Новая позиционная атака "Тоттенхэма" завершается подачей Порро с правого фланга - Райя уверенно забирает мяч на выходе.

После навеса с углового Ми столкнулся головами с Ришарлисоном, помощь врачей требуется защитнику "Брентфорда".

ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:3! ЙОАН ВИССА! Скипптеряет мяч под прессингом Баптиста, Мбеумо подхватывает снаряд и выводит Виссу на рандеву с Форстером, а Йоан спокойно укладывает круглого в угол!

Йоан Висса и Аарон Хикки покидают поле, в итоге Джош Дасилва и Мадс Расмуссен.

Целых 9 минут добавляет к основному времени матча Джаред Джиллетт.

Угловой с левого фланга исполняют хозяева поля, но с подачей на ближнюю штангу гости очень легко справляются.

По-прежнему ничего глобально в рисунке игры не меняется, никак не удается "Тоттенхэм" добраться до чужой штрафной площади.

Ришарлисон и Педро Порро появляются на поле вместо Деяна Кулушевски и Эмерсона Жуниора.

Угловой на правом фланге атаки заработали гости, мяч был выбит из штрафной, а с подбора Генри пробил крайне неточно.

Через правый фланг атакует "Тоттенхэм", однако Генри удачно вступает в отбор и при этом сохраняет мяч в поле.

10 минут остается до конца основного времени матча, по-прежнему ничего толкового у "шпор" впереди не получается, зреет очередная неудача "Тоттенхэма".

Лукас Моура с правого фланга исполняет не самую расчётливую диагональ в чужую штрафную, мяч прилетает в руки Райя.

Моура и Ришарлисон поочередно выигрывают верховые дуэли в чужой штрафной, однако мяч от головы последнего летит в руки голкиперу.

Ошибается Форстер с выносом мяча, Дамсгор пытается в касание направить снаряд за шиворот голкиперу, но перебрасывает и ворота.

ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:2! БРАЙАН МБЕУМО! Гости накрывают Кейна в центре поля и разгоняют атаку по правому флангу, Мбеумо после проникающего паса Хикки врывается в штрафную с правого края и с левой пробивает точно в дальний угол!

Всё переворачивается у нас с ног на голову, проваливает "Тоттенхэм" концовку и без того невзрачного сезона.

Хикки с правого фланга исполняет передачу в штрафную, мяч попадает в Санчеса и оказывается в руках у Форстера.

Первая замена в составе хозяев - вместо Арно Данджумы на поле появляется Лукас Моура.

Пока совсем ничего не удается создать хозяевам поля после перерыва, полностью контролируют происходящее игроки "Брентфорда".

Генри на фланге прихватил за футболку Моуру и получил желтую карточку.

Еще одна пауза медицинского характера у нас, помощь требуется Йенсену, который остался на газоне в центре поля.

Моура на дриблинге приближается к штрафной, однако далеко отпускает от себя мяч и втыкается в ногу Ми.

Второй тайм начался! Миккель Дамсгор появляется на поле вместо Фрэнка Ониики.

В спокойном темпе начинается у нас вторая половина встречи, пока про ворота соперники не вспоминают.

Заброс в направлении Шаде получается слишком сильным, не удается немецкому форварду "Брентфорда" обработать мяч.

ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:1! БРАЙАН МБЕУМО! С аута на левом фланге гости доставили мяч в центр, Висса покатил правее на Мбеумо, тот вошел в штрафную и с левой пробил из-под Дэвиса точно в дальний угол!

Первый же удар "Брентфорда" в створ приносит "пчёлам" результат, посмотрим, как отреагирует на случившееся "Тоттенхэм".

Любопытно, что в начале второго тайма "Тоттенхэм" владеет мячом 86 процентов игрового времени, но результат на табло совсем иной.

Угловой на правом фланге атаки заработали "шпоры", однако розыгрыш с участием Кулушевски не привел к интересному моменту.

Шаде входит в штрафную с левого края, уходит от опеки Эмерсона, однако простреливает Кевин в сетку с внешней стороны.

Массированная атака удается "Брентфорду", в завершении Мбеумо отмечается ударом слёта с линии штрафной - Форстер уверенно ловит мяч.

Отвечает "Тоттенхэм" своей атакой, Кулушевски прокинул мяч мимо Ми и отдал на Кейна, который с 20 метров пробивает выше ворот.

Проблемы со здоровьем есть у Данджумы, помощь врачей требуется игроку "Тоттенхэма".

Первый тайм

— Звучит свисток на перерыв!

45' Сон с углового исполняет подачу практически в створ ворот, однако Райя был к этому готов и забрал мяч.

45' А теперь Кулушевски получает мяч на левом краю штрафной и заряжает в ближнюю "девятку", однако Райя отбивает снаряд на угловой.

45' Длительная позиционная атака удается "Тоттенхэма", Кулушевски приближается к штрафной и пробивает по воротам, однако защитники накрывают попытку шведа.

45' Висса врывается в штрафную с левого края и исполняет прострел из-под Санчеса, однако защитники "Тоттенхэма" мяч выбивают.

45' Очередная атака "Тоттенхэма" завершается попыткой удара Сона с левого края штрафной, но на пути мяча возникает нога Ми.

45' 4 минуты добавляет Джаред Джиллетт к основному времени первого тайма.

44' Биссума грубо подкатывается под Виссу на своей половине поля, желтая карточка для полузащитника "Тоттенхэма".

43' Сон обыгрывается с Эмерсоном у правого угла штрафной и исполняет невысокий навес в центр, Данджума пробивает в падении головой, но немного не попадает в дальний угол!

42' Висса накрутил нескольких соперников перед штрафной и отдал передачу на Мбеумо, который столкнулся с защитником и оказался на газоне, но свисток арбитра молчит.

41' 5:4 по общему количеству ударов к концу первого тайма, а вот в створ попадает только "Тоттенхэм" - 4:0.

40' С углового Кулушевски исполняет подачу во вратарскую, где Райя очень спокойно забирает мяч в руки.

39' Кулушевски приближается к штрафной и катит на ход Эмерсону, прострел которого прерывает Генри - угловой.

38' Вроде избежал серьезной травмы Райя, возвращается он на пост номер один, Стракоша на разминку не отправился.

36' Какие-то проблемы с коленом возникают у голкипера "Брентфорда", попадает Райя в объятия врачей команды.

35' Ониика получает мяч в штрафной и откатывает чуть назад на Йенсена, который в касание пробивает правее створа.

33' Снова есть проблемы с выходом из обороны у "пчёл", Дэвис вовремя играет на опережение на фланге и мяч перехватывает.

32' Очередная подача Генри с левого фланга, Висса пытается дотянуться до мяча прямой ногой, однако защитники "Тоттенхэма" были на месте.

31' Отметим, что у "Тоттенхэма" в последних шести матчах лишь одна победа в АПЛ, сегодня заявка есть, но "Брентфорд" явно так просто не сдастся.

30' Кулушески подкараулил ошибку соперника на чужой половине и покатил на ход Данджуме, но Райя вовремя вышел за пределы штрафной и оказывается первым на мяче.

29' Проход Генри левым флангом завершается подачей в штрафную, Мбеумо добирается до верхового мяча, однако круглый по дуге перелетает ворота хозяев.

28' "Брентфорд" надолго застрял с мячом на своей половине поля, не удается преодолеть первый эшелон обороны "Тоттенхэма" через короткий пас.

27' Кейн из центральной зоны забрасывает мяч в штрафную на подключившегося к атаке Дэвиса, однако валлийцу до мяча добраться не удается.

26' Йенсен вновь далеко бросает мяч из-за боковой, Ми исполняет скидку во вратарскую, где снаряд приходит к Форстеру.

25' Угловой с правого фланга подает "Тоттенхэм", Кулушевски выигрывает верховую борьбу, однако пробивает головой мимо створа.

24' Сон обыгрывается на левом фланге с Кулушевски и исполняет подачу на дальнюю штангу, Эмерсон головой пробивает в ближний угол, однако Генри головой выбивает мяч из пустого створа!

23' Появляются какие-то посторонние предметы на поле, воздушные шары белого и черного цвета заполняют газон.

22' Пока у хозяев поля есть минимальное преимущество по владению, но все три удара пришлись в створ ворот.

21' Райан Мэйсон остался недоволен работой главного арбитра, в итоге наставник "Тоттенхэма" удостоился предупреждения.

19' Йенсен далеко бросает мяч из-за боковой линии, один из партнеров исполняет скидку во вратарскую, однако удается защитникам разрядить обстановку.

18' Йенсен со штрафного исполняет подачу на дальнюю штангу, куда стремились сразу два партнера, однако добраться до мяча никому из них не удается.

16' Биссума на фланге фолит против Виссы, готовят гости достаточно перспективный штрафной.

15' Позиционная атака "шпор" завершается подачей Дэвиса в штрафную, однако до удара по воротам этот момент не доходит.

14' Первый угловой в исполнении "Брентфорда" не приводит к опасному моменту, спокойно оборона "Тоттенхэма" выбивает мяч.

13' Шаде врывается в штрафную с левого края и простреливает во вратарскую, однако Дэвис при помощи Форстера выбивает мяч на угловой.

12' Кейн из глубины поля катит мяч на ход Сону, кореец добирается до штрафной и пробивает по воротам из-под защитника, однако Райя спасает свои ворота!

11' В онлайн-таблице "Тоттенхэм" поднимается на шестое место, которое дает право сыграть в Лиге конференций, но конкуренция в этой части таблицы по-прежнему высокая.

10' В матче первого круга "Брентфорд" вел дома со счётом 2:0, однако во втором тайме "Тоттенхэму" удалось свести матч к ничьей.

9' 28-й гол забивает Кейн в этом сезоне, была бы у форварда "Тоттенхэма" очередная Золотая бутса, если бы не Эрлинг Холанн.

8' ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0! ГАРРИ КЕЙН!

Кулушевски со штрафного откатывает мяч подошвой на Кейна, который в касание наносит неотразимый удар в правую от себя "девятку"!

6' Оньека грубовато фолит против Скиппа перед штрафной "Брентфорда", готовят хозяева поля перспективный штрафной в 25 метрах от ворот.

5' Кейн добрался до штрафной по левому краю и пробил из-под Хикки, однако мяч приходит в руки Райя.

4' Генри прошел по левому флангу и исполнил передачу в штрафную, Висса скидывает мяч на Мбеумо, который пробивает крайне неточно.

3' Обе команды, по сути, уже доигрывают сезон, занимая восьмое и девятое места в турнирной таблице, шансов на еврокубки уже нет.

2' Кулушевски с правого фланга исполняет острый прострел во вратарскую, однако Райя со второй попытки накрывает мяч.