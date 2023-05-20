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Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 37. Стадион: . Главный судья: Тейлор Энтони
Ноттингем Форест
1:0
Первый тайм: 26'
Арсенал
0'
1:0
19' Гол
Авонийи Тайво
25' Желтая карточка
Авонийи Тайво

Ход матча

19'
Авонийи Тайво
1:0
25'
Авонийи Тайво
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 0
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 18 Владение мячом, % 82

Владение мячом

Прогнозы 120
Ноттингем Форест 5.8% (7)
X 7.5% (9)
Арсенал 86.7% (104)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ноттингем Форест
Ничья
Арсенал
5.91
5.35
1.90
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
12
Навас
Кейлор
4
Уорролл
Джо
38
Фелипе
Аугусто
IV
19
Ньякат
Мусса
24
Орье
Серж
32
Лоди
Ренан
22
Йейтс
Райан
5
Мангаля
Орель
10
Гиббс-Уайт
Морган
28
Данило
Ларанжера
9
Авонийи
Тайво
1
Ремсдейл
Аарон
5
Парти
Томас
4
Уайт
Бен
6
Габриэль
дос
Сантос
15
Кивёр
Якуб
8
Эдегор
Мартин
20
Жоржиньо
II
34
Джака
Гранит
7
Сака
Букайо
9
Жезус
Габриэл
19
Троссар
Леандро
Ноттингем Форест
3-4-2-1
Арсенал
4-3-3

История личных встреч

Ноттингем Форест
Арсенал

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

5 матчей

40%
60%
2 победы 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы

Второй тайм

40%
60%
2 победы 0 ничьих 3 победы

История матчей

ПЛ
5:0
К
1:0
КЛ
5:0
К
4:2
КЛ
0:4

Голы

Всего голов

5
0

Голов в среднем за матч

1.67
0

Среднее время на гол

54
0

Всего голов

10
6

Голов в среднем за матч

5
2

Среднее время на гол

18
45

Всего голов

15
6

Голов в среднем за матч

3
1.2

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

30
75

Бомбардиры внутри турнира

Ноттингем Форест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джонсон Бреннан 8 (1) 0.22
Авонийи Тайво 8 0.22
Гиббс-Уайт Морган 5 (2) 0.14
Данило Ларанжера 3 0.08
Деннис Эммануэль 2 0.05
Мангаля Орель 1 0.03
Куяте Шейху 1 0.03
Вуд Крис 1 0.03
Орье Серж 1 0.03
Сарридж Сэм 1 0.03
Уорролл Джо 1 0.03
О'Брайен Льюис 1 0.03
Уильямс Неко 1 0.03
Йейтс Райан 0 0
Боли Вийи 0 0
Фелипе Аугусто IV 0 0
Лоди Ренан 0 0
Арсенал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эдегор Мартин 15 0.41
Мартинелли Габриэл 15 0.41
Сака Букайо 13 (2) 0.35
Жезус Габриэл 10 (1) 0.27
Джака Гранит 5 0.14
Нкетиа Эдди 4 0.11
Нелсон Райс 3 0.08
Парти Томас 3 0.08
Габриэль дос Сантос 3 0.08
Уайт Бен 2 0.05
Салиба Вильям 2 0.05
Троссар Леандро 1 0.03
Зинченко Александр 1 0.03
Виейра Фабиу 1 0.03
Холдинг Роб 1 0.03
Жоржиньо II 0 0
Тирни Киран 0 0
Томиясу Такэхиро 0 0
Смит-Роу Эмил 0 0

Карточки

Ноттингем Форест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лоди Ренан 7 0
Уильямс Неко 7 0
Уорролл Джо 6 0
Джонсон Бреннан 6 0
Фройлер Ремо 4 0
Кук Стив 4 0
Маккена Скотт 4 0
Йейтс Райан 4 0
Фелипе Аугусто IV 4 0
Куяте Шейху 3 0
Мангаля Орель 3 0
Деннис Эммануэль 3 0
Гиббс-Уайт Морган 3 0
Шелви Джонджо 2 0
Орье Серж 2 0
Навас Кейлор 2 0
Боли Вийи 2 0
Тоффоло Харри 2 0
Хендерсон Дин 2 0
Сарридж Сэм 2 0
О'Брайен Льюис 2 0
Айю Андре 1 0
Данило Ларанжера 1 0
Лингард Джесси 1 0
Авонийи Тайво 1 0
Скарпа Густаво 1 0
Стив Купер 1 0
Арсенал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сака Букайо 6 0
Парти Томас 5 0
Жезус Габриэл 5 0
Уайт Бен 5 0
Джака Гранит 4 0
Эдегор Мартин 4 0
Габриэль дос Сантос 4 0
Салиба Вильям 4 0
Зинченко Александр 3 0
Нкетиа Эдди 3 0
Мартинелли Габриэл 3 0
Артета Микель 2 0
Томиясу Такэхиро 2 0
Ремсдейл Аарон 1 0

Результаты матчей

Ноттингем Форест
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
22% (4)
39% (7)
Арсенал
13.3%
86.7%
2 победы 13 поражений
Первый тайм
17% (3)
39% (7)
44% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
28% (5)
56% (10)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

5
8

Волевые поражения

12
7
Ноттингем Форест
92.9%
7.1%
13 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (8)
39% (7)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (12)
28% (5)
6% (1)
Арсенал
80%
20%
12 побед 3 поражения
Первый тайм
61% (11)
22% (4)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
22% (4)
33% (6)

Сухие победы

9
10

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

39
6

Волевые поражения

5
48
Ноттингем Форест
76.9%
23.1%
20 побед 6 поражений
Первый тайм
39% (14)
39% (14)
22% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (19)
25% (9)
22% (8)
Арсенал
46.7%
53.3%
14 побед 16 поражений
Первый тайм
39% (14)
31% (11)
31% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (11)
25% (9)
44% (16)

Сухие победы

14
11

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

44
14

Волевые поражения

17
55

Голы по времени матча

Забито

24
31
13 В 1-м тайме 19
11 Во 2-м тайме 12
12 Забивали первыми 13
20 Не забивали 19
3
13%
8
26%
1-15
5
21%
7
23%
16-30
5
21%
4
13%
31-45
3
13%
6
19%
46-60
3
13%
4
13%
61-75
5
21%
2
6%
76-90

Пропущено

26
21
12 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 11
2
8%
3
14%
1-15
4
15%
0
0%
16-30
6
23%
5
24%
31-45
5
19%
3
14%
46-60
2
8%
5
24%
61-75
7
27%
5
24%
76-90

Забито

10
49
4 В 1-м тайме 18
6 Во 2-м тайме 31
5 Забивали первыми 10
28 Не забивали 20
2
20%
2
4%
1-15
1
10%
7
14%
16-30
1
10%
9
18%
31-45
1
10%
12
24%
46-60
2
20%
9
18%
61-75
3
30%
10
20%
76-90

Пропущено

43
24
15 В 1-м тайме 8
28 Во 2-м тайме 16
12 Пропускали первыми 7
16 Не пропускали 15
2
5%
3
13%
1-15
9
21%
3
13%
16-30
4
9%
2
8%
31-45
11
26%
5
21%
46-60
6
14%
7
29%
29%
61-75
11
26%
4
17%
76-90

Забито

34
80
17 В 1-м тайме 37
17 Во 2-м тайме 43
17 Забивали первыми 23
12 Не забивали 3
5
15%
10
13%
1-15
6
18%
14
18%
16-30
6
18%
13
16%
31-45
4
12%
18
23%
46-60
5
15%
13
16%
61-75
8
24%
12
15%
76-90

Пропущено

69
45
27 В 1-м тайме 16
42 Во 2-м тайме 29
18 Пропускали первыми 12
29 Не пропускали 26
4
6%
6
13%
1-15
13
19%
3
7%
16-30
10
14%
7
16%
31-45
16
23%
8
18%
46-60
8
12%
12
27%
61-75
18
26%
9
20%
76-90

Результаты последних матчей

Ноттингем Форест
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Челси - Ноттингем Форест 2:2 Ноттингем Форест - Саутгемптон 4:3 Брентфорд - Ноттингем Форест 2:1 Ноттингем Форест - Брайтон 3:1
Ливерпуль - Ноттингем Форест 3:2 Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 0:2 Астон Вилла - Ноттингем Форест 2:0 Лидс - Ноттингем Форест 2:1 Ноттингем Форест - Вулверхэмптон 1:1 Ноттингем Форест - Ньюкасл 1:2 Тоттенхэм - Ноттингем Форест 3:1 Ноттингем Форест - Эвертон 2:2 Вест Хэм - Ноттингем Форест 4:0 Ноттингем Форест - Манчестер Сити 1:1 Фулхэм - Ноттингем Форест 2:0 Ноттингем Форест - Лидс 1:0 Манчестер Юнайтед - Ноттингем Форест 2:0 Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 0:3 Борнмут - Ноттингем Форест 1:1 Ноттингем Форест - Лестер 2:0
Арсенал
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Арсенал - Брайтон 0:3 Ньюкасл - Арсенал 0:2 Арсенал - Челси 3:1 Манчестер Сити - Арсенал 4:1
Арсенал - Саутгемптон 3:3 Вест Хэм - Арсенал 2:2 Ливерпуль - Арсенал 2:2 Арсенал - Лидс 4:1 Арсенал - Кристал Пэлас 4:1 Арсенал - Спортинг Л 1:1 Фулхэм - Арсенал 0:3 Спортинг Л - Арсенал 2:2 Арсенал - Борнмут 3:2 Арсенал - Эвертон 4:0 Лестер - Арсенал 0:1 Астон Вилла - Арсенал 2:4 Арсенал - Манчестер Сити 1:3 Арсенал - Брентфорд 1:1 Эвертон - Арсенал 1:0 Манчестер Сити - Арсенал 1:0

Результаты матчей

Ноттингем Форест
Арсенал

Точный счет

1:0
4 раза 22%
1:1
4 раза 22%
0:2
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
3:2
3 раза 17%
3:1
3 раза 17%
2:1
2 раза 11%
4:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
9 раз 50%
2
5 раз 28%
0
2 раза 11%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
3
7 раз 39%
4
4 раза 22%
0
2 раза 11%
1
2 раза 11%
2
2 раза 11%
5
1 раз 6%

Точный счет

2:0
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
4:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
0:2
4 раза 22%
0:1
3 раза 17%
0:3
3 раза 17%
2:2
2 раза 11%
2:4
2 раза 11%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
10 раз 56%
1
6 раз 33%
2
2 раза 11%
2
6 раз 33%
1
6 раз 33%
3
3 раза 17%
4
2 раза 11%
0
1 раз 6%

Точный счет

1:1
6 раз 17%
1:0
5 раз 14%
2:0
4 раза 11%
2:2
3 раза 8%
3:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
5:0
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
0:2
4 раза 11%
0:3
4 раза 11%
3:1
4 раза 11%
4:1
3 раза 8%
0:1
3 раза 8%
3:2
3 раза 8%
2:2
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:4
2 раза 6%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
15 раз 42%
0
12 раз 33%
2
7 раз 19%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
3
10 раз 28%
1
8 раз 22%
2
8 раз 22%
4
6 раз 17%
0
3 раза 8%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Ноттингем Форест
Арсенал

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
2
0.5
Больше Меньше
16
2
7
11
1.5
14
4
2
16
2.5
12
6
1
17
3.5
5
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
10
0.5
Больше Меньше
17
1
2
16
1.5
11
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
12
0.5
Больше Меньше
33
3
9
27
1.5
25
11
2
34
2.5
17
19
1
35
3.5
7
29
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 35 27 4 4 92 - 31 85
2.
Арсенал
 0:1 Заявка 37 25 6 6 83 - 43 81
3.
Ньюкасл
 Заявка 36 19 12 5 67 - 32 69
4.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 36 21 6 9 52 - 41 69
5.
Ливерпуль
 Заявка 37 19 9 9 71 - 43 66
6.
Астон Вилла
 Заявка 37 17 7 13 49 - 45 58
7.
Брайтон
 Заявка 35 17 7 11 67 - 49 58
8.
Тоттенхэм
 Заявка 37 17 6 14 66 - 62 57
9.
Брентфорд
 Заявка 37 14 14 9 57 - 46 56
10.
Фулхэм
 Заявка 37 15 7 15 54 - 51 52
11.
Кристал Пэлас
 Заявка 37 11 11 15 39 - 48 44
12.
Челси
 Заявка 35 11 10 14 36 - 41 43
13.
Вулверхэмптон
 Заявка 37 11 8 18 31 - 53 41
14.
Борнмут
 Заявка 37 11 6 20 37 - 70 39
15.
Вест Хэм
 Заявка 36 10 7 19 38 - 52 37
16.
Ноттингем Форест
 1:0 Заявка 37 9 10 18 37 - 67 37
17.
Эвертон
 Заявка 37 7 12 18 33 - 57 33
18.
Лидс
 Заявка 36 7 10 19 46 - 71 31
19.
Лестер
 Заявка 36 8 6 22 49 - 67 30
20.
Саутгемптон
 Заявка 36 6 6 24 31 - 66 24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 18 16 1 1 59 - 17 49
2.
Ливерпуль
 Заявка 19 13 5 1 46 - 17 44
3.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 17 13 3 1 30 - 8 42
4.
Арсенал
 0:1 Заявка 18 13 3 2 48 - 25 42
5.
Ньюкасл
 Заявка 18 11 5 2 36 - 14 38
6.
Тоттенхэм
 Заявка 19 12 1 6 37 - 25 37
7.
Астон Вилла
 Заявка 18 11 2 5 31 - 20 35
8.
Брентфорд
 Заявка 18 9 7 2 34 - 18 34
9.
Ноттингем Форест
 1:0 Заявка 19 8 6 5 27 - 24 30
10.
Брайтон
 Заявка 17 9 3 5 33 - 19 30
11.
Вулверхэмптон
 Заявка 19 9 3 7 19 - 20 30
12.
Фулхэм
 Заявка 19 8 5 6 31 - 29 29
13.
Кристал Пэлас
 Заявка 18 7 6 5 20 - 22 27
14.
Вест Хэм
 Заявка 18 7 4 7 23 - 23 25
15.
Челси
 Заявка 18 6 6 6 19 - 18 24
16.
Борнмут
 Заявка 19 6 4 9 20 - 28 22
17.
Лидс
 Заявка 18 5 7 6 25 - 33 22
18.
Эвертон
 Заявка 18 5 3 10 15 - 27 18
19.
Лестер
 Заявка 18 4 4 10 21 - 26 16
20.
Саутгемптон
 Заявка 18 2 4 12 15 - 33 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 0:1 Заявка 19 12 3 4 35 - 18 39
2.
Манчестер Сити
 Заявка 17 11 3 3 33 - 14 36
3.
Ньюкасл
 Заявка 18 8 7 3 31 - 18 31
4.
Брайтон
 Заявка 18 8 4 6 34 - 30 28
5.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 19 8 3 8 22 - 33 27
6.
Фулхэм
 Заявка 18 7 2 9 23 - 22 23
7.
Астон Вилла
 Заявка 19 6 5 8 18 - 25 23
8.
Брентфорд
 Заявка 19 5 7 7 23 - 28 22
9.
Ливерпуль
 Заявка 18 6 4 8 25 - 26 22
10.
Тоттенхэм
 Заявка 18 5 5 8 29 - 37 20
11.
Челси
 Заявка 17 5 4 8 17 - 23 19
12.
Кристал Пэлас
 Заявка 19 4 5 10 19 - 26 17
13.
Борнмут
 Заявка 18 5 2 11 17 - 42 17
14.
Эвертон
 Заявка 19 2 9 8 18 - 30 15
15.
Саутгемптон
 Заявка 18 4 2 12 16 - 33 14
16.
Лестер
 Заявка 18 4 2 12 28 - 41 14
17.
Вест Хэм
 Заявка 18 3 3 12 15 - 29 12
18.
Вулверхэмптон
 Заявка 18 2 5 11 12 - 33 11
19.
Лидс
 Заявка 18 2 3 13 21 - 38 9
20.
Ноттингем Форест
 1:0 Заявка 18 1 4 13 10 - 43 7
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 36 (7)
Тоттенхэм Кейн Гарри 28 (3)
Брентфорд Тони Айвен 20 (4)
Ливерпуль Салах Мохамед 19 (12)
Ньюкасл Уилсон Каллум 18 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Фулхэм Пальинья Жоау 13
Вулверхэмптон Семеду Нелсон 1 11
Вулверхэмптон Невеш Рубен 12
Ньюкасл Жоэлинтон 12
Тоттенхэм Ромеро Кристиан 1 10
Весь список
  • Первый тайм
  • Опасный момент
    27'
    И да, создана острота в атаке у "канониров" благодаря стандарту. Была домашняя заготовка. Букайо Сака справа от флажка направил мяч в штрафную персонально для Леандро Троссара, чей низовой удар пришёлся несколько левее створа.
  • Угловой
    26'
    Угловой зарабатывается "Арсеналом" на правом фланге. Букайо Сака готовится его исполнять. Посмотрим, будет ли создан опасный момент в этом случае.
  • Желтая карточка
    25'
    Тайво Авонийи - автор не только первого гола, но и первой жёлтой карточки в матче. В середине поля он нарушил правила в верховой борьбе за мяч с Габи Жезусом и был наказан арбитром предупреждением.
  • 24'
    "Арсенал" по-прежнему владеет мячом больше своего противника, однако счёт на табло демонстрирует, что "Ноттингем Форест" бережнее относится к своим голевым возможностям.
  • 23'
    Тем более "Ноттингем Форест" идёт в нижней части таблицы, хоть и опережает зону вылета. Проигрывать сопернику такого класса явно не в планах команды Микеля Артеты. Но свой уровень надо доказывать непосредственно на футбольном поле, а не в интервью прессе.
  • Опасный момент
    22'
    Из района правого угла вратарской наносил удар по чужим воротам Габриэл Жезус, это был низовой выстрел, и с ним справился Кейлор Навас, намертво зафиксировав этот мяч.
  • 21'
    В прошлом туре "канониры" потерпели крупное домашнее поражение от "Брайтона" и сегодня вряд ли намерены проигрывать снова, пусть и в гостевых условиях на этот раз.
  • 20'
    "Арсеналу" важно сейчас взять себя в руки, проявить хладнокровие и со спокойной головой вынашивать, а также приводить в действие планы, как забить в чужие ворота.
  • Описание гола
    19'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:0! Тайво Авонийи!
    Ренан Лоди вбосил аут со своей половины к центру поля, туда-сюда, и через несколько секунд окончательно овладели мячом хозяева, устроившие быструю атаку. Передачу сделал Морган Гиббс-Уайт в район правого угла вратарской, откуда Тайво Авонийи проткнул мяч в сетку мимо Аарона Ремсдейла.
  • 18'
    Вылазку к чужим воротам произвёл сейчас "Ноттингем Форест", однако не закончилась она ничем опасным, ведь после короткий скидки со второго этажа мяч без проблем зарбрал Аарон Ремсдейл.
  • Опасный момент
    17'
    Угловой заработан "канонирами" на правом фланге, очередной. Габи Жезус получает в своё распоряжение опасный момент на дальней штанге, где пробивает головой немного выше створа, а потом хочет нового углового, которого не будет.
  • 16'
    Леандро Троссар не нашёл на правом краю в середине ничего лучшего, кроме как отдать мяч ближнему партнёру, а это был Букайо Сака, который, в свою очередь, отыграл в центр. Ничего опасного, в общем.
  • Угловой
    15'
    Солнце широко освещает пространство футбольного поля и направлено в лицо Кейлору Навасу. Впрочем, "Арсенал" неудачно разыгрывает свой штрафной на правом фланге, но сохраняют мяч подопечные Микеля Артеты в середине поля. 
  • Травма, повреждение
    14'
    Мусса Ньякат теперь сидит на газоне, и врачи оказывают медицинскую помощь. Недавно произошёл курьёзный эпизод, когда наступил на мяч и поэтому упал Мартин Эдегор.
  • Судья
    13'
    В центральном круге оказывается на газоне Тайво Авонийи, а нарушение правил против него не фиксируется. Оказалась неудачной попытка "лесников" выбраться в ответную атаку.
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    • 12'
      Примерно 4/5 игрового времени владеет мячом лондонский "Арсенал", сейчас показали такую статистику. Но при этом бывали подходы к чужой штрафной и со стороны команды "Ноттингем Форест". 
    • 11'
      Но вот нашли брешь "пушкари" в обороне соперника, и Букайо Сака справа свободно получил передачу, однако его прострел был заблокирован, а чуть позже проникающая передача к правому углу вратарской в расчёте на Габи Жезуса стала добычей Кейлора Наваса.
    • 10'
      Целую минуту и даже больше держится мяч во владении футболистов "Арсенала" вдали от ворот хозяев. Очень долгая позиционная атака команды Микеля Артеты.
    • 9'
      Мартин Эдегор, получивший мяч в центральной трети поля на правом фланге, отыграл назад, поскольку не увидел особых возможностей избежать потери, если пойти в дриблинг.
    • Судья
      8'
      Обошлось без опасности воротам "канониров" после корнера в исполнении "Ноттингем Форест". Арбитр теперь о чём-то общается с Мартином Эдегором и Жоржиньо. 
    • Угловой
      7'
      Угловой зарабатывают "лесники" на правом фланге, поскольку Габриэль дос Сантос успел в последний момент заблокировать то ли прострел во вратарскую, то ли удар соперника.
    • Судья
      6'
      Падение на газон осуществил Габи Жезус после заброса справа в чужой штрафной площади, но арбитр уверен, что не было там нарушения правил.
    • 5'
      "Ноттингем Форест" проводил только что атаку, где далеко вбрасывал аут с правого фланга, и давили в чужой штрафной футболисты хозяев, но не додавили "Арсенал" до пропущенного гола.
    • Судья
      4'
      Микель Артета перед матчем напомнил, что "Арсенал" ещё сохраняет шансы на чемпионство. Эта возможность мизерная, и нужно лондонцам побеждать в сегодняшней встрече.
    • 3'
      Томас Парти разыграл штрафной в центре поля, "канониры" безуспешно попробовали провести атаку левым флангом, а потом хозяева заработали аут на своём левом фланге, где мяч выбил за боковую, опять-таки, Томас Парти.
    • 2'
      "Ноттингем Форест" играет в красно-белой форме, а у "Арсенала" сегодня чёрная экипировка. Здесь важно не перепутать. 
    • Фол, нарушение
      1'
      И сразу нарушение правил фиксируется арбитром. Райан Йейтс на чужой половине поля становится виновником падения на газон Жоржиньо.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ноттингем Форест 1:0 Арсенал

    Исход игры
    Ноттингем Форест
    5.8% (7)
    Ничья
    7.5% (9)
    Арсенал
    86.7% (104)
    Тотал 2.5
    Больше
    76.52% (88)
    Меньше
    23.48% (27)
    Обе команды забьют
    Да
    75.65% (87)
    Нет
    24.35% (28)
    Популярный счёт
    1:2 Арсенал
    46.7% (56)
    1:3 Арсенал
    11.7% (14)
    0:1 Арсенал
    9.2% (11)
    0:2 Арсенал
    9.2% (11)
    0:3 Арсенал
    5% (6)
    2:1 Ноттингем Форест
    4.2% (5)
    1:1 Ничья
    4.2% (5)
    2:2 Ничья
    2.5% (3)
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    Ноттингем Форест
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