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  4. Первая лига 2022-2023

РОССИЯ: Первая лига
2022-2023

Тур: 32.
Уфа
 
Позже
КАМАЗ
Прогнозы 51
Уфа 56.9% (29)
X 25.5% (13)
КАМАЗ 17.6% (9)
Все прогнозы

История личных встреч

Уфа
КАМАЗ

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ПЛ
2:2

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Бомбардиры внутри турнира

Уфа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Евсеев Алексей 5 (2) 0.16
Темников Иван 3 0.1
Минаев Роман 3 0.1
Касинтура Эгаш 3 0.1
Плиев Константин 2 0.06
Погосов Артём 2 0.06
Ботака-Иобома Эрвинг 2 0.06
Камилов Владислав 1 0.03
Голубев Артём 1 0.03
Молтенинов Илья 1 0.03
Конюхов Вадим 1 0.03
Мухин Александр 1 0.03
Ортис Дилан 1 0.03
Ахатов Данил 1 0.03
КАМАЗ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шамкин Даниил 5 0.16
Гаглоев Александр 5 (4) 0.16
Пальцев Валентин 4 0.13
Бабаев Владлен 3 0.1
Бадртдинов Ильнур 3 0.1
Мохаммад Амир 2 0.06
Денисов Александр 1 0.03
Кириллов Юрий 1 0.03
Полюткин Антон 1 0.03
Сикоев Асланбек 1 0.03
Серченков Сергей 1 0.03
Кирсанов Никита 1 0.03
Арустамян Артур 1 0.03
Рейхмен Богдан 1 0.03
Щербатюк Александр 1 0.03
Таликин Дамир 1 0.03

Карточки

Уфа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фищенко Руслан 8 0
Плиев Константин 6 1
Ботака-Иобома Эрвинг 7 0
Карп Кэтэлин 5 1
Касинтура Эгаш 6 0
Никитин Андрей Владимирович 4 1
Голубев Артём 5 0
Емельянов Данила 3 1
Темников Иван 4 0
Ортис Дилан 4 0
Сухов Александр 3 0
Плиев Заурбек 3 0
Евсеев Алексей 3 0
Камилов Владислав 3 0
Молтенинов Илья 3 0
Хугаев Алан 2 0
Минаев Роман 2 0
Конюхов Вадим 2 0
Мухин Александр 2 0
Ушахин Лев 2 0
Масалов Александр 2 0
Жамалетдинов Тимур 1 0
Чернов Алексей 1 0
Погосов Артём 1 0
Кукушкин Иван 1 0
КАМАЗ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гаглоев Александр 10 1
Пальцев Валентин 8 1
Толстопятов Николай 9 0
Абрамов Артём 7 1
Мохаммад Амир 7 1
Аюкин Руслан 7 0
Шамкин Даниил 7 0
Свежов Виктор 4 1
Полюткин Антон 4 0
Таликин Дамир 4 0
Кириллов Юрий 3 0
Кирсанов Никита 3 0
Рейхмен Богдан 3 0
Маляров Никита 1 1
Бабаев Владлен 2 0
Герасимов Алексей 2 0
Серченков Сергей 2 0
Мамин Алексей 2 0
Тарасенко Захар 2 0
Денисов Александр 1 0
Сикоев Асланбек 1 0
Гираев Карим 1 0
Бадртдинов Ильнур 1 0

Результаты матчей

Уфа
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
КАМАЗ
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

4
1

Волевые поражения

3
10
Уфа
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
31% (5)
56% (9)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
31% (5)
19% (3)
КАМАЗ
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
13% (2)
53% (8)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

21
5

Волевые поражения

7
18
Уфа
65.2%
34.8%
15 побед 8 поражений
Первый тайм
26% (8)
55% (17)
19% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (13)
35% (11)
23% (7)
КАМАЗ
30%
70%
6 побед 14 поражений
Первый тайм
19% (6)
42% (13)
39% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (6)
45% (14)
35% (11)

Сухие победы

6
5

Сухие поражения

5
9

Волевые победы

25
6

Волевые поражения

10
28

Голы по времени матча

Забито

13
13
6 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 5
24 Не забивали 21
1
8%
1
8%
1-15
3
23%
1
8%
16-30
2
15%
2
15%
31-45
3
23%
1
8%
46-60
2
15%
3
23%
61-75
2
15%
5
38%
76-90

Пропущено

20
21
8 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 12
2
10%
4
19%
1-15
1
5%
3
14%
16-30
5
25%
1
5%
31-45
1
5%
4
19%
46-60
2
10%
4
19%
61-75
9
45%
5
24%
76-90

Забито

14
19
5 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 8
20 Не забивали 21
1
7%
3
16%
1-15
1
7%
3
16%
16-30
3
21%
4
21%
31-45
2
14%
2
11%
46-60
2
14%
4
21%
61-75
5
36%
3
16%
76-90

Пропущено

25
14
10 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 8
11 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 9
2
8%
2
14%
1-15
4
16%
3
21%
16-30
4
16%
1
7%
31-45
1
4%
3
21%
46-60
6
24%
0
0%
61-75
8
32%
5
36%
76-90

Забито

27
32
11 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 18
8 Забивали первыми 13
13 Не забивали 11
2
7%
4
13%
1-15
4
15%
4
13%
16-30
5
19%
6
19%
31-45
5
19%
3
9%
46-60
4
15%
7
22%
61-75
7
26%
8
25%
76-90

Пропущено

45
35
18 В 1-м тайме 14
27 Во 2-м тайме 21
18 Пропускали первыми 14
23 Не пропускали 21
4
9%
6
17%
1-15
5
11%
6
17%
16-30
9
20%
2
6%
31-45
2
4%
7
20%
46-60
8
18%
4
11%
61-75
17
38%
10
29%
76-90

Результаты последних матчей

Уфа
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Уфа - Енисей 2:2 Родина Москва - Уфа 2:1 Уфа - Динамо Махачкала 3:0 Балтика - Уфа 3:2
Уфа - Акрон 0:0 Краснодар-2 - Уфа 1:0 Уфа - СКА-Хабаровск 3:0 Арсенал Тула - Уфа 2:1 Уфа - Шинник 1:2 Волгарь - Уфа 1:0 Уфа - Велес Москва 4:1 Уфа - Ахмат 1:2 Уфа - Родина Москва 2 1:0 Родина Москва - Уфа 0:0 Уфа - Навбахор 1:1 Уфа - Слога Добой 0:1 Рубин - Уфа 2:0 Уфа - Локомотив Ташкент 1:1 Уфа - ФК Кубань 2:1 Алания - Уфа 2:1
КАМАЗ
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
КАМАЗ - Шинник 1:0 Енисей - КАМАЗ 2:1 КАМАЗ - Волгарь 2:2 Родина Москва - КАМАЗ 2:2
КАМАЗ - Велес Москва 0:2 Динамо Махачкала - КАМАЗ 1:0 КАМАЗ - Алания 1:0 Балтика - КАМАЗ 1:0 КАМАЗ - Рубин 0:0 Акрон - КАМАЗ 2:0 КАМАЗ - Волга Ульяновск 0:0 КАМАЗ - Хан Тенгри 1:1 КАМАЗ - Иртыш Омск 0:0 КАМАЗ - Текстильщик 1:1 КАМАЗ - Зенит-2 2:2 КАМАЗ - Новосибирск 4:1 КАМАЗ - Каспий 1:0 КАМАЗ - СКА-Хабаровск 1:2 КАМАЗ - Шинник 2:1 Краснодар-2 - КАМАЗ 2:2

Результаты матчей

Уфа
КАМАЗ

Точный счет

0:0
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
0:0
3 раза 19%
1:0
3 раза 19%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 40%
1
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
0
5 раз 31%
1
5 раз 31%
2
4 раза 25%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

2:1
4 раза 25%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
1:0
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
8 раз 50%
0
5 раз 31%
2
3 раза 19%
1
6 раз 40%
0
5 раз 33%
2
4 раза 27%

Точный счет

2:1
6 раз 19%
0:0
4 раза 13%
0:2
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
0:1
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:0
6 раз 19%
0:0
4 раза 13%
2:2
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
0:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
1:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%

Точное количество голов

0
11 раз 35%
1
11 раз 35%
2
6 раз 19%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
1
11 раз 35%
0
10 раз 32%
2
8 раз 26%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Уфа
КАМАЗ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
6
0.5
Больше Меньше
11
5
6
9
1.5
6
10
3
12
2.5
2
14
1
14
3.5
1
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
0.5
Больше Меньше
10
5
3
13
1.5
4
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
11
0.5
Больше Меньше
21
10
9
22
1.5
10
21
3
28
2.5
2
29
1
30
3.5
1
30
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 Заявка 31 17 13 1 53 - 25 64
2.
Рубин
 Заявка 31 17 11 3 50 - 27 62
3.
Алания
 Заявка 31 15 10 6 51 - 33 55
4.
Енисей
 Заявка 31 12 13 6 39 - 33 49
5.
Динамо Махачкала
 Заявка 31 12 10 9 24 - 23 46
6.
Родина Москва
 Заявка 31 12 9 10 39 - 36 45
7.
Волгарь
 Заявка 31 11 11 9 37 - 32 44
8.
Арсенал Тула
 Заявка 31 11 8 12 37 - 38 41
9.
КАМАЗ
 Заявка 31 10 11 10 34 - 33 41
10.
Шинник
 Заявка 31 11 7 13 34 - 37 40
11.
Нефтехимик
 Заявка 31 10 10 11 28 - 31 40
12.
Акрон
 Заявка 31 8 15 8 32 - 35 39
13.
СКА-Хабаровск
 Заявка 31 9 11 11 42 - 38 38
14.
Велес Москва
 Заявка 31 9 6 16 31 - 46 33
15.
ФК Кубань
 Заявка 31 8 9 14 32 - 36 33
16.
Уфа
 Заявка 31 7 8 16 33 - 42 29
17.
Волга Ульяновск
 Заявка 31 5 11 15 21 - 40 26
18.
Краснодар-2
 Заявка 31 5 7 19 20 - 52 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 Заявка 15 10 5 0 26 - 13 35
2.
Енисей
 Заявка 15 10 4 1 23 - 11 34
3.
Рубин
 Заявка 16 9 6 1 33 - 16 33
4.
Шинник
 Заявка 16 9 5 2 22 - 11 32
5.
Алания
 Заявка 16 8 6 2 31 - 20 30
6.
КАМАЗ
 Заявка 16 7 6 3 20 - 13 27
7.
Волгарь
 Заявка 16 7 5 4 15 - 12 26
8.
Динамо Махачкала
 Заявка 15 7 5 3 14 - 7 26
9.
СКА-Хабаровск
 Заявка 15 6 6 3 24 - 11 24
10.
Велес Москва
 Заявка 16 7 3 6 19 - 17 24
11.
ФК Кубань
 Заявка 16 6 4 6 19 - 14 22
12.
Арсенал Тула
 Заявка 15 6 4 5 23 - 25 22
13.
Нефтехимик
 Заявка 16 5 6 5 15 - 15 21
14.
Акрон
 Заявка 15 4 8 3 16 - 14 20
15.
Родина Москва
 Заявка 15 5 4 6 18 - 21 19
16.
Уфа
 Заявка 15 5 4 6 19 - 17 19
17.
Волга Ульяновск
 Заявка 16 3 5 8 10 - 23 14
18.
Краснодар-2
 Заявка 15 2 4 9 7 - 23 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 Заявка 16 7 8 1 27 - 12 29
2.
Рубин
 Заявка 15 8 5 2 17 - 11 29
3.
Родина Москва
 Заявка 16 7 5 4 21 - 15 26
4.
Алания
 Заявка 15 7 4 4 20 - 13 25
5.
Динамо Махачкала
 Заявка 16 5 5 6 10 - 16 20
6.
Нефтехимик
 Заявка 15 5 4 6 13 - 16 19
7.
Акрон
 Заявка 16 4 7 5 16 - 21 19
8.
Арсенал Тула
 Заявка 16 5 4 7 14 - 13 19
9.
Волгарь
 Заявка 15 4 6 5 22 - 20 18
10.
Енисей
 Заявка 16 2 9 5 16 - 22 15
11.
СКА-Хабаровск
 Заявка 16 3 5 8 18 - 27 14
12.
КАМАЗ
 Заявка 15 3 5 7 14 - 20 14
13.
Волга Ульяновск
 Заявка 15 2 6 7 11 - 17 12
14.
Краснодар-2
 Заявка 16 3 3 10 13 - 29 12
15.
ФК Кубань
 Заявка 15 2 5 8 13 - 22 11
16.
Уфа
 Заявка 16 2 4 10 14 - 25 10
17.
Велес Москва
 Заявка 15 2 3 10 12 - 29 9
18.
Шинник
 Заявка 15 2 2 11 12 - 26 8
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Балтика Гузина Гедеон 13
Родина Москва Тимошенко Иван 13
Алания Гиоргобиани Николай 11
Балтика Мусаев Тамерлан 10
Рубин Фамейе Джоэль 10
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Топ нарушителей
КАМАЗ Гаглоев Александр 1 10
Краснодар-2 Ндука Ифеани Давид 11
Динамо Махачкала Алибеков Муталип 10
Акрон Савичев Константин 1 8
Волгарь Талалай Денис 1 8
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Уфа - КАМАЗ от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 20 мая 2023, осталось 2 дня 5 часов 37 минут.



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  • 36 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 51
    Уфа 56.9% (29)
    X 25.5% (13)
    КАМАЗ 17.6% (9)
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    Где смотреть матч Уфа - КАМАЗ онлайн

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    Прогнозы на матч Уфа - КАМАЗ

    Исход игры
    Уфа
    56.9% (29)
    Ничья
    25.5% (13)
    КАМАЗ
    17.6% (9)
    Тотал 2.5
    Больше
    26.53% (13)
    Меньше
    73.47% (36)
    Обе команды забьют
    Да
    51.02% (25)
    Нет
    48.98% (24)
    Популярный счёт
    1:0 Уфа
    27.5% (14)
    1:1 Ничья
    23.5% (12)
    2:1 Уфа
    13.7% (7)
    2:0 Уфа
    9.8% (5)
    0:1 КАМАЗ
    7.8% (4)
    1:2 КАМАЗ
    7.8% (4)
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