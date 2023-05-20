Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

СЧЕТ РАВНЫЙ! Они смогли забить гол на последней минуте! Вот это триллер!

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

91' Бохум совершает вбрасывание на своей половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

91' Кристенсен Оливер взял и забрал мяч на выходе

90' Удар от ворот произведет Бохум

90' Близко! Эджуке Чидера нанес отличный удар издали, но попал в штангу!

90' Платтенхардт Марвин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

88' Кристенсен Оливер взял и забрал мяч на выходе

88' Игрок из команды Бохум делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

88' Штёгер Кевин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

87' Игрок из команды Бохум делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

87' Удар от ворот произведет Бохум

86' Эджуке Чидера из команды Герта своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

85' Лукебакио Доди навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

85' Матч возобновлен

84' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

83' Кристенсен Оливер взял и забрал мяч на выходе

83' Кристенсен Оливер взял и забрал мяч на выходе

82' Миттельштедт Максимилиан - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

82' Бохум совершает вбрасывание на своей половине поля

80' Эджуке Чидера навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

80' Герта идет вперед с потенциально опасной атакой.

80' Тусар Люка выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

79' Эджуке Чидера навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

79' Лукебакио Доди создает голевую возможность для своего партнера по команде.

78' Тусар Люка выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

78' Бохум совершает вбрасывание на своей половине поля

78' Мартон Дардаи из команды Герта подал угловой справа.

77' Сегодняшная посещаемость составляет 70692 болельщиков

77' Герта совершает вбрасывание на своей половине поля

77' Матч возобновлен

76' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

76' Игрок из команды Бохум делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

75' Лосилья Антони выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

75' Удар от ворот произведет Бохум

75' Йоветич Стеван не смог попасть в створ ударом издали

75' Йоветич Стеван создает голевую возможность для своего партнера по команде.

74' Эджуке Чидера не смог попасть в створ ударом издали

73' Удар от ворот произведет Герта

73' Хофманн Филипп выиграл воздушное противоборство у Мартон Дардаи.

72' Удар от ворот произведет Герта

72' Хольтманн Геррит оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

72' Асано Такума создает голевую возможность для своего партнера по команде.

72' Штёгер Кевин из команды Бохум своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

71' Машович Эрхан нанес удар головой, но Оливер Кристенсен спокойно отбил мяч.

71' Хайнц Доминик из команды Бохум своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

70' Игрок из команды Бохум делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

70' Бохум совершает вбрасывание на половине поля противника

69' Мартон Дардаи из команды Герта перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

69' Игрок из команды Бохум делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

69' Матч возобновлен

68' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

68' Асано Такума нанес удар головой, но Оливер Кристенсен спокойно отбил мяч.

68' Хофманн Филипп создает голевую возможность для своего партнера по команде.

68' Фёрстер Филипп из команды Бохум своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

68' Фёрстер Филипп навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

67' Риман Мануэль взял и забрал мяч на выходе

67' Удар от ворот произведет Герта

66' Риман Мануэль из команды Бохум своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

65' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

64' Команда Герта забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

62' Антви-Аджей Кристофер создает голевую возможность для своего партнера по команде.

62' Штёгер Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

62' Бохум идет вперед с потенциально опасной атакой.

62' Удар от ворот произведет Герта

61' Мартон Дардаи из команды Герта перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

60' Бохум совершает вбрасывание на своей половине поля

60' Удар от ворот произведет Бохум

60' Рихтер Марко не смог попасть в створ ударом издали

59' Кенни Джонджо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

59' Удар от ворот произведет Герта

58' Бохум совершает вбрасывание на своей половине поля

58' Ох, нехорошо это выглядит. Машович Эрхан получил травму и медбригада забирает его с поля.

57' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

57' Боатенг Кевин-Принс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

57' Хофманн Филипп выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

56' Герта идет вперед с потенциально опасной атакой.

56' Герта совершает вбрасывание на своей половине поля

55' Герта совершает вбрасывание на своей половине поля

55' Кристенсен Оливер взял и забрал мяч на выходе

55' Бохум совершает вбрасывание на половине поля противника

54' Кенни Джонджо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

54' Удар от ворот произведет Бохум

54' Йоветич Стеван оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

54' Лукебакио Доди создает голевую возможность для своего партнера по команде.

53' Штёгер Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' Герта совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Матч возобновлен

52' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

52' Ордец Иван выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Кенни Джонджо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Кристенсен Оливер взял и забрал мяч на выходе

50' Удар от ворот произведет Бохум

49' Рихтер Марко из команды Герта своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

49' Миттельштедт Максимилиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Бохум совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Кенни Джонджо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Удар от ворот произведет Бохум

48' Рихтер Марко навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

47' Кенни Джонджо из команды Герта своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

47' Герта совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Бохум совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Бохум совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Герта совершает вбрасывание на половине поля противника