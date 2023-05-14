Тур: 35. Стадион: Мунисипал. Главный судья: Брисар Жером
Ход матча
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
3 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 1
-
6 Угловые 4
-
3 Офсайды 2
-
7 Нарушения правил 10
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 2
-
349 Количество передач 144
-
70 Владение мячом, % 30
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
30
Дюпе
Максим
21
Ратао
Рафаэл
10
Блас
Людовик
25
Молле
Флоран
27
Саймон
Мозес
11
Коко
Маркус
- Основной состав
-
30 Дюпе МаксимВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
21 Ратао РафаэлНападающий
- Запасные игроки
-
16 Кьетил ХаугВратарь
-
14 Коста ЛоганЗащитник
- Защитник
-
31 Кебен КевинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Шаиби ФаресНападающий
-
-
Главный тренер: Монтанье Филипп
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Блас ЛюдовикПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Молле ФлоранПолузащитник
-
27 Саймон МозесНападающий
-
11 Коко МаркусНападающий
- Запасные игроки
-
16 Дескамп РемиВратарь
-
30 Петрич ДенисВратарь
- Защитник
-
26 Хаджам ЖауэнЗащитник
-
93 Траоре ШарльЗащитник
-
63 Мишель ДиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Пьер Аристуи
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Тулуза
Нант
10 матчей
60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 0 побед
10 матчей
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Второй тайм
70%
30%
0 побед 7 ничьих 4 победы
20 матчей
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 побед
Первый тайм
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 побед
Второй тайм
30%
50%
20%
6 побед 10 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
16
Голов в среднем за матч
0.75
1.33
Среднее время на гол
120
67
Всего голов
19
6
Голов в среднем за матч
1.58
0.75
Среднее время на гол
56
120
Всего голов
25
22
Голов в среднем за матч
1.25
1.1
Тотал матчей
2.5
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
15
Больше 75%
Меньше 25%
5
8
Больше 40%
Меньше 60%
12
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
Среднее время на гол
72
81
Бомбардиры внутри турнира
Тулуза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Даллинга Тийс
|12
|0.34
|Абухляль Закария
|8
|0.23
|Ван ден Бомен Бранко
|5 (4)
|0.14
|Шаиби Фарес
|5
|0.14
|Ратао Рафаэл
|5
|0.14
|Деягере Брехт
|4
|0.11
|Онаиву Адо
|2
|0.06
|Руо Антони
|2
|0.06
|Спирингс Стейн
|2
|0.06
|Деслер Миккел
|1
|0.03
|Хили Рис
|1
|0.03
|Николайсен Расмус
|0
|0
|Диарра Мусса
|0
|0
|Суасо Габриэль
|0
|0
|Генро Денис
|0
|0
Нант
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мохамед Мостафа
|8
|0.23
|Блас Людовик
|7 (2)
|0.2
|Саймон Мозес
|5 (1)
|0.14
|Ганаго Игнатиус
|4
|0.11
|Гессан Эванн
|3
|0.09
|Сиссоко Мусса
|2
|0.06
|Молле Флоран
|1
|0.03
|Жиротто Андрей
|1
|0.03
|Паллуа Николя
|1
|0.03
|Коко Маркус
|1
|0.03
|Мутуссами Самуэль
|0
|0
|Мерлин Квентин
|0
|0
|Жоао Виктор
|0
|0
|Коршья Себастьен
|0
|0
|Чиривелья Педро
|0
|0
|Хаджам Жауэн
|0
|0
Карточки
Тулуза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Николайсен Расмус
|5
|1
|Ван ден Бомен Бранко
|6
|0
|Деслер Миккел
|4
|1
|Деягере Брехт
|5
|0
|Руо Антони
|3
|1
|Спирингс Стейн
|4
|0
|Абухляль Закария
|4
|0
|Даллинга Тийс
|4
|0
|Силла Иссиага
|3
|0
|Генро Денис
|3
|0
|Ратао Рафаэл
|2
|0
|Сьерро Венсан
|2
|0
|Шаиби Фарес
|2
|0
|Дюпе Максим
|1
|0
|Суасо Габриэль
|1
|0
|Каманзи Уоррен
|1
|0
|Said Hamulic
|1
|0
|Кебен Кевин
|1
|0
|Мависса Кристиан
|1
|0
|Филипп Монтанье
|1
|0
Нант
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мутуссами Самуэль
|7
|0
|Жиротто Андрей
|6
|0
|Антуан Комбуаре
|5
|0
|Паллуа Николя
|3
|1
|Жоао Виктор
|4
|0
|Сентонз Фабьен
|4
|0
|Сиссоко Мусса
|3
|0
|Коршья Себастьен
|3
|0
|Саймон Мозес
|3
|0
|Блас Людовик
|3
|0
|Фабио да Сильва
|1
|1
|Лафон Альбан
|1
|1
|Кастеллетто Жан-Шарль
|2
|0
|Молле Флоран
|2
|0
|Коко Маркус
|2
|0
|Траоре Шарль
|2
|0
|Гессан Эванн
|2
|0
|Бамба Абдул-Кадер
|0
|1
|Аппиа Деннис
|1
|0
|Чиривелья Педро
|1
|0
|Дескамп Реми
|1
|0
|Хаджам Жауэн
|1
|0
|Мерлин Квентин
|1
|0
Результаты матчей
Тулуза
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
47% (8)
35% (6)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
29% (5)
53% (9)
Нант
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
Сухие победы
2
5
Сухие поражения
5
2
Волевые победы
5
0
Волевые поражения
10
12
Тулуза
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
24% (4)
35% (6)
Нант
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
6% (1)
59% (10)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
25
10
Волевые поражения
15
19
Тулуза
53.6%
46.4%
15 побед 13 поражений
Первый тайм
38% (13)
38% (13)
24% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (10)
26% (9)
44% (15)
Нант
35%
65%
7 побед 13 поражений
Первый тайм
21% (7)
53% (18)
26% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (10)
38% (13)
32% (11)
Сухие победы
5
7
Сухие поражения
9
5
Волевые победы
30
10
Волевые поражения
25
31
Голы по времени матча
Забито
28
17
16 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 4
22 Не забивали 25
2
7%
1
6%
1-15
6
21%
1
6%
16-30
8
29%
4
24%
31-45
5
18%
2
12%
46-60
4
14%
2
12%
61-75
3
11%
7
41%
76-90
Пропущено
24
26
8 В 1-м тайме 15
16 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 12
3
13%
5
19%
1-15
1
4%
6
23%
16-30
4
17%
4
15%
31-45
5
21%
2
8%
46-60
3
13%
3
12%
61-75
8
33%
6
23%
76-90
Забито
22
20
10 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 5
21 Не забивали 23
3
14%
0
0%
1-15
2
9%
3
15%
16-30
5
23%
2
10%
31-45
5
23%
3
15%
46-60
4
18%
7
35%
61-75
3
14%
5
25%
76-90
Пропущено
29
22
10 В 1-м тайме 10
19 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 13
5
17%
2
9%
1-15
2
7%
6
27%
16-30
3
10%
2
9%
31-45
8
28%
5
23%
46-60
4
14%
4
18%
61-75
7
24%
3
14%
76-90
Забито
50
37
26 В 1-м тайме 11
24 Во 2-м тайме 26
14 Забивали первыми 9
9 Не забивали 14
5
10%
1
3%
1-15
8
16%
4
11%
16-30
13
26%
6
16%
31-45
10
20%
5
14%
46-60
8
16%
9
24%
61-75
6
12%
12
32%
76-90
Пропущено
53
48
18 В 1-м тайме 25
35 Во 2-м тайме 23
19 Пропускали первыми 20
27 Не пропускали 25
8
15%
7
15%
1-15
3
6%
12
25%
16-30
7
13%
6
13%
31-45
13
25%
7
15%
46-60
7
13%
7
15%
61-75
15
28%
9
19%
76-90
Результаты последних матчей
Тулуза
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Аяччо - Тулуза 0:0 Тулуза - Ланс 0:1 Нант - Тулуза 1:5 Лорьян - Тулуза 0:1
Тулуза - Лион 1:2 Монпелье - Тулуза 1:2 Анси - Тулуза 1:2 Брест - Тулуза 3:1 Тулуза - Родез 4:0 Тулуза - Лилль 0:2 Анже - Тулуза 0:2 Тулуза - Клермон 0:1 Тулуза - Родез 6:1 Реймс - Тулуза 3:0 Тулуза - Марсель 2:3 Тулуза - Ренн 3:1 Тулуза - Реймс 3:1 ПСЖ - Тулуза 2:1 Тулуза - Труа 4:1 Страсбург - Тулуза 1:2
Нант
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Нант - Страсбург 0:2 Брест - Нант 2:0 Нант - Тулуза 1:5 Нант - Труа 2:2
Осер - Нант 2:1 Нант - Монако 2:2 Нант - Лион 1:0 Нант - Реймс 0:3 Лион - Нант 1:1 Нант - Ницца 2:2 ПСЖ - Нант 4:2 Нант - Ланс 2:1 Нант - Ренн 0:1 Нант - Ювентус 0:3 Ланс - Нант 3:1 Ювентус - Нант 1:1 Нант - Лорьян 1:0 Анже - Нант 1:1 Аяччо - Нант 0:2 Нант - Марсель 0:2
Результаты матчей
Тулуза
Нант
Точный счет
0:1
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
2:2
4 раза 24%
0:0
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
0:3
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
5 раз 29%
1
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
2 раза 12%
4
2 раза 12%
0
7 раз 41%
1
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
2:1
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
0:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
2:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 47%
0
4 раза 24%
2
3 раза 18%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
7 раз 41%
0
6 раз 35%
2
3 раза 18%
3
1 раз 6%
Точный счет
2:1
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
0:2
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
0:1
3 раза 9%
0:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
4:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
0:0
5 раз 15%
1:1
5 раз 15%
2:2
4 раза 12%
0:2
3 раза 9%
0:3
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
2:1
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
12 раз 35%
0
9 раз 26%
2
7 раз 21%
3
3 раза 9%
4
2 раза 6%
5
1 раз 3%
0
13 раз 38%
1
11 раз 32%
2
7 раз 21%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Тулуза
Нант
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
125
Больше Меньше
107
89
611
413
215
215
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
134
Больше Меньше
116
512
413
215
116
116
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
259
Больше Меньше
2113
1321
1024
628
331
331
133
133
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|35
|26
|3
|6
|84 - 35
|81
|2.
|Заявка
|35
|22
|9
|4
|59 - 27
|75
|3.
|Заявка
|34
|21
|7
|6
|62 - 34
|70
|4.
|0:0 Заявка
|35
|19
|8
|8
|68 - 51
|65
|5.
|0:0 Заявка
|35
|17
|9
|9
|60 - 41
|60
|6.
|Заявка
|35
|18
|5
|12
|60 - 38
|59
|7.
|Заявка
|35
|16
|8
|11
|58 - 43
|56
|8.
|Заявка
|35
|15
|8
|12
|39 - 45
|53
|9.
|Заявка
|35
|14
|10
|11
|49 - 47
|52
|10.
|Заявка
|35
|13
|12
|10
|42 - 34
|51
|11.
|Заявка
|35
|12
|14
|9
|42 - 37
|50
|12.
|Заявка
|35
|13
|5
|17
|57 - 58
|44
|13.
|0:0 Заявка
|35
|12
|7
|16
|48 - 55
|43
|14.
|Заявка
|35
|9
|11
|15
|39 - 50
|38
|15.
|Заявка
|35
|9
|11
|15
|48 - 55
|38
|16.
|Заявка
|35
|8
|10
|17
|32 - 57
|34
|17.
|0:0 Заявка
|35
|6
|15
|14
|35 - 50
|33
|18.
|Заявка
|35
|6
|5
|24
|22 - 66
|23
|19.
|Заявка
|35
|4
|10
|21
|42 - 77
|22
|20.
|Заявка
|34
|3
|5
|26
|28 - 74
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|16
|1
|1
|38 - 13
|49
|2.
|Заявка
|18
|14
|0
|4
|41 - 14
|42
|3.
|Заявка
|18
|13
|2
|3
|43 - 22
|41
|4.
|0:0 Заявка
|17
|11
|4
|2
|36 - 23
|37
|5.
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|31 - 21
|31
|6.
|0:0 Заявка
|18
|9
|3
|6
|36 - 31
|30
|7.
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|29 - 18
|29
|8.
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|25 - 18
|29
|9.
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|23 - 17
|28
|10.
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|18 - 28
|27
|11.
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|21 - 17
|24
|12.
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|27 - 26
|24
|13.
|0:0 Заявка
|18
|6
|5
|7
|26 - 26
|23
|14.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|21 - 23
|23
|15.
|Заявка
|17
|5
|7
|5
|16 - 23
|22
|16.
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|24 - 25
|21
|17.
|0:0 Заявка
|17
|4
|8
|5
|19 - 23
|20
|18.
|Заявка
|17
|1
|9
|7
|17 - 28
|12
|19.
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|9 - 25
|12
|20.
|Заявка
|18
|2
|3
|13
|18 - 35
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|13
|1
|3
|41 - 13
|40
|2.
|Заявка
|17
|12
|3
|2
|31 - 13
|39
|3.
|0:0 Заявка
|17
|10
|5
|2
|32 - 20
|35
|4.
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|21 - 17
|27
|5.
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|29 - 25
|27
|6.
|Заявка
|17
|6
|8
|3
|21 - 14
|26
|7.
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|21 - 17
|26
|8.
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|26 - 30
|24
|9.
|0:0 Заявка
|18
|6
|5
|7
|24 - 18
|23
|10.
|Заявка
|18
|4
|9
|5
|17 - 19
|21
|11.
|Заявка
|17
|6
|2
|9
|30 - 32
|20
|12.
|0:0 Заявка
|17
|6
|2
|9
|22 - 29
|20
|13.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|19 - 24
|17
|14.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|24 - 30
|17
|15.
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|18 - 27
|15
|16.
|0:0 Заявка
|18
|2
|7
|9
|16 - 27
|13
|17.
|Заявка
|18
|3
|3
|12
|16 - 34
|12
|18.
|Заявка
|18
|3
|2
|13
|13 - 41
|11
|19.
|Заявка
|18
|3
|1
|14
|25 - 49
|10
|20.
|Заявка
|16
|1
|2
|13
|10 - 39
|5
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в групповой раунд Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Лигу 2
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|26 (4)
|Лион
|Ляказетт Александр
|25 (4)
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|21 (4)
|Страсбург
|Диалло Хабиб
|20 (1)
|Ланс
|Опенда Лои
|19 (3)
|ПСЖ
|Верратти Марко
|1 9
|Аяччо
|Диалло Исмаэль
|1 9
|Брест
|Лис-Мелу Пьерр
|1 9
|Клермон
|Сейду Алиду
|1 9
|Лилль
|Андре Бенжамин
|10
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Тулуза 0:0 Нант
Исход игры
Тулуза
69.4% (84)
Ничья
22.3% (27)
Нант
8.3% (10)
Тотал 2.5
Больше
40.68% (48)
Меньше
59.32% (70)
Обе команды забьют
Да
60.17% (71)
Нет
39.83% (47)
Популярный счёт
2:1 Тулуза
33.1% (40)
1:0 Тулуза
24% (29)
1:1 Ничья
20.7% (25)
2:0 Тулуза
9.1% (11)
0:1 Нант
2.5% (3)
1:2 Нант
1.7% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!