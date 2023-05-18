Тур: 32.
История личных встреч
Уфа
КАМАЗ
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
2
2
Среднее время на гол
45
45
Бомбардиры внутри турнира
Уфа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Евсеев Алексей
|5 (2)
|0.16
|Темников Иван
|3
|0.1
|Минаев Роман
|3
|0.1
|Касинтура Эгаш
|3
|0.1
|Плиев Константин
|2
|0.06
|Погосов Артём
|2
|0.06
|Ботака-Иобома Эрвинг
|2
|0.06
|Камилов Владислав
|1
|0.03
|Голубев Артём
|1
|0.03
|Молтенинов Илья
|1
|0.03
|Конюхов Вадим
|1
|0.03
|Мухин Александр
|1
|0.03
|Ортис Дилан
|1
|0.03
|Ахатов Данил
|1
|0.03
КАМАЗ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шамкин Даниил
|5
|0.16
|Гаглоев Александр
|5 (4)
|0.16
|Пальцев Валентин
|4
|0.13
|Бабаев Владлен
|3
|0.1
|Бадртдинов Ильнур
|3
|0.1
|Мохаммад Амир
|2
|0.06
|Денисов Александр
|1
|0.03
|Кириллов Юрий
|1
|0.03
|Полюткин Антон
|1
|0.03
|Сикоев Асланбек
|1
|0.03
|Серченков Сергей
|1
|0.03
|Кирсанов Никита
|1
|0.03
|Арустамян Артур
|1
|0.03
|Рейхмен Богдан
|1
|0.03
|Щербатюк Александр
|1
|0.03
|Таликин Дамир
|1
|0.03
Карточки
Уфа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фищенко Руслан
|8
|0
|Плиев Константин
|6
|1
|Ботака-Иобома Эрвинг
|7
|0
|Карп Кэтэлин
|5
|1
|Касинтура Эгаш
|6
|0
|Никитин Андрей Владимирович
|4
|1
|Голубев Артём
|5
|0
|Емельянов Данила
|3
|1
|Темников Иван
|4
|0
|Ортис Дилан
|4
|0
|Сухов Александр
|3
|0
|Плиев Заурбек
|3
|0
|Евсеев Алексей
|3
|0
|Камилов Владислав
|3
|0
|Молтенинов Илья
|3
|0
|Хугаев Алан
|2
|0
|Минаев Роман
|2
|0
|Конюхов Вадим
|2
|0
|Мухин Александр
|2
|0
|Ушахин Лев
|2
|0
|Масалов Александр
|2
|0
|Жамалетдинов Тимур
|1
|0
|Чернов Алексей
|1
|0
|Погосов Артём
|1
|0
|Кукушкин Иван
|1
|0
КАМАЗ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гаглоев Александр
|10
|1
|Пальцев Валентин
|8
|1
|Толстопятов Николай
|9
|0
|Абрамов Артём
|7
|1
|Мохаммад Амир
|7
|1
|Аюкин Руслан
|7
|0
|Шамкин Даниил
|7
|0
|Свежов Виктор
|4
|1
|Полюткин Антон
|4
|0
|Таликин Дамир
|4
|0
|Кириллов Юрий
|3
|0
|Кирсанов Никита
|3
|0
|Рейхмен Богдан
|3
|0
|Маляров Никита
|1
|1
|Бабаев Владлен
|2
|0
|Герасимов Алексей
|2
|0
|Серченков Сергей
|2
|0
|Мамин Алексей
|2
|0
|Тарасенко Захар
|2
|0
|Денисов Александр
|1
|0
|Сикоев Асланбек
|1
|0
|Гираев Карим
|1
|0
|Бадртдинов Ильнур
|1
|0
Результаты матчей
Уфа
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
КАМАЗ
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
4
1
Волевые поражения
3
10
Уфа
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
31% (5)
56% (9)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
31% (5)
19% (3)
КАМАЗ
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
13% (2)
53% (8)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
21
5
Волевые поражения
7
18
Уфа
65.2%
34.8%
15 побед 8 поражений
Первый тайм
26% (8)
55% (17)
19% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (13)
35% (11)
23% (7)
КАМАЗ
30%
70%
6 побед 14 поражений
Первый тайм
19% (6)
42% (13)
39% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (6)
45% (14)
35% (11)
Сухие победы
6
5
Сухие поражения
5
9
Волевые победы
25
6
Волевые поражения
10
28
Голы по времени матча
Забито
13
13
6 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 5
24 Не забивали 21
1
8%
1
8%
1-15
3
23%
1
8%
16-30
2
15%
2
15%
31-45
3
23%
1
8%
46-60
2
15%
3
23%
61-75
2
15%
5
38%
76-90
Пропущено
20
21
8 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 12
2
10%
4
19%
1-15
1
5%
3
14%
16-30
5
25%
1
5%
31-45
1
5%
4
19%
46-60
2
10%
4
19%
61-75
9
45%
5
24%
76-90
Забито
14
19
5 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 8
20 Не забивали 21
1
7%
3
16%
1-15
1
7%
3
16%
16-30
3
21%
4
21%
31-45
2
14%
2
11%
46-60
2
14%
4
21%
61-75
5
36%
3
16%
76-90
Пропущено
25
14
10 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 8
11 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 9
2
8%
2
14%
1-15
4
16%
3
21%
16-30
4
16%
1
7%
31-45
1
4%
3
21%
46-60
6
24%
0
0%
61-75
8
32%
5
36%
76-90
Забито
27
32
11 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 18
8 Забивали первыми 13
13 Не забивали 11
2
7%
4
13%
1-15
4
15%
4
13%
16-30
5
19%
6
19%
31-45
5
19%
3
9%
46-60
4
15%
7
22%
61-75
7
26%
8
25%
76-90
Пропущено
45
35
18 В 1-м тайме 14
27 Во 2-м тайме 21
18 Пропускали первыми 14
23 Не пропускали 21
4
9%
6
17%
1-15
5
11%
6
17%
16-30
9
20%
2
6%
31-45
2
4%
7
20%
46-60
8
18%
4
11%
61-75
17
38%
10
29%
76-90
Результаты последних матчей
Уфа
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Уфа - Енисей 2:2 Родина Москва - Уфа 2:1 Уфа - Динамо Махачкала 3:0 Балтика - Уфа 3:2
Уфа - Акрон 0:0 Краснодар-2 - Уфа 1:0 Уфа - СКА-Хабаровск 3:0 Арсенал Тула - Уфа 2:1 Уфа - Шинник 1:2 Волгарь - Уфа 1:0 Уфа - Велес Москва 4:1 Уфа - Ахмат 1:2 Уфа - Родина Москва 2 1:0 Родина Москва - Уфа 0:0 Уфа - Навбахор 1:1 Уфа - Слога Добой 0:1 Рубин - Уфа 2:0 Уфа - Локомотив Ташкент 1:1 Уфа - ФК Кубань 2:1 Алания - Уфа 2:1
КАМАЗ
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
КАМАЗ - Шинник 1:0 Енисей - КАМАЗ 2:1 КАМАЗ - Волгарь 2:2 Родина Москва - КАМАЗ 2:2
КАМАЗ - Велес Москва 0:2 Динамо Махачкала - КАМАЗ 1:0 КАМАЗ - Алания 1:0 Балтика - КАМАЗ 1:0 КАМАЗ - Рубин 0:0 Акрон - КАМАЗ 2:0 КАМАЗ - Волга Ульяновск 0:0 КАМАЗ - Хан Тенгри 1:1 КАМАЗ - Иртыш Омск 0:0 КАМАЗ - Текстильщик 1:1 КАМАЗ - Зенит-2 2:2 КАМАЗ - Новосибирск 4:1 КАМАЗ - Каспий 1:0 КАМАЗ - СКА-Хабаровск 1:2 КАМАЗ - Шинник 2:1 Краснодар-2 - КАМАЗ 2:2
Результаты матчей
Уфа
КАМАЗ
Точный счет
0:0
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
0:0
3 раза 19%
1:0
3 раза 19%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 40%
1
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
0
5 раз 31%
1
5 раз 31%
2
4 раза 25%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
2:1
4 раза 25%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
1:0
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
8 раз 50%
0
5 раз 31%
2
3 раза 19%
1
6 раз 40%
0
5 раз 33%
2
4 раза 27%
Точный счет
2:1
6 раз 19%
0:0
4 раза 13%
0:2
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
0:1
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:0
6 раз 19%
0:0
4 раза 13%
2:2
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
0:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
1:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
Точное количество голов
0
11 раз 35%
1
11 раз 35%
2
6 раз 19%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
1
11 раз 35%
0
10 раз 32%
2
8 раз 26%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Уфа
КАМАЗ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
96
Больше Меньше
115
69
610
312
214
114
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
115
Больше Меньше
105
313
411
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2011
Больше Меньше
2110
922
1021
328
229
130
130
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|31
|17
|13
|1
|53 - 25
|64
|2.
|Заявка
|31
|17
|11
|3
|50 - 27
|62
|3.
|Заявка
|31
|15
|10
|6
|51 - 33
|55
|4.
|Заявка
|31
|12
|13
|6
|39 - 33
|49
|5.
|Заявка
|31
|12
|10
|9
|24 - 23
|46
|6.
|Заявка
|31
|12
|9
|10
|39 - 36
|45
|7.
|Заявка
|31
|11
|11
|9
|37 - 32
|44
|8.
|Заявка
|31
|11
|8
|12
|37 - 38
|41
|9.
|Заявка
|31
|10
|11
|10
|34 - 33
|41
|10.
|Заявка
|31
|11
|7
|13
|34 - 37
|40
|11.
|Заявка
|31
|10
|10
|11
|28 - 31
|40
|12.
|Заявка
|31
|8
|15
|8
|32 - 35
|39
|13.
|Заявка
|31
|9
|11
|11
|42 - 38
|38
|14.
|Заявка
|31
|9
|6
|16
|31 - 46
|33
|15.
|Заявка
|31
|8
|9
|14
|32 - 36
|33
|16.
|Заявка
|31
|7
|8
|16
|33 - 42
|29
|17.
|Заявка
|31
|5
|11
|15
|21 - 40
|26
|18.
|Заявка
|31
|5
|7
|19
|20 - 52
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|10
|5
|0
|26 - 13
|35
|2.
|Заявка
|15
|10
|4
|1
|23 - 11
|34
|3.
|Заявка
|16
|9
|6
|1
|33 - 16
|33
|4.
|Заявка
|16
|9
|5
|2
|22 - 11
|32
|5.
|Заявка
|16
|8
|6
|2
|31 - 20
|30
|6.
|Заявка
|16
|7
|6
|3
|20 - 13
|27
|7.
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|15 - 12
|26
|8.
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|14 - 7
|26
|9.
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|24 - 11
|24
|10.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|19 - 17
|24
|11.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|19 - 14
|22
|12.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|23 - 25
|22
|13.
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|15 - 15
|21
|14.
|Заявка
|15
|4
|8
|3
|16 - 14
|20
|15.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|18 - 21
|19
|16.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|19 - 17
|19
|17.
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|10 - 23
|14
|18.
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|7 - 23
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|7
|8
|1
|27 - 12
|29
|2.
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|17 - 11
|29
|3.
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|21 - 15
|26
|4.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|20 - 13
|25
|5.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|10 - 16
|20
|6.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|13 - 16
|19
|7.
|Заявка
|16
|4
|7
|5
|16 - 21
|19
|8.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|14 - 13
|19
|9.
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|22 - 20
|18
|10.
|Заявка
|16
|2
|9
|5
|16 - 22
|15
|11.
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|18 - 27
|14
|12.
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|14 - 20
|14
|13.
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|11 - 17
|12
|14.
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|13 - 29
|12
|15.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|13 - 22
|11
|16.
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|14 - 25
|10
|17.
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|12 - 29
|9
|18.
|Заявка
|15
|2
|2
|11
|12 - 26
|8
- — Выход в Премьер-лигу
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
- — Вылет во Вторую лигу
|Балтика
|Гузина Гедеон
|13
|Родина Москва
|Тимошенко Иван
|13
|Алания
|Гиоргобиани Николай
|11
|Балтика
|Мусаев Тамерлан
|10
|Рубин
|Фамейе Джоэль
|10
|КАМАЗ
|Гаглоев Александр
|1 10
|Краснодар-2
|Ндука Ифеани Давид
|11
|Динамо Махачкала
|Алибеков Муталип
|10
|Акрон
|Савичев Константин
|1 8
|Волгарь
|Талалай Денис
|1 8
Прогнозы на матч Уфа - КАМАЗ
Исход игры
Уфа
56.9% (29)
Ничья
25.5% (13)
КАМАЗ
17.6% (9)
Тотал 2.5
Больше
26.53% (13)
Меньше
73.47% (36)
Обе команды забьют
Да
51.02% (25)
Нет
48.98% (24)
Популярный счёт
1:0 Уфа
27.5% (14)
1:1 Ничья
23.5% (12)
2:1 Уфа
13.7% (7)
2:0 Уфа
9.8% (5)
0:1 КАМАЗ
7.8% (4)
1:2 КАМАЗ
7.8% (4)
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