Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

89' Игрок из команды Шальке 04 делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

88' Шальке 04 совершает вбрасывание на половине поля противника

88' Борре Рафаэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

85' Г О О О О Л - Полтер Себастьян правой ногой классно пробил с лета. Отличный удар!

85' Матричани Хеннинг выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

85' Шальке 04 совершает вбрасывание на половине поля противника

83' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на половине поля противника

83' Трапп Кевин взял и забрал мяч на выходе

81' Шальке 04 совершает вбрасывание на половине поля противника

81' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на своей половине поля

80' Мор Тобиас навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

80' Дженц Мориц нанес удар головой, но Кевин Трапп спокойно отбил мяч.

80' Мор Тобиас навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

79' Игрок из команды Шальке 04 делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

78' Матч возобновлен

78' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

77' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

77' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

73' Шальке 04 совершает вбрасывание на половине поля противника

72' Шальке 04 совершает вбрасывание на своей половине поля

71' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на половине поля противника

71' Матч возобновлен

71' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

70' Шальке 04 совершает вбрасывание на своей половине поля

70' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на половине поля противника

69' Шальке 04 совершает вбрасывание на своей половине поля

69' Караман Кенан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

69' Камада Даити создает голевую возможность для своего партнера по команде.

69' Айнтрахт Фр идет вперед с потенциально опасной атакой.

68' Шальке 04 совершает вбрасывание на половине поля противника

68' Шальке 04 совершает вбрасывание на половине поля противника

68' Шальке 04 совершает вбрасывание на своей половине поля

67' Саласар Родриго решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

65' Саласар Родриго навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

64' Матч возобновлен

64' Ох, нехорошо это выглядит. Краусс Том получил травму и медбригада забирает его с поля.

63' Краусс Том на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

63' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

62' Коло-Муани Рандаль создает голевую возможность для своего партнера по команде.

61' Саласар Родриго навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

61' Игрок из команды Шальке 04 делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

59' Г О О О О Л - Тута забивает с правой ноги!

59' Туре Альмами создает голевую возможность для своего партнера по команде.

59' Ленц Кристофер навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

58' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на половине поля противника

56' Шальке 04 совершает вбрасывание на половине поля противника

55' Шальке 04 совершает вбрасывание на половине поля противника

55' Шальке 04 совершает вбрасывание на половине поля противника

52' Ленц Кристофер навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

50' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Бута выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Шальке 04 совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Бута выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.