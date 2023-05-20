  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2022-2023

Германия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 33. Стадион: . Зрители: 70692 Главный судья: Брых Феликс
Герта
1:1
Конец матча
Бохум
0'
19' Undefined phrase: football_event_
Лукебакио Доди
37' Желтая карточка
Лосилья Антони
1:0
63' Гол
Тусар Люка
82' Желтая карточка
Миттельштедт Максимилиан
1:1
90' Гол
Шлоттербек Кевен
90'+8
1:1. Гол Кевена Шлоттербека (ви...
1:0. Гол Люки Тузара (видео). Че...

Ход матча

19'
Лукебакио Доди
 
37'
 
Лосилья Антони
63'
Тусар Люка
(Рихтер Марко)
1:0
65'
Эджуке Чидера
Рихтер Марко
 
65'
Бутьюс Жан-Поль
Боатенг Кевин-Принс
 
70'
 
Хольтманн Геррит
Фёрстер Филипп
74'
 
Брошински Мориц
Хайнц Доминик
81'
 
Шлоттербек Кевен
Машович Эрхан
81'
 
Цоллер Симон
Асано Такума
82'
Миттельштедт Максимилиан
 
86'
Платтенхардт Марвин
Миттельштедт Максимилиан
 
86'
Нидерлехнер Флориан
Сердар Суат
 
90'
1:1
Шлоттербек Кевен
(Штёгер Кевин)

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 7 Удары по воротам 7
  • 3 Удары в створ 4
  • 9 Угловые 5
  • 1 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 294 Количество передач 299
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 124
Герта 65.3% (81)
X 21.8% (27)
Бохум 12.9% (16)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Кристенсен
Оливер
16
Кенни
Джонджо
3
Рохель
Агустин
31
Дордой
Мартон
17
Миттельштедт
Максимилиан
29
Тусар
Люка
27
Боатенг
Кевин-Принс
14
Лукебакио
Доди
8
Сердар
Суат
23
Рихтер
Марко
19
Йоветич
Стеван
1
Риман
Мануэль
23
Янко
Саиди
20
Ордец
Иван
4
Машович
Эрхан
30
Хайнц
Доминик
8
Лосилья
Антони
7
Штёгер
Кевин
11
Асано
Такума
10
Фёрстер
Филипп
22
Антви-Аджей
Кристофер
33
Хофманн
Филипп
Герта
4-2-3-1
Бохум
4-2-3-1

История личных встреч

Герта
Бохум

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
20%
30%
5 побед 2 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 4 победы

15 матчей

53.3%
26.7%
20%
8 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

60%
33.3%
6.7%
9 побед 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

33.3%
40%
26.7%
5 побед 6 ничьих 4 победы

История матчей

Б
3:1
Б
1:1
Б
1:3
ТМК
1:1
ТМК
4:1
Б2
2:0
Б2
0:2
Б2
0:2
Б2
2:0
Б
0:0
Б
1:0
Б
2:0
Б
2:3
Б
1:1
Б
2:0

Голы

Всего голов

9
14

Голов в среднем за матч

1.5
1.56

Среднее время на гол

60
57

Всего голов

13
1

Голов в среднем за матч

1.44
0.17

Среднее время на гол

62
540

Всего голов

22
15

Голов в среднем за матч

1.47
1

Тотал матчей

2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
2
Больше 13%
Меньше 87%
13

Среднее время на гол

61
90

Бомбардиры внутри турнира

Герта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лукебакио Доди 11 (5) 0.33
Рихтер Марко 5 0.15
Тусар Люка 5 0.15
Йоветич Стеван 4 0.12
Сердар Суат 4 0.12
Нганкам Жессик 4 (1) 0.12
Канга Вилфрид 2 0.06
Зельке Дейви 2 (1) 0.06
Нидерлехнер Флориан 1 0.03
Кемпф Марк-Оливер 1 0.03
Дордой Мартон 1 0.03
Шерхант Дерри 1 0.03
Эджуке Чидера 0 0
Платтенхардт Марвин 0 0
Джигерджи Толга 0 0
Кенни Джонджо 0 0
Рохель Агустин 0 0
Бохум
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хофманн Филипп 8 0.24
Штёгер Кевин 4 (3) 0.12
Машович Эрхан 4 0.12
Антви-Аджей Кристофер 3 0.09
Цоллер Симон 3 0.09
Фёрстер Филипп 2 0.06
Лосилья Антони 2 0.06
Асано Такума 2 0.06
Шлоттербек Кевен 2 0.06
Брошински Мориц 2 0.06
Хольтманн Геррит 1 0.03
Кунде Пьер 1 0.03
Стафилидис Костас 0 0

Карточки

Герта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уремович Филип 7 1
Лукебакио Доди 8 0
Рихтер Марко 7 0
Рохель Агустин 7 0
Сердар Суат 6 0
Кемпф Марк-Оливер 5 0
Миттельштедт Максимилиан 5 0
Нганкам Жессик 5 0
Шуньич Иван 4 0
Боатенг Кевин-Принс 3 0
Канга Вилфрид 3 0
Sandro Schwarz 2 0
Платтенхардт Марвин 2 0
Джигерджи Толга 2 0
Нидерлехнер Флориан 2 0
Бутьюс Жан-Поль 2 0
Кенни Джонджо 2 0
Кристенсен Оливер 2 0
Дордой Мартон 2 0
Зельке Дейви 1 0
Тусар Люка 1 0
Бохум
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лосилья Антони 6 1
Данило Соарес 6 0
Ордец Иван 4 0
Стафилидис Костас 4 0
Хофманн Филипп 4 0
Цоллер Симон 4 0
Риман Мануэль 3 0
Фёрстер Филипп 3 0
Осей-Туту Джорди 3 0
Машович Эрхан 3 0
Шлоттербек Кевен 3 0
Штёгер Кевин 2 0
Гамбоа Кристиан 2 0
Антви-Аджей Кристофер 2 0
Патрик Остерхаге 2 0
Лабропулос Василис 2 0
Хайнц Доминик 1 0
Янко Саиди 1 0
Асано Такума 1 0
Ганвула Сильвер 1 0
Хорн Яннес 1 0
Брошински Мориц 1 0
Томас Рейс 1 0

Результаты матчей

Герта
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
53% (9)
24% (4)
Бохум
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
31% (5)
19% (3)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

12
10
Герта
92.9%
7.1%
13 побед 1 поражение
Первый тайм
63% (10)
31% (5)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (10)
25% (4)
13% (2)
Бохум
14.3%
85.7%
2 победы 12 поражений
Первый тайм
6% (1)
29% (5)
65% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
24% (4)
59% (10)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
8

Волевые победы

39
21

Волевые поражения

4
18
Герта
72%
28%
18 побед 7 поражений
Первый тайм
42% (14)
36% (12)
21% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (14)
39% (13)
18% (6)
Бохум
32.1%
67.9%
9 побед 19 поражений
Первый тайм
18% (6)
33% (11)
48% (16)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (11)
27% (9)
39% (13)

Сухие победы

6
6

Сухие поражения

5
10

Волевые победы

42
21

Волевые поражения

16
28

Голы по времени матча

Забито

24
13
10 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 4
20 Не забивали 24
2
8%
4
31%
1-15
3
13%
1
8%
16-30
5
21%
0
0%
31-45
4
17%
3
23%
46-60
6
25%
3
23%
61-75
4
17%
2
15%
76-90

Пропущено

27
39
15 В 1-м тайме 22
12 Во 2-м тайме 17
10 Пропускали первыми 13
15 Не пропускали 15
3
11%
7
18%
1-15
4
15%
8
21%
16-30
8
30%
30%
7
18%
31-45
4
15%
6
15%
46-60
3
11%
5
13%
61-75
5
19%
6
15%
76-90

Забито

16
24
5 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 12
2 Забивали первыми 9
21 Не забивали 20
0
0%
4
17%
1-15
3
19%
3
13%
16-30
2
13%
5
21%
31-45
2
13%
3
13%
46-60
3
19%
6
25%
61-75
6
38%
3
13%
76-90

Пропущено

41
33
21 В 1-м тайме 13
20 Во 2-м тайме 20
14 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 15
5
12%
5
15%
1-15
8
20%
4
12%
16-30
8
20%
4
12%
31-45
7
17%
6
18%
46-60
3
7%
2
6%
61-75
10
24%
12
36%
76-90

Забито

40
37
15 В 1-м тайме 17
25 Во 2-м тайме 20
9 Забивали первыми 13
8 Не забивали 11
2
5%
8
22%
1-15
6
15%
4
11%
16-30
7
18%
5
14%
31-45
6
15%
6
16%
46-60
9
23%
9
24%
61-75
10
25%
5
14%
76-90

Пропущено

68
72
36 В 1-м тайме 35
32 Во 2-м тайме 37
24 Пропускали первыми 20
30 Не пропускали 30
8
12%
12
17%
1-15
12
18%
12
17%
16-30
16
24%
11
15%
31-45
11
16%
12
17%
46-60
6
9%
7
10%
61-75
15
22%
18
25%
76-90

Результаты последних матчей

Герта
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Кёльн - Герта 5:2 Герта - Штутгарт 2:1 Бавария - Герта 2:0 Герта - Вердер 2:4
Шальке 04 - Герта 5:2 Герта - РБ Лейпциг 0:1 Фрайбург - Герта 1:1 Атлетик Берлин - Герта 1:5 Хоффенхайм - Герта 3:1 Герта - Майнц 1:1 Байер Л - Герта 4:1 Герта - Аугсбург 2:0 Боруссия Д - Герта 4:1 Герта - Боруссия М 4:1 Айнтрахт Фр - Герта 3:0 Герта - Унион Берлин 0:2 Герта - Вольфсбург 0:5 Бохум - Герта 3:1 Герта - Мильонариос 2:2 Герта - СИМА Акилас 7:0
Бохум
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Бохум - Аугсбург 3:2 Боруссия М - Бохум 2:0 Бохум - Боруссия Д 1:1 Бохум - Вольфсбург 1:5
Унион Берлин - Бохум 1:1 Бохум - Штутгарт 2:3 Айнтрахт Фр - Бохум 1:1 Бохум - РБ Лейпциг 1:0 Кёльн - Бохум 0:2 Бохум - Шальке 04 0:2 Вердер - Бохум 3:0 Бохум - Фрайбург 0:2 Бавария - Бохум 3:0 Бохум - Боруссия Д 1:2 Бохум - Хоффенхайм 5:2 Майнц - Бохум 5:2 Байер Л - Бохум 2:0 Бохум - Герта 3:1 Бохум - Люцерн 1:1 Бохум - Диошдьёр 0:3

Результаты матчей

Герта
Бохум

Точный счет

1:1
4 раза 24%
0:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
0:2
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:7
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%

Точное количество голов

2
8 раз 47%
0
4 раза 24%
1
4 раза 24%
4
1 раз 6%
1
5 раз 31%
0
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
3 раза 19%
5
1 раз 6%

Точный счет

3:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
5:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
1:1
3 раза 18%
3:0
3 раза 18%
2:0
2 раза 12%
4:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 50%
0
4 раза 25%
2
4 раза 25%
0
8 раз 47%
1
6 раз 35%
2
3 раза 18%

Точный счет

1:1
6 раз 18%
2:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
4:1
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
5:2
2 раза 6%
0:5
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
1:1
5 раз 15%
0:2
4 раза 12%
3:0
4 раза 12%
1:0
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
5:2
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:7
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%

Точное количество голов

2
12 раз 36%
1
12 раз 36%
0
8 раз 24%
4
1 раз 3%
0
12 раз 36%
1
11 раз 33%
2
6 раз 18%
3
3 раза 9%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Герта
Бохум

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
4
0.5
Больше Меньше
12
4
9
8
1.5
7
9
1
16
2.5
4
12
1
16
3.5
1
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
9
8
4
12
1.5
3
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
8
0.5
Больше Меньше
21
12
13
20
1.5
10
23
1
32
2.5
4
29
1
32
3.5
1
32
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 0:0 Заявка 33 20 9 4 89 - 34 69
2.
Боруссия Д
 Заявка 32 21 4 7 78 - 42 67
3.
РБ Лейпциг
 0:0 Заявка 33 18 7 8 57 - 38 61
4.
Фрайбург
 Заявка 33 17 8 8 50 - 42 59
5.
Унион Берлин
 Заявка 33 17 8 8 50 - 38 59
6.
Вольфсбург
 Заявка 33 13 10 10 56 - 46 49
7.
Байер Л
 Заявка 32 14 7 11 55 - 44 49
8.
Айнтрахт Фр
 Заявка 33 12 11 10 56 - 51 47
9.
Майнц
 Заявка 32 12 9 11 51 - 49 45
10.
Кёльн
 Заявка 33 10 12 11 48 - 52 42
11.
Боруссия М
 Заявка 32 10 9 13 48 - 53 39
12.
Вердер
 Заявка 33 10 6 17 51 - 63 36
13.
Хоффенхайм
 Заявка 33 10 5 18 47 - 56 35
14.
Аугсбург
 Заявка 32 9 7 16 42 - 58 34
15.
Бохум
 Заявка 33 9 5 19 37 - 72 32
16.
Шальке 04
 Заявка 33 7 10 16 33 - 67 31
17.
Штутгарт
 Заявка 32 6 11 15 40 - 55 29
18.
Герта
 Заявка 33 6 8 19 40 - 68 26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 Заявка 16 14 1 1 53 - 15 43
2.
Бавария
 0:0 Заявка 17 11 6 0 52 - 14 39
3.
РБ Лейпциг
 0:0 Заявка 16 12 2 2 34 - 16 38
4.
Унион Берлин
 Заявка 16 10 6 0 29 - 11 36
5.
Фрайбург
 Заявка 17 10 4 3 28 - 13 34
6.
Боруссия М
 Заявка 16 9 3 4 31 - 18 30
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 16 8 5 3 33 - 17 29
8.
Байер Л
 Заявка 16 8 2 6 33 - 21 26
9.
Вольфсбург
 Заявка 16 6 7 3 33 - 23 25
10.
Майнц
 Заявка 16 6 6 4 30 - 21 24
11.
Бохум
 Заявка 16 7 2 7 25 - 32 23
12.
Кёльн
 Заявка 16 6 5 5 27 - 18 23
13.
Хоффенхайм
 Заявка 17 7 2 8 28 - 29 23
14.
Аугсбург
 Заявка 16 6 4 6 16 - 21 22
15.
Герта
 Заявка 17 5 6 6 24 - 27 21
16.
Штутгарт
 Заявка 16 5 5 6 22 - 21 20
17.
Шальке 04
 Заявка 17 5 5 7 23 - 36 20
18.
Вердер
 Заявка 17 5 2 10 26 - 28 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 0:0 Заявка 16 9 3 4 37 - 20 30
2.
Фрайбург
 Заявка 16 7 4 5 22 - 29 25
3.
Боруссия Д
 Заявка 16 7 3 6 25 - 27 24
4.
Вольфсбург
 Заявка 17 7 3 7 23 - 23 24
5.
Байер Л
 Заявка 16 6 5 5 22 - 23 23
6.
Унион Берлин
 Заявка 17 7 2 8 21 - 27 23
7.
РБ Лейпциг
 0:0 Заявка 17 6 5 6 23 - 22 23
8.
Майнц
 Заявка 16 6 3 7 21 - 28 21
9.
Вердер
 Заявка 16 5 4 7 25 - 35 19
10.
Кёльн
 Заявка 17 4 7 6 21 - 34 19
11.
Айнтрахт Фр
 Заявка 17 4 6 7 23 - 34 18
12.
Хоффенхайм
 Заявка 16 3 3 10 19 - 27 12
13.
Аугсбург
 Заявка 16 3 3 10 26 - 37 12
14.
Шальке 04
 Заявка 16 2 5 9 10 - 31 11
15.
Боруссия М
 Заявка 16 1 6 9 17 - 35 9
16.
Штутгарт
 Заявка 16 1 6 9 18 - 34 9
17.
Бохум
 Заявка 17 2 3 12 12 - 40 9
18.
Герта
 Заявка 16 1 2 13 16 - 41 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Вердер Фюллькруг Никлас 16 (5)
Айнтрахт Фр Коло-Муани Рандаль 14 (11)
Фрайбург Грифо Винченцо 14 (5)
Боруссия М Тюрам Маркус 13 (5)
Бавария Гнабри Серж 13 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Байер Л Инкапье Пьеро 2 11
Хоффенхайм Кабак Озан 2 10
Аугсбург Гоувелеув Джеффри 11
Хоффенхайм Акпогума Кевин 11
Боруссия М Коне Куадио 11
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 98'
    Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол
  • Свисток
    98'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 98'
    Контроль мяча: Герта: 51%, Бохум: 49%.
  • 98'
    Янко Саиди ослабляет давление, выбив мяч.
  • 98'
    Рохель Агустин выиграл воздушное противоборство у Хофманн Филипп.
  • 98'
    Бохум совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 97'
    Бохум совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 97'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    97'
    Риман Мануэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 96'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 95'
    Контроль мяча: Герта: 50%, Бохум: 50%.
  • 94'
    СЧЕТ РАВНЫЙ! Они смогли забить гол на последней минуте! Вот это триллер!
  • 94'
    Штёгер Кевин сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    94'
    ГОООООЛ - Шлоттербек Кевен Бохум забивает ударом головой
  • Угловой
    94'
    Штёгер Кевин из команды Бохум подал угловой справа.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 94'
      Платтенхардт Марвин из команды Герта перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 93'
      Бохум совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 93'
      Хофманн Филипп из команды Бохум своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 93'
      Бохум начинает контратаку
    • 93'
      Янко Саиди ослабляет давление, выбив мяч.
    • 93'
      Эджуке Чидера создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 93'
      Герта начинает контратаку
    • 92'
      Бохум совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 92'
      Тусар Люка ослабляет давление, выбив мяч.
    • 92'
      Удар от ворот произведет Бохум