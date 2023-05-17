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  4. Премьер-лига 2022-2023

Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 37. Стадион: . Главный судья: Брукс Джон
Ливерпуль
 
Позже
Астон Вилла
Прогнозы 46
Ливерпуль 95.7% (44)
X 2.2% (1)
Астон Вилла 2.2% (1)
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Ливерпуль
Ничья
Астон Вилла
5.15
5.10
6.25
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Ливерпуль
Астон Вилла

19 матчей

84.2%
15.8%
16 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

47.4%
10.5%
42.1%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

73.7%
21.1%
5.2%
14 побед 4 ничьи 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 11 побед

Второй тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 4 победы

27 матчей

59.3%
14.8%
25.9%
16 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

33.3%
25.9%
40.8%
9 побед 7 ничьих 11 побед

Второй тайм

51.9%
33.3%
14.8%
14 побед 9 ничьих 4 победы

История матчей

ПЛ
1:3
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
К
1:4
ПЛ
7:2
ПЛ
2:0
КЛ
5:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:6
ПЛ
3:2
К
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
0:1
ПЛ
2:2
ПЛ
0:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:3
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
3:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:3
ПЛ
5:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:2

Голы

Всего голов

23
28

Голов в среднем за матч

1.92
1.87

Среднее время на гол

46
48

Всего голов

20
15

Голов в среднем за матч

1.33
1.25

Среднее время на гол

67
72

Всего голов

43
43

Голов в среднем за матч

1.59
1.59

Тотал матчей

2.5
26
Больше 96%
Меньше 4%
1
21
Больше 78%
Меньше 22%
6
17
Больше 63%
Меньше 37%
10
11
Больше 41%
Меньше 59%
16
6
Больше 22%
Меньше 78%
21
2
Больше 7%
Меньше 93%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
26

Среднее время на гол

56
56

Бомбардиры внутри турнира

Ливерпуль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Салах Мохамед 19 (2) 0.53
Фирмино Роберто 9 0.25
Нуньес Дарвин 9 0.25
Гакпо Коди 6 0.17
Жота Диогу 5 0.14
Диас Луис 4 0.11
Ван Дейк Виргил 3 0.08
Джонс Кёртис 3 0.08
Александер-Арнольд Трент 2 0.06
Карвалью Фабиу 2 0.06
Эллиотт Харви 1 0.03
Матип Жоэль 1 0.03
Окслейд-Чемберлен Алекс 1 0.03
Байчетич Стефан 1 0.03
Робертсон Эндрю 0 0
Цимикас Костас 0 0
Хендерсон Джордан 0 0
Милнер Джеймс 0 0
Фабиньо Энрике 0 0
Алиссон Бекер 0 0
Астон Вилла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уоткинс Олли 14 (1) 0.39
Ингс Дэнни 6 (2) 0.17
Соарес Дуглас 5 0.14
Рамси Джакоб 5 0.14
Буэндия Эмилиано 5 0.14
Бэйли Леон 4 0.11
Траоре Бертран 2 0.06
Макгинн Джон 1 0.03
Мингс Тайрон 1 0.03
Янг Эшли 1 0.03
Коутиньо Филиппе 1 0.03
Динь Люка 1 0.03
Морено Алекс 0 0
Кэш Мэтти 0 0
Камара Бубакар I 0 0

Карточки

Ливерпуль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фабиньо Энрике 10 0
Александер-Арнольд Трент 4 0
Конате Ибраима 4 0
Матип Жоэль 3 0
Ван Дейк Виргил 3 0
Робертсон Эндрю 3 0
Гомес Джо 3 0
Нуньес Дарвин 1 1
Юрген Клопп 1 1
Милнер Джеймс 2 0
Хендерсон Джордан 2 0
Алькантара Тьяго 2 0
Салах Мохамед 2 0
Жота Диогу 2 0
Цимикас Костас 2 0
Джонс Кёртис 2 0
Диас Луис 2 0
Байчетич Стефан 2 0
Кейта Наби 1 0
Алиссон Бекер 1 0
Эллиотт Харви 1 0
Астон Вилла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Соарес Дуглас 6 1
Янг Эшли 6 0
Мартинес Эмилиано 6 0
Макгинн Джон 6 0
Мингс Тайрон 5 0
Конса Эзри 5 0
Динь Люка 4 0
Уоткинс Олли 4 0
Бэйли Леон 4 0
Камара Бубакар I 4 0
Рамси Джакоб 4 0
Коутиньо Филиппе 3 0
Ингс Дэнни 3 0
Морено Алекс 3 0
Кэш Мэтти 3 0
Чамберс Калум 2 0
Аугустинссон Людвиг 1 0
Траоре Бертран 1 0
Дуран Джон 1 0

Результаты матчей

Ливерпуль
92.9%
7.1%
13 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (9)
28% (5)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (10)
33% (6)
11% (2)
Астон Вилла
31.3%
68.7%
5 побед 11 поражений
Первый тайм
22% (4)
17% (3)
61% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
44% (8)
33% (6)

Сухие победы

8
2

Сухие поражения

0
7

Волевые победы

11
2

Волевые поражения

6
7
Ливерпуль
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
50% (9)
22% (4)
Астон Вилла
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
6% (1)
56% (10)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
39% (7)
22% (4)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

18
14

Волевые поражения

20
27
Ливерпуль
75%
25%
21 победа 7 поражений
Первый тайм
42% (15)
33% (12)
25% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (15)
42% (15)
17% (6)
Астон Вилла
36.7%
63.3%
11 побед 19 поражений
Первый тайм
14% (5)
36% (13)
50% (18)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (11)
42% (15)
28% (10)

Сухие победы

12
6

Сухие поражения

2
12

Волевые победы

29
16

Волевые поражения

26
34

Голы по времени матча

Забито

41
18
19 В 1-м тайме 6
22 Во 2-м тайме 12
11 Забивали первыми 7
20 Не забивали 23
8
20%
1
6%
1-15
3
7%
5
28%
16-30
8
20%
0
0%
31-45
6
15%
3
17%
46-60
7
17%
4
22%
61-75
9
22%
5
28%
76-90

Пропущено

20
23
12 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 13
5
25%
6
26%
1-15
2
10%
2
9%
16-30
5
25%
6
26%
31-45
2
10%
3
13%
46-60
2
10%
4
17%
61-75
4
20%
2
9%
76-90

Забито

27
32
15 В 1-м тайме 16
12 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 12
24 Не забивали 21
4
15%
11
34%
1-15
4
15%
1
3%
16-30
7
26%
4
13%
31-45
3
11%
4
13%
46-60
5
19%
4
13%
61-75
4
15%
8
25%
76-90

Пропущено

24
19
9 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 10
3
13%
4
21%
1-15
3
13%
2
11%
16-30
3
13%
4
21%
31-45
8
33%
1
5%
46-60
4
17%
3
16%
61-75
3
13%
5
26%
76-90

Забито

68
50
34 В 1-м тайме 22
34 Во 2-м тайме 28
19 Забивали первыми 19
8 Не забивали 8
12
18%
12
24%
1-15
7
10%
6
12%
16-30
15
22%
4
8%
31-45
9
13%
7
14%
46-60
12
18%
8
16%
61-75
13
19%
13
26%
76-90

Пропущено

44
42
21 В 1-м тайме 24
23 Во 2-м тайме 18
13 Пропускали первыми 16
23 Не пропускали 23
8
18%
10
24%
1-15
5
11%
4
10%
16-30
8
18%
10
24%
31-45
10
23%
4
10%
46-60
6
14%
7
17%
61-75
7
16%
7
17%
76-90

Результаты последних матчей

Ливерпуль
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Лестер - Ливерпуль 0:3 Ливерпуль - Брентфорд 1:0 Ливерпуль - Фулхэм 1:0 Ливерпуль - Тоттенхэм 4:3
Вест Хэм - Ливерпуль 1:2 Ливерпуль - Ноттингем Форест 3:2 Лидс - Ливерпуль 1:6 Ливерпуль - Арсенал 2:2 Челси - Ливерпуль 0:0 Манчестер Сити - Ливерпуль 4:1 Реал Мадрид - Ливерпуль 1:0 Борнмут - Ливерпуль 1:0 Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 7:0 Ливерпуль - Вулверхэмптон 2:0 Кристал Пэлас - Ливерпуль 0:0 Ливерпуль - Реал Мадрид 2:5 Ньюкасл - Ливерпуль 0:2 Ливерпуль - Эвертон 2:0 Вулверхэмптон - Ливерпуль 3:0 Брайтон - Ливерпуль 2:1
Астон Вилла
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Астон Вилла - Тоттенхэм 2:1 Вулверхэмптон - Астон Вилла 1:0 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 1:0 Астон Вилла - Фулхэм 1:0
Брентфорд - Астон Вилла 1:1 Астон Вилла - Ньюкасл 3:0 Астон Вилла - Ноттингем Форест 2:0 Лестер - Астон Вилла 1:2 Челси - Астон Вилла 0:2 Астон Вилла - Борнмут 3:0 Вест Хэм - Астон Вилла 1:1 Астон Вилла - Кристал Пэлас 1:0 Эвертон - Астон Вилла 0:2 Астон Вилла - Арсенал 2:4 Манчестер Сити - Астон Вилла 3:1 Астон Вилла - Лестер 2:4 Саутгемптон - Астон Вилла 0:1 Астон Вилла - Лидс 2:1 Астон Вилла - Стивенэйдж 1:2 Астон Вилла - Вулверхэмптон 1:1

Результаты матчей

Ливерпуль
Астон Вилла

Точный счет

1:0
4 раза 22%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
7:0
1 раз 6%
9:0
1 раз 6%
2:1
3 раза 17%
1:0
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
2:4
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 33%
2
5 раз 28%
3
3 раза 17%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
7
1 раз 6%
9
1 раз 6%
2
6 раз 33%
1
6 раз 33%
3
3 раза 17%
0
2 раза 11%
4
1 раз 6%

Точный счет

0:0
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:6
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
0:2
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 39%
2
5 раз 28%
1
3 раза 17%
3
2 раза 11%
6
1 раз 6%
1
7 раз 39%
0
6 раз 33%
2
5 раз 28%

Точный счет

1:0
6 раз 17%
0:0
4 раза 11%
1:2
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
2:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
1:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:6
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
7:0
1 раз 3%
9:0
1 раз 3%
1:0
5 раз 14%
1:1
5 раз 14%
0:2
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
3:0
3 раза 8%
3:1
3 раза 8%
0:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:4
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%

Точное количество голов

2
10 раз 28%
1
9 раз 25%
0
8 раз 22%
3
5 раз 14%
4
1 раз 3%
6
1 раз 3%
7
1 раз 3%
9
1 раз 3%
1
13 раз 36%
2
11 раз 31%
0
8 раз 22%
3
3 раза 8%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Ливерпуль
Астон Вилла

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
1
0.5
Больше Меньше
16
2
11
7
1.5
10
8
6
12
2.5
4
14
3
15
3.5
1
17
2
16
4.5
2
16
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
7
0.5
Больше Меньше
12
6
8
10
1.5
5
13
3
15
2.5
1
17
3.5
1
17
4.5
1
17
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
28
8
0.5
Больше Меньше
28
8
19
17
1.5
15
21
9
27
2.5
4
32
4
32
3.5
1
35
3
33
4.5
3
33
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 35 27 4 4 92 - 31 85
2.
Арсенал
 Заявка 36 25 6 5 83 - 42 81
3.
Ньюкасл
 Заявка 35 18 12 5 63 - 31 66
4.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 35 20 6 9 51 - 41 66
5.
Ливерпуль
 Заявка 36 19 8 9 70 - 42 65
6.
Брайтон
 Заявка 34 17 7 10 66 - 45 58
7.
Астон Вилла
 Заявка 36 17 6 13 48 - 44 57
8.
Тоттенхэм
 Заявка 36 17 6 13 65 - 59 57
9.
Брентфорд
 Заявка 36 13 14 9 54 - 45 53
10.
Фулхэм
 Заявка 36 15 6 15 52 - 49 51
11.
Челси
 Заявка 35 11 10 14 36 - 41 43
12.
Кристал Пэлас
 Заявка 36 11 10 15 37 - 46 43
13.
Вулверхэмптон
 Заявка 36 11 7 18 30 - 52 40
14.
Борнмут
 Заявка 36 11 6 19 37 - 69 39
15.
Вест Хэм
 Заявка 36 10 7 19 38 - 52 37
16.
Ноттингем Форест
 Заявка 36 8 10 18 36 - 67 34
17.
Эвертон
 Заявка 36 7 11 18 32 - 56 32
18.
Лидс
 Заявка 36 7 10 19 46 - 71 31
19.
Лестер
 Заявка 36 8 6 22 49 - 67 30
20.
Саутгемптон
 Заявка 36 6 6 24 31 - 66 24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 18 16 1 1 59 - 17 49
2.
Ливерпуль
 Заявка 18 13 4 1 45 - 16 43
3.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 17 13 3 1 30 - 8 42
4.
Арсенал
 Заявка 18 13 3 2 48 - 25 42
5.
Тоттенхэм
 Заявка 18 12 1 5 36 - 22 37
6.
Ньюкасл
 Заявка 17 10 5 2 32 - 13 35
7.
Астон Вилла
 Заявка 18 11 2 5 31 - 20 35
8.
Брентфорд
 Заявка 18 9 7 2 34 - 18 34
9.
Брайтон
 Заявка 17 9 3 5 33 - 19 30
10.
Вулверхэмптон
 Заявка 18 9 2 7 18 - 19 29
11.
Фулхэм
 Заявка 18 8 4 6 29 - 27 28
12.
Ноттингем Форест
 Заявка 18 7 6 5 26 - 24 27
13.
Кристал Пэлас
 Заявка 18 7 6 5 20 - 22 27
14.
Вест Хэм
 Заявка 18 7 4 7 23 - 23 25
15.
Челси
 Заявка 18 6 6 6 19 - 18 24
16.
Борнмут
 Заявка 18 6 4 8 20 - 27 22
17.
Лидс
 Заявка 18 5 7 6 25 - 33 22
18.
Эвертон
 Заявка 18 5 3 10 15 - 27 18
19.
Лестер
 Заявка 18 4 4 10 21 - 26 16
20.
Саутгемптон
 Заявка 18 2 4 12 15 - 33 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 18 12 3 3 35 - 17 39
2.
Манчестер Сити
 Заявка 17 11 3 3 33 - 14 36
3.
Ньюкасл
 Заявка 18 8 7 3 31 - 18 31
4.
Брайтон
 Заявка 17 8 4 5 33 - 26 28
5.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 18 7 3 8 21 - 33 24
6.
Фулхэм
 Заявка 18 7 2 9 23 - 22 23
7.
Ливерпуль
 Заявка 18 6 4 8 25 - 26 22
8.
Астон Вилла
 Заявка 18 6 4 8 17 - 24 22
9.
Тоттенхэм
 Заявка 18 5 5 8 29 - 37 20
10.
Брентфорд
 Заявка 18 4 7 7 20 - 27 19
11.
Челси
 Заявка 17 5 4 8 17 - 23 19
12.
Борнмут
 Заявка 18 5 2 11 17 - 42 17
13.
Кристал Пэлас
 Заявка 18 4 4 10 17 - 24 16
14.
Саутгемптон
 Заявка 18 4 2 12 16 - 33 14
15.
Лестер
 Заявка 18 4 2 12 28 - 41 14
16.
Эвертон
 Заявка 18 2 8 8 17 - 29 14
17.
Вест Хэм
 Заявка 18 3 3 12 15 - 29 12
18.
Вулверхэмптон
 Заявка 18 2 5 11 12 - 33 11
19.
Лидс
 Заявка 18 2 3 13 21 - 38 9
20.
Ноттингем Форест
 Заявка 18 1 4 13 10 - 43 7
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 36 (7)
Тоттенхэм Кейн Гарри 27 (3)
Брентфорд Тони Айвен 20 (4)
Ливерпуль Салах Мохамед 19 (11)
Ньюкасл Уилсон Каллум 17 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Ньюкасл Жоэлинтон 12
Фулхэм Пальинья Жоау 12
Вулверхэмптон Семеду Нелсон 1 10
Тоттенхэм Ромеро Кристиан 1 10
Челси Галлахер Конор 1 10
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ливерпуль - Астон Вилла от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 20 мая 2023, осталось 2 дня 8 часов 37 минут.

    Главный судья: Брукс Джон

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  • 29 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 46
    Ливерпуль 95.7% (44)
    X 2.2% (1)
    Астон Вилла 2.2% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ливерпуль
    Ничья
    Астон Вилла
    5.15
    5.10
    6.25
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Ливерпуль - Астон Вилла онлайн

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    Прогнозы на матч Ливерпуль - Астон Вилла

    Исход игры
    Ливерпуль
    95.7% (44)
    Ничья
    2.2% (1)
    Астон Вилла
    2.2% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    64.44% (29)
    Меньше
    35.56% (16)
    Обе команды забьют
    Да
    57.78% (26)
    Нет
    42.22% (19)
    Популярный счёт
    2:1 Ливерпуль
    34.8% (16)
    2:0 Ливерпуль
    26.1% (12)
    3:1 Ливерпуль
    10.9% (5)
    1:0 Ливерпуль
    8.7% (4)
    3:0 Ливерпуль
    6.5% (3)
    3:2 Ливерпуль
    4.3% (2)
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    Ливерпуль
    Астон Вилла
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