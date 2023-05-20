Тур: 37. Стадион: Крэйвен Коттедж. Зрители: 24356 Главный судья: Медли Роберт Главный судья: Josh Smith
2:2
Конец матча
0'
0:1
34' ГолЭдуар Одсонн
1:1
45' ПенальтиМитрович Александар
2:1
61' ГолМитрович Александар
71' Желтая карточкаАдарабиойо Олуватосин
2:2
83' ГолУорд Джоэл
85' Желтая карточкаПальинья Жоау
90' Желтая карточкаРобинсон Энтони
90'+4
Ход матча
34'
0:1
45'
61'
83'
2:2
85'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 2
-
3 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 5
-
7 Угловые 4
-
2 Офсайды 2
-
13 Нарушения правил 12
-
3 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 1
-
339 Количество передач 365
-
49 Владение мячом, % 51
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
17
Лено
Бернд
31
Диоп
Исса
10
Кэрни
Том
21
Джонстон
Сэм
28
Дукуре
Шейк
19
Хьюз
Уилл
10
Эзе
Эберечи
22
Эдуар
Одсонн
- Основной состав
-
17 Лено БерндВратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Диоп ИссаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Кэрни ТомПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Лукич СашаПолузащитник
-
14 Рид БоббиПолузащитник
-
38 Харрис ЛюкПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Силва Марку
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
-
21 Джонстон СэмВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Дукуре ШейкПолузащитник
-
19 Хьюз УиллПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Эзе ЭберечиПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Эдуар ОдсоннНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
26 Ричардс КрисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Ходжсон Рой
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Фулхэм
Кристал Пэлас
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
80%
20%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
9 матчей
33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
44.4%
11.1%
44.5%
4 победы 1 ничья 4 победы
Второй тайм
44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
7
Голов в среднем за матч
1.4
1.75
Среднее время на гол
64
51
Всего голов
3
8
Голов в среднем за матч
0.75
1.6
Среднее время на гол
120
56
Всего голов
10
15
Голов в среднем за матч
1.11
1.67
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
81
54
Бомбардиры внутри турнира
Фулхэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Митрович Александар
|14 (4)
|0.38
|Виллиан Боргес
|5
|0.14
|Винисиус Карлос
|5
|0.14
|Перейра Андреас
|4 (1)
|0.11
|Рид Бобби
|4
|0.11
|Манор Соломон
|4
|0.11
|Рид Харрисон
|3
|0.08
|Пальинья Жоау
|3
|0.08
|Уилсон Гарри
|2
|0.05
|Джеймс Дэниэл
|2
|0.05
|Кэрни Том
|2
|0.05
|Рим Тим
|1
|0.03
|Адарабиойо Олуватосин
|1
|0.03
|Диоп Исса
|1
|0.03
|Тете Кенни
|0
|0
|Кебано Нескенс
|0
|0
|Мбабу Кевин
|0
|0
|Робинсон Энтони
|0
|0
Кристал Пэлас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эзе Эберечи
|10 (1)
|0.27
|Заха Уилфрид
|7
|0.19
|Эдуар Одсонн
|5
|0.14
|Айю Джордан
|4
|0.11
|Шлупп Джеффри
|3
|0.08
|Олисе Майкл
|2
|0.05
|Матета Жан-Филипп
|2
|0.05
|Томкинс Джеймс
|1
|0.03
|Уорд Джоэл
|1
|0.03
|Андерсен Йоаким
|1
|0.03
|Гехи Марк
|1
|0.03
|Дукуре Шейк
|0
|0
|Митчелл Тайрик
|0
|0
|Хьюз Уилл
|0
|0
Карточки
Фулхэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пальинья Жоау
|13
|0
|Рид Бобби
|8
|0
|Тете Кенни
|8
|0
|Перейра Андреас
|8
|0
|Робинсон Энтони
|8
|0
|Митрович Александар
|6
|0
|Рид Харрисон
|5
|0
|Адарабиойо Олуватосин
|4
|0
|Лено Бернд
|3
|0
|Винисиус Карлос
|3
|0
|Виллиан Боргес
|2
|0
|Кэрни Том
|2
|0
|Рим Тим
|2
|0
|Диоп Исса
|2
|0
|Марку Силва
|2
|0
|Чалоба Натаниэл
|0
|1
|Кюрзава Левен
|1
|0
|Мбабу Кевин
|1
|0
|Уилсон Гарри
|1
|0
|Лукич Саша
|1
|0
Кристал Пэлас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дукуре Шейк
|10
|1
|Андерсен Йоаким
|8
|0
|Гехи Марк
|8
|0
|Шлупп Джеффри
|7
|0
|Митчелл Тайрик
|5
|1
|Уорд Джоэл
|6
|0
|Айю Джордан
|5
|0
|Заха Уилфрид
|5
|0
|Хьюз Уилл
|4
|0
|Томкинс Джеймс
|2
|1
|Виейра Патрик
|3
|0
|Клайн Натаниэль
|3
|0
|Эдуар Одсонн
|3
|0
|Матета Жан-Филипп
|3
|0
|Эзе Эберечи
|3
|0
|Миливоевич Лука
|2
|0
|Самби Локонга Альберт-Мбойо
|2
|0
|Олисе Майкл
|2
|0
|Гуаита Висенте
|1
|0
|Джонстон Сэм
|1
|0
|Ахамада Науиру
|1
|0
Результаты матчей
Фулхэм
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
37% (7)
21% (4)
42% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
58% (11)
11% (2)
Кристал Пэлас
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
22% (4)
61% (11)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
11
2
Волевые поражения
11
9
Фулхэм
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
22% (4)
61% (11)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
33% (6)
33% (6)
Кристал Пэлас
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
16% (3)
47% (9)
37% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
47% (9)
37% (7)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
4
7
Волевые победы
17
11
Волевые поражения
16
18
Фулхэм
56.7%
43.3%
17 побед 13 поражений
Первый тайм
30% (11)
41% (15)
30% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (12)
46% (17)
22% (8)
Кристал Пэлас
34.6%
65.4%
9 побед 17 поражений
Первый тайм
19% (7)
54% (20)
27% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (8)
43% (16)
35% (13)
Сухие победы
5
6
Сухие поражения
7
9
Волевые победы
28
13
Волевые поражения
27
27
Голы по времени матча
Забито
30
20
13 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 7
21 Не забивали 25
3
10%
1
5%
1-15
6
20%
3
15%
16-30
4
13%
5
25%
31-45
4
13%
3
15%
46-60
8
27%
4
20%
61-75
5
17%
4
20%
76-90
Пропущено
30
25
16 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 10
15 Не пропускали 14
4
13%
4
16%
1-15
4
13%
3
12%
16-30
8
27%
3
12%
31-45
6
20%
3
12%
46-60
2
7%
8
32%
61-75
6
20%
4
16%
76-90
Забито
23
20
8 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 4
24 Не забивали 25
1
4%
3
15%
1-15
5
22%
3
15%
16-30
2
9%
2
10%
31-45
6
26%
4
20%
46-60
4
17%
4
20%
61-75
5
22%
4
20%
76-90
Пропущено
22
22
9 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 13
2
9%
3
14%
1-15
4
18%
1
5%
16-30
3
14%
5
23%
31-45
2
9%
4
18%
46-60
3
14%
5
23%
61-75
8
36%
4
18%
76-90
Забито
53
40
21 В 1-м тайме 17
32 Во 2-м тайме 23
17 Забивали первыми 11
8 Не забивали 13
4
8%
4
10%
1-15
11
21%
6
15%
16-30
6
11%
7
18%
31-45
10
19%
7
18%
46-60
12
23%
8
20%
61-75
10
19%
8
20%
76-90
Пропущено
52
47
25 В 1-м тайме 19
27 Во 2-м тайме 28
17 Пропускали первыми 21
27 Не пропускали 27
6
12%
7
15%
1-15
8
15%
4
9%
16-30
11
21%
8
17%
31-45
8
15%
7
15%
46-60
5
10%
13
28%
61-75
14
27%
8
17%
76-90
Результаты последних матчей
Фулхэм
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Саутгемптон - Фулхэм 0:2 Фулхэм - Лестер 5:3 Ливерпуль - Фулхэм 1:0 Фулхэм - Манчестер Сити 1:2
Астон Вилла - Фулхэм 1:0 Фулхэм - Лидс 2:1 Эвертон - Фулхэм 1:3 Фулхэм - Вест Хэм 0:1 Борнмут - Фулхэм 2:1 Манчестер Юнайтед - Фулхэм 3:1 Фулхэм - Арсенал 0:3 Брентфорд - Фулхэм 3:2 Фулхэм - Лидс 2:0 Фулхэм - Вулверхэмптон 1:1 Брайтон - Фулхэм 0:1 Фулхэм - Ноттингем Форест 2:0 Сандерленд - Фулхэм 2:3 Челси - Фулхэм 0:0 Фулхэм - Сандерленд 1:1 Фулхэм - Тоттенхэм 0:1
Кристал Пэлас
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Кристал Пэлас - Борнмут 2:0 Тоттенхэм - Кристал Пэлас 1:0 Кристал Пэлас - Вест Хэм 4:3 Вулверхэмптон - Кристал Пэлас 2:0
Кристал Пэлас - Эвертон 0:0 Саутгемптон - Кристал Пэлас 0:2 Лидс - Кристал Пэлас 1:5 Кристал Пэлас - Лестер 2:1 Арсенал - Кристал Пэлас 4:1 Брайтон - Кристал Пэлас 1:0 Кристал Пэлас - Манчестер Сити 0:1 Астон Вилла - Кристал Пэлас 1:0 Кристал Пэлас - Ливерпуль 0:0 Брентфорд - Кристал Пэлас 1:1 Кристал Пэлас - Брайтон 1:1 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 2:1 Кристал Пэлас - Ньюкасл 0:0 Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед 1:1 Челси - Кристал Пэлас 1:0 Кристал Пэлас - Саутгемптон 1:2
Результаты матчей
Фулхэм
Кристал Пэлас
Точный счет
2:1
4 раза 21%
2:2
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
5:3
1 раз 5%
1:1
3 раза 17%
0:0
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
Точное количество голов
2
8 раз 42%
0
4 раза 21%
1
4 раза 21%
3
2 раза 11%
5
1 раз 5%
0
7 раз 39%
1
5 раз 28%
2
4 раза 22%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
2:1
4 раза 22%
1:0
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
1:0
5 раз 26%
0:0
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
Точное количество голов
1
7 раз 39%
0
5 раз 28%
3
4 раза 22%
2
2 раза 11%
0
9 раз 47%
2
5 раз 26%
1
4 раза 21%
5
1 раз 5%
Точный счет
2:1
8 раз 22%
0:1
4 раза 11%
0:0
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
1:0
3 раза 8%
3:2
2 раза 5%
0:3
2 раза 5%
1:2
2 раза 5%
2:3
2 раза 5%
3:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
1:0
6 раз 16%
0:0
5 раз 14%
1:1
5 раз 14%
2:1
4 раза 11%
0:2
3 раза 8%
1:2
2 раза 5%
2:0
2 раза 5%
3:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
Точное количество голов
1
11 раз 30%
2
10 раз 27%
0
9 раз 24%
3
6 раз 16%
5
1 раз 3%
0
16 раз 43%
1
9 раз 24%
2
9 раз 24%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Фулхэм
Кристал Пэлас
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
154
Больше Меньше
117
118
612
316
216
118
117
118
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
135
Больше Меньше
109
612
613
414
118
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
289
Больше Меньше
2116
1720
1225
730
334
136
235
136
136
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|35
|27
|4
|4
|92 - 31
|85
|2.
|0:1 Заявка
|37
|25
|6
|6
|83 - 43
|81
|3.
|Заявка
|36
|19
|12
|5
|67 - 32
|69
|4.
|Заявка
|36
|21
|6
|9
|52 - 41
|69
|5.
|Заявка
|37
|19
|9
|9
|71 - 43
|66
|6.
|Заявка
|37
|17
|7
|13
|49 - 45
|58
|7.
|Заявка
|35
|17
|7
|11
|67 - 49
|58
|8.
|Заявка
|37
|17
|6
|14
|66 - 62
|57
|9.
|Заявка
|37
|14
|14
|9
|57 - 46
|56
|10.
|Заявка
|37
|15
|7
|15
|54 - 51
|52
|11.
|Заявка
|37
|11
|11
|15
|39 - 48
|44
|12.
|Заявка
|35
|11
|10
|14
|36 - 41
|43
|13.
|Заявка
|37
|11
|8
|18
|31 - 53
|41
|14.
|Заявка
|37
|11
|6
|20
|37 - 70
|39
|15.
|Заявка
|36
|10
|7
|19
|38 - 52
|37
|16.
|1:0 Заявка
|37
|9
|10
|18
|37 - 67
|37
|17.
|Заявка
|37
|7
|12
|18
|33 - 57
|33
|18.
|Заявка
|36
|7
|10
|19
|46 - 71
|31
|19.
|Заявка
|36
|8
|6
|22
|49 - 67
|30
|20.
|Заявка
|36
|6
|6
|24
|31 - 66
|24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|16
|1
|1
|59 - 17
|49
|2.
|Заявка
|19
|13
|5
|1
|46 - 17
|44
|3.
|Заявка
|17
|13
|3
|1
|30 - 8
|42
|4.
|0:1 Заявка
|18
|13
|3
|2
|48 - 25
|42
|5.
|Заявка
|18
|11
|5
|2
|36 - 14
|38
|6.
|Заявка
|19
|12
|1
|6
|37 - 25
|37
|7.
|Заявка
|18
|11
|2
|5
|31 - 20
|35
|8.
|Заявка
|18
|9
|7
|2
|34 - 18
|34
|9.
|1:0 Заявка
|19
|8
|6
|5
|27 - 24
|30
|10.
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|33 - 19
|30
|11.
|Заявка
|19
|9
|3
|7
|19 - 20
|30
|12.
|Заявка
|19
|8
|5
|6
|31 - 29
|29
|13.
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|20 - 22
|27
|14.
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|23 - 23
|25
|15.
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|19 - 18
|24
|16.
|Заявка
|19
|6
|4
|9
|20 - 28
|22
|17.
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|25 - 33
|22
|18.
|Заявка
|18
|5
|3
|10
|15 - 27
|18
|19.
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|21 - 26
|16
|20.
|Заявка
|18
|2
|4
|12
|15 - 33
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1 Заявка
|19
|12
|3
|4
|35 - 18
|39
|2.
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|33 - 14
|36
|3.
|Заявка
|18
|8
|7
|3
|31 - 18
|31
|4.
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|34 - 30
|28
|5.
|Заявка
|19
|8
|3
|8
|22 - 33
|27
|6.
|Заявка
|18
|7
|2
|9
|23 - 22
|23
|7.
|Заявка
|19
|6
|5
|8
|18 - 25
|23
|8.
|Заявка
|19
|5
|7
|7
|23 - 28
|22
|9.
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|25 - 26
|22
|10.
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|29 - 37
|20
|11.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|17 - 23
|19
|12.
|Заявка
|19
|4
|5
|10
|19 - 26
|17
|13.
|Заявка
|18
|5
|2
|11
|17 - 42
|17
|14.
|Заявка
|19
|2
|9
|8
|18 - 30
|15
|15.
|Заявка
|18
|4
|2
|12
|16 - 33
|14
|16.
|Заявка
|18
|4
|2
|12
|28 - 41
|14
|17.
|Заявка
|18
|3
|3
|12
|15 - 29
|12
|18.
|Заявка
|18
|2
|5
|11
|12 - 33
|11
|19.
|Заявка
|18
|2
|3
|13
|21 - 38
|9
|20.
|1:0 Заявка
|18
|1
|4
|13
|10 - 43
|7
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|36 (7)
|Тоттенхэм
|Кейн Гарри
|28 (3)
|Брентфорд
|Тони Айвен
|20 (4)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|19 (12)
|Ньюкасл
|Уилсон Каллум
|18 (5)
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|13
|Вулверхэмптон
|Семеду Нелсон
|1 11
|Вулверхэмптон
|Невеш Рубен
|12
|Ньюкасл
|Жоэлинтон
|12
|Тоттенхэм
|Ромеро Кристиан
|1 10