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  4. Премьер-лига 2022-2023

Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 37. Стадион: . Главный судья: Кавана Крис
Борнмут
 
Позже
Манчестер Юнайтед
Прогнозы 48
Борнмут 6.3% (3)
X 6.3% (3)
Манчестер Юнайтед 87.5% (42)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Борнмут
Ничья
Манчестер Юнайтед
6.20
6.05
1.55
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Борнмут
Манчестер Юнайтед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 7 побед

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

11 матчей

18.2%
9.1%
72.7%
2 победы 1 ничья 8 побед

Первый тайм

9.1%
27.3%
63.6%
1 победа 3 ничьи 7 побед

Второй тайм

9.1%
27.3%
63.6%
1 победа 3 ничьи 7 побед

История матчей

ПЛ
3:0
ПЛ
5:2
ПЛ
1:0
ПЛ
4:1
ПЛ
1:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:3
ПЛ
3:1
ПЛ
2:1

Голы

Всего голов

5
5

Голов в среднем за матч

1
0.83

Среднее время на гол

90
108

Всего голов

17
8

Голов в среднем за матч

2.83
1.6

Среднее время на гол

31
56

Всего голов

22
13

Голов в среднем за матч

2
1.18

Тотал матчей

2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

45
76

Бомбардиры внутри турнира

Борнмут
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Биллинг Филип 7 0.19
Соланке Доминик 6 0.17
Тавернер Маркус 5 0.14
Хефферсон Лерма 5 0.14
Мур Киффер 4 0.11
Энтони Джейдон 3 0.08
Сенеси Маркос 2 0.06
Винья Матиас 2 0.06
Уттара Данго 1 0.03
Кристи Райан 1 0.03
Семеньо Антуан 1 0.03
Кук Льюис 0 0
Келли Ллойд 0 0
Смит Адам 0 0
Ротуэлл Джо 0 0
Земура Джордан 0 0
Манчестер Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рэшфорд Маркус 16 0.46
Фернандеш Бруну 6 (1) 0.17
Санчо Джедон 5 0.14
Марсьяль Антони 5 (1) 0.14
Антони 4 0.11
Гарначо Алехандро 3 0.09
Каземиро Карлос 2 0.06
Фред Сантос 2 0.06
Эриксен Кристиан 1 0.03
Шоу Люк 1 0.03
Далот Диогу 1 0.03
Роналду Криштиану 1 0.03
Мактоминай Скотт 1 0.03
Мартинес Лисандро 1 0.03
Забитцер Марсель 0 0
Вегхорст Ваут 0 0
Эланга Энтони 0 0

Карточки

Борнмут
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Смит Адам 10 0
Хефферсон Лерма 7 0
Мефам Крис 7 0
Сенеси Маркос 6 0
Биллинг Филип 5 0
Нето Мурара 4 0
Стивенс Джек 3 0
Кук Льюис 3 0
Келли Ллойд 3 0
Кристи Райан 2 0
Стэйси Джек 2 0
Энтони Джейдон 2 0
О'Нил Гари 1 0
Фредерикс Райан 1 0
Брукс Дэвид 1 0
Пирсон Бен 1 0
Ротуэлл Джо 1 0
Мур Киффер 1 0
Соланке Доминик 1 0
Тавернер Маркус 1 0
Винья Матиас 1 0
Земура Джордан 1 0
Уттара Данго 1 0
Манчестер Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каземиро Карлос 7 2
Шоу Люк 8 0
Мактоминай Скотт 7 0
Фернандеш Бруну 6 0
Фред Сантос 6 0
Далот Диогу 6 0
Мартинес Лисандро 6 0
Антони 5 0
Маласиа Тирелл 5 0
Магуайр Гарри 4 0
Эриксен Кристиан 3 0
Гарначо Алехандро 3 0
Роналду Криштиану 2 0
Рэшфорд Маркус 2 0
Уан-Биссака Аарон 2 0
Забитцер Марсель 1 0
Варан Рафаэль 1 0
Вегхорст Ваут 1 0
Линделоф Виктор 1 0

Результаты матчей

Борнмут
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
33% (6)
22% (4)
44% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)
Манчестер Юнайтед
7.1%
92.9%
1 победа 13 поражений
Первый тайм
12% (2)
24% (4)
65% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
41% (7)
59% (10)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

5
9

Волевые победы

3
2

Волевые поражения

7
9
Борнмут
68.8%
31.2%
11 побед 5 поражений
Первый тайм
50% (9)
28% (5)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
61% (11)
17% (3)
22% (4)
Манчестер Юнайтед
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
33% (6)
39% (7)

Сухие победы

9
5

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

33
3

Волевые поражения

12
30
Борнмут
56.7%
43.3%
17 побед 13 поражений
Первый тайм
42% (15)
25% (9)
33% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (16)
28% (10)
28% (10)
Манчестер Юнайтед
27.6%
72.4%
8 побед 21 поражение
Первый тайм
23% (8)
31% (11)
46% (16)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (5)
37% (13)
49% (17)

Сухие победы

12
5

Сухие поражения

8
14

Волевые победы

36
5

Волевые поражения

19
39

Голы по времени матча

Забито

21
20
10 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 9
25 Не забивали 23
1
5%
3
15%
1-15
9
43%
2
10%
16-30
0
0%
4
20%
31-45
3
14%
3
15%
46-60
4
19%
0
0%
61-75
4
19%
8
40%
76-90

Пропущено

26
34
17 В 1-м тайме 15
9 Во 2-м тайме 19
9 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 13
8
31%
5
15%
1-15
4
15%
4
12%
16-30
5
19%
6
18%
31-45
2
8%
5
15%
46-60
2
8%
6
18%
61-75
5
19%
8
24%
76-90

Забито

19
30
7 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 18
6 Забивали первыми 12
25 Не забивали 21
3
16%
1
3%
1-15
2
11%
6
20%
16-30
2
11%
5
17%
31-45
7
37%
5
17%
46-60
2
11%
8
27%
61-75
3
16%
5
17%
76-90

Пропущено

40
8
20 В 1-м тайме 3
20 Во 2-м тайме 5
12 Пропускали первыми 3
15 Не пропускали 6
5
13%
1
13%
1-15
6
15%
1
13%
16-30
9
23%
1
13%
31-45
4
10%
2
25%
46-60
6
15%
1
13%
61-75
10
25%
2
25%
76-90

Забито

40
50
17 В 1-м тайме 21
23 Во 2-м тайме 29
13 Забивали первыми 21
14 Не забивали 9
4
10%
4
8%
1-15
11
28%
8
16%
16-30
2
5%
9
18%
31-45
10
25%
8
16%
46-60
6
15%
8
16%
61-75
7
18%
13
26%
76-90

Пропущено

66
42
37 В 1-м тайме 18
29 Во 2-м тайме 24
21 Пропускали первыми 12
28 Не пропускали 19
13
20%
6
14%
1-15
10
15%
5
12%
16-30
14
21%
7
17%
31-45
6
9%
7
17%
46-60
8
12%
7
17%
61-75
15
23%
10
24%
76-90

Результаты последних матчей

Борнмут
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Кристал Пэлас - Борнмут 2:0 Борнмут - Челси 1:3 Борнмут - Лидс 4:1 Саутгемптон - Борнмут 0:1
Борнмут - Вест Хэм 0:4 Тоттенхэм - Борнмут 2:3 Лестер - Борнмут 0:1 Борнмут - Брайтон 0:2 Борнмут - Фулхэм 2:1 Астон Вилла - Борнмут 3:0 Борнмут - Ливерпуль 1:0 Арсенал - Борнмут 3:2 Борнмут - Манчестер Сити 1:4 Вулверхэмптон - Борнмут 0:1 Борнмут - Ньюкасл 1:1 Брайтон - Борнмут 1:0 Борнмут - Ноттингем Форест 1:1 Брентфорд - Борнмут 2:0 Борнмут - Бёрнли 2:4 Манчестер Юнайтед - Борнмут 3:0
Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон 2:0 Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 1:0 Брайтон - Манчестер Юнайтед 1:0 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 1:0
Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 2:2 Брайтон - Манчестер Юнайтед 0:0 Севилья - Манчестер Юнайтед 3:0 Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Юнайтед - Севилья 2:2 Манчестер Юнайтед - Эвертон 2:0 Манчестер Юнайтед - Брентфорд 1:0 Ньюкасл - Манчестер Юнайтед 2:0 Манчестер Юнайтед - Фулхэм 3:1 Бетис - Манчестер Юнайтед 0:1 Манчестер Юнайтед - Саутгемптон 0:0 Манчестер Юнайтед - Бетис 4:1 Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 7:0 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 3:1 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 2:0 Манчестер Юнайтед - Барселона 2:1

Результаты матчей

Борнмут
Манчестер Юнайтед

Точный счет

0:0
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:0
3 раза 18%
2:0
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
3:0
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 39%
1
5 раз 28%
2
4 раза 22%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
2
7 раз 41%
1
4 раза 24%
3
4 раза 24%
0
2 раза 12%

Точный счет

2:0
4 раза 22%
0:1
3 раза 17%
2:3
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
9:0
1 раз 6%
0:1
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
6:3
1 раз 6%
7:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
9 раз 50%
1
4 раза 22%
3
3 раза 17%
2
2 раза 11%
2
6 раз 33%
1
6 раз 33%
0
5 раз 28%
3
1 раз 6%

Точный счет

2:0
5 раз 14%
0:1
4 раза 11%
1:1
3 раза 8%
3:0
3 раза 8%
2:3
3 раза 8%
2:1
2 раза 6%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
9:0
1 раз 3%
1:0
5 раз 14%
2:0
4 раза 11%
0:1
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
6:3
1 раз 3%
7:0
1 раз 3%

Точное количество голов

0
16 раз 44%
1
9 раз 25%
2
6 раз 17%
3
4 раза 11%
4
1 раз 3%
2
13 раз 37%
1
10 раз 29%
0
7 раз 20%
3
5 раз 14%

Тоталы голов в матче

Борнмут
Манчестер Юнайтед

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
7
0.5
Больше Меньше
15
2
6
12
1.5
11
6
2
16
2.5
4
13
1
17
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
9
0.5
Больше Меньше
13
5
5
13
1.5
7
11
3
15
2.5
1
17

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
16
0.5
Больше Меньше
28
7
11
25
1.5
18
17
5
31
2.5
5
30
1
35
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 35 27 4 4 92 - 31 85
2.
Арсенал
 Заявка 36 25 6 5 83 - 42 81
3.
Ньюкасл
 Заявка 35 18 12 5 63 - 31 66
4.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 35 20 6 9 51 - 41 66
5.
Ливерпуль
 Заявка 36 19 8 9 70 - 42 65
6.
Брайтон
 Заявка 34 17 7 10 66 - 45 58
7.
Астон Вилла
 Заявка 36 17 6 13 48 - 44 57
8.
Тоттенхэм
 Заявка 36 17 6 13 65 - 59 57
9.
Брентфорд
 Заявка 36 13 14 9 54 - 45 53
10.
Фулхэм
 Заявка 36 15 6 15 52 - 49 51
11.
Челси
 Заявка 35 11 10 14 36 - 41 43
12.
Кристал Пэлас
 Заявка 36 11 10 15 37 - 46 43
13.
Вулверхэмптон
 Заявка 36 11 7 18 30 - 52 40
14.
Борнмут
 Заявка 36 11 6 19 37 - 69 39
15.
Вест Хэм
 Заявка 36 10 7 19 38 - 52 37
16.
Ноттингем Форест
 Заявка 36 8 10 18 36 - 67 34
17.
Эвертон
 Заявка 36 7 11 18 32 - 56 32
18.
Лидс
 Заявка 36 7 10 19 46 - 71 31
19.
Лестер
 Заявка 36 8 6 22 49 - 67 30
20.
Саутгемптон
 Заявка 36 6 6 24 31 - 66 24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 18 16 1 1 59 - 17 49
2.
Ливерпуль
 Заявка 18 13 4 1 45 - 16 43
3.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 17 13 3 1 30 - 8 42
4.
Арсенал
 Заявка 18 13 3 2 48 - 25 42
5.
Тоттенхэм
 Заявка 18 12 1 5 36 - 22 37
6.
Ньюкасл
 Заявка 17 10 5 2 32 - 13 35
7.
Астон Вилла
 Заявка 18 11 2 5 31 - 20 35
8.
Брентфорд
 Заявка 18 9 7 2 34 - 18 34
9.
Брайтон
 Заявка 17 9 3 5 33 - 19 30
10.
Вулверхэмптон
 Заявка 18 9 2 7 18 - 19 29
11.
Фулхэм
 Заявка 18 8 4 6 29 - 27 28
12.
Ноттингем Форест
 Заявка 18 7 6 5 26 - 24 27
13.
Кристал Пэлас
 Заявка 18 7 6 5 20 - 22 27
14.
Вест Хэм
 Заявка 18 7 4 7 23 - 23 25
15.
Челси
 Заявка 18 6 6 6 19 - 18 24
16.
Борнмут
 Заявка 18 6 4 8 20 - 27 22
17.
Лидс
 Заявка 18 5 7 6 25 - 33 22
18.
Эвертон
 Заявка 18 5 3 10 15 - 27 18
19.
Лестер
 Заявка 18 4 4 10 21 - 26 16
20.
Саутгемптон
 Заявка 18 2 4 12 15 - 33 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 18 12 3 3 35 - 17 39
2.
Манчестер Сити
 Заявка 17 11 3 3 33 - 14 36
3.
Ньюкасл
 Заявка 18 8 7 3 31 - 18 31
4.
Брайтон
 Заявка 17 8 4 5 33 - 26 28
5.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 18 7 3 8 21 - 33 24
6.
Фулхэм
 Заявка 18 7 2 9 23 - 22 23
7.
Ливерпуль
 Заявка 18 6 4 8 25 - 26 22
8.
Астон Вилла
 Заявка 18 6 4 8 17 - 24 22
9.
Тоттенхэм
 Заявка 18 5 5 8 29 - 37 20
10.
Брентфорд
 Заявка 18 4 7 7 20 - 27 19
11.
Челси
 Заявка 17 5 4 8 17 - 23 19
12.
Борнмут
 Заявка 18 5 2 11 17 - 42 17
13.
Кристал Пэлас
 Заявка 18 4 4 10 17 - 24 16
14.
Саутгемптон
 Заявка 18 4 2 12 16 - 33 14
15.
Лестер
 Заявка 18 4 2 12 28 - 41 14
16.
Эвертон
 Заявка 18 2 8 8 17 - 29 14
17.
Вест Хэм
 Заявка 18 3 3 12 15 - 29 12
18.
Вулверхэмптон
 Заявка 18 2 5 11 12 - 33 11
19.
Лидс
 Заявка 18 2 3 13 21 - 38 9
20.
Ноттингем Форест
 Заявка 18 1 4 13 10 - 43 7
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 36 (7)
Тоттенхэм Кейн Гарри 27 (3)
Брентфорд Тони Айвен 20 (4)
Ливерпуль Салах Мохамед 19 (11)
Ньюкасл Уилсон Каллум 17 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Ньюкасл Жоэлинтон 12
Фулхэм Пальинья Жоау 12
Вулверхэмптон Семеду Нелсон 1 10
Тоттенхэм Ромеро Кристиан 1 10
Челси Галлахер Конор 1 10
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Борнмут - Манчестер Юнайтед от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 20 мая 2023, осталось 2 дня 8 часов 37 минут.

    Главный судья: Кавана Крис

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  • 28 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 48
    Борнмут 6.3% (3)
    X 6.3% (3)
    Манчестер Юнайтед 87.5% (42)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Борнмут
    Ничья
    Манчестер Юнайтед
    6.20
    6.05
    1.55
    Все Коэффициенты
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Борнмут - Манчестер Юнайтед

    Исход игры
    Борнмут
    6.3% (3)
    Ничья
    6.3% (3)
    Манчестер Юнайтед
    87.5% (42)
    Тотал 2.5
    Больше
    62.22% (28)
    Меньше
    37.78% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    64.44% (29)
    Нет
    35.56% (16)
    Популярный счёт
    1:2 Манчестер Юнайтед
    43.8% (21)
    0:1 Манчестер Юнайтед
    16.7% (8)
    0:2 Манчестер Юнайтед
    12.5% (6)
    1:3 Манчестер Юнайтед
    4.2% (2)
    2:1 Борнмут
    4.2% (2)
    1:1 Ничья
    4.2% (2)
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    Манчестер Юнайтед
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