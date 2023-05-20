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Германия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 33. Стадион: . Главный судья: Айтекин Дениз
Бавария
1:0
Первый тайм: 26'
РБ Лейпциг
0'
1:0
25' Гол
Гнабри Серж

Ход матча

25'
Гнабри Серж
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

Прогнозы 133
Бавария 94% (125)
X 5.3% (7)
РБ Лейпциг 0.8% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Бавария
Ничья
РБ Лейпциг
4.85
5.35
5.85
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27
Зоммер
Янн
40
Мазрауи
Нуссаир
5
Павар
Бенжамен
4
Де
Лигт
Маттейс
22
Канселу
Жоау
6
Киммих
Йозуа
8
Горецка
Леон
11
Коман
Кингсли
42
Мусиала
Джамал
7
Гнабри
Серж
25
Мюллер
Томас
21
Бласвих
Янис
2
Симакан
Мохамед
4
Орбан
Вилли
32
Гвардиол
Йошко
23
Хальстенберг
Марсель
17
Собослаи
Доминик
27
Лаймер
Конрад
8
Айдара
Амаду
7
Ольмо
Дани
18
Нкунку
Кристофер
19
Андре
Силва
Бавария
4-2-3-1
РБ Лейпциг
4-4-2

История личных встреч

Бавария
РБ Лейпциг

12 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
25%
8.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
41.7%
25%
4 победы 5 ничьих 0 побед

4 матча

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 4 ничьи 3 победы

16 матчей

62.5%
31.3%
6.2%
10 побед 5 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
43.8%
6.2%
8 побед 7 ничьих 1 победа

Второй тайм

25%
56.3%
18.7%
4 победы 9 ничьих 3 победы

История матчей

Б
1:1
С
3:5
Б
3:2
Б
1:4
Б
0:1
Б
3:3
Б
0:0
Б
1:1
К
0:3
Б
0:0
Б
1:0
Б
2:1
Б
2:0
К
1:1
Б
4:5
Б
3:0

Голы

Всего голов

12
22

Голов в среднем за матч

2
2.2

Среднее время на гол

45
40

Всего голов

13
5

Голов в среднем за матч

1.3
0.83

Среднее время на гол

69
108

Всего голов

25
27

Голов в среднем за матч

1.56
1.69

Тотал матчей

2.5
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
12
Больше 75%
Меньше 25%
4
8
Больше 50%
Меньше 50%
8
5
Больше 31%
Меньше 69%
11
5
Больше 31%
Меньше 69%
11
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

57
53

Бомбардиры внутри турнира

Бавария
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гнабри Серж 13 (1) 0.39
Мусиала Джамал 11 0.33
Чупо-Мотинг Эрик 10 0.3
Сане Лерой 8 0.24
Мюллер Томас 7 0.21
Коман Кингсли 7 0.21
Мане Садио 7 (1) 0.21
Киммих Йозуа 5 (1) 0.15
Тель Матис 5 0.15
Павар Бенжамен 4 0.12
Горецка Леон 3 0.09
Де Лигт Маттейс 3 0.09
Канселу Жоау 1 0.03
Дэвис Альфонсо 1 0.03
Мазрауи Нуссаир 1 0.03
Забитцер Марсель 1 0.03
Упамекано Дайо 0 0
Gabriel Vidovic 0 0
РБ Лейпциг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нкунку Кристофер 13 (2) 0.39
Вернер Тимо 9 0.27
Форсберг Эмиль 6 (2) 0.18
Собослаи Доминик 5 0.15
Андре Силва 4 0.12
Орбан Вилли 4 0.12
Ольмо Дани 2 0.06
Кампль Кевин 2 0.06
Хенрихс Бенджамин 2 0.06
Айдара Амаду 2 0.06
Симакан Мохамед 1 0.03
Хальстенберг Марсель 1 0.03
Поульсен Юссуф 1 0.03
Шлагер Ксавер 1 0.03
Лаймер Конрад 1 0.03
Диалло Абду 1 0.03
Гвардиол Йошко 1 0.03
Новоа Уго 1 0.03
Раум Давид 0 0

Карточки

Бавария
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Упамекано Дайо 6 1
Киммих Йозуа 5 1
Горецка Леон 5 0
Павар Бенжамен 5 0
Сане Лерой 4 0
Де Лигт Маттейс 4 0
Канселу Жоау 3 0
Юлиан Нагельсман 3 0
Коман Кингсли 1 1
Забитцер Марсель 2 0
Мане Садио 2 0
Тель Матис 2 0
Ульрайх Свен 1 0
Зоммер Янн 1 0
Эрнандес Люка 1 0
Станишич Йосип 1 0
Гравенберх Райан 1 0
Мусиала Джамал 1 0
Ваннер Пауль 1 0
РБ Лейпциг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кампль Кевин 8 0
Хенрихс Бенджамин 8 0
Лаймер Конрад 8 0
Собослаи Доминик 4 2
Айдара Амаду 6 0
Раум Давид 5 0
Андре Силва 3 0
Нкунку Кристофер 3 0
Розе Марко 2 0
Форсберг Эмиль 2 0
Орбан Вилли 2 0
Вернер Тимо 2 0
Хальстенберг Марсель 2 0
Диалло Абду 2 0
Ольмо Дани 2 0
Шлагер Ксавер 2 0
Симакан Мохамед 2 0
Поульсен Юссуф 1 0
Сорлот Александр 1 0
Гвардиол Йошко 1 0
Тедеско Доменико 1 0

Результаты матчей

Бавария
100%
11 побед 0 поражений
Первый тайм
81% (13)
6% (1)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
13% (2)
31% (5)
РБ Лейпциг
14.3%
85.7%
2 победы 12 поражений
Первый тайм
13% (2)
25% (4)
63% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
19% (3)
50% (8)

Сухие победы

7
1

Сухие поражения

0
6

Волевые победы

9
3

Волевые поражения

6
7
Бавария
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
0% (0)
31% (5)
69% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
РБ Лейпциг
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
25% (4)
25% (4)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

9
5

Волевые поражения

32
34
Бавария
62.5%
37.5%
15 побед 9 поражений
Первый тайм
41% (13)
19% (6)
41% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (15)
25% (8)
28% (9)
РБ Лейпциг
30.8%
69.2%
8 побед 18 поражений
Первый тайм
22% (7)
25% (8)
53% (17)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (13)
22% (7)
38% (12)

Сухие победы

8
4

Сухие поражения

4
10

Волевые победы

18
8

Волевые поражения

38
41

Голы по времени матча

Забито

51
23
29 В 1-м тайме 9
22 Во 2-м тайме 14
12 Забивали первыми 7
16 Не забивали 21
5
10%
5
22%
1-15
11
22%
1
4%
16-30
13
25%
3
13%
31-45
6
12%
1
4%
46-60
5
10%
5
22%
61-75
11
22%
8
35%
76-90

Пропущено

15
22
6 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 12
4
27%
1
5%
1-15
0
0%
3
14%
16-30
2
13%
8
36%
31-45
2
13%
6
27%
46-60
3
20%
2
9%
61-75
4
27%
2
9%
76-90

Забито

36
35
25 В 1-м тайме 18
11 Во 2-м тайме 17
13 Забивали первыми 12
17 Не забивали 17
7
19%
5
14%
1-15
6
17%
6
17%
16-30
12
33%
7
20%
31-45
4
11%
7
20%
46-60
4
11%
2
6%
61-75
3
8%
8
23%
76-90

Пропущено

21
15
5 В 1-м тайме 4
16 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 10
2
10%
2
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
14%
2
13%
31-45
4
19%
1
7%
46-60
6
29%
9
60%
61-75
6
29%
1
7%
76-90

Забито

87
58
54 В 1-м тайме 27
33 Во 2-м тайме 31
25 Забивали первыми 19
1 Не забивали 6
12
14%
10
17%
1-15
17
20%
7
12%
16-30
25
29%
10
17%
31-45
10
11%
8
14%
46-60
9
10%
7
12%
61-75
14
16%
16
28%
76-90

Пропущено

36
37
11 В 1-м тайме 16
25 Во 2-м тайме 21
7 Пропускали первыми 12
22 Не пропускали 22
6
17%
3
8%
1-15
0
0%
3
8%
16-30
5
14%
10
27%
31-45
6
17%
7
19%
46-60
9
25%
11
30%
30%
61-75
10
28%
3
8%
76-90

Результаты последних матчей

Бавария
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Бавария - Шальке 04 6:0 Вердер - Бавария 1:2 Бавария - Герта 2:0 Майнц - Бавария 3:1
Бавария - Манчестер Сити 1:1 Бавария - Хоффенхайм 1:1 Манчестер Сити - Бавария 3:0 Фрайбург - Бавария 0:1 Бавария - Фрайбург 1:2 Бавария - Боруссия Д 4:2 Байер Л - Бавария 2:1 Бавария - Аугсбург 5:3 Бавария - ПСЖ 2:0 Штутгарт - Бавария 1:2 Бавария - Унион Берлин 3:0 Боруссия М - Бавария 3:2 ПСЖ - Бавария 0:1 Бавария - Бохум 3:0 Вольфсбург - Бавария 2:4 Майнц - Бавария 0:4
РБ Лейпциг
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
РБ Лейпциг - Вердер 2:1 Фрайбург - РБ Лейпциг 0:1 Фрайбург - РБ Лейпциг 1:5 РБ Лейпциг - Хоффенхайм 1:0
Байер Л - РБ Лейпциг 2:0 РБ Лейпциг - Аугсбург 3:2 Герта - РБ Лейпциг 0:1 РБ Лейпциг - Боруссия Д 2:0 РБ Лейпциг - Майнц 0:3 Бохум - РБ Лейпциг 1:0 Манчестер Сити - РБ Лейпциг 7:0 РБ Лейпциг - Боруссия М 3:0 Боруссия Д - РБ Лейпциг 2:1 РБ Лейпциг - Айнтрахт Фр 2:1 РБ Лейпциг - Манчестер Сити 1:1 Вольфсбург - РБ Лейпциг 0:3 РБ Лейпциг - Унион Берлин 1:2 Кёльн - РБ Лейпциг 0:0 РБ Лейпциг - Хоффенхайм 3:1 РБ Лейпциг - Штутгарт 2:1

Результаты матчей

Бавария
РБ Лейпциг

Точный счет

1:1
4 раза 25%
2:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
2:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
6:2
1 раз 6%
2:1
3 раза 19%
2:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
4 раза 25%
2
3 раза 19%
6
3 раза 19%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
5
2 раза 13%
2
6 раз 38%
3
5 раз 31%
1
3 раза 19%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:7
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:6
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:6
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

2
6 раз 38%
1
5 раз 31%
0
1 раз 6%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
6
1 раз 6%
7
1 раз 6%
1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
3
3 раза 19%
2
1 раз 6%
6
1 раз 6%

Точный счет

1:1
6 раз 19%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
1:6
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:7
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%
2:1
5 раз 16%
2:0
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:6
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%

Точное количество голов

1
9 раз 28%
2
9 раз 28%
6
4 раза 13%
3
3 раза 9%
4
3 раза 9%
5
2 раза 6%
0
1 раз 3%
7
1 раз 3%
1
9 раз 28%
3
8 раз 25%
2
7 раз 22%
0
6 раз 19%
4
1 раз 3%
6
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Бавария
РБ Лейпциг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
1.5
Больше Меньше
12
4
9
7
2.5
6
10
7
9
3.5
1
15
5
11
4.5
3
13
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
1
0.5
Больше Меньше
11
5
10
6
1.5
5
11
4
12
2.5
4
12
3
13
3.5
1
15
2
14
4.5
1
15
2
14
5.5
1
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
31
1
0.5
Больше Меньше
26
6
22
10
1.5
17
15
13
19
2.5
10
22
10
22
3.5
2
30
7
25
4.5
1
31
5
27
5.5
1
31
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 0:0 Заявка 33 20 9 4 89 - 34 69
2.
Боруссия Д
 Заявка 32 21 4 7 78 - 42 67
3.
РБ Лейпциг
 0:0 Заявка 33 18 7 8 57 - 38 61
4.
Фрайбург
 Заявка 33 17 8 8 50 - 42 59
5.
Унион Берлин
 Заявка 33 17 8 8 50 - 38 59
6.
Вольфсбург
 Заявка 33 13 10 10 56 - 46 49
7.
Байер Л
 Заявка 32 14 7 11 55 - 44 49
8.
Айнтрахт Фр
 Заявка 33 12 11 10 56 - 51 47
9.
Майнц
 Заявка 32 12 9 11 51 - 49 45
10.
Кёльн
 Заявка 33 10 12 11 48 - 52 42
11.
Боруссия М
 Заявка 32 10 9 13 48 - 53 39
12.
Вердер
 Заявка 33 10 6 17 51 - 63 36
13.
Хоффенхайм
 Заявка 33 10 5 18 47 - 56 35
14.
Аугсбург
 Заявка 32 9 7 16 42 - 58 34
15.
Бохум
 Заявка 33 9 5 19 37 - 72 32
16.
Шальке 04
 Заявка 33 7 10 16 33 - 67 31
17.
Штутгарт
 Заявка 32 6 11 15 40 - 55 29
18.
Герта
 Заявка 33 6 8 19 40 - 68 26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 Заявка 16 14 1 1 53 - 15 43
2.
Бавария
 0:0 Заявка 17 11 6 0 52 - 14 39
3.
РБ Лейпциг
 0:0 Заявка 16 12 2 2 34 - 16 38
4.
Унион Берлин
 Заявка 16 10 6 0 29 - 11 36
5.
Фрайбург
 Заявка 17 10 4 3 28 - 13 34
6.
Боруссия М
 Заявка 16 9 3 4 31 - 18 30
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 16 8 5 3 33 - 17 29
8.
Байер Л
 Заявка 16 8 2 6 33 - 21 26
9.
Вольфсбург
 Заявка 16 6 7 3 33 - 23 25
10.
Майнц
 Заявка 16 6 6 4 30 - 21 24
11.
Бохум
 Заявка 16 7 2 7 25 - 32 23
12.
Кёльн
 Заявка 16 6 5 5 27 - 18 23
13.
Хоффенхайм
 Заявка 17 7 2 8 28 - 29 23
14.
Аугсбург
 Заявка 16 6 4 6 16 - 21 22
15.
Герта
 Заявка 17 5 6 6 24 - 27 21
16.
Штутгарт
 Заявка 16 5 5 6 22 - 21 20
17.
Шальке 04
 Заявка 17 5 5 7 23 - 36 20
18.
Вердер
 Заявка 17 5 2 10 26 - 28 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 0:0 Заявка 16 9 3 4 37 - 20 30
2.
Фрайбург
 Заявка 16 7 4 5 22 - 29 25
3.
Боруссия Д
 Заявка 16 7 3 6 25 - 27 24
4.
Вольфсбург
 Заявка 17 7 3 7 23 - 23 24
5.
Байер Л
 Заявка 16 6 5 5 22 - 23 23
6.
Унион Берлин
 Заявка 17 7 2 8 21 - 27 23
7.
РБ Лейпциг
 0:0 Заявка 17 6 5 6 23 - 22 23
8.
Майнц
 Заявка 16 6 3 7 21 - 28 21
9.
Вердер
 Заявка 16 5 4 7 25 - 35 19
10.
Кёльн
 Заявка 17 4 7 6 21 - 34 19
11.
Айнтрахт Фр
 Заявка 17 4 6 7 23 - 34 18
12.
Хоффенхайм
 Заявка 16 3 3 10 19 - 27 12
13.
Аугсбург
 Заявка 16 3 3 10 26 - 37 12
14.
Шальке 04
 Заявка 16 2 5 9 10 - 31 11
15.
Боруссия М
 Заявка 16 1 6 9 17 - 35 9
16.
Штутгарт
 Заявка 16 1 6 9 18 - 34 9
17.
Бохум
 Заявка 17 2 3 12 12 - 40 9
18.
Герта
 Заявка 16 1 2 13 16 - 41 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Вердер Фюллькруг Никлас 16 (5)
Айнтрахт Фр Коло-Муани Рандаль 14 (11)
Фрайбург Грифо Винченцо 14 (5)
Боруссия М Тюрам Маркус 13 (5)
Бавария Гнабри Серж 13 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Байер Л Инкапье Пьеро 2 11
Хоффенхайм Кабак Озан 2 10
Аугсбург Гоувелеув Джеффри 11
Хоффенхайм Акпогума Кевин 11
Боруссия М Коне Куадио 11
Весь список
  • Первый тайм
  • Описание гола
    25'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0! СЕРЖ ГНАБРИ!
    Гнабри получает мяч на левом фланге от Мюллера, на смене движения проскакивает мимо Орбана и пробивает в ближний угол - снаряд от штанги залетает в цель!
  • 24'
    Продолжает "Бавария" владеть серьезным преимущество, гол, что называется, назревает.
  • 22'
    Мусиала получает мяч у лицевой линии от Комана и простреливает на Гнабри, которому не позволяет получить игровой снаряд Айдара.
  • 21'
    Собослаи получает мяч от Симакана на правом фланге и пытается прострелить в штрафную, но мюнхенцы мяч перехватывают.
  • Фол, нарушение
    20'
    Теряет мяч "Бавария" на правом фланге атаки, но быстрый контрвыпад гостей максимально быстро прерывает Мазрауи.
  • Угловой
    19'
    Киммих с углового исполняет острую подачу во вратарскую, мяч отскакивает на дальнюю штангу, но гостям удается разрядить обстановку.
  • Опасный момент
    18'
    Канселу с левого фланга забрасывает мяч в штрафную, Мусиала в касание скидывает снаряд на Мюллера, который в ближнем бою не смог переиграть Бласвиха!
  • 17'
    Коман прорывается по правому флангу и простреливает в штрафную по диагонали назад, Горецка пробивает в касание, но попадает в защитника.
  • 16'
    53 процента игрового времени мячом владеет "Бавария", однако визуально преимущество хозяев выглядит более внушительным.
  • 14'
    Мюллер оказывается на газоне перед штрафной соперника в контактной борьбе с Орбаном, но свисток арбитра молчит.
  • 13'
    Коман с правого фланга исполняет подачу в штрафную соперника, однако Гвардиол выигрывает верховое единоборство.
  • Травма, повреждение
    12'
    Симакан и Канселу столкнулись головами в верховой борьбе, помощь врачей требуется обоим участникам эпизода.
  • 11'
    Достаточно много брака в передачах допускают гости, но "Баварии" пока не удается воспользоваться ошибками соперника.
  • 10'
    Матч первого круга завершился ничейным исходом - Чупо-Мотинг открыл счёт в первом тайме, но после перерыва Хальстенберг восстановил равновесие. Вообще "РБ Лейпциг" всего раз побеждал "Баварию", да и то на своем поле.
  • 9'
    "РБ Лейпциг" имеет текущую серию из трех побед подряд в чемпионате, плюс была крупная победа над "Фрайбургом" в полуфинале Кубка Германии. 3 июня "быки" оспорят трофей с "Айнтрахтом".
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    • 8'
      "Бавария" имеет текущую серию из трех побед подряд, в прошлом туре мюнхенцы камня на камне не оставили от "Шальке" - 6:0.
    • Угловой
      7'
      После навеса Киммиха Павар головой исполнил не самую удачную скидку, дальше мяч вылетел из штрафной, а удар с подбора получился совсем неточным.
    • 6'
      Коман приближается к штрафной гостей со смещением с правого фланга, однако попытку француза блокирует Айдара.
    • 5'
      Павар из центрального круга исполняет чересчур сильный вертикальный заброс, покидает мяч пределы поля.
    • Офсайд
      4'
      Гнабри цепляется за мяч на левом фланге, но исполняет неудачную подачу, к тому же у Сержа зафиксирован офсайд.
    • 3'
      "РБ Лейпциг" идет на третьей строчке, сегодня в случае победы команда Марко Розе обеспечит себе третье место и снова пробьется в Лигу чемпионов.
    • 2'
      Довольно давно в Германии не было такого, чтобы судьба чемпионского титула могла решиться в последнем туре. "Бавария" опережает "Боруссию" на одно очко, дортмундцы завтра играют в гостях с "Аугсбургом".
    • Угловой
      1'
      Сразу же гости усилиями Симакана зарабатывают угловой на правом фланге, но с подачей Хальстенберга оборона "Баварии" справляется.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
    • До матча
    • Приветствуем всех любителей футбола! Сегодня в матче 33-го тура немецкой Бундеслиги "Бавария" принимает "РБ Лейпциг". Текстовую трансляцию для Вас проведет комментатор Антон Сазонтов. Добро пожаловать!
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Allianz Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Бавария 1:0 РБ Лейпциг

    Исход игры
    Бавария
    94% (125)
    Ничья
    5.3% (7)
    РБ Лейпциг
    0.8% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    86.09% (99)
    Меньше
    13.91% (16)
    Обе команды забьют
    Да
    84.35% (97)
    Нет
    15.65% (18)
    Популярный счёт
    2:1 Бавария
    39.8% (53)
    3:1 Бавария
    19.5% (26)
    3:2 Бавария
    8.3% (11)
    2:0 Бавария
    8.3% (11)
    2:2 Ничья
    3% (4)
    1:0 Бавария
    3% (4)
    3:0 Бавария
    2.3% (3)
    4:2 Бавария
    1.5% (2)
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    Бавария
    РБ Лейпциг
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