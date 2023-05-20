Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' Айуоби Алекс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

92' Хорошую попытку сделал Луис Матеус II . Удар в створ, но вратарь начеку

91' Эвертон совершает вбрасывание на своей половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [9] минут(а)

90' Гарнер Джеймс - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

90' Эвертон совершает вбрасывание на своей половине поля

89' Удар от ворот произведет Вулверхэмптон

87' Игрок из команды Эвертон делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

86' Тарковски Джеймс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

86' Лемина Марио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

85' Макнил Дуайт навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

84' Игрок из команды Эвертон делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

83' Ох, нехорошо это выглядит. Семеду Нелсон получил травму и медбригада забирает его с поля.

82' Тактическая замена. Амаду Онана уходит с поля и его заменяет Мопе Нил

81' Семеду Нелсон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

81' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

80' Гомеш Тоти выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

80' Эвертон совершает вбрасывание на половине поля противника

79' Вулверхэмптон совершает вбрасывание на половине поля противника

76' Гарнер Джеймс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

76' Эвертон совершает вбрасывание на половине поля противника

75' Невеш Рубен создает голевую возможность для своего партнера по команде.

75' Удар от ворот произведет Вулверхэмптон

74' Траоре Адама выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

74' Эвертон совершает вбрасывание на половине поля противника

73' Дукуре Абдулай выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

73' Эвертон совершает вбрасывание на половине поля противника

73' Матч возобновлен

72' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

72' Хорошую попытку сделал Коста Диего . Удар в створ, но вратарь начеку

72' Семеду Нелсон создает голевую возможность для своего партнера по команде.

71' Макнил Дуайт навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

69' Грэй Демарай пробует нанести удар издали, но Даниел Бентли держит все под контролем

69' Эвертон идет вперед с потенциально опасной атакой.

68' Бентли Даниел взял и забрал мяч на выходе

68' Игрок из команды Эвертон делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

67' Грэй Демарай пробил со штрафного прямо в стенку

66' Невеш Рубен получил желтую карточку от судьи

65' Айуоби Алекс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

65' Удар от ворот произведет Вулверхэмптон

65' Айуоби Алекс из команды Эвертон наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

63' Удар от ворот произведет Эвертон

63' Поденсе Даниэл из команды Вулверхэмптон не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

63' Гомеш Тоти из команды Вулверхэмптон своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

62' Жоао Гомес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

61' Невеш Рубен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

61' Удар от ворот произведет Эвертон

61' Семеду Нелсон оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

61' Поденсе Даниэл создает голевую возможность для своего партнера по команде.

60' Удар от ворот произведет Эвертон

60' Траоре Адама создает голевую возможность для своего партнера по команде.

58' Удар от ворот произведет Эвертон

58' Семеду Нелсон не смог попасть в створ ударом издали

57' Вулверхэмптон совершает вбрасывание на своей половине поля

56' Матч возобновлен

56' Ох, нехорошо это выглядит. Мина Йерри получил травму и медбригада забирает его с поля.

55' Мина Йерри на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

55' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

54' Невеш Рубен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' Айуоби Алекс пробует нанести удар издали, но Даниел Бентли держит все под контролем

53' Эвертон совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Эвертон идет вперед с потенциально опасной атакой.

52' Амаду Онана выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Вулверхэмптон совершает вбрасывание на своей половине поля

51' Рефери не любит споров - именно за это Семеду Нелсон сейчас получил желтую

50' Хорошую попытку сделал Кин Майкл . Удар в створ, но вратарь начеку

50' Макнил Дуайт из команды Эвертон своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

49' Матч возобновлен

48' Амаду Онана на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

48' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

47' Эвертон совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Вулверхэмптон совершает вбрасывание на своей половине поля