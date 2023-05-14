Тур: 35. Стадион: Стад де ля Моссон. Главный судья: Mathieu Vernice
0'
25' Желтая карточкаМеите Бамо
33' Желтая карточкаФерри Жордан
38' Желтая карточкаКоне Ибраима
0:1
68' ГолФевр Ромен
Ход матча
25'
33'
38'
68'
0:1
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
8 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 2
-
10 Угловые 4
-
0 Офсайды 2
-
13 Нарушения правил 12
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 2
-
181 Количество передач 273
-
42 Владение мячом, % 58
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
29
Тшато
Энзо
13
Шотар
Жорис
12
Ферри
Жордан
22
Фаяд
Халил
21
Вахи
Элю
38
Мвого
Ивон
18
Меите
Бамо
14
Февр
Ромен
80
Ле
Фе
Энцо
- Основной состав
- Вратарь
-
29 Тшато ЭнзоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Шотар ЖорисПолузащитник
-
12 Ферри ЖорданПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Фаяд ХалилПолузащитник
-
21 Вахи ЭлюНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Эстев МаксимЗащитник
-
17 Сент-Люс ТеоЗащитник
-
75 Сахо МамадуЗащитник
-
77 Сако ФалаеЗащитник
-
27 Мауасса ФетПолузащитник
-
33 Геген АксельНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Дер Закарян Мишель
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
-
38 Мвого ИвонВратарь
-
18 Меите БамоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Февр РоменПолузащитник
-
80 Ле Фе ЭнцоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
37 Ле Бри ТеоЗащитник
- Защитник
-
10 Аушиш АдильПолузащитник
-
21 Понсо ЖульенПолузащитник
- Полузащитник
-
44 Кари АйманПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Регис Ле Брис
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Монпелье
Лорьян
13 матчей
92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
12 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
61.5%
30.8%
7.7%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
69.2%
38.5%
9 побед 5 ничьих 0 побед
11 матчей
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 5 побед
Первый тайм
63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед
24 матча
50%
29.2%
20.8%
12 побед 7 ничьих 5 побед
Первый тайм
33.3%
45.8%
20.9%
8 побед 11 ничьих 5 побед
Второй тайм
37.5%
41.7%
20.8%
9 побед 10 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
25
17
Голов в среднем за матч
2.08
1.42
Среднее время на гол
43
63
Всего голов
16
12
Голов в среднем за матч
1.33
1
Среднее время на гол
67
90
Всего голов
41
29
Голов в среднем за матч
1.71
1.21
Тотал матчей
2.5
22
Больше 92%
Меньше 8%
2
19
Больше 79%
Меньше 21%
5
13
Больше 54%
Меньше 46%
11
8
Больше 33%
Меньше 67%
16
3
Больше 13%
Меньше 88%
21
2
Больше 8%
Меньше 92%
22
2
Больше 8%
Меньше 92%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
Среднее время на гол
52
74
Бомбардиры внутри турнира
Монпелье
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вахи Элю
|17 (1)
|0.49
|Саванье Тежи
|10 (5)
|0.29
|Норден Арно
|7
|0.2
|Мауасса Фет
|4
|0.11
|Мавидиди Стефи
|4
|0.11
|Хазри Вахби
|4
|0.11
|Коцца Николя
|2
|0.06
|Жермен Валер
|2
|0.06
|Силла Иссиага
|1
|0.03
|Сент-Люс Тео
|1
|0.03
|Тшато Энзо
|1
|0.03
|Сахо Мамаду
|1
|0.03
|Делайе Саша
|1
|0.03
|Шотар Жорис
|0
|0
|Сако Фалае
|0
|0
|Ферри Жордан
|0
|0
|Жюльен Кристофер
|0
|0
|Фаяд Халил
|0
|0
Лорьян
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Моффи Теремас
|12 (1)
|0.34
|Коне Ибраима
|7 (2)
|0.2
|Уттара Данго
|6
|0.17
|Ле Фе Энцо
|5
|0.14
|Бамба Дьенг
|3 (1)
|0.09
|Ле Бри Тео
|2
|0.06
|Диарра Стефан
|2
|0.06
|Понсо Жульен
|1
|0.03
|Февр Ромен
|1
|0.03
|Тальби Монтассар
|1
|0.03
|Катлайн Йоанн
|1
|0.03
|Буасгар Кентен
|1
|0.03
|Лорьенте Арман
|1
|0.03
|Йонгва Дарлин
|1
|0.03
|Меите Бамо
|1
|0.03
|Калюлю Гедеон
|0
|0
|Абергель Лоран
|0
|0
|Инносент Бонке
|0
|0
|Дукуре Сирине
|0
|0
Карточки
Монпелье
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вахи Элю
|8
|1
|Саванье Тежи
|4
|3
|Ферри Жордан
|6
|1
|Хазри Вахби
|5
|1
|Леруа Лео
|6
|0
|Жюльен Кристофер
|5
|0
|Куяте Кики
|4
|0
|Шотар Жорис
|4
|0
|Сако Фалае
|3
|0
|Норден Арно
|3
|0
|Коцца Николя
|3
|0
|Эстев Максим
|3
|0
|Жермен Валер
|1
|1
|Мавидиди Стефи
|1
|1
|Омлин Йонас
|1
|1
|Фаяд Халил
|1
|1
|Сахо Мамаду
|2
|0
|Мишель Тер-Закарян
|2
|0
|Суке Арно
|1
|0
|Камара Бингуру
|1
|0
|Макуана Бени
|1
|0
|Тшато Энзо
|1
|0
Лорьян
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Абергель Лоран
|5
|1
|Инносент Бонке
|5
|0
|Калюлю Гедеон
|5
|0
|Меите Бамо
|5
|0
|Ле Фе Энцо
|4
|0
|Силва Игор
|2
|1
|Уттара Данго
|2
|1
|Коне Ибраима
|3
|0
|Макенго Жан-Виктор
|1
|1
|Манноне Вито
|1
|0
|Ле Гофф Венсан
|1
|0
|Лапорт Жульен
|1
|0
|Буасгар Кентен
|1
|0
|Диарра Стефан
|1
|0
|Понсо Жульен
|1
|0
|Моффи Теремас
|1
|0
|Йонгва Дарлин
|1
|0
|Бамба Дьенг
|1
|0
Результаты матчей
Монпелье
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
24% (4)
35% (6)
Лорьян
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
12% (2)
41% (7)
47% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
5
6
Волевые поражения
9
14
Монпелье
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
24% (4)
29% (5)
Лорьян
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
18% (3)
47% (8)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
6
1
Волевые победы
29
8
Волевые поражения
19
20
Монпелье
53.3%
46.7%
16 побед 14 поражений
Первый тайм
29% (10)
35% (12)
35% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (15)
24% (8)
32% (11)
Лорьян
44%
56%
11 побед 14 поражений
Первый тайм
21% (7)
41% (14)
38% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (11)
32% (11)
35% (12)
Сухие победы
7
5
Сухие поражения
8
3
Волевые победы
34
14
Волевые поражения
28
34
Голы по времени матча
Забито
26
24
10 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 9
19 Не забивали 20
3
12%
5
21%
1-15
5
19%
3
13%
16-30
2
8%
6
25%
31-45
3
12%
4
17%
46-60
5
19%
0
0%
61-75
8
31%
6
25%
76-90
Пропущено
25
30
10 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 19
10 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 15
3
12%
3
10%
1-15
1
4%
5
17%
16-30
6
24%
3
10%
31-45
3
12%
6
20%
46-60
3
12%
6
20%
61-75
9
36%
7
23%
76-90
Забито
31
22
16 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 10
12 Забивали первыми 7
20 Не забивали 23
8
26%
4
18%
1-15
4
13%
3
14%
16-30
4
13%
5
23%
31-45
3
10%
5
23%
46-60
6
19%
2
9%
61-75
6
19%
3
14%
76-90
Пропущено
31
18
13 В 1-м тайме 6
18 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 12
4
13%
4
22%
1-15
3
10%
2
11%
16-30
6
19%
0
0%
31-45
4
13%
1
6%
46-60
8
26%
7
39%
61-75
6
19%
4
22%
76-90
Забито
57
46
26 В 1-м тайме 26
31 Во 2-м тайме 20
19 Забивали первыми 16
5 Не забивали 9
11
19%
9
20%
1-15
9
16%
6
13%
16-30
6
11%
11
24%
31-45
6
11%
9
20%
46-60
11
19%
2
4%
61-75
14
25%
9
20%
76-90
Пропущено
56
48
23 В 1-м тайме 17
33 Во 2-м тайме 31
15 Пропускали первыми 14
25 Не пропускали 27
7
13%
7
15%
1-15
4
7%
7
15%
16-30
12
21%
3
6%
31-45
7
13%
7
15%
46-60
11
20%
13
27%
61-75
15
27%
11
23%
76-90
Результаты последних матчей
Монпелье
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Лион - Монпелье 5:4 Монако - Монпелье 0:4 Монпелье - Ренн 1:0 Лилль - Монпелье 2:1
Монпелье - Тулуза 1:2 Марсель - Монпелье 1:1 Монпелье - Клермон 2:1 Аяччо - Монпелье 0:1 Монпелье - Анже 5:0 Монпелье - Ланс 1:1 Труа - Монпелье 0:1 Монпелье - Брест 3:0 Страсбург - Монпелье 2:0 Монпелье - ПСЖ 1:3 Осер - Монпелье 0:2 Монпелье - Нант 0:3 Ницца - Монпелье 6:1 По - Монпелье 2:1 Монпелье - Марсель 1:2 Лорьян - Монпелье 0:2
Лорьян
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Лорьян - Брест 2:1 ПСЖ - Лорьян 1:3 Лорьян - Тулуза 0:1 Монако - Лорьян 3:1
Лорьян - Марсель 0:0 Лилль - Лорьян 3:1 Ницца - Лорьян 1:1 Лорьян - Труа 2:0 Лион - Лорьян 0:0 Лорьян - Осер 0:1 Лорьян - Аяччо 3:0 Нант - Лорьян 1:0 Лорьян - Ланс 1:1 Лорьян - Анже 0:0 Реймс - Лорьян 4:2 Лорьян - Ренн 2:1 Бастия - Лорьян 1:1 Марсель - Лорьян 3:1 Лорьян - Монако 2:2 Шатеньере - Лорьян 0:6
Результаты матчей
Монпелье
Лорьян
Точный счет
1:2
4 раза 24%
1:1
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
2:1
4 раза 24%
0:0
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
9 раз 53%
2
3 раза 18%
0
2 раза 12%
3
2 раза 12%
5
1 раз 6%
0
6 раз 35%
2
6 раз 35%
3
3 раза 18%
1
2 раза 12%
Точный счет
0:1
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:4
1 раз 6%
0:7
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
5:4
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
3:1
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 41%
2
4 раза 24%
0
3 раза 18%
4
2 раза 12%
7
1 раз 6%
1
7 раз 41%
2
6 раз 35%
0
2 раза 12%
3
2 раза 12%
Точный счет
1:2
4 раза 12%
2:1
4 раза 12%
1:1
4 раза 12%
0:2
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
0:7
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
5:4
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
0:0
4 раза 12%
0:1
4 раза 12%
1:2
4 раза 12%
2:1
4 раза 12%
3:1
4 раза 12%
2:2
3 раза 9%
1:1
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
16 раз 47%
2
7 раз 21%
0
5 раз 15%
3
2 раза 6%
4
2 раза 6%
5
1 раз 3%
7
1 раз 3%
2
12 раз 35%
1
9 раз 26%
0
8 раз 24%
3
5 раз 15%
Тоталы голов в матче
Монпелье
Лорьян
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
152
Больше Меньше
116
611
98
314
314
116
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
143
Больше Меньше
152
710
89
314
215
314
116
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
295
Больше Меньше
268
1321
1717
628
529
430
232
133
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|35
|26
|3
|6
|84 - 35
|81
|2.
|Заявка
|35
|22
|9
|4
|59 - 27
|75
|3.
|Заявка
|34
|21
|7
|6
|62 - 34
|70
|4.
|Заявка
|34
|19
|7
|8
|68 - 51
|64
|5.
|3:0 Заявка
|35
|18
|5
|12
|59 - 38
|59
|6.
|Заявка
|34
|17
|8
|9
|60 - 41
|59
|7.
|Заявка
|35
|16
|8
|11
|58 - 43
|56
|8.
|1:0 Заявка
|35
|15
|9
|11
|49 - 46
|54
|9.
|Заявка
|35
|15
|8
|12
|39 - 45
|53
|10.
|Заявка
|35
|13
|12
|10
|42 - 34
|51
|11.
|Заявка
|35
|12
|14
|9
|42 - 37
|50
|12.
|0:1 Заявка
|35
|13
|4
|18
|56 - 58
|43
|13.
|Заявка
|34
|12
|6
|16
|48 - 55
|42
|14.
|1:0 Заявка
|35
|9
|11
|15
|39 - 50
|38
|15.
|Заявка
|35
|9
|11
|15
|48 - 55
|38
|16.
|0:1 Заявка
|35
|8
|10
|17
|32 - 57
|34
|17.
|Заявка
|34
|6
|14
|14
|35 - 50
|32
|18.
|Заявка
|35
|6
|5
|24
|22 - 66
|23
|19.
|0:3 Заявка
|35
|4
|10
|21
|42 - 76
|22
|20.
|Заявка
|34
|3
|5
|26
|28 - 74
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|16
|1
|1
|38 - 13
|49
|2.
|3:0 Заявка
|18
|14
|0
|4
|40 - 14
|42
|3.
|Заявка
|18
|13
|2
|3
|43 - 22
|41
|4.
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|36 - 23
|37
|5.
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|31 - 21
|31
|6.
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|29 - 18
|29
|7.
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|25 - 18
|29
|8.
|Заявка
|17
|9
|2
|6
|36 - 31
|29
|9.
|1:0 Заявка
|17
|8
|4
|5
|23 - 17
|28
|10.
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|18 - 28
|27
|11.
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|21 - 17
|24
|12.
|0:1 Заявка
|18
|7
|2
|9
|26 - 26
|23
|13.
|1:0 Заявка
|17
|6
|5
|6
|21 - 23
|23
|14.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|26 - 26
|22
|15.
|0:1 Заявка
|17
|5
|7
|5
|16 - 23
|22
|16.
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|24 - 25
|21
|17.
|Заявка
|17
|4
|8
|5
|19 - 23
|20
|18.
|0:3 Заявка
|17
|1
|9
|7
|17 - 28
|12
|19.
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|9 - 25
|12
|20.
|Заявка
|18
|2
|3
|13
|18 - 35
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|13
|1
|3
|41 - 13
|40
|2.
|Заявка
|17
|12
|3
|2
|31 - 13
|39
|3.
|Заявка
|17
|10
|5
|2
|32 - 20
|35
|4.
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|21 - 17
|27
|5.
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|29 - 25
|27
|6.
|Заявка
|17
|6
|8
|3
|21 - 14
|26
|7.
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|21 - 17
|26
|8.
|1:0 Заявка
|18
|7
|5
|6
|26 - 29
|26
|9.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|24 - 18
|22
|10.
|Заявка
|18
|4
|9
|5
|17 - 19
|21
|11.
|0:1 Заявка
|17
|6
|2
|9
|30 - 32
|20
|12.
|Заявка
|17
|6
|2
|9
|22 - 29
|20
|13.
|3:0 Заявка
|17
|4
|5
|8
|19 - 24
|17
|14.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|24 - 30
|17
|15.
|1:0 Заявка
|18
|3
|6
|9
|18 - 27
|15
|16.
|Заявка
|17
|2
|6
|9
|16 - 27
|12
|17.
|0:1 Заявка
|18
|3
|3
|12
|16 - 34
|12
|18.
|Заявка
|18
|3
|2
|13
|13 - 41
|11
|19.
|0:3 Заявка
|18
|3
|1
|14
|25 - 48
|10
|20.
|Заявка
|16
|1
|2
|13
|10 - 39
|5
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|ПСЖ
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|Андре Бенжамин
|10
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Монпелье 0:1 Лорьян
Исход игры
Монпелье
72.6% (85)
Ничья
20.5% (24)
Лорьян
6.8% (8)
Тотал 2.5
Больше
54.31% (63)
Меньше
45.69% (53)
Обе команды забьют
Да
71.55% (83)
Нет
28.45% (33)
Популярный счёт
2:1 Монпелье
44.4% (52)
1:0 Монпелье
20.5% (24)
1:1 Ничья
17.1% (20)
1:2 Лорьян
4.3% (5)
2:0 Монпелье
2.6% (3)
0:0 Ничья
2.6% (3)
4:2 Монпелье
1.7% (2)
3:2 Монпелье
1.7% (2)
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