Канселу с левого фланга забрасывает мяч в штрафную, Мусиала в касание скидывает снаряд на Мюллера, который в ближнем бою не смог переиграть Бласвиха!

Киммих с углового исполняет острую подачу во вратарскую, мяч отскакивает на дальнюю штангу, но гостям удается разрядить обстановку.

Теряет мяч "Бавария" на правом фланге атаки, но быстрый контрвыпад гостей максимально быстро прерывает Мазрауи.

Собослаи получает мяч от Симакана на правом фланге и пытается прострелить в штрафную, но мюнхенцы мяч перехватывают.

Мусиала получает мяч у лицевой линии от Комана и простреливает на Гнабри, которому не позволяет получить игровой снаряд Айдара.

ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0! СЕРЖ ГНАБРИ! Гнабри получает мяч на левом фланге от Мюллера, на смене движения проскакивает мимо Орбана и пробивает в ближний угол - снаряд от штанги залетает в цель!

"РБ Лейпциг" имеет текущую серию из трех побед подряд в чемпионате, плюс была крупная победа над "Фрайбургом" в полуфинале Кубка Германии. 3 июня "быки" оспорят трофей с "Айнтрахтом".

Матч первого круга завершился ничейным исходом - Чупо-Мотинг открыл счёт в первом тайме, но после перерыва Хальстенберг восстановил равновесие. Вообще "РБ Лейпциг" всего раз побеждал "Баварию", да и то на своем поле.

Достаточно много брака в передачах допускают гости, но "Баварии" пока не удается воспользоваться ошибками соперника.

Симакан и Канселу столкнулись головами в верховой борьбе, помощь врачей требуется обоим участникам эпизода.

Коман с правого фланга исполняет подачу в штрафную соперника, однако Гвардиол выигрывает верховое единоборство.

Мюллер оказывается на газоне перед штрафной соперника в контактной борьбе с Орбаном, но свисток арбитра молчит.

53 процента игрового времени мячом владеет "Бавария", однако визуально преимущество хозяев выглядит более внушительным.

Коман прорывается по правому флангу и простреливает в штрафную по диагонали назад, Горецка пробивает в касание, но попадает в защитника.

8' "Бавария" имеет текущую серию из трех побед подряд, в прошлом туре мюнхенцы камня на камне не оставили от "Шальке" - 6:0.

7' После навеса Киммиха Павар головой исполнил не самую удачную скидку, дальше мяч вылетел из штрафной, а удар с подбора получился совсем неточным.

6' Коман приближается к штрафной гостей со смещением с правого фланга, однако попытку француза блокирует Айдара.

5' Павар из центрального круга исполняет чересчур сильный вертикальный заброс, покидает мяч пределы поля.

4' Гнабри цепляется за мяч на левом фланге, но исполняет неудачную подачу, к тому же у Сержа зафиксирован офсайд.

3' "РБ Лейпциг" идет на третьей строчке, сегодня в случае победы команда Марко Розе обеспечит себе третье место и снова пробьется в Лигу чемпионов.

2' Довольно давно в Германии не было такого, чтобы судьба чемпионского титула могла решиться в последнем туре. "Бавария" опережает "Боруссию" на одно очко, дортмундцы завтра играют в гостях с "Аугсбургом".

1' Сразу же гости усилиями Симакана зарабатывают угловой на правом фланге, но с подачей Хальстенберга оборона "Баварии" справляется.