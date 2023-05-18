Тур: 32.
Позже
История личных встреч
Енисей
Нефтехимик
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
42.9%
14.3%
42.8%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
13 матчей
38.5%
23.1%
38.4%
5 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
23.1%
46.2%
30.7%
3 победы 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
38.5%
23.1%
38.4%
5 побед 3 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
8
Голов в среднем за матч
1.33
1.14
Среднее время на гол
67
78
Всего голов
10
5
Голов в среднем за матч
1.43
0.83
Среднее время на гол
63
108
Всего голов
18
13
Голов в среднем за матч
1.38
1
Тотал матчей
2.5
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
Среднее время на гол
65
90
Бомбардиры внутри турнира
Енисей
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Глушков Никита Андреевич
|7
|0.23
|Окладников Андрей
|7
|0.23
|Ломакин Александр
|6
|0.19
|Саная Анзор
|3 (2)
|0.1
|Масловский Александр
|2
|0.06
|Молтенинов Илья
|2
|0.06
|Столбов Кирилл
|2
|0.06
|Кичин Валерий
|2 (1)
|0.06
|Иванов Егор
|1
|0.03
|Феррейра Херман
|1
|0.03
|Умаев Идрис
|1
|0.03
|Бардыбахин Вячеслав
|1
|0.03
|Самойлов Денис
|1
|0.03
|Апушников Егор
|1
|0.03
|Канаплин Александр
|1
|0.03
Нефтехимик
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уридия Мераби
|5 (1)
|0.16
|Галиулин Вагиз
|4
|0.13
|Базелюк Константин
|4
|0.13
|Дворецков Филипп
|3
|0.1
|Лайкин Максим
|3
|0.1
|Котов Павел
|2
|0.06
|Барсов Максим
|1
|0.03
|Шоркин Максим
|1
|0.03
|Джамилов Султан
|1
|0.03
|Денисов Роман
|1
|0.03
|Ширяев Максим
|1
|0.03
|Зорин Богдан
|1
|0.03
|Котик Артём
|1
|0.03
Карточки
Енисей
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кичин Валерий
|8
|0
|Иванов Егор
|7
|0
|Ланин Олег
|7
|0
|Масловский Александр
|5
|1
|Бардыбахин Вячеслав
|5
|1
|Канаплин Александр
|5
|0
|Самойлов Денис
|3
|1
|Феррейра Херман
|4
|0
|Рукас Андрюс
|4
|0
|Раздорских Никита
|2
|1
|Глушков Никита Андреевич
|2
|1
|Хозин Владимир
|3
|0
|Саная Анзор
|3
|0
|Ломакин Александр
|2
|0
|Марков Николай
|1
|0
|Воронин Евгений
|1
|0
|Стежко Виталий
|1
|0
|Умаев Идрис
|1
|0
|Ивакин Ярослав
|1
|0
|Арустамян Артур
|1
|0
|Молтенинов Илья
|1
|0
|Савицкий Иван
|1
|0
|Столбов Кирилл
|1
|0
|Окладников Андрей
|1
|0
Нефтехимик
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бердников Алексей
|6
|1
|Хубаев Давид
|7
|0
|Калугин Никита
|4
|1
|Галиулин Вагиз
|5
|0
|Москвичёв Владимир
|5
|0
|Лайкин Максим
|5
|0
|Дворецков Филипп
|3
|1
|Котик Артём
|3
|1
|Школик Игорь
|4
|0
|Денисов Роман
|3
|0
|Барсов Максим
|2
|0
|Ситдиков Марат
|2
|0
|Обухов Игорь
|2
|0
|Котов Павел
|2
|0
|Терехов Антон
|2
|0
|Ширяев Максим
|2
|0
|Янушковский Роман
|2
|0
|Базелюк Константин
|1
|0
|Шоркин Максим
|1
|0
|Джамилов Султан
|1
|0
|Голубев Андрей
|1
|0
Результаты матчей
Енисей
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
47% (7)
53% (8)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
60% (9)
13% (2)
Нефтехимик
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
19% (3)
63% (10)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
9
0
Волевые поражения
2
5
Енисей
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (4)
63% (10)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
Нефтехимик
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Сухие победы
4
5
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
11
9
Волевые поражения
16
13
Енисей
83.3%
16.7%
15 побед 3 поражения
Первый тайм
35% (11)
58% (18)
6% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (8)
55% (17)
19% (6)
Нефтехимик
47.6%
52.4%
10 побед 11 поражений
Первый тайм
16% (5)
55% (17)
29% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (9)
45% (14)
26% (8)
Сухие победы
7
8
Сухие поражения
2
8
Волевые победы
20
9
Волевые поражения
18
18
Голы по времени матча
Забито
22
14
14 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 8
10 Забивали первыми 6
19 Не забивали 23
3
14%
2
14%
1-15
6
27%
1
7%
16-30
5
23%
3
21%
31-45
3
14%
3
21%
46-60
4
18%
2
14%
61-75
1
5%
3
21%
76-90
Пропущено
12
15
5 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 7
1
8%
3
20%
1-15
0
0%
6
40%
16-30
4
33%
1
7%
31-45
2
17%
2
13%
46-60
1
8%
1
7%
61-75
4
33%
2
13%
76-90
Забито
18
16
6 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 7
21 Не забивали 21
3
17%
2
13%
1-15
1
6%
3
19%
16-30
2
11%
1
6%
31-45
2
11%
3
19%
46-60
5
28%
3
19%
61-75
5
28%
4
25%
76-90
Пропущено
20
14
10 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 9
3
15%
2
14%
1-15
3
15%
0
0%
16-30
4
20%
3
21%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
7
35%
2
14%
61-75
3
15%
6
43%
76-90
Забито
40
30
20 В 1-м тайме 12
20 Во 2-м тайме 18
15 Забивали первыми 13
9 Не забивали 13
6
15%
4
13%
1-15
7
18%
4
13%
16-30
7
18%
4
13%
31-45
5
13%
6
20%
46-60
9
23%
5
17%
61-75
6
15%
7
23%
76-90
Пропущено
32
29
15 В 1-м тайме 15
17 Во 2-м тайме 14
12 Пропускали первыми 12
22 Не пропускали 16
4
13%
5
17%
1-15
3
9%
6
21%
16-30
8
25%
4
14%
31-45
2
6%
3
10%
46-60
8
25%
3
10%
61-75
7
22%
8
28%
76-90
Результаты последних матчей
Енисей
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Уфа - Енисей 2:2 Енисей - КАМАЗ 2:1 Енисей - Родина Москва 0:1 Динамо Махачкала - Енисей 3:0
Енисей - Балтика 1:1 Акрон - Енисей 1:1 Енисей - Краснодар-2 0:0 СКА-Хабаровск - Енисей 0:0 Енисей - Арсенал Тула 1:0 Шинник - Енисей 2:2 Енисей - Волгарь 2:1 Енисей - Шахтёр Караганда 2:4 Енисей - Актобе 0:2 Енисей - Волга Ульяновск 1:3 Енисей - Велес Москва 1:0 Енисей - Тобол 1:2 Динамо Москва - Енисей 4:1 Енисей - Навбахор 0:1 Алашкерт - Енисей 0:1 Кызыл-Жар - Енисей 1:0
Нефтехимик
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Нефтехимик - Родина Москва 1:5 Динамо Махачкала - Нефтехимик 2:0 Нефтехимик - Балтика 0:0 Акрон - Нефтехимик 0:3
Нефтехимик - Краснодар-2 3:0 СКА-Хабаровск - Нефтехимик 0:0 Нефтехимик - Арсенал Тула 1:0 Шинник - Нефтехимик 3:0 Нефтехимик - Волгарь 1:1 Велес Москва - Нефтехимик 4:1 Нефтехимик - Алания 0:0 СКА-Хабаровск - Нефтехимик 3:1 Ахмат - Нефтехимик 0:1 Краснодар-2 - Нефтехимик 3:1 Нефтехимик - Кызыл-Жар 2:0 Торпедо Москва - Нефтехимик 0:0 Сочи - Нефтехимик 3:0 Рубин - Нефтехимик 2:0 Нефтехимик - Волга Ульяновск 1:2 ФК Кубань - Нефтехимик 0:1
Результаты матчей
Енисей
Нефтехимик
Точный счет
2:1
5 раз 33%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
0:0
3 раза 19%
0:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
Точное количество голов
2
7 раз 47%
0
3 раза 20%
1
3 раза 20%
3
2 раза 13%
0
6 раз 38%
1
6 раз 38%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
Точный счет
1:1
4 раза 25%
2:2
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
0:0
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 38%
2
6 раз 38%
1
4 раза 25%
0
7 раз 47%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
Точный счет
1:1
6 раз 19%
2:1
5 раз 16%
0:0
4 раза 13%
2:0
4 раза 13%
2:2
3 раза 10%
1:0
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
0:0
6 раз 19%
0:1
5 раз 16%
1:0
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
0:2
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
Точное количество голов
2
13 раз 42%
0
9 раз 29%
1
7 раз 23%
3
2 раза 6%
0
13 раз 42%
1
10 раз 32%
2
6 раз 19%
3
2 раза 6%
Тоталы голов в матче
Енисей
Нефтехимик
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
106
96
412
213
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
106
Больше Меньше
87
610
411
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
229
Больше Меньше
1813
1516
823
229
229
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|31
|17
|13
|1
|53 - 25
|64
|2.
|Заявка
|31
|17
|11
|3
|50 - 27
|62
|3.
|Заявка
|31
|15
|10
|6
|51 - 33
|55
|4.
|Заявка
|31
|12
|13
|6
|39 - 33
|49
|5.
|Заявка
|31
|12
|10
|9
|24 - 23
|46
|6.
|Заявка
|31
|12
|9
|10
|39 - 36
|45
|7.
|Заявка
|31
|11
|11
|9
|37 - 32
|44
|8.
|Заявка
|31
|11
|8
|12
|37 - 38
|41
|9.
|Заявка
|31
|10
|11
|10
|34 - 33
|41
|10.
|Заявка
|31
|11
|7
|13
|34 - 37
|40
|11.
|Заявка
|31
|10
|10
|11
|28 - 31
|40
|12.
|Заявка
|31
|8
|15
|8
|32 - 35
|39
|13.
|Заявка
|31
|9
|11
|11
|42 - 38
|38
|14.
|Заявка
|31
|9
|6
|16
|31 - 46
|33
|15.
|Заявка
|31
|8
|9
|14
|32 - 36
|33
|16.
|Заявка
|31
|7
|8
|16
|33 - 42
|29
|17.
|Заявка
|31
|5
|11
|15
|21 - 40
|26
|18.
|Заявка
|31
|5
|7
|19
|20 - 52
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|10
|5
|0
|26 - 13
|35
|2.
|Заявка
|15
|10
|4
|1
|23 - 11
|34
|3.
|Заявка
|16
|9
|6
|1
|33 - 16
|33
|4.
|Заявка
|16
|9
|5
|2
|22 - 11
|32
|5.
|Заявка
|16
|8
|6
|2
|31 - 20
|30
|6.
|Заявка
|16
|7
|6
|3
|20 - 13
|27
|7.
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|15 - 12
|26
|8.
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|14 - 7
|26
|9.
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|24 - 11
|24
|10.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|19 - 17
|24
|11.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|19 - 14
|22
|12.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|23 - 25
|22
|13.
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|15 - 15
|21
|14.
|Заявка
|15
|4
|8
|3
|16 - 14
|20
|15.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|18 - 21
|19
|16.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|19 - 17
|19
|17.
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|10 - 23
|14
|18.
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|7 - 23
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|7
|8
|1
|27 - 12
|29
|2.
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|17 - 11
|29
|3.
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|21 - 15
|26
|4.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|20 - 13
|25
|5.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|10 - 16
|20
|6.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|13 - 16
|19
|7.
|Заявка
|16
|4
|7
|5
|16 - 21
|19
|8.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|14 - 13
|19
|9.
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|22 - 20
|18
|10.
|Заявка
|16
|2
|9
|5
|16 - 22
|15
|11.
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|18 - 27
|14
|12.
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|14 - 20
|14
|13.
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|11 - 17
|12
|14.
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|13 - 29
|12
|15.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|13 - 22
|11
|16.
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|14 - 25
|10
|17.
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|12 - 29
|9
|18.
|Заявка
|15
|2
|2
|11
|12 - 26
|8
- — Выход в Премьер-лигу
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
- — Вылет во Вторую лигу
|Балтика
|Гузина Гедеон
|13
|Родина Москва
|Тимошенко Иван
|13
|Алания
|Гиоргобиани Николай
|11
|Балтика
|Мусаев Тамерлан
|10
|Рубин
|Фамейе Джоэль
|10
|КАМАЗ
|Гаглоев Александр
|1 10
|Краснодар-2
|Ндука Ифеани Давид
|11
|Динамо Махачкала
|Алибеков Муталип
|10
|Акрон
|Савичев Константин
|1 8
|Волгарь
|Талалай Денис
|1 8
Прогнозы на матч Енисей - Нефтехимик
Исход игры
Енисей
80% (44)
Ничья
14.5% (8)
Нефтехимик
5.5% (3)
Тотал 2.5
Больше
40.38% (21)
Меньше
59.62% (31)
Обе команды забьют
Да
51.92% (27)
Нет
48.08% (25)
Популярный счёт
2:1 Енисей
29.1% (16)
1:0 Енисей
25.5% (14)
2:0 Енисей
16.4% (9)
1:1 Ничья
12.7% (7)
1:2 Нефтехимик
5.5% (3)
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