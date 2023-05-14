63' Лекомт Бенжамен взял и забрал мяч на выходе

61' Монпелье совершает вбрасывание на половине поля противника

61' Февр Ромен пробует нанести удар издали, но Бенжамен Леконт держит все под контролем

61' Февр Ромен создает голевую возможность для своего партнера по команде.

61' Лорьян идет вперед с потенциально опасной атакой.

61' Удар от ворот произведет Лорьян

60' Мавидиди Стефи из команды Монпелье наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!

60' Мавидиди Стефи создает голевую возможность для своего партнера по команде.

59' Матч возобновлен

58' Инносент Бонке на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

57' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

56' Монпелье совершает вбрасывание на половине поля противника

56' Матч возобновлен

56' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

56' Куяте Кики выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' Монпелье совершает вбрасывание на половине поля противника

54' Силла Иссиага выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

54' Меите Бамо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

54' Удар от ворот произведет Монпелье

54' Йонгва Дарлин из команды Лорьян своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

53' Жюльен Кристофер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Лорьян совершает вбрасывание на половине поля противника

52' Лорьян совершает вбрасывание на своей половине поля

51' Монпелье идет вперед с потенциально опасной атакой.

51' Шотар Жорис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Удар от ворот произведет Лорьян

50' Норден Арно не смог попасть в створ ударом издали

50' Удар от ворот произведет Монпелье

49' Удар от ворот произведет Монпелье

49' Коне Ибраима оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

49' Лорьян идет вперед с потенциально опасной атакой.

47' Абергель Лоран выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Лорьян совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Матч возобновлен

46' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.