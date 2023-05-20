Тур: 33. Стадион: Презеро Арена. Зрители: 30000 Главный судья: Дингерт Кристиан
4:2
Конец матча
0'
1:0
22' ГолБебу Ила
35' Желтая карточкаЛейте Диогу
2:0
36' ПенальтиКрамарич Андрей
40' Желтая карточкаХаберер Яник
2:1
45' ГолДухи Данило
79' Желтая карточкаБаумгартль Тимо
81' Желтая карточкаПрёмель Гриша
86' Желтая карточкаРуссийон Жером
87' Желтая карточкаБекер Шеральдо
3:1
90' ГолКрамарич Андрей
90' Желтая карточкаКрамарич Андрей
3:2
90' ГолЛайдуни Аисса
90' Желтая карточкаДаббур Мунас
90' Желтая карточкаШтиллер Анджело
4:2
90' ГолДаббур Мунас
90'+10
Бонусы букмекеров
Ход матча
22'
1:0
35'
36'
2:0
40'
45'
79'
81'
86'
87'
90'
3:1
90'
90'
3:2
90'
90'
90'
4:2
Статистика матча
-
4 Голы 2
-
2 Удары по воротам 8
-
5 Удары в створ 3
-
1 Угловые 5
-
2 Офсайды 1
-
15 Нарушения правил 15
-
4 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 5
-
382 Количество передач 488
-
43 Владение мячом, % 57
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
-
-
2.05 Фора (0) на «Унион»
-
2.75 Победа "Униона"
-
23
Брукс
Джон
9
Бебу
Ила
20
Беккер
Финн
19
Хаберер
Яник
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Брукс ДжонЗащитник
- Защитник
-
9 Бебу ИлаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Беккер ФиннПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
37 Филипп ЛукаВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 Бишоф ТомПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Даббур МунасНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пеллегрино Матараццо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Хаберер ЯникПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Михель СвенНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Фишер Урс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Хоффенхайм
Унион Берлин
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 4 победы
7 матчей
28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
28.6%
14.3%
57.1%
2 победы 1 ничья 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
5
Голов в среднем за матч
2.33
1.25
Среднее время на гол
38
72
Всего голов
6
5
Голов в среднем за матч
1.5
1.67
Среднее время на гол
60
54
Всего голов
13
10
Голов в среднем за матч
1.86
1.43
Тотал матчей
2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
Среднее время на гол
48
63
Бомбардиры внутри турнира
Хоффенхайм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Крамарич Андрей
|12 (4)
|0.36
|Баумгартнер Кристоф
|7
|0.21
|Даббур Мунас
|6
|0.18
|Бебу Ила
|6 (1)
|0.18
|Сков Роберт
|3 (2)
|0.09
|Кабак Озан
|2
|0.06
|Рюттер Жоржиньо
|2
|0.06
|Гайгер Деннис
|1
|0.03
|Кадержабек Павел
|1
|0.03
|Прёмель Гриша
|1
|0.03
|Штиллер Анджело
|1
|0.03
|Дольберг Каспер
|1
|0.03
|Нсоки Стенли
|1
|0.03
|Ларсен Якоб-Бруун
|1
|0.03
|Анхелиньо Хосе
|0
|0
|Руди Себастьян
|0
|0
Унион Берлин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бекер Шеральдо
|11
|0.33
|Бехренс Кевин
|8
|0.24
|Хаберер Яник
|5
|0.15
|Духи Данило
|5
|0.15
|Сибачо Жордан
|4
|0.12
|Михель Свен
|3 (1)
|0.09
|Кнохе Робин
|2 (1)
|0.06
|Юранович Йосип
|2 (1)
|0.06
|Лайдуни Аисса
|2
|0.06
|Зегуйн Пауль
|1
|0.03
|Торсби Мортен
|1
|0.03
|Левелинг Джейми
|1
|0.03
|Хедира Рани
|1
|0.03
|Пантович Милош
|1
|0.03
|Еккель Пауль
|1
|0.03
|Триммель Кристофер
|0
|0
|Гисельман Нико
|0
|0
|Руссийон Жером
|0
|0
|Озтунали Левин
|0
|0
|Баумгартль Тимо
|0
|0
|Лейте Диогу
|0
|0
Карточки
Хоффенхайм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кабак Озан
|10
|2
|Акпогума Кевин
|11
|0
|Гайгер Деннис
|9
|0
|Фогт Кевин
|8
|0
|Баумгартнер Кристоф
|7
|0
|Даббур Мунас
|3
|1
|Брукс Джон
|4
|0
|Прёмель Гриша
|4
|0
|Нсоки Стенли
|2
|1
|Руди Себастьян
|3
|0
|Крамарич Андрей
|3
|0
|Пош Штефан
|1
|1
|Бауманн Оливер
|2
|0
|Бебу Ила
|2
|0
|Анхелиньо Хосе
|2
|0
|Рюттер Жоржиньо
|2
|0
|Кадержабек Павел
|1
|0
|Сков Роберт
|1
|0
|Самассеку Диади
|1
|0
|Штиллер Анджело
|1
|0
|Пеллегрино Матараццо
|1
|0
|Андре Брейтенрейтер
|1
|0
Унион Берлин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хедира Рани
|8
|0
|Лейте Диогу
|6
|1
|Бехренс Кевин
|6
|0
|Еккель Пауль
|3
|1
|Кнохе Робин
|4
|0
|Гисельман Нико
|4
|0
|Бекер Шеральдо
|4
|0
|Зегуйн Пауль
|4
|0
|Торсби Мортен
|3
|0
|Лайдуни Аисса
|3
|0
|Сибачо Жордан
|3
|0
|Руссийон Жером
|2
|0
|Рённов Фредерик
|2
|0
|Михель Свен
|2
|0
|Баумгартль Тимо
|2
|0
|Рюэрсон Юлиан
|2
|0
|Триммель Кристофер
|1
|0
|Хаберер Яник
|1
|0
|Пантович Милош
|1
|0
|Скарке Тим
|1
|0
|Левелинг Джейми
|1
|0
Результаты матчей
Хоффенхайм
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
Унион Берлин
100%
0 побед 10 поражений
Первый тайм
13% (2)
50% (8)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
8
4
Волевые поражения
9
6
Хоффенхайм
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (8)
31% (5)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
56% (9)
25% (4)
Унион Берлин
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
18% (3)
41% (7)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
41% (7)
18% (3)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
24
0
Волевые поражения
11
28
Хоффенхайм
60.7%
39.3%
17 побед 11 поражений
Первый тайм
39% (13)
33% (11)
27% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (7)
48% (16)
30% (10)
Унион Берлин
28%
72%
7 побед 18 поражений
Первый тайм
15% (5)
45% (15)
39% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (10)
42% (14)
27% (9)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
4
8
Волевые победы
32
4
Волевые поражения
20
34
Голы по времени матча
Забито
28
20
14 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 5
19 Не забивали 22
3
11%
1
5%
1-15
3
11%
1
5%
16-30
8
29%
4
20%
31-45
3
11%
3
15%
46-60
2
7%
5
25%
61-75
9
32%
6
30%
76-90
Пропущено
29
28
15 В 1-м тайме 17
14 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 11
15 Не пропускали 13
4
14%
5
18%
1-15
5
17%
4
14%
16-30
6
21%
8
29%
31-45
5
17%
4
14%
46-60
1
3%
2
7%
61-75
8
28%
5
18%
76-90
Забито
18
28
9 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 11
22 Не забивали 20
2
11%
4
14%
1-15
2
11%
2
7%
16-30
5
28%
7
25%
31-45
6
33%
5
18%
46-60
1
6%
3
11%
61-75
2
11%
7
25%
76-90
Пропущено
28
12
15 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 7
10 Пропускали первыми 2
14 Не пропускали 10
5
18%
2
17%
1-15
6
21%
0
0%
16-30
4
14%
3
25%
31-45
1
4%
2
17%
46-60
4
14%
2
17%
61-75
8
29%
3
25%
76-90
Забито
46
48
23 В 1-м тайме 19
23 Во 2-м тайме 29
13 Забивали первыми 16
8 Не забивали 9
5
11%
5
10%
1-15
5
11%
3
6%
16-30
13
28%
11
23%
31-45
9
20%
8
17%
46-60
3
7%
8
17%
61-75
11
24%
13
27%
76-90
Пропущено
57
40
30 В 1-м тайме 22
27 Во 2-м тайме 18
19 Пропускали первыми 13
29 Не пропускали 23
9
16%
7
18%
1-15
11
19%
4
10%
16-30
10
18%
11
28%
31-45
6
11%
6
15%
46-60
5
9%
4
10%
61-75
16
28%
8
20%
76-90
Результаты последних матчей
Хоффенхайм
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Вольфсбург - Хоффенхайм 2:1 Хоффенхайм - Айнтрахт Фр 3:1 РБ Лейпциг - Хоффенхайм 1:0 Хоффенхайм - Кёльн 1:3
Бавария - Хоффенхайм 1:1 Хоффенхайм - Шальке 04 2:0 Вердер - Хоффенхайм 1:2 Хоффенхайм - Герта 3:1 Фрайбург - Хоффенхайм 2:1 Майнц - Хоффенхайм 1:0 Хоффенхайм - Боруссия Д 0:1 Аугсбург - Хоффенхайм 1:0 Хоффенхайм - Байер Л 1:3 Бохум - Хоффенхайм 5:2 РБ Лейпциг - Хоффенхайм 3:1 Хоффенхайм - Боруссия М 1:4 Хоффенхайм - Штутгарт 2:2 Унион Берлин - Хоффенхайм 3:1 Хоффенхайм - Майнц 2:2 Серветт - Хоффенхайм 1:3
Унион Берлин
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Унион Берлин - Фрайбург 4:2 Аугсбург - Унион Берлин 1:0 Унион Берлин - Байер Л 0:0 Боруссия М - Унион Берлин 0:1
Унион Берлин - Бохум 1:1 Боруссия Д - Унион Берлин 2:1 Айнтрахт Фр - Унион Берлин 2:0 Унион Берлин - Штутгарт 3:0 Унион Берлин - Айнтрахт Фр 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Унион Берлин 3:0 Вольфсбург - Унион Берлин 1:1 Унион Берлин - Унион Сент-Жиллуаз 3:3 Унион Берлин - Кёльн 0:0 Бавария - Унион Берлин 3:0 Унион Берлин - Аякс 3:1 Унион Берлин - Шальке 04 0:0 Аякс - Унион Берлин 0:0 РБ Лейпциг - Унион Берлин 1:2 Унион Берлин - Майнц 2:1 Унион Берлин - Вольфсбург 2:1
Результаты матчей
Хоффенхайм
Унион Берлин
Точный счет
1:3
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
0:0
3 раза 19%
2:0
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 41%
0
3 раза 18%
3
3 раза 18%
2
2 раза 12%
4
2 раза 12%
2
7 раз 44%
0
3 раза 19%
3
3 раза 19%
1
2 раза 13%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:0
4 раза 25%
1:1
3 раза 19%
0:3
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
1:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
0:1
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:6
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 44%
0
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
1
7 раз 41%
0
5 раз 29%
2
4 раза 24%
6
1 раз 6%
Точный счет
1:0
5 раз 15%
3:1
4 раза 12%
1:1
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
1:3
3 раза 9%
4:2
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
2:1
5 раз 15%
0:0
4 раза 12%
2:0
4 раза 12%
0:1
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
1:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
4:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:6
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
14 раз 42%
0
7 раз 21%
2
5 раз 15%
3
5 раз 15%
4
2 раза 6%
2
11 раз 33%
1
9 раз 27%
0
8 раз 24%
3
3 раза 9%
4
1 раз 3%
6
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Хоффенхайм
Унион Берлин
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
143
Больше Меньше
133
710
115
512
412
215
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
125
511
512
214
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
267
Больше Меньше
258
1221
1617
726
528
231
231
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|33
|20
|9
|4
|89 - 34
|69
|2.
|Заявка
|32
|21
|4
|7
|78 - 42
|67
|3.
|0:0 Заявка
|33
|18
|7
|8
|57 - 38
|61
|4.
|Заявка
|33
|17
|8
|8
|50 - 42
|59
|5.
|Заявка
|33
|17
|8
|8
|50 - 38
|59
|6.
|Заявка
|33
|13
|10
|10
|56 - 46
|49
|7.
|Заявка
|32
|14
|7
|11
|55 - 44
|49
|8.
|Заявка
|33
|12
|11
|10
|56 - 51
|47
|9.
|Заявка
|32
|12
|9
|11
|51 - 49
|45
|10.
|Заявка
|33
|10
|12
|11
|48 - 52
|42
|11.
|Заявка
|32
|10
|9
|13
|48 - 53
|39
|12.
|Заявка
|33
|10
|6
|17
|51 - 63
|36
|13.
|Заявка
|33
|10
|5
|18
|47 - 56
|35
|14.
|Заявка
|32
|9
|7
|16
|42 - 58
|34
|15.
|Заявка
|33
|9
|5
|19
|37 - 72
|32
|16.
|Заявка
|33
|7
|10
|16
|33 - 67
|31
|17.
|Заявка
|32
|6
|11
|15
|40 - 55
|29
|18.
|Заявка
|33
|6
|8
|19
|40 - 68
|26
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|14
|1
|1
|53 - 15
|43
|2.
|0:0 Заявка
|17
|11
|6
|0
|52 - 14
|39
|3.
|0:0 Заявка
|16
|12
|2
|2
|34 - 16
|38
|4.
|Заявка
|16
|10
|6
|0
|29 - 11
|36
|5.
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|28 - 13
|34
|6.
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|31 - 18
|30
|7.
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|33 - 17
|29
|8.
|Заявка
|16
|8
|2
|6
|33 - 21
|26
|9.
|Заявка
|16
|6
|7
|3
|33 - 23
|25
|10.
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|30 - 21
|24
|11.
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|25 - 32
|23
|12.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|27 - 18
|23
|13.
|Заявка
|17
|7
|2
|8
|28 - 29
|23
|14.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|16 - 21
|22
|15.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|24 - 27
|21
|16.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|22 - 21
|20
|17.
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|23 - 36
|20
|18.
|Заявка
|17
|5
|2
|10
|26 - 28
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|16
|9
|3
|4
|37 - 20
|30
|2.
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|22 - 29
|25
|3.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|25 - 27
|24
|4.
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|23 - 23
|24
|5.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|22 - 23
|23
|6.
|Заявка
|17
|7
|2
|8
|21 - 27
|23
|7.
|0:0 Заявка
|17
|6
|5
|6
|23 - 22
|23
|8.
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|21 - 28
|21
|9.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|25 - 35
|19
|10.
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|21 - 34
|19
|11.
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|23 - 34
|18
|12.
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|19 - 27
|12
|13.
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|26 - 37
|12
|14.
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|10 - 31
|11
|15.
|Заявка
|16
|1
|6
|9
|17 - 35
|9
|16.
|Заявка
|16
|1
|6
|9
|18 - 34
|9
|17.
|Заявка
|17
|2
|3
|12
|12 - 40
|9
|18.
|Заявка
|16
|1
|2
|13
|16 - 41
|5
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
|Вердер
|Фюллькруг Никлас
|16 (5)
|Айнтрахт Фр
|Коло-Муани Рандаль
|14 (11)
|Фрайбург
|Грифо Винченцо
|14 (5)
|Боруссия М
|Тюрам Маркус
|13 (5)
|Бавария
|Гнабри Серж
|13 (4)
|Байер Л
|Инкапье Пьеро
|2 11
|Хоффенхайм
|Кабак Озан
|2 10
|Аугсбург
|Гоувелеув Джеффри
|11
|Хоффенхайм
|Акпогума Кевин
|11
|Боруссия М
|Коне Куадио
|11