Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

93' Унион Берлин совершает вбрасывание на половине поля противника

93' Хоффенхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

92' Удар от ворот произведет Хоффенхайм

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

91' Крамарич Андрей из команды Хоффенхайм слишком бурно радовался забитому голу. Судье пришлось показать ему желтую карточку.

89' Даббур Мунас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

89' Хоффенхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

88' Унион Берлин совершает вбрасывание на своей половине поля

87' Бекер Шеральдо получил желтую карточку от судьи

86' Руссийон Жером получил желтую карточку от судьи

85' Унион Берлин совершает вбрасывание на половине поля противника

85' Левелинг Джейми выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

84' Хоффенхайм совершает вбрасывание на своей половине поля

83' Матч возобновлен

83' Ох, нехорошо это выглядит. Бебу Ила получил травму и медбригада забирает его с поля.

83' Бебу Ила на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

82' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

82' Хорошую попытку сделал Бебу Ила . Удар в створ, но вратарь начеку

82' Хоффенхайм совершает вбрасывание на своей половине поля

81' Прёмель Гриша получил желтую карточку от судьи

81' Лайдуни Аисса выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

80' Беккер Финн не смог попасть в створ ударом издали

79' Баумгартль Тимо получил желтую карточку от судьи

79' Унион Берлин совершает вбрасывание на половине поля противника

78' Лайдуни Аисса выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

77' Хоффенхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

76' Хоффенхайм совершает вбрасывание на своей половине поля

75' Баумгартль Тимо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

73' Удар от ворот произведет Хоффенхайм

73' Юранович Йосип навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

73' Юранович Йосип пробил со штрафного прямо в стенку

70' Рённов Фредерик взял и забрал мяч на выходе

70' Удар от ворот произведет Хоффенхайм

68' Кабак Озан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

68' Хоффенхайм совершает вбрасывание на своей половине поля

66' Баумгартль Тимо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

66' Унион Берлин совершает вбрасывание на половине поля противника

65' Удар от ворот произведет Хоффенхайм

65' Унион Берлин совершает вбрасывание на половине поля противника

64' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

64' Оооо... вот это был удар! Бекер Шеральдо должен был забить с этой позиции.

64' Хорошую попытку сделал Бекер Шеральдо . Удар в створ, но вратарь начеку

62' Унион Берлин совершает вбрасывание на половине поля противника

61' Унион Берлин совершает вбрасывание на половине поля противника

59' Бауманн Оливер взял и забрал мяч на выходе

58' Бауманн Оливер взял и забрал мяч на выходе

58' Триммель Кристофер навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

57' Унион Берлин совершает вбрасывание на половине поля противника

55' Матч возобновлен

55' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

55' Удар от ворот произведет Хоффенхайм

54' Оооо... вот это был удар! Бекер Шеральдо должен был забить с этой позиции.

54' Бекер Шеральдо оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

53' Рённов Фредерик взял и забрал мяч на выходе

53' Хоффенхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

52' Бебу Ила выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Бауманн Оливер взял и забрал мяч на выходе

52' Хаберер Яник выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Унион Берлин совершает вбрасывание на половине поля противника

51' Удар от ворот произведет Хоффенхайм

51' Лайдуни Аисса не смог попасть в створ ударом издали

49' Унион Берлин совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Хоффенхайм совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Анхелиньо Хосе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Хоффенхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Хоффенхайм совершает вбрасывание на половине поля противника