В прошлом туре "канониры" потерпели крупное домашнее поражение от "Брайтона" и сегодня вряд ли намерены проигрывать снова, пусть и в гостевых условиях на этот раз.

Из района правого угла вратарской наносил удар по чужим воротам Габриэл Жезус, это был низовой выстрел, и с ним справился Кейлор Навас, намертво зафиксировав этот мяч.

Тем более "Ноттингем Форест" идёт в нижней части таблицы, хоть и опережает зону вылета. Проигрывать сопернику такого класса явно не в планах команды Микеля Артеты. Но свой уровень надо доказывать непосредственно на футбольном поле, а не в интервью прессе.

"Арсенал" по-прежнему владеет мячом больше своего противника, однако счёт на табло демонстрирует, что "Ноттингем Форест" бережнее относится к своим голевым возможностям.

Тайво Авонийи - автор не только первого гола, но и первой жёлтой карточки в матче. В середине поля он нарушил правила в верховой борьбе за мяч с Габи Жезусом и был наказан арбитром предупреждением.

Угловой зарабатывается "Арсеналом" на правом фланге. Букайо Сака готовится его исполнять. Посмотрим, будет ли создан опасный момент в этом случае.

И да, создана острота в атаке у "канониров" благодаря стандарту. Была домашняя заготовка. Букайо Сака справа от флажка направил мяч в штрафную персонально для Леандро Троссара, чей низовой удар пришёлся несколько левее створа.

В центральном круге оказывается на газоне Тайво Авонийи, а нарушение правил против него не фиксируется. Оказалась неудачной попытка "лесников" выбраться в ответную атаку.

Мусса Ньякат теперь сидит на газоне, и врачи оказывают медицинскую помощь. Недавно произошёл курьёзный эпизод, когда наступил на мяч и поэтому упал Мартин Эдегор.

Солнце широко освещает пространство футбольного поля и направлено в лицо Кейлору Навасу. Впрочем, "Арсенал" неудачно разыгрывает свой штрафной на правом фланге, но сохраняют мяч подопечные Микеля Артеты в середине поля.

Леандро Троссар не нашёл на правом краю в середине ничего лучшего, кроме как отдать мяч ближнему партнёру, а это был Букайо Сака, который, в свою очередь, отыграл в центр. Ничего опасного, в общем.

Угловой заработан "канонирами" на правом фланге, очередной. Габи Жезус получает в своё распоряжение опасный момент на дальней штанге, где пробивает головой немного выше створа, а потом хочет нового углового, которого не будет.

Вылазку к чужим воротам произвёл сейчас "Ноттингем Форест", однако не закончилась она ничем опасным, ведь после короткий скидки со второго этажа мяч без проблем зарбрал Аарон Ремсдейл.

Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:0! Тайво Авонийи! Ренан Лоди вбосил аут со своей половины к центру поля, туда-сюда, и через несколько секунд окончательно овладели мячом хозяева, устроившие быструю атаку. Передачу сделал Морган Гиббс-Уайт в район правого угла вратарской, откуда Тайво Авонийи проткнул мяч в сетку мимо Аарона Ремсдейла.

"Арсеналу" важно сейчас взять себя в руки, проявить хладнокровие и со спокойной головой вынашивать, а также приводить в действие планы, как забить в чужие ворота.

12' Примерно 4/5 игрового времени владеет мячом лондонский "Арсенал", сейчас показали такую статистику. Но при этом бывали подходы к чужой штрафной и со стороны команды "Ноттингем Форест".

11' Но вот нашли брешь "пушкари" в обороне соперника, и Букайо Сака справа свободно получил передачу, однако его прострел был заблокирован, а чуть позже проникающая передача к правому углу вратарской в расчёте на Габи Жезуса стала добычей Кейлора Наваса.

10' Целую минуту и даже больше держится мяч во владении футболистов "Арсенала" вдали от ворот хозяев. Очень долгая позиционная атака команды Микеля Артеты.

9' Мартин Эдегор, получивший мяч в центральной трети поля на правом фланге, отыграл назад, поскольку не увидел особых возможностей избежать потери, если пойти в дриблинг.

8' Обошлось без опасности воротам "канониров" после корнера в исполнении "Ноттингем Форест". Арбитр теперь о чём-то общается с Мартином Эдегором и Жоржиньо.

7' Угловой зарабатывают "лесники" на правом фланге, поскольку Габриэль дос Сантос успел в последний момент заблокировать то ли прострел во вратарскую, то ли удар соперника.

6' Падение на газон осуществил Габи Жезус после заброса справа в чужой штрафной площади, но арбитр уверен, что не было там нарушения правил.

5' "Ноттингем Форест" проводил только что атаку, где далеко вбрасывал аут с правого фланга, и давили в чужой штрафной футболисты хозяев, но не додавили "Арсенал" до пропущенного гола.

4' Микель Артета перед матчем напомнил, что "Арсенал" ещё сохраняет шансы на чемпионство. Эта возможность мизерная, и нужно лондонцам побеждать в сегодняшней встрече.