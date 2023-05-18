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Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 37. Стадион: . Главный судья: Тейлор Энтони
Ноттингем Форест
 
Позже
Арсенал
Прогнозы 45
Ноттингем Форест 4.4% (2)
X 6.7% (3)
Арсенал 88.9% (40)
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Лучшие коэффициенты
Ноттингем Форест
Ничья
Арсенал
5.70
5.30
1.62
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Ноттингем Форест
Арсенал

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

5 матчей

40%
60%
2 победы 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы

Второй тайм

40%
60%
2 победы 0 ничьих 3 победы

История матчей

ПЛ
5:0
К
1:0
КЛ
5:0
К
4:2
КЛ
0:4

Голы

Всего голов

5
0

Голов в среднем за матч

1.67
0

Среднее время на гол

54
0

Всего голов

10
6

Голов в среднем за матч

5
2

Среднее время на гол

18
45

Всего голов

15
6

Голов в среднем за матч

3
1.2

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

30
75

Бомбардиры внутри турнира

Ноттингем Форест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джонсон Бреннан 8 (1) 0.22
Авонийи Тайво 8 0.22
Гиббс-Уайт Морган 5 (2) 0.14
Данило Ларанжера 3 0.08
Деннис Эммануэль 2 0.06
Мангаля Орель 1 0.03
Куяте Шейху 1 0.03
Вуд Крис 1 0.03
Орье Серж 1 0.03
Сарридж Сэм 1 0.03
Уорролл Джо 1 0.03
О'Брайен Льюис 1 0.03
Уильямс Неко 1 0.03
Йейтс Райан 0 0
Боли Вийи 0 0
Фелипе Аугусто IV 0 0
Лоди Ренан 0 0
Арсенал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эдегор Мартин 15 0.42
Мартинелли Габриэл 15 0.42
Сака Букайо 13 (2) 0.36
Жезус Габриэл 10 (1) 0.28
Джака Гранит 5 0.14
Нкетиа Эдди 4 0.11
Нелсон Райс 3 0.08
Парти Томас 3 0.08
Габриэль дос Сантос 3 0.08
Уайт Бен 2 0.06
Салиба Вильям 2 0.06
Троссар Леандро 1 0.03
Зинченко Александр 1 0.03
Виейра Фабиу 1 0.03
Холдинг Роб 1 0.03
Жоржиньо II 0 0
Тирни Киран 0 0
Томиясу Такэхиро 0 0
Смит-Роу Эмил 0 0

Карточки

Ноттингем Форест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лоди Ренан 7 0
Уильямс Неко 7 0
Уорролл Джо 6 0
Джонсон Бреннан 6 0
Фройлер Ремо 4 0
Кук Стив 4 0
Маккена Скотт 4 0
Йейтс Райан 4 0
Фелипе Аугусто IV 4 0
Куяте Шейху 3 0
Мангаля Орель 3 0
Деннис Эммануэль 3 0
Гиббс-Уайт Морган 3 0
Шелви Джонджо 2 0
Орье Серж 2 0
Навас Кейлор 2 0
Боли Вийи 2 0
Тоффоло Харри 2 0
Хендерсон Дин 2 0
Сарридж Сэм 2 0
О'Брайен Льюис 2 0
Айю Андре 1 0
Данило Ларанжера 1 0
Лингард Джесси 1 0
Авонийи Тайво 1 0
Скарпа Густаво 1 0
Стив Купер 1 0
Арсенал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сака Букайо 6 0
Парти Томас 5 0
Жезус Габриэл 5 0
Уайт Бен 5 0
Джака Гранит 4 0
Эдегор Мартин 4 0
Габриэль дос Сантос 4 0
Салиба Вильям 4 0
Зинченко Александр 3 0
Нкетиа Эдди 3 0
Мартинелли Габриэл 3 0
Артета Микель 2 0
Томиясу Такэхиро 2 0
Рамсдейл Аарон 1 0

Результаты матчей

Ноттингем Форест
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
22% (4)
39% (7)
Арсенал
13.3%
86.7%
2 победы 13 поражений
Первый тайм
17% (3)
39% (7)
44% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
28% (5)
56% (10)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

5
8

Волевые поражения

12
7
Ноттингем Форест
92.9%
7.1%
13 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (8)
39% (7)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (12)
28% (5)
6% (1)
Арсенал
80%
20%
12 побед 3 поражения
Первый тайм
61% (11)
22% (4)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
22% (4)
33% (6)

Сухие победы

9
10

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

39
6

Волевые поражения

5
48
Ноттингем Форест
76.9%
23.1%
20 побед 6 поражений
Первый тайм
39% (14)
39% (14)
22% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (19)
25% (9)
22% (8)
Арсенал
46.7%
53.3%
14 побед 16 поражений
Первый тайм
39% (14)
31% (11)
31% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (11)
25% (9)
44% (16)

Сухие победы

14
11

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

44
14

Волевые поражения

17
55

Голы по времени матча

Забито

24
31
13 В 1-м тайме 19
11 Во 2-м тайме 12
12 Забивали первыми 13
20 Не забивали 19
3
13%
8
26%
1-15
5
21%
7
23%
16-30
5
21%
4
13%
31-45
3
13%
6
19%
46-60
3
13%
4
13%
61-75
5
21%
2
6%
76-90

Пропущено

26
21
12 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 11
2
8%
3
14%
1-15
4
15%
0
0%
16-30
6
23%
5
24%
31-45
5
19%
3
14%
46-60
2
8%
5
24%
61-75
7
27%
5
24%
76-90

Забито

10
49
4 В 1-м тайме 18
6 Во 2-м тайме 31
5 Забивали первыми 10
28 Не забивали 20
2
20%
2
4%
1-15
1
10%
7
14%
16-30
1
10%
9
18%
31-45
1
10%
12
24%
46-60
2
20%
9
18%
61-75
3
30%
10
20%
76-90

Пропущено

43
24
15 В 1-м тайме 8
28 Во 2-м тайме 16
12 Пропускали первыми 7
16 Не пропускали 15
2
5%
3
13%
1-15
9
21%
3
13%
16-30
4
9%
2
8%
31-45
11
26%
5
21%
46-60
6
14%
7
29%
29%
61-75
11
26%
4
17%
76-90

Забито

34
80
17 В 1-м тайме 37
17 Во 2-м тайме 43
17 Забивали первыми 23
12 Не забивали 3
5
15%
10
13%
1-15
6
18%
14
18%
16-30
6
18%
13
16%
31-45
4
12%
18
23%
46-60
5
15%
13
16%
61-75
8
24%
12
15%
76-90

Пропущено

69
45
27 В 1-м тайме 16
42 Во 2-м тайме 29
18 Пропускали первыми 12
29 Не пропускали 26
4
6%
6
13%
1-15
13
19%
3
7%
16-30
10
14%
7
16%
31-45
16
23%
8
18%
46-60
8
12%
12
27%
61-75
18
26%
9
20%
76-90

Результаты последних матчей

Ноттингем Форест
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Челси - Ноттингем Форест 2:2 Ноттингем Форест - Саутгемптон 4:3 Брентфорд - Ноттингем Форест 2:1 Ноттингем Форест - Брайтон 3:1
Ливерпуль - Ноттингем Форест 3:2 Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 0:2 Астон Вилла - Ноттингем Форест 2:0 Лидс - Ноттингем Форест 2:1 Ноттингем Форест - Вулверхэмптон 1:1 Ноттингем Форест - Ньюкасл 1:2 Тоттенхэм - Ноттингем Форест 3:1 Ноттингем Форест - Эвертон 2:2 Вест Хэм - Ноттингем Форест 4:0 Ноттингем Форест - Манчестер Сити 1:1 Фулхэм - Ноттингем Форест 2:0 Ноттингем Форест - Лидс 1:0 Манчестер Юнайтед - Ноттингем Форест 2:0 Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 0:3 Борнмут - Ноттингем Форест 1:1 Ноттингем Форест - Лестер 2:0
Арсенал
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Арсенал - Брайтон 0:3 Ньюкасл - Арсенал 0:2 Арсенал - Челси 3:1 Манчестер Сити - Арсенал 4:1
Арсенал - Саутгемптон 3:3 Вест Хэм - Арсенал 2:2 Ливерпуль - Арсенал 2:2 Арсенал - Лидс 4:1 Арсенал - Кристал Пэлас 4:1 Арсенал - Спортинг Л 1:1 Фулхэм - Арсенал 0:3 Спортинг Л - Арсенал 2:2 Арсенал - Борнмут 3:2 Арсенал - Эвертон 4:0 Лестер - Арсенал 0:1 Астон Вилла - Арсенал 2:4 Арсенал - Манчестер Сити 1:3 Арсенал - Брентфорд 1:1 Эвертон - Арсенал 1:0 Манчестер Сити - Арсенал 1:0

Результаты матчей

Ноттингем Форест
Арсенал

Точный счет

1:0
4 раза 22%
1:1
4 раза 22%
0:2
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
3:2
3 раза 17%
3:1
3 раза 17%
2:1
2 раза 11%
4:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
9 раз 50%
2
5 раз 28%
0
2 раза 11%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
3
7 раз 39%
4
4 раза 22%
0
2 раза 11%
1
2 раза 11%
2
2 раза 11%
5
1 раз 6%

Точный счет

2:0
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
4:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
0:2
4 раза 22%
0:1
3 раза 17%
0:3
3 раза 17%
2:2
2 раза 11%
2:4
2 раза 11%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
10 раз 56%
1
6 раз 33%
2
2 раза 11%
2
6 раз 33%
1
6 раз 33%
3
3 раза 17%
4
2 раза 11%
0
1 раз 6%

Точный счет

1:1
6 раз 17%
1:0
5 раз 14%
2:0
4 раза 11%
2:2
3 раза 8%
3:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
5:0
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
0:2
4 раза 11%
0:3
4 раза 11%
3:1
4 раза 11%
4:1
3 раза 8%
0:1
3 раза 8%
3:2
3 раза 8%
2:2
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:4
2 раза 6%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
15 раз 42%
0
12 раз 33%
2
7 раз 19%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
3
10 раз 28%
1
8 раз 22%
2
8 раз 22%
4
6 раз 17%
0
3 раза 8%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Ноттингем Форест
Арсенал

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
2
0.5
Больше Меньше
16
2
7
11
1.5
14
4
2
16
2.5
12
6
1
17
3.5
5
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
10
0.5
Больше Меньше
17
1
2
16
1.5
11
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
12
0.5
Больше Меньше
33
3
9
27
1.5
25
11
2
34
2.5
17
19
1
35
3.5
7
29
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 35 27 4 4 92 - 31 85
2.
Арсенал
 Заявка 36 25 6 5 83 - 42 81
3.
Ньюкасл
 Заявка 35 18 12 5 63 - 31 66
4.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 35 20 6 9 51 - 41 66
5.
Ливерпуль
 Заявка 36 19 8 9 70 - 42 65
6.
Брайтон
 Заявка 34 17 7 10 66 - 45 58
7.
Астон Вилла
 Заявка 36 17 6 13 48 - 44 57
8.
Тоттенхэм
 Заявка 36 17 6 13 65 - 59 57
9.
Брентфорд
 Заявка 36 13 14 9 54 - 45 53
10.
Фулхэм
 Заявка 36 15 6 15 52 - 49 51
11.
Челси
 Заявка 35 11 10 14 36 - 41 43
12.
Кристал Пэлас
 Заявка 36 11 10 15 37 - 46 43
13.
Вулверхэмптон
 Заявка 36 11 7 18 30 - 52 40
14.
Борнмут
 Заявка 36 11 6 19 37 - 69 39
15.
Вест Хэм
 Заявка 36 10 7 19 38 - 52 37
16.
Ноттингем Форест
 Заявка 36 8 10 18 36 - 67 34
17.
Эвертон
 Заявка 36 7 11 18 32 - 56 32
18.
Лидс
 Заявка 36 7 10 19 46 - 71 31
19.
Лестер
 Заявка 36 8 6 22 49 - 67 30
20.
Саутгемптон
 Заявка 36 6 6 24 31 - 66 24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 18 16 1 1 59 - 17 49
2.
Ливерпуль
 Заявка 18 13 4 1 45 - 16 43
3.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 17 13 3 1 30 - 8 42
4.
Арсенал
 Заявка 18 13 3 2 48 - 25 42
5.
Тоттенхэм
 Заявка 18 12 1 5 36 - 22 37
6.
Ньюкасл
 Заявка 17 10 5 2 32 - 13 35
7.
Астон Вилла
 Заявка 18 11 2 5 31 - 20 35
8.
Брентфорд
 Заявка 18 9 7 2 34 - 18 34
9.
Брайтон
 Заявка 17 9 3 5 33 - 19 30
10.
Вулверхэмптон
 Заявка 18 9 2 7 18 - 19 29
11.
Фулхэм
 Заявка 18 8 4 6 29 - 27 28
12.
Ноттингем Форест
 Заявка 18 7 6 5 26 - 24 27
13.
Кристал Пэлас
 Заявка 18 7 6 5 20 - 22 27
14.
Вест Хэм
 Заявка 18 7 4 7 23 - 23 25
15.
Челси
 Заявка 18 6 6 6 19 - 18 24
16.
Борнмут
 Заявка 18 6 4 8 20 - 27 22
17.
Лидс
 Заявка 18 5 7 6 25 - 33 22
18.
Эвертон
 Заявка 18 5 3 10 15 - 27 18
19.
Лестер
 Заявка 18 4 4 10 21 - 26 16
20.
Саутгемптон
 Заявка 18 2 4 12 15 - 33 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 18 12 3 3 35 - 17 39
2.
Манчестер Сити
 Заявка 17 11 3 3 33 - 14 36
3.
Ньюкасл
 Заявка 18 8 7 3 31 - 18 31
4.
Брайтон
 Заявка 17 8 4 5 33 - 26 28
5.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 18 7 3 8 21 - 33 24
6.
Фулхэм
 Заявка 18 7 2 9 23 - 22 23
7.
Ливерпуль
 Заявка 18 6 4 8 25 - 26 22
8.
Астон Вилла
 Заявка 18 6 4 8 17 - 24 22
9.
Тоттенхэм
 Заявка 18 5 5 8 29 - 37 20
10.
Брентфорд
 Заявка 18 4 7 7 20 - 27 19
11.
Челси
 Заявка 17 5 4 8 17 - 23 19
12.
Борнмут
 Заявка 18 5 2 11 17 - 42 17
13.
Кристал Пэлас
 Заявка 18 4 4 10 17 - 24 16
14.
Саутгемптон
 Заявка 18 4 2 12 16 - 33 14
15.
Лестер
 Заявка 18 4 2 12 28 - 41 14
16.
Эвертон
 Заявка 18 2 8 8 17 - 29 14
17.
Вест Хэм
 Заявка 18 3 3 12 15 - 29 12
18.
Вулверхэмптон
 Заявка 18 2 5 11 12 - 33 11
19.
Лидс
 Заявка 18 2 3 13 21 - 38 9
20.
Ноттингем Форест
 Заявка 18 1 4 13 10 - 43 7
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 36 (7)
Тоттенхэм Кейн Гарри 27 (3)
Брентфорд Тони Айвен 20 (4)
Ливерпуль Салах Мохамед 19 (11)
Ньюкасл Уилсон Каллум 17 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Ньюкасл Жоэлинтон 12
Фулхэм Пальинья Жоау 12
Вулверхэмптон Семеду Нелсон 1 10
Тоттенхэм Ромеро Кристиан 1 10
Челси Галлахер Конор 1 10
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ноттингем Форест - Арсенал от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 20 мая 2023, осталось 2 дня 11 часов 7 минут.

    Главный судья: Тейлор Энтони

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    • Прогнозы 45
    Ноттингем Форест 4.4% (2)
    X 6.7% (3)
    Арсенал 88.9% (40)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ноттингем Форест
    Ничья
    Арсенал
    5.70
    5.30
    1.62
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Ноттингем Форест - Арсенал онлайн

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    Прогнозы на матч Ноттингем Форест - Арсенал

    Исход игры
    Ноттингем Форест
    4.4% (2)
    Ничья
    6.7% (3)
    Арсенал
    88.9% (40)
    Тотал 2.5
    Больше
    79.55% (35)
    Меньше
    20.45% (9)
    Обе команды забьют
    Да
    75% (33)
    Нет
    25% (11)
    Популярный счёт
    1:2 Арсенал
    46.7% (21)
    1:3 Арсенал
    11.1% (5)
    0:1 Арсенал
    8.9% (4)
    0:2 Арсенал
    8.9% (4)
    0:3 Арсенал
    6.7% (3)
    2:1 Ноттингем Форест
    4.4% (2)
    2:2 Ничья
    4.4% (2)
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    Ноттингем Форест
    Арсенал
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