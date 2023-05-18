Тур: 32.
История личных встреч
Балтика
Рубин
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
3
0
Среднее время на гол
30
0
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
3
3
Среднее время на гол
30
30
Бомбардиры внутри турнира
Балтика
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гузина Гедеон
|13 (2)
|0.42
|Мусаев Тамерлан
|10
|0.32
|Лазарев Владислав
|7 (1)
|0.23
|Остойич Иван
|4
|0.13
|Барков Дмитрий
|3
|0.1
|Пряхин Сергей
|3
|0.1
|Клёнкин Данил
|2
|0.06
|Кузьмин Максим
|2
|0.06
|Маляров Кирилл
|2
|0.06
|Казаев Ян
|2
|0.06
|Осипов Александр
|1
|0.03
|Фольмер Кирилл
|1
|0.03
|Гогричиани Гоча
|1
|0.03
|Борисенко Григорий
|1
|0.03
|Радмановац Никола
|1
|0.03
Рубин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фамейе Джоэль
|10 (1)
|0.32
|Лисакович Виталий
|10 (2)
|0.32
|Кабутов Дмитрий
|6
|0.19
|Дзагоев Алан
|3
|0.1
|Тесленко Егор
|3
|0.1
|Иванов Олег
|2
|0.06
|Зотов Александр
|2
|0.06
|Мусаев Леон
|2
|0.06
|Самошников Илья
|2
|0.06
|Горбунов Игорь
|1
|0.03
|Костюков Михаил
|1
|0.03
|Ашурматов Рустам
|1
|0.03
|Грицаенко Алексей
|1
|0.03
|Бакаев Солтмурад
|1
|0.03
|Безруков Руслан
|1
|0.03
|Апшацев Марат
|1
|0.03
|Нижегородов Константин
|1
|0.03
Карточки
Балтика
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кашчелан Младен
|7
|1
|Лазарев Владислав
|6
|1
|Радмановац Никола
|6
|0
|Казаев Ян
|5
|0
|Маляров Кирилл
|4
|0
|Осипов Александр
|4
|0
|Гузина Гедеон
|4
|0
|Кузьмин Максим
|3
|0
|Дудиев Аслан
|2
|0
|Пуцко Александр
|2
|0
|Валиахметов Эдуард
|2
|0
|Барков Дмитрий
|2
|0
|Тишкин Максим
|1
|0
|Клёнкин Данил
|1
|0
|Остойич Иван
|1
|0
|Латышонок Евгений
|1
|0
|Фольмер Кирилл
|1
|0
|Гогричиани Гоча
|1
|0
|Мусаев Тамерлан
|1
|0
|Пряхин Сергей
|1
|0
Рубин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кабутов Дмитрий
|9
|0
|Горбунов Игорь
|5
|1
|Фамейе Джоэль
|6
|0
|Мартынович Александр
|5
|0
|Лисакович Виталий
|5
|0
|Безруков Руслан
|5
|0
|Иванов Олег
|3
|1
|Апшацев Марат
|4
|0
|Грицаенко Алексей
|3
|0
|Самошников Илья
|3
|0
|Бакаев Солтмурад
|3
|0
|Дзагоев Алан
|2
|0
|Зотов Александр
|2
|0
|Чуперка Валерий
|2
|0
|Ашурматов Рустам
|2
|0
|Фаттахов Ленар
|2
|0
|Попов Артём
|1
|0
|Уридия Мераби
|1
|0
|Дюпин Юрий
|1
|0
|Аднан Али
|1
|0
|Ломовицкий Александр
|1
|0
|Мусаев Леон
|1
|0
|Тесленко Егор
|1
|0
|Митков Димитар
|1
|0
|Рахмоналиев Умарали
|1
|0
Результаты матчей
Балтика
100%
10 побед 0 поражений
Первый тайм
47% (7)
53% (8)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
Рубин
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
13% (2)
19% (3)
69% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
7
5
Волевые поражения
6
5
Балтика
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
13% (2)
56% (9)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
44% (7)
44% (7)
Рубин
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
13% (2)
80% (12)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
4
1
Волевые победы
2
2
Волевые поражения
26
32
Балтика
61.1%
38.9%
11 побед 7 поражений
Первый тайм
29% (9)
55% (17)
16% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (8)
35% (11)
39% (12)
Рубин
45%
55%
9 побед 11 поражений
Первый тайм
13% (4)
48% (15)
39% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (11)
35% (11)
29% (9)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
9
7
Волевые поражения
32
37
Голы по времени матча
Забито
26
18
16 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 12
12 Забивали первыми 8
17 Не забивали 21
5
19%
3
17%
1-15
6
23%
0
0%
16-30
5
19%
3
17%
31-45
0
0%
4
22%
46-60
5
19%
2
11%
61-75
5
19%
6
33%
76-90
Пропущено
13
10
4 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 8
2
15%
0
0%
1-15
0
0%
4
40%
16-30
2
15%
1
10%
31-45
1
8%
2
20%
46-60
2
15%
2
20%
61-75
6
46%
1
10%
76-90
Забито
27
33
11 В 1-м тайме 18
16 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 12
19 Не забивали 17
3
11%
4
12%
1-15
3
11%
7
21%
16-30
5
19%
7
21%
31-45
4
15%
5
15%
46-60
2
7%
5
15%
61-75
10
37%
5
15%
76-90
Пропущено
12
16
6 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 9
1
8%
2
13%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
2
17%
3
19%
31-45
3
25%
3
19%
46-60
1
8%
3
19%
61-75
2
17%
5
31%
76-90
Забито
53
51
27 В 1-м тайме 24
26 Во 2-м тайме 27
20 Забивали первыми 20
5 Не забивали 7
8
15%
7
14%
1-15
9
17%
7
14%
16-30
10
19%
10
20%
31-45
4
8%
9
18%
46-60
7
13%
7
14%
61-75
15
28%
11
22%
76-90
Пропущено
25
26
10 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 5
17 Не пропускали 17
3
12%
2
8%
1-15
3
12%
4
15%
16-30
4
16%
4
15%
31-45
4
16%
5
19%
46-60
3
12%
5
19%
61-75
8
32%
6
23%
76-90
Результаты последних матчей
Балтика
(20 матчей)
60%
35%
5%
12 побед 7 ничьих 1 поражение
Волга Ульяновск - Балтика 0:2 Балтика - ФК Кубань 2:0 Нефтехимик - Балтика 0:0 Балтика - Уфа 3:2
Енисей - Балтика 1:1 Балтика - Родина Москва 0:0 Динамо Махачкала - Балтика 0:0 Балтика - КАМАЗ 1:0 Балтика - Акрон 1:1 Краснодар-2 - Балтика 0:3 Балтика - СКА-Хабаровск 2:0 Балтика - Сочи 0:1 Динамо Махачкала - Балтика 2:2 Балтика - Навбахор 0:0 Балтика - Пюник 2:0 Балтика - Акрон 3:1 Балтика - Графичар Белград 2:0 Балтика - Дечич 3:1 Арсенал Тула - Балтика 0:5 Балтика - Шинник 1:0
Рубин
(20 матчей)
70%
30%
14 побед 6 ничьих 0 поражений
Рубин - Акрон 3:2 Краснодар-2 - Рубин 0:1 Рубин - СКА-Хабаровск 3:1 Арсенал Тула - Рубин 0:1
Рубин - Шинник 3:0 Волгарь - Рубин 0:0 Рубин - Велес Москва 1:1 Алания - Рубин 0:0 КАМАЗ - Рубин 0:0 Рубин - Волга Ульяновск 1:0 ФК Кубань - Рубин 1:2 Рубин - Шинник 2:1 Рубин - ЦСКА Москва 2:0 Рубин - Ахмат 1:1 Рубин - Краснодар-2 1:1 Рубин - Уфа 2:0 Рубин - Навбахор 6:0 Рубин - Крылья Советов 2:1 Берое - Рубин 0:2 Акрон - Рубин 2:4
Результаты матчей
Балтика
Рубин
Точный счет
1:0
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
Точное количество голов
2
6 раз 40%
1
5 раз 33%
3
3 раза 20%
0
1 раз 7%
3
6 раз 38%
1
4 раза 25%
2
3 раза 19%
0
2 раза 13%
5
1 раз 6%
Точный счет
0:0
4 раза 25%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
1:2
5 раз 33%
0:0
4 раза 27%
0:1
3 раза 20%
1:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 31%
0
4 раза 25%
1
3 раза 19%
3
3 раза 19%
5
1 раз 6%
2
7 раз 47%
0
5 раз 33%
1
3 раза 20%
Точный счет
0:0
5 раз 16%
1:1
4 раза 13%
1:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
0:0
6 раз 19%
1:2
6 раз 19%
0:1
3 раза 10%
3:2
3 раза 10%
1:0
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
Точное количество голов
2
11 раз 35%
1
8 раз 26%
3
6 раз 19%
0
5 раз 16%
5
1 раз 3%
2
10 раз 32%
0
7 раз 23%
1
7 раз 23%
3
6 раз 19%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Балтика
Рубин
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
141
Больше Меньше
142
96
106
312
79
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
105
97
78
412
115
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
265
Больше Меньше
247
1813
1714
724
724
130
130
130
130
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|31
|17
|13
|1
|53 - 25
|64
|2.
|Заявка
|31
|17
|11
|3
|50 - 27
|62
|3.
|Заявка
|31
|15
|10
|6
|51 - 33
|55
|4.
|Заявка
|31
|12
|13
|6
|39 - 33
|49
|5.
|Заявка
|31
|12
|10
|9
|24 - 23
|46
|6.
|Заявка
|31
|12
|9
|10
|39 - 36
|45
|7.
|Заявка
|31
|11
|11
|9
|37 - 32
|44
|8.
|Заявка
|31
|11
|8
|12
|37 - 38
|41
|9.
|Заявка
|31
|10
|11
|10
|34 - 33
|41
|10.
|Заявка
|31
|11
|7
|13
|34 - 37
|40
|11.
|Заявка
|31
|10
|10
|11
|28 - 31
|40
|12.
|Заявка
|31
|8
|15
|8
|32 - 35
|39
|13.
|Заявка
|31
|9
|11
|11
|42 - 38
|38
|14.
|Заявка
|31
|9
|6
|16
|31 - 46
|33
|15.
|Заявка
|31
|8
|9
|14
|32 - 36
|33
|16.
|Заявка
|31
|7
|8
|16
|33 - 42
|29
|17.
|Заявка
|31
|5
|11
|15
|21 - 40
|26
|18.
|Заявка
|31
|5
|7
|19
|20 - 52
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|10
|5
|0
|26 - 13
|35
|2.
|Заявка
|15
|10
|4
|1
|23 - 11
|34
|3.
|Заявка
|16
|9
|6
|1
|33 - 16
|33
|4.
|Заявка
|16
|9
|5
|2
|22 - 11
|32
|5.
|Заявка
|16
|8
|6
|2
|31 - 20
|30
|6.
|Заявка
|16
|7
|6
|3
|20 - 13
|27
|7.
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|15 - 12
|26
|8.
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|14 - 7
|26
|9.
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|24 - 11
|24
|10.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|19 - 17
|24
|11.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|19 - 14
|22
|12.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|23 - 25
|22
|13.
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|15 - 15
|21
|14.
|Заявка
|15
|4
|8
|3
|16 - 14
|20
|15.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|18 - 21
|19
|16.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|19 - 17
|19
|17.
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|10 - 23
|14
|18.
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|7 - 23
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|7
|8
|1
|27 - 12
|29
|2.
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|17 - 11
|29
|3.
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|21 - 15
|26
|4.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|20 - 13
|25
|5.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|10 - 16
|20
|6.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|13 - 16
|19
|7.
|Заявка
|16
|4
|7
|5
|16 - 21
|19
|8.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|14 - 13
|19
|9.
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|22 - 20
|18
|10.
|Заявка
|16
|2
|9
|5
|16 - 22
|15
|11.
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|18 - 27
|14
|12.
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|14 - 20
|14
|13.
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|11 - 17
|12
|14.
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|13 - 29
|12
|15.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|13 - 22
|11
|16.
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|14 - 25
|10
|17.
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|12 - 29
|9
|18.
|Заявка
|15
|2
|2
|11
|12 - 26
|8
- — Выход в Премьер-лигу
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
- — Вылет во Вторую лигу
|Балтика
|Гузина Гедеон
|13
|Родина Москва
|Тимошенко Иван
|13
|Алания
|Гиоргобиани Николай
|11
|Балтика
|Мусаев Тамерлан
|10
|Рубин
|Фамейе Джоэль
|10
|КАМАЗ
|Гаглоев Александр
|1 10
|Краснодар-2
|Ндука Ифеани Давид
|11
|Динамо Махачкала
|Алибеков Муталип
|10
|Акрон
|Савичев Константин
|1 8
|Волгарь
|Талалай Денис
|1 8
Прогнозы на матч Балтика - Рубин
Исход игры
Балтика
45.5% (25)
Ничья
34.5% (19)
Рубин
20% (11)
Тотал 2.5
Больше
38.64% (17)
Меньше
61.36% (27)
Обе команды забьют
Да
72.73% (32)
Нет
27.27% (12)
Популярный счёт
1:1 Ничья
27.3% (15)
2:1 Балтика
21.8% (12)
1:0 Балтика
10.9% (6)
1:2 Рубин
7.3% (4)
2:0 Балтика
5.5% (3)
0:1 Рубин
3.6% (2)
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