Тур: 33. Стадион: Фелтинс-Арена. Зрители: 62271 Главный судья: Шлагер Даниэль
2:2
Конец матча
0'
1:0
1' ГолТеродде Симон
6' Желтая карточкаСоу Джибрил
1:1
21' ГолКамада Даити
32' Желтая карточкаБута
39' Желтая карточкаКраусс Том
40' Желтая карточкаТеродде Симон
44' Желтая карточкаКоло-Муани Рандаль
44' Желтая карточкаДженц Мориц
1:2
59' ГолТута
2:2
85' ГолПолтер Себастьян
90' Желтая карточкаТута
90'+7
Бонусы букмекеров
Ход матча
1'
1:0
6'
21'
32'
39'
40'
44'
59'
1:2
84'
85'
2:2
90'
Статистика матча
-
2 Голы 2
-
5 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 2
-
8 Угловые 3
-
3 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 16
-
3 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
318 Количество передач 361
-
49 Владение мячом, % 51
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
25
Дженц
Мориц
30
Крал
Алекс
20
Скарке
Тим
18
Туре
Альмами
35
Тута
24
Бута
27
Гётце
Марио
15
Камада
Даити
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Дженц МорицЗащитник
- Защитник
-
30 Крал АлексПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Скарке ТимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Айдин МехметЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Мор ТобиасПолузащитник
-
26 Фрай МикаэльНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Райс Томас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Туре АльмамиЗащитник
-
35 ТутаЗащитник
- Защитник
-
24 БутаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Гётце МариоПолузащитник
-
15 Камада ДаитиПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Рамай ДиантВратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Эбимбе ЭрикЗащитник
- Защитник
-
46 Гебур ДариоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Гласнер Оливер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Шальке 04
Айнтрахт Фр
14 матчей
85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
42.9%
71.4%
6 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
71.4%
35.7%
10 побед 5 ничьих 0 побед
15 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 6 ничьих 7 побед
Второй тайм
46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 7 побед
29 матчей
41.4%
24.1%
34.5%
12 побед 7 ничьих 10 побед
Первый тайм
20.7%
55.2%
24.1%
6 побед 16 ничьих 7 побед
Второй тайм
34.5%
41.4%
24.1%
10 побед 12 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
23
15
Голов в среднем за матч
1.53
1.07
Среднее время на гол
58
84
Всего голов
23
13
Голов в среднем за матч
1.64
0.87
Среднее время на гол
54
103
Всего голов
46
28
Голов в среднем за матч
1.59
0.97
Тотал матчей
2.5
27
Больше 93%
Меньше 7%
2
18
Больше 62%
Меньше 38%
11
14
Больше 48%
Меньше 52%
15
8
Больше 28%
Меньше 72%
21
4
Больше 14%
Меньше 86%
25
2
Больше 7%
Меньше 93%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
Среднее время на гол
56
93
Бомбардиры внутри турнира
Шальке 04
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бюльтер Мариус
|11 (4)
|0.33
|Теродде Симон
|5
|0.15
|Дрекслер Доминик
|4
|0.12
|Полтер Себастьян
|2
|0.06
|Краусс Том
|2
|0.06
|Саласар Родриго
|1
|0.03
|Караман Кенан
|1
|0.03
|Скарке Тим
|1
|0.03
|Каминьски Марцин
|1
|0.03
|Молле Флоран
|1
|0.03
|Ван дер Берг Сепп
|1
|0.03
|Кодзуки Соитиро
|1
|0.03
|Фрай Микаэль
|0
|0
|Мор Тобиас
|0
|0
|Латца Данни
|0
|0
|Оуведжан Томас
|0
|0
Айнтрахт Фр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Коло-Муани Рандаль
|14 (2)
|0.42
|Камада Даити
|9 (3)
|0.27
|Линдстрём Йеспер
|7
|0.21
|Роде Себастьян
|4
|0.12
|Соу Джибрил
|4
|0.12
|Гётце Марио
|3
|0.09
|Бута
|3
|0.09
|Борре Рафаэль
|2 (1)
|0.06
|Тута
|2
|0.06
|Эбимбе Эрик
|2
|0.06
|Кнауфф Ансгар
|1
|0.03
|Аларио Лукас
|1
|0.03
|Якич Кристиян
|1
|0.03
|Н'Дика Эван
|1
|0.03
|Ленц Кристофер
|0
|0
|Макс Филипп
|0
|0
|Туре Альмами
|0
|0
|Алиду Фариде
|0
|0
Карточки
Шальке 04
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Краусс Том
|8
|0
|Теродде Симон
|5
|0
|Бюльтер Мариус
|5
|0
|Дженц Мориц
|5
|0
|Дрекслер Доминик
|3
|1
|Ёсида Мая
|4
|0
|Бруннер Седрик
|4
|0
|Саласар Родриго
|4
|0
|Баланта Эдер
|3
|0
|Крал Алекс
|3
|0
|Латца Данни
|2
|0
|Полтер Себастьян
|2
|0
|Уронен Йере
|2
|0
|Фрай Микаэль
|2
|0
|Караман Кенан
|2
|0
|Ван дер Берг Сепп
|2
|0
|Граймль Лео
|2
|0
|Тиав Малик
|2
|0
|Шволов Александер
|1
|0
|Молле Флоран
|1
|0
|Оуведжан Томас
|1
|0
|Кодзуки Соитиро
|1
|0
|Флик Флориан
|1
|0
|Матричани Хеннинг
|1
|0
Айнтрахт Фр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тута
|8
|0
|Соу Джибрил
|8
|0
|Коло-Муани Рандаль
|5
|1
|Гётце Марио
|6
|0
|Роде Себастьян
|6
|0
|Борре Рафаэль
|5
|0
|Якич Кристиян
|4
|0
|Н'Дика Эван
|4
|0
|Трапп Кевин
|3
|0
|Камада Даити
|3
|0
|Эбимбе Эрик
|3
|0
|Бута
|2
|0
|Линдстрём Йеспер
|2
|0
|Кнауфф Ансгар
|2
|0
|Oliver Glasner
|0
|1
|Хасебе Макото
|1
|0
|Костич Филип
|1
|0
|Макс Филипп
|1
|0
|Ленц Кристофер
|1
|0
|Туре Альмами
|1
|0
|Пеллегрини Лука
|1
|0
Результаты матчей
Шальке 04
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
29% (5)
24% (4)
47% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
29% (5)
47% (8)
Айнтрахт Фр
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
13% (2)
31% (5)
56% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
6
6
Волевые поражения
10
12
Шальке 04
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
44% (7)
6% (1)
Айнтрахт Фр
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
24% (4)
35% (6)
Сухие победы
6
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
26
9
Волевые поражения
6
29
Шальке 04
60.9%
39.1%
14 побед 9 поражений
Первый тайм
33% (11)
36% (12)
30% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (12)
36% (12)
27% (9)
Айнтрахт Фр
31.8%
68.2%
7 побед 15 поражений
Первый тайм
18% (6)
33% (11)
48% (16)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (10)
30% (10)
39% (13)
Сухие победы
7
1
Сухие поражения
5
10
Волевые победы
32
15
Волевые поражения
16
41
Голы по времени матча
Забито
22
24
10 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 4
22 Не забивали 19
5
23%
4
17%
1-15
1
5%
4
17%
16-30
4
18%
4
17%
31-45
3
14%
5
21%
46-60
1
5%
5
21%
61-75
8
36%
2
8%
76-90
Пропущено
37
33
17 В 1-м тайме 19
20 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 13
14 Не пропускали 17
5
14%
8
24%
1-15
3
8%
3
9%
16-30
9
24%
8
24%
31-45
7
19%
3
9%
46-60
5
14%
5
15%
61-75
8
22%
6
18%
76-90
Забито
10
31
3 В 1-м тайме 15
7 Во 2-м тайме 16
2 Забивали первыми 9
25 Не забивали 19
0
0%
3
10%
1-15
3
30%
9
29%
29%
16-30
0
0%
3
10%
31-45
1
10%
5
16%
46-60
0
0%
5
16%
61-75
6
60%
6
19%
76-90
Пропущено
31
19
10 В 1-м тайме 11
21 Во 2-м тайме 8
11 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 11
1
3%
5
26%
1-15
5
16%
3
16%
16-30
4
13%
3
16%
31-45
7
23%
5
26%
46-60
4
13%
1
5%
61-75
10
32%
2
11%
76-90
Забито
32
55
13 В 1-м тайме 27
19 Во 2-м тайме 28
8 Забивали первыми 13
14 Не забивали 5
5
16%
7
13%
1-15
4
13%
13
24%
16-30
4
13%
7
13%
31-45
4
13%
10
18%
46-60
1
3%
10
18%
61-75
14
44%
8
15%
76-90
Пропущено
68
52
27 В 1-м тайме 30
41 Во 2-м тайме 22
20 Пропускали первыми 20
27 Не пропускали 28
6
9%
13
25%
1-15
8
12%
6
12%
16-30
13
19%
11
21%
31-45
14
21%
8
15%
46-60
9
13%
6
12%
61-75
18
26%
8
15%
76-90
Результаты последних матчей
Шальке 04
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Бавария - Шальке 04 6:0 Майнц - Шальке 04 2:3 Шальке 04 - Вердер 2:1 Фрайбург - Шальке 04 4:0
Шальке 04 - Герта 5:2 Хоффенхайм - Шальке 04 2:0 Шальке 04 - Байер Л 0:3 Аугсбург - Шальке 04 1:1 Шальке 04 - Боруссия Д 2:2 Бохум - Шальке 04 0:2 Шальке 04 - Штутгарт 2:1 Унион Берлин - Шальке 04 0:0 Шальке 04 - Вольфсбург 0:0 Боруссия М - Шальке 04 0:0 Шальке 04 - Кёльн 0:0 Шальке 04 - РБ Лейпциг 1:6 Айнтрахт Фр - Шальке 04 3:0 Шальке 04 - Вердер 0:1 Шальке 04 - Нюрнберг 0:1 Шальке 04 - Цюрих 2:2
Айнтрахт Фр
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Айнтрахт Фр - Майнц 3:0 Хоффенхайм - Айнтрахт Фр 3:1 Штутгарт - Айнтрахт Фр 2:3 Айнтрахт Фр - Аугсбург 1:1
Боруссия Д - Айнтрахт Фр 4:0 Айнтрахт Фр - Боруссия М 1:1 Байер Л - Айнтрахт Фр 3:1 Айнтрахт Фр - Унион Берлин 2:0 Айнтрахт Фр - Бохум 1:1 Айнтрахт Фр - Гройтер Фюрт 1:1 Унион Берлин - Айнтрахт Фр 2:0 Наполи - Айнтрахт Фр 3:0 Айнтрахт Фр - Штутгарт 1:1 Вольфсбург - Айнтрахт Фр 2:2 РБ Лейпциг - Айнтрахт Фр 2:1 Айнтрахт Фр - Наполи 0:2 Айнтрахт Фр - Вердер 2:0 Кёльн - Айнтрахт Фр 3:0 Айнтрахт Фр - Дармштадт 4:2 Айнтрахт Фр - Герта 3:0
Результаты матчей
Шальке 04
Айнтрахт Фр
Точный счет
2:2
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
0:3
2 раза 12%
1:6
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
1:1
5 раз 31%
3:0
3 раза 19%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:6
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 35%
2
6 раз 35%
1
3 раза 18%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
7 раз 44%
3
3 раза 19%
2
2 раза 13%
4
2 раза 13%
0
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Точный счет
0:0
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
1:1
4 раза 24%
1:3
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
9 раз 56%
1
5 раз 31%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
1
7 раз 41%
0
4 раза 24%
2
3 раза 18%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%
Точный счет
0:0
5 раз 15%
2:1
4 раза 12%
0:2
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
0:3
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:6
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
2:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
1:1
9 раз 27%
3:0
5 раз 15%
2:0
3 раза 9%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
1:6
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
0
15 раз 45%
1
8 раз 24%
2
7 раз 21%
3
2 раза 6%
5
1 раз 3%
1
14 раз 42%
0
5 раз 15%
2
5 раз 15%
3
5 раз 15%
4
3 раза 9%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Шальке 04
Айнтрахт Фр
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
116
Больше Меньше
151
89
88
215
610
116
313
116
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
79
Больше Меньше
134
214
611
115
314
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1815
Больше Меньше
285
1023
1419
330
924
132
429
132
132
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|33
|20
|9
|4
|89 - 34
|69
|2.
|Заявка
|32
|21
|4
|7
|78 - 42
|67
|3.
|0:0 Заявка
|33
|18
|7
|8
|57 - 38
|61
|4.
|Заявка
|33
|17
|8
|8
|50 - 42
|59
|5.
|Заявка
|33
|17
|8
|8
|50 - 38
|59
|6.
|Заявка
|33
|13
|10
|10
|56 - 46
|49
|7.
|Заявка
|32
|14
|7
|11
|55 - 44
|49
|8.
|Заявка
|33
|12
|11
|10
|56 - 51
|47
|9.
|Заявка
|32
|12
|9
|11
|51 - 49
|45
|10.
|Заявка
|33
|10
|12
|11
|48 - 52
|42
|11.
|Заявка
|32
|10
|9
|13
|48 - 53
|39
|12.
|Заявка
|33
|10
|6
|17
|51 - 63
|36
|13.
|Заявка
|33
|10
|5
|18
|47 - 56
|35
|14.
|Заявка
|32
|9
|7
|16
|42 - 58
|34
|15.
|Заявка
|33
|9
|5
|19
|37 - 72
|32
|16.
|Заявка
|33
|7
|10
|16
|33 - 67
|31
|17.
|Заявка
|32
|6
|11
|15
|40 - 55
|29
|18.
|Заявка
|33
|6
|8
|19
|40 - 68
|26
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|14
|1
|1
|53 - 15
|43
|2.
|0:0 Заявка
|17
|11
|6
|0
|52 - 14
|39
|3.
|0:0 Заявка
|16
|12
|2
|2
|34 - 16
|38
|4.
|Заявка
|16
|10
|6
|0
|29 - 11
|36
|5.
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|28 - 13
|34
|6.
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|31 - 18
|30
|7.
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|33 - 17
|29
|8.
|Заявка
|16
|8
|2
|6
|33 - 21
|26
|9.
|Заявка
|16
|6
|7
|3
|33 - 23
|25
|10.
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|30 - 21
|24
|11.
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|25 - 32
|23
|12.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|27 - 18
|23
|13.
|Заявка
|17
|7
|2
|8
|28 - 29
|23
|14.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|16 - 21
|22
|15.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|24 - 27
|21
|16.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|22 - 21
|20
|17.
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|23 - 36
|20
|18.
|Заявка
|17
|5
|2
|10
|26 - 28
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|16
|9
|3
|4
|37 - 20
|30
|2.
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|22 - 29
|25
|3.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|25 - 27
|24
|4.
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|23 - 23
|24
|5.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|22 - 23
|23
|6.
|Заявка
|17
|7
|2
|8
|21 - 27
|23
|7.
|0:0 Заявка
|17
|6
|5
|6
|23 - 22
|23
|8.
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|21 - 28
|21
|9.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|25 - 35
|19
|10.
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|21 - 34
|19
|11.
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|23 - 34
|18
|12.
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|19 - 27
|12
|13.
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|26 - 37
|12
|14.
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|10 - 31
|11
|15.
|Заявка
|16
|1
|6
|9
|17 - 35
|9
|16.
|Заявка
|16
|1
|6
|9
|18 - 34
|9
|17.
|Заявка
|17
|2
|3
|12
|12 - 40
|9
|18.
|Заявка
|16
|1
|2
|13
|16 - 41
|5
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
|Вердер
|Фюллькруг Никлас
|16 (5)
|Айнтрахт Фр
|Коло-Муани Рандаль
|14 (11)
|Фрайбург
|Грифо Винченцо
|14 (5)
|Боруссия М
|Тюрам Маркус
|13 (5)
|Бавария
|Гнабри Серж
|13 (4)
|Байер Л
|Инкапье Пьеро
|2 11
|Хоффенхайм
|Кабак Озан
|2 10
|Аугсбург
|Гоувелеув Джеффри
|11
|Хоффенхайм
|Акпогума Кевин
|11
|Боруссия М
|Коне Куадио
|11