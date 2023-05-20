Тур: 37. Стадион: Тоттенхэм Хотспур Стэдиум. Главный судья: Джиллетт Джаред
0'
1:0
8' ГолКейн Гарри
21' Желтая карточкаМэйсон Райан
45' Желтая карточкаБиссума Ив
1:1
50' ГолМбеумо Брайан
1:2
62' ГолМбеумо Брайан
68' Желтая карточкаГенри Рико
Ход матча
8'
1:0
21'
45'
50'
1:1
62'
1:2
68'
Статистика матча
-
1 Голы 3
-
4 Удары по воротам 7
-
6 Удары в створ 4
-
5 Угловые 2
-
1 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
23 Количество передач 26
-
58 Владение мячом, % 42
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.83 Победа «Тоттенхэма»
-
33
Дэвис
Бен
38
Биссума
Ив
10
Кейн
Гарри
16
Ми
Бен
15
Ониика
Фрэнк
11
Висса
Йоан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Дэвис БенЗащитник
- Полузащитник
-
38 Биссума ИвПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Кейн ГарриНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Дайер ЭрикЗащитник
-
23 Порро ПедроЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Перишич ИванПолузащитник
- Полузащитник
-
51 Крэйг МэттьюПолузащитник
-
27 Лукас МоураНападающий
-
Главный тренер: Мэйсон Райан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Ми БенЗащитник
- Защитник
-
15 Ониика ФрэнкПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Висса ЙоанНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
10 Дасилва ДжошПолузащитник
-
14 Годдос СаманПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Франк Томас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Тоттенхэм
Брентфорд
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
150%
3 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
6
2
Голов в среднем за матч
1.5
0.5
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
60
180
Бомбардиры внутри турнира
Тоттенхэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кейн Гарри
|28 (5)
|0.76
|Хын-Мин Сон
|10
|0.27
|Бентанкур Родриго
|5
|0.14
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|4
|0.11
|Кулушевски Деян
|2
|0.05
|Дэвис Бен
|2
|0.05
|Порро Педро
|2
|0.05
|Дайер Эрик
|2
|0.05
|Эмерсон Жуниор
|2
|0.05
|Сессеньон Райан
|2
|0.05
|Перишич Иван
|1
|0.03
|Ришарлисон
|1
|0.03
|Доэрти Мэтт
|1
|0.03
|Скипп Оливер
|1
|0.03
|Данджума Арно
|1
|0.03
|Ленгле Клеман
|0
|0
|Ромеро Кристиан
|0
|0
|Хиль Бриан
|0
|0
Брентфорд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тони Айвен
|20 (6)
|0.54
|Мбеумо Брайан
|9 (1)
|0.24
|Висса Йоан
|6
|0.16
|Йенсен Матиас
|5
|0.14
|Дасилва Джош
|4
|0.11
|Ми Бен
|3
|0.08
|Янельт Витали
|3
|0.08
|Пиннок Итан
|2
|0.05
|Норгор Кристиан
|1
|0.03
|Янссон Понтус
|1
|0.03
|Генри Рико
|0
|0
|Ониика Фрэнк
|0
|0
|Баптист Шендон
|0
|0
|Хикки Аарон
|0
|0
|Льюис-Поттер Кин
|0
|0
|Шаде Кевин
|0
|0
Карточки
Тоттенхэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ромеро Кристиан
|10
|1
|Бентанкур Родриго
|8
|0
|Скипп Оливер
|7
|0
|Перишич Иван
|6
|0
|Кейн Гарри
|6
|0
|Биссума Ив
|6
|0
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|5
|0
|Дэвис Бен
|4
|0
|Дайер Эрик
|4
|0
|Сессеньон Райан
|4
|0
|Эмерсон Жуниор
|2
|1
|Антонио Конте
|2
|1
|Ленгле Клеман
|3
|0
|Ришарлисон
|3
|0
|Хын-Мин Сон
|2
|0
|Кулушевски Деян
|2
|0
|Стеллини Кристиан
|0
|1
|Лукас Моура
|0
|1
|Мэйсон Райан
|1
|0
|Форстер Фрейзер
|1
|0
|Сарр Пап Матар
|1
|0
|Санчес Давинсон
|1
|0
|Хиль Бриан
|1
|0
Брентфорд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тони Айвен
|9
|0
|Хикки Аарон
|7
|0
|Норгор Кристиан
|6
|0
|Йенсен Матиас
|5
|0
|Мбеумо Брайан
|5
|0
|Генри Рико
|4
|0
|Баптист Шендон
|2
|1
|Дамсгор Миккель
|3
|0
|Ми Бен
|2
|0
|Янельт Витали
|2
|0
|Висса Йоан
|2
|0
|Шаде Кевин
|2
|0
|Йоргенсен Матиас Занка
|1
|0
|Райя Давид
|1
|0
|Дасилва Джош
|1
|0
|Томас Франк
|1
|0
Результаты матчей
Тоттенхэм
70.6%
29.4%
12 побед 5 поражений
Первый тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
61% (11)
28% (5)
11% (2)
Брентфорд
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
17% (3)
28% (5)
56% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
39% (7)
39% (7)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
10
2
Волевые поражения
7
14
Тоттенхэм
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
39% (7)
28% (5)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
28% (5)
33% (6)
Брентфорд
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
17% (3)
39% (7)
44% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
61% (11)
17% (3)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
26
4
Волевые поражения
19
32
Тоттенхэм
66.7%
33.3%
20 побед 10 поражений
Первый тайм
33% (12)
36% (13)
31% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (18)
28% (10)
22% (8)
Брентфорд
27.3%
72.7%
6 побед 16 поражений
Первый тайм
17% (6)
33% (12)
50% (18)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (8)
50% (18)
28% (10)
Сухие победы
8
4
Сухие поражения
6
10
Волевые победы
36
6
Волевые поражения
26
46
Голы по времени матча
Забито
36
21
13 В 1-м тайме 8
23 Во 2-м тайме 13
11 Забивали первыми 4
19 Не забивали 25
5
14%
1
5%
1-15
4
11%
3
14%
16-30
4
11%
4
19%
31-45
7
19%
2
10%
46-60
7
19%
4
19%
61-75
9
25%
7
33%
76-90
Пропущено
22
26
14 В 1-м тайме 17
8 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 12
12 Не пропускали 14
5
23%
6
23%
1-15
0
0%
8
31%
16-30
9
41%
3
12%
31-45
2
9%
4
15%
46-60
2
9%
2
8%
61-75
4
18%
3
12%
76-90
Забито
28
34
9 В 1-м тайме 17
19 Во 2-м тайме 17
8 Забивали первыми 12
21 Не забивали 20
2
7%
3
9%
1-15
1
4%
5
15%
16-30
6
21%
9
26%
31-45
4
14%
5
15%
46-60
9
32%
3
9%
61-75
6
21%
9
26%
76-90
Пропущено
38
18
17 В 1-м тайме 7
21 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 12
8
21%
0
0%
1-15
7
18%
4
22%
16-30
2
5%
3
17%
31-45
8
21%
4
22%
46-60
5
13%
4
22%
61-75
8
21%
3
17%
76-90
Забито
64
55
22 В 1-м тайме 25
42 Во 2-м тайме 30
19 Забивали первыми 16
4 Не забивали 9
7
11%
4
7%
1-15
5
8%
8
15%
16-30
10
16%
13
24%
31-45
11
17%
7
13%
46-60
16
25%
7
13%
61-75
15
23%
16
29%
29%
76-90
Пропущено
60
44
31 В 1-м тайме 24
29 Во 2-м тайме 20
17 Пропускали первыми 17
26 Не пропускали 26
13
22%
6
14%
1-15
7
12%
12
27%
16-30
11
18%
6
14%
31-45
10
17%
8
18%
46-60
7
12%
6
14%
61-75
12
20%
6
14%
76-90
Результаты последних матчей
Тоттенхэм
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Астон Вилла - Тоттенхэм 2:1 Тоттенхэм - Кристал Пэлас 1:0 Ливерпуль - Тоттенхэм 4:3 Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 2:2
Ньюкасл - Тоттенхэм 6:1 Тоттенхэм - Борнмут 2:3 Тоттенхэм - Брайтон 2:1 Эвертон - Тоттенхэм 1:1 Саутгемптон - Тоттенхэм 3:3 Тоттенхэм - Ноттингем Форест 3:1 Тоттенхэм - Милан 0:0 Вулверхэмптон - Тоттенхэм 1:0 Шеффилд Юнайтед - Тоттенхэм 1:0 Тоттенхэм - Челси 2:0 Тоттенхэм - Вест Хэм 2:0 Милан - Тоттенхэм 1:0 Лестер - Тоттенхэм 4:1 Тоттенхэм - Манчестер Сити 1:0 Престон Норт Энд - Тоттенхэм 0:3 Фулхэм - Тоттенхэм 0:1
Брентфорд
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Брентфорд - Вест Хэм 2:0 Ливерпуль - Брентфорд 1:0 Брентфорд - Ноттингем Форест 2:1 Челси - Брентфорд 0:2
Брентфорд - Астон Вилла 1:1 Вулверхэмптон - Брентфорд 2:0 Брентфорд - Ньюкасл 1:2 Манчестер Юнайтед - Брентфорд 1:0 Брайтон - Брентфорд 3:3 Брентфорд - Лестер 1:1 Саутгемптон - Брентфорд 0:2 Эвертон - Брентфорд 1:0 Брентфорд - Фулхэм 3:2 Брентфорд - Кристал Пэлас 1:1 Арсенал - Брентфорд 1:1 Брентфорд - Саутгемптон 3:0 Лидс - Брентфорд 0:0 Брентфорд - Борнмут 2:0 Брентфорд - Вест Хэм 0:1 Брентфорд - Ливерпуль 3:1
Результаты матчей
Тоттенхэм
Брентфорд
Точный счет
1:0
3 раза 17%
2:0
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
6:2
1 раз 6%
1:1
5 раз 28%
2:0
3 раза 17%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
Точное количество голов
2
7 раз 39%
1
5 раз 28%
0
2 раза 11%
4
2 раза 11%
3
1 раз 6%
6
1 раз 6%
1
6 раз 33%
2
5 раз 28%
3
3 раза 17%
0
2 раза 11%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Точный счет
0:1
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
0:2
3 раза 17%
1:0
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 44%
2
4 раза 22%
3
3 раза 17%
0
2 раза 11%
4
1 раз 6%
0
7 раз 39%
2
7 раз 39%
1
3 раза 17%
3
1 раз 6%
Точный счет
2:0
4 раза 11%
1:0
4 раза 11%
2:2
3 раза 8%
0:2
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
4:3
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
3:3
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%
1:1
7 раз 19%
2:0
4 раза 11%
0:0
3 раза 8%
0:2
3 раза 8%
1:0
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
1:2
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
13 раз 36%
2
11 раз 31%
0
4 раза 11%
3
4 раза 11%
4
3 раза 8%
6
1 раз 3%
2
12 раз 33%
0
9 раз 25%
1
9 раз 25%
3
4 раза 11%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Тоттенхэм
Брентфорд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
162
Больше Меньше
162
117
108
414
513
315
216
117
117
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
162
Больше Меньше
117
810
810
414
117
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
324
Больше Меньше
279
1917
1818
828
630
432
234
135
135
135
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|35
|27
|4
|4
|92 - 31
|85
|2.
|Заявка
|36
|25
|6
|5
|83 - 42
|81
|3.
|Заявка
|36
|19
|12
|5
|67 - 32
|69
|4.
|Заявка
|35
|20
|6
|9
|51 - 41
|66
|5.
|Заявка
|36
|19
|8
|9
|70 - 42
|65
|6.
|Заявка
|35
|17
|7
|11
|67 - 49
|58
|7.
|Заявка
|36
|17
|6
|13
|48 - 44
|57
|8.
|1:3 Заявка
|37
|17
|6
|14
|66 - 62
|57
|9.
|3:1 Заявка
|37
|14
|14
|9
|57 - 46
|56
|10.
|Заявка
|36
|15
|6
|15
|52 - 49
|51
|11.
|Заявка
|35
|11
|10
|14
|36 - 41
|43
|12.
|Заявка
|36
|11
|10
|15
|37 - 46
|43
|13.
|Заявка
|36
|11
|7
|18
|30 - 52
|40
|14.
|Заявка
|36
|11
|6
|19
|37 - 69
|39
|15.
|Заявка
|36
|10
|7
|19
|38 - 52
|37
|16.
|Заявка
|36
|8
|10
|18
|36 - 67
|34
|17.
|Заявка
|36
|7
|11
|18
|32 - 56
|32
|18.
|Заявка
|36
|7
|10
|19
|46 - 71
|31
|19.
|Заявка
|36
|8
|6
|22
|49 - 67
|30
|20.
|Заявка
|36
|6
|6
|24
|31 - 66
|24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|16
|1
|1
|59 - 17
|49
|2.
|Заявка
|18
|13
|4
|1
|45 - 16
|43
|3.
|Заявка
|17
|13
|3
|1
|30 - 8
|42
|4.
|Заявка
|18
|13
|3
|2
|48 - 25
|42
|5.
|Заявка
|18
|11
|5
|2
|36 - 14
|38
|6.
|1:3 Заявка
|19
|12
|1
|6
|37 - 25
|37
|7.
|Заявка
|18
|11
|2
|5
|31 - 20
|35
|8.
|3:1 Заявка
|18
|9
|7
|2
|34 - 18
|34
|9.
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|33 - 19
|30
|10.
|Заявка
|18
|9
|2
|7
|18 - 19
|29
|11.
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|29 - 27
|28
|12.
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|26 - 24
|27
|13.
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|20 - 22
|27
|14.
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|23 - 23
|25
|15.
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|19 - 18
|24
|16.
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|20 - 27
|22
|17.
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|25 - 33
|22
|18.
|Заявка
|18
|5
|3
|10
|15 - 27
|18
|19.
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|21 - 26
|16
|20.
|Заявка
|18
|2
|4
|12
|15 - 33
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|12
|3
|3
|35 - 17
|39
|2.
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|33 - 14
|36
|3.
|Заявка
|18
|8
|7
|3
|31 - 18
|31
|4.
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|34 - 30
|28
|5.
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|21 - 33
|24
|6.
|Заявка
|18
|7
|2
|9
|23 - 22
|23
|7.
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|17 - 24
|22
|8.
|3:1 Заявка
|19
|5
|7
|7
|23 - 28
|22
|9.
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|25 - 26
|22
|10.
|1:3 Заявка
|18
|5
|5
|8
|29 - 37
|20
|11.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|17 - 23
|19
|12.
|Заявка
|18
|5
|2
|11
|17 - 42
|17
|13.
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|17 - 24
|16
|14.
|Заявка
|18
|4
|2
|12
|16 - 33
|14
|15.
|Заявка
|18
|4
|2
|12
|28 - 41
|14
|16.
|Заявка
|18
|2
|8
|8
|17 - 29
|14
|17.
|Заявка
|18
|3
|3
|12
|15 - 29
|12
|18.
|Заявка
|18
|2
|5
|11
|12 - 33
|11
|19.
|Заявка
|18
|2
|3
|13
|21 - 38
|9
|20.
|Заявка
|18
|1
|4
|13
|10 - 43
|7
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|36 (7)
|Тоттенхэм
|Кейн Гарри
|28 (3)
|Брентфорд
|Тони Айвен
|20 (4)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|19 (11)
|Ньюкасл
|Уилсон Каллум
|18 (5)
|Ньюкасл
|Жоэлинтон
|12
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|12
|Вулверхэмптон
|Семеду Нелсон
|1 10
|Тоттенхэм
|Ромеро Кристиан
|1 10
|Челси
|Галлахер Конор
|1 10