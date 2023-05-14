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  4. Лига 1 2022-2023

Франция: Лига 1
2022-2023

Тур: 35. Стадион: . Главный судья: Брисар Жером
Тулуза
0:0
Конец матча
Нант
0'
58' Желтая карточка
Жиротто Андрей
90' Желтая карточка
Дюпе Максим
90'+4

Ход матча

58'
 
Жиротто Андрей
61'
 
Гессан Эванн
Коко Маркус
61'
Шаиби Фарес
Онаиву Адо
 
69'
Деягере Брехт
Генро Денис
 
69'
Ван ден Бомен Бранко
Сьерро Венсан
 
74'
 
Сиссоко Мусса
Саймон Мозес
82'
Бирманчевич Велько
Ратао Рафаэл
 
83'
 
Траоре Шарль
Мерлин Квентин
90'
Дюпе Максим
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 4
  • 6 Удары в створ 1
  • 10 Угловые 5
  • 3 Офсайды 2
  • 6 Нарушения правил 13
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 3
  • 707 Количество передач 289
  • 71 Владение мячом, % 29

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 121
Тулуза 69.4% (84)
X 22.3% (27)
Нант 8.3% (10)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Дюпе
Максим
3
Деслер
Миккел
4
Руо
Антони
2
Николайсен
Расмус
26
Каманзи
Уоррен
17
Спирингс
Стейн
5
Генро
Денис
13
Сьерро
Венсан
7
Онаиву
Адо
27
Даллинга
Тийс
21
Ратао
Рафаэл
1
Лафон
Альбан
21
Кастеллетто
Жан-Шарль
3
Жиротто
Андрей
4
Паллуа
Николя
28
Сентонз
Фабьен
29
Мерлин
Квентин
10
Блас
Людовик
8
Мутуссами
Самуэль
25
Молле
Флоран
27
Саймон
Мозес
11
Коко
Маркус
Тулуза
4-3-3
Нант
5-3-2

История личных встреч

Тулуза
Нант

10 матчей

60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Второй тайм

70%
30%
0 побед 7 ничьих 4 победы

20 матчей

30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 побед

Первый тайм

25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 побед

Второй тайм

30%
50%
20%
6 побед 10 ничьих 4 победы

История матчей

К
1:5
Л1
3:1
ПМЗПИВЛ1
0:1
ПМЗПИВЛ1
1:2
Л1
2:1
Л1
1:0
К
2:0
Л1
4:0
Л1
1:1
Л1
2:1
Л1
0:1
Л1
1:1
Л1
0:0
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
1:2
Л1
1:1
Л1
1:2
Л1
1:0
Л1
1:1

Голы

Всего голов

6
16

Голов в среднем за матч

0.75
1.33

Среднее время на гол

120
67

Всего голов

19
6

Голов в среднем за матч

1.58
0.75

Среднее время на гол

56
120

Всего голов

25
22

Голов в среднем за матч

1.25
1.1

Тотал матчей

2.5
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
15
Больше 75%
Меньше 25%
5
8
Больше 40%
Меньше 60%
12
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
19

Среднее время на гол

72
81

Бомбардиры внутри турнира

Тулуза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Даллинга Тийс 12 0.34
Абухляль Закария 8 0.23
Ван ден Бомен Бранко 5 (4) 0.14
Шаиби Фарес 5 0.14
Ратао Рафаэл 5 0.14
Деягере Брехт 4 0.11
Онаиву Адо 2 0.06
Руо Антони 2 0.06
Спирингс Стейн 2 0.06
Деслер Миккел 1 0.03
Хили Рис 1 0.03
Николайсен Расмус 0 0
Диарра Мусса 0 0
Суасо Габриэль 0 0
Генро Денис 0 0
Нант
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мохамед Мостафа 8 0.23
Блас Людовик 7 (2) 0.2
Саймон Мозес 5 (1) 0.14
Ганаго Игнатиус 4 0.11
Гессан Эванн 3 0.09
Сиссоко Мусса 2 0.06
Молле Флоран 1 0.03
Жиротто Андрей 1 0.03
Паллуа Николя 1 0.03
Коко Маркус 1 0.03
Мутуссами Самуэль 0 0
Мерлин Квентин 0 0
Жоао Виктор 0 0
Коршья Себастьен 0 0
Чиривелья Педро 0 0
Хаджам Жауэн 0 0

Карточки

Тулуза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Николайсен Расмус 5 1
Ван ден Бомен Бранко 6 0
Деслер Миккел 4 1
Деягере Брехт 5 0
Руо Антони 3 1
Спирингс Стейн 4 0
Абухляль Закария 4 0
Даллинга Тийс 4 0
Силла Иссиага 3 0
Генро Денис 3 0
Дюпе Максим 2 0
Ратао Рафаэл 2 0
Сьерро Венсан 2 0
Шаиби Фарес 2 0
Суасо Габриэль 1 0
Каманзи Уоррен 1 0
Said Hamulic 1 0
Кебен Кевин 1 0
Мависса Кристиан 1 0
Филипп Монтанье 1 0
Нант
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жиротто Андрей 7 0
Мутуссами Самуэль 7 0
Антуан Комбуаре 5 0
Паллуа Николя 3 1
Жоао Виктор 4 0
Сентонз Фабьен 4 0
Сиссоко Мусса 3 0
Коршья Себастьен 3 0
Саймон Мозес 3 0
Блас Людовик 3 0
Фабио да Сильва 1 1
Лафон Альбан 1 1
Кастеллетто Жан-Шарль 2 0
Молле Флоран 2 0
Коко Маркус 2 0
Траоре Шарль 2 0
Гессан Эванн 2 0
Бамба Абдул-Кадер 0 1
Аппиа Деннис 1 0
Чиривелья Педро 1 0
Дескамп Реми 1 0
Хаджам Жауэн 1 0
Мерлин Квентин 1 0

Результаты матчей

Тулуза
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
44% (8)
39% (7)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
33% (6)
50% (9)
Нант
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)

Сухие победы

2
5

Сухие поражения

5
2

Волевые победы

5
0

Волевые поражения

10
12
Тулуза
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
24% (4)
35% (6)
Нант
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
6% (1)
61% (11)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
44% (8)
33% (6)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

25
10

Волевые поражения

15
19
Тулуза
53.6%
46.4%
15 побед 13 поражений
Первый тайм
37% (13)
40% (14)
23% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (10)
29% (10)
43% (15)
Нант
35%
65%
7 побед 13 поражений
Первый тайм
20% (7)
54% (19)
26% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (10)
40% (14)
31% (11)

Сухие победы

5
7

Сухие поражения

9
5

Волевые победы

30
10

Волевые поражения

25
31

Голы по времени матча

Забито

28
17
16 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 4
23 Не забивали 26
2
7%
1
6%
1-15
6
21%
1
6%
16-30
8
29%
4
24%
31-45
5
18%
2
12%
46-60
4
14%
2
12%
61-75
3
11%
7
41%
76-90

Пропущено

24
26
8 В 1-м тайме 15
16 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 12
3
13%
5
19%
1-15
1
4%
6
23%
16-30
4
17%
4
15%
31-45
5
21%
2
8%
46-60
3
13%
3
12%
61-75
8
33%
6
23%
76-90

Забито

22
20
10 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 5
22 Не забивали 24
3
14%
0
0%
1-15
2
9%
3
15%
16-30
5
23%
2
10%
31-45
5
23%
3
15%
46-60
4
18%
7
35%
61-75
3
14%
5
25%
76-90

Пропущено

29
22
10 В 1-м тайме 10
19 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 13
5
17%
2
9%
1-15
2
7%
6
27%
16-30
3
10%
2
9%
31-45
8
28%
5
23%
46-60
4
14%
4
18%
61-75
7
24%
3
14%
76-90

Забито

50
37
26 В 1-м тайме 11
24 Во 2-м тайме 26
14 Забивали первыми 9
10 Не забивали 15
5
10%
1
3%
1-15
8
16%
4
11%
16-30
13
26%
6
16%
31-45
10
20%
5
14%
46-60
8
16%
9
24%
61-75
6
12%
12
32%
76-90

Пропущено

53
48
18 В 1-м тайме 25
35 Во 2-м тайме 23
19 Пропускали первыми 20
27 Не пропускали 25
8
15%
7
15%
1-15
3
6%
12
25%
16-30
7
13%
6
13%
31-45
13
25%
7
15%
46-60
7
13%
7
15%
61-75
15
28%
9
19%
76-90

Результаты последних матчей

Тулуза
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Аяччо - Тулуза 0:0 Тулуза - Ланс 0:1 Нант - Тулуза 1:5 Лорьян - Тулуза 0:1
Тулуза - Лион 1:2 Монпелье - Тулуза 1:2 Анси - Тулуза 1:2 Брест - Тулуза 3:1 Тулуза - Родез 4:0 Тулуза - Лилль 0:2 Анже - Тулуза 0:2 Тулуза - Клермон 0:1 Тулуза - Родез 6:1 Реймс - Тулуза 3:0 Тулуза - Марсель 2:3 Тулуза - Ренн 3:1 Тулуза - Реймс 3:1 ПСЖ - Тулуза 2:1 Тулуза - Труа 4:1 Страсбург - Тулуза 1:2
Нант
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Нант - Страсбург 0:2 Брест - Нант 2:0 Нант - Тулуза 1:5 Нант - Труа 2:2
Осер - Нант 2:1 Нант - Монако 2:2 Нант - Лион 1:0 Нант - Реймс 0:3 Лион - Нант 1:1 Нант - Ницца 2:2 ПСЖ - Нант 4:2 Нант - Ланс 2:1 Нант - Ренн 0:1 Нант - Ювентус 0:3 Ланс - Нант 3:1 Ювентус - Нант 1:1 Нант - Лорьян 1:0 Анже - Нант 1:1 Аяччо - Нант 0:2 Нант - Марсель 0:2

Результаты матчей

Тулуза
Нант

Точный счет

0:1
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
2:2
4 раза 24%
0:0
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
0:3
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 33%
1
4 раза 22%
2
4 раза 22%
3
2 раза 11%
4
2 раза 11%
0
7 раз 41%
1
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

2:1
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
0:0
4 раза 22%
1:1
3 раза 17%
2:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 47%
0
4 раза 24%
2
3 раза 18%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
0
7 раз 39%
1
7 раз 39%
2
3 раза 17%
3
1 раз 6%

Точный счет

2:1
3 раза 9%
0:1
3 раза 9%
0:2
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
3:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:0
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
1:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
0:0
6 раз 17%
1:1
5 раз 14%
2:2
4 раза 11%
0:2
3 раза 9%
0:3
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
2:1
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
12 раз 34%
0
10 раз 29%
2
7 раз 20%
3
3 раза 9%
4
2 раза 6%
5
1 раз 3%
0
14 раз 40%
1
11 раз 31%
2
7 раз 20%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Тулуза
Нант

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
6
0.5
Больше Меньше
10
7
8
10
1.5
6
11
4
14
2.5
2
15
2
16
3.5
1
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
4
0.5
Больше Меньше
11
7
5
12
1.5
4
14
2
15
2.5
1
17
1
16
3.5
1
16
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
10
0.5
Больше Меньше
21
14
13
22
1.5
10
25
6
29
2.5
3
32
3
32
3.5
1
34
1
34
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 35 26 3 6 84 - 35 81
2.
Ланс
 Заявка 35 22 9 4 59 - 27 75
3.
Марсель
 Заявка 34 21 7 6 62 - 34 70
4.
Монако
 Заявка 35 19 8 8 68 - 51 65
5.
Лилль
 Заявка 35 17 9 9 60 - 41 60
6.
Ренн
 Заявка 35 18 5 12 60 - 38 59
7.
Лион
 Заявка 35 16 8 11 58 - 43 56
8.
Клермон
 Заявка 35 15 8 12 39 - 45 53
9.
Лорьян
 Заявка 35 14 10 11 49 - 47 52
10.
Ницца
 Заявка 35 13 12 10 42 - 34 51
11.
Реймс
 Заявка 35 12 14 9 42 - 37 50
12.
Монпелье
 Заявка 35 13 5 17 57 - 58 44
13.
Тулуза
 Заявка 35 12 7 16 48 - 55 43
14.
Брест
 Заявка 35 9 11 15 39 - 50 38
15.
Страсбург
 Заявка 35 9 11 15 48 - 55 38
16.
Осер
 Заявка 35 8 10 17 32 - 57 34
17.
Нант
 Заявка 35 6 15 14 35 - 50 33
18.
Аяччо
 Заявка 35 6 5 24 22 - 66 23
19.
Труа
 Заявка 35 4 10 21 42 - 77 22
20.
Анже
 Заявка 34 3 5 26 28 - 74 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ланс
 Заявка 18 16 1 1 38 - 13 49
2.
Ренн
 Заявка 18 14 0 4 41 - 14 42
3.
ПСЖ
 Заявка 18 13 2 3 43 - 22 41
4.
Лилль
 Заявка 17 11 4 2 36 - 23 37
5.
Марсель
 Заявка 17 9 4 4 31 - 21 31
6.
Монако
 Заявка 18 9 3 6 36 - 31 30
7.
Лион
 Заявка 17 8 5 4 29 - 18 29
8.
Реймс
 Заявка 17 8 5 4 25 - 18 29
9.
Лорьян
 Заявка 17 8 4 5 23 - 17 28
10.
Клермон
 Заявка 18 8 3 7 18 - 28 27
11.
Ницца
 Заявка 17 6 6 5 21 - 17 24
12.
Монпелье
 Заявка 18 7 3 8 27 - 26 24
13.
Тулуза
 Заявка 18 6 5 7 26 - 26 23
14.
Брест
 Заявка 17 6 5 6 21 - 23 23
15.
Осер
 Заявка 17 5 7 5 16 - 23 22
16.
Страсбург
 Заявка 18 5 6 7 24 - 25 21
17.
Нант
 Заявка 17 4 8 5 19 - 23 20
18.
Труа
 Заявка 17 1 9 7 17 - 28 12
19.
Аяччо
 Заявка 17 3 3 11 9 - 25 12
20.
Анже
 Заявка 18 2 3 13 18 - 35 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 17 13 1 3 41 - 13 40
2.
Марсель
 Заявка 17 12 3 2 31 - 13 39
3.
Монако
 Заявка 17 10 5 2 32 - 20 35
4.
Ницца
 Заявка 18 7 6 5 21 - 17 27
5.
Лион
 Заявка 18 8 3 7 29 - 25 27
6.
Ланс
 Заявка 17 6 8 3 21 - 14 26
7.
Клермон
 Заявка 17 7 5 5 21 - 17 26
8.
Лорьян
 Заявка 18 6 6 6 26 - 30 24
9.
Лилль
 Заявка 18 6 5 7 24 - 18 23
10.
Реймс
 Заявка 18 4 9 5 17 - 19 21
11.
Монпелье
 Заявка 17 6 2 9 30 - 32 20
12.
Тулуза
 Заявка 17 6 2 9 22 - 29 20
13.
Ренн
 Заявка 17 4 5 8 19 - 24 17
14.
Страсбург
 Заявка 17 4 5 8 24 - 30 17
15.
Брест
 Заявка 18 3 6 9 18 - 27 15
16.
Нант
 Заявка 18 2 7 9 16 - 27 13
17.
Осер
 Заявка 18 3 3 12 16 - 34 12
18.
Аяччо
 Заявка 18 3 2 13 13 - 41 11
19.
Труа
 Заявка 18 3 1 14 25 - 49 10
20.
Анже
 Заявка 16 1 2 13 10 - 39 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой раунд Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 26 (4)
Лион Ляказетт Александр 25 (4)
Лилль Дэвид Джонатан 21 (4)
Страсбург Диалло Хабиб 20 (1)
Ланс Опенда Лои 19 (3)
Весь список

Топ нарушителей
ПСЖ Верратти Марко 1 9
Аяччо Диалло Исмаэль 1 9
Брест Лис-Мелу Пьерр 1 9
Клермон Сейду Алиду 1 9
Лилль Андре Бенжамин 10
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 94'
    Ничья - справедливый итог этого скучного матча
  • Свисток
    94'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 94'
    Контроль мяча: Тулуза: 71%, Нант: 29%.
  • 94'
    Шанс! Жиротто Андрей из команды Нант пробил головой, но мимо
  • Угловой
    94'
    Блас Людовик из команды Нант подал угловой справа.
  • 93'
    Матч возобновлен
  • 93'
    Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
  • Желтая карточка
    92'
    Рефери не любит споров - именно за это Дюпе Максим сейчас получил желтую
  • 92'
    Anthony Rouault ослабляет давление, выбив мяч.
  • 92'
    Удар от ворот произведет Нант
  • 91'
    Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
  • 90'
    Контроль мяча: Тулуза: 72%, Нант: 28%.
  • 90'
    Лафон Альбан из команды Нант перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • Угловой
    90'
    Ван ден Бомен Бранко из команды Тулуза разыграл угловой с левого угла.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 49'
      Команда Тулуза имела превосходство во владении мячом, но не смогла повести в счете перед перерывом.
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 49'
      Контроль мяча: Тулуза: 70%, Нант: 30%.
    • 48'
      Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре
    • 47'
      Судья сигнализирует, что Сьерро Венсан из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Жиротто Андрей
    • Травма, повреждение
      47'
      Коко Маркус возвращается на поле.
    • 46'
      Каманзи Уоррен ослабляет давление, выбив мяч.
    • 46'
      Молле Флоран выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 46'
      Удар от ворот произведет Тулуза
    • 46'
      Матч возобновлен
    • Травма, повреждение
      46'
      Ох, нехорошо это выглядит. Коко Маркус получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
    • Травма, повреждение
      45'
      Коко Маркус на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 45'
      Контроль мяча: Тулуза: 70%, Нант: 30%.
    • 45'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 45'
      Блас Людовик не смог попасть в створ ударом издали
    • 44'
      Николайсен Расмус успешно блокирует удар.
    • 44'
      Блас Людовик нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 44'
      Молле Флоран выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Фол, нарушение
      44'
      Блас Людовик задерживает мяч рукой
    • 43'
      Удар от ворот произведет Тулуза
    • 43'
      Нант совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 42'
      Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре
    • 41'
      Онаиву Адо пробует нанести удар издали, но Альбан Ляфон ловит мяч
    • 41'
      Жиротто Андрей из команды Нант перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 41'
      Генро Денис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 41'
      Нант совершает вбрасывание на своей половине поля
    • Офсайд
      40'
      Даллинга Тийс из команды Тулуза в офсайде
    • 40'
      Николайсен Расмус выиграл воздушное противоборство у Коко Маркус.
    • 40'
      Удар от ворот произведет Нант
    • 40'
      Контроль мяча: Тулуза: 69%, Нант: 31%.
    • 39'
      Каманзи Уоррен из команды Тулуза наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
    • 39'
      Каманзи Уоррен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 39'
      Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 38'
      Сьерро Венсан пробует нанести удар издали, но Альбан Ляфон держит все под контролем
    • Фол, нарушение
      38'
      Мутуссами Самуэль наказан за толчок Спирингс Стейн
    • 38'
      Дюпе Максим из команды Тулуза перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      38'
      Молле Флоран навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 37'
      Anthony Rouault ослабляет давление, выбив мяч.
    • 36'
      Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля
    • Фол, нарушение
      36'
      Судья сигнализирует, что Блас Людовик из команды Нант поставил подножку. Пострадал Спирингс Стейн
    • 35'
      Контроль мяча: Тулуза: 71%, Нант: 29%.
    • 35'
      Николайсен Расмус выиграл воздушное противоборство у Коко Маркус.
    • Офсайд
      34'
      Онаиву Адо из команды Тулуза в офсайде
    • 33'
      Даллинга Тийс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 33'
      Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 33'
      Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 32'
      Удар от ворот произведет Нант
    • 32'
      Нант совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 31'
      Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника
    • Травма, повреждение
      31'
      Спирингс Стейн возвращается на поле.
    • 31'
      Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 31'
      Жиротто Андрей из команды Нант перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 31'
      Ратао Рафаэл из команды Тулуза своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 31'
      Нант совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 30'
      Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 30'
      Контроль мяча: Тулуза: 69%, Нант: 31%.
    • 30'
      Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 30'
      Сентонз Фабьен ослабляет давление, выбив мяч.
    • 29'
      Матч возобновлен
    • Травма, повреждение
      29'
      Ох, нехорошо это выглядит. Спирингс Стейн получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • Травма, повреждение
      27'
      Спирингс Стейн на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 27'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • Фол, нарушение
      27'
      Безумный фол. Кастеллетто Жан-Шарль грубо играет против соперника. Пострадал Спирингс Стейн
    • 27'
      Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 26'
      Нант контролирует мяч.
    • 25'
      Дюпе Максим из команды Тулуза перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      25'
      Молле Флоран навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 25'
      Anthony Rouault из команды Тулуза перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 25'
      Контроль мяча: Тулуза: 72%, Нант: 28%.
    • Фол, нарушение
      25'
      Судья сигнализирует, что Сьерро Венсан из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Блас Людовик
    • 24'
      Паллуа Николя ослабляет давление, выбив мяч.
    • 24'
      Деслер Миккел создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 24'
      Тулуза пытается что-то создать.
    • 23'
      Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 22'
      Удар от ворот произведет Тулуза
    • 22'
      ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Мутуссами Самуэль и попал в перекладину!
    • 22'
      Мерлин Квентин создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 22'
      Нант идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 21'
      Николайсен Расмус из команды Тулуза перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      21'
      Блас Людовик навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 21'
      Каманзи Уоррен ослабляет давление, выбив мяч.
    • 20'
      Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 20'
      Контроль мяча: Тулуза: 77%, Нант: 23%.
    • Офсайд
      20'
      Сьерро Венсан из команды Тулуза в офсайде
    • 19'
      Лафон Альбан из команды Нант перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 19'
      Жиротто Андрей ослабляет давление, выбив мяч.
    • Фол, нарушение
      18'
      Коко Маркус наказан за толчок Anthony Rouault
    • 18'
      Жиротто Андрей из команды Нант перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      17'
      Судья сигнализирует, что Молле Флоран из команды Нант поставил подножку. Пострадал Каманзи Уоррен
    • 17'
      Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 16'
      Удар от ворот произведет Тулуза
    • 16'
      ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.
    • 16'
      VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.
    • 15'
      Блас Людовик оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 15'
      Сентонз Фабьен из команды Нант своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 15'
      Контроль мяча: Тулуза: 83%, Нант: 17%.
    • 14'
      Нант совершает вбрасывание на половине поля противника
    • Фол, нарушение
      13'
      Ратао Рафаэл наказан за толчок Сентонз Фабьен
    • 12'
      Тулуза контролирует мяч.
    • 11'
      Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника
    • Угловой
      11'
      Сьерро Венсан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 11'
      Спирингс Стейн нанес удар головой, но Альбан Ляфон спокойно отбил мяч.
    • Угловой
      11'
      Сьерро Венсан из команды Тулуза подал угловой слева.
    • 10'
      Жиротто Андрей ослабляет давление, выбив мяч.
    • 10'
      Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 10'
      Молле Флоран ослабляет давление, выбив мяч.
    • 10'
      Контроль мяча: Тулуза: 84%, Нант: 16%.
    • 9'
      Деслер Миккел выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 9'
      Николайсен Расмус выиграл воздушное противоборство у Блас Людовик.
    • 9'
      Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 9'
      Лафон Альбан из команды Нант перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      8'
      Спирингс Стейн навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 8'
      Кастеллетто Жан-Шарль ослабляет давление, выбив мяч.
    • 7'
      Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 7'
      Тулуза контролирует мяч.
    • Офсайд
      6'
      Коко Маркус из команды Нант в офсайде
    • 6'
      Сентонз Фабьен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 5'
      Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 5'
      Контроль мяча: Тулуза: 74%, Нант: 26%.
    • 4'
      Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 3'
      Спирингс Стейн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 3'
      Николайсен Расмус выиграл воздушное противоборство у Коко Маркус.
    • 3'
      Лафон Альбан из команды Нант перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 3'
      Тулуза пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      2'
      Мутуссами Самуэль наказан за толчок Каманзи Уоррен
    • 2'
      Блас Людовик нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 2'
      Хорошую попытку сделал Саймон Мозес. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 2'
      Саймон Мозес создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 2'
      Нант пытается что-то создать.
    • 2'
      Лафон Альбан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 1'
      Тулуза пытается что-то создать.
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Идеальный солнечный день для футбола
    • 1'
      Нант начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadium Municipal. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 121
    Тулуза 69.4% (84)
    X 22.3% (27)
    Нант 8.3% (10)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Тулуза 0:0 Нант онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Тулуза 0:0 Нант

    Исход игры
    Тулуза
    69.4% (84)
    Ничья
    22.3% (27)
    Нант
    8.3% (10)
    Тотал 2.5
    Больше
    40.68% (48)
    Меньше
    59.32% (70)
    Обе команды забьют
    Да
    60.17% (71)
    Нет
    39.83% (47)
    Популярный счёт
    2:1 Тулуза
    33.1% (40)
    1:0 Тулуза
    24% (29)
    1:1 Ничья
    20.7% (25)
    2:0 Тулуза
    9.1% (11)
    0:1 Нант
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