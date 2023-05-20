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Швейцария: Суперлига
2022-2023

Тур: 34. Стадион: . Зрители: 15704
Люцерн
1:1
Конец матча
Санкт-Галлен
0'
15' Желтая карточка
Майер Макс
18' Желтая карточка
Яшари Ардон
1:0
24' Гол
Lars Villiger
1:1
45' Гол
Латте Лат Эммануэль
57' Желтая карточка
Гёртлер Лукас
64' Желтая карточка
Matej Maglica
74' Красная карточка
Симани Денис
90'+9

Ход матча

15'
Майер Макс
 
18'
Яшари Ардон
 
24'
Lars Villiger
1:0
45'
1:1
Латте Лат Эммануэль
(Фон Моос Юлиан)
57'
 
Гёртлер Лукас
64'
 
Matej Maglica
65'
Абубакар-Анкра Асума
Дрэгер Мохамед
 
70'
 
Жеббель Виллем
Christian Witzig
70'
 
Шмидт Исаак
Гийемено Джереми
74'
Симани Денис
 
78'
Severin Ottiger
Lars Villiger
 
83'
 
Noha Ndombasi
Patrick Sutter
83'
 
Аколо Чадрак
Фон Моос Юлиан
85'
Luke Breedijk
Майер Макс
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 5
  • 2 Удары в створ 4
  • 5 Угловые 9
  • 1 Офсайды 0
  • 16 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 1 Красные карточки 0
  • 43 Владение мячом, % 57
90
Васич
Васо
46
Бурч
Марко
5
Симани
Денис
30
Бека
Исмаил
2
Дрэгер
Мохамед
13
Фрыдек
Мартин
18
Белоко
Стефан
6
Яшари
Ардон
7
Майер
Макс
20
Дорн
Пиус
27
Lars
Villiger
1
Ати-Зиги
Лоуренс
30
Patrick
Sutter
4
Стеригу
Леонидас
5
Matej
Maglica
24
Кемптер
Михаэль
8
Кинтилья
Хорди
11
Фон
Моос
Юлиан
16
Гёртлер
Лукас
37
Christian
Witzig
9
Гийемено
Джереми
22
Латте
Лат
Эммануэль
Люцерн
3-4-2-1
Санкт-Галлен
4-1-4-1

История личных встреч

Люцерн
Санкт-Галлен

33 матча

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
27 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

69.7%
27.3%
3%
23 победы 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

72.7%
24.2%
3.1%
24 победы 8 ничьих 0 побед

26 матчей

34.6%
65.4%
0 побед 9 ничьих 17 побед

Первый тайм

42.3%
57.7%
0 побед 11 ничьих 16 побед

Второй тайм

34.6%
65.4%
0 побед 9 ничьих 18 побед

59 матчей

45.8%
25.4%
28.8%
27 побед 15 ничьих 17 побед

Первый тайм

39%
33.9%
27.1%
23 победы 20 ничьих 16 побед

Второй тайм

40.7%
28.8%
30.5%
24 победы 17 ничьих 18 побед

История матчей

С
2:2
С
3:3
С
4:1
С
3:2
С
3:2
С
2:0
С
2:2
К
1:3
С
0:0
С
4:2
С
2:1
С
2:2
С
4:1
С
1:0
С
1:4
С
0:2
С
1:2
С
3:0
С
2:1
С
0:1
С
2:3
С
3:1
С
3:0
С
0:2
С
2:0
С
1:1
С
3:0
С
3:0
С
1:4
С
0:1
С
1:0
К
2:3
С
0:1
С
6:2
С
0:0
С
0:0
С
1:2
С
2:1
С
1:0
С
1:1
С
3:1
С
4:1
С
2:0
С
4:0
С
1:1
С
1:1
С
0:4
С
1:1
С
1:2
С
4:0
ТМС
1:1
С
3:1
С
2:3
К
1:4
С
1:1
С
3:1
С
1:0
С
2:1
С
1:1

Голы

Всего голов

60
43

Голов в среднем за матч

2.07
1.43

Среднее время на гол

43
62

Всего голов

48
34

Голов в среднем за матч

1.6
1.17

Среднее время на гол

56
76

Всего голов

108
77

Голов в среднем за матч

1.83
1.31

Тотал матчей

2.5
56
Больше 95%
Меньше 5%
3
49
Больше 83%
Меньше 17%
10
36
Больше 61%
Меньше 39%
23
25
Больше 42%
Меньше 58%
34
14
Больше 24%
Меньше 76%
45
3
Больше 5%
Меньше 95%
56
1
Больше 2%
Меньше 98%
58
1
Больше 2%
Меньше 98%
58

Среднее время на гол

49
68

Бомбардиры внутри турнира

Люцерн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Майер Макс 11 (5) 0.32
Соргич Деян 8 0.24
Шюрпф Паскаль 4 0.12
Дорн Пиус 4 0.12
Фрыдек Мартин 3 0.09
Дрэгер Мохамед 3 0.09
Абубакар-Анкра Асума 3 0.09
Шадер Софьян 3 0.09
Бурч Марко 3 0.09
Белоко Стефан 2 0.06
Яшари Ардон 1 0.03
Бека Исмаил 1 0.03
Гентнер Кристиан 1 0.03
Lars Villiger 1 0.03
Кадак Якуб 1 0.03
Мбунга-Кимпиока Бенджамин 1 0.03
Luke Breedijk 1 0.03
Severin Ottiger 0 0
Ташар Варол 0 0
Санкт-Галлен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гийемено Джереми 11 (3) 0.32
Латте Лат Эммануэль 11 0.32
Гёртлер Лукас 8 (1) 0.24
Аколо Чадрак 6 (1) 0.18
Фон Моос Юлиан 3 0.09
Шмидт Исаак 3 0.09
Christian Witzig 3 0.09
Стильхарт Базиль 3 0.09
Карлен Грегори 3 0.09
Шуберт Фабиан 3 0.09
Жеббель Виллем 2 0.06
Кинтилья Хорди 1 0.03
Гиндо Дауда 1 0.03
Matej Maglica 1 (1) 0.03
Даяку Леон 0 0
Азеведо Рикардо 0 0
Patrick Sutter 0 0
Кемптер Михаэль 0 0
Гвидотти Стефано 0 0

Карточки

Люцерн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Белоко Стефан 13 0
Симани Денис 8 2
Дрэгер Мохамед 7 2
Бека Исмаил 8 0
Фрыдек Мартин 6 1
Майер Макс 6 1
Яшари Ардон 5 1
Шадер Софьян 3 2
Шюрпф Паскаль 4 1
Бурч Марко 5 0
Мюллер Мариус 4 0
Дорн Пиус 4 0
Абубакар-Анкра Асума 3 0
Severin Ottiger 3 0
Lars Villiger 3 0
Эмини Лорик 2 0
Гентнер Кристиан 1 0
Ташар Варол 1 0
Кадак Якуб 1 0
Клиджэ Тибо 1 0
Дьямбу Мамади 1 0
Pascal Loretz 1 0
Luca Jaquez 1 0
Санкт-Галлен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гёртлер Лукас 11 1
Шмидт Исаак 6 2
Фалльци Альберт 8 0
Matej Maglica 8 0
Кинтилья Хорди 7 0
Ати-Зиги Лоуренс 3 2
Гийемено Джереми 6 0
Стильхарт Базиль 4 1
Даяку Леон 2 2
Латте Лат Эммануэль 5 0
Christian Witzig 5 0
Фон Моос Юлиан 2 1
Гиндо Дауда 3 0
Жеббель Виллем 2 0
Стеригу Леонидас 2 0
Азеведо Рикардо 2 0
Аколо Чадрак 1 0
Шуберт Фабиан 1 0
Кемптер Михаэль 1 0
Гвидотти Стефано 1 0
Patrick Sutter 1 0

Результаты матчей

Люцерн
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
24% (4)
53% (9)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
Санкт-Галлен
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
18% (3)
35% (6)
47% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

3
4

Волевые поражения

13
15
Люцерн
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
29% (5)
35% (6)
Санкт-Галлен
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
18% (3)
53% (9)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

18
9

Волевые поражения

23
28
Люцерн
47.8%
52.2%
11 побед 12 поражений
Первый тайм
29% (10)
47% (16)
24% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (11)
32% (11)
35% (12)
Санкт-Галлен
30.4%
69.6%
7 побед 16 поражений
Первый тайм
18% (6)
44% (15)
38% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (6)
47% (16)
35% (12)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

6
8

Волевые победы

21
13

Волевые поражения

36
43

Голы по времени матча

Забито

26
29
13 В 1-м тайме 18
13 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 6
20 Не забивали 22
2
8%
5
17%
1-15
5
19%
4
14%
16-30
6
23%
9
31%
31-45
3
12%
6
21%
46-60
5
19%
2
7%
61-75
5
19%
3
10%
76-90

Пропущено

23
27
11 В 1-м тайме 15
12 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 11
15 Не пропускали 16
3
13%
7
26%
1-15
4
17%
5
19%
16-30
4
17%
3
11%
31-45
2
9%
4
15%
46-60
3
13%
4
15%
61-75
7
30%
4
15%
76-90

Забито

26
32
11 В 1-м тайме 19
15 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 11
22 Не забивали 18
2
8%
5
16%
1-15
6
23%
8
25%
16-30
3
12%
6
19%
31-45
7
27%
6
19%
46-60
4
15%
3
9%
61-75
4
15%
4
13%
76-90

Пропущено

27
22
14 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 14
3
11%
2
9%
1-15
2
7%
4
18%
16-30
9
33%
4
18%
31-45
1
4%
7
32%
46-60
5
19%
2
9%
61-75
7
26%
3
14%
76-90

Забито

52
61
24 В 1-м тайме 37
28 Во 2-м тайме 24
17 Забивали первыми 17
8 Не забивали 6
4
8%
10
16%
1-15
11
21%
12
20%
16-30
9
17%
15
25%
31-45
10
19%
12
20%
46-60
9
17%
5
8%
61-75
9
17%
7
11%
76-90

Пропущено

50
49
25 В 1-м тайме 25
25 Во 2-м тайме 24
16 Пропускали первыми 17
28 Не пропускали 30
6
12%
9
18%
1-15
6
12%
9
18%
16-30
13
26%
7
14%
31-45
3
6%
11
22%
46-60
8
16%
6
12%
61-75
14
28%
7
14%
76-90

Результаты последних матчей

Люцерн
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Грасcхоппер - Люцерн 2:0 Люцерн - Лугано 2:2 Янг Бойз - Люцерн 5:1 Люцерн - Винтертур 3:1
Базель - Люцерн 0:2 Люцерн - Цюрих 4:1 Винтертур - Люцерн 1:2 Люцерн - Сьон 1:2 Люцерн - Беллинцона 5:0 Цюрих - Люцерн 2:1 Серветт - Люцерн 0:1 Люцерн - Базель 0:1 Люцерн - Грасcхоппер 1:0 Санкт-Галлен - Люцерн 2:2 Лугано - Люцерн 1:1 Люцерн - Янг Бойз 1:1 Тун - Люцерн 2:2 Базель - Люцерн 2:3 Люцерн - Цюрих 2:2 Бохум - Люцерн 1:1
Санкт-Галлен
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Санкт-Галлен - Базель 6:1 Санкт-Галлен - Янг Бойз 0:2 Серветт - Санкт-Галлен 1:1 Санкт-Галлен - Лугано 1:2
Цюрих - Санкт-Галлен 1:0 Санкт-Галлен - Винтертур 2:3 Лугано - Санкт-Галлен 1:1 Санкт-Галлен - Цюрих 2:2 Аугсбург - Санкт-Галлен 4:2 Винтертур - Санкт-Галлен 1:0 Базель - Санкт-Галлен 1:1 Санкт-Галлен - Грасcхоппер 1:1 Санкт-Галлен - Базель 1:2 Сьон - Санкт-Галлен 0:4 Санкт-Галлен - Люцерн 2:2 Янг Бойз - Санкт-Галлен 5:1 Брюль - Санкт-Галлен 0:1 Санкт-Галлен - Серветт 3:0 Цюрих - Санкт-Галлен 1:0 Санкт-Галлен - Базель 1:1

Результаты матчей

Люцерн
Санкт-Галлен

Точный счет

1:1
4 раза 24%
0:2
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:1
4 раза 24%
1:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 41%
0
3 раза 18%
2
3 раза 18%
3
3 раза 18%
4
1 раз 6%
2
7 раз 41%
1
6 раз 35%
0
1 раз 6%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
6
1 раз 6%

Точный счет

1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:6
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:0
5 раз 29%
1:1
4 раза 24%
3:2
2 раза 12%
0:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:7
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 35%
0
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
2 раза 12%
6
1 раз 6%
1
6 раз 35%
0
5 раз 29%
2
2 раза 12%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%
7
1 раз 6%

Точный счет

1:1
6 раз 18%
1:2
4 раза 12%
2:0
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
0:2
3 раза 9%
4:1
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
3:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:6
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:1
8 раз 24%
1:0
5 раз 15%
2:1
3 раза 9%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
2:7
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
13 раз 38%
0
7 раз 21%
2
7 раз 21%
3
5 раз 15%
4
1 раз 3%
6
1 раз 3%
1
12 раз 35%
2
9 раз 26%
0
6 раз 18%
3
3 раза 9%
4
2 раза 6%
6
1 раз 3%
7
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Люцерн
Санкт-Галлен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
3
0.5
Больше Меньше
16
1
7
10
1.5
10
7
4
13
2.5
3
14
1
16
3.5
2
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
4
0.5
Больше Меньше
12
5
7
10
1.5
6
11
3
14
2.5
4
13
1
16
3.5
2
15
1
16
4.5
1
16
1
16
5.5
1
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
27
7
0.5
Больше Меньше
28
6
14
20
1.5
16
18
7
27
2.5
7
27
2
32
3.5
4
30
1
33
4.5
2
32
1
33
5.5
2
32
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 33 19 11 3 78 - 27 68
2.
Серветт
 34 13 15 6 49 - 43 54
3.
Лугано
 33 13 11 9 53 - 44 50
4.
Люцерн
 34 12 11 11 52 - 50 47
5.
Грасcхоппер
 33 12 7 14 52 - 57 43
6.
Базель
 33 10 12 11 44 - 45 42
7.
Санкт-Галлен
 34 10 11 13 60 - 50 41
8.
Цюрих
 33 8 14 11 35 - 51 38
9.
Винтертур
 34 8 8 18 31 - 62 32
10.
Сьон
 33 7 10 16 40 - 65 31
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 17 13 4 0 52 - 10 43
2.
Серветт
 17 8 8 1 28 - 13 32
3.
Лугано
 17 8 5 4 30 - 21 29
4.
Грасcхоппер
 17 9 2 6 33 - 27 29
5.
Санкт-Галлен
 17 7 6 4 33 - 21 27
6.
Люцерн
 17 5 7 5 26 - 23 22
7.
Базель
 16 5 7 4 23 - 19 22
8.
Цюрих
 16 4 8 4 19 - 22 20
9.
Винтертур
 17 5 4 8 15 - 30 19
10.
Сьон
 16 2 4 10 16 - 33 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 16 6 7 3 26 - 17 25
2.
Люцерн
 17 7 4 6 26 - 27 25
3.
Серветт
 17 5 7 5 21 - 30 22
4.
Лугано
 16 5 6 5 23 - 23 21
5.
Сьон
 17 5 6 6 24 - 32 21
6.
Базель
 17 5 5 7 21 - 26 20
7.
Цюрих
 17 4 6 7 16 - 29 18
8.
Санкт-Галлен
 17 3 5 9 27 - 29 14
9.
Грасcхоппер
 16 3 5 8 19 - 30 14
10.
Винтертур
 17 3 4 10 16 - 32 13
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  • — Вылет в Челлендж Лигу

Топ бомбардиров
Янг Бойз Иттен Седрик 19 (8)
Янг Бойз Нсаме Жан-Пьер 18 (4)
Лугано Целар Жан 15 (3)
Санкт-Галлен Гийемено Джереми 11 (7)
Люцерн Майер Макс 11 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Люцерн Белоко Стефан 13
Винтертур Samir Ramizi 1 11
Санкт-Галлен Гёртлер Лукас 1 11
Люцерн Симани Денис 2 8
Базель Бургер Ваутер 2 8
Весь список
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    • Описание гола
      24'
      Г О О О О Л - Lars Villiger бьет в цель!
    • Желтая карточка
      18'
      Яшари Ардон получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      15'
      Майер Макс получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Люцерн 1:1 Санкт-Галлен онлайн

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