Тур: 33. Стадион: Эрнест Поль. Зрители: 21148 Главный судья: Квятковски Томаш
2:1
Конец матча
0'
25' Желтая карточкаЦех Бенедикт
47' Желтая карточкаВальквист Линус
51' Желтая карточкаОльковски Павел
52' Желтая карточкаЗахович Лука
77' Желтая карточкаСтолярски Павел
1:0
78' ПенальтиВлодарчик Шимон
1:1
83' ГолАлмквист Понтус
88' Желтая карточкаDaisuke Yokota
90' Желтая карточкаКутрис Леонардо
2:1
90' ГолПодольски Лукас
90' Желтая карточкаПодольски Лукас
90'+9
Ход матча
25'
47'
51'
52'
77'
78'
1:0
83'
88'
90'
90'
2:1
90'
64
Янжа
Эрик
23
Цех
Бенедикт
33
Малец
Мариуш
10
Захович
Лука
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
64 Янжа ЭрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
96 Дадок РобертЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Мвондо ЖанПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Кравчик ПётрНападающий
-
-
Главный тренер: Урбан Ян
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Цех БенедиктЗащитник
-
33 Малец МариушЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Захович ЛукаНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Jens Gustafsson
История личных встреч
Гурник Забже
Погонь Щецин
14 матчей
50%
50%
7 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
28.6%
50%
21.4%
4 победы 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.1%
42.9%
8 побед 6 ничьих 0 побед
9 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
23 матча
30.4%
43.5%
26.1%
7 побед 10 ничьих 6 побед
Первый тайм
17.4%
47.8%
34.8%
4 победы 11 ничьих 8 побед
Второй тайм
34.8%
39.1%
26.1%
8 побед 9 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
18
Голов в среднем за матч
1.27
1.5
Среднее время на гол
70
60
Всего голов
17
11
Голов в среднем за матч
1.42
1
Среднее время на гол
63
90
Всего голов
31
29
Голов в среднем за матч
1.35
1.26
Тотал матчей
2.5
21
Больше 91%
Меньше 9%
2
19
Больше 83%
Меньше 17%
4
10
Больше 43%
Меньше 57%
13
8
Больше 35%
Меньше 65%
15
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
Среднее время на гол
66
71
Бомбардиры внутри турнира
Гурник Забже
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Влодарчик Шимон
|9 (4)
|0.27
|Подольски Лукас
|6
|0.18
|Кравчик Пётр
|4 (1)
|0.12
|Дадок Роберт
|4
|0.12
|Kanji Okunuki
|4
|0.12
|Палюшек Александр
|3
|0.09
|Янжа Эрик
|2
|0.06
|Пачеко Даниэль
|2
|0.06
|Daisuke Yokota
|2
|0.06
|Бергстрём Эмиль
|2
|0.06
|Расак Дамиан
|2
|0.06
|Йенсен Ричард
|1
|0.03
|Новак Бартош
|1
|0.03
|Секулич Борис
|1
|0.03
|Ван ден Хурк Антони
|1
|0.03
|Ольковски Павел
|1
|0.03
|Яницки Рафал
|0
|0
|Войтушек Норберт
|0
|0
Погонь Щецин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гросицки Камил
|12 (4)
|0.36
|Ковальчик Себастьян
|6 (3)
|0.18
|Бичахчян Ваан
|6
|0.18
|Алмквист Понтус
|5
|0.15
|Захович Лука
|5
|0.15
|Дабровски Дамьян
|4
|0.12
|Салес Жеан Карлос
|3
|0.09
|Ленговски Матеуш
|2
|0.06
|Горгон Александр
|2
|0.06
|Кутрис Леонардо
|2
|0.06
|Дрыгас Камил
|2 (1)
|0.06
|Вендрыховски Марцел
|1
|0.03
|Бартковски Якуб
|1
|0.03
|Смолиньски Кацпер
|1
|0.03
|Вальквист Линус
|0
|0
|Триантафиллопулос Константинос
|0
|0
|Форнальчик Мариуш
|0
|0
Карточки
Гурник Забже
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Янжа Эрик
|10
|0
|Мвондо Жан
|9
|0
|Пачеко Даниэль
|7
|0
|Йенсен Ричард
|5
|1
|Палюшек Александр
|6
|0
|Подольски Лукас
|5
|0
|Щесняк Криспин
|5
|0
|Врховец Блаж
|4
|0
|Дадок Роберт
|4
|0
|Kanji Okunuki
|4
|0
|Ван ден Хурк Антони
|3
|0
|Яницки Рафал
|3
|0
|Бергстрём Эмиль
|3
|0
|Расак Дамиан
|3
|0
|Белица Даниэль
|3
|0
|Влодарчик Шимон
|3
|0
|Коцке Йонатан
|2
|0
|Кравчик Пётр
|2
|0
|Jakub Szymanski
|2
|0
|Бролль Кевин
|0
|1
|Ольковски Павел
|1
|0
|Секулич Борис
|1
|0
|Холевяк Матеуш
|1
|0
|Манне Аласана
|1
|0
|Войтушек Норберт
|1
|0
|Daisuke Yokota
|1
|0
|Dariusz Stalmach
|1
|0
Погонь Щецин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Триантафиллопулос Константинос
|5
|1
|Леонардо Родригес
|6
|0
|Захович Лука
|6
|0
|Ленговски Матеуш
|6
|0
|Цех Бенедикт
|5
|0
|Бичахчян Ваан
|5
|0
|Дабровски Дамьян
|4
|0
|Бартковски Якуб
|3
|0
|Стипица Данте
|3
|0
|Ковальчик Себастьян
|3
|0
|Форнальчик Мариуш
|3
|0
|Салес Жеан Карлос
|2
|0
|Кухарчик Михал
|2
|0
|Вальквист Линус
|2
|0
|Кужава Рафал
|2
|0
|Кутрис Леонардо
|2
|0
|Малец Мариуш
|2
|0
|Лонкар Даниель
|2
|0
|Дрыгас Камил
|1
|0
|Столярски Павел
|1
|0
|Мата Луиш
|1
|0
|Алмквист Понтус
|1
|0
|Вендрыховски Марцел
|1
|0
Результаты матчей
Гурник Забже
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (5)
24% (4)
47% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)
Погонь Щецин
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
13% (2)
44% (7)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
3
7
Волевые поражения
11
11
Гурник Забже
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
Погонь Щецин
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
18% (3)
71% (12)
12% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
18% (3)
47% (8)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
12
8
Волевые поражения
19
26
Гурник Забже
48%
52%
12 побед 13 поражений
Первый тайм
33% (11)
27% (9)
39% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (10)
39% (13)
30% (10)
Погонь Щецин
41.7%
58.3%
10 побед 14 поражений
Первый тайм
15% (5)
58% (19)
27% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (10)
30% (10)
39% (13)
Сухие победы
7
5
Сухие поражения
7
4
Волевые победы
15
15
Волевые поражения
30
37
Голы по времени матча
Забито
24
22
14 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 8
20 Не забивали 20
4
17%
4
18%
1-15
4
17%
3
14%
16-30
6
25%
2
9%
31-45
2
8%
2
9%
46-60
3
13%
5
23%
61-75
5
21%
6
27%
76-90
Пропущено
22
25
15 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 17
8 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 14
3
14%
3
12%
1-15
3
14%
2
8%
16-30
9
41%
3
12%
31-45
2
9%
5
20%
46-60
4
18%
5
20%
61-75
1
5%
7
28%
76-90
Забито
23
27
11 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 7
21 Не забивали 20
2
9%
6
22%
1-15
3
13%
3
11%
16-30
6
26%
5
19%
31-45
6
26%
4
15%
46-60
4
17%
6
22%
61-75
2
9%
3
11%
76-90
Пропущено
19
25
10 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 13
2
11%
3
12%
1-15
5
26%
4
16%
16-30
3
16%
3
12%
31-45
1
5%
9
36%
46-60
0
0%
3
12%
61-75
8
42%
3
12%
76-90
Забито
47
49
25 В 1-м тайме 23
22 Во 2-м тайме 26
17 Забивали первыми 15
8 Не забивали 7
6
13%
10
20%
1-15
7
15%
6
12%
16-30
12
26%
7
14%
31-45
8
17%
6
12%
46-60
7
15%
11
22%
61-75
7
15%
9
18%
76-90
Пропущено
41
50
25 В 1-м тайме 18
16 Во 2-м тайме 32
14 Пропускали первыми 16
23 Не пропускали 27
5
12%
6
12%
1-15
8
20%
6
12%
16-30
12
29%
29%
6
12%
31-45
3
7%
14
28%
46-60
4
10%
8
16%
61-75
9
22%
10
20%
76-90
Результаты последних матчей
Гурник Забже
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Видзев Лодзь - Гурник Забже 2:3 Гурник Забже - Варта Познань 2:0 Лех - Гурник Забже 0:1 Гурник Забже - Шлёнск 2:0
Заглембе Любин - Гурник Забже 0:2 Гурник Забже - Корона Кельце 1:1 Пяст - Гурник Забже 1:0 Ракув - Гурник Забже 1:3 Гурник Забже - Висла Плоцк 3:2 Ягеллония - Гурник Забже 2:1 Гурник Забже - Легия 0:1 Сталь Мелец - Гурник Забже 0:1 Ракув - Гурник Забже 2:0 Гурник Забже - Радомьяк Радом 0:0 Гурник Забже - Лехия Гданьск 1:1 Краковия - Гурник Забже 2:0 ЦСКА София - Гурник Забже 3:2 Гурник Забже - Алемания 2:1 Санфречче Хиросима - Гурник Забже 1:1 Рот-Вайсс Эссен - Гурник Забже 1:3
Погонь Щецин
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Погонь Щецин - Медзь 3:2 Погонь Щецин - Легия 2:1 Пяст - Погонь Щецин 0:0 Погонь Щецин - Сталь Мелец 4:2
Лехия Гданьск - Погонь Щецин 0:1 Погонь Щецин - Краковия 3:2 Лех - Погонь Щецин 2:2 Погонь Щецин - Корона Кельце 0:0 Заглембе Любин - Погонь Щецин 0:1 Погонь Щецин - Ракув 0:2 Висла Плоцк - Погонь Щецин 0:1 Погонь Щецин - Варта Познань 3:1 Ягеллония - Погонь Щецин 2:0 Погонь Щецин - Шлёнск 0:2 Видзев Лодзь - Погонь Щецин 3:3 Погонь Щецин - Карабах 4:2 Погонь Щецин - Стяуа 2:0 Погонь Щецин - Петролул Плоешти 2:1 Радомьяк Радом - Погонь Щецин 1:2 Погонь Щецин - Ракув 0:1
Результаты матчей
Гурник Забже
Погонь Щецин
Точный счет
1:1
3 раза 18%
2:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
2:1
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 35%
0
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
3 раза 18%
2
5 раз 31%
3
4 раза 25%
0
3 раза 19%
1
3 раза 19%
4
1 раз 6%
Точный счет
2:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
0:1
3 раза 18%
1:2
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 38%
0
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
1
7 раз 41%
2
5 раз 29%
0
3 раза 18%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:1
4 раза 12%
2:0
4 раза 12%
0:1
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
3:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
2:1
5 раз 15%
0:1
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
4:2
2 раза 6%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
Точное количество голов
1
12 раз 36%
0
8 раз 24%
2
7 раз 21%
3
5 раз 15%
4
1 раз 3%
2
10 раз 30%
1
10 раз 30%
0
6 раз 18%
3
5 раз 15%
4
2 раза 6%
Тоталы голов в матче
Гурник Забже
Погонь Щецин
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
134
Больше Меньше
133
710
106
314
511
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
143
610
710
313
215
115
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
258
Больше Меньше
276
1320
1716
627
726
132
231
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|32
|22
|5
|5
|60 - 22
|71
|2.
|0:0
|33
|18
|10
|5
|54 - 35
|64
|3.
|33
|16
|10
|7
|49 - 29
|58
|4.
|33
|16
|9
|8
|53 - 46
|57
|5.
|32
|14
|7
|11
|36 - 30
|49
|6.
|33
|13
|8
|12
|45 - 43
|47
|7.
|32
|12
|8
|12
|36 - 33
|44
|8.
|33
|12
|8
|13
|34 - 43
|44
|9.
|33
|11
|10
|12
|38 - 35
|43
|10.
|32
|11
|8
|13
|37 - 41
|41
|11.
|32
|11
|8
|13
|31 - 36
|41
|12.
|33
|9
|14
|10
|48 - 47
|41
|13.
|33
|10
|10
|13
|35 - 40
|40
|14.
|33
|10
|8
|15
|36 - 48
|38
|15.
|32
|10
|7
|15
|40 - 45
|37
|16.
|32
|8
|11
|13
|30 - 43
|35
|17.
|0:0
|33
|7
|7
|19
|27 - 53
|28
|18.
|32
|4
|10
|18
|31 - 51
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|14
|1
|1
|40 - 9
|43
|2.
|0:0
|16
|11
|5
|0
|35 - 16
|38
|3.
|16
|9
|4
|3
|29 - 23
|31
|4.
|16
|8
|4
|4
|22 - 14
|28
|5.
|17
|8
|4
|5
|30 - 22
|28
|6.
|17
|8
|3
|6
|19 - 19
|27
|7.
|16
|8
|2
|6
|23 - 15
|26
|8.
|16
|7
|5
|4
|20 - 10
|26
|9.
|17
|6
|5
|6
|23 - 23
|23
|10.
|16
|6
|4
|6
|17 - 15
|22
|11.
|16
|5
|7
|4
|17 - 14
|22
|12.
|16
|5
|6
|5
|20 - 17
|21
|13.
|16
|5
|6
|5
|19 - 21
|21
|14.
|16
|5
|3
|8
|22 - 25
|18
|15.
|17
|4
|5
|8
|13 - 20
|17
|16.
|0:0
|17
|4
|5
|8
|14 - 22
|17
|17.
|16
|4
|4
|8
|14 - 19
|16
|18.
|16
|3
|6
|7
|16 - 23
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|8
|8
|1
|26 - 14
|32
|2.
|16
|8
|4
|4
|20 - 13
|28
|3.
|16
|8
|3
|5
|19 - 15
|27
|4.
|16
|8
|3
|5
|21 - 23
|27
|5.
|17
|7
|5
|5
|24 - 23
|26
|6.
|0:0
|17
|7
|5
|5
|19 - 19
|26
|7.
|16
|7
|4
|5
|17 - 17
|25
|8.
|16
|7
|3
|6
|22 - 20
|24
|9.
|16
|7
|2
|7
|16 - 16
|23
|10.
|16
|6
|5
|5
|15 - 16
|23
|11.
|17
|5
|3
|9
|18 - 26
|18
|12.
|17
|4
|5
|8
|18 - 25
|17
|13.
|16
|3
|5
|8
|11 - 22
|14
|14.
|16
|1
|10
|5
|18 - 25
|13
|15.
|0:0
|16
|3
|2
|11
|13 - 31
|11
|16.
|16
|2
|5
|9
|17 - 29
|11
|17.
|16
|2
|3
|11
|18 - 31
|9
|18.
|16
|1
|4
|11
|15 - 28
|7
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу
|Ягеллония
|Гуаль Марк
|16 (6)
|Ягеллония
|Имас Хесус
|14 (3)
|Погонь Щецин
|Гросицки Камил
|12 (5)
|Легия
|Жозуэ Филипе
|12 (5)
|Лех
|Исхак Микаэль
|11 (4)
|Шлёнск
|Вердаска Диогу
|1 11
|Радомьяк Радом
|Машаду Луиш
|12
|Легия
|Енджейчик Артур
|1 10
|Радомьяк Радом
|Бранко Рафаэл
|1 10
|Ягеллония
|Нене III
|1 10