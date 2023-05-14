Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

49' Команда Тулуза имела превосходство во владении мячом, но не смогла повести в счете перед перерывом.

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре

46' Молле Флоран выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Удар от ворот произведет Тулуза

46' Матч возобновлен

46' Ох, нехорошо это выглядит. Коко Маркус получил травму и медбригада забирает его с поля.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Коко Маркус на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

45' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

45' Блас Людовик не смог попасть в створ ударом издали

44' Молле Флоран выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Удар от ворот произведет Тулуза

43' Нант совершает вбрасывание на своей половине поля

42' Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре

41' Онаиву Адо пробует нанести удар издали, но Альбан Ляфон ловит мяч

41' Генро Денис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Нант совершает вбрасывание на своей половине поля

40' Удар от ворот произведет Нант

39' Каманзи Уоррен из команды Тулуза наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

39' Каманзи Уоррен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля

38' Сьерро Венсан пробует нанести удар издали, но Альбан Ляфон держит все под контролем

38' Молле Флоран навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

37' Anthony Rouault ослабляет давление, выбив мяч.

36' Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля

33' Даллинга Тийс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля

32' Удар от ворот произведет Нант

32' Нант совершает вбрасывание на своей половине поля

31' Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Ратао Рафаэл из команды Тулуза своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

31' Нант совершает вбрасывание на своей половине поля

30' Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля

30' Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля

29' Матч возобновлен

29' Ох, нехорошо это выглядит. Спирингс Стейн получил травму и медбригада забирает его с поля.

27' Спирингс Стейн на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

27' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

27' Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля

25' Молле Флоран навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

25' Anthony Rouault из команды Тулуза перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

24' Деслер Миккел создает голевую возможность для своего партнера по команде.

23' Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Удар от ворот произведет Тулуза

22' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Мутуссами Самуэль и попал в перекладину!

22' Мерлин Квентин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

22' Нант идет вперед с потенциально опасной атакой.

21' Блас Людовик навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

20' Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Коко Маркус наказан за толчок Anthony Rouault

17' Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Удар от ворот произведет Тулуза

16' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

16' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

15' Блас Людовик оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

15' Сентонз Фабьен из команды Нант своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

14' Нант совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Сьерро Венсан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

11' Спирингс Стейн нанес удар головой, но Альбан Ляфон спокойно отбил мяч.

10' Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Деслер Миккел выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Спирингс Стейн навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

7' Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Сентонз Фабьен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Спирингс Стейн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Хорошую попытку сделал Саймон Мозес . Удар в створ, но вратарь начеку

2' Саймон Мозес создает голевую возможность для своего партнера по команде.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Нант начинает с центра поля