1:1
Конец матча
0'
17' Желтая карточкаТраоре Адама
1:0
34' ГолХи-Чан Хван
45' Желтая карточкаДоусон Крэйг
51' Желтая карточкаСемеду Нелсон
66' Желтая карточкаНевеш Рубен
90' Желтая карточкаГарнер Джеймс
90' Желтая карточкаЛуис Матеус
1:1
90' ГолМина Йерри
90'+11
Ход матча
17'
34'
1:0
45'
51'
66'
82'
90'
90'
90'
1:1
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
6 Удары по воротам 9
-
5 Удары в створ 4
-
1 Угловые 7
-
1 Офсайды 0
-
18 Нарушения правил 10
-
5 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
442 Количество передач 374
-
53 Владение мячом, % 47
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
15
Доусон
Крэйг
24
Гомеш
Тоти
37
Траоре
Адама
35
Гомес
Жоао
11
Хи-Чан
Хван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Доусон КрэйгЗащитник
-
24 Гомеш ТотиЗащитник
-
37 Траоре АдамаПолузащитник
- Полузащитник
-
35 Гомес ЖоаоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Хи-Чан ХванНападающий
- Запасные игроки
-
1 Са ЖозеВратарь
-
23 Килман МаксЗащитник
-
64 Буэно УгоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Луис МатеусПолузащитник
- Нападающий
-
12 Кунья МатеусНападающий
-
29 Коста ДиегоНападающий
-
Главный тренер: Лопетеги Хулен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Мина ЙерриЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Айуоби АлексПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
64 Уэлч РисЗащитник
-
11 Грэй ДемарайПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Мопе НилНападающий
-
50 Симмс ЭллисНападающий
-
Главный тренер: Дайч Шон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Вулверхэмптон
Эвертон
8 матчей
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
15 матчей
33.3%
33.3%
33.4%
5 побед 5 ничьих 5 побед
Первый тайм
20%
66.7%
13.3%
3 победы 10 ничьих 2 победы
Второй тайм
26.7%
46.7%
26.6%
4 победы 7 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
8
11
Голов в среднем за матч
1.14
1.38
Среднее время на гол
78
65
Всего голов
10
8
Голов в среднем за матч
1.25
1.14
Среднее время на гол
72
78
Всего голов
18
19
Голов в среднем за матч
1.2
1.27
Тотал матчей
2.5
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
11
Больше 73%
Меньше 27%
4
9
Больше 60%
Меньше 40%
6
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
Среднее время на гол
75
71
Бомбардиры внутри турнира
Вулверхэмптон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Невеш Рубен
|6 (3)
|0.16
|Поденсе Даниэл
|6
|0.16
|Хи-Чан Хван
|3
|0.08
|Траоре Адама
|2
|0.05
|Кунья Матеус
|2
|0.05
|Гуэдеш Гонсалу
|1
|0.03
|Луис Матеус II
|1
|0.03
|Коста Диего
|1
|0.03
|Сарабия Пабло
|1
|0.03
|Доусон Крэйг
|1
|0.03
|Хонни Кастро
|1
|0.03
|Гомес Жоао
|1
|0.03
|Аит-Нури Раян
|1
|0.03
|Гомеш Тоти
|1
|0.03
|Моутинью Жоау
|0
|0
|Хименес Рауль
|0
|0
|Лемина Марио
|0
|0
|Семеду Нелсон
|0
|0
|Траоре Бубакар
|0
|0
|Буэно Уго
|0
|0
Эвертон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Макнил Дуайт
|7
|0.19
|Дукуре Абдулай
|4
|0.11
|Грэй Демарай
|4 (2)
|0.11
|Гордон Энтони
|3
|0.08
|Айуоби Алекс
|2
|0.05
|Калверт-Льюин Доминик
|2 (1)
|0.05
|Мина Йерри
|2
|0.05
|Кин Майкл
|1
|0.03
|Онана Амаду
|1
|0.03
|Тарковски Джеймс
|1
|0.03
|Коуди Конор
|1
|0.03
|Коулмэн Шеймус
|1
|0.03
|Мопе Нил
|1
|0.03
|Симмс Эллис
|1
|0.03
|Гуэйе Идрисса
|0
|0
|Пикфорд Джордан
|0
|0
|Годфри Бен
|0
|0
|Гарнер Джеймс
|0
|0
Карточки
Вулверхэмптон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Семеду Нелсон
|11
|1
|Невеш Рубен
|12
|0
|Коста Диего
|5
|1
|Гомеш Тоти
|6
|0
|Поденсе Даниэл
|5
|0
|Гомес Жоао
|5
|0
|Хонни Кастро
|3
|1
|Лемина Марио
|3
|1
|Доусон Крэйг
|4
|0
|Аит-Нури Раян
|4
|0
|Луис Матеус II
|2
|1
|Коллинз Натан
|2
|1
|Сарабия Пабло
|3
|0
|Моутинью Жоау
|3
|0
|Килман Макс
|3
|0
|Траоре Адама
|2
|0
|Са Жозе
|2
|0
|Траоре Бубакар
|2
|0
|Гиббс-Уайт Морган
|2
|0
|Гуэдеш Гонсалу
|1
|0
|Нету Педру
|1
|0
|Кунья Матеус
|1
|0
|Хи-Чан Хван
|1
|0
|Буэно Уго
|1
|0
|Хулен Лопетеги
|1
|0
|Ходж Джозеф
|1
|0
Эвертон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Онана Амаду
|9
|0
|Дукуре Абдулай
|6
|1
|Гуэйе Идрисса
|7
|0
|Тарковски Джеймс
|6
|0
|Гордон Энтони
|6
|0
|Макнил Дуайт
|5
|0
|Мопе Нил
|4
|0
|Пикфорд Джордан
|4
|0
|Миколенко Виталий
|4
|0
|Холгейт Мэйсон
|2
|1
|Паттерсон Нэйтан
|3
|0
|Грэй Демарай
|3
|0
|Дэвис Том
|3
|0
|Калверт-Льюин Доминик
|3
|0
|Гарнер Джеймс
|3
|0
|Коуди Конор
|2
|0
|Айуоби Алекс
|2
|0
|Мина Йерри
|2
|0
|Годфри Бен
|2
|0
|Коулмэн Шеймус
|1
|0
|Прайс Айзек
|1
|0
Результаты матчей
Вулверхэмптон
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
42% (8)
42% (8)
16% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
21% (4)
47% (9)
Эвертон
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (6)
50% (9)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
33% (6)
22% (4)
Сухие победы
9
4
Сухие поражения
5
5
Волевые победы
2
3
Волевые поражения
6
10
Вулверхэмптон
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (8)
39% (7)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (12)
17% (3)
17% (3)
Эвертон
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
21% (4)
26% (5)
53% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
32% (6)
42% (8)
Сухие победы
7
0
Сухие поражения
0
7
Волевые победы
26
25
Волевые поражения
7
9
Вулверхэмптон
69%
31%
20 побед 9 поражений
Первый тайм
43% (16)
41% (15)
16% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
49% (18)
19% (7)
32% (12)
Эвертон
48%
52%
12 побед 13 поражений
Первый тайм
27% (10)
38% (14)
35% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (13)
32% (12)
32% (12)
Сухие победы
16
4
Сухие поражения
5
12
Волевые победы
28
28
Волевые поражения
13
19
Голы по времени матча
Забито
17
16
9 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 5
24 Не забивали 28
3
18%
3
19%
1-15
1
6%
4
25%
16-30
5
29%
29%
0
0%
31-45
2
12%
3
19%
46-60
4
24%
2
13%
61-75
2
12%
4
25%
76-90
Пропущено
22
32
9 В 1-м тайме 16
13 Во 2-м тайме 16
9 Пропускали первыми 12
11 Не пропускали 17
6
27%
0
0%
1-15
2
9%
5
16%
16-30
1
5%
11
34%
31-45
3
14%
5
16%
46-60
4
18%
3
9%
61-75
6
27%
8
25%
76-90
Забито
12
15
6 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 8
27 Не забивали 24
3
25%
4
27%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
1
8%
2
13%
31-45
1
8%
2
13%
46-60
2
17%
2
13%
61-75
3
25%
5
33%
76-90
Пропущено
33
27
14 В 1-м тайме 10
19 Во 2-м тайме 17
12 Пропускали первыми 9
17 Не пропускали 12
3
9%
2
7%
1-15
5
15%
3
11%
16-30
6
18%
5
19%
31-45
7
21%
6
22%
46-60
7
21%
5
19%
61-75
5
15%
6
22%
76-90
Забито
29
31
15 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 18
14 Забивали первыми 13
14 Не забивали 15
6
21%
7
23%
1-15
3
10%
4
13%
16-30
6
21%
2
6%
31-45
3
10%
5
16%
46-60
6
21%
4
13%
61-75
5
17%
9
29%
29%
76-90
Пропущено
55
59
23 В 1-м тайме 26
32 Во 2-м тайме 33
21 Пропускали первыми 21
28 Не пропускали 29
9
16%
2
3%
1-15
7
13%
8
14%
16-30
7
13%
16
27%
31-45
10
18%
11
19%
46-60
11
20%
8
14%
61-75
11
20%
14
24%
76-90
Результаты последних матчей
Вулверхэмптон
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон 2:0 Вулверхэмптон - Астон Вилла 1:0 Брайтон - Вулверхэмптон 6:0 Вулверхэмптон - Кристал Пэлас 2:0
Лестер - Вулверхэмптон 2:1 Вулверхэмптон - Брентфорд 2:0 Вулверхэмптон - Челси 1:0 Ноттингем Форест - Вулверхэмптон 1:1 Вулверхэмптон - Лидс 2:4 Ньюкасл - Вулверхэмптон 2:1 Вулверхэмптон - Тоттенхэм 1:0 Ливерпуль - Вулверхэмптон 2:0 Фулхэм - Вулверхэмптон 1:1 Вулверхэмптон - Борнмут 0:1 Саутгемптон - Вулверхэмптон 1:2 Вулверхэмптон - Ливерпуль 3:0 Манчестер Сити - Вулверхэмптон 3:0 Вулверхэмптон - Ливерпуль 0:1 Вулверхэмптон - Вест Хэм 1:0 Ноттингем Форест - Вулверхэмптон 1:1
Эвертон
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Эвертон - Манчестер Сити 0:3 Брайтон - Эвертон 1:5 Лестер - Эвертон 2:2 Эвертон - Ньюкасл 1:4
Кристал Пэлас - Эвертон 0:0 Эвертон - Фулхэм 1:3 Манчестер Юнайтед - Эвертон 2:0 Эвертон - Тоттенхэм 1:1 Челси - Эвертон 2:2 Эвертон - Брентфорд 1:0 Ноттингем Форест - Эвертон 2:2 Арсенал - Эвертон 4:0 Эвертон - Астон Вилла 0:2 Эвертон - Лидс 1:0 Ливерпуль - Эвертон 2:0 Эвертон - Арсенал 1:0 Вест Хэм - Эвертон 2:0 Эвертон - Саутгемптон 1:2 Манчестер Юнайтед - Эвертон 3:1 Эвертон - Брайтон 1:4
Результаты матчей
Вулверхэмптон
Эвертон
Точный счет
1:0
6 раз 32%
0:1
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
1:0
4 раза 22%
1:2
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:4
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 42%
0
6 раз 32%
2
4 раза 21%
3
1 раз 5%
1
12 раз 67%
0
5 раз 28%
3
1 раз 6%
Точный счет
1:1
4 раза 22%
2:1
4 раза 22%
2:0
3 раза 17%
1:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
1:1
4 раза 21%
2:0
4 раза 21%
2:2
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
Точное количество голов
0
8 раз 44%
1
8 раз 44%
2
2 раза 11%
0
9 раз 47%
1
5 раз 26%
2
4 раза 21%
5
1 раз 5%
Точный счет
1:0
7 раз 19%
1:1
6 раз 16%
2:0
5 раз 14%
2:1
4 раза 11%
3:0
3 раза 8%
0:0
2 раза 5%
0:1
2 раза 5%
1:2
2 раза 5%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
1:1
6 раз 16%
1:0
5 раз 14%
1:2
4 раза 11%
2:0
4 раза 11%
0:0
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
0:2
2 раза 5%
1:4
2 раза 5%
3:0
2 раза 5%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
16 раз 43%
0
14 раз 38%
2
6 раз 16%
3
1 раз 3%
1
17 раз 46%
0
14 раз 38%
2
4 раза 11%
3
1 раз 3%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Вулверхэмптон
Эвертон
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
136
Больше Меньше
135
514
117
118
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
108
Больше Меньше
109
216
514
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2314
Больше Меньше
2314
730
631
136
235
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|35
|27
|4
|4
|92 - 31
|85
|2.
|0:1 Заявка
|37
|25
|6
|6
|83 - 43
|81
|3.
|Заявка
|36
|19
|12
|5
|67 - 32
|69
|4.
|Заявка
|36
|21
|6
|9
|52 - 41
|69
|5.
|Заявка
|37
|19
|9
|9
|71 - 43
|66
|6.
|Заявка
|37
|17
|7
|13
|49 - 45
|58
|7.
|Заявка
|35
|17
|7
|11
|67 - 49
|58
|8.
|Заявка
|37
|17
|6
|14
|66 - 62
|57
|9.
|Заявка
|37
|14
|14
|9
|57 - 46
|56
|10.
|Заявка
|37
|15
|7
|15
|54 - 51
|52
|11.
|Заявка
|37
|11
|11
|15
|39 - 48
|44
|12.
|Заявка
|35
|11
|10
|14
|36 - 41
|43
|13.
|Заявка
|37
|11
|8
|18
|31 - 53
|41
|14.
|Заявка
|37
|11
|6
|20
|37 - 70
|39
|15.
|Заявка
|36
|10
|7
|19
|38 - 52
|37
|16.
|1:0 Заявка
|37
|9
|10
|18
|37 - 67
|37
|17.
|Заявка
|37
|7
|12
|18
|33 - 57
|33
|18.
|Заявка
|36
|7
|10
|19
|46 - 71
|31
|19.
|Заявка
|36
|8
|6
|22
|49 - 67
|30
|20.
|Заявка
|36
|6
|6
|24
|31 - 66
|24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|16
|1
|1
|59 - 17
|49
|2.
|Заявка
|19
|13
|5
|1
|46 - 17
|44
|3.
|Заявка
|17
|13
|3
|1
|30 - 8
|42
|4.
|0:1 Заявка
|18
|13
|3
|2
|48 - 25
|42
|5.
|Заявка
|18
|11
|5
|2
|36 - 14
|38
|6.
|Заявка
|19
|12
|1
|6
|37 - 25
|37
|7.
|Заявка
|18
|11
|2
|5
|31 - 20
|35
|8.
|Заявка
|18
|9
|7
|2
|34 - 18
|34
|9.
|1:0 Заявка
|19
|8
|6
|5
|27 - 24
|30
|10.
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|33 - 19
|30
|11.
|Заявка
|19
|9
|3
|7
|19 - 20
|30
|12.
|Заявка
|19
|8
|5
|6
|31 - 29
|29
|13.
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|20 - 22
|27
|14.
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|23 - 23
|25
|15.
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|19 - 18
|24
|16.
|Заявка
|19
|6
|4
|9
|20 - 28
|22
|17.
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|25 - 33
|22
|18.
|Заявка
|18
|5
|3
|10
|15 - 27
|18
|19.
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|21 - 26
|16
|20.
|Заявка
|18
|2
|4
|12
|15 - 33
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1 Заявка
|19
|12
|3
|4
|35 - 18
|39
|2.
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|33 - 14
|36
|3.
|Заявка
|18
|8
|7
|3
|31 - 18
|31
|4.
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|34 - 30
|28
|5.
|Заявка
|19
|8
|3
|8
|22 - 33
|27
|6.
|Заявка
|18
|7
|2
|9
|23 - 22
|23
|7.
|Заявка
|19
|6
|5
|8
|18 - 25
|23
|8.
|Заявка
|19
|5
|7
|7
|23 - 28
|22
|9.
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|25 - 26
|22
|10.
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|29 - 37
|20
|11.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|17 - 23
|19
|12.
|Заявка
|19
|4
|5
|10
|19 - 26
|17
|13.
|Заявка
|18
|5
|2
|11
|17 - 42
|17
|14.
|Заявка
|19
|2
|9
|8
|18 - 30
|15
|15.
|Заявка
|18
|4
|2
|12
|16 - 33
|14
|16.
|Заявка
|18
|4
|2
|12
|28 - 41
|14
|17.
|Заявка
|18
|3
|3
|12
|15 - 29
|12
|18.
|Заявка
|18
|2
|5
|11
|12 - 33
|11
|19.
|Заявка
|18
|2
|3
|13
|21 - 38
|9
|20.
|1:0 Заявка
|18
|1
|4
|13
|10 - 43
|7
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|36 (7)
|Тоттенхэм
|Кейн Гарри
|28 (3)
|Брентфорд
|Тони Айвен
|20 (4)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|19 (12)
|Ньюкасл
|Уилсон Каллум
|18 (5)
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|13
|Вулверхэмптон
|Семеду Нелсон
|1 11
|Вулверхэмптон
|Невеш Рубен
|12
|Ньюкасл
|Жоэлинтон
|12
|Тоттенхэм
|Ромеро Кристиан
|1 10