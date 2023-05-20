Тур: 33. Стадион: Эрнест Поль. Главный судья: Квятковски Томаш
0:0
Второй тайм: 60'
0'
25' Желтая карточкаЦех Бенедикт
47' Желтая карточкаВальквист Линус
51' Желтая карточкаОльковски Павел
52' Желтая карточкаЗахович Лука
Ход матча
25'
47'
51'
52'
64
Янжа
Эрик
23
Цех
Бенедикт
33
Малец
Мариуш
10
Захович
Лука
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
64 Янжа ЭрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
96 Дадок РобертЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Мвондо ЖанПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Кравчик ПётрНападающий
-
-
Главный тренер: Урбан Ян
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Цех БенедиктЗащитник
-
33 Малец МариушЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Захович ЛукаНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Jens Gustafsson
История личных встреч
Гурник Забже
Погонь Щецин
14 матчей
50%
50%
7 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
28.6%
50%
21.4%
4 победы 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.1%
42.9%
8 побед 6 ничьих 0 побед
9 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
23 матча
30.4%
43.5%
26.1%
7 побед 10 ничьих 6 побед
Первый тайм
17.4%
47.8%
34.8%
4 победы 11 ничьих 8 побед
Второй тайм
34.8%
39.1%
26.1%
8 побед 9 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
18
Голов в среднем за матч
1.27
1.5
Среднее время на гол
70
60
Всего голов
17
11
Голов в среднем за матч
1.42
1
Среднее время на гол
63
90
Всего голов
31
29
Голов в среднем за матч
1.35
1.26
Тотал матчей
2.5
21
Больше 91%
Меньше 9%
2
19
Больше 83%
Меньше 17%
4
10
Больше 43%
Меньше 57%
13
8
Больше 35%
Меньше 65%
15
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
Среднее время на гол
66
71
Бомбардиры внутри турнира
Гурник Забже
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Влодарчик Шимон
|8 (3)
|0.24
|Подольски Лукас
|5
|0.15
|Кравчик Пётр
|4 (1)
|0.12
|Дадок Роберт
|4
|0.12
|Kanji Okunuki
|4
|0.12
|Палюшек Александр
|3
|0.09
|Янжа Эрик
|2
|0.06
|Пачеко Даниэль
|2
|0.06
|Daisuke Yokota
|2
|0.06
|Бергстрём Эмиль
|2
|0.06
|Расак Дамиан
|2
|0.06
|Йенсен Ричард
|1
|0.03
|Новак Бартош
|1
|0.03
|Секулич Борис
|1
|0.03
|Ван ден Хурк Антони
|1
|0.03
|Ольковски Павел
|1
|0.03
|Яницки Рафал
|0
|0
|Войтушек Норберт
|0
|0
Погонь Щецин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гросицки Камил
|12 (4)
|0.36
|Ковальчик Себастьян
|6 (3)
|0.18
|Бичахчян Ваан
|6
|0.18
|Захович Лука
|5
|0.15
|Алмквист Понтус
|4
|0.12
|Дабровски Дамьян
|4
|0.12
|Салес Жеан Карлос
|3
|0.09
|Ленговски Матеуш
|2
|0.06
|Горгон Александр
|2
|0.06
|Кутрис Леонардо
|2
|0.06
|Дрыгас Камил
|2 (1)
|0.06
|Вендрыховски Марцел
|1
|0.03
|Бартковски Якуб
|1
|0.03
|Смолиньски Кацпер
|1
|0.03
|Вальквист Линус
|0
|0
|Триантафиллопулос Константинос
|0
|0
|Форнальчик Мариуш
|0
|0
Карточки
Гурник Забже
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Янжа Эрик
|10
|0
|Мвондо Жан
|9
|0
|Пачеко Даниэль
|7
|0
|Йенсен Ричард
|5
|1
|Палюшек Александр
|6
|0
|Щесняк Криспин
|5
|0
|Подольски Лукас
|4
|0
|Врховец Блаж
|4
|0
|Дадок Роберт
|4
|0
|Kanji Okunuki
|4
|0
|Ван ден Хурк Антони
|3
|0
|Яницки Рафал
|3
|0
|Бергстрём Эмиль
|3
|0
|Расак Дамиан
|3
|0
|Белица Даниэль
|3
|0
|Влодарчик Шимон
|3
|0
|Коцке Йонатан
|2
|0
|Кравчик Пётр
|2
|0
|Jakub Szymanski
|2
|0
|Бролль Кевин
|0
|1
|Ольковски Павел
|1
|0
|Секулич Борис
|1
|0
|Холевяк Матеуш
|1
|0
|Манне Аласана
|1
|0
|Войтушек Норберт
|1
|0
|Dariusz Stalmach
|1
|0
Погонь Щецин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Триантафиллопулос Константинос
|5
|1
|Леонардо Родригес
|6
|0
|Захович Лука
|6
|0
|Ленговски Матеуш
|6
|0
|Цех Бенедикт
|5
|0
|Бичахчян Ваан
|5
|0
|Дабровски Дамьян
|4
|0
|Бартковски Якуб
|3
|0
|Стипица Данте
|3
|0
|Ковальчик Себастьян
|3
|0
|Форнальчик Мариуш
|3
|0
|Салес Жеан Карлос
|2
|0
|Кухарчик Михал
|2
|0
|Вальквист Линус
|2
|0
|Кужава Рафал
|2
|0
|Малец Мариуш
|2
|0
|Лонкар Даниель
|2
|0
|Дрыгас Камил
|1
|0
|Кутрис Леонардо
|1
|0
|Мата Луиш
|1
|0
|Алмквист Понтус
|1
|0
|Вендрыховски Марцел
|1
|0
Результаты матчей
Гурник Забже
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (5)
19% (3)
50% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
Погонь Щецин
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
13% (2)
44% (7)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
2
7
Волевые поражения
11
10
Гурник Забже
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
Погонь Щецин
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
19% (3)
69% (11)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
19% (3)
44% (7)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
12
8
Волевые поражения
19
26
Гурник Забже
45.8%
54.2%
11 побед 13 поражений
Первый тайм
34% (11)
25% (8)
41% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (9)
41% (13)
31% (10)
Погонь Щецин
43.5%
56.5%
10 побед 13 поражений
Первый тайм
16% (5)
56% (18)
28% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (10)
31% (10)
38% (12)
Сухие победы
7
5
Сухие поражения
7
4
Волевые победы
14
15
Волевые поражения
30
36
Голы по времени матча
Забито
22
21
14 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 8
20 Не забивали 20
4
18%
4
19%
1-15
4
18%
3
14%
16-30
6
27%
2
10%
31-45
2
9%
2
10%
46-60
3
14%
5
24%
61-75
3
14%
5
24%
76-90
Пропущено
21
23
15 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 13
3
14%
3
13%
1-15
3
14%
2
9%
16-30
9
43%
3
13%
31-45
2
10%
5
22%
46-60
4
19%
5
22%
61-75
0
0%
5
22%
76-90
Забито
23
27
11 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 7
20 Не забивали 19
2
9%
6
22%
1-15
3
13%
3
11%
16-30
6
26%
5
19%
31-45
6
26%
4
15%
46-60
4
17%
6
22%
61-75
2
9%
3
11%
76-90
Пропущено
19
25
10 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 13
2
11%
3
12%
1-15
5
26%
4
16%
16-30
3
16%
3
12%
31-45
1
5%
9
36%
46-60
0
0%
3
12%
61-75
8
42%
3
12%
76-90
Забито
45
48
25 В 1-м тайме 23
20 Во 2-м тайме 25
16 Забивали первыми 15
8 Не забивали 7
6
13%
10
21%
1-15
7
16%
6
13%
16-30
12
27%
7
15%
31-45
8
18%
6
13%
46-60
7
16%
11
23%
61-75
5
11%
8
17%
76-90
Пропущено
40
48
25 В 1-м тайме 18
15 Во 2-м тайме 30
14 Пропускали первыми 15
22 Не пропускали 26
5
13%
6
13%
1-15
8
20%
6
13%
16-30
12
30%
6
13%
31-45
3
8%
14
29%
29%
46-60
4
10%
8
17%
61-75
8
20%
8
17%
76-90
Результаты последних матчей
Гурник Забже
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Видзев Лодзь - Гурник Забже 2:3 Гурник Забже - Варта Познань 2:0 Лех - Гурник Забже 0:1 Гурник Забже - Шлёнск 2:0
Заглембе Любин - Гурник Забже 0:2 Гурник Забже - Корона Кельце 1:1 Пяст - Гурник Забже 1:0 Ракув - Гурник Забже 1:3 Гурник Забже - Висла Плоцк 3:2 Ягеллония - Гурник Забже 2:1 Гурник Забже - Легия 0:1 Сталь Мелец - Гурник Забже 0:1 Ракув - Гурник Забже 2:0 Гурник Забже - Радомьяк Радом 0:0 Гурник Забже - Лехия Гданьск 1:1 Краковия - Гурник Забже 2:0 ЦСКА София - Гурник Забже 3:2 Гурник Забже - Алемания 2:1 Санфречче Хиросима - Гурник Забже 1:1 Рот-Вайсс Эссен - Гурник Забже 1:3
Погонь Щецин
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Погонь Щецин - Медзь 3:2 Погонь Щецин - Легия 2:1 Пяст - Погонь Щецин 0:0 Погонь Щецин - Сталь Мелец 4:2
Лехия Гданьск - Погонь Щецин 0:1 Погонь Щецин - Краковия 3:2 Лех - Погонь Щецин 2:2 Погонь Щецин - Корона Кельце 0:0 Заглембе Любин - Погонь Щецин 0:1 Погонь Щецин - Ракув 0:2 Висла Плоцк - Погонь Щецин 0:1 Погонь Щецин - Варта Познань 3:1 Ягеллония - Погонь Щецин 2:0 Погонь Щецин - Шлёнск 0:2 Видзев Лодзь - Погонь Щецин 3:3 Погонь Щецин - Карабах 4:2 Погонь Щецин - Стяуа 2:0 Погонь Щецин - Петролул Плоешти 2:1 Радомьяк Радом - Погонь Щецин 1:2 Погонь Щецин - Ракув 0:1
Результаты матчей
Гурник Забже
Погонь Щецин
Точный счет
1:1
3 раза 19%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
2:1
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 38%
0
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
3 раза 19%
2
5 раз 31%
3
4 раза 25%
0
3 раза 19%
1
3 раза 19%
4
1 раз 6%
Точный счет
2:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
0:1
3 раза 19%
1:2
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 38%
0
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
1
6 раз 38%
2
5 раз 31%
0
3 раза 19%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:1
4 раза 13%
2:0
4 раза 13%
0:1
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
2:1
4 раза 13%
0:1
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
4:2
2 раза 6%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
Точное количество голов
1
12 раз 38%
0
8 раз 25%
2
6 раз 19%
3
5 раз 16%
4
1 раз 3%
2
10 раз 31%
1
9 раз 28%
0
6 раз 19%
3
5 раз 16%
4
2 раза 6%
Тоталы голов в матче
Гурник Забже
Погонь Щецин
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
133
610
106
313
511
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
133
610
79
313
214
115
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
248
Больше Меньше
266
1220
1715
626
725
131
230
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|32
|22
|5
|5
|60 - 22
|71
|2.
|32
|18
|9
|5
|54 - 35
|63
|3.
|33
|16
|10
|7
|49 - 29
|58
|4.
|0:0
|33
|16
|10
|7
|52 - 44
|58
|5.
|32
|14
|7
|11
|36 - 30
|49
|6.
|0:0
|33
|12
|9
|12
|43 - 42
|45
|7.
|32
|12
|8
|12
|36 - 33
|44
|8.
|33
|12
|8
|13
|34 - 43
|44
|9.
|33
|11
|10
|12
|38 - 35
|43
|10.
|32
|11
|8
|13
|37 - 41
|41
|11.
|32
|11
|8
|13
|31 - 36
|41
|12.
|33
|9
|14
|10
|48 - 47
|41
|13.
|33
|10
|10
|13
|35 - 40
|40
|14.
|33
|10
|8
|15
|36 - 48
|38
|15.
|32
|10
|7
|15
|40 - 45
|37
|16.
|32
|8
|11
|13
|30 - 43
|35
|17.
|32
|7
|6
|19
|27 - 53
|27
|18.
|32
|4
|10
|18
|31 - 51
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|14
|1
|1
|40 - 9
|43
|2.
|16
|11
|5
|0
|35 - 16
|38
|3.
|0:0
|16
|9
|4
|3
|29 - 23
|31
|4.
|16
|8
|4
|4
|22 - 14
|28
|5.
|17
|8
|4
|5
|30 - 22
|28
|6.
|17
|8
|3
|6
|19 - 19
|27
|7.
|16
|8
|2
|6
|23 - 15
|26
|8.
|16
|7
|5
|4
|20 - 10
|26
|9.
|16
|6
|4
|6
|17 - 15
|22
|10.
|16
|5
|7
|4
|17 - 14
|22
|11.
|16
|5
|6
|5
|20 - 17
|21
|12.
|16
|5
|6
|5
|19 - 21
|21
|13.
|0:0
|17
|5
|6
|6
|21 - 22
|21
|14.
|16
|5
|3
|8
|22 - 25
|18
|15.
|17
|4
|5
|8
|13 - 20
|17
|16.
|16
|4
|4
|8
|14 - 19
|16
|17.
|16
|4
|4
|8
|14 - 22
|16
|18.
|16
|3
|6
|7
|16 - 23
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|8
|8
|1
|26 - 14
|32
|2.
|16
|8
|4
|4
|20 - 13
|28
|3.
|16
|8
|3
|5
|19 - 15
|27
|4.
|16
|8
|3
|5
|21 - 23
|27
|5.
|0:0
|17
|7
|6
|4
|23 - 21
|27
|6.
|16
|7
|4
|5
|17 - 17
|25
|7.
|16
|7
|4
|5
|19 - 19
|25
|8.
|0:0
|16
|7
|3
|6
|22 - 20
|24
|9.
|16
|7
|2
|7
|16 - 16
|23
|10.
|16
|6
|5
|5
|15 - 16
|23
|11.
|17
|5
|3
|9
|18 - 26
|18
|12.
|17
|4
|5
|8
|18 - 25
|17
|13.
|16
|3
|5
|8
|11 - 22
|14
|14.
|16
|1
|10
|5
|18 - 25
|13
|15.
|16
|3
|2
|11
|13 - 31
|11
|16.
|16
|2
|5
|9
|17 - 29
|11
|17.
|16
|2
|3
|11
|18 - 31
|9
|18.
|16
|1
|4
|11
|15 - 28
|7
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу
|Ягеллония
|Гуаль Марк
|16 (6)
|Ягеллония
|Имас Хесус
|14 (3)
|Погонь Щецин
|Гросицки Камил
|12 (5)
|Легия
|Жозуэ Филипе
|12 (5)
|Лех
|Исхак Микаэль
|11 (4)
|Шлёнск
|Вердаска Диогу
|1 11
|Радомьяк Радом
|Машаду Луиш
|12
|Легия
|Енджейчик Артур
|1 10
|Радомьяк Радом
|Бранко Рафаэл
|1 10
|Ягеллония
|Нене III
|1 10