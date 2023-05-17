Тур: 37. Стадион: Энфилд. Главный судья: Брукс Джон
Позже
История личных встреч
Ливерпуль
Астон Вилла
19 матчей
84.2%
15.8%
16 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
47.4%
10.5%
42.1%
9 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
73.7%
21.1%
5.2%
14 побед 4 ничьи 0 побед
8 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 11 побед
Второй тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 4 победы
27 матчей
59.3%
14.8%
25.9%
16 побед 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
33.3%
25.9%
40.8%
9 побед 7 ничьих 11 побед
Второй тайм
51.9%
33.3%
14.8%
14 побед 9 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
23
28
Голов в среднем за матч
1.92
1.87
Среднее время на гол
46
48
Всего голов
20
15
Голов в среднем за матч
1.33
1.25
Среднее время на гол
67
72
Всего голов
43
43
Голов в среднем за матч
1.59
1.59
Тотал матчей
2.5
26
Больше 96%
Меньше 4%
1
21
Больше 78%
Меньше 22%
6
17
Больше 63%
Меньше 37%
10
11
Больше 41%
Меньше 59%
16
6
Больше 22%
Меньше 78%
21
2
Больше 7%
Меньше 93%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
Среднее время на гол
56
56
Бомбардиры внутри турнира
Ливерпуль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Салах Мохамед
|19 (2)
|0.53
|Фирмино Роберто
|9
|0.25
|Нуньес Дарвин
|9
|0.25
|Гакпо Коди
|6
|0.17
|Жота Диогу
|5
|0.14
|Диас Луис
|4
|0.11
|Ван Дейк Виргил
|3
|0.08
|Джонс Кёртис
|3
|0.08
|Александер-Арнольд Трент
|2
|0.06
|Карвалью Фабиу
|2
|0.06
|Эллиотт Харви
|1
|0.03
|Матип Жоэль
|1
|0.03
|Окслейд-Чемберлен Алекс
|1
|0.03
|Байчетич Стефан
|1
|0.03
|Робертсон Эндрю
|0
|0
|Цимикас Костас
|0
|0
|Хендерсон Джордан
|0
|0
|Милнер Джеймс
|0
|0
|Фабиньо Энрике
|0
|0
|Алиссон Бекер
|0
|0
Астон Вилла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уоткинс Олли
|14 (1)
|0.39
|Ингс Дэнни
|6 (2)
|0.17
|Соарес Дуглас
|5
|0.14
|Рамси Джакоб
|5
|0.14
|Буэндия Эмилиано
|5
|0.14
|Бэйли Леон
|4
|0.11
|Траоре Бертран
|2
|0.06
|Макгинн Джон
|1
|0.03
|Мингс Тайрон
|1
|0.03
|Янг Эшли
|1
|0.03
|Коутиньо Филиппе
|1
|0.03
|Динь Люка
|1
|0.03
|Морено Алекс
|0
|0
|Кэш Мэтти
|0
|0
|Камара Бубакар I
|0
|0
Карточки
Ливерпуль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фабиньо Энрике
|10
|0
|Александер-Арнольд Трент
|4
|0
|Конате Ибраима
|4
|0
|Матип Жоэль
|3
|0
|Ван Дейк Виргил
|3
|0
|Робертсон Эндрю
|3
|0
|Гомес Джо
|3
|0
|Нуньес Дарвин
|1
|1
|Юрген Клопп
|1
|1
|Милнер Джеймс
|2
|0
|Хендерсон Джордан
|2
|0
|Алькантара Тьяго
|2
|0
|Салах Мохамед
|2
|0
|Жота Диогу
|2
|0
|Цимикас Костас
|2
|0
|Джонс Кёртис
|2
|0
|Диас Луис
|2
|0
|Байчетич Стефан
|2
|0
|Кейта Наби
|1
|0
|Алиссон Бекер
|1
|0
|Эллиотт Харви
|1
|0
Астон Вилла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Соарес Дуглас
|6
|1
|Янг Эшли
|6
|0
|Мартинес Эмилиано
|6
|0
|Макгинн Джон
|6
|0
|Мингс Тайрон
|5
|0
|Конса Эзри
|5
|0
|Динь Люка
|4
|0
|Уоткинс Олли
|4
|0
|Бэйли Леон
|4
|0
|Камара Бубакар I
|4
|0
|Рамси Джакоб
|4
|0
|Коутиньо Филиппе
|3
|0
|Ингс Дэнни
|3
|0
|Морено Алекс
|3
|0
|Кэш Мэтти
|3
|0
|Чамберс Калум
|2
|0
|Аугустинссон Людвиг
|1
|0
|Траоре Бертран
|1
|0
|Дуран Джон
|1
|0
Результаты матчей
Ливерпуль
92.9%
7.1%
13 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (9)
28% (5)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (10)
33% (6)
11% (2)
Астон Вилла
31.3%
68.7%
5 побед 11 поражений
Первый тайм
22% (4)
17% (3)
61% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
44% (8)
33% (6)
Сухие победы
8
2
Сухие поражения
0
7
Волевые победы
11
2
Волевые поражения
6
7
Ливерпуль
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
50% (9)
22% (4)
Астон Вилла
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
6% (1)
56% (10)
39% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
39% (7)
22% (4)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
18
14
Волевые поражения
20
27
Ливерпуль
75%
25%
21 победа 7 поражений
Первый тайм
42% (15)
33% (12)
25% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (15)
42% (15)
17% (6)
Астон Вилла
36.7%
63.3%
11 побед 19 поражений
Первый тайм
14% (5)
36% (13)
50% (18)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (11)
42% (15)
28% (10)
Сухие победы
12
6
Сухие поражения
2
12
Волевые победы
29
16
Волевые поражения
26
34
Голы по времени матча
Забито
41
18
19 В 1-м тайме 6
22 Во 2-м тайме 12
11 Забивали первыми 7
20 Не забивали 23
8
20%
1
6%
1-15
3
7%
5
28%
16-30
8
20%
0
0%
31-45
6
15%
3
17%
46-60
7
17%
4
22%
61-75
9
22%
5
28%
76-90
Пропущено
20
23
12 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 13
5
25%
6
26%
1-15
2
10%
2
9%
16-30
5
25%
6
26%
31-45
2
10%
3
13%
46-60
2
10%
4
17%
61-75
4
20%
2
9%
76-90
Забито
27
32
15 В 1-м тайме 16
12 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 12
24 Не забивали 21
4
15%
11
34%
1-15
4
15%
1
3%
16-30
7
26%
4
13%
31-45
3
11%
4
13%
46-60
5
19%
4
13%
61-75
4
15%
8
25%
76-90
Пропущено
24
19
9 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 10
3
13%
4
21%
1-15
3
13%
2
11%
16-30
3
13%
4
21%
31-45
8
33%
1
5%
46-60
4
17%
3
16%
61-75
3
13%
5
26%
76-90
Забито
68
50
34 В 1-м тайме 22
34 Во 2-м тайме 28
19 Забивали первыми 19
8 Не забивали 8
12
18%
12
24%
1-15
7
10%
6
12%
16-30
15
22%
4
8%
31-45
9
13%
7
14%
46-60
12
18%
8
16%
61-75
13
19%
13
26%
76-90
Пропущено
44
42
21 В 1-м тайме 24
23 Во 2-м тайме 18
13 Пропускали первыми 16
23 Не пропускали 23
8
18%
10
24%
1-15
5
11%
4
10%
16-30
8
18%
10
24%
31-45
10
23%
4
10%
46-60
6
14%
7
17%
61-75
7
16%
7
17%
76-90
Результаты последних матчей
Ливерпуль
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Лестер - Ливерпуль 0:3 Ливерпуль - Брентфорд 1:0 Ливерпуль - Фулхэм 1:0 Ливерпуль - Тоттенхэм 4:3
Вест Хэм - Ливерпуль 1:2 Ливерпуль - Ноттингем Форест 3:2 Лидс - Ливерпуль 1:6 Ливерпуль - Арсенал 2:2 Челси - Ливерпуль 0:0 Манчестер Сити - Ливерпуль 4:1 Реал Мадрид - Ливерпуль 1:0 Борнмут - Ливерпуль 1:0 Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 7:0 Ливерпуль - Вулверхэмптон 2:0 Кристал Пэлас - Ливерпуль 0:0 Ливерпуль - Реал Мадрид 2:5 Ньюкасл - Ливерпуль 0:2 Ливерпуль - Эвертон 2:0 Вулверхэмптон - Ливерпуль 3:0 Брайтон - Ливерпуль 2:1
Астон Вилла
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Астон Вилла - Тоттенхэм 2:1 Вулверхэмптон - Астон Вилла 1:0 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 1:0 Астон Вилла - Фулхэм 1:0
Брентфорд - Астон Вилла 1:1 Астон Вилла - Ньюкасл 3:0 Астон Вилла - Ноттингем Форест 2:0 Лестер - Астон Вилла 1:2 Челси - Астон Вилла 0:2 Астон Вилла - Борнмут 3:0 Вест Хэм - Астон Вилла 1:1 Астон Вилла - Кристал Пэлас 1:0 Эвертон - Астон Вилла 0:2 Астон Вилла - Арсенал 2:4 Манчестер Сити - Астон Вилла 3:1 Астон Вилла - Лестер 2:4 Саутгемптон - Астон Вилла 0:1 Астон Вилла - Лидс 2:1 Астон Вилла - Стивенэйдж 1:2 Астон Вилла - Вулверхэмптон 1:1
Результаты матчей
Ливерпуль
Астон Вилла
Точный счет
1:0
4 раза 22%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
7:0
1 раз 6%
9:0
1 раз 6%
2:1
3 раза 17%
1:0
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
2:4
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 33%
2
5 раз 28%
3
3 раза 17%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
7
1 раз 6%
9
1 раз 6%
2
6 раз 33%
1
6 раз 33%
3
3 раза 17%
0
2 раза 11%
4
1 раз 6%
Точный счет
0:0
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:6
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
0:2
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 39%
2
5 раз 28%
1
3 раза 17%
3
2 раза 11%
6
1 раз 6%
1
7 раз 39%
0
6 раз 33%
2
5 раз 28%
Точный счет
1:0
6 раз 17%
0:0
4 раза 11%
1:2
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
2:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
1:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:6
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
7:0
1 раз 3%
9:0
1 раз 3%
1:0
5 раз 14%
1:1
5 раз 14%
0:2
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
3:0
3 раза 8%
3:1
3 раза 8%
0:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:4
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
Точное количество голов
2
10 раз 28%
1
9 раз 25%
0
8 раз 22%
3
5 раз 14%
4
1 раз 3%
6
1 раз 3%
7
1 раз 3%
9
1 раз 3%
1
13 раз 36%
2
11 раз 31%
0
8 раз 22%
3
3 раза 8%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Ливерпуль
Астон Вилла
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
171
Больше Меньше
162
117
108
612
414
315
117
216
216
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
117
Больше Меньше
126
810
513
315
117
117
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
288
Больше Меньше
288
1917
1521
927
432
432
135
333
333
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|35
|27
|4
|4
|92 - 31
|85
|2.
|Заявка
|36
|25
|6
|5
|83 - 42
|81
|3.
|Заявка
|35
|18
|12
|5
|63 - 31
|66
|4.
|Заявка
|35
|20
|6
|9
|51 - 41
|66
|5.
|Заявка
|36
|19
|8
|9
|70 - 42
|65
|6.
|Заявка
|34
|17
|7
|10
|66 - 45
|58
|7.
|Заявка
|36
|17
|6
|13
|48 - 44
|57
|8.
|Заявка
|36
|17
|6
|13
|65 - 59
|57
|9.
|Заявка
|36
|13
|14
|9
|54 - 45
|53
|10.
|Заявка
|36
|15
|6
|15
|52 - 49
|51
|11.
|Заявка
|35
|11
|10
|14
|36 - 41
|43
|12.
|Заявка
|36
|11
|10
|15
|37 - 46
|43
|13.
|Заявка
|36
|11
|7
|18
|30 - 52
|40
|14.
|Заявка
|36
|11
|6
|19
|37 - 69
|39
|15.
|Заявка
|36
|10
|7
|19
|38 - 52
|37
|16.
|Заявка
|36
|8
|10
|18
|36 - 67
|34
|17.
|Заявка
|36
|7
|11
|18
|32 - 56
|32
|18.
|Заявка
|36
|7
|10
|19
|46 - 71
|31
|19.
|Заявка
|36
|8
|6
|22
|49 - 67
|30
|20.
|Заявка
|36
|6
|6
|24
|31 - 66
|24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|16
|1
|1
|59 - 17
|49
|2.
|Заявка
|18
|13
|4
|1
|45 - 16
|43
|3.
|Заявка
|17
|13
|3
|1
|30 - 8
|42
|4.
|Заявка
|18
|13
|3
|2
|48 - 25
|42
|5.
|Заявка
|18
|12
|1
|5
|36 - 22
|37
|6.
|Заявка
|17
|10
|5
|2
|32 - 13
|35
|7.
|Заявка
|18
|11
|2
|5
|31 - 20
|35
|8.
|Заявка
|18
|9
|7
|2
|34 - 18
|34
|9.
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|33 - 19
|30
|10.
|Заявка
|18
|9
|2
|7
|18 - 19
|29
|11.
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|29 - 27
|28
|12.
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|26 - 24
|27
|13.
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|20 - 22
|27
|14.
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|23 - 23
|25
|15.
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|19 - 18
|24
|16.
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|20 - 27
|22
|17.
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|25 - 33
|22
|18.
|Заявка
|18
|5
|3
|10
|15 - 27
|18
|19.
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|21 - 26
|16
|20.
|Заявка
|18
|2
|4
|12
|15 - 33
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|12
|3
|3
|35 - 17
|39
|2.
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|33 - 14
|36
|3.
|Заявка
|18
|8
|7
|3
|31 - 18
|31
|4.
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|33 - 26
|28
|5.
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|21 - 33
|24
|6.
|Заявка
|18
|7
|2
|9
|23 - 22
|23
|7.
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|25 - 26
|22
|8.
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|17 - 24
|22
|9.
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|29 - 37
|20
|10.
|Заявка
|18
|4
|7
|7
|20 - 27
|19
|11.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|17 - 23
|19
|12.
|Заявка
|18
|5
|2
|11
|17 - 42
|17
|13.
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|17 - 24
|16
|14.
|Заявка
|18
|4
|2
|12
|16 - 33
|14
|15.
|Заявка
|18
|4
|2
|12
|28 - 41
|14
|16.
|Заявка
|18
|2
|8
|8
|17 - 29
|14
|17.
|Заявка
|18
|3
|3
|12
|15 - 29
|12
|18.
|Заявка
|18
|2
|5
|11
|12 - 33
|11
|19.
|Заявка
|18
|2
|3
|13
|21 - 38
|9
|20.
|Заявка
|18
|1
|4
|13
|10 - 43
|7
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|36 (7)
|Тоттенхэм
|Кейн Гарри
|27 (3)
|Брентфорд
|Тони Айвен
|20 (4)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|19 (11)
|Ньюкасл
|Уилсон Каллум
|17 (4)
|Ньюкасл
|Жоэлинтон
|12
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|12
|Вулверхэмптон
|Семеду Нелсон
|1 10
|Тоттенхэм
|Ромеро Кристиан
|1 10
|Челси
|Галлахер Конор
|1 10
Прогнозы на матч Ливерпуль - Астон Вилла
Исход игры
Ливерпуль
95.7% (44)
Ничья
2.2% (1)
Астон Вилла
2.2% (1)
Тотал 2.5
Больше
64.44% (29)
Меньше
35.56% (16)
Обе команды забьют
Да
57.78% (26)
Нет
42.22% (19)
Популярный счёт
2:1 Ливерпуль
34.8% (16)
2:0 Ливерпуль
26.1% (12)
3:1 Ливерпуль
10.9% (5)
1:0 Ливерпуль
8.7% (4)
3:0 Ливерпуль
6.5% (3)
3:2 Ливерпуль
4.3% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!