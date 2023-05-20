Тур: 34. Стадион: Свисспорарена. Зрители: 15704
1:1
Конец матча
0'
15' Желтая карточкаМайер Макс
18' Желтая карточкаЯшари Ардон
1:0
24' ГолLars Villiger
1:1
45' ГолЛатте Лат Эммануэль
57' Желтая карточкаГёртлер Лукас
64' Желтая карточкаMatej Maglica
74' Красная карточкаСимани Денис
90'+9
Ход матча
15'
18'
24'
1:0
45'
57'
64'
74'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 5
-
2 Удары в створ 4
-
5 Угловые 9
-
1 Офсайды 0
-
16 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 2
-
1 Красные карточки 0
-
43 Владение мячом, % 57
90
Васич
Васо
46
Бурч
Марко
30
Бека
Исмаил
20
Дорн
Пиус
- Основной состав
-
90 Васич ВасоВратарь
-
46 Бурч МаркоЗащитник
- Защитник
-
30 Бека ИсмаилЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Дорн ПиусПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
41 Noah Rupp
-
-
44 Diego Heller
-
-
-
Главный тренер: Фрик Марио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
33 Шмидт ИсаакЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Аколо ЧадракНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Peter Zeidler
История личных встреч
Люцерн
Санкт-Галлен
33 матча
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
27 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
69.7%
27.3%
3%
23 победы 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
72.7%
24.2%
3.1%
24 победы 8 ничьих 0 побед
26 матчей
34.6%
65.4%
0 побед 9 ничьих 17 побед
Первый тайм
42.3%
57.7%
0 побед 11 ничьих 16 побед
Второй тайм
34.6%
65.4%
0 побед 9 ничьих 18 побед
59 матчей
45.8%
25.4%
28.8%
27 побед 15 ничьих 17 побед
Первый тайм
39%
33.9%
27.1%
23 победы 20 ничьих 16 побед
Второй тайм
40.7%
28.8%
30.5%
24 победы 17 ничьих 18 побед
История матчей
Голы
Всего голов
60
43
Голов в среднем за матч
2.07
1.43
Среднее время на гол
43
62
Всего голов
48
34
Голов в среднем за матч
1.6
1.17
Среднее время на гол
56
76
Всего голов
108
77
Голов в среднем за матч
1.83
1.31
Тотал матчей
2.5
56
Больше 95%
Меньше 5%
3
49
Больше 83%
Меньше 17%
10
36
Больше 61%
Меньше 39%
23
25
Больше 42%
Меньше 58%
34
14
Больше 24%
Меньше 76%
45
3
Больше 5%
Меньше 95%
56
1
Больше 2%
Меньше 98%
58
1
Больше 2%
Меньше 98%
58
Среднее время на гол
49
68
Бомбардиры внутри турнира
Люцерн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Майер Макс
|11 (5)
|0.32
|Соргич Деян
|8
|0.24
|Шюрпф Паскаль
|4
|0.12
|Дорн Пиус
|4
|0.12
|Фрыдек Мартин
|3
|0.09
|Дрэгер Мохамед
|3
|0.09
|Абубакар-Анкра Асума
|3
|0.09
|Шадер Софьян
|3
|0.09
|Бурч Марко
|3
|0.09
|Белоко Стефан
|2
|0.06
|Яшари Ардон
|1
|0.03
|Бека Исмаил
|1
|0.03
|Гентнер Кристиан
|1
|0.03
|Lars Villiger
|1
|0.03
|Кадак Якуб
|1
|0.03
|Мбунга-Кимпиока Бенджамин
|1
|0.03
|Luke Breedijk
|1
|0.03
|Severin Ottiger
|0
|0
|Ташар Варол
|0
|0
Санкт-Галлен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гийемено Джереми
|11 (3)
|0.32
|Латте Лат Эммануэль
|11
|0.32
|Гёртлер Лукас
|8 (1)
|0.24
|Аколо Чадрак
|6 (1)
|0.18
|Фон Моос Юлиан
|3
|0.09
|Шмидт Исаак
|3
|0.09
|Christian Witzig
|3
|0.09
|Стильхарт Базиль
|3
|0.09
|Карлен Грегори
|3
|0.09
|Шуберт Фабиан
|3
|0.09
|Жеббель Виллем
|2
|0.06
|Кинтилья Хорди
|1
|0.03
|Гиндо Дауда
|1
|0.03
|Matej Maglica
|1 (1)
|0.03
|Даяку Леон
|0
|0
|Азеведо Рикардо
|0
|0
|Patrick Sutter
|0
|0
|Кемптер Михаэль
|0
|0
|Гвидотти Стефано
|0
|0
Карточки
Люцерн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Белоко Стефан
|13
|0
|Симани Денис
|8
|2
|Дрэгер Мохамед
|7
|2
|Бека Исмаил
|8
|0
|Фрыдек Мартин
|6
|1
|Майер Макс
|6
|1
|Яшари Ардон
|5
|1
|Шадер Софьян
|3
|2
|Шюрпф Паскаль
|4
|1
|Бурч Марко
|5
|0
|Мюллер Мариус
|4
|0
|Дорн Пиус
|4
|0
|Абубакар-Анкра Асума
|3
|0
|Severin Ottiger
|3
|0
|Lars Villiger
|3
|0
|Эмини Лорик
|2
|0
|Гентнер Кристиан
|1
|0
|Ташар Варол
|1
|0
|Кадак Якуб
|1
|0
|Клиджэ Тибо
|1
|0
|Дьямбу Мамади
|1
|0
|Pascal Loretz
|1
|0
|Luca Jaquez
|1
|0
Санкт-Галлен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гёртлер Лукас
|11
|1
|Шмидт Исаак
|6
|2
|Фалльци Альберт
|8
|0
|Matej Maglica
|8
|0
|Кинтилья Хорди
|7
|0
|Ати-Зиги Лоуренс
|3
|2
|Гийемено Джереми
|6
|0
|Стильхарт Базиль
|4
|1
|Даяку Леон
|2
|2
|Латте Лат Эммануэль
|5
|0
|Christian Witzig
|5
|0
|Фон Моос Юлиан
|2
|1
|Гиндо Дауда
|3
|0
|Жеббель Виллем
|2
|0
|Стеригу Леонидас
|2
|0
|Азеведо Рикардо
|2
|0
|Аколо Чадрак
|1
|0
|Шуберт Фабиан
|1
|0
|Кемптер Михаэль
|1
|0
|Гвидотти Стефано
|1
|0
|Patrick Sutter
|1
|0
Результаты матчей
Люцерн
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
24% (4)
53% (9)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
Санкт-Галлен
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
18% (3)
35% (6)
47% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
3
4
Волевые поражения
13
15
Люцерн
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
29% (5)
35% (6)
Санкт-Галлен
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
18% (3)
53% (9)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
18
9
Волевые поражения
23
28
Люцерн
47.8%
52.2%
11 побед 12 поражений
Первый тайм
29% (10)
47% (16)
24% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (11)
32% (11)
35% (12)
Санкт-Галлен
30.4%
69.6%
7 побед 16 поражений
Первый тайм
18% (6)
44% (15)
38% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (6)
47% (16)
35% (12)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
6
8
Волевые победы
21
13
Волевые поражения
36
43
Голы по времени матча
Забито
26
29
13 В 1-м тайме 18
13 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 6
20 Не забивали 22
2
8%
5
17%
1-15
5
19%
4
14%
16-30
6
23%
9
31%
31-45
3
12%
6
21%
46-60
5
19%
2
7%
61-75
5
19%
3
10%
76-90
Пропущено
23
27
11 В 1-м тайме 15
12 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 11
15 Не пропускали 16
3
13%
7
26%
1-15
4
17%
5
19%
16-30
4
17%
3
11%
31-45
2
9%
4
15%
46-60
3
13%
4
15%
61-75
7
30%
4
15%
76-90
Забито
26
32
11 В 1-м тайме 19
15 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 11
22 Не забивали 18
2
8%
5
16%
1-15
6
23%
8
25%
16-30
3
12%
6
19%
31-45
7
27%
6
19%
46-60
4
15%
3
9%
61-75
4
15%
4
13%
76-90
Пропущено
27
22
14 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 14
3
11%
2
9%
1-15
2
7%
4
18%
16-30
9
33%
4
18%
31-45
1
4%
7
32%
46-60
5
19%
2
9%
61-75
7
26%
3
14%
76-90
Забито
52
61
24 В 1-м тайме 37
28 Во 2-м тайме 24
17 Забивали первыми 17
8 Не забивали 6
4
8%
10
16%
1-15
11
21%
12
20%
16-30
9
17%
15
25%
31-45
10
19%
12
20%
46-60
9
17%
5
8%
61-75
9
17%
7
11%
76-90
Пропущено
50
49
25 В 1-м тайме 25
25 Во 2-м тайме 24
16 Пропускали первыми 17
28 Не пропускали 30
6
12%
9
18%
1-15
6
12%
9
18%
16-30
13
26%
7
14%
31-45
3
6%
11
22%
46-60
8
16%
6
12%
61-75
14
28%
7
14%
76-90
Результаты последних матчей
Люцерн
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Грасcхоппер - Люцерн 2:0 Люцерн - Лугано 2:2 Янг Бойз - Люцерн 5:1 Люцерн - Винтертур 3:1
Базель - Люцерн 0:2 Люцерн - Цюрих 4:1 Винтертур - Люцерн 1:2 Люцерн - Сьон 1:2 Люцерн - Беллинцона 5:0 Цюрих - Люцерн 2:1 Серветт - Люцерн 0:1 Люцерн - Базель 0:1 Люцерн - Грасcхоппер 1:0 Санкт-Галлен - Люцерн 2:2 Лугано - Люцерн 1:1 Люцерн - Янг Бойз 1:1 Тун - Люцерн 2:2 Базель - Люцерн 2:3 Люцерн - Цюрих 2:2 Бохум - Люцерн 1:1
Санкт-Галлен
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Санкт-Галлен - Базель 6:1 Санкт-Галлен - Янг Бойз 0:2 Серветт - Санкт-Галлен 1:1 Санкт-Галлен - Лугано 1:2
Цюрих - Санкт-Галлен 1:0 Санкт-Галлен - Винтертур 2:3 Лугано - Санкт-Галлен 1:1 Санкт-Галлен - Цюрих 2:2 Аугсбург - Санкт-Галлен 4:2 Винтертур - Санкт-Галлен 1:0 Базель - Санкт-Галлен 1:1 Санкт-Галлен - Грасcхоппер 1:1 Санкт-Галлен - Базель 1:2 Сьон - Санкт-Галлен 0:4 Санкт-Галлен - Люцерн 2:2 Янг Бойз - Санкт-Галлен 5:1 Брюль - Санкт-Галлен 0:1 Санкт-Галлен - Серветт 3:0 Цюрих - Санкт-Галлен 1:0 Санкт-Галлен - Базель 1:1
Результаты матчей
Люцерн
Санкт-Галлен
Точный счет
1:1
4 раза 24%
0:2
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:1
4 раза 24%
1:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 41%
0
3 раза 18%
2
3 раза 18%
3
3 раза 18%
4
1 раз 6%
2
7 раз 41%
1
6 раз 35%
0
1 раз 6%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
6
1 раз 6%
Точный счет
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:6
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:0
5 раз 29%
1:1
4 раза 24%
3:2
2 раза 12%
0:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:7
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 35%
0
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
2 раза 12%
6
1 раз 6%
1
6 раз 35%
0
5 раз 29%
2
2 раза 12%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%
7
1 раз 6%
Точный счет
1:1
6 раз 18%
1:2
4 раза 12%
2:0
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
0:2
3 раза 9%
4:1
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
3:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:6
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:1
8 раз 24%
1:0
5 раз 15%
2:1
3 раза 9%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
2:7
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
13 раз 38%
0
7 раз 21%
2
7 раз 21%
3
5 раз 15%
4
1 раз 3%
6
1 раз 3%
1
12 раз 35%
2
9 раз 26%
0
6 раз 18%
3
3 раза 9%
4
2 раза 6%
6
1 раз 3%
7
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Люцерн
Санкт-Галлен
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
143
Больше Меньше
161
710
107
413
314
116
215
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
134
Больше Меньше
125
710
611
314
413
116
215
116
116
116
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
277
Больше Меньше
286
1420
1618
727
727
232
430
133
232
133
232
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Челлендж Лигу
|Янг Бойз
|Иттен Седрик
|19 (8)
|Янг Бойз
|Нсаме Жан-Пьер
|18 (4)
|Лугано
|Целар Жан
|15 (3)
|Санкт-Галлен
|Гийемено Джереми
|11 (7)
|Люцерн
|Майер Макс
|11 (5)
|Люцерн
|Белоко Стефан
|13
|Винтертур
|Samir Ramizi
|1 11
|Санкт-Галлен
|Гёртлер Лукас
|1 11
|Люцерн
|Симани Денис
|2 8
|Базель
|Бургер Ваутер
|2 8