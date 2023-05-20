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Германия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 33. Стадион: . Зрители: 40000 Главный судья: Хартманн Роберт
Вердер
1:1
Конец матча
Кёльн
0'
12' Желтая карточка
Любичич Деян
27' Желтая карточка
Вайзер Митчелл
33' Желтая карточка
Биттенкорт Леонардо
0:1
36' Гол
Тиггес Штеффен
1:1
73' Гол
Шмид Романо
79' Желтая карточка
Стаге Йенс
82' Желтая карточка
Бьюкенен Ли
89' Желтая карточка
Хектор Йонас
90'+4
1:1. Гол Романо Шмида (видео). Ч...
0:1. Гол Штефена Тиггеса (видео)...

Ход матча

12'
 
Любичич Деян
27'
Вайзер Митчелл
 
33'
Биттенкорт Леонардо
 
33'
 
Тилманн Ян
Любичич Деян
36'
0:1
Тиггес Штеффен
(Кайнц Флориан)
46'
Шмид Романо
Биттенкорт Леонардо
 
46'
Гросс Кристиан
Груев Илия
 
48'
Шмидт Никлас
Вайзер Митчелл
 
61'
Бьюкенен Ли
Юнг Антони
 
61'
 
Лимниос Димитрис
Майна Линтон
61'
 
Зельке Дейви
Тиггес Штеффен
73'
Шмид Романо
(Дукш Марвин)
1:1
78'
 
Шиндлер Кингсли
Шмиц Бенно
78'
 
Гусенбашич Денис
Кайнц Флориан
79'
Стаге Йенс
 
82'
Бьюкенен Ли
 
89'
 
Хектор Йонас
90'
Филипп Максимилиан
Дукш Марвин
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 8
  • 6 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 9
  • 1 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 9
  • 4 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 381 Количество передач 479
  • 44 Владение мячом, % 56

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 121
Вердер 48.8% (59)
X 33.9% (41)
Кёльн 17.4% (21)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Павленка
Иржи
13
Велькович
Милош
4
Штарк
Никлас
32
Фридль
Марко
8
Вайзер
Митчелл
6
Стаге
Йенс
28
Груев
Илия
10
Биттенкорт
Леонардо
3
Юнг
Антони
11
Фюллькруг
Никлас
7
Дукш
Марвин
20
Швебе
Марвин
2
Шмиц
Бенно
4
Хюберс
Тимо
24
Шабо
Юлиан
14
Хектор
Йонас
28
Схири
Эльес
6
Мартель
Эрик
7
Любичич
Деян
11
Кайнц
Флориан
37
Майна
Линтон
21
Тиггес
Штеффен
Вердер
3-5-2
Кёльн
4-2-3-1

История личных встреч

Вердер
Кёльн

12 матчей

75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
41.7%
8 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

58.3%
33.3%
8.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

13 матчей

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Первый тайм

53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 7 побед

25 матчей

36%
36%
28%
9 побед 9 ничьих 7 побед

Первый тайм

32%
48%
20%
8 побед 12 ничьих 5 побед

Второй тайм

28%
44%
28%
7 побед 11 ничьих 7 побед

История матчей

Б
7:1
Б
1:1
Б
1:1
Б
6:1
Б
1:0
ТМК
0:1
ТМК
0:1
Б
3:1
Б
0:0
Б
4:3
Б
1:1
Б
0:0
Б
1:1
К
1:0
Б
1:1
Б
0:1
Б
1:1
Б
3:2
Б
3:0
Б
4:2
Б
1:0
Б
0:0
Б
1:0
Б
3:1
ТМС
1:3

Голы

Всего голов

24
11

Голов в среднем за матч

2
0.85

Среднее время на гол

45
106

Всего голов

20
12

Голов в среднем за матч

1.54
1

Среднее время на гол

58
90

Всего голов

44
23

Голов в среднем за матч

1.76
0.92

Тотал матчей

2.5
22
Больше 88%
Меньше 12%
3
15
Больше 60%
Меньше 40%
10
9
Больше 36%
Меньше 64%
16
8
Больше 32%
Меньше 68%
17
5
Больше 20%
Меньше 80%
20
4
Больше 16%
Меньше 84%
21
3
Больше 12%
Меньше 88%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
24

Среднее время на гол

51
97

Бомбардиры внутри турнира

Вердер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фюллькруг Никлас 16 (5) 0.48
Дукш Марвин 12 0.36
Стаге Йенс 3 0.09
Биттенкорт Леонардо 3 0.09
Шмидт Никлас 3 0.09
Вайзер Митчелл 2 0.06
Юнг Антони 2 0.06
Пипер Амос 2 0.06
Бёрк Оливер 2 0.06
Шмид Романо 1 0.03
Велькович Милош 1 0.03
Гросс Кристиан 1 0.03
Филипп Максимилиан 1 0.03
Бьюкенен Ли 1 0.03
Кёльн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Схири Эльес 7 0.21
Кайнц Флориан 6 (3) 0.18
Тиггес Штеффен 6 0.18
Зельке Дейви 5 0.15
Любичич Деян 4 0.12
Гусенбашич Денис 4 0.12
Майна Линтон 3 0.09
Хюберс Тимо 3 0.09
Тилманн Ян 2 0.06
Адамян Саркис 1 0.03
Мартель Эрик 1 0.03
Шмиц Бенно 1 0.03
Дитц Флориан 1 0.03
Килиан Лука 1 0.03
Хектор Йонас 0 0
Шабо Юлиан 0 0
Шиндлер Кингсли 0 0

Карточки

Вердер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Биттенкорт Леонардо 9 0
Штарк Никлас 9 0
Пипер Амос 9 0
Фридль Марко 7 1
Вайзер Митчелл 7 0
Стаге Йенс 5 0
Гросс Кристиан 4 0
Дукш Марвин 4 0
Фюллькруг Никлас 4 0
Шмидт Никлас 4 0
Шмид Романо 3 0
Юнг Антони 2 0
Велькович Милош 2 0
Груев Илия 2 0
Агу Феликс 1 0
Бьюкенен Ли 1 0
Ole Werner 1 0
Кёльн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хюберс Тимо 8 0
Кайнц Флориан 5 1
Килиан Лука 3 2
Мартель Эрик 6 0
Шмиц Бенно 5 0
Схири Эльес 5 0
Шиндлер Кингсли 4 0
Дуда Ондрей 4 0
Тилманн Ян 4 0
Стеффен Баумгарт 3 0
Адамян Саркис 3 0
Хектор Йонас 3 0
Шабо Юлиан 3 0
Гусенбашич Денис 3 0
Ут Марк 2 0
Зельке Дейви 2 0
Любичич Деян 2 0
Швебе Марвин 1 0
Педерсен Кристиан 1 0
Тиггес Штеффен 1 0
Дитц Флориан 1 0
Майна Линтон 1 0
Сольдо Никола 1 0
Олесен Матиас 1 0

Результаты матчей

Вердер
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
24% (4)
53% (9)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
35% (6)
47% (8)
Кёльн
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

4
6

Волевые поражения

13
9
Вердер
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (4)
56% (9)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
25% (4)
25% (4)
Кёльн
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
35% (6)
29% (5)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
41% (7)
47% (8)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

21
7

Волевые поражения

20
26
Вердер
44.4%
55.6%
12 побед 15 поражений
Первый тайм
24% (8)
55% (18)
21% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (11)
30% (10)
36% (12)
Кёльн
42.9%
57.1%
9 побед 12 поражений
Первый тайм
36% (12)
36% (12)
27% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (6)
36% (12)
45% (15)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

5
5

Волевые победы

25
13

Волевые поражения

33
35

Голы по времени матча

Забито

25
20
12 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 6
19 Не забивали 22
6
24%
4
20%
1-15
5
20%
3
15%
16-30
1
4%
7
35%
31-45
3
12%
1
5%
46-60
2
8%
0
0%
61-75
8
32%
5
25%
76-90

Пропущено

29
35
10 В 1-м тайме 16
19 Во 2-м тайме 19
8 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 14
2
7%
5
14%
1-15
1
3%
4
11%
16-30
7
24%
7
20%
31-45
5
17%
5
14%
46-60
9
31%
8
23%
61-75
5
17%
6
17%
76-90

Забито

27
28
10 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 17
7 Забивали первыми 7
18 Не забивали 23
3
11%
4
14%
1-15
6
22%
4
14%
16-30
1
4%
3
11%
31-45
2
7%
7
25%
46-60
3
11%
5
18%
61-75
12
44%
5
18%
76-90

Пропущено

33
17
13 В 1-м тайме 9
20 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 11
4
12%
3
18%
1-15
6
18%
2
12%
16-30
3
9%
4
24%
31-45
6
18%
1
6%
46-60
2
6%
4
24%
61-75
12
36%
3
18%
76-90

Забито

52
48
22 В 1-м тайме 25
30 Во 2-м тайме 23
16 Забивали первыми 13
4 Не забивали 12
9
17%
8
17%
1-15
11
21%
7
15%
16-30
2
4%
10
21%
31-45
5
10%
8
17%
46-60
5
10%
5
10%
61-75
20
38%
10
21%
76-90

Пропущено

62
52
23 В 1-м тайме 25
39 Во 2-м тайме 27
17 Пропускали первыми 15
29 Не пропускали 25
6
10%
8
15%
1-15
7
11%
6
12%
16-30
10
16%
11
21%
31-45
11
18%
6
12%
46-60
11
18%
12
23%
61-75
17
27%
9
17%
76-90

Результаты последних матчей

Вердер
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
РБ Лейпциг - Вердер 2:1 Вердер - Бавария 1:2 Шальке 04 - Вердер 2:1 Герта - Вердер 2:4
Вердер - Фрайбург 1:2 Майнц - Вердер 2:2 Вердер - Хоффенхайм 1:2 Боруссия М - Вердер 2:2 Вердер - Байер Л 2:3 Аугсбург - Вердер 2:1 Вердер - Бохум 3:0 Айнтрахт Фр - Вердер 2:0 Вердер - Боруссия Д 0:2 Штутгарт - Вердер 0:2 Вердер - Вольфсбург 2:1 Вердер - Унион Берлин 1:2 Кёльн - Вердер 7:1 Шальке 04 - Вердер 0:1 Вердер - Санкт-Галлен 2:2 Мурсия - Вердер 0:2
Кёльн
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Кёльн - Герта 5:2 Байер Л - Кёльн 1:2 Кёльн - Фрайбург 0:1 Хоффенхайм - Кёльн 1:3
Кёльн - Майнц 1:1 Аугсбург - Кёльн 1:3 Кёльн - Боруссия М 0:0 Кёльн - Сент-Трейден 0:1 Боруссия Д - Кёльн 6:1 Кёльн - Бохум 0:2 Унион Берлин - Кёльн 0:0 Кёльн - Вольфсбург 0:2 Штутгарт - Кёльн 3:0 Кёльн - Айнтрахт Фр 3:0 Кёльн - РБ Лейпциг 0:0 Шальке 04 - Кёльн 0:0 Бавария - Кёльн 1:1 Кёльн - Вердер 7:1 Кёльн - Ломмель 5:0 Кёльн - Гамбург 4:0

Результаты матчей

Вердер
Кёльн

Точный счет

1:2
5 раз 29%
0:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
0:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
1:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
7:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 41%
2
4 раза 24%
0
3 раза 18%
3
2 раза 12%
5
1 раз 6%
0
7 раз 44%
3
4 раза 25%
1
3 раза 19%
5
1 раз 6%
7
1 раз 6%

Точный счет

2:1
3 раза 19%
2:2
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
7:1
1 раз 6%
1:1
4 раза 24%
0:0
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
6 раз 38%
1
6 раз 38%
0
2 раза 13%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
0
6 раз 35%
1
5 раз 29%
2
3 раза 18%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:2
6 раз 18%
2:1
5 раз 15%
0:2
4 раза 12%
2:2
4 раза 12%
1:1
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
7:1
1 раз 3%
1:1
6 раз 18%
0:0
5 раз 15%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
5:2
2 раза 6%
2:2
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
7:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
13 раз 39%
2
10 раз 30%
0
5 раз 15%
3
3 раза 9%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
0
13 раз 39%
1
8 раз 24%
3
6 раз 18%
2
3 раза 9%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
7
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Вердер
Кёльн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
3
0.5
Больше Меньше
9
7
7
10
1.5
6
10
3
14
2.5
6
10
1
16
3.5
2
14
1
16
4.5
2
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
2
0.5
Больше Меньше
11
6
8
8
1.5
6
11
2
14
2.5
3
14
1
15
3.5
1
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
28
5
0.5
Больше Меньше
20
13
15
18
1.5
12
21
5
28
2.5
9
24
2
31
3.5
3
30
1
32
4.5
2
31
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 0:0 Заявка 33 20 9 4 89 - 34 69
2.
Боруссия Д
 Заявка 32 21 4 7 78 - 42 67
3.
РБ Лейпциг
 0:0 Заявка 33 18 7 8 57 - 38 61
4.
Фрайбург
 Заявка 33 17 8 8 50 - 42 59
5.
Унион Берлин
 Заявка 33 17 8 8 50 - 38 59
6.
Вольфсбург
 Заявка 33 13 10 10 56 - 46 49
7.
Байер Л
 Заявка 32 14 7 11 55 - 44 49
8.
Айнтрахт Фр
 Заявка 33 12 11 10 56 - 51 47
9.
Майнц
 Заявка 32 12 9 11 51 - 49 45
10.
Кёльн
 Заявка 33 10 12 11 48 - 52 42
11.
Боруссия М
 Заявка 32 10 9 13 48 - 53 39
12.
Вердер
 Заявка 33 10 6 17 51 - 63 36
13.
Хоффенхайм
 Заявка 33 10 5 18 47 - 56 35
14.
Аугсбург
 Заявка 32 9 7 16 42 - 58 34
15.
Бохум
 Заявка 33 9 5 19 37 - 72 32
16.
Шальке 04
 Заявка 33 7 10 16 33 - 67 31
17.
Штутгарт
 Заявка 32 6 11 15 40 - 55 29
18.
Герта
 Заявка 33 6 8 19 40 - 68 26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 Заявка 16 14 1 1 53 - 15 43
2.
Бавария
 0:0 Заявка 17 11 6 0 52 - 14 39
3.
РБ Лейпциг
 0:0 Заявка 16 12 2 2 34 - 16 38
4.
Унион Берлин
 Заявка 16 10 6 0 29 - 11 36
5.
Фрайбург
 Заявка 17 10 4 3 28 - 13 34
6.
Боруссия М
 Заявка 16 9 3 4 31 - 18 30
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 16 8 5 3 33 - 17 29
8.
Байер Л
 Заявка 16 8 2 6 33 - 21 26
9.
Вольфсбург
 Заявка 16 6 7 3 33 - 23 25
10.
Майнц
 Заявка 16 6 6 4 30 - 21 24
11.
Бохум
 Заявка 16 7 2 7 25 - 32 23
12.
Кёльн
 Заявка 16 6 5 5 27 - 18 23
13.
Хоффенхайм
 Заявка 17 7 2 8 28 - 29 23
14.
Аугсбург
 Заявка 16 6 4 6 16 - 21 22
15.
Герта
 Заявка 17 5 6 6 24 - 27 21
16.
Штутгарт
 Заявка 16 5 5 6 22 - 21 20
17.
Шальке 04
 Заявка 17 5 5 7 23 - 36 20
18.
Вердер
 Заявка 17 5 2 10 26 - 28 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 0:0 Заявка 16 9 3 4 37 - 20 30
2.
Фрайбург
 Заявка 16 7 4 5 22 - 29 25
3.
Боруссия Д
 Заявка 16 7 3 6 25 - 27 24
4.
Вольфсбург
 Заявка 17 7 3 7 23 - 23 24
5.
Байер Л
 Заявка 16 6 5 5 22 - 23 23
6.
Унион Берлин
 Заявка 17 7 2 8 21 - 27 23
7.
РБ Лейпциг
 0:0 Заявка 17 6 5 6 23 - 22 23
8.
Майнц
 Заявка 16 6 3 7 21 - 28 21
9.
Вердер
 Заявка 16 5 4 7 25 - 35 19
10.
Кёльн
 Заявка 17 4 7 6 21 - 34 19
11.
Айнтрахт Фр
 Заявка 17 4 6 7 23 - 34 18
12.
Хоффенхайм
 Заявка 16 3 3 10 19 - 27 12
13.
Аугсбург
 Заявка 16 3 3 10 26 - 37 12
14.
Шальке 04
 Заявка 16 2 5 9 10 - 31 11
15.
Боруссия М
 Заявка 16 1 6 9 17 - 35 9
16.
Штутгарт
 Заявка 16 1 6 9 18 - 34 9
17.
Бохум
 Заявка 17 2 3 12 12 - 40 9
18.
Герта
 Заявка 16 1 2 13 16 - 41 5
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  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Вердер Фюллькруг Никлас 16 (5)
Айнтрахт Фр Коло-Муани Рандаль 14 (11)
Фрайбург Грифо Винченцо 14 (5)
Боруссия М Тюрам Маркус 13 (5)
Бавария Гнабри Серж 13 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Байер Л Инкапье Пьеро 2 11
Хоффенхайм Кабак Озан 2 10
Аугсбург Гоувелеув Джеффри 11
Хоффенхайм Акпогума Кевин 11
Боруссия М Коне Куадио 11
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 94'
    Сегодняшная посещаемость составляет 40000 болельщиков
  • Свисток
    94'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 94'
    Контроль мяча: Вердер: 44%, Кёльн: 56%.
  • 93'
    Кёльн совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 93'
    Хектор Йонас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 93'
    Мартель Эрик выиграл воздушное противоборство у Филипп Максимилиан.
  • 92'
    Удар от ворот произведет Кёльн
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Желтая карточка
      89'
      Хектор Йонас совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
    • Фол, нарушение
      89'
      Судья свистит. Хектор Йонас атаковал сзади соперника. Это Фюллькруг Никлас заработал своей команде штрафной
    • 89'
      Кёльн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 89'
      Хектор Йонас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 88'
      Вердер контролирует мяч.
    • 88'
      Кёльн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 88'
      Матч возобновлен
    • 87'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 87'
      Павленка Иржи взял и забрал мяч на выходе
    • 87'
      Шабо Юлиан нанес удар головой, но Иржи Павленка спокойно отбил мяч.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 48'
      Контроль мяча: Вердер: 41%, Кёльн: 59%.
    • 47'
      Вердер совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 47'
      Павленка Иржи взял и забрал мяч на выходе
    • 47'
      Кёльн пытается что-то создать.
    • 47'
      Удар от ворот произведет Вердер
    • 46'
      Шанс! Хюберс Тимо из команды Кёльн пробил головой, но мимо
    • Угловой
      46'
      Кайнц Флориан из команды Кёльн подал угловой справа.
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
    • 46'
      Фридль Марко из команды Вердер перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 45'
      Кёльн пытается что-то создать.
    • 45'
      Вердер совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 45'
      Контроль мяча: Вердер: 41%, Кёльн: 59%.
    • 45'
      Удар от ворот произведет Кёльн
    • 45'
      Илия Груев из команды Вердер не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
    • 45'
      Велькович Милош создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • Угловой
      44'
      Дукш Марвин из команды Вердер подал угловой слева.
    • 44'
      Шабо Юлиан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 44'
      Вердер начинает контратаку
    • 44'
      Фридль Марко выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 44'
      Схири Эльес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Фол, нарушение
      43'
      Судья сигнализирует, что Фридль Марко из команды Вердер поставил подножку. Пострадал Тиггес Штеффен
    • 42'
      Вердер совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 42'
      Удар от ворот произведет Вердер
    • 42'
      Штарк Никлас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 42'
      Кёльн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 41'
      Удар от ворот произведет Кёльн
    • 41'
      Оооо... вот это был удар! Фюллькруг Никлас должен был забить с этой позиции.
    • 41'
      Вердер идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 40'
      Вердер совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 40'
      Биттенкорт Леонардо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 40'
      Контроль мяча: Вердер: 37%, Кёльн: 63%.
    • 39'
      Вердер совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 38'
      Кёльн начинает контратаку
    • 38'
      Вердер пытается что-то создать.
    • 37'
      Вердер совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 37'
      Шмиц Бенно сделал ключевой пас для гола!
    • 36'
      Кайнц Флориан сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      36'
      ГОООООЛ - Тиггес Штеффен Кёльн забивает ударом головой
    • 36'
      Кайнц Флориан из команды Кёльн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 36'
      Кёльн пытается что-то создать.
    • 35'
      Контроль мяча: Вердер: 36%, Кёльн: 64%.
    • 35'
      Удар от ворот произведет Вердер
    • 34'
      Вердер совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 34'
      Биттенкорт Леонардо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 33'
      Тактическая замена. Любичич Деян уходит с поля и его заменяет Ян Тильман
    • Желтая карточка
      33'
      Биттенкорт Леонардо совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
    • Фол, нарушение
      33'
      Безумный фол. Биттенкорт Леонардо грубо играет против соперника. Пострадал Кайнц Флориан
    • 33'
      Кайнц Флориан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 32'
      Шабо Юлиан выиграл воздушное противоборство у Дукш Марвин.
    • 32'
      Кёльн контролирует мяч.
    • 32'
      Вердер совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 32'
      Матч возобновлен
    • 31'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 31'
      Кёльн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 31'
      Кёльн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 30'
      Вердер пытается что-то создать.
    • 30'
      Шабо Юлиан выиграл воздушное противоборство у Фюллькруг Никлас.
    • 30'
      Контроль мяча: Вердер: 33%, Кёльн: 67%.
    • 30'
      Матч возобновлен
    • 29'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • Фол, нарушение
      29'
      Любичич Деян из команды Кёльн опасно и грубо сыграл. Стаге Йенс пострадал.
    • Офсайд
      28'
      Майна Линтон из команды Кёльн в офсайде
    • 28'
      Кёльн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • Желтая карточка
      27'
      Вайзер Митчелл из команды Вердер получает желтую после опасной игры.
    • 27'
      Штарк Никлас из команды Вердер перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 27'
      Штарк Никлас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 27'
      Кёльн пытается что-то создать.
    • 25'
      Фридль Марко из команды Вердер перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 25'
      Кёльн начинает контратаку
    • 25'
      Хектор Йонас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 25'
      Контроль мяча: Вердер: 31%, Кёльн: 69%.
    • 25'
      Вердер совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 25'
      Удар от ворот произведет Кёльн
    • 24'
      Швебе Марвин взял и забрал мяч на выходе
    • 23'
      Вердер контролирует мяч.
    • 23'
      Кёльн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 23'
      Матч возобновлен
    • Травма, повреждение
      22'
      Биттенкорт Леонардо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 21'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 21'
      Павленка Иржи взял и забрал мяч на выходе
    • 21'
      Матч возобновлен
    • 20'
      Контроль мяча: Вердер: 32%, Кёльн: 68%.
    • 20'
      Матч остановлен
    • Фол, нарушение
      20'
      Судья сигнализирует, что Стаге Йенс из команды Вердер поставил подножку. Пострадал Хектор Йонас
    • 18'
      Кёльн пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      17'
      Судья сигнализирует, что Стаге Йенс из команды Вердер поставил подножку. Пострадал Мартель Эрик
    • 16'
      Хюберс Тимо из команды Кёльн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 16'
      Вердер пытается что-то создать.
    • 16'
      Павленка Иржи взял и забрал мяч на выходе
    • 16'
      Шмиц Бенно выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 16'
      Биттенкорт Леонардо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 16'
      Кёльн пытается что-то создать.
    • 15'
      Контроль мяча: Вердер: 38%, Кёльн: 62%.
    • 15'
      Удар от ворот произведет Вердер
    • 14'
      Мартель Эрик нанес удар, но промахнулся очень сильно.
    • Угловой
      14'
      Кайнц Флориан из команды Кёльн подал угловой справа.
    • 14'
      Хектор Йонас нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 14'
      Хорошую попытку сделал Кайнц Флориан. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 13'
      Кёльн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • Желтая карточка
      12'
      Любичич Деян совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
    • Фол, нарушение
      12'
      Безумный фол. Любичич Деян грубо играет против соперника. Пострадал Биттенкорт Леонардо
    • 12'
      Удар от ворот произведет Вердер
    • 11'
      Велькович Милош выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 11'
      Шмиц Бенно выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 10'
      Контроль мяча: Вердер: 32%, Кёльн: 68%.
    • 9'
      Дукш Марвин пробует нанести удар издали, но Марвин Швабе держит все под контролем
    • 9'
      Дукш Марвин нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 9'
      Биттенкорт Леонардо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Угловой
      9'
      Дукш Марвин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 9'
      Дукш Марвин пробует нанести удар издали, но Марвин Швабе держит все под контролем
    • 8'
      Юнг Антони создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 8'
      Вердер пытается что-то создать.
    • 8'
      Вердер совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 7'
      Удар от ворот произведет Вердер
    • 7'
      Велькович Милош выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 6'
      Кёльн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 6'
      Велькович Милош выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Угловой
      6'
      Кайнц Флориан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 6'
      Велькович Милош из команды Вердер перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 5'
      Кёльн пытается что-то создать.
    • 5'
      Тиггес Штеффен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 5'
      Вердер совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 5'
      Контроль мяча: Вердер: 16%, Кёльн: 84%.
    • 5'
      Удар от ворот произведет Вердер
    • 4'
      Дукш Марвин из команды Вердер перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      4'
      Хектор Йонас навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 4'
      Штарк Никлас из команды Вердер перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 4'
      Кёльн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 4'
      Шабо Юлиан ослабляет давление, выбив мяч.
    • Фол, нарушение
      3'
      Судья сигнализирует, что Любичич Деян из команды Кёльн поставил подножку. Пострадал Илия Груев
    • Угловой
      3'
      Кайнц Флориан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 2'
      Биттенкорт Леонардо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 2'
      Кёльн пытается что-то создать.
    • 2'
      Кёльн контролирует мяч.
    • 1'
      Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
    • 1'
      Идеальный солнечный день для футбола
    • 1'
      Кёльн начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Wohninvest WESERSTADION. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 121
    Вердер 48.8% (59)
    X 33.9% (41)
    Кёльн 17.4% (21)
    Все прогнозы
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    Где смотреть матч Вердер 1:1 Кёльн онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Вердер 1:1 Кёльн

    Исход игры
    Вердер
    48.8% (59)
    Ничья
    33.9% (41)
    Кёльн
    17.4% (21)
    Тотал 2.5
    Больше
    57.63% (68)
    Меньше
    42.37% (50)
    Обе команды забьют
    Да
    83.9% (99)
    Нет
    16.1% (19)
    Популярный счёт
    2:1 Вердер
    31.4% (38)
    1:1 Ничья
    25.6% (31)
    1:2 Кёльн
    12.4% (15)
    1:0 Вердер
    9.9% (12)
    2:2 Ничья
    6.6% (8)
    2:0 Вердер
    2.5% (3)
    2:3 Кёльн
    1.7% (2)
    0:1 Кёльн
    1.7% (2)
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