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  4. Экстракласса 2022-2023

Польша: Экстракласса
2022-2023

Тур: 33. Стадион: . Зрители: 21148 Главный судья: Квятковски Томаш
Гурник Забже
2:1
Конец матча
Погонь Щецин
0'
25' Желтая карточка
Цех Бенедикт
47' Желтая карточка
Вальквист Линус
51' Желтая карточка
Ольковски Павел
52' Желтая карточка
Захович Лука
77' Желтая карточка
Столярски Павел
1:0
78' Пенальти
Влодарчик Шимон
1:1
83' Гол
Алмквист Понтус
88' Желтая карточка
Daisuke Yokota
90' Желтая карточка
Кутрис Леонардо
2:1
90' Гол
Подольски Лукас
90' Желтая карточка
Подольски Лукас
90'+9
1
Белица
Даниэль
2
Секулич
Борис
13
Бергстрём
Эмиль
3
Йенсен
Ричард
64
Янжа
Эрик
6
Расак
Дамиан
16
Ольковски
Павел
10
Подольски
Лукас
7
Пачеко
Даниэль
41
Daisuke
Yokota
20
Влодарчик
Шимон
1
Стипица
Данте
28
Вальквист
Линус
23
Цех
Бенедикт
33
Малец
Мариуш
32
Кутрис
Леонардо
99
Ленговски
Матеуш
8
Дабровски
Дамьян
22
Бичахчян
Ваан
20
Горгон
Александр
11
Гросицки
Камил
10
Захович
Лука
Гурник Забже
4-1-4-1
Погонь Щецин
4-2-3-1

История личных встреч

Гурник Забже
Погонь Щецин

14 матчей

50%
50%
7 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

28.6%
50%
21.4%
4 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.1%
42.9%
8 побед 6 ничьих 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

23 матча

30.4%
43.5%
26.1%
7 побед 10 ничьих 6 побед

Первый тайм

17.4%
47.8%
34.8%
4 победы 11 ничьих 8 побед

Второй тайм

34.8%
39.1%
26.1%
8 побед 9 ничьих 6 побед

История матчей

Э
1:4
Э
2:2
Э
2:0
Э
1:0
Э
2:1
Э
3:1
Э
1:1
Э
3:1
Э
1:1
Э
0:0
Э
1:2
Э
1:1
Э
1:1
EFR
2:0
Э
3:1
Э
1:1
Э
2:2
Э
1:1
Э
1:4
Э
1:0
Э
0:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:3

Голы

Всего голов

14
18

Голов в среднем за матч

1.27
1.5

Среднее время на гол

70
60

Всего голов

17
11

Голов в среднем за матч

1.42
1

Среднее время на гол

63
90

Всего голов

31
29

Голов в среднем за матч

1.35
1.26

Тотал матчей

2.5
21
Больше 91%
Меньше 9%
2
19
Больше 83%
Меньше 17%
4
10
Больше 43%
Меньше 57%
13
8
Больше 35%
Меньше 65%
15
2
Больше 9%
Меньше 91%
21

Среднее время на гол

66
71

Бомбардиры внутри турнира

Гурник Забже
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Влодарчик Шимон 9 (4) 0.27
Подольски Лукас 6 0.18
Кравчик Пётр 4 (1) 0.12
Дадок Роберт 4 0.12
Kanji Okunuki 4 0.12
Палюшек Александр 3 0.09
Янжа Эрик 2 0.06
Пачеко Даниэль 2 0.06
Daisuke Yokota 2 0.06
Бергстрём Эмиль 2 0.06
Расак Дамиан 2 0.06
Йенсен Ричард 1 0.03
Новак Бартош 1 0.03
Секулич Борис 1 0.03
Ван ден Хурк Антони 1 0.03
Ольковски Павел 1 0.03
Яницки Рафал 0 0
Войтушек Норберт 0 0
Погонь Щецин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гросицки Камил 12 (4) 0.36
Ковальчик Себастьян 6 (3) 0.18
Бичахчян Ваан 6 0.18
Алмквист Понтус 5 0.15
Захович Лука 5 0.15
Дабровски Дамьян 4 0.12
Салес Жеан Карлос 3 0.09
Ленговски Матеуш 2 0.06
Горгон Александр 2 0.06
Кутрис Леонардо 2 0.06
Дрыгас Камил 2 (1) 0.06
Вендрыховски Марцел 1 0.03
Бартковски Якуб 1 0.03
Смолиньски Кацпер 1 0.03
Вальквист Линус 0 0
Триантафиллопулос Константинос 0 0
Форнальчик Мариуш 0 0

Карточки

Гурник Забже
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Янжа Эрик 10 0
Мвондо Жан 9 0
Пачеко Даниэль 7 0
Йенсен Ричард 5 1
Палюшек Александр 6 0
Подольски Лукас 5 0
Щесняк Криспин 5 0
Врховец Блаж 4 0
Дадок Роберт 4 0
Kanji Okunuki 4 0
Ван ден Хурк Антони 3 0
Яницки Рафал 3 0
Бергстрём Эмиль 3 0
Расак Дамиан 3 0
Белица Даниэль 3 0
Влодарчик Шимон 3 0
Коцке Йонатан 2 0
Кравчик Пётр 2 0
Jakub Szymanski 2 0
Бролль Кевин 0 1
Ольковски Павел 1 0
Секулич Борис 1 0
Холевяк Матеуш 1 0
Манне Аласана 1 0
Войтушек Норберт 1 0
Daisuke Yokota 1 0
Dariusz Stalmach 1 0
Погонь Щецин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Триантафиллопулос Константинос 5 1
Леонардо Родригес 6 0
Захович Лука 6 0
Ленговски Матеуш 6 0
Цех Бенедикт 5 0
Бичахчян Ваан 5 0
Дабровски Дамьян 4 0
Бартковски Якуб 3 0
Стипица Данте 3 0
Ковальчик Себастьян 3 0
Форнальчик Мариуш 3 0
Салес Жеан Карлос 2 0
Кухарчик Михал 2 0
Вальквист Линус 2 0
Кужава Рафал 2 0
Кутрис Леонардо 2 0
Малец Мариуш 2 0
Лонкар Даниель 2 0
Дрыгас Камил 1 0
Столярски Павел 1 0
Мата Луиш 1 0
Алмквист Понтус 1 0
Вендрыховски Марцел 1 0

Результаты матчей

Гурник Забже
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (5)
24% (4)
47% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)
Погонь Щецин
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
13% (2)
44% (7)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

3
7

Волевые поражения

11
11
Гурник Забже
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
Погонь Щецин
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
18% (3)
71% (12)
12% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
18% (3)
47% (8)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

12
8

Волевые поражения

19
26
Гурник Забже
48%
52%
12 побед 13 поражений
Первый тайм
33% (11)
27% (9)
39% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (10)
39% (13)
30% (10)
Погонь Щецин
41.7%
58.3%
10 побед 14 поражений
Первый тайм
15% (5)
58% (19)
27% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (10)
30% (10)
39% (13)

Сухие победы

7
5

Сухие поражения

7
4

Волевые победы

15
15

Волевые поражения

30
37

Голы по времени матча

Забито

24
22
14 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 8
20 Не забивали 20
4
17%
4
18%
1-15
4
17%
3
14%
16-30
6
25%
2
9%
31-45
2
8%
2
9%
46-60
3
13%
5
23%
61-75
5
21%
6
27%
76-90

Пропущено

22
25
15 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 17
8 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 14
3
14%
3
12%
1-15
3
14%
2
8%
16-30
9
41%
3
12%
31-45
2
9%
5
20%
46-60
4
18%
5
20%
61-75
1
5%
7
28%
76-90

Забито

23
27
11 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 7
21 Не забивали 20
2
9%
6
22%
1-15
3
13%
3
11%
16-30
6
26%
5
19%
31-45
6
26%
4
15%
46-60
4
17%
6
22%
61-75
2
9%
3
11%
76-90

Пропущено

19
25
10 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 13
2
11%
3
12%
1-15
5
26%
4
16%
16-30
3
16%
3
12%
31-45
1
5%
9
36%
46-60
0
0%
3
12%
61-75
8
42%
3
12%
76-90

Забито

47
49
25 В 1-м тайме 23
22 Во 2-м тайме 26
17 Забивали первыми 15
8 Не забивали 7
6
13%
10
20%
1-15
7
15%
6
12%
16-30
12
26%
7
14%
31-45
8
17%
6
12%
46-60
7
15%
11
22%
61-75
7
15%
9
18%
76-90

Пропущено

41
50
25 В 1-м тайме 18
16 Во 2-м тайме 32
14 Пропускали первыми 16
23 Не пропускали 27
5
12%
6
12%
1-15
8
20%
6
12%
16-30
12
29%
29%
6
12%
31-45
3
7%
14
28%
46-60
4
10%
8
16%
61-75
9
22%
10
20%
76-90

Результаты последних матчей

Гурник Забже
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Видзев Лодзь - Гурник Забже 2:3 Гурник Забже - Варта Познань 2:0 Лех - Гурник Забже 0:1 Гурник Забже - Шлёнск 2:0
Заглембе Любин - Гурник Забже 0:2 Гурник Забже - Корона Кельце 1:1 Пяст - Гурник Забже 1:0 Ракув - Гурник Забже 1:3 Гурник Забже - Висла Плоцк 3:2 Ягеллония - Гурник Забже 2:1 Гурник Забже - Легия 0:1 Сталь Мелец - Гурник Забже 0:1 Ракув - Гурник Забже 2:0 Гурник Забже - Радомьяк Радом 0:0 Гурник Забже - Лехия Гданьск 1:1 Краковия - Гурник Забже 2:0 ЦСКА София - Гурник Забже 3:2 Гурник Забже - Алемания 2:1 Санфречче Хиросима - Гурник Забже 1:1 Рот-Вайсс Эссен - Гурник Забже 1:3
Погонь Щецин
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Погонь Щецин - Медзь 3:2 Погонь Щецин - Легия 2:1 Пяст - Погонь Щецин 0:0 Погонь Щецин - Сталь Мелец 4:2
Лехия Гданьск - Погонь Щецин 0:1 Погонь Щецин - Краковия 3:2 Лех - Погонь Щецин 2:2 Погонь Щецин - Корона Кельце 0:0 Заглембе Любин - Погонь Щецин 0:1 Погонь Щецин - Ракув 0:2 Висла Плоцк - Погонь Щецин 0:1 Погонь Щецин - Варта Познань 3:1 Ягеллония - Погонь Щецин 2:0 Погонь Щецин - Шлёнск 0:2 Видзев Лодзь - Погонь Щецин 3:3 Погонь Щецин - Карабах 4:2 Погонь Щецин - Стяуа 2:0 Погонь Щецин - Петролул Плоешти 2:1 Радомьяк Радом - Погонь Щецин 1:2 Погонь Щецин - Ракув 0:1

Результаты матчей

Гурник Забже
Погонь Щецин

Точный счет

1:1
3 раза 18%
2:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
2:1
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 35%
0
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
3 раза 18%
2
5 раз 31%
3
4 раза 25%
0
3 раза 19%
1
3 раза 19%
4
1 раз 6%

Точный счет

2:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
0:1
3 раза 18%
1:2
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 38%
0
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
1
7 раз 41%
2
5 раз 29%
0
3 раза 18%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:1
4 раза 12%
2:0
4 раза 12%
0:1
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
3:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
2:1
5 раз 15%
0:1
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
4:2
2 раза 6%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%

Точное количество голов

1
12 раз 36%
0
8 раз 24%
2
7 раз 21%
3
5 раз 15%
4
1 раз 3%
2
10 раз 30%
1
10 раз 30%
0
6 раз 18%
3
5 раз 15%
4
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

Гурник Забже
Погонь Щецин

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
4
0.5
Больше Меньше
13
3
7
10
1.5
10
6
3
14
2.5
5
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
14
3
6
10
1.5
7
10
3
13
2.5
2
15
1
15
3.5
1
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
8
0.5
Больше Меньше
27
6
13
20
1.5
17
16
6
27
2.5
7
26
1
32
3.5
2
31
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 32 22 5 5 60 - 22 71
2.
Легия
 0:0 33 18 10 5 54 - 35 64
3.
Лех
 33 16 10 7 49 - 29 58
4.
Погонь Щецин
 33 16 9 8 53 - 46 57
5.
Пяст
 32 14 7 11 36 - 30 49
6.
Гурник Забже
 33 13 8 12 45 - 43 47
7.
Варта Познань
 32 12 8 12 36 - 33 44
8.
Заглембе Любин
 33 12 8 13 34 - 43 44
9.
Краковия
 33 11 10 12 38 - 35 43
10.
Видзев Лодзь
 32 11 8 13 37 - 41 41
11.
Радомьяк Радом
 32 11 8 13 31 - 36 41
12.
Ягеллония
 33 9 14 10 48 - 47 41
13.
Сталь Мелец
 33 10 10 13 35 - 40 40
14.
Корона Кельце
 33 10 8 15 36 - 48 38
15.
Висла Плоцк
 32 10 7 15 40 - 45 37
16.
Шлёнск
 32 8 11 13 30 - 43 35
17.
Лехия Гданьск
 0:0 33 7 7 19 27 - 53 28
18.
Медзь
 32 4 10 18 31 - 51 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 16 14 1 1 40 - 9 43
2.
Легия
 0:0 16 11 5 0 35 - 16 38
3.
Погонь Щецин
 16 9 4 3 29 - 23 31
4.
Висла Плоцк
 16 8 4 4 22 - 14 28
5.
Ягеллония
 17 8 4 5 30 - 22 28
6.
Корона Кельце
 17 8 3 6 19 - 19 27
7.
Лех
 16 8 2 6 23 - 15 26
8.
Краковия
 16 7 5 4 20 - 10 26
9.
Гурник Забже
 17 6 5 6 23 - 23 23
10.
Пяст
 16 6 4 6 17 - 15 22
11.
Сталь Мелец
 16 5 7 4 17 - 14 22
12.
Варта Познань
 16 5 6 5 20 - 17 21
13.
Шлёнск
 16 5 6 5 19 - 21 21
14.
Видзев Лодзь
 16 5 3 8 22 - 25 18
15.
Заглембе Любин
 17 4 5 8 13 - 20 17
16.
Лехия Гданьск
 0:0 17 4 5 8 14 - 22 17
17.
Радомьяк Радом
 16 4 4 8 14 - 19 16
18.
Медзь
 16 3 6 7 16 - 23 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лех
 17 8 8 1 26 - 14 32
2.
Ракув
 16 8 4 4 20 - 13 28
3.
Пяст
 16 8 3 5 19 - 15 27
4.
Заглембе Любин
 16 8 3 5 21 - 23 27
5.
Погонь Щецин
 17 7 5 5 24 - 23 26
6.
Легия
 0:0 17 7 5 5 19 - 19 26
7.
Радомьяк Радом
 16 7 4 5 17 - 17 25
8.
Гурник Забже
 16 7 3 6 22 - 20 24
9.
Варта Познань
 16 7 2 7 16 - 16 23
10.
Видзев Лодзь
 16 6 5 5 15 - 16 23
11.
Сталь Мелец
 17 5 3 9 18 - 26 18
12.
Краковия
 17 4 5 8 18 - 25 17
13.
Шлёнск
 16 3 5 8 11 - 22 14
14.
Ягеллония
 16 1 10 5 18 - 25 13
15.
Лехия Гданьск
 0:0 16 3 2 11 13 - 31 11
16.
Корона Кельце
 16 2 5 9 17 - 29 11
17.
Висла Плоцк
 16 2 3 11 18 - 31 9
18.
Медзь
 16 1 4 11 15 - 28 7
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Ягеллония Гуаль Марк 16 (6)
Ягеллония Имас Хесус 14 (3)
Погонь Щецин Гросицки Камил 12 (5)
Легия Жозуэ Филипе 12 (5)
Лех Исхак Микаэль 11 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Шлёнск Вердаска Диогу 1 11
Радомьяк Радом Машаду Луиш 12
Легия Енджейчик Артур 1 10
Радомьяк Радом Бранко Рафаэл 1 10
Ягеллония Нене III 1 10
Весь список
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    • Первый тайм
    • 52'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 43'
      Йенсен Ричард уходит с поля. Kryspin Szczesniak выходит вместо него
    • Желтая карточка
      25'
      Цех Бенедикт получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Гурник Забже 2:1 Погонь Щецин онлайн

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