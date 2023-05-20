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  4. Суперлига 2022-2023

Швейцария: Суперлига
2022-2023

Тур: 34. Стадион: .
Винтертур
0:0
Перерыв
Серветт
0'
30' Желтая карточка
Samba Diba

Ход матча

30'
 
Samba Diba

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 2
  • 4 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 40 Владение мячом, % 60
Лучшие коэффициенты
Винтертур
Ничья
Серветт
5.60
4.95
2.00
Все Коэффициенты
30
Кустер
Маркус
19
Adrian
Gantenbein
25
Шмид
Янник
5
Гельми
Рой
18
Диаби
Сулейман
40
Крьезиу
Хекуран
16
Арнольд
Ремо
10
Ди
Джусто
Маттео
8
Samir
Ramizi
99
Буркарт
Нишан
7
Манзамби
Нефтали
32
Фрик
Джереми
43
Мбабу
Кевин
33
Вуйоз
Николя
19
Севрен
Йоан
34
Anthony
Baron2
8
Конья
Тимоте
30
Samba
Diba
9
Стеванович
Мирослав
17
Кутеса
Дерек
7
Флюке
Патрик
29
Бедья
Крис
Винтертур
4-2-3-1
Серветт
4-2-3-1

История личных встреч

Винтертур
Серветт

10 матчей

60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

70%
60%
7 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

70%
40%
7 побед 4 ничьи 0 побед

21 матч

38.1%
61.9%
0 побед 8 ничьих 13 побед

Первый тайм

47.6%
52.4%
0 побед 10 ничьих 8 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 7 ничьих 13 побед

31 матч

19.4%
38.7%
41.9%
6 побед 12 ничьих 13 побед

Первый тайм

22.6%
51.6%
25.8%
7 побед 16 ничьих 8 побед

Второй тайм

22.6%
35.5%
41.9%
7 побед 11 ничьих 13 побед

История матчей

С
1:1
С
1:2
С
1:0
ЧЛ
2:3
ЧЛ
5:2
ЧЛ
1:3
ЧЛ
2:0
ЧЛ
4:2
ЧЛ
1:1
ЧЛ
1:1
ЧЛ
0:2
ЧЛ
2:3
ЧЛ
1:4
ЧЛ
1:1
ЧЛ
3:2
ЧЛ
4:0
ЧЛ
2:1
ЧЛ
4:2
ЧЛ
0:0
ЧЛ
1:2
ЧЛ
0:0
ЧЛ
1:0
ЧЛ
1:1
ЧЛ
3:3
ЧЛ
3:1
ЧЛ
2:1
ЧЛ
0:0
ЧЛ
0:0
ЧЛ
1:0
ЧЛ
1:1
ЧЛ
2:2

Голы

Всего голов

25
16

Голов в среднем за матч

1.67
1

Среднее время на гол

54
90

Всего голов

26
25

Голов в среднем за матч

1.63
1.67

Среднее время на гол

55
54

Всего голов

51
41

Голов в среднем за матч

1.65
1.32

Тотал матчей

2.5
27
Больше 87%
Меньше 13%
4
24
Больше 77%
Меньше 23%
7
16
Больше 52%
Меньше 48%
15
12
Больше 39%
Меньше 61%
19
8
Больше 26%
Меньше 74%
23
4
Больше 13%
Меньше 87%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
30

Среднее время на гол

54
68

Бомбардиры внутри турнира

Винтертур
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ди Джусто Маттео 6 0.18
Ардаис Хоакин 5 (1) 0.15
Буэсс Роман 5 (3) 0.15
Samir Ramizi 5 (1) 0.15
Буркарт Нишан 3 0.09
Родригес Франсиско III 2 0.06
Зайлер Штефан 1 0.03
Камбери Флориан 1 0.03
Samuel Ballet 1 0.03
Лтайеф Сайфалла 1 0.03
Noe Holenstein 1 0.03
Adrian Gantenbein 0 0
Крьезиу Хекуран 0 0
Манзамби Нефтали 0 0
Thibault Corbaz 0 0
Диаби Сулейман 0 0
Michael Goncalves 0 0
Серветт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бедья Крис 9 (2) 0.26
Стеванович Мирослав 8 0.24
Флюке Патрик 6 (1) 0.18
Кривелли Энцо 4 (1) 0.12
Кутеса Дерек 3 0.09
Валь Тео 3 0.09
Фофана Бубакар II 3 (1) 0.09
Конья Тимоте 2 0.06
Антунес Алексис 2 0.06
Севрен Йоан 2 0.06
Роделен Ронни 1 0.03
Hussayn Touati 1 0.03
Клиши Гаэль 1 0.03
Бауэр Мориц 1 0.03
Дулин Давид 1 0.03
Руй Стив 1 0.03
Мбабу Кевин 0 0
Anthony Baron2 0 0
Samba Diba 0 0
Фрик Джереми 0 0

Карточки

Винтертур
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Samir Ramizi 11 1
Granit Lekaj 7 0
Арнольд Ремо 7 0
Диаби Сулейман 5 1
Michael Goncalves 6 0
Thibault Corbaz 5 0
Гельми Рой 5 0
Буэсс Роман 4 0
Samuel Ballet 4 0
Лтайеф Сайфалла 4 0
Крьезиу Хекуран 3 0
Родригес Франсиско III 3 0
Шмид Янник 3 0
Абедини Эрис 3 0
Зайлер Штефан 3 0
Буркарт Нишан 3 0
Adrian Gantenbein 3 0
Камбери Флориан 2 0
Шеттин Тобиас 2 0
Фаюлу Тимоти 2 0
Манзамби Нефтали 1 0
Ди Джусто Маттео 1 0
Серветт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дулин Давид 7 0
Конья Тимоте 7 0
Сеспедес Борис 5 1
Руй Стив 4 1
Мбабу Кевин 3 1
Клиши Гаэль 4 0
Диалло Мусса 4 0
Антунес Алексис 4 0
Кривелли Энцо 2 1
Бедья Крис 3 0
Кутеса Дерек 3 0
Вуйоз Николя 3 0
Роделен Ронни 2 0
Стеванович Мирослав 2 0
Флюке Патрик 2 0
Валь Тео 2 0
Samba Diba 2 0
Бауэр Мориц 1 0
Фрик Джереми 1 0
Оберлин Димитри 1 0
Севрен Йоан 1 0
Монтейро Диого 1 0
Theo Magnin 1 0

Результаты матчей

Винтертур
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
Серветт
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
6% (1)
41% (7)
53% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

0
5

Волевые поражения

10
11
Винтертур
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
53% (9)
29% (5)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
47% (8)
12% (2)
Серветт
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

26
1

Волевые поражения

10
30
Винтертур
60%
40%
15 побед 10 поражений
Первый тайм
42% (14)
30% (10)
27% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (11)
39% (13)
27% (9)
Серветт
27.8%
72.2%
5 побед 13 поражений
Первый тайм
12% (4)
42% (14)
45% (15)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (10)
36% (12)
33% (11)

Сухие победы

9
2

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

26
6

Волевые поражения

20
41

Голы по времени матча

Забито

15
21
8 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 16
11 Забивали первыми 7
18 Не забивали 21
3
20%
0
0%
1-15
4
27%
3
14%
16-30
1
7%
2
10%
31-45
3
20%
3
14%
46-60
2
13%
5
24%
61-75
2
13%
8
38%
76-90

Пропущено

29
29
14 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 17
5 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 14
4
14%
4
14%
1-15
7
24%
2
7%
16-30
3
10%
6
21%
31-45
4
14%
7
24%
46-60
4
14%
5
17%
61-75
7
24%
5
17%
76-90

Забито

16
30
11 В 1-м тайме 18
5 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 11
21 Не забивали 20
1
6%
7
23%
1-15
5
31%
5
17%
16-30
5
31%
6
20%
31-45
3
19%
2
7%
46-60
0
0%
2
7%
61-75
2
13%
8
27%
76-90

Пропущено

32
11
20 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 7
11 Пропускали первыми 3
15 Не пропускали 9
5
16%
0
0%
1-15
9
28%
3
27%
16-30
6
19%
1
9%
31-45
4
13%
6
55%
46-60
3
9%
0
0%
61-75
5
16%
1
9%
76-90

Забито

31
51
19 В 1-м тайме 23
12 Во 2-м тайме 28
16 Забивали первыми 18
6 Не забивали 8
4
13%
7
14%
1-15
9
29%
29%
8
16%
16-30
6
19%
8
16%
31-45
6
19%
5
10%
46-60
2
6%
7
14%
61-75
4
13%
16
31%
76-90

Пропущено

61
40
34 В 1-м тайме 16
27 Во 2-м тайме 24
16 Пропускали первыми 11
26 Не пропускали 23
9
15%
4
10%
1-15
16
26%
5
13%
16-30
9
15%
7
18%
31-45
8
13%
13
33%
46-60
7
11%
5
13%
61-75
12
20%
6
15%
76-90

Результаты последних матчей

Винтертур
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Лугано - Винтертур 2:1 Сьон - Винтертур 0:1 Винтертур - Базель 1:4 Люцерн - Винтертур 3:1
Винтертур - Грасcхоппер 1:2 Санкт-Галлен - Винтертур 2:3 Винтертур - Люцерн 1:2 Базель - Винтертур 2:0 Винтертур - Санкт-Галлен 1:0 Грасcхоппер - Винтертур 2:1 Винтертур - Янг Бойз 1:1 Серветт - Винтертур 1:1 Винтертур - Сьон 1:1 Винтертур - Серветт 1:2 Цюрих - Винтертур 1:1 Винтертур - Лугано 1:0 Янг Бойз - Винтертур 5:1 Винтертур - Флора Таллин 2:1 Рапперсвиль-Йона - Винтертур 0:2 Винтертур - Дорнбирн 6:0
Серветт
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Серветт - Сьон 5:0 Грасcхоппер - Серветт 2:3 Серветт - Санкт-Галлен 1:1 Серветт - Цюрих 4:0
Янг Бойз - Серветт 6:1 Серветт - Лугано 0:0 Сьон - Серветт 2:2 Серветт - Лугано 2:2 Серветт - Янг Бойз 2:1 Лугано - Серветт 1:1 Серветт - Люцерн 0:1 Цюрих - Серветт 1:1 Роткройц - Серветт 0:3 Серветт - Винтертур 1:1 Базель - Серветт 2:2 Винтертур - Серветт 1:2 Серветт - Грасcхоппер 2:1 Санкт-Галлен - Серветт 3:0 Серветт - Сьон 2:2 Серветт - Славия Прага 0:1

Результаты матчей

Винтертур
Серветт

Точный счет

1:0
5 раз 31%
1:1
4 раза 25%
1:2
3 раза 19%
1:4
2 раза 13%
0:6
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
0:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
15 раз 94%
0
1 раз 6%
1
5 раз 29%
0
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Точный счет

1:1
3 раза 18%
3:1
3 раза 18%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:1
4 раза 25%
2:2
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
10 раз 59%
0
5 раз 29%
3
2 раза 12%
1
6 раз 38%
0
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
2 раза 13%

Точный счет

1:1
7 раз 21%
1:0
6 раз 18%
1:2
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
1:4
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:6
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:1
7 раз 21%
0:0
4 раза 12%
2:2
4 раза 12%
1:0
3 раза 9%
2:1
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
25 раз 76%
0
6 раз 18%
3
2 раза 6%
1
11 раз 33%
0
8 раз 24%
2
8 раз 24%
3
4 раза 12%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Винтертур
Серветт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
1
0.5
Больше Меньше
13
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
5
0.5
Больше Меньше
12
4
2
15
1.5
6
10
2
15
2.5
2
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
27
6
0.5
Больше Меньше
25
8
2
31
1.5
14
19
2
31
2.5
6
27
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 33 19 11 3 78 - 27 68
2.
Серветт
 0:0 34 12 16 6 48 - 43 52
3.
Лугано
 33 13 11 9 53 - 44 50
4.
Люцерн
 33 12 10 11 51 - 49 46
5.
Грасcхоппер
 33 12 7 14 52 - 57 43
6.
Базель
 33 10 12 11 44 - 45 42
7.
Санкт-Галлен
 33 10 10 13 59 - 49 40
8.
Цюрих
 33 8 14 11 35 - 51 38
9.
Винтертур
 0:0 34 8 9 17 31 - 61 33
10.
Сьон
 33 7 10 16 40 - 65 31
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 17 13 4 0 52 - 10 43
2.
Серветт
 0:0 17 8 8 1 28 - 13 32
3.
Лугано
 17 8 5 4 30 - 21 29
4.
Грасcхоппер
 17 9 2 6 33 - 27 29
5.
Санкт-Галлен
 17 7 6 4 33 - 21 27
6.
Базель
 16 5 7 4 23 - 19 22
7.
Люцерн
 16 5 6 5 25 - 22 21
8.
Винтертур
 0:0 17 5 5 7 15 - 29 20
9.
Цюрих
 16 4 8 4 19 - 22 20
10.
Сьон
 16 2 4 10 16 - 33 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 16 6 7 3 26 - 17 25
2.
Люцерн
 17 7 4 6 26 - 27 25
3.
Лугано
 16 5 6 5 23 - 23 21
4.
Сьон
 17 5 6 6 24 - 32 21
5.
Серветт
 0:0 17 4 8 5 20 - 30 20
6.
Базель
 17 5 5 7 21 - 26 20
7.
Цюрих
 17 4 6 7 16 - 29 18
8.
Грасcхоппер
 16 3 5 8 19 - 30 14
9.
Винтертур
 0:0 17 3 4 10 16 - 32 13
10.
Санкт-Галлен
 16 3 4 9 26 - 28 13
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Челлендж Лигу

Топ бомбардиров
Янг Бойз Иттен Седрик 19 (8)
Янг Бойз Нсаме Жан-Пьер 18 (4)
Лугано Целар Жан 15 (3)
Санкт-Галлен Гийемено Джереми 11 (7)
Люцерн Майер Макс 11 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Люцерн Белоко Стефан 13
Винтертур Samir Ramizi 1 11
Санкт-Галлен Гёртлер Лукас 1 10
Базель Бургер Ваутер 2 8
Янг Бойз Зесигер Седрик 1 9
Весь список
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    30'
    Samba Diba получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Винтертур
Ничья
Серветт
5.60
4.95
2.00
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Винтертур 0:0 Серветт онлайн

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