Перед штрафной площадью гостей в верховой борьбе столкнулись головами Лисакович и Радмановац. У обоих рассечения с кровотечениями. Медики вышли накладывать повязки.

Радмановац и Лисакович продолжат игру с повязками на головах. Окровавленные футболки заменены. Встреча продолжилась.

Пряхин справа с двадцати одного метра пробил выше ворот.

Митков слева вывел к воротам Самошникова, который по воротам пробил слабо. Латышонок смог забрать мяч в руки.

Барков на чужой половине поля толкнул в спину Кабутова.

Грицаенко у центрального круга в верховой борьбе ударил локтем Баркова и получил жёлтую карточку.

Уже Латышонок выходит почти к центральному кругу, чтобы побыстрее отправить мяч в линию атаки.

Пряхин слева пас на ход Мусаеву сделал немного сильно.

Уридия слева вышел один на один с голкипером и с десяти метров пробил выше перекладины.

Замена в составе "Рубина": вместо Джоэля Фамейе на поле вышел Виталий Лисакович.

Замена в составе "Рубина": вместо Мераби Уридии на поле вышел Димитар Митков.

Пас Малярова вперёд по левому флангу на Мусаева перехватил Мартынович.

Замена в составе "Балтики": вместо Гедеона Гузины на поле вышел Дмитрий Барков.

Замена в составе "Балтики": вместо Тамерлана Мусаева на поле вышел Гоча Гогричиани.

"Рубин" активнее провёл стартовые минуты второго тайма. Замены хозяев в перерыве пока не внесли корректив в игру.

Зотов в чужой штрафной площади попал по ногам Осипову.

Дудиев на чужой половине поля налетел на Тесленко.

Дудиеву и Тесленко медики оказывают помощь. Будем надеяться, что столкновение не приведёт к травмам.

Гузина слева отправил вперёд Мусаева. Тамерлану на развороте не удалось обыграть двух соперников.

Пуцко справа сделал длинный заброс вперёд на Дудиева, но Грицаенко сумел сыграть на перехвате.

К середине тайма "Балтика" всё чаще стала прижимать соперников к штрафной площади. Не хватает хозяевам только точных ударов по воротам.

Пряхин от углового флага навесил к воротам. Мяч вынесен на Казаева, который с двадцати метров пробил в левую штангу.

Второй тайм в Калининграде!

В перерыве в составе "Балтики" произошли замены: вместо Эдуарда Валиахметова и Данилы Клёнкина на поле вышли Аслан Дудиев и Сергей Пряхин.

Пряхин справа с двадцати двух метров пробил по центру ворот. Дюпин забрал мяч руками.

Фамейе пофинтил в штрафной площади и откатил мяч Зотову, который с двадцати метров пробил левее ворот.

Самошников слева с двадцати двух метров пробил в дальний угол. Латышонок в прыжке отбил мяч в сторону.

Иванов с одиннадцатиметровой отметки низом пробил рядом с левой штангой.

Пряхин в центре поля попал по ногам Иванову.

Первый тайм

— Перерыв! "Балтика" - "Рубин" - 0:1.

45' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

0:1!!!

АПШАЦЕВ!!! Самошников слева вошёл в штрафную площадь и низом перевёл мяч направо на Кабутова. Мощнейший удар Дмитрия Латышонок парировал. На подборе сыграл Апшацев и ударом с двадцати трёх метров отправил мяч низом под левую штангу.

45' Апшацев на фланге сбил Клёнкина. Данил слева со штрафного навесил к воротам, откуда мяч выбил Иванов.

45' Мусаев на левом фланге не смог убежать от Мартыновича и заработал только аут.

45' 2 минуты добавил Бобровский в первом тайме.

45' Мусаев в центре поля подтолкнул в спину Мартыновича.

44' Самошников с Лазаревым потолкались у углового флага. Бобровский встречу остановил, но карточки из кармашка доставать не стал.

43' Кабутов от углового флага навесил к воротам, откуда защитники "Балтики" мяч выбили.

42' Осипов на фланге выбил мяч у Иванова.

40' Апшацев у центрального круга отобрал мяч у Клёнкина и по центру отправил вперёд Уридию. Мераби приблизился к штрафной площади и с девятнадцати метров пробил низом немного левее ворот.

39' Фамейе в центральном круге поскользнулся и сбил Валиахметова.

38' Замена в составе "Рубина": вместо Алана Дзагоева на поле вышел Олег Иванов.

37' Медики вышли оказать помощь Дзагоеву. Небольшая пауза в матче.

36' Пуцко не позволил Уридии пробить по воротам из центра штрафной площади после заброса от Кабутова справа.

35' У Самошникова слева не прошла короткая передача в штрафную площадь на партнёров.

34' Фамейе попытался слева отправить к воротам Уридию, но мяч попал в спину Валиахметову.

33' Уридия слева на скорости ушёл от Валиахметова, но подача к воротам у Мераби не получилась. Мяч улетел за пределы поля.

32' Лазарев на чужой половине поля в подкате выбил мяч у Уридии.

30' Гузина не смог сделать удобную скидку на Мусаева, а мяч полетел в руки Дюпину.

29' Самошников слева обыграл Валиахметова и с острого угла пробил по воротам. Латышонок успел сложиться и отбить мяч.

28' Фамейе справа с двадцати трёх метров несильно пробил в руки Латышонку.

27' Фамейе откатил мяч на Зотова, который с девятнадцати метров пробил низом рядом с левой штангой.

26' Дюпин на выходе забрал мяч в руки после подачи справа со штрафного к воротам.

25' Самошников на фланге сбил Валиахметова.

24' После подачи Валиахметова справа Мусаев головой пробил выше ворот.

22' Навес Мусаева справа к воротам заблокировал Мартынович.

21' Кабутов от углового флага навесил на Мартыновича, которому не удалось головой направить мяч в сторону ворот.

20' Гузина попытался вывести по центру к воротам Мусаева, но его передачу на линии штрафной площади перехватили защитники "Рубина".

19' По трибунам стадиона катится "волна". Нечасто такое можно увидеть на российских стадионах.

18' Маляров у углового флага отмахнулся от Кабутова.

17' Стартовая четверть часа матча прошла в равной борьбе. "Балтика" имеет большое количество угловых ударов, но в опасные удары по воротам превратился только один.

16' Тесленко в центре поля грубо подкатился под Лазарева и получил первую жёлтую карточку в матче.

15' Гузина второй раз оказался в офсайде.

14' А вот Грицаенко на фланге пришлось выбить мяч в аут под давлением Гузины.

13' Тесленко не позволил Гузине прорваться вперёд по правому флангу.

12' Дзагоев слева оказался в офсайде.

11' Следующий угловой удар заработал сам Клёнкин. Гузина сумел добраться до мяча после высокой подачи от Данила, но направить его в сторону ворот не смог.

10' А вот четвёртая подача Клёнкина от углового флага завершилась опасным ударом партнёра рядом со штангой.

9' Хозяева заработали уже третий угловой удар. Навес Клёнкина к ближней штанге нейтрализован, но будет следующий "стандарт".

8' Апшацев перед чужой штрафной площадью сыграл на подборе и с двадцати двух метров пробил немного левее ворот.

7' Гузина оказался в офсайде.

6' Кабутов слева со штрафного навесил к одиннадцатиметровой отметке, откуда хозяева мяч выбили.

5' Валиахметов на фланге сбил Самошникова.

4' Вторая подача Клёнкина от углового флага последовала к дальней штанге, где Гузине вверху помешал сыграть Зотов.

3' Клёнкин исполнил первый угловой удар в матче. Навес Данила к ближней штанге нейтрализовал Апшацев.

2' "Балтика" играет в белых футболках и тёмно-синих трусах, "Рубин" - в зелёной форме.