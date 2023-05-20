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  4. Суперлига 2022-2023

Швейцария: Суперлига
2022-2023

Тур: 34. Стадион: .
Люцерн
1:1
Второй тайм: 72'
Санкт-Галлен
0'
15' Желтая карточка
Майер Макс
18' Желтая карточка
Яшари Ардон
1:0
24' Гол
Lars Villiger
1:1
45' Гол
Латте Лат Эммануэль
57' Желтая карточка
Гёртлер Лукас
64' Желтая карточка
Matej Maglica

Ход матча

15'
Майер Макс
 
18'
Яшари Ардон
 
24'
Lars Villiger
1:0
45'
1:1
Латте Лат Эммануэль
(Фон Моос Юлиан)
57'
 
Гёртлер Лукас
64'
 
Matej Maglica
65'
Абубакар-Анкра Асума
Дрэгер Мохамед
 
70'
 
Жеббель Виллем
Christian Witzig
70'
 
Шмидт Исаак
Гийемено Джереми

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 5
  • 1 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 4
  • 0 Офсайды 0
  • 13 Нарушения правил 8
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 53 Владение мячом, % 47
Лучшие коэффициенты
Люцерн
Ничья
Санкт-Галлен
3.30
4.31
4.70
Все Коэффициенты
90
Васич
Васо
46
Бурч
Марко
5
Симани
Денис
30
Бека
Исмаил
2
Дрэгер
Мохамед
13
Фрыдек
Мартин
18
Белоко
Стефан
6
Яшари
Ардон
7
Майер
Макс
20
Дорн
Пиус
27
Lars
Villiger
1
Ати-Зиги
Лоуренс
30
Patrick
Sutter
4
Стеригу
Леонидас
5
Matej
Maglica
24
Кемптер
Михаэль
8
Кинтилья
Хорди
11
Фон
Моос
Юлиан
16
Гёртлер
Лукас
37
Christian
Witzig
9
Гийемено
Джереми
22
Латте
Лат
Эммануэль
Люцерн
3-4-2-1
Санкт-Галлен
4-1-4-1

История личных встреч

Люцерн
Санкт-Галлен

33 матча

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
27 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

69.7%
27.3%
3%
23 победы 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

72.7%
24.2%
3.1%
24 победы 8 ничьих 0 побед

26 матчей

34.6%
65.4%
0 побед 9 ничьих 17 побед

Первый тайм

42.3%
57.7%
0 побед 11 ничьих 16 побед

Второй тайм

34.6%
65.4%
0 побед 9 ничьих 18 побед

59 матчей

45.8%
25.4%
28.8%
27 побед 15 ничьих 17 побед

Первый тайм

39%
33.9%
27.1%
23 победы 20 ничьих 16 побед

Второй тайм

40.7%
28.8%
30.5%
24 победы 17 ничьих 18 побед

История матчей

С
2:2
С
3:3
С
4:1
С
3:2
С
3:2
С
2:0
С
2:2
К
1:3
С
0:0
С
4:2
С
2:1
С
2:2
С
4:1
С
1:0
С
1:4
С
0:2
С
1:2
С
3:0
С
2:1
С
0:1
С
2:3
С
3:1
С
3:0
С
0:2
С
2:0
С
1:1
С
3:0
С
3:0
С
1:4
С
0:1
С
1:0
К
2:3
С
0:1
С
6:2
С
0:0
С
0:0
С
1:2
С
2:1
С
1:0
С
1:1
С
3:1
С
4:1
С
2:0
С
4:0
С
1:1
С
1:1
С
0:4
С
1:1
С
1:2
С
4:0
ТМС
1:1
С
3:1
С
2:3
К
1:4
С
1:1
С
3:1
С
1:0
С
2:1
С
1:1

Голы

Всего голов

60
43

Голов в среднем за матч

2.07
1.43

Среднее время на гол

43
62

Всего голов

48
34

Голов в среднем за матч

1.6
1.17

Среднее время на гол

56
76

Всего голов

108
77

Голов в среднем за матч

1.83
1.31

Тотал матчей

2.5
56
Больше 95%
Меньше 5%
3
49
Больше 83%
Меньше 17%
10
36
Больше 61%
Меньше 39%
23
25
Больше 42%
Меньше 58%
34
14
Больше 24%
Меньше 76%
45
3
Больше 5%
Меньше 95%
56
1
Больше 2%
Меньше 98%
58
1
Больше 2%
Меньше 98%
58

Среднее время на гол

49
68

Бомбардиры внутри турнира

Люцерн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Майер Макс 11 (5) 0.32
Соргич Деян 8 0.24
Шюрпф Паскаль 4 0.12
Дорн Пиус 4 0.12
Фрыдек Мартин 3 0.09
Дрэгер Мохамед 3 0.09
Абубакар-Анкра Асума 3 0.09
Шадер Софьян 3 0.09
Бурч Марко 3 0.09
Белоко Стефан 2 0.06
Яшари Ардон 1 0.03
Бека Исмаил 1 0.03
Гентнер Кристиан 1 0.03
Lars Villiger 1 0.03
Кадак Якуб 1 0.03
Мбунга-Кимпиока Бенджамин 1 0.03
Luke Breedijk 1 0.03
Severin Ottiger 0 0
Ташар Варол 0 0
Санкт-Галлен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гийемено Джереми 11 (3) 0.32
Латте Лат Эммануэль 11 0.32
Гёртлер Лукас 8 (1) 0.24
Аколо Чадрак 6 (1) 0.18
Фон Моос Юлиан 3 0.09
Шмидт Исаак 3 0.09
Christian Witzig 3 0.09
Стильхарт Базиль 3 0.09
Карлен Грегори 3 0.09
Шуберт Фабиан 3 0.09
Жеббель Виллем 2 0.06
Кинтилья Хорди 1 0.03
Гиндо Дауда 1 0.03
Matej Maglica 1 (1) 0.03
Даяку Леон 0 0
Азеведо Рикардо 0 0
Patrick Sutter 0 0
Кемптер Михаэль 0 0
Гвидотти Стефано 0 0

Карточки

Люцерн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Белоко Стефан 13 0
Дрэгер Мохамед 7 2
Симани Денис 8 1
Бека Исмаил 8 0
Фрыдек Мартин 6 1
Майер Макс 6 1
Яшари Ардон 5 1
Шадер Софьян 3 2
Шюрпф Паскаль 4 1
Бурч Марко 5 0
Мюллер Мариус 4 0
Дорн Пиус 4 0
Абубакар-Анкра Асума 3 0
Severin Ottiger 3 0
Lars Villiger 3 0
Эмини Лорик 2 0
Гентнер Кристиан 1 0
Ташар Варол 1 0
Кадак Якуб 1 0
Клиджэ Тибо 1 0
Дьямбу Мамади 1 0
Pascal Loretz 1 0
Luca Jaquez 1 0
Санкт-Галлен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гёртлер Лукас 11 1
Шмидт Исаак 6 2
Фалльци Альберт 8 0
Matej Maglica 8 0
Кинтилья Хорди 7 0
Ати-Зиги Лоуренс 3 2
Гийемено Джереми 6 0
Стильхарт Базиль 4 1
Даяку Леон 2 2
Латте Лат Эммануэль 5 0
Christian Witzig 5 0
Фон Моос Юлиан 2 1
Гиндо Дауда 3 0
Жеббель Виллем 2 0
Стеригу Леонидас 2 0
Азеведо Рикардо 2 0
Аколо Чадрак 1 0
Шуберт Фабиан 1 0
Кемптер Михаэль 1 0
Гвидотти Стефано 1 0
Patrick Sutter 1 0

Результаты матчей

Люцерн
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
Санкт-Галлен
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
18% (3)
35% (6)
47% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

3
4

Волевые поражения

12
14
Люцерн
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
29% (5)
35% (6)
Санкт-Галлен
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

18
9

Волевые поражения

23
28
Люцерн
47.8%
52.2%
11 побед 12 поражений
Первый тайм
30% (10)
45% (15)
24% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (11)
30% (10)
36% (12)
Санкт-Галлен
30.4%
69.6%
7 побед 16 поражений
Первый тайм
18% (6)
42% (14)
39% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (6)
45% (15)
36% (12)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

6
8

Волевые победы

21
13

Волевые поражения

35
42

Голы по времени матча

Забито

25
28
12 В 1-м тайме 17
13 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 6
20 Не забивали 22
2
8%
5
18%
1-15
4
16%
4
14%
16-30
6
24%
8
29%
31-45
3
12%
6
21%
46-60
5
20%
2
7%
61-75
5
20%
3
11%
76-90

Пропущено

22
26
10 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 15
3
14%
7
27%
1-15
4
18%
4
15%
16-30
3
14%
3
12%
31-45
2
9%
4
15%
46-60
3
14%
4
15%
61-75
7
32%
4
15%
76-90

Забито

26
32
11 В 1-м тайме 19
15 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 11
21 Не забивали 17
2
8%
5
16%
1-15
6
23%
8
25%
16-30
3
12%
6
19%
31-45
7
27%
6
19%
46-60
4
15%
3
9%
61-75
4
15%
4
13%
76-90

Пропущено

27
22
14 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 14
3
11%
2
9%
1-15
2
7%
4
18%
16-30
9
33%
4
18%
31-45
1
4%
7
32%
46-60
5
19%
2
9%
61-75
7
26%
3
14%
76-90

Забито

51
60
23 В 1-м тайме 36
28 Во 2-м тайме 24
16 Забивали первыми 17
8 Не забивали 6
4
8%
10
17%
1-15
10
20%
12
20%
16-30
9
18%
14
23%
31-45
10
20%
12
20%
46-60
9
18%
5
8%
61-75
9
18%
7
12%
76-90

Пропущено

49
48
24 В 1-м тайме 24
25 Во 2-м тайме 24
16 Пропускали первыми 16
27 Не пропускали 29
6
12%
9
19%
1-15
6
12%
8
17%
16-30
12
24%
7
15%
31-45
3
6%
11
23%
46-60
8
16%
6
13%
61-75
14
29%
7
15%
76-90

Результаты последних матчей

Люцерн
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Грасcхоппер - Люцерн 2:0 Люцерн - Лугано 2:2 Янг Бойз - Люцерн 5:1 Люцерн - Винтертур 3:1
Базель - Люцерн 0:2 Люцерн - Цюрих 4:1 Винтертур - Люцерн 1:2 Люцерн - Сьон 1:2 Люцерн - Беллинцона 5:0 Цюрих - Люцерн 2:1 Серветт - Люцерн 0:1 Люцерн - Базель 0:1 Люцерн - Грасcхоппер 1:0 Санкт-Галлен - Люцерн 2:2 Лугано - Люцерн 1:1 Люцерн - Янг Бойз 1:1 Тун - Люцерн 2:2 Базель - Люцерн 2:3 Люцерн - Цюрих 2:2 Бохум - Люцерн 1:1
Санкт-Галлен
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Санкт-Галлен - Базель 6:1 Санкт-Галлен - Янг Бойз 0:2 Серветт - Санкт-Галлен 1:1 Санкт-Галлен - Лугано 1:2
Цюрих - Санкт-Галлен 1:0 Санкт-Галлен - Винтертур 2:3 Лугано - Санкт-Галлен 1:1 Санкт-Галлен - Цюрих 2:2 Аугсбург - Санкт-Галлен 4:2 Винтертур - Санкт-Галлен 1:0 Базель - Санкт-Галлен 1:1 Санкт-Галлен - Грасcхоппер 1:1 Санкт-Галлен - Базель 1:2 Сьон - Санкт-Галлен 0:4 Санкт-Галлен - Люцерн 2:2 Янг Бойз - Санкт-Галлен 5:1 Брюль - Санкт-Галлен 0:1 Санкт-Галлен - Серветт 3:0 Цюрих - Санкт-Галлен 1:0 Санкт-Галлен - Базель 1:1

Результаты матчей

Люцерн
Санкт-Галлен

Точный счет

1:1
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:1
4 раза 24%
1:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 38%
0
3 раза 19%
2
3 раза 19%
3
3 раза 19%
4
1 раз 6%
2
7 раз 41%
1
6 раз 35%
0
1 раз 6%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
6
1 раз 6%

Точный счет

1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:6
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:0
5 раз 31%
1:1
3 раза 19%
3:2
2 раза 13%
0:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:7
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 35%
0
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
2 раза 12%
6
1 раз 6%
0
5 раз 31%
1
5 раз 31%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
7
1 раз 6%

Точный счет

1:1
5 раз 15%
1:2
4 раза 12%
2:0
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
0:2
3 раза 9%
4:1
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
3:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:6
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:1
7 раз 21%
1:0
5 раз 15%
2:1
3 раза 9%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
2:7
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
12 раз 36%
0
7 раз 21%
2
7 раз 21%
3
5 раз 15%
4
1 раз 3%
6
1 раз 3%
1
11 раз 33%
2
9 раз 27%
0
6 раз 18%
3
3 раза 9%
4
2 раза 6%
6
1 раз 3%
7
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Люцерн
Санкт-Галлен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
16
1
7
9
1.5
10
7
4
12
2.5
3
14
1
15
3.5
2
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
4
0.5
Больше Меньше
11
5
7
10
1.5
6
10
3
14
2.5
4
12
1
16
3.5
2
14
1
16
4.5
1
15
1
16
5.5
1
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
26
7
0.5
Больше Меньше
27
6
14
19
1.5
16
17
7
26
2.5
7
26
2
31
3.5
4
29
1
32
4.5
2
31
1
32
5.5
2
31
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 33 19 11 3 78 - 27 68
2.
Серветт
 34 13 15 6 49 - 43 54
3.
Лугано
 33 13 11 9 53 - 44 50
4.
Люцерн
 1:1 34 12 11 11 52 - 50 47
5.
Грасcхоппер
 33 12 7 14 52 - 57 43
6.
Базель
 33 10 12 11 44 - 45 42
7.
Санкт-Галлен
 1:1 34 10 11 13 60 - 50 41
8.
Цюрих
 33 8 14 11 35 - 51 38
9.
Винтертур
 34 8 8 18 31 - 62 32
10.
Сьон
 33 7 10 16 40 - 65 31
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 17 13 4 0 52 - 10 43
2.
Серветт
 17 8 8 1 28 - 13 32
3.
Лугано
 17 8 5 4 30 - 21 29
4.
Грасcхоппер
 17 9 2 6 33 - 27 29
5.
Санкт-Галлен
 1:1 17 7 6 4 33 - 21 27
6.
Люцерн
 1:1 17 5 7 5 26 - 23 22
7.
Базель
 16 5 7 4 23 - 19 22
8.
Цюрих
 16 4 8 4 19 - 22 20
9.
Винтертур
 17 5 4 8 15 - 30 19
10.
Сьон
 16 2 4 10 16 - 33 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 16 6 7 3 26 - 17 25
2.
Люцерн
 1:1 17 7 4 6 26 - 27 25
3.
Серветт
 17 5 7 5 21 - 30 22
4.
Лугано
 16 5 6 5 23 - 23 21
5.
Сьон
 17 5 6 6 24 - 32 21
6.
Базель
 17 5 5 7 21 - 26 20
7.
Цюрих
 17 4 6 7 16 - 29 18
8.
Санкт-Галлен
 1:1 17 3 5 9 27 - 29 14
9.
Грасcхоппер
 16 3 5 8 19 - 30 14
10.
Винтертур
 17 3 4 10 16 - 32 13
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  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Челлендж Лигу

Топ бомбардиров
Янг Бойз Иттен Седрик 19 (8)
Янг Бойз Нсаме Жан-Пьер 18 (4)
Лугано Целар Жан 15 (3)
Санкт-Галлен Гийемено Джереми 11 (7)
Люцерн Майер Макс 11 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Люцерн Белоко Стефан 13
Винтертур Samir Ramizi 1 11
Санкт-Галлен Гёртлер Лукас 1 11
Базель Бургер Ваутер 2 8
Янг Бойз Зесигер Седрик 1 9
Весь список
Лучшие коэффициенты
Люцерн
Ничья
Санкт-Галлен
3.30
4.31
4.70
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Люцерн 1:1 Санкт-Галлен онлайн

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