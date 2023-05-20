Тур: 33. Стадион: Олимпиаштадион. Зрители: 70692 Главный судья: Брых Феликс
0'
19' Undefined phrase: football_event_Лукебакио Доди
37' Желтая карточкаЛосилья Антони
1:0
63' ГолТусар Люка
82' Желтая карточкаМиттельштедт Максимилиан
1:1
90' ГолШлоттербек Кевен
90'+8
Бонусы букмекеров
Ход матча
19'
37'
63'
1:0
90'
1:1
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
7 Удары по воротам 7
-
3 Удары в створ 4
-
9 Угловые 5
-
1 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
294 Количество передач 299
-
51 Владение мячом, % 49
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
-
-
-
1.68 Фора (0) на «Герту»
-
1.73 ТМ(3) гола
29
Тусар
Люка
23
Рихтер
Марко
23
Янко
Саиди
20
Ордец
Иван
11
Асано
Такума
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Тусар ЛюкаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Рихтер МаркоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Эрнст ТьяркВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Маза ИбрагимПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Дардаи Пал
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Янко СаидиЗащитник
-
20 Ордец ИванЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Асано ТакумаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Кунде ПьерПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Летш Томас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Герта
Бохум
10 матчей
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
20%
30%
5 побед 2 ничьи 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 4 победы
15 матчей
53.3%
26.7%
20%
8 побед 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
60%
33.3%
6.7%
9 побед 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
33.3%
40%
26.7%
5 побед 6 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
9
14
Голов в среднем за матч
1.5
1.56
Среднее время на гол
60
57
Всего голов
13
1
Голов в среднем за матч
1.44
0.17
Среднее время на гол
62
540
Всего голов
22
15
Голов в среднем за матч
1.47
1
Тотал матчей
2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
Среднее время на гол
61
90
Бомбардиры внутри турнира
Герта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лукебакио Доди
|11 (5)
|0.33
|Рихтер Марко
|5
|0.15
|Тусар Люка
|5
|0.15
|Йоветич Стеван
|4
|0.12
|Сердар Суат
|4
|0.12
|Нганкам Жессик
|4 (1)
|0.12
|Канга Вилфрид
|2
|0.06
|Зельке Дейви
|2 (1)
|0.06
|Нидерлехнер Флориан
|1
|0.03
|Кемпф Марк-Оливер
|1
|0.03
|Дордой Мартон
|1
|0.03
|Шерхант Дерри
|1
|0.03
|Эджуке Чидера
|0
|0
|Платтенхардт Марвин
|0
|0
|Джигерджи Толга
|0
|0
|Кенни Джонджо
|0
|0
|Рохель Агустин
|0
|0
Бохум
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хофманн Филипп
|8
|0.24
|Штёгер Кевин
|4 (3)
|0.12
|Машович Эрхан
|4
|0.12
|Антви-Аджей Кристофер
|3
|0.09
|Цоллер Симон
|3
|0.09
|Фёрстер Филипп
|2
|0.06
|Лосилья Антони
|2
|0.06
|Асано Такума
|2
|0.06
|Шлоттербек Кевен
|2
|0.06
|Брошински Мориц
|2
|0.06
|Хольтманн Геррит
|1
|0.03
|Кунде Пьер
|1
|0.03
|Стафилидис Костас
|0
|0
Карточки
Герта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Уремович Филип
|7
|1
|Лукебакио Доди
|8
|0
|Рихтер Марко
|7
|0
|Рохель Агустин
|7
|0
|Сердар Суат
|6
|0
|Кемпф Марк-Оливер
|5
|0
|Миттельштедт Максимилиан
|5
|0
|Нганкам Жессик
|5
|0
|Шуньич Иван
|4
|0
|Боатенг Кевин-Принс
|3
|0
|Канга Вилфрид
|3
|0
|Sandro Schwarz
|2
|0
|Платтенхардт Марвин
|2
|0
|Джигерджи Толга
|2
|0
|Нидерлехнер Флориан
|2
|0
|Бутьюс Жан-Поль
|2
|0
|Кенни Джонджо
|2
|0
|Кристенсен Оливер
|2
|0
|Дордой Мартон
|2
|0
|Зельке Дейви
|1
|0
|Тусар Люка
|1
|0
Бохум
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лосилья Антони
|6
|1
|Данило Соарес
|6
|0
|Ордец Иван
|4
|0
|Стафилидис Костас
|4
|0
|Хофманн Филипп
|4
|0
|Цоллер Симон
|4
|0
|Риман Мануэль
|3
|0
|Фёрстер Филипп
|3
|0
|Осей-Туту Джорди
|3
|0
|Машович Эрхан
|3
|0
|Шлоттербек Кевен
|3
|0
|Штёгер Кевин
|2
|0
|Гамбоа Кристиан
|2
|0
|Антви-Аджей Кристофер
|2
|0
|Патрик Остерхаге
|2
|0
|Лабропулос Василис
|2
|0
|Хайнц Доминик
|1
|0
|Янко Саиди
|1
|0
|Асано Такума
|1
|0
|Ганвула Сильвер
|1
|0
|Хорн Яннес
|1
|0
|Брошински Мориц
|1
|0
|Томас Рейс
|1
|0
Результаты матчей
Герта
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
53% (9)
24% (4)
Бохум
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
31% (5)
19% (3)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
12
10
Герта
92.9%
7.1%
13 побед 1 поражение
Первый тайм
63% (10)
31% (5)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (10)
25% (4)
13% (2)
Бохум
14.3%
85.7%
2 победы 12 поражений
Первый тайм
6% (1)
29% (5)
65% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
24% (4)
59% (10)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
8
Волевые победы
39
21
Волевые поражения
4
18
Герта
72%
28%
18 побед 7 поражений
Первый тайм
42% (14)
36% (12)
21% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (14)
39% (13)
18% (6)
Бохум
32.1%
67.9%
9 побед 19 поражений
Первый тайм
18% (6)
33% (11)
48% (16)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (11)
27% (9)
39% (13)
Сухие победы
6
6
Сухие поражения
5
10
Волевые победы
42
21
Волевые поражения
16
28
Голы по времени матча
Забито
24
13
10 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 4
20 Не забивали 24
2
8%
4
31%
1-15
3
13%
1
8%
16-30
5
21%
0
0%
31-45
4
17%
3
23%
46-60
6
25%
3
23%
61-75
4
17%
2
15%
76-90
Пропущено
27
39
15 В 1-м тайме 22
12 Во 2-м тайме 17
10 Пропускали первыми 13
15 Не пропускали 15
3
11%
7
18%
1-15
4
15%
8
21%
16-30
8
30%
30%
7
18%
31-45
4
15%
6
15%
46-60
3
11%
5
13%
61-75
5
19%
6
15%
76-90
Забито
16
24
5 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 12
2 Забивали первыми 9
21 Не забивали 20
0
0%
4
17%
1-15
3
19%
3
13%
16-30
2
13%
5
21%
31-45
2
13%
3
13%
46-60
3
19%
6
25%
61-75
6
38%
3
13%
76-90
Пропущено
41
33
21 В 1-м тайме 13
20 Во 2-м тайме 20
14 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 15
5
12%
5
15%
1-15
8
20%
4
12%
16-30
8
20%
4
12%
31-45
7
17%
6
18%
46-60
3
7%
2
6%
61-75
10
24%
12
36%
76-90
Забито
40
37
15 В 1-м тайме 17
25 Во 2-м тайме 20
9 Забивали первыми 13
8 Не забивали 11
2
5%
8
22%
1-15
6
15%
4
11%
16-30
7
18%
5
14%
31-45
6
15%
6
16%
46-60
9
23%
9
24%
61-75
10
25%
5
14%
76-90
Пропущено
68
72
36 В 1-м тайме 35
32 Во 2-м тайме 37
24 Пропускали первыми 20
30 Не пропускали 30
8
12%
12
17%
1-15
12
18%
12
17%
16-30
16
24%
11
15%
31-45
11
16%
12
17%
46-60
6
9%
7
10%
61-75
15
22%
18
25%
76-90
Результаты последних матчей
Герта
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Кёльн - Герта 5:2 Герта - Штутгарт 2:1 Бавария - Герта 2:0 Герта - Вердер 2:4
Шальке 04 - Герта 5:2 Герта - РБ Лейпциг 0:1 Фрайбург - Герта 1:1 Атлетик Берлин - Герта 1:5 Хоффенхайм - Герта 3:1 Герта - Майнц 1:1 Байер Л - Герта 4:1 Герта - Аугсбург 2:0 Боруссия Д - Герта 4:1 Герта - Боруссия М 4:1 Айнтрахт Фр - Герта 3:0 Герта - Унион Берлин 0:2 Герта - Вольфсбург 0:5 Бохум - Герта 3:1 Герта - Мильонариос 2:2 Герта - СИМА Акилас 7:0
Бохум
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Бохум - Аугсбург 3:2 Боруссия М - Бохум 2:0 Бохум - Боруссия Д 1:1 Бохум - Вольфсбург 1:5
Унион Берлин - Бохум 1:1 Бохум - Штутгарт 2:3 Айнтрахт Фр - Бохум 1:1 Бохум - РБ Лейпциг 1:0 Кёльн - Бохум 0:2 Бохум - Шальке 04 0:2 Вердер - Бохум 3:0 Бохум - Фрайбург 0:2 Бавария - Бохум 3:0 Бохум - Боруссия Д 1:2 Бохум - Хоффенхайм 5:2 Майнц - Бохум 5:2 Байер Л - Бохум 2:0 Бохум - Герта 3:1 Бохум - Люцерн 1:1 Бохум - Диошдьёр 0:3
Результаты матчей
Герта
Бохум
Точный счет
1:1
4 раза 24%
0:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
0:2
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:7
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
Точное количество голов
2
8 раз 47%
0
4 раза 24%
1
4 раза 24%
4
1 раз 6%
1
5 раз 31%
0
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
3 раза 19%
5
1 раз 6%
Точный счет
3:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
5:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
1:1
3 раза 18%
3:0
3 раза 18%
2:0
2 раза 12%
4:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 50%
0
4 раза 25%
2
4 раза 25%
0
8 раз 47%
1
6 раз 35%
2
3 раза 18%
Точный счет
1:1
6 раз 18%
2:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
4:1
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
5:2
2 раза 6%
0:5
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
1:1
5 раз 15%
0:2
4 раза 12%
3:0
4 раза 12%
1:0
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
5:2
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:7
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
Точное количество голов
2
12 раз 36%
1
12 раз 36%
0
8 раз 24%
4
1 раз 3%
0
12 раз 36%
1
11 раз 33%
2
6 раз 18%
3
3 раза 9%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Герта
Бохум
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
134
Больше Меньше
124
98
79
116
412
116
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
98
412
314
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
258
Больше Меньше
2112
1320
1023
132
429
132
132
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|33
|20
|9
|4
|89 - 34
|69
|2.
|Заявка
|32
|21
|4
|7
|78 - 42
|67
|3.
|0:0 Заявка
|33
|18
|7
|8
|57 - 38
|61
|4.
|Заявка
|33
|17
|8
|8
|50 - 42
|59
|5.
|Заявка
|33
|17
|8
|8
|50 - 38
|59
|6.
|Заявка
|33
|13
|10
|10
|56 - 46
|49
|7.
|Заявка
|32
|14
|7
|11
|55 - 44
|49
|8.
|Заявка
|33
|12
|11
|10
|56 - 51
|47
|9.
|Заявка
|32
|12
|9
|11
|51 - 49
|45
|10.
|Заявка
|33
|10
|12
|11
|48 - 52
|42
|11.
|Заявка
|32
|10
|9
|13
|48 - 53
|39
|12.
|Заявка
|33
|10
|6
|17
|51 - 63
|36
|13.
|Заявка
|33
|10
|5
|18
|47 - 56
|35
|14.
|Заявка
|32
|9
|7
|16
|42 - 58
|34
|15.
|Заявка
|33
|9
|5
|19
|37 - 72
|32
|16.
|Заявка
|33
|7
|10
|16
|33 - 67
|31
|17.
|Заявка
|32
|6
|11
|15
|40 - 55
|29
|18.
|Заявка
|33
|6
|8
|19
|40 - 68
|26
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|14
|1
|1
|53 - 15
|43
|2.
|0:0 Заявка
|17
|11
|6
|0
|52 - 14
|39
|3.
|0:0 Заявка
|16
|12
|2
|2
|34 - 16
|38
|4.
|Заявка
|16
|10
|6
|0
|29 - 11
|36
|5.
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|28 - 13
|34
|6.
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|31 - 18
|30
|7.
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|33 - 17
|29
|8.
|Заявка
|16
|8
|2
|6
|33 - 21
|26
|9.
|Заявка
|16
|6
|7
|3
|33 - 23
|25
|10.
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|30 - 21
|24
|11.
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|25 - 32
|23
|12.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|27 - 18
|23
|13.
|Заявка
|17
|7
|2
|8
|28 - 29
|23
|14.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|16 - 21
|22
|15.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|24 - 27
|21
|16.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|22 - 21
|20
|17.
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|23 - 36
|20
|18.
|Заявка
|17
|5
|2
|10
|26 - 28
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|16
|9
|3
|4
|37 - 20
|30
|2.
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|22 - 29
|25
|3.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|25 - 27
|24
|4.
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|23 - 23
|24
|5.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|22 - 23
|23
|6.
|Заявка
|17
|7
|2
|8
|21 - 27
|23
|7.
|0:0 Заявка
|17
|6
|5
|6
|23 - 22
|23
|8.
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|21 - 28
|21
|9.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|25 - 35
|19
|10.
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|21 - 34
|19
|11.
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|23 - 34
|18
|12.
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|19 - 27
|12
|13.
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|26 - 37
|12
|14.
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|10 - 31
|11
|15.
|Заявка
|16
|1
|6
|9
|17 - 35
|9
|16.
|Заявка
|16
|1
|6
|9
|18 - 34
|9
|17.
|Заявка
|17
|2
|3
|12
|12 - 40
|9
|18.
|Заявка
|16
|1
|2
|13
|16 - 41
|5
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
|Вердер
|Фюллькруг Никлас
|16 (5)
|Айнтрахт Фр
|Коло-Муани Рандаль
|14 (11)
|Фрайбург
|Грифо Винченцо
|14 (5)
|Боруссия М
|Тюрам Маркус
|13 (5)
|Бавария
|Гнабри Серж
|13 (4)
|Байер Л
|Инкапье Пьеро
|2 11
|Хоффенхайм
|Кабак Озан
|2 10
|Аугсбург
|Гоувелеув Джеффри
|11
|Хоффенхайм
|Акпогума Кевин
|11
|Боруссия М
|Коне Куадио
|11