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  4. Бундеслига 2022-2023

Германия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 33. Стадион: . Зрители: 62271 Главный судья: Шлагер Даниэль
Шальке 04
2:2
Конец матча
Айнтрахт Фр
0'
1:0
1' Гол
Теродде Симон
6' Желтая карточка
Соу Джибрил
1:1
21' Гол
Камада Даити
32' Желтая карточка
Бута
39' Желтая карточка
Краусс Том
40' Желтая карточка
Теродде Симон
44' Желтая карточка
Коло-Муани Рандаль
44' Желтая карточка
Дженц Мориц
1:2
59' Гол
Тута
2:2
85' Гол
Полтер Себастьян
90' Желтая карточка
Тута
90'+7
2:2. Гол Себастьяна Польтера (ви...
1:2. Гол Туты (видео). Чемпионат...
1:1. Гол Даити Камады (видео). Ч...

Ход матча

1'
Теродде Симон
(Саласар Родриго)
1:0
6'
 
Соу Джибрил
21'
1:1
Камада Даити
(Коло-Муани Рандаль)
32'
 
Бута
39'
Краусс Том
 
40'
Теродде Симон
 
44'
 
Коло-Муани Рандаль
44'
Дженц Мориц
 
55'
Дрекслер Доминик
Скарке Тим
 
59'
1:2
Тута
(Туре Альмами)
60'
 
Кнауфф Ансгар
Ленц Кристофер
65'
Латца Данни
Краусс Том
 
73'
 
Линдстрём Йеспер
Роде Себастьян
77'
Полтер Себастьян
Теродде Симон
 
77'
Мор Тобиас
Саласар Родриго
 
84'
 
Эбимбе Эрик
Бута
84'
 
Борре Рафаэль
Коло-Муани Рандаль
85'
Полтер Себастьян
(Мор Тобиас)
2:2
90'
 
Тута

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 5 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 2
  • 8 Угловые 3
  • 3 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 16
  • 3 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 318 Количество передач 361
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 123
Шальке 04 39.8% (49)
X 18.7% (23)
Айнтрахт Фр 41.5% (51)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Шволов
Александер
27
Бруннер
Седрик
5
Ван
дер
Берг
Сепп
25
Дженц
Мориц
41
Матричани
Хеннинг
30
Крал
Алекс
6
Краусс
Том
20
Скарке
Тим
10
Саласар
Родриго
19
Караман
Кенан
9
Теродде
Симон
1
Трапп
Кевин
18
Туре
Альмами
35
Тута
2
Н'Дика
Эван
24
Бута
25
Ленц
Кристофер
17
Роде
Себастьян
8
Соу
Джибрил
27
Гётце
Марио
15
Камада
Даити
9
Коло-Муани
Рандаль
Шальке 04
4-2-3-1
Айнтрахт Фр
3-4-2-1

История личных встреч

Шальке 04
Айнтрахт Фр

14 матчей

85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
71.4%
6 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

71.4%
35.7%
10 побед 5 ничьих 0 побед

15 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 7 побед

29 матчей

41.4%
24.1%
34.5%
12 побед 7 ничьих 10 побед

Первый тайм

20.7%
55.2%
24.1%
6 побед 16 ничьих 7 побед

Второй тайм

34.5%
41.4%
24.1%
10 побед 12 ничьих 7 побед

История матчей

Б
3:0
Б
4:3
Б
3:1
Б
2:1
Б
1:0
Б
1:2
Б
3:0
Б
1:0
К
0:1
Б
2:2
Б
0:1
Б
1:0
Б
0:0
Б
2:0
Б
1:0
Б
2:2
Б
2:0
ТМС
3:2
Б
3:3
Б
1:0
Б
1:1
Б
2:1
Б
0:0
Б
1:4
Б
2:0
Б
1:2
Б
1:0
Б
1:0
Б
2:2

Голы

Всего голов

23
15

Голов в среднем за матч

1.53
1.07

Среднее время на гол

58
84

Всего голов

23
13

Голов в среднем за матч

1.64
0.87

Среднее время на гол

54
103

Всего голов

46
28

Голов в среднем за матч

1.59
0.97

Тотал матчей

2.5
27
Больше 93%
Меньше 7%
2
18
Больше 62%
Меньше 38%
11
14
Больше 48%
Меньше 52%
15
8
Больше 28%
Меньше 72%
21
4
Больше 14%
Меньше 86%
25
2
Больше 7%
Меньше 93%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
28

Среднее время на гол

56
93

Бомбардиры внутри турнира

Шальке 04
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бюльтер Мариус 11 (4) 0.33
Теродде Симон 5 0.15
Дрекслер Доминик 4 0.12
Полтер Себастьян 2 0.06
Краусс Том 2 0.06
Саласар Родриго 1 0.03
Караман Кенан 1 0.03
Скарке Тим 1 0.03
Каминьски Марцин 1 0.03
Молле Флоран 1 0.03
Ван дер Берг Сепп 1 0.03
Кодзуки Соитиро 1 0.03
Фрай Микаэль 0 0
Мор Тобиас 0 0
Латца Данни 0 0
Оуведжан Томас 0 0
Айнтрахт Фр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Коло-Муани Рандаль 14 (2) 0.42
Камада Даити 9 (3) 0.27
Линдстрём Йеспер 7 0.21
Роде Себастьян 4 0.12
Соу Джибрил 4 0.12
Гётце Марио 3 0.09
Бута 3 0.09
Борре Рафаэль 2 (1) 0.06
Тута 2 0.06
Эбимбе Эрик 2 0.06
Кнауфф Ансгар 1 0.03
Аларио Лукас 1 0.03
Якич Кристиян 1 0.03
Н'Дика Эван 1 0.03
Ленц Кристофер 0 0
Макс Филипп 0 0
Туре Альмами 0 0
Алиду Фариде 0 0

Карточки

Шальке 04
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Краусс Том 8 0
Теродде Симон 5 0
Бюльтер Мариус 5 0
Дженц Мориц 5 0
Дрекслер Доминик 3 1
Ёсида Мая 4 0
Бруннер Седрик 4 0
Саласар Родриго 4 0
Баланта Эдер 3 0
Крал Алекс 3 0
Латца Данни 2 0
Полтер Себастьян 2 0
Уронен Йере 2 0
Фрай Микаэль 2 0
Караман Кенан 2 0
Ван дер Берг Сепп 2 0
Граймль Лео 2 0
Тиав Малик 2 0
Шволов Александер 1 0
Молле Флоран 1 0
Оуведжан Томас 1 0
Кодзуки Соитиро 1 0
Флик Флориан 1 0
Матричани Хеннинг 1 0
Айнтрахт Фр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тута 8 0
Соу Джибрил 8 0
Коло-Муани Рандаль 5 1
Гётце Марио 6 0
Роде Себастьян 6 0
Борре Рафаэль 5 0
Якич Кристиян 4 0
Н'Дика Эван 4 0
Трапп Кевин 3 0
Камада Даити 3 0
Эбимбе Эрик 3 0
Бута 2 0
Линдстрём Йеспер 2 0
Кнауфф Ансгар 2 0
Oliver Glasner 0 1
Хасебе Макото 1 0
Костич Филип 1 0
Макс Филипп 1 0
Ленц Кристофер 1 0
Туре Альмами 1 0
Пеллегрини Лука 1 0

Результаты матчей

Шальке 04
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
29% (5)
24% (4)
47% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
29% (5)
47% (8)
Айнтрахт Фр
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
13% (2)
31% (5)
56% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

6
6

Волевые поражения

10
12
Шальке 04
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
44% (7)
6% (1)
Айнтрахт Фр
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
24% (4)
35% (6)

Сухие победы

6
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

26
9

Волевые поражения

6
29
Шальке 04
60.9%
39.1%
14 побед 9 поражений
Первый тайм
33% (11)
36% (12)
30% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (12)
36% (12)
27% (9)
Айнтрахт Фр
31.8%
68.2%
7 побед 15 поражений
Первый тайм
18% (6)
33% (11)
48% (16)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (10)
30% (10)
39% (13)

Сухие победы

7
1

Сухие поражения

5
10

Волевые победы

32
15

Волевые поражения

16
41

Голы по времени матча

Забито

22
24
10 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 4
22 Не забивали 19
5
23%
4
17%
1-15
1
5%
4
17%
16-30
4
18%
4
17%
31-45
3
14%
5
21%
46-60
1
5%
5
21%
61-75
8
36%
2
8%
76-90

Пропущено

37
33
17 В 1-м тайме 19
20 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 13
14 Не пропускали 17
5
14%
8
24%
1-15
3
8%
3
9%
16-30
9
24%
8
24%
31-45
7
19%
3
9%
46-60
5
14%
5
15%
61-75
8
22%
6
18%
76-90

Забито

10
31
3 В 1-м тайме 15
7 Во 2-м тайме 16
2 Забивали первыми 9
25 Не забивали 19
0
0%
3
10%
1-15
3
30%
9
29%
29%
16-30
0
0%
3
10%
31-45
1
10%
5
16%
46-60
0
0%
5
16%
61-75
6
60%
6
19%
76-90

Пропущено

31
19
10 В 1-м тайме 11
21 Во 2-м тайме 8
11 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 11
1
3%
5
26%
1-15
5
16%
3
16%
16-30
4
13%
3
16%
31-45
7
23%
5
26%
46-60
4
13%
1
5%
61-75
10
32%
2
11%
76-90

Забито

32
55
13 В 1-м тайме 27
19 Во 2-м тайме 28
8 Забивали первыми 13
14 Не забивали 5
5
16%
7
13%
1-15
4
13%
13
24%
16-30
4
13%
7
13%
31-45
4
13%
10
18%
46-60
1
3%
10
18%
61-75
14
44%
8
15%
76-90

Пропущено

68
52
27 В 1-м тайме 30
41 Во 2-м тайме 22
20 Пропускали первыми 20
27 Не пропускали 28
6
9%
13
25%
1-15
8
12%
6
12%
16-30
13
19%
11
21%
31-45
14
21%
8
15%
46-60
9
13%
6
12%
61-75
18
26%
8
15%
76-90

Результаты последних матчей

Шальке 04
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Бавария - Шальке 04 6:0 Майнц - Шальке 04 2:3 Шальке 04 - Вердер 2:1 Фрайбург - Шальке 04 4:0
Шальке 04 - Герта 5:2 Хоффенхайм - Шальке 04 2:0 Шальке 04 - Байер Л 0:3 Аугсбург - Шальке 04 1:1 Шальке 04 - Боруссия Д 2:2 Бохум - Шальке 04 0:2 Шальке 04 - Штутгарт 2:1 Унион Берлин - Шальке 04 0:0 Шальке 04 - Вольфсбург 0:0 Боруссия М - Шальке 04 0:0 Шальке 04 - Кёльн 0:0 Шальке 04 - РБ Лейпциг 1:6 Айнтрахт Фр - Шальке 04 3:0 Шальке 04 - Вердер 0:1 Шальке 04 - Нюрнберг 0:1 Шальке 04 - Цюрих 2:2
Айнтрахт Фр
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Айнтрахт Фр - Майнц 3:0 Хоффенхайм - Айнтрахт Фр 3:1 Штутгарт - Айнтрахт Фр 2:3 Айнтрахт Фр - Аугсбург 1:1
Боруссия Д - Айнтрахт Фр 4:0 Айнтрахт Фр - Боруссия М 1:1 Байер Л - Айнтрахт Фр 3:1 Айнтрахт Фр - Унион Берлин 2:0 Айнтрахт Фр - Бохум 1:1 Айнтрахт Фр - Гройтер Фюрт 1:1 Унион Берлин - Айнтрахт Фр 2:0 Наполи - Айнтрахт Фр 3:0 Айнтрахт Фр - Штутгарт 1:1 Вольфсбург - Айнтрахт Фр 2:2 РБ Лейпциг - Айнтрахт Фр 2:1 Айнтрахт Фр - Наполи 0:2 Айнтрахт Фр - Вердер 2:0 Кёльн - Айнтрахт Фр 3:0 Айнтрахт Фр - Дармштадт 4:2 Айнтрахт Фр - Герта 3:0

Результаты матчей

Шальке 04
Айнтрахт Фр

Точный счет

2:2
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
0:3
2 раза 12%
1:6
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
1:1
5 раз 31%
3:0
3 раза 19%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:6
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 35%
2
6 раз 35%
1
3 раза 18%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
7 раз 44%
3
3 раза 19%
2
2 раза 13%
4
2 раза 13%
0
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Точный счет

0:0
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
1:1
4 раза 24%
1:3
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
9 раз 56%
1
5 раз 31%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
1
7 раз 41%
0
4 раза 24%
2
3 раза 18%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%

Точный счет

0:0
5 раз 15%
2:1
4 раза 12%
0:2
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
0:3
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:6
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
2:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
1:1
9 раз 27%
3:0
5 раз 15%
2:0
3 раза 9%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
1:6
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

0
15 раз 45%
1
8 раз 24%
2
7 раз 21%
3
2 раза 6%
5
1 раз 3%
1
14 раз 42%
0
5 раз 15%
2
5 раз 15%
3
5 раз 15%
4
3 раза 9%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Шальке 04
Айнтрахт Фр

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
6
0.5
Больше Меньше
15
1
8
9
1.5
8
8
2
15
2.5
6
10
1
16
3.5
3
13
1
16
4.5
1
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
9
0.5
Больше Меньше
13
4
2
14
1.5
6
11
1
15
2.5
3
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
15
0.5
Больше Меньше
28
5
10
23
1.5
14
19
3
30
2.5
9
24
1
32
3.5
4
29
1
32
4.5
1
32
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 0:0 Заявка 33 20 9 4 89 - 34 69
2.
Боруссия Д
 Заявка 32 21 4 7 78 - 42 67
3.
РБ Лейпциг
 0:0 Заявка 33 18 7 8 57 - 38 61
4.
Фрайбург
 Заявка 33 17 8 8 50 - 42 59
5.
Унион Берлин
 Заявка 33 17 8 8 50 - 38 59
6.
Вольфсбург
 Заявка 33 13 10 10 56 - 46 49
7.
Байер Л
 Заявка 32 14 7 11 55 - 44 49
8.
Айнтрахт Фр
 Заявка 33 12 11 10 56 - 51 47
9.
Майнц
 Заявка 32 12 9 11 51 - 49 45
10.
Кёльн
 Заявка 33 10 12 11 48 - 52 42
11.
Боруссия М
 Заявка 32 10 9 13 48 - 53 39
12.
Вердер
 Заявка 33 10 6 17 51 - 63 36
13.
Хоффенхайм
 Заявка 33 10 5 18 47 - 56 35
14.
Аугсбург
 Заявка 32 9 7 16 42 - 58 34
15.
Бохум
 Заявка 33 9 5 19 37 - 72 32
16.
Шальке 04
 Заявка 33 7 10 16 33 - 67 31
17.
Штутгарт
 Заявка 32 6 11 15 40 - 55 29
18.
Герта
 Заявка 33 6 8 19 40 - 68 26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 Заявка 16 14 1 1 53 - 15 43
2.
Бавария
 0:0 Заявка 17 11 6 0 52 - 14 39
3.
РБ Лейпциг
 0:0 Заявка 16 12 2 2 34 - 16 38
4.
Унион Берлин
 Заявка 16 10 6 0 29 - 11 36
5.
Фрайбург
 Заявка 17 10 4 3 28 - 13 34
6.
Боруссия М
 Заявка 16 9 3 4 31 - 18 30
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 16 8 5 3 33 - 17 29
8.
Байер Л
 Заявка 16 8 2 6 33 - 21 26
9.
Вольфсбург
 Заявка 16 6 7 3 33 - 23 25
10.
Майнц
 Заявка 16 6 6 4 30 - 21 24
11.
Бохум
 Заявка 16 7 2 7 25 - 32 23
12.
Кёльн
 Заявка 16 6 5 5 27 - 18 23
13.
Хоффенхайм
 Заявка 17 7 2 8 28 - 29 23
14.
Аугсбург
 Заявка 16 6 4 6 16 - 21 22
15.
Герта
 Заявка 17 5 6 6 24 - 27 21
16.
Штутгарт
 Заявка 16 5 5 6 22 - 21 20
17.
Шальке 04
 Заявка 17 5 5 7 23 - 36 20
18.
Вердер
 Заявка 17 5 2 10 26 - 28 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 0:0 Заявка 16 9 3 4 37 - 20 30
2.
Фрайбург
 Заявка 16 7 4 5 22 - 29 25
3.
Боруссия Д
 Заявка 16 7 3 6 25 - 27 24
4.
Вольфсбург
 Заявка 17 7 3 7 23 - 23 24
5.
Байер Л
 Заявка 16 6 5 5 22 - 23 23
6.
Унион Берлин
 Заявка 17 7 2 8 21 - 27 23
7.
РБ Лейпциг
 0:0 Заявка 17 6 5 6 23 - 22 23
8.
Майнц
 Заявка 16 6 3 7 21 - 28 21
9.
Вердер
 Заявка 16 5 4 7 25 - 35 19
10.
Кёльн
 Заявка 17 4 7 6 21 - 34 19
11.
Айнтрахт Фр
 Заявка 17 4 6 7 23 - 34 18
12.
Хоффенхайм
 Заявка 16 3 3 10 19 - 27 12
13.
Аугсбург
 Заявка 16 3 3 10 26 - 37 12
14.
Шальке 04
 Заявка 16 2 5 9 10 - 31 11
15.
Боруссия М
 Заявка 16 1 6 9 17 - 35 9
16.
Штутгарт
 Заявка 16 1 6 9 18 - 34 9
17.
Бохум
 Заявка 17 2 3 12 12 - 40 9
18.
Герта
 Заявка 16 1 2 13 16 - 41 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Вердер Фюллькруг Никлас 16 (5)
Айнтрахт Фр Коло-Муани Рандаль 14 (11)
Фрайбург Грифо Винченцо 14 (5)
Боруссия М Тюрам Маркус 13 (5)
Бавария Гнабри Серж 13 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Байер Л Инкапье Пьеро 2 11
Хоффенхайм Кабак Озан 2 10
Аугсбург Гоувелеув Джеффри 11
Хоффенхайм Акпогума Кевин 11
Боруссия М Коне Куадио 11
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • Свисток
    97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 97'
    Сегодняшная посещаемость составляет 62271 болельщиков
  • 97'
    Контроль мяча: Шальке 04: 49%, Айнтрахт Фр: 51%.
  • 96'
    Айнтрахт Фр пытается что-то создать.
  • 96'
    Н'Дика Эван из команды Айнтрахт Фр перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 96'
    Игрок из команды Шальке 04 делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
  • 96'
    Камада Даити из команды Айнтрахт Фр перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • Желтая карточка
    95'
    Тута совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
  • Фол, нарушение
    95'
    Безумный фол. Тута грубо играет против соперника. Пострадал Мор Тобиас
  • 95'
    Тута ослабляет давление, выбив мяч.
  • 95'
    Шальке 04 пытается что-то создать.
  • 94'
    Матч возобновлен
  • 94'
    Удар от ворот произведет Шальке 04
  • 94'
    Эбимбе Эрик оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 94'
    Камада Даити создает голевую возможность для своего партнера по команде.
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