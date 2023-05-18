Тур: 37. Стадион: Сити Граунд. Главный судья: Тейлор Энтони
Позже
История личных встреч
Ноттингем Форест
Арсенал
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
5 матчей
40%
60%
2 победы 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы
Второй тайм
40%
60%
2 победы 0 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
0
Голов в среднем за матч
1.67
0
Среднее время на гол
54
0
Всего голов
10
6
Голов в среднем за матч
5
2
Среднее время на гол
18
45
Всего голов
15
6
Голов в среднем за матч
3
1.2
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
30
75
Бомбардиры внутри турнира
Ноттингем Форест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Джонсон Бреннан
|8 (1)
|0.22
|Авонийи Тайво
|8
|0.22
|Гиббс-Уайт Морган
|5 (2)
|0.14
|Данило Ларанжера
|3
|0.08
|Деннис Эммануэль
|2
|0.06
|Мангаля Орель
|1
|0.03
|Куяте Шейху
|1
|0.03
|Вуд Крис
|1
|0.03
|Орье Серж
|1
|0.03
|Сарридж Сэм
|1
|0.03
|Уорролл Джо
|1
|0.03
|О'Брайен Льюис
|1
|0.03
|Уильямс Неко
|1
|0.03
|Йейтс Райан
|0
|0
|Боли Вийи
|0
|0
|Фелипе Аугусто IV
|0
|0
|Лоди Ренан
|0
|0
Арсенал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эдегор Мартин
|15
|0.42
|Мартинелли Габриэл
|15
|0.42
|Сака Букайо
|13 (2)
|0.36
|Жезус Габриэл
|10 (1)
|0.28
|Джака Гранит
|5
|0.14
|Нкетиа Эдди
|4
|0.11
|Нелсон Райс
|3
|0.08
|Парти Томас
|3
|0.08
|Габриэль дос Сантос
|3
|0.08
|Уайт Бен
|2
|0.06
|Салиба Вильям
|2
|0.06
|Троссар Леандро
|1
|0.03
|Зинченко Александр
|1
|0.03
|Виейра Фабиу
|1
|0.03
|Холдинг Роб
|1
|0.03
|Жоржиньо II
|0
|0
|Тирни Киран
|0
|0
|Томиясу Такэхиро
|0
|0
|Смит-Роу Эмил
|0
|0
Карточки
Ноттингем Форест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лоди Ренан
|7
|0
|Уильямс Неко
|7
|0
|Уорролл Джо
|6
|0
|Джонсон Бреннан
|6
|0
|Фройлер Ремо
|4
|0
|Кук Стив
|4
|0
|Маккена Скотт
|4
|0
|Йейтс Райан
|4
|0
|Фелипе Аугусто IV
|4
|0
|Куяте Шейху
|3
|0
|Мангаля Орель
|3
|0
|Деннис Эммануэль
|3
|0
|Гиббс-Уайт Морган
|3
|0
|Шелви Джонджо
|2
|0
|Орье Серж
|2
|0
|Навас Кейлор
|2
|0
|Боли Вийи
|2
|0
|Тоффоло Харри
|2
|0
|Хендерсон Дин
|2
|0
|Сарридж Сэм
|2
|0
|О'Брайен Льюис
|2
|0
|Айю Андре
|1
|0
|Данило Ларанжера
|1
|0
|Лингард Джесси
|1
|0
|Авонийи Тайво
|1
|0
|Скарпа Густаво
|1
|0
|Стив Купер
|1
|0
Арсенал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сака Букайо
|6
|0
|Парти Томас
|5
|0
|Жезус Габриэл
|5
|0
|Уайт Бен
|5
|0
|Джака Гранит
|4
|0
|Эдегор Мартин
|4
|0
|Габриэль дос Сантос
|4
|0
|Салиба Вильям
|4
|0
|Зинченко Александр
|3
|0
|Нкетиа Эдди
|3
|0
|Мартинелли Габриэл
|3
|0
|Артета Микель
|2
|0
|Томиясу Такэхиро
|2
|0
|Рамсдейл Аарон
|1
|0
Результаты матчей
Ноттингем Форест
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
22% (4)
39% (7)
Арсенал
13.3%
86.7%
2 победы 13 поражений
Первый тайм
17% (3)
39% (7)
44% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
28% (5)
56% (10)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
5
8
Волевые поражения
12
7
Ноттингем Форест
92.9%
7.1%
13 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (8)
39% (7)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (12)
28% (5)
6% (1)
Арсенал
80%
20%
12 побед 3 поражения
Первый тайм
61% (11)
22% (4)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
22% (4)
33% (6)
Сухие победы
9
10
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
39
6
Волевые поражения
5
48
Ноттингем Форест
76.9%
23.1%
20 побед 6 поражений
Первый тайм
39% (14)
39% (14)
22% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (19)
25% (9)
22% (8)
Арсенал
46.7%
53.3%
14 побед 16 поражений
Первый тайм
39% (14)
31% (11)
31% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (11)
25% (9)
44% (16)
Сухие победы
14
11
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
44
14
Волевые поражения
17
55
Голы по времени матча
Забито
24
31
13 В 1-м тайме 19
11 Во 2-м тайме 12
12 Забивали первыми 13
20 Не забивали 19
3
13%
8
26%
1-15
5
21%
7
23%
16-30
5
21%
4
13%
31-45
3
13%
6
19%
46-60
3
13%
4
13%
61-75
5
21%
2
6%
76-90
Пропущено
26
21
12 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 11
2
8%
3
14%
1-15
4
15%
0
0%
16-30
6
23%
5
24%
31-45
5
19%
3
14%
46-60
2
8%
5
24%
61-75
7
27%
5
24%
76-90
Забито
10
49
4 В 1-м тайме 18
6 Во 2-м тайме 31
5 Забивали первыми 10
28 Не забивали 20
2
20%
2
4%
1-15
1
10%
7
14%
16-30
1
10%
9
18%
31-45
1
10%
12
24%
46-60
2
20%
9
18%
61-75
3
30%
10
20%
76-90
Пропущено
43
24
15 В 1-м тайме 8
28 Во 2-м тайме 16
12 Пропускали первыми 7
16 Не пропускали 15
2
5%
3
13%
1-15
9
21%
3
13%
16-30
4
9%
2
8%
31-45
11
26%
5
21%
46-60
6
14%
7
29%
29%
61-75
11
26%
4
17%
76-90
Забито
34
80
17 В 1-м тайме 37
17 Во 2-м тайме 43
17 Забивали первыми 23
12 Не забивали 3
5
15%
10
13%
1-15
6
18%
14
18%
16-30
6
18%
13
16%
31-45
4
12%
18
23%
46-60
5
15%
13
16%
61-75
8
24%
12
15%
76-90
Пропущено
69
45
27 В 1-м тайме 16
42 Во 2-м тайме 29
18 Пропускали первыми 12
29 Не пропускали 26
4
6%
6
13%
1-15
13
19%
3
7%
16-30
10
14%
7
16%
31-45
16
23%
8
18%
46-60
8
12%
12
27%
61-75
18
26%
9
20%
76-90
Результаты последних матчей
Ноттингем Форест
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Челси - Ноттингем Форест 2:2 Ноттингем Форест - Саутгемптон 4:3 Брентфорд - Ноттингем Форест 2:1 Ноттингем Форест - Брайтон 3:1
Ливерпуль - Ноттингем Форест 3:2 Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 0:2 Астон Вилла - Ноттингем Форест 2:0 Лидс - Ноттингем Форест 2:1 Ноттингем Форест - Вулверхэмптон 1:1 Ноттингем Форест - Ньюкасл 1:2 Тоттенхэм - Ноттингем Форест 3:1 Ноттингем Форест - Эвертон 2:2 Вест Хэм - Ноттингем Форест 4:0 Ноттингем Форест - Манчестер Сити 1:1 Фулхэм - Ноттингем Форест 2:0 Ноттингем Форест - Лидс 1:0 Манчестер Юнайтед - Ноттингем Форест 2:0 Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 0:3 Борнмут - Ноттингем Форест 1:1 Ноттингем Форест - Лестер 2:0
Арсенал
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Арсенал - Брайтон 0:3 Ньюкасл - Арсенал 0:2 Арсенал - Челси 3:1 Манчестер Сити - Арсенал 4:1
Арсенал - Саутгемптон 3:3 Вест Хэм - Арсенал 2:2 Ливерпуль - Арсенал 2:2 Арсенал - Лидс 4:1 Арсенал - Кристал Пэлас 4:1 Арсенал - Спортинг Л 1:1 Фулхэм - Арсенал 0:3 Спортинг Л - Арсенал 2:2 Арсенал - Борнмут 3:2 Арсенал - Эвертон 4:0 Лестер - Арсенал 0:1 Астон Вилла - Арсенал 2:4 Арсенал - Манчестер Сити 1:3 Арсенал - Брентфорд 1:1 Эвертон - Арсенал 1:0 Манчестер Сити - Арсенал 1:0
Результаты матчей
Ноттингем Форест
Арсенал
Точный счет
1:0
4 раза 22%
1:1
4 раза 22%
0:2
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
3:2
3 раза 17%
3:1
3 раза 17%
2:1
2 раза 11%
4:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
9 раз 50%
2
5 раз 28%
0
2 раза 11%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
3
7 раз 39%
4
4 раза 22%
0
2 раза 11%
1
2 раза 11%
2
2 раза 11%
5
1 раз 6%
Точный счет
2:0
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
4:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
0:2
4 раза 22%
0:1
3 раза 17%
0:3
3 раза 17%
2:2
2 раза 11%
2:4
2 раза 11%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
10 раз 56%
1
6 раз 33%
2
2 раза 11%
2
6 раз 33%
1
6 раз 33%
3
3 раза 17%
4
2 раза 11%
0
1 раз 6%
Точный счет
1:1
6 раз 17%
1:0
5 раз 14%
2:0
4 раза 11%
2:2
3 раза 8%
3:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
5:0
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
0:2
4 раза 11%
0:3
4 раза 11%
3:1
4 раза 11%
4:1
3 раза 8%
0:1
3 раза 8%
3:2
3 раза 8%
2:2
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:4
2 раза 6%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
15 раз 42%
0
12 раз 33%
2
7 раз 19%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
3
10 раз 28%
1
8 раз 22%
2
8 раз 22%
4
6 раз 17%
0
3 раза 8%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Ноттингем Форест
Арсенал
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
162
Больше Меньше
162
711
144
216
126
117
513
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
810
Больше Меньше
171
216
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2412
Больше Меньше
333
927
2511
234
1719
135
729
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|35
|27
|4
|4
|92 - 31
|85
|2.
|Заявка
|36
|25
|6
|5
|83 - 42
|81
|3.
|Заявка
|35
|18
|12
|5
|63 - 31
|66
|4.
|Заявка
|35
|20
|6
|9
|51 - 41
|66
|5.
|Заявка
|36
|19
|8
|9
|70 - 42
|65
|6.
|Заявка
|34
|17
|7
|10
|66 - 45
|58
|7.
|Заявка
|36
|17
|6
|13
|48 - 44
|57
|8.
|Заявка
|36
|17
|6
|13
|65 - 59
|57
|9.
|Заявка
|36
|13
|14
|9
|54 - 45
|53
|10.
|Заявка
|36
|15
|6
|15
|52 - 49
|51
|11.
|Заявка
|35
|11
|10
|14
|36 - 41
|43
|12.
|Заявка
|36
|11
|10
|15
|37 - 46
|43
|13.
|Заявка
|36
|11
|7
|18
|30 - 52
|40
|14.
|Заявка
|36
|11
|6
|19
|37 - 69
|39
|15.
|Заявка
|36
|10
|7
|19
|38 - 52
|37
|16.
|Заявка
|36
|8
|10
|18
|36 - 67
|34
|17.
|Заявка
|36
|7
|11
|18
|32 - 56
|32
|18.
|Заявка
|36
|7
|10
|19
|46 - 71
|31
|19.
|Заявка
|36
|8
|6
|22
|49 - 67
|30
|20.
|Заявка
|36
|6
|6
|24
|31 - 66
|24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|16
|1
|1
|59 - 17
|49
|2.
|Заявка
|18
|13
|4
|1
|45 - 16
|43
|3.
|Заявка
|17
|13
|3
|1
|30 - 8
|42
|4.
|Заявка
|18
|13
|3
|2
|48 - 25
|42
|5.
|Заявка
|18
|12
|1
|5
|36 - 22
|37
|6.
|Заявка
|17
|10
|5
|2
|32 - 13
|35
|7.
|Заявка
|18
|11
|2
|5
|31 - 20
|35
|8.
|Заявка
|18
|9
|7
|2
|34 - 18
|34
|9.
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|33 - 19
|30
|10.
|Заявка
|18
|9
|2
|7
|18 - 19
|29
|11.
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|29 - 27
|28
|12.
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|26 - 24
|27
|13.
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|20 - 22
|27
|14.
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|23 - 23
|25
|15.
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|19 - 18
|24
|16.
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|20 - 27
|22
|17.
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|25 - 33
|22
|18.
|Заявка
|18
|5
|3
|10
|15 - 27
|18
|19.
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|21 - 26
|16
|20.
|Заявка
|18
|2
|4
|12
|15 - 33
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|12
|3
|3
|35 - 17
|39
|2.
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|33 - 14
|36
|3.
|Заявка
|18
|8
|7
|3
|31 - 18
|31
|4.
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|33 - 26
|28
|5.
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|21 - 33
|24
|6.
|Заявка
|18
|7
|2
|9
|23 - 22
|23
|7.
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|25 - 26
|22
|8.
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|17 - 24
|22
|9.
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|29 - 37
|20
|10.
|Заявка
|18
|4
|7
|7
|20 - 27
|19
|11.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|17 - 23
|19
|12.
|Заявка
|18
|5
|2
|11
|17 - 42
|17
|13.
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|17 - 24
|16
|14.
|Заявка
|18
|4
|2
|12
|16 - 33
|14
|15.
|Заявка
|18
|4
|2
|12
|28 - 41
|14
|16.
|Заявка
|18
|2
|8
|8
|17 - 29
|14
|17.
|Заявка
|18
|3
|3
|12
|15 - 29
|12
|18.
|Заявка
|18
|2
|5
|11
|12 - 33
|11
|19.
|Заявка
|18
|2
|3
|13
|21 - 38
|9
|20.
|Заявка
|18
|1
|4
|13
|10 - 43
|7
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|36 (7)
|Тоттенхэм
|Кейн Гарри
|27 (3)
|Брентфорд
|Тони Айвен
|20 (4)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|19 (11)
|Ньюкасл
|Уилсон Каллум
|17 (4)
|Ньюкасл
|Жоэлинтон
|12
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|12
|Вулверхэмптон
|Семеду Нелсон
|1 10
|Тоттенхэм
|Ромеро Кристиан
|1 10
|Челси
|Галлахер Конор
|1 10
Прогнозы на матч Ноттингем Форест - Арсенал
Исход игры
Ноттингем Форест
4.4% (2)
Ничья
6.7% (3)
Арсенал
88.9% (40)
Тотал 2.5
Больше
79.55% (35)
Меньше
20.45% (9)
Обе команды забьют
Да
75% (33)
Нет
25% (11)
Популярный счёт
1:2 Арсенал
46.7% (21)
1:3 Арсенал
11.1% (5)
0:1 Арсенал
8.9% (4)
0:2 Арсенал
8.9% (4)
0:3 Арсенал
6.7% (3)
2:1 Ноттингем Форест
4.4% (2)
2:2 Ничья
4.4% (2)
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