Тур: 33. Стадион: Альянц Арена. Главный судья: Айтекин Дениз
1:0
Первый тайм: 26'
Ход матча
25'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 0
-
2 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
56 Владение мячом, % 44
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
27
Зоммер
Янн
22
Канселу
Жоау
25
Мюллер
Томас
21
Бласвих
Янис
19
Андре
Силва
- Основной состав
-
27 Зоммер ЯннВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Канселу ЖоауЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Мюллер ТомасНападающий
- Запасные игроки
-
26 Ульрайх СвенВратарь
- Защитник
-
20 Сарр БунаЗащитник
-
23 Блинд ДэйлиЗащитник
- Защитник
-
10 Сане ЛеройПолузащитник
-
17 Мане СадиоПолузащитник
- Полузащитник
-
39 Тель МатисПолузащитник
-
Главный тренер: Тухель Томас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
-
21 Бласвих ЯнисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Андре СилваНападающий
- Запасные игроки
-
13 Нюланд ЭрьянВратарь
- Защитник
-
37 Диалло АбдуЗащитник
- Защитник
-
22 Раум ДавидЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
44 Кампль КевинПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Розе Марко
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Бавария
РБ Лейпциг
12 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
25%
8.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
41.7%
25%
4 победы 5 ничьих 0 побед
4 матча
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 4 ничьи 3 победы
16 матчей
62.5%
31.3%
6.2%
10 побед 5 ничьих 1 победа
Первый тайм
50%
43.8%
6.2%
8 побед 7 ничьих 1 победа
Второй тайм
25%
56.3%
18.7%
4 победы 9 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
12
22
Голов в среднем за матч
2
2.2
Среднее время на гол
45
40
Всего голов
13
5
Голов в среднем за матч
1.3
0.83
Среднее время на гол
69
108
Всего голов
25
27
Голов в среднем за матч
1.56
1.69
Тотал матчей
2.5
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
12
Больше 75%
Меньше 25%
4
8
Больше 50%
Меньше 50%
8
5
Больше 31%
Меньше 69%
11
5
Больше 31%
Меньше 69%
11
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
Среднее время на гол
57
53
Бомбардиры внутри турнира
Бавария
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гнабри Серж
|13 (1)
|0.39
|Мусиала Джамал
|11
|0.33
|Чупо-Мотинг Эрик
|10
|0.3
|Сане Лерой
|8
|0.24
|Мюллер Томас
|7
|0.21
|Коман Кингсли
|7
|0.21
|Мане Садио
|7 (1)
|0.21
|Киммих Йозуа
|5 (1)
|0.15
|Тель Матис
|5
|0.15
|Павар Бенжамен
|4
|0.12
|Горецка Леон
|3
|0.09
|Де Лигт Маттейс
|3
|0.09
|Канселу Жоау
|1
|0.03
|Дэвис Альфонсо
|1
|0.03
|Мазрауи Нуссаир
|1
|0.03
|Забитцер Марсель
|1
|0.03
|Упамекано Дайо
|0
|0
|Gabriel Vidovic
|0
|0
РБ Лейпциг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нкунку Кристофер
|13 (2)
|0.39
|Вернер Тимо
|9
|0.27
|Форсберг Эмиль
|6 (2)
|0.18
|Собослаи Доминик
|5
|0.15
|Андре Силва
|4
|0.12
|Орбан Вилли
|4
|0.12
|Ольмо Дани
|2
|0.06
|Кампль Кевин
|2
|0.06
|Хенрихс Бенджамин
|2
|0.06
|Айдара Амаду
|2
|0.06
|Симакан Мохамед
|1
|0.03
|Хальстенберг Марсель
|1
|0.03
|Поульсен Юссуф
|1
|0.03
|Шлагер Ксавер
|1
|0.03
|Лаймер Конрад
|1
|0.03
|Диалло Абду
|1
|0.03
|Гвардиол Йошко
|1
|0.03
|Новоа Уго
|1
|0.03
|Раум Давид
|0
|0
Карточки
Бавария
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Упамекано Дайо
|6
|1
|Киммих Йозуа
|5
|1
|Горецка Леон
|5
|0
|Павар Бенжамен
|5
|0
|Сане Лерой
|4
|0
|Де Лигт Маттейс
|4
|0
|Канселу Жоау
|3
|0
|Юлиан Нагельсман
|3
|0
|Коман Кингсли
|1
|1
|Забитцер Марсель
|2
|0
|Мане Садио
|2
|0
|Тель Матис
|2
|0
|Ульрайх Свен
|1
|0
|Зоммер Янн
|1
|0
|Эрнандес Люка
|1
|0
|Станишич Йосип
|1
|0
|Гравенберх Райан
|1
|0
|Мусиала Джамал
|1
|0
|Ваннер Пауль
|1
|0
РБ Лейпциг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кампль Кевин
|8
|0
|Хенрихс Бенджамин
|8
|0
|Лаймер Конрад
|8
|0
|Собослаи Доминик
|4
|2
|Айдара Амаду
|6
|0
|Раум Давид
|5
|0
|Андре Силва
|3
|0
|Нкунку Кристофер
|3
|0
|Розе Марко
|2
|0
|Форсберг Эмиль
|2
|0
|Орбан Вилли
|2
|0
|Вернер Тимо
|2
|0
|Хальстенберг Марсель
|2
|0
|Диалло Абду
|2
|0
|Ольмо Дани
|2
|0
|Шлагер Ксавер
|2
|0
|Симакан Мохамед
|2
|0
|Поульсен Юссуф
|1
|0
|Сорлот Александр
|1
|0
|Гвардиол Йошко
|1
|0
|Тедеско Доменико
|1
|0
Результаты матчей
Бавария
100%
11 побед 0 поражений
Первый тайм
81% (13)
6% (1)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
13% (2)
31% (5)
РБ Лейпциг
14.3%
85.7%
2 победы 12 поражений
Первый тайм
13% (2)
25% (4)
63% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
19% (3)
50% (8)
Сухие победы
7
1
Сухие поражения
0
6
Волевые победы
9
3
Волевые поражения
6
7
Бавария
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
0% (0)
31% (5)
69% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
РБ Лейпциг
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
25% (4)
25% (4)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
9
5
Волевые поражения
32
34
Бавария
62.5%
37.5%
15 побед 9 поражений
Первый тайм
41% (13)
19% (6)
41% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (15)
25% (8)
28% (9)
РБ Лейпциг
30.8%
69.2%
8 побед 18 поражений
Первый тайм
22% (7)
25% (8)
53% (17)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (13)
22% (7)
38% (12)
Сухие победы
8
4
Сухие поражения
4
10
Волевые победы
18
8
Волевые поражения
38
41
Голы по времени матча
Забито
51
23
29 В 1-м тайме 9
22 Во 2-м тайме 14
12 Забивали первыми 7
16 Не забивали 21
5
10%
5
22%
1-15
11
22%
1
4%
16-30
13
25%
3
13%
31-45
6
12%
1
4%
46-60
5
10%
5
22%
61-75
11
22%
8
35%
76-90
Пропущено
15
22
6 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 12
4
27%
1
5%
1-15
0
0%
3
14%
16-30
2
13%
8
36%
31-45
2
13%
6
27%
46-60
3
20%
2
9%
61-75
4
27%
2
9%
76-90
Забито
36
35
25 В 1-м тайме 18
11 Во 2-м тайме 17
13 Забивали первыми 12
17 Не забивали 17
7
19%
5
14%
1-15
6
17%
6
17%
16-30
12
33%
7
20%
31-45
4
11%
7
20%
46-60
4
11%
2
6%
61-75
3
8%
8
23%
76-90
Пропущено
21
15
5 В 1-м тайме 4
16 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 10
2
10%
2
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
14%
2
13%
31-45
4
19%
1
7%
46-60
6
29%
9
60%
61-75
6
29%
1
7%
76-90
Забито
87
58
54 В 1-м тайме 27
33 Во 2-м тайме 31
25 Забивали первыми 19
1 Не забивали 6
12
14%
10
17%
1-15
17
20%
7
12%
16-30
25
29%
10
17%
31-45
10
11%
8
14%
46-60
9
10%
7
12%
61-75
14
16%
16
28%
76-90
Пропущено
36
37
11 В 1-м тайме 16
25 Во 2-м тайме 21
7 Пропускали первыми 12
22 Не пропускали 22
6
17%
3
8%
1-15
0
0%
3
8%
16-30
5
14%
10
27%
31-45
6
17%
7
19%
46-60
9
25%
11
30%
30%
61-75
10
28%
3
8%
76-90
Результаты последних матчей
Бавария
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Бавария - Шальке 04 6:0 Вердер - Бавария 1:2 Бавария - Герта 2:0 Майнц - Бавария 3:1
Бавария - Манчестер Сити 1:1 Бавария - Хоффенхайм 1:1 Манчестер Сити - Бавария 3:0 Фрайбург - Бавария 0:1 Бавария - Фрайбург 1:2 Бавария - Боруссия Д 4:2 Байер Л - Бавария 2:1 Бавария - Аугсбург 5:3 Бавария - ПСЖ 2:0 Штутгарт - Бавария 1:2 Бавария - Унион Берлин 3:0 Боруссия М - Бавария 3:2 ПСЖ - Бавария 0:1 Бавария - Бохум 3:0 Вольфсбург - Бавария 2:4 Майнц - Бавария 0:4
РБ Лейпциг
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
РБ Лейпциг - Вердер 2:1 Фрайбург - РБ Лейпциг 0:1 Фрайбург - РБ Лейпциг 1:5 РБ Лейпциг - Хоффенхайм 1:0
Байер Л - РБ Лейпциг 2:0 РБ Лейпциг - Аугсбург 3:2 Герта - РБ Лейпциг 0:1 РБ Лейпциг - Боруссия Д 2:0 РБ Лейпциг - Майнц 0:3 Бохум - РБ Лейпциг 1:0 Манчестер Сити - РБ Лейпциг 7:0 РБ Лейпциг - Боруссия М 3:0 Боруссия Д - РБ Лейпциг 2:1 РБ Лейпциг - Айнтрахт Фр 2:1 РБ Лейпциг - Манчестер Сити 1:1 Вольфсбург - РБ Лейпциг 0:3 РБ Лейпциг - Унион Берлин 1:2 Кёльн - РБ Лейпциг 0:0 РБ Лейпциг - Хоффенхайм 3:1 РБ Лейпциг - Штутгарт 2:1
Результаты матчей
Бавария
РБ Лейпциг
Точный счет
1:1
4 раза 25%
2:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
2:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
6:2
1 раз 6%
2:1
3 раза 19%
2:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
4 раза 25%
2
3 раза 19%
6
3 раза 19%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
5
2 раза 13%
2
6 раз 38%
3
5 раз 31%
1
3 раза 19%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:7
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:6
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:6
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
2
6 раз 38%
1
5 раз 31%
0
1 раз 6%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
6
1 раз 6%
7
1 раз 6%
1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
3
3 раза 19%
2
1 раз 6%
6
1 раз 6%
Точный счет
1:1
6 раз 19%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
1:6
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:7
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%
2:1
5 раз 16%
2:0
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:6
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
Точное количество голов
1
9 раз 28%
2
9 раз 28%
6
4 раза 13%
3
3 раза 9%
4
3 раза 9%
5
2 раза 6%
0
1 раз 3%
7
1 раз 3%
1
9 раз 28%
3
8 раз 25%
2
7 раз 22%
0
6 раз 19%
4
1 раз 3%
6
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Бавария
РБ Лейпциг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
124
97
610
79
115
511
313
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
151
Больше Меньше
115
106
511
412
412
313
115
214
115
214
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
311
Больше Меньше
266
2210
1715
1319
1022
1022
230
725
131
527
131
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|33
|20
|9
|4
|89 - 34
|69
|2.
|Заявка
|32
|21
|4
|7
|78 - 42
|67
|3.
|0:0 Заявка
|33
|18
|7
|8
|57 - 38
|61
|4.
|Заявка
|33
|17
|8
|8
|50 - 42
|59
|5.
|Заявка
|33
|17
|8
|8
|50 - 38
|59
|6.
|Заявка
|33
|13
|10
|10
|56 - 46
|49
|7.
|Заявка
|32
|14
|7
|11
|55 - 44
|49
|8.
|Заявка
|33
|12
|11
|10
|56 - 51
|47
|9.
|Заявка
|32
|12
|9
|11
|51 - 49
|45
|10.
|Заявка
|33
|10
|12
|11
|48 - 52
|42
|11.
|Заявка
|32
|10
|9
|13
|48 - 53
|39
|12.
|Заявка
|33
|10
|6
|17
|51 - 63
|36
|13.
|Заявка
|33
|10
|5
|18
|47 - 56
|35
|14.
|Заявка
|32
|9
|7
|16
|42 - 58
|34
|15.
|Заявка
|33
|9
|5
|19
|37 - 72
|32
|16.
|Заявка
|33
|7
|10
|16
|33 - 67
|31
|17.
|Заявка
|32
|6
|11
|15
|40 - 55
|29
|18.
|Заявка
|33
|6
|8
|19
|40 - 68
|26
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|14
|1
|1
|53 - 15
|43
|2.
|0:0 Заявка
|17
|11
|6
|0
|52 - 14
|39
|3.
|0:0 Заявка
|16
|12
|2
|2
|34 - 16
|38
|4.
|Заявка
|16
|10
|6
|0
|29 - 11
|36
|5.
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|28 - 13
|34
|6.
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|31 - 18
|30
|7.
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|33 - 17
|29
|8.
|Заявка
|16
|8
|2
|6
|33 - 21
|26
|9.
|Заявка
|16
|6
|7
|3
|33 - 23
|25
|10.
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|30 - 21
|24
|11.
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|25 - 32
|23
|12.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|27 - 18
|23
|13.
|Заявка
|17
|7
|2
|8
|28 - 29
|23
|14.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|16 - 21
|22
|15.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|24 - 27
|21
|16.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|22 - 21
|20
|17.
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|23 - 36
|20
|18.
|Заявка
|17
|5
|2
|10
|26 - 28
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|16
|9
|3
|4
|37 - 20
|30
|2.
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|22 - 29
|25
|3.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|25 - 27
|24
|4.
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|23 - 23
|24
|5.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|22 - 23
|23
|6.
|Заявка
|17
|7
|2
|8
|21 - 27
|23
|7.
|0:0 Заявка
|17
|6
|5
|6
|23 - 22
|23
|8.
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|21 - 28
|21
|9.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|25 - 35
|19
|10.
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|21 - 34
|19
|11.
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|23 - 34
|18
|12.
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|19 - 27
|12
|13.
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|26 - 37
|12
|14.
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|10 - 31
|11
|15.
|Заявка
|16
|1
|6
|9
|17 - 35
|9
|16.
|Заявка
|16
|1
|6
|9
|18 - 34
|9
|17.
|Заявка
|17
|2
|3
|12
|12 - 40
|9
|18.
|Заявка
|16
|1
|2
|13
|16 - 41
|5
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|Вердер
|Фюллькруг Никлас
|16 (5)
|Айнтрахт Фр
|Коло-Муани Рандаль
|14 (11)
|Фрайбург
|Грифо Винченцо
|14 (5)
|Боруссия М
|Тюрам Маркус
|13 (5)
|Бавария
|Гнабри Серж
|13 (4)
|Байер Л
|Инкапье Пьеро
|2 11
|Хоффенхайм
|Кабак Озан
|2 10
|Аугсбург
|Гоувелеув Джеффри
|11
|Хоффенхайм
|Акпогума Кевин
|11
|Боруссия М
|Коне Куадио
|11
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Бавария 1:0 РБ Лейпциг
Исход игры
Бавария
94% (125)
Ничья
5.3% (7)
РБ Лейпциг
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
86.09% (99)
Меньше
13.91% (16)
Обе команды забьют
Да
84.35% (97)
Нет
15.65% (18)
Популярный счёт
2:1 Бавария
39.8% (53)
3:1 Бавария
19.5% (26)
3:2 Бавария
8.3% (11)
2:0 Бавария
8.3% (11)
2:2 Ничья
3% (4)
1:0 Бавария
3% (4)
3:0 Бавария
2.3% (3)
4:2 Бавария
1.5% (2)
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