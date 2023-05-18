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  4. Первая лига 2022-2023

РОССИЯ: Первая лига
2022-2023

Тур: 32.
Енисей
 
Позже
Нефтехимик
Прогнозы 55
Енисей 80% (44)
X 14.5% (8)
Нефтехимик 5.5% (3)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Енисей
Ничья
Нефтехимик
1.89
3.20
3.75
Все Коэффициенты

История личных встреч

Енисей
Нефтехимик

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
14.3%
42.8%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

13 матчей

38.5%
23.1%
38.4%
5 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

23.1%
46.2%
30.7%
3 победы 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

38.5%
23.1%
38.4%
5 побед 3 ничьи 5 побед

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:3
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:2
ПЛ
0:2
ПЛ
0:1
ПЛ
3:2
ПЛ
1:0
ПЛ
2:2
ПЛ
1:0

Голы

Всего голов

8
8

Голов в среднем за матч

1.33
1.14

Среднее время на гол

67
78

Всего голов

10
5

Голов в среднем за матч

1.43
0.83

Среднее время на гол

63
108

Всего голов

18
13

Голов в среднем за матч

1.38
1

Тотал матчей

2.5
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
2
Больше 15%
Меньше 85%
11

Среднее время на гол

65
90

Бомбардиры внутри турнира

Енисей
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Глушков Никита Андреевич 7 0.23
Окладников Андрей 7 0.23
Ломакин Александр 6 0.19
Саная Анзор 3 (2) 0.1
Масловский Александр 2 0.06
Молтенинов Илья 2 0.06
Столбов Кирилл 2 0.06
Кичин Валерий 2 (1) 0.06
Иванов Егор 1 0.03
Феррейра Херман 1 0.03
Умаев Идрис 1 0.03
Бардыбахин Вячеслав 1 0.03
Самойлов Денис 1 0.03
Апушников Егор 1 0.03
Канаплин Александр 1 0.03
Нефтехимик
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уридия Мераби 5 (1) 0.16
Галиулин Вагиз 4 0.13
Базелюк Константин 4 0.13
Дворецков Филипп 3 0.1
Лайкин Максим 3 0.1
Котов Павел 2 0.06
Барсов Максим 1 0.03
Шоркин Максим 1 0.03
Джамилов Султан 1 0.03
Денисов Роман 1 0.03
Ширяев Максим 1 0.03
Зорин Богдан 1 0.03
Котик Артём 1 0.03

Карточки

Енисей
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кичин Валерий 8 0
Иванов Егор 7 0
Ланин Олег 7 0
Масловский Александр 5 1
Бардыбахин Вячеслав 5 1
Канаплин Александр 5 0
Самойлов Денис 3 1
Феррейра Херман 4 0
Рукас Андрюс 4 0
Раздорских Никита 2 1
Глушков Никита Андреевич 2 1
Хозин Владимир 3 0
Саная Анзор 3 0
Ломакин Александр 2 0
Марков Николай 1 0
Воронин Евгений 1 0
Стежко Виталий 1 0
Умаев Идрис 1 0
Ивакин Ярослав 1 0
Арустамян Артур 1 0
Молтенинов Илья 1 0
Савицкий Иван 1 0
Столбов Кирилл 1 0
Окладников Андрей 1 0
Нефтехимик
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бердников Алексей 6 1
Хубаев Давид 7 0
Калугин Никита 4 1
Галиулин Вагиз 5 0
Москвичёв Владимир 5 0
Лайкин Максим 5 0
Дворецков Филипп 3 1
Котик Артём 3 1
Школик Игорь 4 0
Денисов Роман 3 0
Барсов Максим 2 0
Ситдиков Марат 2 0
Обухов Игорь 2 0
Котов Павел 2 0
Терехов Антон 2 0
Ширяев Максим 2 0
Янушковский Роман 2 0
Базелюк Константин 1 0
Шоркин Максим 1 0
Джамилов Султан 1 0
Голубев Андрей 1 0

Результаты матчей

Енисей
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
47% (7)
53% (8)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
60% (9)
13% (2)
Нефтехимик
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
19% (3)
63% (10)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

9
0

Волевые поражения

2
5
Енисей
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (4)
63% (10)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
Нефтехимик
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)

Сухие победы

4
5

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

11
9

Волевые поражения

16
13
Енисей
83.3%
16.7%
15 побед 3 поражения
Первый тайм
35% (11)
58% (18)
6% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (8)
55% (17)
19% (6)
Нефтехимик
47.6%
52.4%
10 побед 11 поражений
Первый тайм
16% (5)
55% (17)
29% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (9)
45% (14)
26% (8)

Сухие победы

7
8

Сухие поражения

2
8

Волевые победы

20
9

Волевые поражения

18
18

Голы по времени матча

Забито

22
14
14 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 8
10 Забивали первыми 6
19 Не забивали 23
3
14%
2
14%
1-15
6
27%
1
7%
16-30
5
23%
3
21%
31-45
3
14%
3
21%
46-60
4
18%
2
14%
61-75
1
5%
3
21%
76-90

Пропущено

12
15
5 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 7
1
8%
3
20%
1-15
0
0%
6
40%
16-30
4
33%
1
7%
31-45
2
17%
2
13%
46-60
1
8%
1
7%
61-75
4
33%
2
13%
76-90

Забито

18
16
6 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 7
21 Не забивали 21
3
17%
2
13%
1-15
1
6%
3
19%
16-30
2
11%
1
6%
31-45
2
11%
3
19%
46-60
5
28%
3
19%
61-75
5
28%
4
25%
76-90

Пропущено

20
14
10 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 9
3
15%
2
14%
1-15
3
15%
0
0%
16-30
4
20%
3
21%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
7
35%
2
14%
61-75
3
15%
6
43%
76-90

Забито

40
30
20 В 1-м тайме 12
20 Во 2-м тайме 18
15 Забивали первыми 13
9 Не забивали 13
6
15%
4
13%
1-15
7
18%
4
13%
16-30
7
18%
4
13%
31-45
5
13%
6
20%
46-60
9
23%
5
17%
61-75
6
15%
7
23%
76-90

Пропущено

32
29
15 В 1-м тайме 15
17 Во 2-м тайме 14
12 Пропускали первыми 12
22 Не пропускали 16
4
13%
5
17%
1-15
3
9%
6
21%
16-30
8
25%
4
14%
31-45
2
6%
3
10%
46-60
8
25%
3
10%
61-75
7
22%
8
28%
76-90

Результаты последних матчей

Енисей
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Уфа - Енисей 2:2 Енисей - КАМАЗ 2:1 Енисей - Родина Москва 0:1 Динамо Махачкала - Енисей 3:0
Енисей - Балтика 1:1 Акрон - Енисей 1:1 Енисей - Краснодар-2 0:0 СКА-Хабаровск - Енисей 0:0 Енисей - Арсенал Тула 1:0 Шинник - Енисей 2:2 Енисей - Волгарь 2:1 Енисей - Шахтёр Караганда 2:4 Енисей - Актобе 0:2 Енисей - Волга Ульяновск 1:3 Енисей - Велес Москва 1:0 Енисей - Тобол 1:2 Динамо Москва - Енисей 4:1 Енисей - Навбахор 0:1 Алашкерт - Енисей 0:1 Кызыл-Жар - Енисей 1:0
Нефтехимик
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Нефтехимик - Родина Москва 1:5 Динамо Махачкала - Нефтехимик 2:0 Нефтехимик - Балтика 0:0 Акрон - Нефтехимик 0:3
Нефтехимик - Краснодар-2 3:0 СКА-Хабаровск - Нефтехимик 0:0 Нефтехимик - Арсенал Тула 1:0 Шинник - Нефтехимик 3:0 Нефтехимик - Волгарь 1:1 Велес Москва - Нефтехимик 4:1 Нефтехимик - Алания 0:0 СКА-Хабаровск - Нефтехимик 3:1 Ахмат - Нефтехимик 0:1 Краснодар-2 - Нефтехимик 3:1 Нефтехимик - Кызыл-Жар 2:0 Торпедо Москва - Нефтехимик 0:0 Сочи - Нефтехимик 3:0 Рубин - Нефтехимик 2:0 Нефтехимик - Волга Ульяновск 1:2 ФК Кубань - Нефтехимик 0:1

Результаты матчей

Енисей
Нефтехимик

Точный счет

2:1
5 раз 33%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
0:0
3 раза 19%
0:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%

Точное количество голов

2
7 раз 47%
0
3 раза 20%
1
3 раза 20%
3
2 раза 13%
0
6 раз 38%
1
6 раз 38%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%

Точный счет

1:1
4 раза 25%
2:2
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
0:0
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 38%
2
6 раз 38%
1
4 раза 25%
0
7 раз 47%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:1
6 раз 19%
2:1
5 раз 16%
0:0
4 раза 13%
2:0
4 раза 13%
2:2
3 раза 10%
1:0
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
0:0
6 раз 19%
0:1
5 раз 16%
1:0
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
0:2
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%

Точное количество голов

2
13 раз 42%
0
9 раз 29%
1
7 раз 23%
3
2 раза 6%
0
13 раз 42%
1
10 раз 32%
2
6 раз 19%
3
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

Енисей
Нефтехимик

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
10
6
9
6
1.5
4
12
2
13
2.5
1
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
6
0.5
Больше Меньше
8
7
6
10
1.5
4
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
9
0.5
Больше Меньше
18
13
15
16
1.5
8
23
2
29
2.5
2
29
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 Заявка 31 17 13 1 53 - 25 64
2.
Рубин
 Заявка 31 17 11 3 50 - 27 62
3.
Алания
 Заявка 31 15 10 6 51 - 33 55
4.
Енисей
 Заявка 31 12 13 6 39 - 33 49
5.
Динамо Махачкала
 Заявка 31 12 10 9 24 - 23 46
6.
Родина Москва
 Заявка 31 12 9 10 39 - 36 45
7.
Волгарь
 Заявка 31 11 11 9 37 - 32 44
8.
Арсенал Тула
 Заявка 31 11 8 12 37 - 38 41
9.
КАМАЗ
 Заявка 31 10 11 10 34 - 33 41
10.
Шинник
 Заявка 31 11 7 13 34 - 37 40
11.
Нефтехимик
 Заявка 31 10 10 11 28 - 31 40
12.
Акрон
 Заявка 31 8 15 8 32 - 35 39
13.
СКА-Хабаровск
 Заявка 31 9 11 11 42 - 38 38
14.
Велес Москва
 Заявка 31 9 6 16 31 - 46 33
15.
ФК Кубань
 Заявка 31 8 9 14 32 - 36 33
16.
Уфа
 Заявка 31 7 8 16 33 - 42 29
17.
Волга Ульяновск
 Заявка 31 5 11 15 21 - 40 26
18.
Краснодар-2
 Заявка 31 5 7 19 20 - 52 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 Заявка 15 10 5 0 26 - 13 35
2.
Енисей
 Заявка 15 10 4 1 23 - 11 34
3.
Рубин
 Заявка 16 9 6 1 33 - 16 33
4.
Шинник
 Заявка 16 9 5 2 22 - 11 32
5.
Алания
 Заявка 16 8 6 2 31 - 20 30
6.
КАМАЗ
 Заявка 16 7 6 3 20 - 13 27
7.
Волгарь
 Заявка 16 7 5 4 15 - 12 26
8.
Динамо Махачкала
 Заявка 15 7 5 3 14 - 7 26
9.
СКА-Хабаровск
 Заявка 15 6 6 3 24 - 11 24
10.
Велес Москва
 Заявка 16 7 3 6 19 - 17 24
11.
ФК Кубань
 Заявка 16 6 4 6 19 - 14 22
12.
Арсенал Тула
 Заявка 15 6 4 5 23 - 25 22
13.
Нефтехимик
 Заявка 16 5 6 5 15 - 15 21
14.
Акрон
 Заявка 15 4 8 3 16 - 14 20
15.
Родина Москва
 Заявка 15 5 4 6 18 - 21 19
16.
Уфа
 Заявка 15 5 4 6 19 - 17 19
17.
Волга Ульяновск
 Заявка 16 3 5 8 10 - 23 14
18.
Краснодар-2
 Заявка 15 2 4 9 7 - 23 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 Заявка 16 7 8 1 27 - 12 29
2.
Рубин
 Заявка 15 8 5 2 17 - 11 29
3.
Родина Москва
 Заявка 16 7 5 4 21 - 15 26
4.
Алания
 Заявка 15 7 4 4 20 - 13 25
5.
Динамо Махачкала
 Заявка 16 5 5 6 10 - 16 20
6.
Нефтехимик
 Заявка 15 5 4 6 13 - 16 19
7.
Акрон
 Заявка 16 4 7 5 16 - 21 19
8.
Арсенал Тула
 Заявка 16 5 4 7 14 - 13 19
9.
Волгарь
 Заявка 15 4 6 5 22 - 20 18
10.
Енисей
 Заявка 16 2 9 5 16 - 22 15
11.
СКА-Хабаровск
 Заявка 16 3 5 8 18 - 27 14
12.
КАМАЗ
 Заявка 15 3 5 7 14 - 20 14
13.
Волга Ульяновск
 Заявка 15 2 6 7 11 - 17 12
14.
Краснодар-2
 Заявка 16 3 3 10 13 - 29 12
15.
ФК Кубань
 Заявка 15 2 5 8 13 - 22 11
16.
Уфа
 Заявка 16 2 4 10 14 - 25 10
17.
Велес Москва
 Заявка 15 2 3 10 12 - 29 9
18.
Шинник
 Заявка 15 2 2 11 12 - 26 8
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
  • — Вылет во Вторую лигу

Топ бомбардиров
Балтика Гузина Гедеон 13
Родина Москва Тимошенко Иван 13
Алания Гиоргобиани Николай 11
Балтика Мусаев Тамерлан 10
Рубин Фамейе Джоэль 10
Весь список

Топ нарушителей
КАМАЗ Гаглоев Александр 1 10
Краснодар-2 Ндука Ифеани Давид 11
Динамо Махачкала Алибеков Муталип 10
Акрон Савичев Константин 1 8
Волгарь Талалай Денис 1 8
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Енисей - Нефтехимик от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 20 мая 2023, осталось 2 дня 4 часа 37 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 29.1% пользователей.
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    • Прогнозы 55
    Енисей 80% (44)
    X 14.5% (8)
    Нефтехимик 5.5% (3)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Енисей
    Ничья
    Нефтехимик
    1.89
    3.20
    3.75
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Енисей - Нефтехимик онлайн

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    Прогнозы на матч Енисей - Нефтехимик

    Исход игры
    Енисей
    80% (44)
    Ничья
    14.5% (8)
    Нефтехимик
    5.5% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    40.38% (21)
    Меньше
    59.62% (31)
    Обе команды забьют
    Да
    51.92% (27)
    Нет
    48.08% (25)
    Популярный счёт
    2:1 Енисей
    29.1% (16)
    1:0 Енисей
    25.5% (14)
    2:0 Енисей
    16.4% (9)
    1:1 Ничья
    12.7% (7)
    1:2 Нефтехимик
    5.5% (3)
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    Енисей
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