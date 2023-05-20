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Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 37. Стадион: . Главный судья: Джиллетт Джаред
Тоттенхэм
1:2
Второй тайм: 86'
Брентфорд
0'
1:0
8' Гол
Кейн Гарри
21' Желтая карточка
Мэйсон Райан
45' Желтая карточка
Биссума Ив
1:1
50' Гол
Мбеумо Брайан
1:2
62' Гол
Мбеумо Брайан
68' Желтая карточка
Генри Рико

Ход матча

8'
Кейн Гарри
(Кулушевски Деян)
1:0
21'
Мэйсон Райан
 
45'
Биссума Ив
 
46'
 
Дамсгор Миккель
Ониика Фрэнк
50'
1:1
Мбеумо Брайан
(Висса Йоан)
62'
1:2
Мбеумо Брайан
(Хикки Аарон)
65'
Лукас Моура
Данджума Арно
 
68'
 
Генри Рико
72'
 
Баптист Шендон
Йенсен Матиас
75'
Порро Педро
Эмерсон Жуниор
 
75'
Ришарлисон
Кулушевски Деян
 
78'
 
Йоргенсен Матиас Занка
Шаде Кевин
85'
Перишич Иван
Дэвис Бен
 

Статистика матча

  • 1 Голы 3
  • 4 Удары по воротам 7
  • 6 Удары в створ 4
  • 5 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 23 Количество передач 26
  • 58 Владение мячом, % 42

Владение мячом

Прогнозы 129
Тоттенхэм 91.5% (118)
X 7.8% (10)
Брентфорд 0.8% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Тоттенхэм
Ничья
Брентфорд
41.00
5.90
3.86
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
20
Форстер
Фрейзер
12
Эмерсон
Жуниор
6
Санчес
Давинсон
34
Ленгле
Клеман
33
Дэвис
Бен
16
Данджума
Арно
38
Биссума
Ив
4
Скипп
Оливер
7
Хын-Мин
Сон
21
Кулушевски
Деян
10
Кейн
Гарри
1
Райя
Давид
2
Хикки
Аарон
5
Пиннок
Итан
16
Ми
Бен
3
Генри
Рико
15
Ониика
Фрэнк
27
Янельт
Витали
8
Йенсен
Матиас
19
Мбеумо
Брайан
11
Висса
Йоан
9
Шаде
Кевин
Тоттенхэм
4-4-2
Брентфорд
4-3-3

История личных встреч

Тоттенхэм
Брентфорд

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

150%
3 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

ПЛ
2:2
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
КЛ
2:0

Голы

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

6
2

Голов в среднем за матч

1.5
0.5

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

60
180

Бомбардиры внутри турнира

Тоттенхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кейн Гарри 28 (5) 0.76
Хын-Мин Сон 10 0.27
Бентанкур Родриго 5 0.14
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 4 0.11
Кулушевски Деян 2 0.05
Дэвис Бен 2 0.05
Порро Педро 2 0.05
Дайер Эрик 2 0.05
Эмерсон Жуниор 2 0.05
Сессеньон Райан 2 0.05
Перишич Иван 1 0.03
Ришарлисон 1 0.03
Доэрти Мэтт 1 0.03
Скипп Оливер 1 0.03
Данджума Арно 1 0.03
Ленгле Клеман 0 0
Ромеро Кристиан 0 0
Хиль Бриан 0 0
Брентфорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тони Айвен 20 (6) 0.54
Мбеумо Брайан 9 (1) 0.24
Висса Йоан 6 0.16
Йенсен Матиас 5 0.14
Дасилва Джош 4 0.11
Ми Бен 3 0.08
Янельт Витали 3 0.08
Пиннок Итан 2 0.05
Норгор Кристиан 1 0.03
Янссон Понтус 1 0.03
Генри Рико 0 0
Ониика Фрэнк 0 0
Баптист Шендон 0 0
Хикки Аарон 0 0
Льюис-Поттер Кин 0 0
Шаде Кевин 0 0

Карточки

Тоттенхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ромеро Кристиан 10 1
Бентанкур Родриго 8 0
Скипп Оливер 7 0
Перишич Иван 6 0
Кейн Гарри 6 0
Биссума Ив 6 0
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 5 0
Дэвис Бен 4 0
Дайер Эрик 4 0
Сессеньон Райан 4 0
Эмерсон Жуниор 2 1
Антонио Конте 2 1
Ленгле Клеман 3 0
Ришарлисон 3 0
Хын-Мин Сон 2 0
Кулушевски Деян 2 0
Стеллини Кристиан 0 1
Лукас Моура 0 1
Мэйсон Райан 1 0
Форстер Фрейзер 1 0
Сарр Пап Матар 1 0
Санчес Давинсон 1 0
Хиль Бриан 1 0
Брентфорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тони Айвен 9 0
Хикки Аарон 7 0
Норгор Кристиан 6 0
Йенсен Матиас 5 0
Мбеумо Брайан 5 0
Генри Рико 4 0
Баптист Шендон 2 1
Дамсгор Миккель 3 0
Ми Бен 2 0
Янельт Витали 2 0
Висса Йоан 2 0
Шаде Кевин 2 0
Йоргенсен Матиас Занка 1 0
Райя Давид 1 0
Дасилва Джош 1 0
Томас Франк 1 0

Результаты матчей

Тоттенхэм
70.6%
29.4%
12 побед 5 поражений
Первый тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
61% (11)
28% (5)
11% (2)
Брентфорд
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
17% (3)
28% (5)
56% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
39% (7)
39% (7)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

10
2

Волевые поражения

7
14
Тоттенхэм
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
39% (7)
28% (5)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
28% (5)
33% (6)
Брентфорд
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
17% (3)
39% (7)
44% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
61% (11)
17% (3)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

26
4

Волевые поражения

19
32
Тоттенхэм
66.7%
33.3%
20 побед 10 поражений
Первый тайм
33% (12)
36% (13)
31% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (18)
28% (10)
22% (8)
Брентфорд
27.3%
72.7%
6 побед 16 поражений
Первый тайм
17% (6)
33% (12)
50% (18)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (8)
50% (18)
28% (10)

Сухие победы

8
4

Сухие поражения

6
10

Волевые победы

36
6

Волевые поражения

26
46

Голы по времени матча

Забито

36
21
13 В 1-м тайме 8
23 Во 2-м тайме 13
11 Забивали первыми 4
19 Не забивали 25
5
14%
1
5%
1-15
4
11%
3
14%
16-30
4
11%
4
19%
31-45
7
19%
2
10%
46-60
7
19%
4
19%
61-75
9
25%
7
33%
76-90

Пропущено

22
26
14 В 1-м тайме 17
8 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 12
12 Не пропускали 14
5
23%
6
23%
1-15
0
0%
8
31%
16-30
9
41%
3
12%
31-45
2
9%
4
15%
46-60
2
9%
2
8%
61-75
4
18%
3
12%
76-90

Забито

28
34
9 В 1-м тайме 17
19 Во 2-м тайме 17
8 Забивали первыми 12
21 Не забивали 20
2
7%
3
9%
1-15
1
4%
5
15%
16-30
6
21%
9
26%
31-45
4
14%
5
15%
46-60
9
32%
3
9%
61-75
6
21%
9
26%
76-90

Пропущено

38
18
17 В 1-м тайме 7
21 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 12
8
21%
0
0%
1-15
7
18%
4
22%
16-30
2
5%
3
17%
31-45
8
21%
4
22%
46-60
5
13%
4
22%
61-75
8
21%
3
17%
76-90

Забито

64
55
22 В 1-м тайме 25
42 Во 2-м тайме 30
19 Забивали первыми 16
4 Не забивали 9
7
11%
4
7%
1-15
5
8%
8
15%
16-30
10
16%
13
24%
31-45
11
17%
7
13%
46-60
16
25%
7
13%
61-75
15
23%
16
29%
29%
76-90

Пропущено

60
44
31 В 1-м тайме 24
29 Во 2-м тайме 20
17 Пропускали первыми 17
26 Не пропускали 26
13
22%
6
14%
1-15
7
12%
12
27%
16-30
11
18%
6
14%
31-45
10
17%
8
18%
46-60
7
12%
6
14%
61-75
12
20%
6
14%
76-90

Результаты последних матчей

Тоттенхэм
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Астон Вилла - Тоттенхэм 2:1 Тоттенхэм - Кристал Пэлас 1:0 Ливерпуль - Тоттенхэм 4:3 Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 2:2
Ньюкасл - Тоттенхэм 6:1 Тоттенхэм - Борнмут 2:3 Тоттенхэм - Брайтон 2:1 Эвертон - Тоттенхэм 1:1 Саутгемптон - Тоттенхэм 3:3 Тоттенхэм - Ноттингем Форест 3:1 Тоттенхэм - Милан 0:0 Вулверхэмптон - Тоттенхэм 1:0 Шеффилд Юнайтед - Тоттенхэм 1:0 Тоттенхэм - Челси 2:0 Тоттенхэм - Вест Хэм 2:0 Милан - Тоттенхэм 1:0 Лестер - Тоттенхэм 4:1 Тоттенхэм - Манчестер Сити 1:0 Престон Норт Энд - Тоттенхэм 0:3 Фулхэм - Тоттенхэм 0:1
Брентфорд
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Брентфорд - Вест Хэм 2:0 Ливерпуль - Брентфорд 1:0 Брентфорд - Ноттингем Форест 2:1 Челси - Брентфорд 0:2
Брентфорд - Астон Вилла 1:1 Вулверхэмптон - Брентфорд 2:0 Брентфорд - Ньюкасл 1:2 Манчестер Юнайтед - Брентфорд 1:0 Брайтон - Брентфорд 3:3 Брентфорд - Лестер 1:1 Саутгемптон - Брентфорд 0:2 Эвертон - Брентфорд 1:0 Брентфорд - Фулхэм 3:2 Брентфорд - Кристал Пэлас 1:1 Арсенал - Брентфорд 1:1 Брентфорд - Саутгемптон 3:0 Лидс - Брентфорд 0:0 Брентфорд - Борнмут 2:0 Брентфорд - Вест Хэм 0:1 Брентфорд - Ливерпуль 3:1

Результаты матчей

Тоттенхэм
Брентфорд

Точный счет

1:0
3 раза 17%
2:0
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
6:2
1 раз 6%
1:1
5 раз 28%
2:0
3 раза 17%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%

Точное количество голов

2
7 раз 39%
1
5 раз 28%
0
2 раза 11%
4
2 раза 11%
3
1 раз 6%
6
1 раз 6%
1
6 раз 33%
2
5 раз 28%
3
3 раза 17%
0
2 раза 11%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Точный счет

0:1
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
0:2
3 раза 17%
1:0
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 44%
2
4 раза 22%
3
3 раза 17%
0
2 раза 11%
4
1 раз 6%
0
7 раз 39%
2
7 раз 39%
1
3 раза 17%
3
1 раз 6%

Точный счет

2:0
4 раза 11%
1:0
4 раза 11%
2:2
3 раза 8%
0:2
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
4:3
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
3:3
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%
1:1
7 раз 19%
2:0
4 раза 11%
0:0
3 раза 8%
0:2
3 раза 8%
1:0
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
1:2
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
13 раз 36%
2
11 раз 31%
0
4 раза 11%
3
4 раза 11%
4
3 раза 8%
6
1 раз 3%
2
12 раз 33%
0
9 раз 25%
1
9 раз 25%
3
4 раза 11%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Тоттенхэм
Брентфорд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
2
0.5
Больше Меньше
16
2
11
7
1.5
10
8
4
14
2.5
5
13
3
15
3.5
2
16
1
17
4.5
1
17
1
17
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
2
0.5
Больше Меньше
11
7
8
10
1.5
8
10
4
14
2.5
1
17
1
17
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
32
4
0.5
Больше Меньше
27
9
19
17
1.5
18
18
8
28
2.5
6
30
4
32
3.5
2
34
1
35
4.5
1
35
1
35
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 35 27 4 4 92 - 31 85
2.
Арсенал
 Заявка 36 25 6 5 83 - 42 81
3.
Ньюкасл
 Заявка 36 19 12 5 67 - 32 69
4.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 35 20 6 9 51 - 41 66
5.
Ливерпуль
 Заявка 36 19 8 9 70 - 42 65
6.
Брайтон
 Заявка 35 17 7 11 67 - 49 58
7.
Астон Вилла
 Заявка 36 17 6 13 48 - 44 57
8.
Тоттенхэм
 1:3 Заявка 37 17 6 14 66 - 62 57
9.
Брентфорд
 3:1 Заявка 37 14 14 9 57 - 46 56
10.
Фулхэм
 Заявка 36 15 6 15 52 - 49 51
11.
Челси
 Заявка 35 11 10 14 36 - 41 43
12.
Кристал Пэлас
 Заявка 36 11 10 15 37 - 46 43
13.
Вулверхэмптон
 Заявка 36 11 7 18 30 - 52 40
14.
Борнмут
 Заявка 36 11 6 19 37 - 69 39
15.
Вест Хэм
 Заявка 36 10 7 19 38 - 52 37
16.
Ноттингем Форест
 Заявка 36 8 10 18 36 - 67 34
17.
Эвертон
 Заявка 36 7 11 18 32 - 56 32
18.
Лидс
 Заявка 36 7 10 19 46 - 71 31
19.
Лестер
 Заявка 36 8 6 22 49 - 67 30
20.
Саутгемптон
 Заявка 36 6 6 24 31 - 66 24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 18 16 1 1 59 - 17 49
2.
Ливерпуль
 Заявка 18 13 4 1 45 - 16 43
3.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 17 13 3 1 30 - 8 42
4.
Арсенал
 Заявка 18 13 3 2 48 - 25 42
5.
Ньюкасл
 Заявка 18 11 5 2 36 - 14 38
6.
Тоттенхэм
 1:3 Заявка 19 12 1 6 37 - 25 37
7.
Астон Вилла
 Заявка 18 11 2 5 31 - 20 35
8.
Брентфорд
 3:1 Заявка 18 9 7 2 34 - 18 34
9.
Брайтон
 Заявка 17 9 3 5 33 - 19 30
10.
Вулверхэмптон
 Заявка 18 9 2 7 18 - 19 29
11.
Фулхэм
 Заявка 18 8 4 6 29 - 27 28
12.
Ноттингем Форест
 Заявка 18 7 6 5 26 - 24 27
13.
Кристал Пэлас
 Заявка 18 7 6 5 20 - 22 27
14.
Вест Хэм
 Заявка 18 7 4 7 23 - 23 25
15.
Челси
 Заявка 18 6 6 6 19 - 18 24
16.
Борнмут
 Заявка 18 6 4 8 20 - 27 22
17.
Лидс
 Заявка 18 5 7 6 25 - 33 22
18.
Эвертон
 Заявка 18 5 3 10 15 - 27 18
19.
Лестер
 Заявка 18 4 4 10 21 - 26 16
20.
Саутгемптон
 Заявка 18 2 4 12 15 - 33 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 18 12 3 3 35 - 17 39
2.
Манчестер Сити
 Заявка 17 11 3 3 33 - 14 36
3.
Ньюкасл
 Заявка 18 8 7 3 31 - 18 31
4.
Брайтон
 Заявка 18 8 4 6 34 - 30 28
5.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 18 7 3 8 21 - 33 24
6.
Фулхэм
 Заявка 18 7 2 9 23 - 22 23
7.
Астон Вилла
 Заявка 18 6 4 8 17 - 24 22
8.
Брентфорд
 3:1 Заявка 19 5 7 7 23 - 28 22
9.
Ливерпуль
 Заявка 18 6 4 8 25 - 26 22
10.
Тоттенхэм
 1:3 Заявка 18 5 5 8 29 - 37 20
11.
Челси
 Заявка 17 5 4 8 17 - 23 19
12.
Борнмут
 Заявка 18 5 2 11 17 - 42 17
13.
Кристал Пэлас
 Заявка 18 4 4 10 17 - 24 16
14.
Саутгемптон
 Заявка 18 4 2 12 16 - 33 14
15.
Лестер
 Заявка 18 4 2 12 28 - 41 14
16.
Эвертон
 Заявка 18 2 8 8 17 - 29 14
17.
Вест Хэм
 Заявка 18 3 3 12 15 - 29 12
18.
Вулверхэмптон
 Заявка 18 2 5 11 12 - 33 11
19.
Лидс
 Заявка 18 2 3 13 21 - 38 9
20.
Ноттингем Форест
 Заявка 18 1 4 13 10 - 43 7
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 36 (7)
Тоттенхэм Кейн Гарри 28 (3)
Брентфорд Тони Айвен 20 (4)
Ливерпуль Салах Мохамед 19 (11)
Ньюкасл Уилсон Каллум 18 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Ньюкасл Жоэлинтон 12
Фулхэм Пальинья Жоау 12
Вулверхэмптон Семеду Нелсон 1 10
Тоттенхэм Ромеро Кристиан 1 10
Челси Галлахер Конор 1 10
Весь список
  • Второй тайм
  • Угловой
    90'
    Угловой с левого фланга исполняют хозяева поля, но с подачей на ближнюю штангу гости очень легко справляются.
  • Дополнительное время
    90'
    Целых 9 минут добавляет к основному времени матча Джаред Джиллетт.
  • Замена
    89'
    Йоан Висса и Аарон Хикки покидают поле, в итоге Джош Дасилва и Мадс Расмуссен.
  • Описание гола
    88'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:3! ЙОАН ВИССА!
    Скипптеряет мяч под прессингом Баптиста, Мбеумо подхватывает снаряд и выводит Виссу на рандеву с Форстером, а Йоан спокойно укладывает круглого в угол!
  • Травма, повреждение
    86'
    После навеса с углового Ми столкнулся головами с Ришарлисоном, помощь врачей требуется защитнику "Брентфорда".
  • Замена
    85'
    Иван Перишич появляется на поле вместо Бена Дэвиса.
  • 83'
    Новая позиционная атака "Тоттенхэма" завершается подачей Порро с правого фланга - Райя уверенно забирает мяч на выходе.
  • 82'
    Моура и Ришарлисон поочередно выигрывают верховые дуэли в чужой штрафной, однако мяч от головы последнего летит в руки голкиперу.
  • 81'
    Лукас Моура с правого фланга исполняет не самую расчётливую диагональ в чужую штрафную, мяч прилетает в руки Райя.
  • 80'
    10 минут остается до конца основного времени матча, по-прежнему ничего толкового у "шпор" впереди не получается, зреет очередная неудача "Тоттенхэма".
  • 79'
    Через правый фланг атакует "Тоттенхэм", однако Генри удачно вступает в отбор и при этом сохраняет мяч в поле.
  • Замена
    78'
    Матиас Йоргенсен Занка появляется на поле вместо Кевина Шаде.
  • Угловой
    76'
    Угловой на правом фланге атаки заработали гости, мяч был выбит из штрафной, а с подбора Генри пробил крайне неточно.
  • Замена
    75'
    Ришарлисон и Педро Порро появляются на поле вместо Деяна Кулушевски и Эмерсона Жуниора.
  • 73'
    По-прежнему ничего глобально в рисунке игры не меняется, никак не удается "Тоттенхэм" добраться до чужой штрафной площади.
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    • Замена
      72'
      Шендон Баптист появляется на поле вместо Матиаса Йенсена.
    • Фол, нарушение
      70'
      Моура на дриблинге приближается к штрафной, однако далеко отпускает от себя мяч и втыкается в ногу Ми.
    • 69'
      Еще одна пауза медицинского характера у нас, помощь требуется Йенсену, который остался на газоне в центре поля.
    • Желтая карточка
      68'
      Генри на фланге прихватил за футболку Моуру и получил желтую карточку.
    • 67'
      Пока совсем ничего не удается создать хозяевам поля после перерыва, полностью контролируют происходящее игроки "Брентфорда".
    • Замена
      65'
      Первая замена в составе хозяев - вместо Арно Данджумы на поле появляется Лукас Моура.
    • 64'
      Хикки с правого фланга исполняет передачу в штрафную, мяч попадает в Санчеса и оказывается в руках у Форстера.
    • 63'
      Всё переворачивается у нас с ног на голову, проваливает "Тоттенхэм" концовку и без того невзрачного сезона.
    • 2 гола - дубль!
      62'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:2! БРАЙАН МБЕУМО!
      Гости накрывают Кейна в центре поля и разгоняют атаку по правому флангу, Мбеумо после проникающего паса Хикки врывается в штрафную с правого края и с левой пробивает точно в дальний угол!
    • 60'
      Ошибается Форстер с выносом мяча, Дамсгор пытается в касание направить снаряд за шиворот голкиперу, но перебрасывает и ворота.
    • 59'
      Проблемы со здоровьем есть у Данджумы, помощь врачей требуется игроку "Тоттенхэма".
    • 57'
      Отвечает "Тоттенхэм" своей атакой, Кулушевски прокинул мяч мимо Ми и отдал на Кейна, который с 20 метров пробивает выше ворот.
    • 56'
      Массированная атака удается "Брентфорду", в завершении Мбеумо отмечается ударом слёта с линии штрафной - Форстер уверенно ловит мяч.
    • 55'
      Шаде входит в штрафную с левого края, уходит от опеки Эмерсона, однако простреливает Кевин в сетку с внешней стороны.
    • Угловой
      53'
      Угловой на правом фланге атаки заработали "шпоры", однако розыгрыш с участием Кулушевски не привел к интересному моменту.
    • 52'
      Любопытно, что в начале второго тайма "Тоттенхэм" владеет мячом 86 процентов игрового времени, но результат на табло совсем иной.
    • 51'
      Первый же удар "Брентфорда" в створ приносит "пчёлам" результат, посмотрим, как отреагирует на случившееся "Тоттенхэм".
    • Описание гола
      50'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:1! БРАЙАН МБЕУМО!
      С аута на левом фланге гости доставили мяч в центр, Висса покатил правее на Мбеумо, тот вошел в штрафную и с левой пробил из-под Дэвиса точно в дальний угол!
    • 49'
      Заброс в направлении Шаде получается слишком сильным, не удается немецкому форварду "Брентфорда" обработать мяч.
    • 48'
      В спокойном темпе начинается у нас вторая половина встречи, пока про ворота соперники не вспоминают.
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался! Миккель Дамсгор появляется на поле вместо Фрэнка Ониики.
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Звучит свисток на перерыв!
    • Угловой
      45'
      Сон с углового исполняет подачу практически в створ ворот, однако Райя был к этому готов и забрал мяч.
    • 45'
      А теперь Кулушевски получает мяч на левом краю штрафной и заряжает в ближнюю "девятку", однако Райя отбивает снаряд на угловой.
    • 45'
      Длительная позиционная атака удается "Тоттенхэма", Кулушевски приближается к штрафной и пробивает по воротам, однако защитники накрывают попытку шведа.
    • 45'
      Висса врывается в штрафную с левого края и исполняет прострел из-под Санчеса, однако защитники "Тоттенхэма" мяч выбивают.
    • 45'
      Очередная атака "Тоттенхэма" завершается попыткой удара Сона с левого края штрафной, но на пути мяча возникает нога Ми.
    • Дополнительное время
      45'
      4 минуты добавляет Джаред Джиллетт к основному времени первого тайма.
    • Желтая карточка
      44'
      Биссума грубо подкатывается под Виссу на своей половине поля, желтая карточка для полузащитника "Тоттенхэма".
    • Опасный момент
      43'
      Сон обыгрывается с Эмерсоном у правого угла штрафной и исполняет невысокий навес в центр, Данджума пробивает в падении головой, но немного не попадает в дальний угол!
    • 42'
      Висса накрутил нескольких соперников перед штрафной и отдал передачу на Мбеумо, который столкнулся с защитником и оказался на газоне, но свисток арбитра молчит.
    • 41'
      5:4 по общему количеству ударов к концу первого тайма, а вот в створ попадает только "Тоттенхэм" - 4:0.
    • Угловой
      40'
      С углового Кулушевски исполняет подачу во вратарскую, где Райя очень спокойно забирает мяч в руки.
    • 39'
      Кулушевски приближается к штрафной и катит на ход Эмерсону, прострел которого прерывает Генри - угловой.
    • 38'
      Вроде избежал серьезной травмы Райя, возвращается он на пост номер один, Стракоша на разминку не отправился.
    • Травма, повреждение
      36'
      Какие-то проблемы с коленом возникают у голкипера "Брентфорда", попадает Райя в объятия врачей команды.
    • 35'
      Ониика получает мяч в штрафной и откатывает чуть назад на Йенсена, который в касание пробивает правее створа.
    • 33'
      Снова есть проблемы с выходом из обороны у "пчёл", Дэвис вовремя играет на опережение на фланге и мяч перехватывает.
    • 32'
      Очередная подача Генри с левого фланга, Висса пытается дотянуться до мяча прямой ногой, однако защитники "Тоттенхэма" были на месте.
    • 31'
      Отметим, что у "Тоттенхэма" в последних шести матчах лишь одна победа в АПЛ, сегодня заявка есть, но "Брентфорд" явно так просто не сдастся.
    • 30'
      Кулушески подкараулил ошибку соперника на чужой половине и покатил на ход Данджуме, но Райя вовремя вышел за пределы штрафной и оказывается первым на мяче.
    • 29'
      Проход Генри левым флангом завершается подачей в штрафную, Мбеумо добирается до верхового мяча, однако круглый по дуге перелетает ворота хозяев.
    • 28'
      "Брентфорд" надолго застрял с мячом на своей половине поля, не удается преодолеть первый эшелон обороны "Тоттенхэма" через короткий пас.
    • 27'
      Кейн из центральной зоны забрасывает мяч в штрафную на подключившегося к атаке Дэвиса, однако валлийцу до мяча добраться не удается.
    • 26'
      Йенсен вновь далеко бросает мяч из-за боковой, Ми исполняет скидку во вратарскую, где снаряд приходит к Форстеру.
    • Угловой
      25'
      Угловой с правого фланга подает "Тоттенхэм", Кулушевски выигрывает верховую борьбу, однако пробивает головой мимо створа.
    • Опасный момент
      24'
      Сон обыгрывается на левом фланге с Кулушевски и исполняет подачу на дальнюю штангу, Эмерсон головой пробивает в ближний угол, однако Генри головой выбивает мяч из пустого створа!
    • 23'
      Появляются какие-то посторонние предметы на поле, воздушные шары белого и черного цвета заполняют газон.
    • 22'
      Пока у хозяев поля есть минимальное преимущество по владению, но все три удара пришлись в створ ворот.
    • Желтая карточка
      21'
      Райан Мэйсон остался недоволен работой главного арбитра, в итоге наставник "Тоттенхэма" удостоился предупреждения.
    • 19'
      Йенсен далеко бросает мяч из-за боковой линии, один из партнеров исполняет скидку во вратарскую, однако удается защитникам разрядить обстановку.
    • 18'
      Йенсен со штрафного исполняет подачу на дальнюю штангу, куда стремились сразу два партнера, однако добраться до мяча никому из них не удается.
    • Фол, нарушение
      16'
      Биссума на фланге фолит против Виссы, готовят гости достаточно перспективный штрафной.
    • 15'
      Позиционная атака "шпор" завершается подачей Дэвиса в штрафную, однако до удара по воротам этот момент не доходит.
    • Угловой
      14'
      Первый угловой в исполнении "Брентфорда" не приводит к опасному моменту, спокойно оборона "Тоттенхэма" выбивает мяч.
    • 13'
      Шаде врывается в штрафную с левого края и простреливает во вратарскую, однако Дэвис при помощи Форстера выбивает мяч на угловой.
    • Опасный момент
      12'
      Кейн из глубины поля катит мяч на ход Сону, кореец добирается до штрафной и пробивает по воротам из-под защитника, однако Райя спасает свои ворота!
    • 11'
      В онлайн-таблице "Тоттенхэм" поднимается на шестое место, которое дает право сыграть в Лиге конференций, но конкуренция в этой части таблицы по-прежнему высокая.
    • 10'
      В матче первого круга "Брентфорд" вел дома со счётом 2:0, однако во втором тайме "Тоттенхэму" удалось свести матч к ничьей.
    • 9'
      28-й гол забивает Кейн в этом сезоне, была бы у форварда "Тоттенхэма" очередная Золотая бутса, если бы не Эрлинг Холанн.
    • Описание гола
      8'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0! ГАРРИ КЕЙН!
      Кулушевски со штрафного откатывает мяч подошвой на Кейна, который в касание наносит неотразимый удар в правую от себя "девятку"!
    • Фол, нарушение
      6'
      Оньека грубовато фолит против Скиппа перед штрафной "Брентфорда", готовят хозяева поля перспективный штрафной в 25 метрах от ворот.
    • 5'
      Кейн добрался до штрафной по левому краю и пробил из-под Хикки, однако мяч приходит в руки Райя.
    • 4'
      Генри прошел по левому флангу и исполнил передачу в штрафную, Висса скидывает мяч на Мбеумо, который пробивает крайне неточно.
    • 3'
      Обе команды, по сути, уже доигрывают сезон, занимая восьмое и девятое места в турнирной таблице, шансов на еврокубки уже нет.
    • 2'
      Кулушевски с правого фланга исполняет острый прострел во вратарскую, однако Райя со второй попытки накрывает мяч.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!