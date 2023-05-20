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  4. Бундеслига 2022-2023

Германия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 33. Стадион: . Зрители: 30000 Главный судья: Дингерт Кристиан
Хоффенхайм
4:2
Конец матча
Унион Берлин
0'
1:0
22' Гол
Бебу Ила
35' Желтая карточка
Лейте Диогу
2:0
36' Пенальти
Крамарич Андрей
40' Желтая карточка
Хаберер Яник
2:1
45' Гол
Духи Данило
79' Желтая карточка
Баумгартль Тимо
81' Желтая карточка
Прёмель Гриша
86' Желтая карточка
Руссийон Жером
87' Желтая карточка
Бекер Шеральдо
3:1
90' Гол
Крамарич Андрей
90' Желтая карточка
Крамарич Андрей
3:2
90' Гол
Лайдуни Аисса
90' Желтая карточка
Даббур Мунас
90' Желтая карточка
Штиллер Анджело
4:2
90' Гол
Даббур Мунас
90'+10
1:0. Гол Иласа Бебу (видео). Чем...

Ход матча

22'
Бебу Ила
1:0
35'
 
Лейте Диогу
36'
Крамарич Андрей
2:0
40'
 
Хаберер Яник
45'
2:1
Духи Данило
(Триммель Кристофер)
46'
 
Баумгартль Тимо
Лейте Диогу
46'
 
Лайдуни Аисса
Торсби Мортен
60'
Руди Себастьян
Гайгер Деннис
 
65'
Даббур Мунас
Баумгартнер Кристоф
 
69'
 
Юранович Йосип
Триммель Кристофер
70'
 
Левелинг Джейми
Хаберер Яник
70'
Бисакшич Эрмин
Акпогума Кевин
 
79'
 
Баумгартль Тимо
80'
 
Сибачо Жордан
Еккель Пауль
81'
Прёмель Гриша
 
86'
 
Руссийон Жером
87'
 
Бекер Шеральдо
90'
Крамарич Андрей
(Даббур Мунас)
3:1
90'
Крамарич Андрей
 
90'
3:2
Лайдуни Аисса
(Баумгартль Тимо)
90'
Даббур Мунас
 
90'
Штиллер Анджело
 
90'
Даббур Мунас
(Крамарич Андрей)
4:2

Статистика матча

  • 4 Голы 2
  • 2 Удары по воротам 8
  • 5 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 5
  • 2 Офсайды 1
  • 15 Нарушения правил 15
  • 4 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 382 Количество передач 488
  • 43 Владение мячом, % 57

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 120
Хоффенхайм 23.3% (28)
X 30.8% (37)
Унион Берлин 45.8% (55)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Бауманн
Оливер
5
Кабак
Озан
23
Брукс
Джон
25
Акпогума
Кевин
9
Бебу
Ила
6
Прёмель
Гриша
8
Гайгер
Деннис
20
Беккер
Финн
11
Анхелиньо
Хосе
27
Крамарич
Андрей
14
Баумгартнер
Кристоф
1
Рённов
Фредерик
5
Духи
Данило
3
Еккель
Пауль
4
Лейте
Диогу
28
Триммель
Кристофер
2
Торсби
Мортен
8
Хедира
Рани
19
Хаберер
Яник
26
Руссийон
Жером
27
Бекер
Шеральдо
17
Бехренс
Кевин
Хоффенхайм
3-5-2
Унион Берлин
3-5-2

История личных встреч

Хоффенхайм
Унион Берлин

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 4 победы

7 матчей

28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

28.6%
14.3%
57.1%
2 победы 1 ничья 4 победы

История матчей

Б
3:1
Б
2:1
Б
2:2
Б
1:1
Б
1:3
Б
4:0
Б
0:2

Голы

Всего голов

7
5

Голов в среднем за матч

2.33
1.25

Среднее время на гол

38
72

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

1.5
1.67

Среднее время на гол

60
54

Всего голов

13
10

Голов в среднем за матч

1.86
1.43

Тотал матчей

2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
4
Больше 57%
Меньше 43%
3

Среднее время на гол

48
63

Бомбардиры внутри турнира

Хоффенхайм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крамарич Андрей 12 (4) 0.36
Баумгартнер Кристоф 7 0.21
Даббур Мунас 6 0.18
Бебу Ила 6 (1) 0.18
Сков Роберт 3 (2) 0.09
Кабак Озан 2 0.06
Рюттер Жоржиньо 2 0.06
Гайгер Деннис 1 0.03
Кадержабек Павел 1 0.03
Прёмель Гриша 1 0.03
Штиллер Анджело 1 0.03
Дольберг Каспер 1 0.03
Нсоки Стенли 1 0.03
Ларсен Якоб-Бруун 1 0.03
Анхелиньо Хосе 0 0
Руди Себастьян 0 0
Унион Берлин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бекер Шеральдо 11 0.33
Бехренс Кевин 8 0.24
Хаберер Яник 5 0.15
Духи Данило 5 0.15
Сибачо Жордан 4 0.12
Михель Свен 3 (1) 0.09
Кнохе Робин 2 (1) 0.06
Юранович Йосип 2 (1) 0.06
Лайдуни Аисса 2 0.06
Зегуйн Пауль 1 0.03
Торсби Мортен 1 0.03
Левелинг Джейми 1 0.03
Хедира Рани 1 0.03
Пантович Милош 1 0.03
Еккель Пауль 1 0.03
Триммель Кристофер 0 0
Гисельман Нико 0 0
Руссийон Жером 0 0
Озтунали Левин 0 0
Баумгартль Тимо 0 0
Лейте Диогу 0 0

Карточки

Хоффенхайм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кабак Озан 10 2
Акпогума Кевин 11 0
Гайгер Деннис 9 0
Фогт Кевин 8 0
Баумгартнер Кристоф 7 0
Даббур Мунас 3 1
Брукс Джон 4 0
Прёмель Гриша 4 0
Нсоки Стенли 2 1
Руди Себастьян 3 0
Крамарич Андрей 3 0
Пош Штефан 1 1
Бауманн Оливер 2 0
Бебу Ила 2 0
Анхелиньо Хосе 2 0
Рюттер Жоржиньо 2 0
Кадержабек Павел 1 0
Сков Роберт 1 0
Самассеку Диади 1 0
Штиллер Анджело 1 0
Пеллегрино Матараццо 1 0
Андре Брейтенрейтер 1 0
Унион Берлин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хедира Рани 8 0
Лейте Диогу 6 1
Бехренс Кевин 6 0
Еккель Пауль 3 1
Кнохе Робин 4 0
Гисельман Нико 4 0
Бекер Шеральдо 4 0
Зегуйн Пауль 4 0
Торсби Мортен 3 0
Лайдуни Аисса 3 0
Сибачо Жордан 3 0
Руссийон Жером 2 0
Рённов Фредерик 2 0
Михель Свен 2 0
Баумгартль Тимо 2 0
Рюэрсон Юлиан 2 0
Триммель Кристофер 1 0
Хаберер Яник 1 0
Пантович Милош 1 0
Скарке Тим 1 0
Левелинг Джейми 1 0

Результаты матчей

Хоффенхайм
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
Унион Берлин
100%
0 побед 10 поражений
Первый тайм
13% (2)
50% (8)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

8
4

Волевые поражения

9
6
Хоффенхайм
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (8)
31% (5)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
56% (9)
25% (4)
Унион Берлин
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
18% (3)
41% (7)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
41% (7)
18% (3)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

24
0

Волевые поражения

11
28
Хоффенхайм
60.7%
39.3%
17 побед 11 поражений
Первый тайм
39% (13)
33% (11)
27% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (7)
48% (16)
30% (10)
Унион Берлин
28%
72%
7 побед 18 поражений
Первый тайм
15% (5)
45% (15)
39% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (10)
42% (14)
27% (9)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

4
8

Волевые победы

32
4

Волевые поражения

20
34

Голы по времени матча

Забито

28
20
14 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 5
19 Не забивали 22
3
11%
1
5%
1-15
3
11%
1
5%
16-30
8
29%
4
20%
31-45
3
11%
3
15%
46-60
2
7%
5
25%
61-75
9
32%
6
30%
76-90

Пропущено

29
28
15 В 1-м тайме 17
14 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 11
15 Не пропускали 13
4
14%
5
18%
1-15
5
17%
4
14%
16-30
6
21%
8
29%
31-45
5
17%
4
14%
46-60
1
3%
2
7%
61-75
8
28%
5
18%
76-90

Забито

18
28
9 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 11
22 Не забивали 20
2
11%
4
14%
1-15
2
11%
2
7%
16-30
5
28%
7
25%
31-45
6
33%
5
18%
46-60
1
6%
3
11%
61-75
2
11%
7
25%
76-90

Пропущено

28
12
15 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 7
10 Пропускали первыми 2
14 Не пропускали 10
5
18%
2
17%
1-15
6
21%
0
0%
16-30
4
14%
3
25%
31-45
1
4%
2
17%
46-60
4
14%
2
17%
61-75
8
29%
3
25%
76-90

Забито

46
48
23 В 1-м тайме 19
23 Во 2-м тайме 29
13 Забивали первыми 16
8 Не забивали 9
5
11%
5
10%
1-15
5
11%
3
6%
16-30
13
28%
11
23%
31-45
9
20%
8
17%
46-60
3
7%
8
17%
61-75
11
24%
13
27%
76-90

Пропущено

57
40
30 В 1-м тайме 22
27 Во 2-м тайме 18
19 Пропускали первыми 13
29 Не пропускали 23
9
16%
7
18%
1-15
11
19%
4
10%
16-30
10
18%
11
28%
31-45
6
11%
6
15%
46-60
5
9%
4
10%
61-75
16
28%
8
20%
76-90

Результаты последних матчей

Хоффенхайм
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Вольфсбург - Хоффенхайм 2:1 Хоффенхайм - Айнтрахт Фр 3:1 РБ Лейпциг - Хоффенхайм 1:0 Хоффенхайм - Кёльн 1:3
Бавария - Хоффенхайм 1:1 Хоффенхайм - Шальке 04 2:0 Вердер - Хоффенхайм 1:2 Хоффенхайм - Герта 3:1 Фрайбург - Хоффенхайм 2:1 Майнц - Хоффенхайм 1:0 Хоффенхайм - Боруссия Д 0:1 Аугсбург - Хоффенхайм 1:0 Хоффенхайм - Байер Л 1:3 Бохум - Хоффенхайм 5:2 РБ Лейпциг - Хоффенхайм 3:1 Хоффенхайм - Боруссия М 1:4 Хоффенхайм - Штутгарт 2:2 Унион Берлин - Хоффенхайм 3:1 Хоффенхайм - Майнц 2:2 Серветт - Хоффенхайм 1:3
Унион Берлин
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Унион Берлин - Фрайбург 4:2 Аугсбург - Унион Берлин 1:0 Унион Берлин - Байер Л 0:0 Боруссия М - Унион Берлин 0:1
Унион Берлин - Бохум 1:1 Боруссия Д - Унион Берлин 2:1 Айнтрахт Фр - Унион Берлин 2:0 Унион Берлин - Штутгарт 3:0 Унион Берлин - Айнтрахт Фр 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Унион Берлин 3:0 Вольфсбург - Унион Берлин 1:1 Унион Берлин - Унион Сент-Жиллуаз 3:3 Унион Берлин - Кёльн 0:0 Бавария - Унион Берлин 3:0 Унион Берлин - Аякс 3:1 Унион Берлин - Шальке 04 0:0 Аякс - Унион Берлин 0:0 РБ Лейпциг - Унион Берлин 1:2 Унион Берлин - Майнц 2:1 Унион Берлин - Вольфсбург 2:1

Результаты матчей

Хоффенхайм
Унион Берлин

Точный счет

1:3
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
0:0
3 раза 19%
2:0
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 41%
0
3 раза 18%
3
3 раза 18%
2
2 раза 12%
4
2 раза 12%
2
7 раз 44%
0
3 раза 19%
3
3 раза 19%
1
2 раза 13%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:0
4 раза 25%
1:1
3 раза 19%
0:3
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
1:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
0:1
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:6
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 44%
0
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
1
7 раз 41%
0
5 раз 29%
2
4 раза 24%
6
1 раз 6%

Точный счет

1:0
5 раз 15%
3:1
4 раза 12%
1:1
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
1:3
3 раза 9%
4:2
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
2:1
5 раз 15%
0:0
4 раза 12%
2:0
4 раза 12%
0:1
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
1:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
4:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:6
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
14 раз 42%
0
7 раз 21%
2
5 раз 15%
3
5 раз 15%
4
2 раза 6%
2
11 раз 33%
1
9 раз 27%
0
8 раз 24%
3
3 раза 9%
4
1 раз 3%
6
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Хоффенхайм
Унион Берлин

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
3
0.5
Больше Меньше
13
3
7
10
1.5
11
5
5
12
2.5
4
12
2
15
3.5
1
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
12
5
5
11
1.5
5
12
2
14
2.5
1
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
26
7
0.5
Больше Меньше
25
8
12
21
1.5
16
17
7
26
2.5
5
28
2
31
3.5
2
31
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 0:0 Заявка 33 20 9 4 89 - 34 69
2.
Боруссия Д
 Заявка 32 21 4 7 78 - 42 67
3.
РБ Лейпциг
 0:0 Заявка 33 18 7 8 57 - 38 61
4.
Фрайбург
 Заявка 33 17 8 8 50 - 42 59
5.
Унион Берлин
 Заявка 33 17 8 8 50 - 38 59
6.
Вольфсбург
 Заявка 33 13 10 10 56 - 46 49
7.
Байер Л
 Заявка 32 14 7 11 55 - 44 49
8.
Айнтрахт Фр
 Заявка 33 12 11 10 56 - 51 47
9.
Майнц
 Заявка 32 12 9 11 51 - 49 45
10.
Кёльн
 Заявка 33 10 12 11 48 - 52 42
11.
Боруссия М
 Заявка 32 10 9 13 48 - 53 39
12.
Вердер
 Заявка 33 10 6 17 51 - 63 36
13.
Хоффенхайм
 Заявка 33 10 5 18 47 - 56 35
14.
Аугсбург
 Заявка 32 9 7 16 42 - 58 34
15.
Бохум
 Заявка 33 9 5 19 37 - 72 32
16.
Шальке 04
 Заявка 33 7 10 16 33 - 67 31
17.
Штутгарт
 Заявка 32 6 11 15 40 - 55 29
18.
Герта
 Заявка 33 6 8 19 40 - 68 26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 Заявка 16 14 1 1 53 - 15 43
2.
Бавария
 0:0 Заявка 17 11 6 0 52 - 14 39
3.
РБ Лейпциг
 0:0 Заявка 16 12 2 2 34 - 16 38
4.
Унион Берлин
 Заявка 16 10 6 0 29 - 11 36
5.
Фрайбург
 Заявка 17 10 4 3 28 - 13 34
6.
Боруссия М
 Заявка 16 9 3 4 31 - 18 30
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 16 8 5 3 33 - 17 29
8.
Байер Л
 Заявка 16 8 2 6 33 - 21 26
9.
Вольфсбург
 Заявка 16 6 7 3 33 - 23 25
10.
Майнц
 Заявка 16 6 6 4 30 - 21 24
11.
Бохум
 Заявка 16 7 2 7 25 - 32 23
12.
Кёльн
 Заявка 16 6 5 5 27 - 18 23
13.
Хоффенхайм
 Заявка 17 7 2 8 28 - 29 23
14.
Аугсбург
 Заявка 16 6 4 6 16 - 21 22
15.
Герта
 Заявка 17 5 6 6 24 - 27 21
16.
Штутгарт
 Заявка 16 5 5 6 22 - 21 20
17.
Шальке 04
 Заявка 17 5 5 7 23 - 36 20
18.
Вердер
 Заявка 17 5 2 10 26 - 28 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 0:0 Заявка 16 9 3 4 37 - 20 30
2.
Фрайбург
 Заявка 16 7 4 5 22 - 29 25
3.
Боруссия Д
 Заявка 16 7 3 6 25 - 27 24
4.
Вольфсбург
 Заявка 17 7 3 7 23 - 23 24
5.
Байер Л
 Заявка 16 6 5 5 22 - 23 23
6.
Унион Берлин
 Заявка 17 7 2 8 21 - 27 23
7.
РБ Лейпциг
 0:0 Заявка 17 6 5 6 23 - 22 23
8.
Майнц
 Заявка 16 6 3 7 21 - 28 21
9.
Вердер
 Заявка 16 5 4 7 25 - 35 19
10.
Кёльн
 Заявка 17 4 7 6 21 - 34 19
11.
Айнтрахт Фр
 Заявка 17 4 6 7 23 - 34 18
12.
Хоффенхайм
 Заявка 16 3 3 10 19 - 27 12
13.
Аугсбург
 Заявка 16 3 3 10 26 - 37 12
14.
Шальке 04
 Заявка 16 2 5 9 10 - 31 11
15.
Боруссия М
 Заявка 16 1 6 9 17 - 35 9
16.
Штутгарт
 Заявка 16 1 6 9 18 - 34 9
17.
Бохум
 Заявка 17 2 3 12 12 - 40 9
18.
Герта
 Заявка 16 1 2 13 16 - 41 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Вердер Фюллькруг Никлас 16 (5)
Айнтрахт Фр Коло-Муани Рандаль 14 (11)
Фрайбург Грифо Винченцо 14 (5)
Боруссия М Тюрам Маркус 13 (5)
Бавария Гнабри Серж 13 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Байер Л Инкапье Пьеро 2 11
Хоффенхайм Кабак Озан 2 10
Аугсбург Гоувелеув Джеффри 11
Хоффенхайм Акпогума Кевин 11
Боруссия М Коне Куадио 11
Весь список
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