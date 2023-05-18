Тур: 37. Стадион: Виталити. Главный судья: Кавана Крис
Позже
Прогноз на матч от Liveresult
История личных встреч
Борнмут
Манчестер Юнайтед
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
9 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
Первый тайм
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 7 побед
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
11 матчей
18.2%
9.1%
72.7%
2 победы 1 ничья 8 побед
Первый тайм
9.1%
27.3%
63.6%
1 победа 3 ничьи 7 побед
Второй тайм
9.1%
27.3%
63.6%
1 победа 3 ничьи 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
5
5
Голов в среднем за матч
1
0.83
Среднее время на гол
90
108
Всего голов
17
8
Голов в среднем за матч
2.83
1.6
Среднее время на гол
31
56
Всего голов
22
13
Голов в среднем за матч
2
1.18
Тотал матчей
2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
45
76
Бомбардиры внутри турнира
Борнмут
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Биллинг Филип
|7
|0.19
|Соланке Доминик
|6
|0.17
|Тавернер Маркус
|5
|0.14
|Хефферсон Лерма
|5
|0.14
|Мур Киффер
|4
|0.11
|Энтони Джейдон
|3
|0.08
|Сенеси Маркос
|2
|0.06
|Винья Матиас
|2
|0.06
|Уттара Данго
|1
|0.03
|Кристи Райан
|1
|0.03
|Семеньо Антуан
|1
|0.03
|Кук Льюис
|0
|0
|Келли Ллойд
|0
|0
|Смит Адам
|0
|0
|Ротуэлл Джо
|0
|0
|Земура Джордан
|0
|0
Манчестер Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рэшфорд Маркус
|16
|0.46
|Фернандеш Бруну
|6 (1)
|0.17
|Санчо Джедон
|5
|0.14
|Марсьяль Антони
|5 (1)
|0.14
|Антони
|4
|0.11
|Гарначо Алехандро
|3
|0.09
|Каземиро Карлос
|2
|0.06
|Фред Сантос
|2
|0.06
|Эриксен Кристиан
|1
|0.03
|Шоу Люк
|1
|0.03
|Далот Диогу
|1
|0.03
|Роналду Криштиану
|1
|0.03
|Мактоминай Скотт
|1
|0.03
|Мартинес Лисандро
|1
|0.03
|Забитцер Марсель
|0
|0
|Вегхорст Ваут
|0
|0
|Эланга Энтони
|0
|0
Карточки
Борнмут
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Смит Адам
|10
|0
|Хефферсон Лерма
|7
|0
|Мефам Крис
|7
|0
|Сенеси Маркос
|6
|0
|Биллинг Филип
|5
|0
|Нето Мурара
|4
|0
|Стивенс Джек
|3
|0
|Кук Льюис
|3
|0
|Келли Ллойд
|3
|0
|Кристи Райан
|2
|0
|Стэйси Джек
|2
|0
|Энтони Джейдон
|2
|0
|О'Нил Гари
|1
|0
|Фредерикс Райан
|1
|0
|Брукс Дэвид
|1
|0
|Пирсон Бен
|1
|0
|Ротуэлл Джо
|1
|0
|Мур Киффер
|1
|0
|Соланке Доминик
|1
|0
|Тавернер Маркус
|1
|0
|Винья Матиас
|1
|0
|Земура Джордан
|1
|0
|Уттара Данго
|1
|0
Манчестер Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каземиро Карлос
|7
|2
|Шоу Люк
|8
|0
|Мактоминай Скотт
|7
|0
|Фернандеш Бруну
|6
|0
|Фред Сантос
|6
|0
|Далот Диогу
|6
|0
|Мартинес Лисандро
|6
|0
|Антони
|5
|0
|Маласиа Тирелл
|5
|0
|Магуайр Гарри
|4
|0
|Эриксен Кристиан
|3
|0
|Гарначо Алехандро
|3
|0
|Роналду Криштиану
|2
|0
|Рэшфорд Маркус
|2
|0
|Уан-Биссака Аарон
|2
|0
|Забитцер Марсель
|1
|0
|Варан Рафаэль
|1
|0
|Вегхорст Ваут
|1
|0
|Линделоф Виктор
|1
|0
Результаты матчей
Борнмут
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
33% (6)
22% (4)
44% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)
Манчестер Юнайтед
7.1%
92.9%
1 победа 13 поражений
Первый тайм
12% (2)
24% (4)
65% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
41% (7)
59% (10)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
5
9
Волевые победы
3
2
Волевые поражения
7
9
Борнмут
68.8%
31.2%
11 побед 5 поражений
Первый тайм
50% (9)
28% (5)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
61% (11)
17% (3)
22% (4)
Манчестер Юнайтед
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
33% (6)
39% (7)
Сухие победы
9
5
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
33
3
Волевые поражения
12
30
Борнмут
56.7%
43.3%
17 побед 13 поражений
Первый тайм
42% (15)
25% (9)
33% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (16)
28% (10)
28% (10)
Манчестер Юнайтед
27.6%
72.4%
8 побед 21 поражение
Первый тайм
23% (8)
31% (11)
46% (16)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (5)
37% (13)
49% (17)
Сухие победы
12
5
Сухие поражения
8
14
Волевые победы
36
5
Волевые поражения
19
39
Голы по времени матча
Забито
21
20
10 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 9
25 Не забивали 23
1
5%
3
15%
1-15
9
43%
2
10%
16-30
0
0%
4
20%
31-45
3
14%
3
15%
46-60
4
19%
0
0%
61-75
4
19%
8
40%
76-90
Пропущено
26
34
17 В 1-м тайме 15
9 Во 2-м тайме 19
9 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 13
8
31%
5
15%
1-15
4
15%
4
12%
16-30
5
19%
6
18%
31-45
2
8%
5
15%
46-60
2
8%
6
18%
61-75
5
19%
8
24%
76-90
Забито
19
30
7 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 18
6 Забивали первыми 12
25 Не забивали 21
3
16%
1
3%
1-15
2
11%
6
20%
16-30
2
11%
5
17%
31-45
7
37%
5
17%
46-60
2
11%
8
27%
61-75
3
16%
5
17%
76-90
Пропущено
40
8
20 В 1-м тайме 3
20 Во 2-м тайме 5
12 Пропускали первыми 3
15 Не пропускали 6
5
13%
1
13%
1-15
6
15%
1
13%
16-30
9
23%
1
13%
31-45
4
10%
2
25%
46-60
6
15%
1
13%
61-75
10
25%
2
25%
76-90
Забито
40
50
17 В 1-м тайме 21
23 Во 2-м тайме 29
13 Забивали первыми 21
14 Не забивали 9
4
10%
4
8%
1-15
11
28%
8
16%
16-30
2
5%
9
18%
31-45
10
25%
8
16%
46-60
6
15%
8
16%
61-75
7
18%
13
26%
76-90
Пропущено
66
42
37 В 1-м тайме 18
29 Во 2-м тайме 24
21 Пропускали первыми 12
28 Не пропускали 19
13
20%
6
14%
1-15
10
15%
5
12%
16-30
14
21%
7
17%
31-45
6
9%
7
17%
46-60
8
12%
7
17%
61-75
15
23%
10
24%
76-90
Результаты последних матчей
Борнмут
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Кристал Пэлас - Борнмут 2:0 Борнмут - Челси 1:3 Борнмут - Лидс 4:1 Саутгемптон - Борнмут 0:1
Борнмут - Вест Хэм 0:4 Тоттенхэм - Борнмут 2:3 Лестер - Борнмут 0:1 Борнмут - Брайтон 0:2 Борнмут - Фулхэм 2:1 Астон Вилла - Борнмут 3:0 Борнмут - Ливерпуль 1:0 Арсенал - Борнмут 3:2 Борнмут - Манчестер Сити 1:4 Вулверхэмптон - Борнмут 0:1 Борнмут - Ньюкасл 1:1 Брайтон - Борнмут 1:0 Борнмут - Ноттингем Форест 1:1 Брентфорд - Борнмут 2:0 Борнмут - Бёрнли 2:4 Манчестер Юнайтед - Борнмут 3:0
Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон 2:0 Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 1:0 Брайтон - Манчестер Юнайтед 1:0 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 1:0
Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 2:2 Брайтон - Манчестер Юнайтед 0:0 Севилья - Манчестер Юнайтед 3:0 Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Юнайтед - Севилья 2:2 Манчестер Юнайтед - Эвертон 2:0 Манчестер Юнайтед - Брентфорд 1:0 Ньюкасл - Манчестер Юнайтед 2:0 Манчестер Юнайтед - Фулхэм 3:1 Бетис - Манчестер Юнайтед 0:1 Манчестер Юнайтед - Саутгемптон 0:0 Манчестер Юнайтед - Бетис 4:1 Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 7:0 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 3:1 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 2:0 Манчестер Юнайтед - Барселона 2:1
Результаты матчей
Борнмут
Манчестер Юнайтед
Точный счет
0:0
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:0
3 раза 18%
2:0
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
3:0
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 39%
1
5 раз 28%
2
4 раза 22%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
2
7 раз 41%
1
4 раза 24%
3
4 раза 24%
0
2 раза 12%
Точный счет
2:0
4 раза 22%
0:1
3 раза 17%
2:3
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
9:0
1 раз 6%
0:1
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
6:3
1 раз 6%
7:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
9 раз 50%
1
4 раза 22%
3
3 раза 17%
2
2 раза 11%
2
6 раз 33%
1
6 раз 33%
0
5 раз 28%
3
1 раз 6%
Точный счет
2:0
5 раз 14%
0:1
4 раза 11%
1:1
3 раза 8%
3:0
3 раза 8%
2:3
3 раза 8%
2:1
2 раза 6%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
9:0
1 раз 3%
1:0
5 раз 14%
2:0
4 раза 11%
0:1
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
6:3
1 раз 3%
7:0
1 раз 3%
Точное количество голов
0
16 раз 44%
1
9 раз 25%
2
6 раз 17%
3
4 раза 11%
4
1 раз 3%
2
13 раз 37%
1
10 раз 29%
0
7 раз 20%
3
5 раз 14%
Тоталы голов в матче
Борнмут
Манчестер Юнайтед
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
117
Больше Меньше
152
612
116
216
413
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
99
Больше Меньше
135
513
711
315
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2016
Больше Меньше
287
1125
1817
531
530
135
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|35
|27
|4
|4
|92 - 31
|85
|2.
|Заявка
|36
|25
|6
|5
|83 - 42
|81
|3.
|Заявка
|35
|18
|12
|5
|63 - 31
|66
|4.
|Заявка
|35
|20
|6
|9
|51 - 41
|66
|5.
|Заявка
|36
|19
|8
|9
|70 - 42
|65
|6.
|Заявка
|34
|17
|7
|10
|66 - 45
|58
|7.
|Заявка
|36
|17
|6
|13
|48 - 44
|57
|8.
|Заявка
|36
|17
|6
|13
|65 - 59
|57
|9.
|Заявка
|36
|13
|14
|9
|54 - 45
|53
|10.
|Заявка
|36
|15
|6
|15
|52 - 49
|51
|11.
|Заявка
|35
|11
|10
|14
|36 - 41
|43
|12.
|Заявка
|36
|11
|10
|15
|37 - 46
|43
|13.
|Заявка
|36
|11
|7
|18
|30 - 52
|40
|14.
|Заявка
|36
|11
|6
|19
|37 - 69
|39
|15.
|Заявка
|36
|10
|7
|19
|38 - 52
|37
|16.
|Заявка
|36
|8
|10
|18
|36 - 67
|34
|17.
|Заявка
|36
|7
|11
|18
|32 - 56
|32
|18.
|Заявка
|36
|7
|10
|19
|46 - 71
|31
|19.
|Заявка
|36
|8
|6
|22
|49 - 67
|30
|20.
|Заявка
|36
|6
|6
|24
|31 - 66
|24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|16
|1
|1
|59 - 17
|49
|2.
|Заявка
|18
|13
|4
|1
|45 - 16
|43
|3.
|Заявка
|17
|13
|3
|1
|30 - 8
|42
|4.
|Заявка
|18
|13
|3
|2
|48 - 25
|42
|5.
|Заявка
|18
|12
|1
|5
|36 - 22
|37
|6.
|Заявка
|17
|10
|5
|2
|32 - 13
|35
|7.
|Заявка
|18
|11
|2
|5
|31 - 20
|35
|8.
|Заявка
|18
|9
|7
|2
|34 - 18
|34
|9.
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|33 - 19
|30
|10.
|Заявка
|18
|9
|2
|7
|18 - 19
|29
|11.
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|29 - 27
|28
|12.
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|26 - 24
|27
|13.
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|20 - 22
|27
|14.
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|23 - 23
|25
|15.
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|19 - 18
|24
|16.
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|20 - 27
|22
|17.
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|25 - 33
|22
|18.
|Заявка
|18
|5
|3
|10
|15 - 27
|18
|19.
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|21 - 26
|16
|20.
|Заявка
|18
|2
|4
|12
|15 - 33
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|12
|3
|3
|35 - 17
|39
|2.
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|33 - 14
|36
|3.
|Заявка
|18
|8
|7
|3
|31 - 18
|31
|4.
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|33 - 26
|28
|5.
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|21 - 33
|24
|6.
|Заявка
|18
|7
|2
|9
|23 - 22
|23
|7.
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|25 - 26
|22
|8.
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|17 - 24
|22
|9.
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|29 - 37
|20
|10.
|Заявка
|18
|4
|7
|7
|20 - 27
|19
|11.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|17 - 23
|19
|12.
|Заявка
|18
|5
|2
|11
|17 - 42
|17
|13.
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|17 - 24
|16
|14.
|Заявка
|18
|4
|2
|12
|16 - 33
|14
|15.
|Заявка
|18
|4
|2
|12
|28 - 41
|14
|16.
|Заявка
|18
|2
|8
|8
|17 - 29
|14
|17.
|Заявка
|18
|3
|3
|12
|15 - 29
|12
|18.
|Заявка
|18
|2
|5
|11
|12 - 33
|11
|19.
|Заявка
|18
|2
|3
|13
|21 - 38
|9
|20.
|Заявка
|18
|1
|4
|13
|10 - 43
|7
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|36 (7)
|Тоттенхэм
|Кейн Гарри
|27 (3)
|Брентфорд
|Тони Айвен
|20 (4)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|19 (11)
|Ньюкасл
|Уилсон Каллум
|17 (4)
|Ньюкасл
|Жоэлинтон
|12
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|12
|Вулверхэмптон
|Семеду Нелсон
|1 10
|Тоттенхэм
|Ромеро Кристиан
|1 10
|Челси
|Галлахер Конор
|1 10
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Борнмут - Манчестер Юнайтед
Исход игры
Борнмут
6.3% (3)
Ничья
6.3% (3)
Манчестер Юнайтед
87.5% (42)
Тотал 2.5
Больше
62.22% (28)
Меньше
37.78% (17)
Обе команды забьют
Да
64.44% (29)
Нет
35.56% (16)
Популярный счёт
1:2 Манчестер Юнайтед
43.8% (21)
0:1 Манчестер Юнайтед
16.7% (8)
0:2 Манчестер Юнайтед
12.5% (6)
1:3 Манчестер Юнайтед
4.2% (2)
2:1 Борнмут
4.2% (2)
1:1 Ничья
4.2% (2)
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