Тур: 33. Стадион: Вохнинвест Везерштадион. Зрители: 40000 Главный судья: Хартманн Роберт
0'
12' Желтая карточкаЛюбичич Деян
27' Желтая карточкаВайзер Митчелл
33' Желтая карточкаБиттенкорт Леонардо
0:1
36' ГолТиггес Штеффен
1:1
73' ГолШмид Романо
79' Желтая карточкаСтаге Йенс
82' Желтая карточкаБьюкенен Ли
89' Желтая карточкаХектор Йонас
90'+4
Бонусы букмекеров
Ход матча
12'
27'
36'
0:1
73'
1:1
79'
82'
89'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
4 Удары по воротам 8
-
6 Удары в створ 4
-
4 Угловые 9
-
1 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 9
-
4 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
381 Количество передач 479
-
44 Владение мячом, % 56
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
32
Фридль
Марко
28
Груев
Илия
20
Швебе
Марвин
24
Шабо
Юлиан
14
Хектор
Йонас
28
Схири
Эльес
37
Майна
Линтон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
32 Фридль МаркоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Груев ИлияПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
26 Бьюкенен ЛиПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Шмидт НикласПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Шмид РоманоНападающий
- Нападающий
-
21 Динкчи ЭренНападающий
-
Главный тренер: Вернер Оле
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
20 Швебе МарвинВратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Шабо ЮлианЗащитник
-
14 Хектор ЙонасЗащитник
-
28 Схири ЭльесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Майна ЛинтонПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Килиан ЛукаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Тилманн ЯнПолузащитник
-
27 Зельке ДейвиНападающий
-
Главный тренер: Баумгарт Штеффен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Вердер
Кёльн
12 матчей
75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
41.7%
8 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
58.3%
33.3%
8.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
13 матчей
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 7 побед
Первый тайм
53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 7 побед
25 матчей
36%
36%
28%
9 побед 9 ничьих 7 побед
Первый тайм
32%
48%
20%
8 побед 12 ничьих 5 побед
Второй тайм
28%
44%
28%
7 побед 11 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
24
11
Голов в среднем за матч
2
0.85
Среднее время на гол
45
106
Всего голов
20
12
Голов в среднем за матч
1.54
1
Среднее время на гол
58
90
Всего голов
44
23
Голов в среднем за матч
1.76
0.92
Тотал матчей
2.5
22
Больше 88%
Меньше 12%
3
15
Больше 60%
Меньше 40%
10
9
Больше 36%
Меньше 64%
16
8
Больше 32%
Меньше 68%
17
5
Больше 20%
Меньше 80%
20
4
Больше 16%
Меньше 84%
21
3
Больше 12%
Меньше 88%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
Среднее время на гол
51
97
Бомбардиры внутри турнира
Вердер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фюллькруг Никлас
|16 (5)
|0.48
|Дукш Марвин
|12
|0.36
|Стаге Йенс
|3
|0.09
|Биттенкорт Леонардо
|3
|0.09
|Шмидт Никлас
|3
|0.09
|Вайзер Митчелл
|2
|0.06
|Юнг Антони
|2
|0.06
|Пипер Амос
|2
|0.06
|Бёрк Оливер
|2
|0.06
|Шмид Романо
|1
|0.03
|Велькович Милош
|1
|0.03
|Гросс Кристиан
|1
|0.03
|Филипп Максимилиан
|1
|0.03
|Бьюкенен Ли
|1
|0.03
Кёльн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Схири Эльес
|7
|0.21
|Кайнц Флориан
|6 (3)
|0.18
|Тиггес Штеффен
|6
|0.18
|Зельке Дейви
|5
|0.15
|Любичич Деян
|4
|0.12
|Гусенбашич Денис
|4
|0.12
|Майна Линтон
|3
|0.09
|Хюберс Тимо
|3
|0.09
|Тилманн Ян
|2
|0.06
|Адамян Саркис
|1
|0.03
|Мартель Эрик
|1
|0.03
|Шмиц Бенно
|1
|0.03
|Дитц Флориан
|1
|0.03
|Килиан Лука
|1
|0.03
|Хектор Йонас
|0
|0
|Шабо Юлиан
|0
|0
|Шиндлер Кингсли
|0
|0
Карточки
Вердер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Биттенкорт Леонардо
|9
|0
|Штарк Никлас
|9
|0
|Пипер Амос
|9
|0
|Фридль Марко
|7
|1
|Вайзер Митчелл
|7
|0
|Стаге Йенс
|5
|0
|Гросс Кристиан
|4
|0
|Дукш Марвин
|4
|0
|Фюллькруг Никлас
|4
|0
|Шмидт Никлас
|4
|0
|Шмид Романо
|3
|0
|Юнг Антони
|2
|0
|Велькович Милош
|2
|0
|Груев Илия
|2
|0
|Агу Феликс
|1
|0
|Бьюкенен Ли
|1
|0
|Ole Werner
|1
|0
Кёльн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хюберс Тимо
|8
|0
|Кайнц Флориан
|5
|1
|Килиан Лука
|3
|2
|Мартель Эрик
|6
|0
|Шмиц Бенно
|5
|0
|Схири Эльес
|5
|0
|Шиндлер Кингсли
|4
|0
|Дуда Ондрей
|4
|0
|Тилманн Ян
|4
|0
|Стеффен Баумгарт
|3
|0
|Адамян Саркис
|3
|0
|Хектор Йонас
|3
|0
|Шабо Юлиан
|3
|0
|Гусенбашич Денис
|3
|0
|Ут Марк
|2
|0
|Зельке Дейви
|2
|0
|Любичич Деян
|2
|0
|Швебе Марвин
|1
|0
|Педерсен Кристиан
|1
|0
|Тиггес Штеффен
|1
|0
|Дитц Флориан
|1
|0
|Майна Линтон
|1
|0
|Сольдо Никола
|1
|0
|Олесен Матиас
|1
|0
Результаты матчей
Вердер
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
24% (4)
53% (9)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
35% (6)
47% (8)
Кёльн
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
4
6
Волевые поражения
13
9
Вердер
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (4)
56% (9)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
25% (4)
25% (4)
Кёльн
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
35% (6)
29% (5)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
41% (7)
47% (8)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
21
7
Волевые поражения
20
26
Вердер
44.4%
55.6%
12 побед 15 поражений
Первый тайм
24% (8)
55% (18)
21% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (11)
30% (10)
36% (12)
Кёльн
42.9%
57.1%
9 побед 12 поражений
Первый тайм
36% (12)
36% (12)
27% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (6)
36% (12)
45% (15)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
5
5
Волевые победы
25
13
Волевые поражения
33
35
Голы по времени матча
Забито
25
20
12 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 6
19 Не забивали 22
6
24%
4
20%
1-15
5
20%
3
15%
16-30
1
4%
7
35%
31-45
3
12%
1
5%
46-60
2
8%
0
0%
61-75
8
32%
5
25%
76-90
Пропущено
29
35
10 В 1-м тайме 16
19 Во 2-м тайме 19
8 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 14
2
7%
5
14%
1-15
1
3%
4
11%
16-30
7
24%
7
20%
31-45
5
17%
5
14%
46-60
9
31%
8
23%
61-75
5
17%
6
17%
76-90
Забито
27
28
10 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 17
7 Забивали первыми 7
18 Не забивали 23
3
11%
4
14%
1-15
6
22%
4
14%
16-30
1
4%
3
11%
31-45
2
7%
7
25%
46-60
3
11%
5
18%
61-75
12
44%
5
18%
76-90
Пропущено
33
17
13 В 1-м тайме 9
20 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 11
4
12%
3
18%
1-15
6
18%
2
12%
16-30
3
9%
4
24%
31-45
6
18%
1
6%
46-60
2
6%
4
24%
61-75
12
36%
3
18%
76-90
Забито
52
48
22 В 1-м тайме 25
30 Во 2-м тайме 23
16 Забивали первыми 13
4 Не забивали 12
9
17%
8
17%
1-15
11
21%
7
15%
16-30
2
4%
10
21%
31-45
5
10%
8
17%
46-60
5
10%
5
10%
61-75
20
38%
10
21%
76-90
Пропущено
62
52
23 В 1-м тайме 25
39 Во 2-м тайме 27
17 Пропускали первыми 15
29 Не пропускали 25
6
10%
8
15%
1-15
7
11%
6
12%
16-30
10
16%
11
21%
31-45
11
18%
6
12%
46-60
11
18%
12
23%
61-75
17
27%
9
17%
76-90
Результаты последних матчей
Вердер
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
РБ Лейпциг - Вердер 2:1 Вердер - Бавария 1:2 Шальке 04 - Вердер 2:1 Герта - Вердер 2:4
Вердер - Фрайбург 1:2 Майнц - Вердер 2:2 Вердер - Хоффенхайм 1:2 Боруссия М - Вердер 2:2 Вердер - Байер Л 2:3 Аугсбург - Вердер 2:1 Вердер - Бохум 3:0 Айнтрахт Фр - Вердер 2:0 Вердер - Боруссия Д 0:2 Штутгарт - Вердер 0:2 Вердер - Вольфсбург 2:1 Вердер - Унион Берлин 1:2 Кёльн - Вердер 7:1 Шальке 04 - Вердер 0:1 Вердер - Санкт-Галлен 2:2 Мурсия - Вердер 0:2
Кёльн
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Кёльн - Герта 5:2 Байер Л - Кёльн 1:2 Кёльн - Фрайбург 0:1 Хоффенхайм - Кёльн 1:3
Кёльн - Майнц 1:1 Аугсбург - Кёльн 1:3 Кёльн - Боруссия М 0:0 Кёльн - Сент-Трейден 0:1 Боруссия Д - Кёльн 6:1 Кёльн - Бохум 0:2 Унион Берлин - Кёльн 0:0 Кёльн - Вольфсбург 0:2 Штутгарт - Кёльн 3:0 Кёльн - Айнтрахт Фр 3:0 Кёльн - РБ Лейпциг 0:0 Шальке 04 - Кёльн 0:0 Бавария - Кёльн 1:1 Кёльн - Вердер 7:1 Кёльн - Ломмель 5:0 Кёльн - Гамбург 4:0
Результаты матчей
Вердер
Кёльн
Точный счет
1:2
5 раз 29%
0:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
0:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
1:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
7:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 41%
2
4 раза 24%
0
3 раза 18%
3
2 раза 12%
5
1 раз 6%
0
7 раз 44%
3
4 раза 25%
1
3 раза 19%
5
1 раз 6%
7
1 раз 6%
Точный счет
2:1
3 раза 19%
2:2
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
7:1
1 раз 6%
1:1
4 раза 24%
0:0
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
Точное количество голов
2
6 раз 38%
1
6 раз 38%
0
2 раза 13%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
0
6 раз 35%
1
5 раз 29%
2
3 раза 18%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:2
6 раз 18%
2:1
5 раз 15%
0:2
4 раза 12%
2:2
4 раза 12%
1:1
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
7:1
1 раз 3%
1:1
6 раз 18%
0:0
5 раз 15%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
5:2
2 раза 6%
2:2
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
7:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
13 раз 39%
2
10 раз 30%
0
5 раз 15%
3
3 раза 9%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
0
13 раз 39%
1
8 раз 24%
3
6 раз 18%
2
3 раза 9%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
7
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Вердер
Кёльн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
143
Больше Меньше
97
710
610
314
610
116
214
116
214
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
142
Больше Меньше
116
88
611
214
314
115
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
285
Больше Меньше
2013
1518
1221
528
924
231
330
132
231
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|33
|20
|9
|4
|89 - 34
|69
|2.
|Заявка
|32
|21
|4
|7
|78 - 42
|67
|3.
|0:0 Заявка
|33
|18
|7
|8
|57 - 38
|61
|4.
|Заявка
|33
|17
|8
|8
|50 - 42
|59
|5.
|Заявка
|33
|17
|8
|8
|50 - 38
|59
|6.
|Заявка
|33
|13
|10
|10
|56 - 46
|49
|7.
|Заявка
|32
|14
|7
|11
|55 - 44
|49
|8.
|Заявка
|33
|12
|11
|10
|56 - 51
|47
|9.
|Заявка
|32
|12
|9
|11
|51 - 49
|45
|10.
|Заявка
|33
|10
|12
|11
|48 - 52
|42
|11.
|Заявка
|32
|10
|9
|13
|48 - 53
|39
|12.
|Заявка
|33
|10
|6
|17
|51 - 63
|36
|13.
|Заявка
|33
|10
|5
|18
|47 - 56
|35
|14.
|Заявка
|32
|9
|7
|16
|42 - 58
|34
|15.
|Заявка
|33
|9
|5
|19
|37 - 72
|32
|16.
|Заявка
|33
|7
|10
|16
|33 - 67
|31
|17.
|Заявка
|32
|6
|11
|15
|40 - 55
|29
|18.
|Заявка
|33
|6
|8
|19
|40 - 68
|26
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|14
|1
|1
|53 - 15
|43
|2.
|0:0 Заявка
|17
|11
|6
|0
|52 - 14
|39
|3.
|0:0 Заявка
|16
|12
|2
|2
|34 - 16
|38
|4.
|Заявка
|16
|10
|6
|0
|29 - 11
|36
|5.
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|28 - 13
|34
|6.
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|31 - 18
|30
|7.
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|33 - 17
|29
|8.
|Заявка
|16
|8
|2
|6
|33 - 21
|26
|9.
|Заявка
|16
|6
|7
|3
|33 - 23
|25
|10.
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|30 - 21
|24
|11.
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|25 - 32
|23
|12.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|27 - 18
|23
|13.
|Заявка
|17
|7
|2
|8
|28 - 29
|23
|14.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|16 - 21
|22
|15.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|24 - 27
|21
|16.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|22 - 21
|20
|17.
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|23 - 36
|20
|18.
|Заявка
|17
|5
|2
|10
|26 - 28
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|16
|9
|3
|4
|37 - 20
|30
|2.
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|22 - 29
|25
|3.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|25 - 27
|24
|4.
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|23 - 23
|24
|5.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|22 - 23
|23
|6.
|Заявка
|17
|7
|2
|8
|21 - 27
|23
|7.
|0:0 Заявка
|17
|6
|5
|6
|23 - 22
|23
|8.
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|21 - 28
|21
|9.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|25 - 35
|19
|10.
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|21 - 34
|19
|11.
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|23 - 34
|18
|12.
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|19 - 27
|12
|13.
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|26 - 37
|12
|14.
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|10 - 31
|11
|15.
|Заявка
|16
|1
|6
|9
|17 - 35
|9
|16.
|Заявка
|16
|1
|6
|9
|18 - 34
|9
|17.
|Заявка
|17
|2
|3
|12
|12 - 40
|9
|18.
|Заявка
|16
|1
|2
|13
|16 - 41
|5
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- — Вылет в Бундеслигу 2
|Вердер
|Фюллькруг Никлас
|16 (5)
|Айнтрахт Фр
|Коло-Муани Рандаль
|14 (11)
|Фрайбург
|Грифо Винченцо
|14 (5)
|Боруссия М
|Тюрам Маркус
|13 (5)
|Бавария
|Гнабри Серж
|13 (4)
|Байер Л
|Инкапье Пьеро
|2 11
|Хоффенхайм
|Кабак Озан
|2 10
|Аугсбург
|Гоувелеув Джеффри
|11
|Хоффенхайм
|Акпогума Кевин
|11
|Боруссия М
|Коне Куадио
|11
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Вердер 1:1 Кёльн
Исход игры
Вердер
48.8% (59)
Ничья
33.9% (41)
Кёльн
17.4% (21)
Тотал 2.5
Больше
57.63% (68)
Меньше
42.37% (50)
Обе команды забьют
Да
83.9% (99)
Нет
16.1% (19)
Популярный счёт
2:1 Вердер
31.4% (38)
1:1 Ничья
25.6% (31)
1:2 Кёльн
12.4% (15)
1:0 Вердер
9.9% (12)
2:2 Ничья
6.6% (8)
2:0 Вердер
2.5% (3)
2:3 Кёльн
1.7% (2)
0:1 Кёльн
1.7% (2)
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