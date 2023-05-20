Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

88' Кристал Пэлас совершает вбрасывание на своей половине поля

88' Гехи Марк выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

88' Лено Бернд взял и забрал мяч на выходе

86' Удар от ворот произведет Фулхэм

86' Олисе Майкл оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

86' Эзе Эберечи создает голевую возможность для своего партнера по команде.

86' Олисе Майкл навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

85' Пальинья Жоау получил желтую карточку от судьи

83' Г О О О О Л - Уорд Джоэл забивает ударом с левой ноги!

83' Хорошую попытку сделал Уорд Джоэл . Удар в створ, но вратарь начеку

83' Олисе Майкл выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

82' Эзе Эберечи навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

82' Эзе Эберечи навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

81' Удар от ворот произведет Фулхэм

80' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

80' Тете Кенни выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

79' Гехи Марк выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

79' Олисе Майкл бьет со штрафного в створ, но Бернд Лено держит все под контролем

77' Гехи Марк выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

76' Лено Бернд взял и забрал мяч на выходе

76' Олисе Майкл навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

74' Лено Бернд взял и забрал мяч на выходе

73' Айю Джордан пробует нанести удар издали, но Бернд Лено ловит мяч

73' Эдуар Одсонн создает голевую возможность для своего партнера по команде.

72' Кристал Пэлас совершает вбрасывание на половине поля противника

71' Судье надоело, что Адарабиойо Олуватосин тянет время и он наказал его горчичником

71' Тете Кенни выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

71' Кристал Пэлас совершает вбрасывание на половине поля противника

70' Виллиан Боргес навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

69' Фулхэм совершает вбрасывание на половине поля противника

69' Матч возобновлен

69' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

68' Адарабиойо Олуватосин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

68' Адарабиойо Олуватосин из команды Фулхэм не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

67' Виллиан Боргес пробует нанести удар издали, но Сэм Джонстон держит все под контролем

67' Адарабиойо Олуватосин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

66' Дукуре Шейк выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

66' Виллиан Боргес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

65' Кристал Пэлас совершает вбрасывание на половине поля противника

64' Кристал Пэлас совершает вбрасывание на половине поля противника

63' Кристал Пэлас совершает вбрасывание на своей половине поля

61' Виллиан Боргес из команды Фулхэм своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

61' Тайрик Митчелл наказан за толчок Уилсон Гарри

61' Фулхэм совершает вбрасывание на половине поля противника

60' Тете Кенни выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

59' Олисе Майкл выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

59' Робинсон Энтони выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

58' Кристал Пэлас совершает вбрасывание на своей половине поля

58' Фулхэм совершает вбрасывание на половине поля противника

58' Кристал Пэлас совершает вбрасывание на своей половине поля

58' Андерсен Йоаким выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

57' Митрович Александар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

57' Эдуар Одсонн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

57' Удар от ворот произведет Фулхэм

57' Тете Кенни выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

56' Кристал Пэлас совершает вбрасывание на половине поля противника

55' Адарабиойо Олуватосин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' Кристал Пэлас совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Кристал Пэлас совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Кристал Пэлас совершает вбрасывание на половине поля противника

52' Виллиан Боргес бьет со штрафного в створ, но Сэм Джонстон держит все под контролем

51' Андерсен Йоаким выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Робинсон Энтони выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Фулхэм совершает вбрасывание на своей половине поля

50' Матч возобновится спорным мячом

49' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

49' Тайрик Митчелл выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Кристал Пэлас совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Адарабиойо Олуватосин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Кристал Пэлас совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Митрович Александар оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

46' Оооо... вот это был удар! Митрович Александар должен был забить с этой позиции.

46' Рид Харрисон из команды Фулхэм своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.