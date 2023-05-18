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  4. Первая лига 2022-2023

РОССИЯ: Первая лига
2022-2023

Тур: 32.
Балтика
 
Позже
Рубин

История личных встреч

Балтика
Рубин

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ПЛ
3:3

Голы

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

3
3

Среднее время на гол

30
30

Бомбардиры внутри турнира

Балтика
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гузина Гедеон 13 (2) 0.42
Мусаев Тамерлан 10 0.32
Лазарев Владислав 7 (1) 0.23
Остойич Иван 4 0.13
Барков Дмитрий 3 0.1
Пряхин Сергей 3 0.1
Клёнкин Данил 2 0.06
Кузьмин Максим 2 0.06
Маляров Кирилл 2 0.06
Казаев Ян 2 0.06
Осипов Александр 1 0.03
Фольмер Кирилл 1 0.03
Гогричиани Гоча 1 0.03
Борисенко Григорий 1 0.03
Радмановац Никола 1 0.03
Рубин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фамейе Джоэль 10 (1) 0.32
Лисакович Виталий 10 (2) 0.32
Кабутов Дмитрий 6 0.19
Дзагоев Алан 3 0.1
Тесленко Егор 3 0.1
Иванов Олег 2 0.06
Зотов Александр 2 0.06
Мусаев Леон 2 0.06
Самошников Илья 2 0.06
Горбунов Игорь 1 0.03
Костюков Михаил 1 0.03
Ашурматов Рустам 1 0.03
Грицаенко Алексей 1 0.03
Бакаев Солтмурад 1 0.03
Безруков Руслан 1 0.03
Апшацев Марат 1 0.03
Нижегородов Константин 1 0.03

Карточки

Балтика
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кашчелан Младен 7 1
Лазарев Владислав 6 1
Радмановац Никола 6 0
Казаев Ян 5 0
Маляров Кирилл 4 0
Осипов Александр 4 0
Гузина Гедеон 4 0
Кузьмин Максим 3 0
Дудиев Аслан 2 0
Пуцко Александр 2 0
Валиахметов Эдуард 2 0
Барков Дмитрий 2 0
Тишкин Максим 1 0
Клёнкин Данил 1 0
Остойич Иван 1 0
Латышонок Евгений 1 0
Фольмер Кирилл 1 0
Гогричиани Гоча 1 0
Мусаев Тамерлан 1 0
Пряхин Сергей 1 0
Рубин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кабутов Дмитрий 9 0
Горбунов Игорь 5 1
Фамейе Джоэль 6 0
Мартынович Александр 5 0
Лисакович Виталий 5 0
Безруков Руслан 5 0
Иванов Олег 3 1
Апшацев Марат 4 0
Грицаенко Алексей 3 0
Самошников Илья 3 0
Бакаев Солтмурад 3 0
Дзагоев Алан 2 0
Зотов Александр 2 0
Чуперка Валерий 2 0
Ашурматов Рустам 2 0
Фаттахов Ленар 2 0
Попов Артём 1 0
Уридия Мераби 1 0
Дюпин Юрий 1 0
Аднан Али 1 0
Ломовицкий Александр 1 0
Мусаев Леон 1 0
Тесленко Егор 1 0
Митков Димитар 1 0
Рахмоналиев Умарали 1 0

Результаты матчей

Балтика
100%
10 побед 0 поражений
Первый тайм
47% (7)
53% (8)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
Рубин
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
13% (2)
19% (3)
69% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

7
5

Волевые поражения

6
5
Балтика
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
13% (2)
56% (9)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
44% (7)
44% (7)
Рубин
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
13% (2)
80% (12)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

2
2

Волевые поражения

26
32
Балтика
61.1%
38.9%
11 побед 7 поражений
Первый тайм
29% (9)
55% (17)
16% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (8)
35% (11)
39% (12)
Рубин
45%
55%
9 побед 11 поражений
Первый тайм
13% (4)
48% (15)
39% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (11)
35% (11)
29% (9)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

9
7

Волевые поражения

32
37

Голы по времени матча

Забито

26
18
16 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 12
12 Забивали первыми 8
17 Не забивали 21
5
19%
3
17%
1-15
6
23%
0
0%
16-30
5
19%
3
17%
31-45
0
0%
4
22%
46-60
5
19%
2
11%
61-75
5
19%
6
33%
76-90

Пропущено

13
10
4 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 8
2
15%
0
0%
1-15
0
0%
4
40%
16-30
2
15%
1
10%
31-45
1
8%
2
20%
46-60
2
15%
2
20%
61-75
6
46%
1
10%
76-90

Забито

27
33
11 В 1-м тайме 18
16 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 12
19 Не забивали 17
3
11%
4
12%
1-15
3
11%
7
21%
16-30
5
19%
7
21%
31-45
4
15%
5
15%
46-60
2
7%
5
15%
61-75
10
37%
5
15%
76-90

Пропущено

12
16
6 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 9
1
8%
2
13%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
2
17%
3
19%
31-45
3
25%
3
19%
46-60
1
8%
3
19%
61-75
2
17%
5
31%
76-90

Забито

53
51
27 В 1-м тайме 24
26 Во 2-м тайме 27
20 Забивали первыми 20
5 Не забивали 7
8
15%
7
14%
1-15
9
17%
7
14%
16-30
10
19%
10
20%
31-45
4
8%
9
18%
46-60
7
13%
7
14%
61-75
15
28%
11
22%
76-90

Пропущено

25
26
10 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 5
17 Не пропускали 17
3
12%
2
8%
1-15
3
12%
4
15%
16-30
4
16%
4
15%
31-45
4
16%
5
19%
46-60
3
12%
5
19%
61-75
8
32%
6
23%
76-90

Результаты последних матчей

Балтика
(20 матчей)
60%
35%
5%
12 побед 7 ничьих 1 поражение
Волга Ульяновск - Балтика 0:2 Балтика - ФК Кубань 2:0 Нефтехимик - Балтика 0:0 Балтика - Уфа 3:2
Енисей - Балтика 1:1 Балтика - Родина Москва 0:0 Динамо Махачкала - Балтика 0:0 Балтика - КАМАЗ 1:0 Балтика - Акрон 1:1 Краснодар-2 - Балтика 0:3 Балтика - СКА-Хабаровск 2:0 Балтика - Сочи 0:1 Динамо Махачкала - Балтика 2:2 Балтика - Навбахор 0:0 Балтика - Пюник 2:0 Балтика - Акрон 3:1 Балтика - Графичар Белград 2:0 Балтика - Дечич 3:1 Арсенал Тула - Балтика 0:5 Балтика - Шинник 1:0
Рубин
(20 матчей)
70%
30%
14 побед 6 ничьих 0 поражений
Рубин - Акрон 3:2 Краснодар-2 - Рубин 0:1 Рубин - СКА-Хабаровск 3:1 Арсенал Тула - Рубин 0:1
Рубин - Шинник 3:0 Волгарь - Рубин 0:0 Рубин - Велес Москва 1:1 Алания - Рубин 0:0 КАМАЗ - Рубин 0:0 Рубин - Волга Ульяновск 1:0 ФК Кубань - Рубин 1:2 Рубин - Шинник 2:1 Рубин - ЦСКА Москва 2:0 Рубин - Ахмат 1:1 Рубин - Краснодар-2 1:1 Рубин - Уфа 2:0 Рубин - Навбахор 6:0 Рубин - Крылья Советов 2:1 Берое - Рубин 0:2 Акрон - Рубин 2:4

Результаты матчей

Балтика
Рубин

Точный счет

1:0
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%

Точное количество голов

2
6 раз 40%
1
5 раз 33%
3
3 раза 20%
0
1 раз 7%
3
6 раз 38%
1
4 раза 25%
2
3 раза 19%
0
2 раза 13%
5
1 раз 6%

Точный счет

0:0
4 раза 25%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
1:2
5 раз 33%
0:0
4 раза 27%
0:1
3 раза 20%
1:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 31%
0
4 раза 25%
1
3 раза 19%
3
3 раза 19%
5
1 раз 6%
2
7 раз 47%
0
5 раз 33%
1
3 раза 20%

Точный счет

0:0
5 раз 16%
1:1
4 раза 13%
1:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
0:0
6 раз 19%
1:2
6 раз 19%
0:1
3 раза 10%
3:2
3 раза 10%
1:0
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%

Точное количество голов

2
11 раз 35%
1
8 раз 26%
3
6 раз 19%
0
5 раз 16%
5
1 раз 3%
2
10 раз 32%
0
7 раз 23%
1
7 раз 23%
3
6 раз 19%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Балтика
Рубин

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
1
0.5
Больше Меньше
14
2
9
6
1.5
10
6
3
12
2.5
7
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
10
5
9
7
1.5
7
8
4
12
2.5
1
15
3.5
1
15
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
26
5
0.5
Больше Меньше
24
7
18
13
1.5
17
14
7
24
2.5
7
24
1
30
3.5
1
30
1
30
4.5
1
30
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 Заявка 31 17 13 1 53 - 25 64
2.
Рубин
 Заявка 31 17 11 3 50 - 27 62
3.
Алания
 Заявка 31 15 10 6 51 - 33 55
4.
Енисей
 Заявка 31 12 13 6 39 - 33 49
5.
Динамо Махачкала
 Заявка 31 12 10 9 24 - 23 46
6.
Родина Москва
 Заявка 31 12 9 10 39 - 36 45
7.
Волгарь
 Заявка 31 11 11 9 37 - 32 44
8.
Арсенал Тула
 Заявка 31 11 8 12 37 - 38 41
9.
КАМАЗ
 Заявка 31 10 11 10 34 - 33 41
10.
Шинник
 Заявка 31 11 7 13 34 - 37 40
11.
Нефтехимик
 Заявка 31 10 10 11 28 - 31 40
12.
Акрон
 Заявка 31 8 15 8 32 - 35 39
13.
СКА-Хабаровск
 Заявка 31 9 11 11 42 - 38 38
14.
Велес Москва
 Заявка 31 9 6 16 31 - 46 33
15.
ФК Кубань
 Заявка 31 8 9 14 32 - 36 33
16.
Уфа
 Заявка 31 7 8 16 33 - 42 29
17.
Волга Ульяновск
 Заявка 31 5 11 15 21 - 40 26
18.
Краснодар-2
 Заявка 31 5 7 19 20 - 52 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 Заявка 15 10 5 0 26 - 13 35
2.
Енисей
 Заявка 15 10 4 1 23 - 11 34
3.
Рубин
 Заявка 16 9 6 1 33 - 16 33
4.
Шинник
 Заявка 16 9 5 2 22 - 11 32
5.
Алания
 Заявка 16 8 6 2 31 - 20 30
6.
КАМАЗ
 Заявка 16 7 6 3 20 - 13 27
7.
Волгарь
 Заявка 16 7 5 4 15 - 12 26
8.
Динамо Махачкала
 Заявка 15 7 5 3 14 - 7 26
9.
СКА-Хабаровск
 Заявка 15 6 6 3 24 - 11 24
10.
Велес Москва
 Заявка 16 7 3 6 19 - 17 24
11.
ФК Кубань
 Заявка 16 6 4 6 19 - 14 22
12.
Арсенал Тула
 Заявка 15 6 4 5 23 - 25 22
13.
Нефтехимик
 Заявка 16 5 6 5 15 - 15 21
14.
Акрон
 Заявка 15 4 8 3 16 - 14 20
15.
Родина Москва
 Заявка 15 5 4 6 18 - 21 19
16.
Уфа
 Заявка 15 5 4 6 19 - 17 19
17.
Волга Ульяновск
 Заявка 16 3 5 8 10 - 23 14
18.
Краснодар-2
 Заявка 15 2 4 9 7 - 23 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 Заявка 16 7 8 1 27 - 12 29
2.
Рубин
 Заявка 15 8 5 2 17 - 11 29
3.
Родина Москва
 Заявка 16 7 5 4 21 - 15 26
4.
Алания
 Заявка 15 7 4 4 20 - 13 25
5.
Динамо Махачкала
 Заявка 16 5 5 6 10 - 16 20
6.
Нефтехимик
 Заявка 15 5 4 6 13 - 16 19
7.
Акрон
 Заявка 16 4 7 5 16 - 21 19
8.
Арсенал Тула
 Заявка 16 5 4 7 14 - 13 19
9.
Волгарь
 Заявка 15 4 6 5 22 - 20 18
10.
Енисей
 Заявка 16 2 9 5 16 - 22 15
11.
СКА-Хабаровск
 Заявка 16 3 5 8 18 - 27 14
12.
КАМАЗ
 Заявка 15 3 5 7 14 - 20 14
13.
Волга Ульяновск
 Заявка 15 2 6 7 11 - 17 12
14.
Краснодар-2
 Заявка 16 3 3 10 13 - 29 12
15.
ФК Кубань
 Заявка 15 2 5 8 13 - 22 11
16.
Уфа
 Заявка 16 2 4 10 14 - 25 10
17.
Велес Москва
 Заявка 15 2 3 10 12 - 29 9
18.
Шинник
 Заявка 15 2 2 11 12 - 26 8
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Топ бомбардиров
Балтика Гузина Гедеон 13
Родина Москва Тимошенко Иван 13
Алания Гиоргобиани Николай 11
Балтика Мусаев Тамерлан 10
Рубин Фамейе Джоэль 10
Весь список

Топ нарушителей
КАМАЗ Гаглоев Александр 1 10
Краснодар-2 Ндука Ифеани Давид 11
Динамо Махачкала Алибеков Муталип 10
Акрон Савичев Константин 1 8
Волгарь Талалай Денис 1 8
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    Текстовая онлайн трансляция матча Балтика - Рубин от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 20 мая 2023, осталось 2 дня 13 часов 7 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 44% завершится победой Балтика.
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    2.28 ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 55
    Балтика 45.5% (25)
    X 34.5% (19)
    Рубин 20% (11)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Балтика
    Ничья
    Рубин
    2.28
    3.35
    2.70
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Балтика - Рубин онлайн

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    Прогнозы на матч Балтика - Рубин

    Исход игры
    Балтика
    45.5% (25)
    Ничья
    34.5% (19)
    Рубин
    20% (11)
    Тотал 2.5
    Больше
    38.64% (17)
    Меньше
    61.36% (27)
    Обе команды забьют
    Да
    72.73% (32)
    Нет
    27.27% (12)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    27.3% (15)
    2:1 Балтика
    21.8% (12)
    1:0 Балтика
    10.9% (6)
    1:2 Рубин
    7.3% (4)
    2:0 Балтика
    5.5% (3)
    0:1 Рубин
    3.6% (2)
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