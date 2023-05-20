Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Вердер совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Павленка Иржи взял и забрал мяч на выходе

47' Удар от ворот произведет Вердер

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Вердер совершает вбрасывание на своей половине поля

45' Удар от ворот произведет Кёльн

45' Илия Груев из команды Вердер не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

45' Велькович Милош создает голевую возможность для своего партнера по команде.

44' Фридль Марко выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

44' Схири Эльес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Вердер совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Удар от ворот произведет Вердер

42' Штарк Никлас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Кёльн совершает вбрасывание на половине поля противника

41' Удар от ворот произведет Кёльн

41' Оооо... вот это был удар! Фюллькруг Никлас должен был забить с этой позиции.

41' Вердер идет вперед с потенциально опасной атакой.

40' Вердер совершает вбрасывание на своей половине поля

40' Биттенкорт Леонардо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Вердер совершает вбрасывание на своей половине поля

37' Вердер совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Кайнц Флориан из команды Кёльн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

35' Удар от ворот произведет Вердер

34' Вердер совершает вбрасывание на своей половине поля

34' Биттенкорт Леонардо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Тактическая замена. Любичич Деян уходит с поля и его заменяет Ян Тильман

33' Биттенкорт Леонардо совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

33' Кайнц Флориан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Вердер совершает вбрасывание на своей половине поля

32' Матч возобновлен

31' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

31' Кёльн идет вперед с потенциально опасной атакой.

31' Кёльн совершает вбрасывание на своей половине поля

30' Матч возобновлен

29' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

28' Кёльн совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Штарк Никлас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Хектор Йонас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Вердер совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Удар от ворот произведет Кёльн

24' Швебе Марвин взял и забрал мяч на выходе

23' Кёльн совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Матч возобновлен

22' Биттенкорт Леонардо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

21' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

21' Павленка Иржи взял и забрал мяч на выходе

21' Матч возобновлен

20' Матч остановлен

16' Павленка Иржи взял и забрал мяч на выходе

16' Шмиц Бенно выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Биттенкорт Леонардо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Удар от ворот произведет Вердер

14' Хорошую попытку сделал Кайнц Флориан . Удар в створ, но вратарь начеку

13' Кёльн совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Любичич Деян совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

12' Удар от ворот произведет Вердер

11' Велькович Милош выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Шмиц Бенно выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Дукш Марвин пробует нанести удар издали, но Марвин Швабе держит все под контролем

9' Биттенкорт Леонардо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Дукш Марвин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

9' Дукш Марвин пробует нанести удар издали, но Марвин Швабе держит все под контролем

8' Юнг Антони создает голевую возможность для своего партнера по команде.

8' Вердер совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Удар от ворот произведет Вердер

7' Велькович Милош выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Кёльн совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Велькович Милош выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Кайнц Флориан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

5' Тиггес Штеффен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Вердер совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Удар от ворот произведет Вердер

4' Хектор Йонас навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

4' Кёльн идет вперед с потенциально опасной атакой.

3' Кайнц Флориан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

2' Биттенкорт Леонардо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Кёльн начинает с центра поля