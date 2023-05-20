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  4. Премьер-лига 2022-2023

Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 37. Стадион: . Зрители: 31684 Главный судья: Кут Дэвид
Вулверхэмптон
1:1
Конец матча
Эвертон
0'
17' Желтая карточка
Траоре Адама
1:0
34' Гол
Хи-Чан Хван
45' Желтая карточка
Доусон Крэйг
51' Желтая карточка
Семеду Нелсон
66' Желтая карточка
Невеш Рубен
90' Желтая карточка
Гарнер Джеймс
90' Желтая карточка
Луис Матеус
1:1
90' Гол
Мина Йерри
90'+11

Ход матча

17'
Траоре Адама
 
29'
 
Кин Майкл
Паттерсон Нэйтан
34'
Хи-Чан Хван
1:0
45'
 
Грэй Демарай
Калверт-Льюин Доминик
45'
Доусон Крэйг
 
51'
Семеду Нелсон
 
66'
Невеш Рубен
 
70'
Луис Матеус
Поденсе Даниэл
 
70'
Коста Диего
Сарабия Пабло
 
74'
Лемина Марио
Хи-Чан Хван
 
82'
 
Мопе Нил
Онана Амаду
82'
 
Холгейт Мэйсон
Гуэйе Идрисса
88'
Траоре Бубакар
Невеш Рубен
 
88'
Кунья Матеус
Траоре Адама
 
90'
 
Гарнер Джеймс
90'
Луис Матеус
 
90'
1:1
Мина Йерри
(Кин Майкл)

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 6 Удары по воротам 9
  • 5 Удары в створ 4
  • 1 Угловые 7
  • 1 Офсайды 0
  • 18 Нарушения правил 10
  • 5 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 442 Количество передач 374
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 121
Вулверхэмптон 40.5% (49)
X 35.5% (43)
Эвертон 24% (29)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
25
Бентли
Даниел
22
Семеду
Нелсон
4
Коллинз
Натан
15
Доусон
Крэйг
24
Гомеш
Тоти
37
Траоре
Адама
8
Невеш
Рубен
35
Гомес
Жоао
10
Поденсе
Даниэл
21
Сарабия
Пабло
11
Хи-Чан
Хван
1
Пикфорд
Джордан
3
Паттерсон
Нэйтан
13
Мина
Йерри
2
Тарковски
Джеймс
7
Макнил
Дуайт
37
Гарнер
Джеймс
27
Гуэйе
Идрисса
8
Онана
Амаду
16
Дукуре
Абдулай
17
Айуоби
Алекс
9
Калверт-Льюин
Доминик
Вулверхэмптон
4-4-2
Эвертон
4-2-3-1

История личных встреч

Вулверхэмптон
Эвертон

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

15 матчей

33.3%
33.3%
33.4%
5 побед 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

20%
66.7%
13.3%
3 победы 10 ничьих 2 победы

Второй тайм

26.7%
46.7%
26.6%
4 победы 7 ничьих 4 победы

История матчей

ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
ПЛ
3:0
ПЛ
3:2
ПЛ
1:3
ПЛ
2:2
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:3
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1

Голы

Всего голов

8
11

Голов в среднем за матч

1.14
1.38

Среднее время на гол

78
65

Всего голов

10
8

Голов в среднем за матч

1.25
1.14

Среднее время на гол

72
78

Всего голов

18
19

Голов в среднем за матч

1.2
1.27

Тотал матчей

2.5
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
11
Больше 73%
Меньше 27%
4
9
Больше 60%
Меньше 40%
6
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

75
71

Бомбардиры внутри турнира

Вулверхэмптон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Невеш Рубен 6 (3) 0.16
Поденсе Даниэл 6 0.16
Хи-Чан Хван 3 0.08
Траоре Адама 2 0.05
Кунья Матеус 2 0.05
Гуэдеш Гонсалу 1 0.03
Луис Матеус II 1 0.03
Коста Диего 1 0.03
Сарабия Пабло 1 0.03
Доусон Крэйг 1 0.03
Хонни Кастро 1 0.03
Гомес Жоао 1 0.03
Аит-Нури Раян 1 0.03
Гомеш Тоти 1 0.03
Моутинью Жоау 0 0
Хименес Рауль 0 0
Лемина Марио 0 0
Семеду Нелсон 0 0
Траоре Бубакар 0 0
Буэно Уго 0 0
Эвертон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Макнил Дуайт 7 0.19
Дукуре Абдулай 4 0.11
Грэй Демарай 4 (2) 0.11
Гордон Энтони 3 0.08
Айуоби Алекс 2 0.05
Калверт-Льюин Доминик 2 (1) 0.05
Мина Йерри 2 0.05
Кин Майкл 1 0.03
Онана Амаду 1 0.03
Тарковски Джеймс 1 0.03
Коуди Конор 1 0.03
Коулмэн Шеймус 1 0.03
Мопе Нил 1 0.03
Симмс Эллис 1 0.03
Гуэйе Идрисса 0 0
Пикфорд Джордан 0 0
Годфри Бен 0 0
Гарнер Джеймс 0 0

Карточки

Вулверхэмптон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Семеду Нелсон 11 1
Невеш Рубен 12 0
Коста Диего 5 1
Гомеш Тоти 6 0
Поденсе Даниэл 5 0
Гомес Жоао 5 0
Хонни Кастро 3 1
Лемина Марио 3 1
Доусон Крэйг 4 0
Аит-Нури Раян 4 0
Луис Матеус II 2 1
Коллинз Натан 2 1
Сарабия Пабло 3 0
Моутинью Жоау 3 0
Килман Макс 3 0
Траоре Адама 2 0
Са Жозе 2 0
Траоре Бубакар 2 0
Гиббс-Уайт Морган 2 0
Гуэдеш Гонсалу 1 0
Нету Педру 1 0
Кунья Матеус 1 0
Хи-Чан Хван 1 0
Буэно Уго 1 0
Хулен Лопетеги 1 0
Ходж Джозеф 1 0
Эвертон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Онана Амаду 9 0
Дукуре Абдулай 6 1
Гуэйе Идрисса 7 0
Тарковски Джеймс 6 0
Гордон Энтони 6 0
Макнил Дуайт 5 0
Мопе Нил 4 0
Пикфорд Джордан 4 0
Миколенко Виталий 4 0
Холгейт Мэйсон 2 1
Паттерсон Нэйтан 3 0
Грэй Демарай 3 0
Дэвис Том 3 0
Калверт-Льюин Доминик 3 0
Гарнер Джеймс 3 0
Коуди Конор 2 0
Айуоби Алекс 2 0
Мина Йерри 2 0
Годфри Бен 2 0
Коулмэн Шеймус 1 0
Прайс Айзек 1 0

Результаты матчей

Вулверхэмптон
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
42% (8)
42% (8)
16% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
21% (4)
47% (9)
Эвертон
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (6)
50% (9)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
33% (6)
22% (4)

Сухие победы

9
4

Сухие поражения

5
5

Волевые победы

2
3

Волевые поражения

6
10
Вулверхэмптон
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (8)
39% (7)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (12)
17% (3)
17% (3)
Эвертон
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
21% (4)
26% (5)
53% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
32% (6)
42% (8)

Сухие победы

7
0

Сухие поражения

0
7

Волевые победы

26
25

Волевые поражения

7
9
Вулверхэмптон
69%
31%
20 побед 9 поражений
Первый тайм
43% (16)
41% (15)
16% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
49% (18)
19% (7)
32% (12)
Эвертон
48%
52%
12 побед 13 поражений
Первый тайм
27% (10)
38% (14)
35% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (13)
32% (12)
32% (12)

Сухие победы

16
4

Сухие поражения

5
12

Волевые победы

28
28

Волевые поражения

13
19

Голы по времени матча

Забито

17
16
9 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 5
24 Не забивали 28
3
18%
3
19%
1-15
1
6%
4
25%
16-30
5
29%
29%
0
0%
31-45
2
12%
3
19%
46-60
4
24%
2
13%
61-75
2
12%
4
25%
76-90

Пропущено

22
32
9 В 1-м тайме 16
13 Во 2-м тайме 16
9 Пропускали первыми 12
11 Не пропускали 17
6
27%
0
0%
1-15
2
9%
5
16%
16-30
1
5%
11
34%
31-45
3
14%
5
16%
46-60
4
18%
3
9%
61-75
6
27%
8
25%
76-90

Забито

12
15
6 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 8
27 Не забивали 24
3
25%
4
27%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
1
8%
2
13%
31-45
1
8%
2
13%
46-60
2
17%
2
13%
61-75
3
25%
5
33%
76-90

Пропущено

33
27
14 В 1-м тайме 10
19 Во 2-м тайме 17
12 Пропускали первыми 9
17 Не пропускали 12
3
9%
2
7%
1-15
5
15%
3
11%
16-30
6
18%
5
19%
31-45
7
21%
6
22%
46-60
7
21%
5
19%
61-75
5
15%
6
22%
76-90

Забито

29
31
15 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 18
14 Забивали первыми 13
14 Не забивали 15
6
21%
7
23%
1-15
3
10%
4
13%
16-30
6
21%
2
6%
31-45
3
10%
5
16%
46-60
6
21%
4
13%
61-75
5
17%
9
29%
29%
76-90

Пропущено

55
59
23 В 1-м тайме 26
32 Во 2-м тайме 33
21 Пропускали первыми 21
28 Не пропускали 29
9
16%
2
3%
1-15
7
13%
8
14%
16-30
7
13%
16
27%
31-45
10
18%
11
19%
46-60
11
20%
8
14%
61-75
11
20%
14
24%
76-90

Результаты последних матчей

Вулверхэмптон
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон 2:0 Вулверхэмптон - Астон Вилла 1:0 Брайтон - Вулверхэмптон 6:0 Вулверхэмптон - Кристал Пэлас 2:0
Лестер - Вулверхэмптон 2:1 Вулверхэмптон - Брентфорд 2:0 Вулверхэмптон - Челси 1:0 Ноттингем Форест - Вулверхэмптон 1:1 Вулверхэмптон - Лидс 2:4 Ньюкасл - Вулверхэмптон 2:1 Вулверхэмптон - Тоттенхэм 1:0 Ливерпуль - Вулверхэмптон 2:0 Фулхэм - Вулверхэмптон 1:1 Вулверхэмптон - Борнмут 0:1 Саутгемптон - Вулверхэмптон 1:2 Вулверхэмптон - Ливерпуль 3:0 Манчестер Сити - Вулверхэмптон 3:0 Вулверхэмптон - Ливерпуль 0:1 Вулверхэмптон - Вест Хэм 1:0 Ноттингем Форест - Вулверхэмптон 1:1
Эвертон
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Эвертон - Манчестер Сити 0:3 Брайтон - Эвертон 1:5 Лестер - Эвертон 2:2 Эвертон - Ньюкасл 1:4
Кристал Пэлас - Эвертон 0:0 Эвертон - Фулхэм 1:3 Манчестер Юнайтед - Эвертон 2:0 Эвертон - Тоттенхэм 1:1 Челси - Эвертон 2:2 Эвертон - Брентфорд 1:0 Ноттингем Форест - Эвертон 2:2 Арсенал - Эвертон 4:0 Эвертон - Астон Вилла 0:2 Эвертон - Лидс 1:0 Ливерпуль - Эвертон 2:0 Эвертон - Арсенал 1:0 Вест Хэм - Эвертон 2:0 Эвертон - Саутгемптон 1:2 Манчестер Юнайтед - Эвертон 3:1 Эвертон - Брайтон 1:4

Результаты матчей

Вулверхэмптон
Эвертон

Точный счет

1:0
6 раз 32%
0:1
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
1:0
4 раза 22%
1:2
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:4
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 42%
0
6 раз 32%
2
4 раза 21%
3
1 раз 5%
1
12 раз 67%
0
5 раз 28%
3
1 раз 6%

Точный счет

1:1
4 раза 22%
2:1
4 раза 22%
2:0
3 раза 17%
1:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
1:1
4 раза 21%
2:0
4 раза 21%
2:2
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%

Точное количество голов

0
8 раз 44%
1
8 раз 44%
2
2 раза 11%
0
9 раз 47%
1
5 раз 26%
2
4 раза 21%
5
1 раз 5%

Точный счет

1:0
7 раз 19%
1:1
6 раз 16%
2:0
5 раз 14%
2:1
4 раза 11%
3:0
3 раза 8%
0:0
2 раза 5%
0:1
2 раза 5%
1:2
2 раза 5%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
1:1
6 раз 16%
1:0
5 раз 14%
1:2
4 раза 11%
2:0
4 раза 11%
0:0
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
0:2
2 раза 5%
1:4
2 раза 5%
3:0
2 раза 5%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
16 раз 43%
0
14 раз 38%
2
6 раз 16%
3
1 раз 3%
1
17 раз 46%
0
14 раз 38%
2
4 раза 11%
3
1 раз 3%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Вулверхэмптон
Эвертон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
6
0.5
Больше Меньше
13
5
5
14
1.5
1
17
1
18
2.5
1
17

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
8
0.5
Больше Меньше
10
9
2
16
1.5
5
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
14
0.5
Больше Меньше
23
14
7
30
1.5
6
31
1
36
2.5
2
35
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 35 27 4 4 92 - 31 85
2.
Арсенал
 0:1 Заявка 37 25 6 6 83 - 43 81
3.
Ньюкасл
 Заявка 36 19 12 5 67 - 32 69
4.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 36 21 6 9 52 - 41 69
5.
Ливерпуль
 Заявка 37 19 9 9 71 - 43 66
6.
Астон Вилла
 Заявка 37 17 7 13 49 - 45 58
7.
Брайтон
 Заявка 35 17 7 11 67 - 49 58
8.
Тоттенхэм
 Заявка 37 17 6 14 66 - 62 57
9.
Брентфорд
 Заявка 37 14 14 9 57 - 46 56
10.
Фулхэм
 Заявка 37 15 7 15 54 - 51 52
11.
Кристал Пэлас
 Заявка 37 11 11 15 39 - 48 44
12.
Челси
 Заявка 35 11 10 14 36 - 41 43
13.
Вулверхэмптон
 Заявка 37 11 8 18 31 - 53 41
14.
Борнмут
 Заявка 37 11 6 20 37 - 70 39
15.
Вест Хэм
 Заявка 36 10 7 19 38 - 52 37
16.
Ноттингем Форест
 1:0 Заявка 37 9 10 18 37 - 67 37
17.
Эвертон
 Заявка 37 7 12 18 33 - 57 33
18.
Лидс
 Заявка 36 7 10 19 46 - 71 31
19.
Лестер
 Заявка 36 8 6 22 49 - 67 30
20.
Саутгемптон
 Заявка 36 6 6 24 31 - 66 24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 18 16 1 1 59 - 17 49
2.
Ливерпуль
 Заявка 19 13 5 1 46 - 17 44
3.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 17 13 3 1 30 - 8 42
4.
Арсенал
 0:1 Заявка 18 13 3 2 48 - 25 42
5.
Ньюкасл
 Заявка 18 11 5 2 36 - 14 38
6.
Тоттенхэм
 Заявка 19 12 1 6 37 - 25 37
7.
Астон Вилла
 Заявка 18 11 2 5 31 - 20 35
8.
Брентфорд
 Заявка 18 9 7 2 34 - 18 34
9.
Ноттингем Форест
 1:0 Заявка 19 8 6 5 27 - 24 30
10.
Брайтон
 Заявка 17 9 3 5 33 - 19 30
11.
Вулверхэмптон
 Заявка 19 9 3 7 19 - 20 30
12.
Фулхэм
 Заявка 19 8 5 6 31 - 29 29
13.
Кристал Пэлас
 Заявка 18 7 6 5 20 - 22 27
14.
Вест Хэм
 Заявка 18 7 4 7 23 - 23 25
15.
Челси
 Заявка 18 6 6 6 19 - 18 24
16.
Борнмут
 Заявка 19 6 4 9 20 - 28 22
17.
Лидс
 Заявка 18 5 7 6 25 - 33 22
18.
Эвертон
 Заявка 18 5 3 10 15 - 27 18
19.
Лестер
 Заявка 18 4 4 10 21 - 26 16
20.
Саутгемптон
 Заявка 18 2 4 12 15 - 33 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 0:1 Заявка 19 12 3 4 35 - 18 39
2.
Манчестер Сити
 Заявка 17 11 3 3 33 - 14 36
3.
Ньюкасл
 Заявка 18 8 7 3 31 - 18 31
4.
Брайтон
 Заявка 18 8 4 6 34 - 30 28
5.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 19 8 3 8 22 - 33 27
6.
Фулхэм
 Заявка 18 7 2 9 23 - 22 23
7.
Астон Вилла
 Заявка 19 6 5 8 18 - 25 23
8.
Брентфорд
 Заявка 19 5 7 7 23 - 28 22
9.
Ливерпуль
 Заявка 18 6 4 8 25 - 26 22
10.
Тоттенхэм
 Заявка 18 5 5 8 29 - 37 20
11.
Челси
 Заявка 17 5 4 8 17 - 23 19
12.
Кристал Пэлас
 Заявка 19 4 5 10 19 - 26 17
13.
Борнмут
 Заявка 18 5 2 11 17 - 42 17
14.
Эвертон
 Заявка 19 2 9 8 18 - 30 15
15.
Саутгемптон
 Заявка 18 4 2 12 16 - 33 14
16.
Лестер
 Заявка 18 4 2 12 28 - 41 14
17.
Вест Хэм
 Заявка 18 3 3 12 15 - 29 12
18.
Вулверхэмптон
 Заявка 18 2 5 11 12 - 33 11
19.
Лидс
 Заявка 18 2 3 13 21 - 38 9
20.
Ноттингем Форест
 1:0 Заявка 18 1 4 13 10 - 43 7
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 36 (7)
Тоттенхэм Кейн Гарри 28 (3)
Брентфорд Тони Айвен 20 (4)
Ливерпуль Салах Мохамед 19 (12)
Ньюкасл Уилсон Каллум 18 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Фулхэм Пальинья Жоау 13
Вулверхэмптон Семеду Нелсон 1 11
Вулверхэмптон Невеш Рубен 12
Ньюкасл Жоэлинтон 12
Тоттенхэм Ромеро Кристиан 1 10
Весь список
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    Прогнозы 121
    Вулверхэмптон 40.5% (49)
    X 35.5% (43)
    Эвертон 24% (29)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Вулверхэмптон 1:1 Эвертон

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