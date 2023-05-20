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  4. Первая лига 2022-2023

РОССИЯ: Первая лига
2022-2023

Тур: 32.
Балтика
0:1
Второй тайм: 76'
Рубин
0'
15' Желтая карточка
Тесленко Егор
0:1
45' Гол
Апшацев Марат
0:1
49' Не забитый пенальти
Иванов Олег
55' Желтая карточка
Дудиев Аслан

Ход матча

15'
 
Тесленко Егор
37'
 
Иванов Олег
Дзагоев Алан
45'
0:1
Апшацев Марат
46'
Дудиев Аслан
Клёнкин Данил
 
46'
Пряхин Сергей
Валиахметов Эдуард
 
49'
0:1
Иванов Олег
55'
Дудиев Аслан
 
68'
 
Лисакович Виталий
Фамейе Джоэль
68'
 
Митков Димитар
Уридия Мераби
Прогнозы 178
Балтика 39.3% (70)
X 40.4% (72)
Рубин 20.2% (36)
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Рубин

История личных встреч

Балтика
Рубин

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ПЛ
3:3

Голы

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

3
3

Среднее время на гол

30
30

Бомбардиры внутри турнира

Балтика
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гузина Гедеон 13 (2) 0.41
Мусаев Тамерлан 10 0.31
Лазарев Владислав 7 (1) 0.22
Остойич Иван 4 0.13
Барков Дмитрий 3 0.09
Пряхин Сергей 3 0.09
Клёнкин Данил 2 0.06
Кузьмин Максим 2 0.06
Маляров Кирилл 2 0.06
Казаев Ян 2 0.06
Осипов Александр 1 0.03
Фольмер Кирилл 1 0.03
Гогричиани Гоча 1 0.03
Борисенко Григорий 1 0.03
Радмановац Никола 1 0.03
Рубин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фамейе Джоэль 10 (1) 0.31
Лисакович Виталий 10 (2) 0.31
Кабутов Дмитрий 6 0.19
Дзагоев Алан 3 0.09
Тесленко Егор 3 0.09
Иванов Олег 2 0.06
Зотов Александр 2 0.06
Мусаев Леон 2 0.06
Самошников Илья 2 0.06
Апшацев Марат 2 0.06
Горбунов Игорь 1 0.03
Костюков Михаил 1 0.03
Ашурматов Рустам 1 0.03
Грицаенко Алексей 1 0.03
Бакаев Солтмурад 1 0.03
Безруков Руслан 1 0.03
Нижегородов Константин 1 0.03

Карточки

Балтика
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кашчелан Младен 7 1
Лазарев Владислав 6 1
Радмановац Никола 6 0
Казаев Ян 5 0
Маляров Кирилл 4 0
Осипов Александр 4 0
Гузина Гедеон 4 0
Дудиев Аслан 3 0
Кузьмин Максим 3 0
Пуцко Александр 2 0
Валиахметов Эдуард 2 0
Барков Дмитрий 2 0
Тишкин Максим 1 0
Клёнкин Данил 1 0
Остойич Иван 1 0
Латышонок Евгений 1 0
Фольмер Кирилл 1 0
Гогричиани Гоча 1 0
Мусаев Тамерлан 1 0
Пряхин Сергей 1 0
Рубин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кабутов Дмитрий 9 0
Горбунов Игорь 5 1
Фамейе Джоэль 6 0
Мартынович Александр 5 0
Лисакович Виталий 5 0
Безруков Руслан 5 0
Иванов Олег 3 1
Апшацев Марат 4 0
Грицаенко Алексей 3 0
Самошников Илья 3 0
Бакаев Солтмурад 3 0
Дзагоев Алан 2 0
Зотов Александр 2 0
Чуперка Валерий 2 0
Ашурматов Рустам 2 0
Тесленко Егор 2 0
Фаттахов Ленар 2 0
Попов Артём 1 0
Уридия Мераби 1 0
Дюпин Юрий 1 0
Аднан Али 1 0
Ломовицкий Александр 1 0
Мусаев Леон 1 0
Митков Димитар 1 0
Рахмоналиев Умарали 1 0

Результаты матчей

Балтика
100%
10 побед 0 поражений
Первый тайм
47% (7)
53% (8)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
Рубин
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
13% (2)
19% (3)
69% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

7
5

Волевые поражения

6
5
Балтика
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
13% (2)
56% (9)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
44% (7)
44% (7)
Рубин
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
13% (2)
80% (12)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

2
2

Волевые поражения

26
32
Балтика
61.1%
38.9%
11 побед 7 поражений
Первый тайм
29% (9)
55% (17)
16% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (8)
35% (11)
39% (12)
Рубин
45%
55%
9 побед 11 поражений
Первый тайм
13% (4)
48% (15)
39% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (11)
35% (11)
29% (9)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

9
7

Волевые поражения

32
37

Голы по времени матча

Забито

26
18
16 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 12
12 Забивали первыми 8
17 Не забивали 21
5
19%
3
17%
1-15
6
23%
0
0%
16-30
5
19%
3
17%
31-45
0
0%
4
22%
46-60
5
19%
2
11%
61-75
5
19%
6
33%
76-90

Пропущено

13
10
4 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 8
2
15%
0
0%
1-15
0
0%
4
40%
16-30
2
15%
1
10%
31-45
1
8%
2
20%
46-60
2
15%
2
20%
61-75
6
46%
1
10%
76-90

Забито

27
33
11 В 1-м тайме 18
16 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 12
19 Не забивали 17
3
11%
4
12%
1-15
3
11%
7
21%
16-30
5
19%
7
21%
31-45
4
15%
5
15%
46-60
2
7%
5
15%
61-75
10
37%
5
15%
76-90

Пропущено

12
16
6 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 9
1
8%
2
13%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
2
17%
3
19%
31-45
3
25%
3
19%
46-60
1
8%
3
19%
61-75
2
17%
5
31%
76-90

Забито

53
51
27 В 1-м тайме 24
26 Во 2-м тайме 27
20 Забивали первыми 20
5 Не забивали 7
8
15%
7
14%
1-15
9
17%
7
14%
16-30
10
19%
10
20%
31-45
4
8%
9
18%
46-60
7
13%
7
14%
61-75
15
28%
11
22%
76-90

Пропущено

25
26
10 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 5
17 Не пропускали 17
3
12%
2
8%
1-15
3
12%
4
15%
16-30
4
16%
4
15%
31-45
4
16%
5
19%
46-60
3
12%
5
19%
61-75
8
32%
6
23%
76-90

Результаты последних матчей

Балтика
(20 матчей)
60%
35%
5%
12 побед 7 ничьих 1 поражение
Волга Ульяновск - Балтика 0:2 Балтика - ФК Кубань 2:0 Нефтехимик - Балтика 0:0 Балтика - Уфа 3:2
Енисей - Балтика 1:1 Балтика - Родина Москва 0:0 Динамо Махачкала - Балтика 0:0 Балтика - КАМАЗ 1:0 Балтика - Акрон 1:1 Краснодар-2 - Балтика 0:3 Балтика - СКА-Хабаровск 2:0 Балтика - Сочи 0:1 Динамо Махачкала - Балтика 2:2 Балтика - Навбахор 0:0 Балтика - Пюник 2:0 Балтика - Акрон 3:1 Балтика - Графичар Белград 2:0 Балтика - Дечич 3:1 Арсенал Тула - Балтика 0:5 Балтика - Шинник 1:0
Рубин
(20 матчей)
70%
30%
14 побед 6 ничьих 0 поражений
Рубин - Акрон 3:2 Краснодар-2 - Рубин 0:1 Рубин - СКА-Хабаровск 3:1 Арсенал Тула - Рубин 0:1
Рубин - Шинник 3:0 Волгарь - Рубин 0:0 Рубин - Велес Москва 1:1 Алания - Рубин 0:0 КАМАЗ - Рубин 0:0 Рубин - Волга Ульяновск 1:0 ФК Кубань - Рубин 1:2 Рубин - Шинник 2:1 Рубин - ЦСКА Москва 2:0 Рубин - Ахмат 1:1 Рубин - Краснодар-2 1:1 Рубин - Уфа 2:0 Рубин - Навбахор 6:0 Рубин - Крылья Советов 2:1 Берое - Рубин 0:2 Акрон - Рубин 2:4

Результаты матчей

Балтика
Рубин

Точный счет

1:0
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%

Точное количество голов

2
6 раз 40%
1
5 раз 33%
3
3 раза 20%
0
1 раз 7%
3
6 раз 38%
1
4 раза 25%
2
3 раза 19%
0
2 раза 13%
5
1 раз 6%

Точный счет

0:0
4 раза 25%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
1:2
5 раз 33%
0:0
4 раза 27%
0:1
3 раза 20%
1:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 31%
0
4 раза 25%
1
3 раза 19%
3
3 раза 19%
5
1 раз 6%
2
7 раз 47%
0
5 раз 33%
1
3 раза 20%

Точный счет

0:0
5 раз 16%
1:1
4 раза 13%
1:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
0:0
6 раз 19%
1:2
6 раз 19%
0:1
3 раза 10%
3:2
3 раза 10%
1:0
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%

Точное количество голов

2
11 раз 35%
1
8 раз 26%
3
6 раз 19%
0
5 раз 16%
5
1 раз 3%
2
10 раз 32%
0
7 раз 23%
1
7 раз 23%
3
6 раз 19%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Балтика
Рубин

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
1
0.5
Больше Меньше
14
2
9
6
1.5
10
6
3
12
2.5
7
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
10
5
9
7
1.5
7
8
4
12
2.5
1
15
3.5
1
15
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
26
5
0.5
Больше Меньше
24
7
18
13
1.5
17
14
7
24
2.5
7
24
1
30
3.5
1
30
1
30
4.5
1
30
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Рубин
 1:0 Заявка 32 18 11 3 51 - 27 65
2.
Балтика
 0:1 Заявка 32 17 13 2 53 - 26 64
3.
Алания
 Заявка 32 15 11 6 51 - 33 56
4.
Енисей
 Заявка 32 12 14 6 41 - 35 50
5.
Динамо Махачкала
 Заявка 32 12 10 10 24 - 25 46
6.
Родина Москва
 Заявка 31 12 9 10 39 - 36 45
7.
Волгарь
 Заявка 32 11 11 10 37 - 34 44
8.
Арсенал Тула
 Заявка 31 11 8 12 37 - 38 41
9.
СКА-Хабаровск
 Заявка 32 10 11 11 44 - 38 41
10.
КАМАЗ
 Заявка 32 10 11 11 34 - 34 41
11.
Нефтехимик
 Заявка 32 10 11 11 30 - 33 41
12.
Шинник
 Заявка 31 11 7 13 34 - 37 40
13.
Акрон
 Заявка 32 8 16 8 32 - 35 40
14.
Велес Москва
 Заявка 32 9 6 17 33 - 51 33
15.
ФК Кубань
 Заявка 31 8 9 14 32 - 36 33
16.
Уфа
 Заявка 32 8 8 16 34 - 42 32
17.
Волга Ульяновск
 Заявка 32 6 11 15 23 - 40 29
18.
Краснодар-2
 Заявка 32 6 7 19 25 - 54 25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 0:1 Заявка 16 10 5 1 26 - 14 35
2.
Енисей
 Заявка 16 10 5 1 25 - 13 35
3.
Рубин
 1:0 Заявка 16 9 6 1 33 - 16 33
4.
Шинник
 Заявка 16 9 5 2 22 - 11 32
5.
Алания
 Заявка 16 8 6 2 31 - 20 30
6.
СКА-Хабаровск
 Заявка 16 7 6 3 26 - 11 27
7.
КАМАЗ
 Заявка 16 7 6 3 20 - 13 27
8.
Волгарь
 Заявка 16 7 5 4 15 - 12 26
9.
Динамо Махачкала
 Заявка 16 7 5 4 14 - 9 26
10.
Велес Москва
 Заявка 16 7 3 6 19 - 17 24
11.
ФК Кубань
 Заявка 16 6 4 6 19 - 14 22
12.
Арсенал Тула
 Заявка 15 6 4 5 23 - 25 22
13.
Уфа
 Заявка 16 6 4 6 20 - 17 22
14.
Нефтехимик
 Заявка 16 5 6 5 15 - 15 21
15.
Акрон
 Заявка 16 4 9 3 16 - 14 21
16.
Родина Москва
 Заявка 15 5 4 6 18 - 21 19
17.
Волга Ульяновск
 Заявка 16 3 5 8 10 - 23 14
18.
Краснодар-2
 Заявка 16 3 4 9 12 - 25 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Рубин
 1:0 Заявка 16 9 5 2 18 - 11 32
2.
Балтика
 0:1 Заявка 16 7 8 1 27 - 12 29
3.
Алания
 Заявка 16 7 5 4 20 - 13 26
4.
Родина Москва
 Заявка 16 7 5 4 21 - 15 26
5.
Динамо Махачкала
 Заявка 16 5 5 6 10 - 16 20
6.
Нефтехимик
 Заявка 16 5 5 6 15 - 18 20
7.
Акрон
 Заявка 16 4 7 5 16 - 21 19
8.
Арсенал Тула
 Заявка 16 5 4 7 14 - 13 19
9.
Волгарь
 Заявка 16 4 6 6 22 - 22 18
10.
Енисей
 Заявка 16 2 9 5 16 - 22 15
11.
Волга Ульяновск
 Заявка 16 3 6 7 13 - 17 15
12.
СКА-Хабаровск
 Заявка 16 3 5 8 18 - 27 14
13.
КАМАЗ
 Заявка 16 3 5 8 14 - 21 14
14.
Краснодар-2
 Заявка 16 3 3 10 13 - 29 12
15.
ФК Кубань
 Заявка 15 2 5 8 13 - 22 11
16.
Уфа
 Заявка 16 2 4 10 14 - 25 10
17.
Велес Москва
 Заявка 16 2 3 11 14 - 34 9
18.
Шинник
 Заявка 15 2 2 11 12 - 26 8
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
  • — Вылет во Вторую лигу

Топ бомбардиров
Балтика Гузина Гедеон 13
Родина Москва Тимошенко Иван 13
Алания Гиоргобиани Николай 11
Балтика Мусаев Тамерлан 10
Рубин Фамейе Джоэль 10
Весь список

Топ нарушителей
КАМАЗ Гаглоев Александр 1 10
Краснодар-2 Ндука Ифеани Давид 11
Акрон Савичев Константин 1 9
Динамо Махачкала Алибеков Муталип 10
КАМАЗ Толстопятов Николай 10
Весь список
  • Второй тайм
  • 79'
    Уже Латышонок выходит почти к центральному кругу, чтобы побыстрее отправить мяч в линию атаки.
  • Желтая карточка
    78'
    Грицаенко у центрального круга в верховой борьбе ударил локтем Баркова и получил жёлтую карточку.
  • Фол, нарушение
    77'
    Барков на чужой половине поля толкнул в спину Кабутова.
  • Опасный момент
    76'
    Митков слева вывел к воротам Самошникова, который по воротам пробил слабо. Латышонок смог забрать мяч в руки.
  • 75'
    Пряхин справа с двадцати одного метра пробил выше ворот.
  • 74'
    Радмановац и Лисакович продолжат игру с повязками на головах. Окровавленные футболки заменены. Встреча продолжилась.
  • Травма, повреждение
    73'
    Перед штрафной площадью гостей в верховой борьбе столкнулись головами Лисакович и Радмановац. У обоих рассечения с кровотечениями. Медики вышли накладывать повязки.
  • Замена
    72'
    Замена в составе "Балтики": вместо Тамерлана Мусаева на поле вышел Гоча Гогричиани.
  • Замена
    71'
    Замена в составе "Балтики": вместо Гедеона Гузины на поле вышел Дмитрий Барков.
  • 70'
    Пас Малярова вперёд по левому флангу на Мусаева перехватил Мартынович.
  • Замена
    69'
    Замена в составе "Рубина": вместо Мераби Уридии на поле вышел Димитар Митков.
  • Замена
    68'
    Замена в составе "Рубина": вместо Джоэля Фамейе на поле вышел Виталий Лисакович.
  • Опасный момент
    67'
    Уридия слева вышел один на один с голкипером и с десяти метров пробил выше перекладины.
  • Фол, нарушение
    66'
    Кабутов на правом фланге атаки нарушил правила.
  • 64'
    Пряхин слева пас на ход Мусаеву сделал немного сильно.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Угловой
      63'
      Пряхин от углового флага навесил к воротам. Мяч вынесен на Казаева, который с двадцати метров пробил в левую штангу.
    • 62'
      К середине тайма "Балтика" всё чаще стала прижимать соперников к штрафной площади. Не хватает хозяевам только точных ударов по воротам.
    • 60'
      Пуцко справа сделал длинный заброс вперёд на Дудиева, но Грицаенко сумел сыграть на перехвате.
    • 59'
      Гузина слева отправил вперёд Мусаева. Тамерлану на развороте не удалось обыграть двух соперников.
    • Фол, нарушение
      58'
      Гузина перед чужими воротами подтолкнул Мартыновича.
    • Желтая карточка
      56'
      Дудиеву арбитр по итогам эпизода показал жёлтую карточку.
    • Травма, повреждение
      55'
      Дудиеву и Тесленко медики оказывают помощь. Будем надеяться, что столкновение не приведёт к травмам.
    • Фол, нарушение
      54'
      Дудиев на чужой половине поля налетел на Тесленко.
    • Фол, нарушение
      53'
      Зотов в чужой штрафной площади попал по ногам Осипову.
    • 52'
      "Рубин" активнее провёл стартовые минуты второго тайма. Замены хозяев в перерыве пока не внесли корректив в игру.
    • Фол, нарушение
      51'
      Пряхин в центре поля попал по ногам Иванову.
    • Не забитый пенальти
      50'
      Иванов с одиннадцатиметровой отметки низом пробил рядом с левой штангой.
    • Пенальти!
      49'
      Пенальти! Пуцко в штрафной площади сбил Зотова.
    • 49'
      Самошников слева с двадцати двух метров пробил в дальний угол. Латышонок в прыжке отбил мяч в сторону.
    • 48'
      Фамейе пофинтил в штрафной площади и откатил мяч Зотову, который с двадцати метров пробил левее ворот.
    • 48'
      Пряхин справа с двадцати двух метров пробил по центру ворот. Дюпин забрал мяч руками.
    • Замена
      47'
      В перерыве в составе "Балтики" произошли замены: вместо Эдуарда Валиахметова и Данилы Клёнкина на поле вышли Аслан Дудиев и Сергей Пряхин.
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм в Калининграде!
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Перерыв! "Балтика" - "Рубин" - 0:1.
    • Описание гола
      45'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
      0:1!!!
      АПШАЦЕВ!!! Самошников слева вошёл в штрафную площадь и низом перевёл мяч направо на Кабутова. Мощнейший удар Дмитрия Латышонок парировал. На подборе сыграл Апшацев и ударом с двадцати трёх метров отправил мяч низом под левую штангу.
    • Фол, нарушение
      45'
      Апшацев на фланге сбил Клёнкина. Данил слева со штрафного навесил к воротам, откуда мяч выбил Иванов.
    • 45'
      Мусаев на левом фланге не смог убежать от Мартыновича и заработал только аут.
    • Дополнительное время
      45'
      2 минуты добавил Бобровский в первом тайме.
    • Фол, нарушение
      45'
      Мусаев в центре поля подтолкнул в спину Мартыновича.
    • Судья
      44'
      Самошников с Лазаревым потолкались у углового флага. Бобровский встречу остановил, но карточки из кармашка доставать не стал.
    • Угловой
      43'
      Кабутов от углового флага навесил к воротам, откуда защитники "Балтики" мяч выбили.
    • 42'
      Осипов на фланге выбил мяч у Иванова.
    • Опасный момент
      40'
      Апшацев у центрального круга отобрал мяч у Клёнкина и по центру отправил вперёд Уридию. Мераби приблизился к штрафной площади и с девятнадцати метров пробил низом немного левее ворот.
    • Фол, нарушение
      39'
      Фамейе в центральном круге поскользнулся и сбил Валиахметова.
    • Замена
      38'
      Замена в составе "Рубина": вместо Алана Дзагоева на поле вышел Олег Иванов.
    • Травма, повреждение
      37'
      Медики вышли оказать помощь Дзагоеву. Небольшая пауза в матче.
    • 36'
      Пуцко не позволил Уридии пробить по воротам из центра штрафной площади после заброса от Кабутова справа.
    • 35'
      У Самошникова слева не прошла короткая передача в штрафную площадь на партнёров.
    • 34'
      Фамейе попытался слева отправить к воротам Уридию, но мяч попал в спину Валиахметову.
    • 33'
      Уридия слева на скорости ушёл от Валиахметова, но подача к воротам у Мераби не получилась. Мяч улетел за пределы поля.
    • 32'
      Лазарев на чужой половине поля в подкате выбил мяч у Уридии.
    • 30'
      Гузина не смог сделать удобную скидку на Мусаева, а мяч полетел в руки Дюпину.
    • 29'
      Самошников слева обыграл Валиахметова и с острого угла пробил по воротам. Латышонок успел сложиться и отбить мяч.
    • 28'
      Фамейе справа с двадцати трёх метров несильно пробил в руки Латышонку.
    • Опасный момент
      27'
      Фамейе откатил мяч на Зотова, который с девятнадцати метров пробил низом рядом с левой штангой.
    • 26'
      Дюпин на выходе забрал мяч в руки после подачи справа со штрафного к воротам.
    • Фол, нарушение
      25'
      Самошников на фланге сбил Валиахметова.
    • 24'
      После подачи Валиахметова справа Мусаев головой пробил выше ворот.
    • 22'
      Навес Мусаева справа к воротам заблокировал Мартынович.
    • Угловой
      21'
      Кабутов от углового флага навесил на Мартыновича, которому не удалось головой направить мяч в сторону ворот.
    • 20'
      Гузина попытался вывести по центру к воротам Мусаева, но его передачу на линии штрафной площади перехватили защитники "Рубина".
    • 19'
      По трибунам стадиона катится "волна". Нечасто такое можно увидеть на российских стадионах.
    • Фол, нарушение
      18'
      Маляров у углового флага отмахнулся от Кабутова.
    • 17'
      Стартовая четверть часа матча прошла в равной борьбе. "Балтика" имеет большое количество угловых ударов, но в опасные удары по воротам превратился только один.
    • Желтая карточка
      16'
      Тесленко в центре поля грубо подкатился под Лазарева и получил первую жёлтую карточку в матче.
    • Офсайд
      15'
      Гузина второй раз оказался в офсайде.
    • 14'
      А вот Грицаенко на фланге пришлось выбить мяч в аут под давлением Гузины.
    • 13'
      Тесленко не позволил Гузине прорваться вперёд по правому флангу.
    • Офсайд
      12'
      Дзагоев слева оказался в офсайде.
    • Угловой
      11'
      Следующий угловой удар заработал сам Клёнкин. Гузина сумел добраться до мяча после высокой подачи от Данила, но направить его в сторону ворот не смог.
    • Угловой
      10'
      А вот четвёртая подача Клёнкина от  углового флага завершилась опасным ударом партнёра рядом со штангой.
    • Угловой
      9'
      Хозяева заработали уже третий угловой удар. Навес Клёнкина к ближней штанге нейтрализован, но будет следующий "стандарт".
    • 8'
      Апшацев перед чужой штрафной площадью сыграл на подборе и с двадцати двух метров пробил немного левее ворот.
    • Офсайд
      7'
      Гузина оказался в офсайде.
    • 6'
      Кабутов слева со штрафного навесил к одиннадцатиметровой отметке, откуда хозяева мяч выбили.
    • Фол, нарушение
      5'
      Валиахметов на фланге сбил Самошникова.
    • Угловой
      4'
      Вторая подача Клёнкина от углового флага последовала к дальней штанге, где Гузине вверху помешал сыграть Зотов.
    • Угловой
      3'
      Клёнкин исполнил первый угловой удар в матче. Навес Данила к ближней штанге нейтрализовал Апшацев.
    • 2'
      "Балтика" играет в белых футболках и тёмно-синих трусах, "Рубин" - в зелёной форме.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовал матч на "Калининграде"!
    • До матча
    • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию матча тридцать второго тура Российской Первой лиги, в котором сыграют «Балтика» и «Рубин». Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.
    • 79 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    Прогнозы 178
    Балтика 39.3% (70)
    X 40.4% (72)
    Рубин 20.2% (36)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Балтика
    Ничья
    Рубин
    2.82
    4.00
    2.95
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Балтика 0:1 Рубин онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Балтика 0:1 Рубин

    Исход игры
    Балтика
    39.3% (70)
    Ничья
    40.4% (72)
    Рубин
    20.2% (36)
    Тотал 2.5
    Больше
    32.48% (38)
    Меньше
    67.52% (79)
    Обе команды забьют
    Да
    80.34% (94)
    Нет
    19.66% (23)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    31.5% (56)
    2:1 Балтика
    13.5% (24)
    1:0 Балтика
    7.3% (13)
    1:2 Рубин
    5.1% (9)
    0:0 Ничья
    2.2% (4)
    2:0 Балтика
    1.7% (3)
    0:1 Рубин
    1.7% (3)
    1:3 Рубин
    1.1% (2)
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