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Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 37. Стадион: . Зрители: 24356 Главный судья: Медли Роберт Главный судья: Josh Smith
Фулхэм
2:2
Конец матча
Кристал Пэлас
0'
0:1
34' Гол
Эдуар Одсонн
1:1
45' Пенальти
Митрович Александар
2:1
61' Гол
Митрович Александар
71' Желтая карточка
Адарабиойо Олуватосин
2:2
83' Гол
Уорд Джоэл
85' Желтая карточка
Пальинья Жоау
90' Желтая карточка
Робинсон Энтони
90'+4

Ход матча

34'
0:1
Эдуар Одсонн
(Эзе Эберечи)
45'
Митрович Александар
1:1
61'
Митрович Александар
(Виллиан Боргес)
2:1
71'
Адарабиойо Олуватосин
 
80'
Рид Бобби
Уилсон Гарри
 
80'
Манор Соломон
Кэрни Том
 
80'
 
Матета Жан-Филипп
Эдуар Одсонн
83'
2:2
Уорд Джоэл
85'
Пальинья Жоау
 
90'
Робинсон Энтони
 

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 3 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 5
  • 7 Угловые 4
  • 2 Офсайды 2
  • 13 Нарушения правил 12
  • 3 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 1
  • 339 Количество передач 365
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 121
Фулхэм 79.3% (96)
X 17.4% (21)
Кристал Пэлас 3.3% (4)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
17
Лено
Бернд
2
Тете
Кенни
4
Адарабиойо
Олуватосин
31
Диоп
Исса
33
Робинсон
Энтони
6
Рид
Харрисон
26
Пальинья
Жоау
8
Уилсон
Гарри
10
Кэрни
Том
20
Виллиан
Боргес
9
Митрович
Александар
21
Джонстон
Сэм
2
Уорд
Джоэл
16
Андерсен
Йоаким
6
Гехи
Марк
3
Митчелл
Тайрик
28
Дукуре
Шейк
19
Хьюз
Уилл
7
Олисе
Майкл
10
Эзе
Эберечи
9
Айю
Джордан
22
Эдуар
Одсонн
Фулхэм
4-2-3-1
Кристал Пэлас
4-2-3-1

История личных встреч

Фулхэм
Кристал Пэлас

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

80%
20%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

9 матчей

33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

44.4%
11.1%
44.5%
4 победы 1 ничья 4 победы

Второй тайм

44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 3 победы

История матчей

ПЛ
0:3
ПЛ
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
0:2
ТМК
3:1
ТМК
1:1
ПЛ
2:2
ПЛ
1:4

Голы

Всего голов

7
7

Голов в среднем за матч

1.4
1.75

Среднее время на гол

64
51

Всего голов

3
8

Голов в среднем за матч

0.75
1.6

Среднее время на гол

120
56

Всего голов

10
15

Голов в среднем за матч

1.11
1.67

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

81
54

Бомбардиры внутри турнира

Фулхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Митрович Александар 14 (4) 0.38
Виллиан Боргес 5 0.14
Винисиус Карлос 5 0.14
Перейра Андреас 4 (1) 0.11
Рид Бобби 4 0.11
Манор Соломон 4 0.11
Рид Харрисон 3 0.08
Пальинья Жоау 3 0.08
Уилсон Гарри 2 0.05
Джеймс Дэниэл 2 0.05
Кэрни Том 2 0.05
Рим Тим 1 0.03
Адарабиойо Олуватосин 1 0.03
Диоп Исса 1 0.03
Тете Кенни 0 0
Кебано Нескенс 0 0
Мбабу Кевин 0 0
Робинсон Энтони 0 0
Кристал Пэлас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эзе Эберечи 10 (1) 0.27
Заха Уилфрид 7 0.19
Эдуар Одсонн 5 0.14
Айю Джордан 4 0.11
Шлупп Джеффри 3 0.08
Олисе Майкл 2 0.05
Матета Жан-Филипп 2 0.05
Томкинс Джеймс 1 0.03
Уорд Джоэл 1 0.03
Андерсен Йоаким 1 0.03
Гехи Марк 1 0.03
Дукуре Шейк 0 0
Митчелл Тайрик 0 0
Хьюз Уилл 0 0

Карточки

Фулхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пальинья Жоау 13 0
Рид Бобби 8 0
Тете Кенни 8 0
Перейра Андреас 8 0
Робинсон Энтони 8 0
Митрович Александар 6 0
Рид Харрисон 5 0
Адарабиойо Олуватосин 4 0
Лено Бернд 3 0
Винисиус Карлос 3 0
Виллиан Боргес 2 0
Кэрни Том 2 0
Рим Тим 2 0
Диоп Исса 2 0
Марку Силва 2 0
Чалоба Натаниэл 0 1
Кюрзава Левен 1 0
Мбабу Кевин 1 0
Уилсон Гарри 1 0
Лукич Саша 1 0
Кристал Пэлас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дукуре Шейк 10 1
Андерсен Йоаким 8 0
Гехи Марк 8 0
Шлупп Джеффри 7 0
Митчелл Тайрик 5 1
Уорд Джоэл 6 0
Айю Джордан 5 0
Заха Уилфрид 5 0
Хьюз Уилл 4 0
Томкинс Джеймс 2 1
Виейра Патрик 3 0
Клайн Натаниэль 3 0
Эдуар Одсонн 3 0
Матета Жан-Филипп 3 0
Эзе Эберечи 3 0
Миливоевич Лука 2 0
Самби Локонга Альберт-Мбойо 2 0
Олисе Майкл 2 0
Гуаита Висенте 1 0
Джонстон Сэм 1 0
Ахамада Науиру 1 0

Результаты матчей

Фулхэм
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
37% (7)
21% (4)
42% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
58% (11)
11% (2)
Кристал Пэлас
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
22% (4)
61% (11)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

11
2

Волевые поражения

11
9
Фулхэм
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
22% (4)
61% (11)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
33% (6)
33% (6)
Кристал Пэлас
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
16% (3)
47% (9)
37% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
47% (9)
37% (7)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

4
7

Волевые победы

17
11

Волевые поражения

16
18
Фулхэм
56.7%
43.3%
17 побед 13 поражений
Первый тайм
30% (11)
41% (15)
30% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (12)
46% (17)
22% (8)
Кристал Пэлас
34.6%
65.4%
9 побед 17 поражений
Первый тайм
19% (7)
54% (20)
27% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (8)
43% (16)
35% (13)

Сухие победы

5
6

Сухие поражения

7
9

Волевые победы

28
13

Волевые поражения

27
27

Голы по времени матча

Забито

30
20
13 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 7
21 Не забивали 25
3
10%
1
5%
1-15
6
20%
3
15%
16-30
4
13%
5
25%
31-45
4
13%
3
15%
46-60
8
27%
4
20%
61-75
5
17%
4
20%
76-90

Пропущено

30
25
16 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 10
15 Не пропускали 14
4
13%
4
16%
1-15
4
13%
3
12%
16-30
8
27%
3
12%
31-45
6
20%
3
12%
46-60
2
7%
8
32%
61-75
6
20%
4
16%
76-90

Забито

23
20
8 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 4
24 Не забивали 25
1
4%
3
15%
1-15
5
22%
3
15%
16-30
2
9%
2
10%
31-45
6
26%
4
20%
46-60
4
17%
4
20%
61-75
5
22%
4
20%
76-90

Пропущено

22
22
9 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 13
2
9%
3
14%
1-15
4
18%
1
5%
16-30
3
14%
5
23%
31-45
2
9%
4
18%
46-60
3
14%
5
23%
61-75
8
36%
4
18%
76-90

Забито

53
40
21 В 1-м тайме 17
32 Во 2-м тайме 23
17 Забивали первыми 11
8 Не забивали 13
4
8%
4
10%
1-15
11
21%
6
15%
16-30
6
11%
7
18%
31-45
10
19%
7
18%
46-60
12
23%
8
20%
61-75
10
19%
8
20%
76-90

Пропущено

52
47
25 В 1-м тайме 19
27 Во 2-м тайме 28
17 Пропускали первыми 21
27 Не пропускали 27
6
12%
7
15%
1-15
8
15%
4
9%
16-30
11
21%
8
17%
31-45
8
15%
7
15%
46-60
5
10%
13
28%
61-75
14
27%
8
17%
76-90

Результаты последних матчей

Фулхэм
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Саутгемптон - Фулхэм 0:2 Фулхэм - Лестер 5:3 Ливерпуль - Фулхэм 1:0 Фулхэм - Манчестер Сити 1:2
Астон Вилла - Фулхэм 1:0 Фулхэм - Лидс 2:1 Эвертон - Фулхэм 1:3 Фулхэм - Вест Хэм 0:1 Борнмут - Фулхэм 2:1 Манчестер Юнайтед - Фулхэм 3:1 Фулхэм - Арсенал 0:3 Брентфорд - Фулхэм 3:2 Фулхэм - Лидс 2:0 Фулхэм - Вулверхэмптон 1:1 Брайтон - Фулхэм 0:1 Фулхэм - Ноттингем Форест 2:0 Сандерленд - Фулхэм 2:3 Челси - Фулхэм 0:0 Фулхэм - Сандерленд 1:1 Фулхэм - Тоттенхэм 0:1
Кристал Пэлас
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Кристал Пэлас - Борнмут 2:0 Тоттенхэм - Кристал Пэлас 1:0 Кристал Пэлас - Вест Хэм 4:3 Вулверхэмптон - Кристал Пэлас 2:0
Кристал Пэлас - Эвертон 0:0 Саутгемптон - Кристал Пэлас 0:2 Лидс - Кристал Пэлас 1:5 Кристал Пэлас - Лестер 2:1 Арсенал - Кристал Пэлас 4:1 Брайтон - Кристал Пэлас 1:0 Кристал Пэлас - Манчестер Сити 0:1 Астон Вилла - Кристал Пэлас 1:0 Кристал Пэлас - Ливерпуль 0:0 Брентфорд - Кристал Пэлас 1:1 Кристал Пэлас - Брайтон 1:1 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 2:1 Кристал Пэлас - Ньюкасл 0:0 Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед 1:1 Челси - Кристал Пэлас 1:0 Кристал Пэлас - Саутгемптон 1:2

Результаты матчей

Фулхэм
Кристал Пэлас

Точный счет

2:1
4 раза 21%
2:2
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
5:3
1 раз 5%
1:1
3 раза 17%
0:0
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%

Точное количество голов

2
8 раз 42%
0
4 раза 21%
1
4 раза 21%
3
2 раза 11%
5
1 раз 5%
0
7 раз 39%
1
5 раз 28%
2
4 раза 22%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

2:1
4 раза 22%
1:0
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
1:0
5 раз 26%
0:0
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%

Точное количество голов

1
7 раз 39%
0
5 раз 28%
3
4 раза 22%
2
2 раза 11%
0
9 раз 47%
2
5 раз 26%
1
4 раза 21%
5
1 раз 5%

Точный счет

2:1
8 раз 22%
0:1
4 раза 11%
0:0
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
1:0
3 раза 8%
3:2
2 раза 5%
0:3
2 раза 5%
1:2
2 раза 5%
2:3
2 раза 5%
3:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
1:0
6 раз 16%
0:0
5 раз 14%
1:1
5 раз 14%
2:1
4 раза 11%
0:2
3 раза 8%
1:2
2 раза 5%
2:0
2 раза 5%
3:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%

Точное количество голов

1
11 раз 30%
2
10 раз 27%
0
9 раз 24%
3
6 раз 16%
5
1 раз 3%
0
16 раз 43%
1
9 раз 24%
2
9 раз 24%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Фулхэм
Кристал Пэлас

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
4
0.5
Больше Меньше
11
7
11
8
1.5
6
12
3
16
2.5
2
16
1
18
3.5
1
17
1
18
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
5
0.5
Больше Меньше
10
9
6
12
1.5
6
13
4
14
2.5
1
18

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
28
9
0.5
Больше Меньше
21
16
17
20
1.5
12
25
7
30
2.5
3
34
1
36
3.5
2
35
1
36
4.5
1
36
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 35 27 4 4 92 - 31 85
2.
Арсенал
 0:1 Заявка 37 25 6 6 83 - 43 81
3.
Ньюкасл
 Заявка 36 19 12 5 67 - 32 69
4.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 36 21 6 9 52 - 41 69
5.
Ливерпуль
 Заявка 37 19 9 9 71 - 43 66
6.
Астон Вилла
 Заявка 37 17 7 13 49 - 45 58
7.
Брайтон
 Заявка 35 17 7 11 67 - 49 58
8.
Тоттенхэм
 Заявка 37 17 6 14 66 - 62 57
9.
Брентфорд
 Заявка 37 14 14 9 57 - 46 56
10.
Фулхэм
 Заявка 37 15 7 15 54 - 51 52
11.
Кристал Пэлас
 Заявка 37 11 11 15 39 - 48 44
12.
Челси
 Заявка 35 11 10 14 36 - 41 43
13.
Вулверхэмптон
 Заявка 37 11 8 18 31 - 53 41
14.
Борнмут
 Заявка 37 11 6 20 37 - 70 39
15.
Вест Хэм
 Заявка 36 10 7 19 38 - 52 37
16.
Ноттингем Форест
 1:0 Заявка 37 9 10 18 37 - 67 37
17.
Эвертон
 Заявка 37 7 12 18 33 - 57 33
18.
Лидс
 Заявка 36 7 10 19 46 - 71 31
19.
Лестер
 Заявка 36 8 6 22 49 - 67 30
20.
Саутгемптон
 Заявка 36 6 6 24 31 - 66 24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 18 16 1 1 59 - 17 49
2.
Ливерпуль
 Заявка 19 13 5 1 46 - 17 44
3.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 17 13 3 1 30 - 8 42
4.
Арсенал
 0:1 Заявка 18 13 3 2 48 - 25 42
5.
Ньюкасл
 Заявка 18 11 5 2 36 - 14 38
6.
Тоттенхэм
 Заявка 19 12 1 6 37 - 25 37
7.
Астон Вилла
 Заявка 18 11 2 5 31 - 20 35
8.
Брентфорд
 Заявка 18 9 7 2 34 - 18 34
9.
Ноттингем Форест
 1:0 Заявка 19 8 6 5 27 - 24 30
10.
Брайтон
 Заявка 17 9 3 5 33 - 19 30
11.
Вулверхэмптон
 Заявка 19 9 3 7 19 - 20 30
12.
Фулхэм
 Заявка 19 8 5 6 31 - 29 29
13.
Кристал Пэлас
 Заявка 18 7 6 5 20 - 22 27
14.
Вест Хэм
 Заявка 18 7 4 7 23 - 23 25
15.
Челси
 Заявка 18 6 6 6 19 - 18 24
16.
Борнмут
 Заявка 19 6 4 9 20 - 28 22
17.
Лидс
 Заявка 18 5 7 6 25 - 33 22
18.
Эвертон
 Заявка 18 5 3 10 15 - 27 18
19.
Лестер
 Заявка 18 4 4 10 21 - 26 16
20.
Саутгемптон
 Заявка 18 2 4 12 15 - 33 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 0:1 Заявка 19 12 3 4 35 - 18 39
2.
Манчестер Сити
 Заявка 17 11 3 3 33 - 14 36
3.
Ньюкасл
 Заявка 18 8 7 3 31 - 18 31
4.
Брайтон
 Заявка 18 8 4 6 34 - 30 28
5.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 19 8 3 8 22 - 33 27
6.
Фулхэм
 Заявка 18 7 2 9 23 - 22 23
7.
Астон Вилла
 Заявка 19 6 5 8 18 - 25 23
8.
Брентфорд
 Заявка 19 5 7 7 23 - 28 22
9.
Ливерпуль
 Заявка 18 6 4 8 25 - 26 22
10.
Тоттенхэм
 Заявка 18 5 5 8 29 - 37 20
11.
Челси
 Заявка 17 5 4 8 17 - 23 19
12.
Кристал Пэлас
 Заявка 19 4 5 10 19 - 26 17
13.
Борнмут
 Заявка 18 5 2 11 17 - 42 17
14.
Эвертон
 Заявка 19 2 9 8 18 - 30 15
15.
Саутгемптон
 Заявка 18 4 2 12 16 - 33 14
16.
Лестер
 Заявка 18 4 2 12 28 - 41 14
17.
Вест Хэм
 Заявка 18 3 3 12 15 - 29 12
18.
Вулверхэмптон
 Заявка 18 2 5 11 12 - 33 11
19.
Лидс
 Заявка 18 2 3 13 21 - 38 9
20.
Ноттингем Форест
 1:0 Заявка 18 1 4 13 10 - 43 7
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 36 (7)
Тоттенхэм Кейн Гарри 28 (3)
Брентфорд Тони Айвен 20 (4)
Ливерпуль Салах Мохамед 19 (12)
Ньюкасл Уилсон Каллум 18 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Фулхэм Пальинья Жоау 13
Вулверхэмптон Семеду Нелсон 1 11
Вулверхэмптон Невеш Рубен 12
Ньюкасл Жоэлинтон 12
Тоттенхэм Ромеро Кристиан 1 10
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 94'
    Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол
  • Свисток
    94'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 94'
    Контроль мяча: Фулхэм: 49%, Кристал Пэлас: 51%.
  • 94'
    Сегодняшная посещаемость составляет 24356 болельщиков
  • Фол, нарушение
    93'
    Рид Харрисон наказан за толчок Айю Джордан
  • 93'
    Диоп Исса ослабляет давление, выбив мяч.
  • 93'
    Гехи Марк ослабляет давление, выбив мяч.
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