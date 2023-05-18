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  4. Премьер-лига 2022-2023

Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 37. Стадион: . Главный судья: Джиллетт Джаред
Тоттенхэм
 
Позже
Брентфорд
Прогнозы 52
Тоттенхэм 88.5% (46)
X 9.6% (5)
Брентфорд 1.9% (1)
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Тоттенхэм
Ничья
Брентфорд
4.05
4.04
4.25
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Тоттенхэм
Брентфорд

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

150%
3 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

ПЛ
2:2
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
КЛ
2:0

Голы

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

6
2

Голов в среднем за матч

1.5
0.5

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

60
180

Бомбардиры внутри турнира

Тоттенхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кейн Гарри 27 (5) 0.75
Хын-Мин Сон 10 0.28
Бентанкур Родриго 5 0.14
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 4 0.11
Кулушевски Деян 2 0.06
Дэвис Бен 2 0.06
Порро Педро 2 0.06
Дайер Эрик 2 0.06
Эмерсон Жуниор 2 0.06
Сессеньон Райан 2 0.06
Перишич Иван 1 0.03
Ришарлисон 1 0.03
Доэрти Мэтт 1 0.03
Скипп Оливер 1 0.03
Данджума Арно 1 0.03
Ленгле Клеман 0 0
Ромеро Кристиан 0 0
Хиль Бриан 0 0
Брентфорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тони Айвен 20 (6) 0.56
Мбеумо Брайан 7 (1) 0.19
Висса Йоан 6 0.17
Йенсен Матиас 5 0.14
Дасилва Джош 4 0.11
Ми Бен 3 0.08
Янельт Витали 3 0.08
Пиннок Итан 2 0.06
Норгор Кристиан 1 0.03
Янссон Понтус 1 0.03
Генри Рико 0 0
Ониика Фрэнк 0 0
Баптист Шендон 0 0
Льюис-Поттер Кин 0 0
Шаде Кевин 0 0

Карточки

Тоттенхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ромеро Кристиан 10 1
Бентанкур Родриго 8 0
Скипп Оливер 7 0
Перишич Иван 6 0
Кейн Гарри 6 0
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 5 0
Биссума Ив 5 0
Дэвис Бен 4 0
Дайер Эрик 4 0
Сессеньон Райан 4 0
Эмерсон Жуниор 2 1
Антонио Конте 2 1
Ленгле Клеман 3 0
Ришарлисон 3 0
Хын-Мин Сон 2 0
Кулушевски Деян 2 0
Стеллини Кристиан 0 1
Лукас Моура 0 1
Форстер Фрейзер 1 0
Сарр Пап Матар 1 0
Санчес Давинсон 1 0
Хиль Бриан 1 0
Брентфорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тони Айвен 9 0
Хикки Аарон 7 0
Норгор Кристиан 6 0
Йенсен Матиас 5 0
Мбеумо Брайан 5 0
Баптист Шендон 2 1
Генри Рико 3 0
Дамсгор Миккель 3 0
Ми Бен 2 0
Янельт Витали 2 0
Висса Йоан 2 0
Шаде Кевин 2 0
Йоргенсен Матиас Занка 1 0
Райя Давид 1 0
Дасилва Джош 1 0
Томас Франк 1 0

Результаты матчей

Тоттенхэм
70.6%
29.4%
12 побед 5 поражений
Первый тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
61% (11)
28% (5)
11% (2)
Брентфорд
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
17% (3)
28% (5)
56% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
39% (7)
39% (7)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

10
2

Волевые поражения

7
14
Тоттенхэм
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
39% (7)
28% (5)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
28% (5)
33% (6)
Брентфорд
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
17% (3)
39% (7)
44% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
61% (11)
17% (3)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

26
4

Волевые поражения

19
32
Тоттенхэм
66.7%
33.3%
20 побед 10 поражений
Первый тайм
33% (12)
36% (13)
31% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (18)
28% (10)
22% (8)
Брентфорд
27.3%
72.7%
6 побед 16 поражений
Первый тайм
17% (6)
33% (12)
50% (18)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (8)
50% (18)
28% (10)

Сухие победы

8
4

Сухие поражения

6
10

Волевые победы

36
6

Волевые поражения

26
46

Голы по времени матча

Забито

36
21
13 В 1-м тайме 8
23 Во 2-м тайме 13
11 Забивали первыми 4
19 Не забивали 25
5
14%
1
5%
1-15
4
11%
3
14%
16-30
4
11%
4
19%
31-45
7
19%
2
10%
46-60
7
19%
4
19%
61-75
9
25%
7
33%
76-90

Пропущено

22
26
14 В 1-м тайме 17
8 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 12
12 Не пропускали 14
5
23%
6
23%
1-15
0
0%
8
31%
16-30
9
41%
3
12%
31-45
2
9%
4
15%
46-60
2
9%
2
8%
61-75
4
18%
3
12%
76-90

Забито

28
34
9 В 1-м тайме 17
19 Во 2-м тайме 17
8 Забивали первыми 12
21 Не забивали 20
2
7%
3
9%
1-15
1
4%
5
15%
16-30
6
21%
9
26%
31-45
4
14%
5
15%
46-60
9
32%
3
9%
61-75
6
21%
9
26%
76-90

Пропущено

38
18
17 В 1-м тайме 7
21 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 12
8
21%
0
0%
1-15
7
18%
4
22%
16-30
2
5%
3
17%
31-45
8
21%
4
22%
46-60
5
13%
4
22%
61-75
8
21%
3
17%
76-90

Забито

64
55
22 В 1-м тайме 25
42 Во 2-м тайме 30
19 Забивали первыми 16
4 Не забивали 9
7
11%
4
7%
1-15
5
8%
8
15%
16-30
10
16%
13
24%
31-45
11
17%
7
13%
46-60
16
25%
7
13%
61-75
15
23%
16
29%
29%
76-90

Пропущено

60
44
31 В 1-м тайме 24
29 Во 2-м тайме 20
17 Пропускали первыми 17
26 Не пропускали 26
13
22%
6
14%
1-15
7
12%
12
27%
16-30
11
18%
6
14%
31-45
10
17%
8
18%
46-60
7
12%
6
14%
61-75
12
20%
6
14%
76-90

Результаты последних матчей

Тоттенхэм
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Астон Вилла - Тоттенхэм 2:1 Тоттенхэм - Кристал Пэлас 1:0 Ливерпуль - Тоттенхэм 4:3 Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 2:2
Ньюкасл - Тоттенхэм 6:1 Тоттенхэм - Борнмут 2:3 Тоттенхэм - Брайтон 2:1 Эвертон - Тоттенхэм 1:1 Саутгемптон - Тоттенхэм 3:3 Тоттенхэм - Ноттингем Форест 3:1 Тоттенхэм - Милан 0:0 Вулверхэмптон - Тоттенхэм 1:0 Шеффилд Юнайтед - Тоттенхэм 1:0 Тоттенхэм - Челси 2:0 Тоттенхэм - Вест Хэм 2:0 Милан - Тоттенхэм 1:0 Лестер - Тоттенхэм 4:1 Тоттенхэм - Манчестер Сити 1:0 Престон Норт Энд - Тоттенхэм 0:3 Фулхэм - Тоттенхэм 0:1
Брентфорд
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Брентфорд - Вест Хэм 2:0 Ливерпуль - Брентфорд 1:0 Брентфорд - Ноттингем Форест 2:1 Челси - Брентфорд 0:2
Брентфорд - Астон Вилла 1:1 Вулверхэмптон - Брентфорд 2:0 Брентфорд - Ньюкасл 1:2 Манчестер Юнайтед - Брентфорд 1:0 Брайтон - Брентфорд 3:3 Брентфорд - Лестер 1:1 Саутгемптон - Брентфорд 0:2 Эвертон - Брентфорд 1:0 Брентфорд - Фулхэм 3:2 Брентфорд - Кристал Пэлас 1:1 Арсенал - Брентфорд 1:1 Брентфорд - Саутгемптон 3:0 Лидс - Брентфорд 0:0 Брентфорд - Борнмут 2:0 Брентфорд - Вест Хэм 0:1 Брентфорд - Ливерпуль 3:1

Результаты матчей

Тоттенхэм
Брентфорд

Точный счет

1:0
3 раза 17%
2:0
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
6:2
1 раз 6%
1:1
5 раз 28%
2:0
3 раза 17%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%

Точное количество голов

2
7 раз 39%
1
5 раз 28%
0
2 раза 11%
4
2 раза 11%
3
1 раз 6%
6
1 раз 6%
1
6 раз 33%
2
5 раз 28%
3
3 раза 17%
0
2 раза 11%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Точный счет

0:1
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
0:2
3 раза 17%
1:0
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 44%
2
4 раза 22%
3
3 раза 17%
0
2 раза 11%
4
1 раз 6%
0
7 раз 39%
2
7 раз 39%
1
3 раза 17%
3
1 раз 6%

Точный счет

2:0
4 раза 11%
1:0
4 раза 11%
2:2
3 раза 8%
0:2
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
4:3
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
3:3
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%
1:1
7 раз 19%
2:0
4 раза 11%
0:0
3 раза 8%
0:2
3 раза 8%
1:0
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
1:2
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
13 раз 36%
2
11 раз 31%
0
4 раза 11%
3
4 раза 11%
4
3 раза 8%
6
1 раз 3%
2
12 раз 33%
0
9 раз 25%
1
9 раз 25%
3
4 раза 11%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Тоттенхэм
Брентфорд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
2
0.5
Больше Меньше
16
2
11
7
1.5
10
8
4
14
2.5
5
13
3
15
3.5
2
16
1
17
4.5
1
17
1
17
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
2
0.5
Больше Меньше
11
7
8
10
1.5
8
10
4
14
2.5
1
17
1
17
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
32
4
0.5
Больше Меньше
27
9
19
17
1.5
18
18
8
28
2.5
6
30
4
32
3.5
2
34
1
35
4.5
1
35
1
35
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 35 27 4 4 92 - 31 85
2.
Арсенал
 Заявка 36 25 6 5 83 - 42 81
3.
Ньюкасл
 Заявка 35 18 12 5 63 - 31 66
4.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 35 20 6 9 51 - 41 66
5.
Ливерпуль
 Заявка 36 19 8 9 70 - 42 65
6.
Брайтон
 Заявка 34 17 7 10 66 - 45 58
7.
Астон Вилла
 Заявка 36 17 6 13 48 - 44 57
8.
Тоттенхэм
 Заявка 36 17 6 13 65 - 59 57
9.
Брентфорд
 Заявка 36 13 14 9 54 - 45 53
10.
Фулхэм
 Заявка 36 15 6 15 52 - 49 51
11.
Челси
 Заявка 35 11 10 14 36 - 41 43
12.
Кристал Пэлас
 Заявка 36 11 10 15 37 - 46 43
13.
Вулверхэмптон
 Заявка 36 11 7 18 30 - 52 40
14.
Борнмут
 Заявка 36 11 6 19 37 - 69 39
15.
Вест Хэм
 Заявка 36 10 7 19 38 - 52 37
16.
Ноттингем Форест
 Заявка 36 8 10 18 36 - 67 34
17.
Эвертон
 Заявка 36 7 11 18 32 - 56 32
18.
Лидс
 Заявка 36 7 10 19 46 - 71 31
19.
Лестер
 Заявка 36 8 6 22 49 - 67 30
20.
Саутгемптон
 Заявка 36 6 6 24 31 - 66 24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 18 16 1 1 59 - 17 49
2.
Ливерпуль
 Заявка 18 13 4 1 45 - 16 43
3.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 17 13 3 1 30 - 8 42
4.
Арсенал
 Заявка 18 13 3 2 48 - 25 42
5.
Тоттенхэм
 Заявка 18 12 1 5 36 - 22 37
6.
Ньюкасл
 Заявка 17 10 5 2 32 - 13 35
7.
Астон Вилла
 Заявка 18 11 2 5 31 - 20 35
8.
Брентфорд
 Заявка 18 9 7 2 34 - 18 34
9.
Брайтон
 Заявка 17 9 3 5 33 - 19 30
10.
Вулверхэмптон
 Заявка 18 9 2 7 18 - 19 29
11.
Фулхэм
 Заявка 18 8 4 6 29 - 27 28
12.
Ноттингем Форест
 Заявка 18 7 6 5 26 - 24 27
13.
Кристал Пэлас
 Заявка 18 7 6 5 20 - 22 27
14.
Вест Хэм
 Заявка 18 7 4 7 23 - 23 25
15.
Челси
 Заявка 18 6 6 6 19 - 18 24
16.
Борнмут
 Заявка 18 6 4 8 20 - 27 22
17.
Лидс
 Заявка 18 5 7 6 25 - 33 22
18.
Эвертон
 Заявка 18 5 3 10 15 - 27 18
19.
Лестер
 Заявка 18 4 4 10 21 - 26 16
20.
Саутгемптон
 Заявка 18 2 4 12 15 - 33 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 18 12 3 3 35 - 17 39
2.
Манчестер Сити
 Заявка 17 11 3 3 33 - 14 36
3.
Ньюкасл
 Заявка 18 8 7 3 31 - 18 31
4.
Брайтон
 Заявка 17 8 4 5 33 - 26 28
5.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 18 7 3 8 21 - 33 24
6.
Фулхэм
 Заявка 18 7 2 9 23 - 22 23
7.
Ливерпуль
 Заявка 18 6 4 8 25 - 26 22
8.
Астон Вилла
 Заявка 18 6 4 8 17 - 24 22
9.
Тоттенхэм
 Заявка 18 5 5 8 29 - 37 20
10.
Брентфорд
 Заявка 18 4 7 7 20 - 27 19
11.
Челси
 Заявка 17 5 4 8 17 - 23 19
12.
Борнмут
 Заявка 18 5 2 11 17 - 42 17
13.
Кристал Пэлас
 Заявка 18 4 4 10 17 - 24 16
14.
Саутгемптон
 Заявка 18 4 2 12 16 - 33 14
15.
Лестер
 Заявка 18 4 2 12 28 - 41 14
16.
Эвертон
 Заявка 18 2 8 8 17 - 29 14
17.
Вест Хэм
 Заявка 18 3 3 12 15 - 29 12
18.
Вулверхэмптон
 Заявка 18 2 5 11 12 - 33 11
19.
Лидс
 Заявка 18 2 3 13 21 - 38 9
20.
Ноттингем Форест
 Заявка 18 1 4 13 10 - 43 7
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 36 (7)
Тоттенхэм Кейн Гарри 27 (3)
Брентфорд Тони Айвен 20 (4)
Ливерпуль Салах Мохамед 19 (11)
Ньюкасл Уилсон Каллум 17 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Ньюкасл Жоэлинтон 12
Фулхэм Пальинья Жоау 12
Вулверхэмптон Семеду Нелсон 1 10
Тоттенхэм Ромеро Кристиан 1 10
Челси Галлахер Конор 1 10
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Тоттенхэм - Брентфорд от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 20 мая 2023, осталось 2 дня 6 часов 8 минут.

    Главный судья: Джиллетт Джаред

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  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 32.7% пользователей.
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    • Прогнозы 52
    Тоттенхэм 88.5% (46)
    X 9.6% (5)
    Брентфорд 1.9% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Тоттенхэм
    Ничья
    Брентфорд
    4.05
    4.04
    4.25
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Тоттенхэм - Брентфорд онлайн

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    Прогнозы на матч Тоттенхэм - Брентфорд

    Исход игры
    Тоттенхэм
    88.5% (46)
    Ничья
    9.6% (5)
    Брентфорд
    1.9% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.06% (24)
    Меньше
    52.94% (27)
    Обе команды забьют
    Да
    52.94% (27)
    Нет
    47.06% (24)
    Популярный счёт
    2:1 Тоттенхэм
    32.7% (17)
    2:0 Тоттенхэм
    30.8% (16)
    1:0 Тоттенхэм
    13.5% (7)
    1:1 Ничья
    7.7% (4)
    3:1 Тоттенхэм
    5.8% (3)
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    Брентфорд
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