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  4. Бундеслига 2022-2023

Германия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 33. Стадион: .
Бавария
 
Позже
РБ Лейпциг
Прогнозы 47
Бавария 89.4% (42)
X 8.5% (4)
РБ Лейпциг 2.1% (1)
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Лучшие коэффициенты
Бавария
Ничья
РБ Лейпциг
5.25
5.15
5.70
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Бавария
РБ Лейпциг

12 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
25%
8.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
41.7%
25%
4 победы 5 ничьих 0 побед

4 матча

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 4 ничьи 3 победы

16 матчей

62.5%
31.3%
6.2%
10 побед 5 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
43.8%
6.2%
8 побед 7 ничьих 1 победа

Второй тайм

25%
56.3%
18.7%
4 победы 9 ничьих 3 победы

История матчей

Б
1:1
С
3:5
Б
3:2
Б
1:4
Б
0:1
Б
3:3
Б
0:0
Б
1:1
К
0:3
Б
0:0
Б
1:0
Б
2:1
Б
2:0
К
1:1
Б
4:5
Б
3:0

Голы

Всего голов

12
22

Голов в среднем за матч

2
2.2

Среднее время на гол

45
40

Всего голов

13
5

Голов в среднем за матч

1.3
0.83

Среднее время на гол

69
108

Всего голов

25
27

Голов в среднем за матч

1.56
1.69

Тотал матчей

2.5
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
12
Больше 75%
Меньше 25%
4
8
Больше 50%
Меньше 50%
8
5
Больше 31%
Меньше 69%
11
5
Больше 31%
Меньше 69%
11
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

57
53

Бомбардиры внутри турнира

Бавария
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гнабри Серж 13 (1) 0.41
Мусиала Джамал 11 0.34
Чупо-Мотинг Эрик 10 0.31
Сане Лерой 8 0.25
Мюллер Томас 7 0.22
Коман Кингсли 7 0.22
Мане Садио 7 (1) 0.22
Киммих Йозуа 5 (1) 0.16
Тель Матис 5 0.16
Павар Бенжамен 4 0.13
Горецка Леон 3 0.09
Де Лигт Маттейс 3 0.09
Канселу Жоау 1 0.03
Дэвис Альфонсо 1 0.03
Мазрауи Нуссаир 1 0.03
Забитцер Марсель 1 0.03
Упамекано Дайо 0 0
Gabriel Vidovic 0 0
РБ Лейпциг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нкунку Кристофер 13 (2) 0.41
Вернер Тимо 9 0.28
Форсберг Эмиль 6 (2) 0.19
Собослаи Доминик 5 0.16
Андре Силва 4 0.13
Орбан Вилли 4 0.13
Ольмо Дани 2 0.06
Кампль Кевин 2 0.06
Хенрихс Бенджамин 2 0.06
Айдара Амаду 2 0.06
Симакан Мохамед 1 0.03
Хальстенберг Марсель 1 0.03
Поульсен Юссуф 1 0.03
Шлагер Ксавер 1 0.03
Лаймер Конрад 1 0.03
Диалло Абду 1 0.03
Гвардиол Йошко 1 0.03
Новоа Уго 1 0.03
Раум Давид 0 0

Карточки

Бавария
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Упамекано Дайо 6 1
Киммих Йозуа 5 1
Горецка Леон 5 0
Павар Бенжамен 5 0
Сане Лерой 4 0
Де Лигт Маттейс 4 0
Канселу Жоау 3 0
Юлиан Нагельсман 3 0
Коман Кингсли 1 1
Забитцер Марсель 2 0
Мане Садио 2 0
Тель Матис 2 0
Ульрайх Свен 1 0
Зоммер Янн 1 0
Эрнандес Люка 1 0
Станишич Йосип 1 0
Гравенберх Райан 1 0
Мусиала Джамал 1 0
Ваннер Пауль 1 0
РБ Лейпциг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кампль Кевин 8 0
Хенрихс Бенджамин 8 0
Лаймер Конрад 8 0
Собослаи Доминик 4 2
Айдара Амаду 6 0
Раум Давид 5 0
Андре Силва 3 0
Нкунку Кристофер 3 0
Розе Марко 2 0
Форсберг Эмиль 2 0
Орбан Вилли 2 0
Вернер Тимо 2 0
Хальстенберг Марсель 2 0
Диалло Абду 2 0
Ольмо Дани 2 0
Шлагер Ксавер 2 0
Симакан Мохамед 2 0
Поульсен Юссуф 1 0
Сорлот Александр 1 0
Гвардиол Йошко 1 0
Тедеско Доменико 1 0

Результаты матчей

Бавария
100%
11 побед 0 поражений
Первый тайм
81% (13)
6% (1)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
13% (2)
31% (5)
РБ Лейпциг
14.3%
85.7%
2 победы 12 поражений
Первый тайм
13% (2)
25% (4)
63% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
19% (3)
50% (8)

Сухие победы

7
1

Сухие поражения

0
6

Волевые победы

9
3

Волевые поражения

6
7
Бавария
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
0% (0)
31% (5)
69% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
РБ Лейпциг
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
25% (4)
25% (4)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

9
5

Волевые поражения

32
34
Бавария
62.5%
37.5%
15 побед 9 поражений
Первый тайм
41% (13)
19% (6)
41% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (15)
25% (8)
28% (9)
РБ Лейпциг
30.8%
69.2%
8 побед 18 поражений
Первый тайм
22% (7)
25% (8)
53% (17)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (13)
22% (7)
38% (12)

Сухие победы

8
4

Сухие поражения

4
10

Волевые победы

18
8

Волевые поражения

38
41

Голы по времени матча

Забито

51
23
29 В 1-м тайме 9
22 Во 2-м тайме 14
12 Забивали первыми 7
16 Не забивали 21
5
10%
5
22%
1-15
11
22%
1
4%
16-30
13
25%
3
13%
31-45
6
12%
1
4%
46-60
5
10%
5
22%
61-75
11
22%
8
35%
76-90

Пропущено

15
22
6 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 12
4
27%
1
5%
1-15
0
0%
3
14%
16-30
2
13%
8
36%
31-45
2
13%
6
27%
46-60
3
20%
2
9%
61-75
4
27%
2
9%
76-90

Забито

36
35
25 В 1-м тайме 18
11 Во 2-м тайме 17
13 Забивали первыми 12
17 Не забивали 17
7
19%
5
14%
1-15
6
17%
6
17%
16-30
12
33%
7
20%
31-45
4
11%
7
20%
46-60
4
11%
2
6%
61-75
3
8%
8
23%
76-90

Пропущено

21
15
5 В 1-м тайме 4
16 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 10
2
10%
2
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
14%
2
13%
31-45
4
19%
1
7%
46-60
6
29%
9
60%
61-75
6
29%
1
7%
76-90

Забито

87
58
54 В 1-м тайме 27
33 Во 2-м тайме 31
25 Забивали первыми 19
1 Не забивали 6
12
14%
10
17%
1-15
17
20%
7
12%
16-30
25
29%
10
17%
31-45
10
11%
8
14%
46-60
9
10%
7
12%
61-75
14
16%
16
28%
76-90

Пропущено

36
37
11 В 1-м тайме 16
25 Во 2-м тайме 21
7 Пропускали первыми 12
22 Не пропускали 22
6
17%
3
8%
1-15
0
0%
3
8%
16-30
5
14%
10
27%
31-45
6
17%
7
19%
46-60
9
25%
11
30%
30%
61-75
10
28%
3
8%
76-90

Результаты последних матчей

Бавария
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Бавария - Шальке 04 6:0 Вердер - Бавария 1:2 Бавария - Герта 2:0 Майнц - Бавария 3:1
Бавария - Манчестер Сити 1:1 Бавария - Хоффенхайм 1:1 Манчестер Сити - Бавария 3:0 Фрайбург - Бавария 0:1 Бавария - Фрайбург 1:2 Бавария - Боруссия Д 4:2 Байер Л - Бавария 2:1 Бавария - Аугсбург 5:3 Бавария - ПСЖ 2:0 Штутгарт - Бавария 1:2 Бавария - Унион Берлин 3:0 Боруссия М - Бавария 3:2 ПСЖ - Бавария 0:1 Бавария - Бохум 3:0 Вольфсбург - Бавария 2:4 Майнц - Бавария 0:4
РБ Лейпциг
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
РБ Лейпциг - Вердер 2:1 Фрайбург - РБ Лейпциг 0:1 Фрайбург - РБ Лейпциг 1:5 РБ Лейпциг - Хоффенхайм 1:0
Байер Л - РБ Лейпциг 2:0 РБ Лейпциг - Аугсбург 3:2 Герта - РБ Лейпциг 0:1 РБ Лейпциг - Боруссия Д 2:0 РБ Лейпциг - Майнц 0:3 Бохум - РБ Лейпциг 1:0 Манчестер Сити - РБ Лейпциг 7:0 РБ Лейпциг - Боруссия М 3:0 Боруссия Д - РБ Лейпциг 2:1 РБ Лейпциг - Айнтрахт Фр 2:1 РБ Лейпциг - Манчестер Сити 1:1 Вольфсбург - РБ Лейпциг 0:3 РБ Лейпциг - Унион Берлин 1:2 Кёльн - РБ Лейпциг 0:0 РБ Лейпциг - Хоффенхайм 3:1 РБ Лейпциг - Штутгарт 2:1

Результаты матчей

Бавария
РБ Лейпциг

Точный счет

1:1
4 раза 25%
2:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
2:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
6:2
1 раз 6%
2:1
3 раза 19%
2:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
4 раза 25%
2
3 раза 19%
6
3 раза 19%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
5
2 раза 13%
2
6 раз 38%
3
5 раз 31%
1
3 раза 19%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:7
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:6
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:6
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

2
6 раз 38%
1
5 раз 31%
0
1 раз 6%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
6
1 раз 6%
7
1 раз 6%
1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
3
3 раза 19%
2
1 раз 6%
6
1 раз 6%

Точный счет

1:1
6 раз 19%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
1:6
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:7
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%
2:1
5 раз 16%
2:0
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:6
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%

Точное количество голов

1
9 раз 28%
2
9 раз 28%
6
4 раза 13%
3
3 раза 9%
4
3 раза 9%
5
2 раза 6%
0
1 раз 3%
7
1 раз 3%
1
9 раз 28%
3
8 раз 25%
2
7 раз 22%
0
6 раз 19%
4
1 раз 3%
6
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Бавария
РБ Лейпциг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
1.5
Больше Меньше
12
4
9
7
2.5
6
10
7
9
3.5
1
15
5
11
4.5
3
13
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
1
0.5
Больше Меньше
11
5
10
6
1.5
5
11
4
12
2.5
4
12
3
13
3.5
1
15
2
14
4.5
1
15
2
14
5.5
1
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
31
1
0.5
Больше Меньше
26
6
22
10
1.5
17
15
13
19
2.5
10
22
10
22
3.5
2
30
7
25
4.5
1
31
5
27
5.5
1
31
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 32 20 8 4 89 - 34 68
2.
Боруссия Д
 Заявка 32 21 4 7 78 - 42 67
3.
РБ Лейпциг
 Заявка 32 18 6 8 57 - 38 60
4.
Унион Берлин
 Заявка 32 17 8 7 48 - 34 59
5.
Фрайбург
 Заявка 32 16 8 8 48 - 42 56
6.
Вольфсбург
 Заявка 32 13 10 9 56 - 44 49
7.
Байер Л
 Заявка 32 14 7 11 55 - 44 49
8.
Айнтрахт Фр
 Заявка 32 12 10 10 54 - 49 46
9.
Майнц
 Заявка 32 12 9 11 51 - 49 45
10.
Кёльн
 Заявка 32 10 11 11 47 - 51 41
11.
Боруссия М
 Заявка 32 10 9 13 48 - 53 39
12.
Вердер
 Заявка 32 10 5 17 50 - 62 35
13.
Аугсбург
 Заявка 32 9 7 16 42 - 58 34
14.
Хоффенхайм
 Заявка 32 9 5 18 43 - 54 32
15.
Бохум
 Заявка 32 9 4 19 36 - 71 31
16.
Шальке 04
 Заявка 32 7 9 16 31 - 65 30
17.
Штутгарт
 Заявка 32 6 11 15 40 - 55 29
18.
Герта
 Заявка 32 6 7 19 39 - 67 25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 Заявка 16 14 1 1 53 - 15 43
2.
Бавария
 Заявка 16 11 5 0 52 - 14 38
3.
РБ Лейпциг
 Заявка 16 12 2 2 34 - 16 38
4.
Унион Берлин
 Заявка 16 10 6 0 29 - 11 36
5.
Фрайбург
 Заявка 16 9 4 3 26 - 13 31
6.
Боруссия М
 Заявка 16 9 3 4 31 - 18 30
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 16 8 5 3 33 - 17 29
8.
Байер Л
 Заявка 16 8 2 6 33 - 21 26
9.
Вольфсбург
 Заявка 16 6 7 3 33 - 23 25
10.
Майнц
 Заявка 16 6 6 4 30 - 21 24
11.
Бохум
 Заявка 16 7 2 7 25 - 32 23
12.
Кёльн
 Заявка 16 6 5 5 27 - 18 23
13.
Аугсбург
 Заявка 16 6 4 6 16 - 21 22
14.
Штутгарт
 Заявка 16 5 5 6 22 - 21 20
15.
Хоффенхайм
 Заявка 16 6 2 8 24 - 27 20
16.
Герта
 Заявка 16 5 5 6 23 - 26 20
17.
Шальке 04
 Заявка 16 5 4 7 21 - 34 19
18.
Вердер
 Заявка 16 5 1 10 25 - 27 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 16 9 3 4 37 - 20 30
2.
Фрайбург
 Заявка 16 7 4 5 22 - 29 25
3.
Боруссия Д
 Заявка 16 7 3 6 25 - 27 24
4.
Вольфсбург
 Заявка 16 7 3 6 23 - 21 24
5.
Байер Л
 Заявка 16 6 5 5 22 - 23 23
6.
Унион Берлин
 Заявка 16 7 2 7 19 - 23 23
7.
РБ Лейпциг
 Заявка 16 6 4 6 23 - 22 22
8.
Майнц
 Заявка 16 6 3 7 21 - 28 21
9.
Вердер
 Заявка 16 5 4 7 25 - 35 19
10.
Кёльн
 Заявка 16 4 6 6 20 - 33 18
11.
Айнтрахт Фр
 Заявка 16 4 5 7 21 - 32 17
12.
Хоффенхайм
 Заявка 16 3 3 10 19 - 27 12
13.
Аугсбург
 Заявка 16 3 3 10 26 - 37 12
14.
Шальке 04
 Заявка 16 2 5 9 10 - 31 11
15.
Боруссия М
 Заявка 16 1 6 9 17 - 35 9
16.
Штутгарт
 Заявка 16 1 6 9 18 - 34 9
17.
Бохум
 Заявка 16 2 2 12 11 - 39 8
18.
Герта
 Заявка 16 1 2 13 16 - 41 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
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  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Вердер Фюллькруг Никлас 16 (5)
Айнтрахт Фр Коло-Муани Рандаль 14 (10)
Фрайбург Грифо Винченцо 14 (5)
Боруссия М Тюрам Маркус 13 (5)
Бавария Гнабри Серж 13 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Байер Л Инкапье Пьеро 2 11
Хоффенхайм Кабак Озан 2 10
Аугсбург Гоувелеув Джеффри 11
Хоффенхайм Акпогума Кевин 11
Боруссия М Коне Куадио 11
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Бавария - РБ Лейпциг от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 20 мая 2023, осталось 2 дня 11 часов 8 минут.



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    • Прогнозы 47
    Бавария 89.4% (42)
    X 8.5% (4)
    РБ Лейпциг 2.1% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Бавария
    Ничья
    РБ Лейпциг
    5.25
    5.15
    5.70
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Бавария - РБ Лейпциг онлайн

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    Прогнозы на матч Бавария - РБ Лейпциг

    Исход игры
    Бавария
    89.4% (42)
    Ничья
    8.5% (4)
    РБ Лейпциг
    2.1% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    77.27% (34)
    Меньше
    22.73% (10)
    Обе команды забьют
    Да
    75% (33)
    Нет
    25% (11)
    Популярный счёт
    2:1 Бавария
    29.8% (14)
    3:1 Бавария
    27.7% (13)
    2:0 Бавария
    14.9% (7)
    2:2 Ничья
    4.3% (2)
    4:2 Бавария
    4.3% (2)
    1:0 Бавария
    4.3% (2)
    3:0 Бавария
    4.3% (2)
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    Бавария
    РБ Лейпциг
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