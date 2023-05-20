Тур: 33. Стадион: Городской стадион Белостока. Зрители: 16251 Главный судья: Karol Arys
0'
1:0
14' ГолИмас Хесус
1:1
58' Гол в свои воротаРоманчук Тарас
65' Желтая карточкаПаздан Михал
82' Желтая карточкаХосконен Артту
90'+4
Ход матча
14'
1:0
58'
1:1
65'
82'
16
Сачек
Михал
28
Гуаль
Марк
11
Имас
Хесус
31
Грошшо
Лукаш
24
Югас
Якуб
20
Karol
Knap
11
Ракочи
Михал
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Сачек МихалПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Гуаль МаркНападающий
-
11 Имас ХесусНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Купиш ТомашПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
10 Camilo Mena
-
Главный тренер: Adrian Siemieniec
- Основной состав
-
31 Грошшо ЛукашВратарь
- Защитник
-
24 Югас ЯкубЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Karol KnapПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Ракочи МихалПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
73 Зауха ПатрикПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
38 Мишор ЯкубНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Зелиньски Яцек
История личных встреч
Ягеллония
Краковия
18 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
14 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
38.9%
38.9%
22.2%
7 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
12 побед 6 ничьих 0 побед
16 матчей
31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед
Первый тайм
62.5%
37.5%
0 побед 10 ничьих 10 побед
Второй тайм
43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 9 побед
34 матча
41.2%
26.5%
32.3%
14 побед 9 ничьих 11 побед
Первый тайм
20.6%
50%
29.4%
7 побед 17 ничьих 10 побед
Второй тайм
35.3%
38.2%
26.5%
12 побед 13 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
24
17
Голов в среднем за матч
1.6
0.89
Среднее время на гол
56
100
Всего голов
25
15
Голов в среднем за матч
1.32
1
Среднее время на гол
68
90
Всего голов
49
32
Голов в среднем за матч
1.44
0.94
Тотал матчей
2.5
30
Больше 88%
Меньше 12%
4
22
Больше 65%
Меньше 35%
12
16
Больше 47%
Меньше 53%
18
8
Больше 24%
Меньше 76%
26
3
Больше 9%
Меньше 91%
31
2
Больше 6%
Меньше 94%
32
Среднее время на гол
62
95
Бомбардиры внутри турнира
Ягеллония
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гуаль Марк
|16 (3)
|0.48
|Имас Хесус
|14
|0.42
|Нене III
|5
|0.15
|Mateusz Kowalski
|2
|0.06
|Пржикрыл Томаш
|1
|0.03
|Черных Фёдор
|1 (1)
|0.03
|Купиш Томаш
|1
|0.03
|Jakub Lewicki
|1
|0.03
|Паздан Михал
|1
|0.03
|Романчук Тарас
|1
|0.03
|Скшипчак Матеуш
|1
|0.03
|Бортничук Мачей
|1
|0.03
|Wojciech Laski
|1
|0.03
|Вдовик Бартломей
|0
|0
|Пуэрто Исраэль
|0
|0
|Сачек Михал
|0
|0
|Настич Боян
|0
|0
|Andrzej Trubeha
|0
|0
|Бида Бартош
|0
|0
|Нгиамба Орельен
|0
|0
|Войцеховский Оливье
|0
|0
|Milosz Matysik
|0
|0
Краковия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ракочи Михал
|7
|0.21
|Кялльман Беньямин
|6
|0.18
|Patryk Makuch
|5 (1)
|0.15
|Коноплянка Евгений
|2
|0.06
|Мишор Якуб
|2
|0.06
|Бохнак Матеуш
|2
|0.06
|Гицэ Вирджил
|2
|0.06
|Какабадзе Отар
|1
|0.03
|Атанасов Яни
|1
|0.03
|Takuto Oshima
|1
|0.03
|Karol Knap
|1 (1)
|0.03
|Югас Якуб
|1
|0.03
|Хебо Матиас
|1
|0.03
|Лосаж Флорьян
|1
|0.03
|Хосконен Артту
|1
|0.03
|Родин Матай
|1
|0.03
|Яблонски Давид
|1
|0.03
|Сиплак Михал
|0
|0
|Ярошински Павел
|0
|0
|Балай Филип
|0
|0
Карточки
Ягеллония
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нене III
|10
|1
|Пуэрто Исраэль
|10
|0
|Романчук Тарас
|9
|0
|Цэру Богдан
|8
|0
|Паздан Михал
|5
|1
|Скшипчак Матеуш
|4
|1
|Гуаль Марк
|5
|0
|Имас Хесус
|4
|0
|Milosz Matysik
|4
|0
|Пржикрыл Томаш
|3
|0
|Настич Боян
|3
|0
|Нгиамба Орельен
|3
|0
|Mateusz Kowalski
|1
|1
|Черных Фёдор
|2
|0
|Аломерович Златан
|2
|0
|Поспишил Мартин
|2
|0
|Сачек Михал
|2
|0
|Стойинович Душан
|2
|0
|Andrzej Trubeha
|0
|1
|Купиш Томаш
|1
|0
|Ольшевски Павел
|1
|0
|Бортничук Мачей
|1
|0
|Войцеховский Оливье
|1
|0
|Wojciech Laski
|1
|0
Краковия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Яблонски Давид
|7
|1
|Takuto Oshima
|6
|1
|Какабадзе Отар
|6
|0
|Ярошински Павел
|6
|0
|Ракочи Михал
|6
|0
|Югас Якуб
|5
|0
|Сиплак Михал
|5
|0
|Patryk Makuch
|5
|0
|Рыпэ Корнел
|4
|0
|Атанасов Яни
|2
|1
|Лосаж Флорьян
|3
|0
|Коноплянка Евгений
|2
|0
|Хебо Матиас
|2
|0
|Кялльман Беньямин
|2
|0
|Гицэ Вирджил
|2
|0
|Немчикски Карол
|2
|0
|Karol Knap
|2
|0
|Хосконен Артту
|1
|0
|Родин Матай
|1
|0
|Бохнак Матеуш
|1
|0
|Мишор Якуб
|1
|0
Результаты матчей
Ягеллония
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
6% (1)
41% (7)
Краковия
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
19% (3)
56% (9)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
5
1
Волевые поражения
11
10
Ягеллония
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
19% (3)
56% (9)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
44% (7)
13% (2)
Краковия
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
41% (7)
41% (7)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
11
5
Волевые поражения
16
19
Ягеллония
68.4%
31.6%
13 побед 6 поражений
Первый тайм
27% (9)
45% (15)
27% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (16)
24% (8)
27% (9)
Краковия
34.8%
65.2%
8 побед 15 поражений
Первый тайм
24% (8)
42% (14)
33% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (7)
30% (10)
48% (16)
Сухие победы
7
7
Сухие поражения
1
10
Волевые победы
16
6
Волевые поражения
27
29
Голы по времени матча
Забито
30
18
14 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 8
11 Забивали первыми 10
17 Не забивали 21
4
13%
4
22%
1-15
3
10%
3
17%
16-30
7
23%
3
17%
31-45
4
13%
1
6%
46-60
6
20%
5
28%
61-75
6
20%
2
11%
76-90
Пропущено
22
25
12 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 13
1
5%
3
12%
1-15
4
18%
4
16%
16-30
7
32%
3
12%
31-45
1
5%
8
32%
46-60
5
23%
2
8%
61-75
4
18%
5
20%
76-90
Забито
18
19
9 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 6
22 Не забивали 22
4
22%
0
0%
1-15
2
11%
3
16%
16-30
3
17%
2
11%
31-45
3
17%
5
26%
46-60
4
22%
2
11%
61-75
2
11%
7
37%
76-90
Пропущено
25
11
7 В 1-м тайме 4
18 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 10
4
16%
1
9%
1-15
2
8%
1
9%
16-30
1
4%
2
18%
31-45
5
20%
0
0%
46-60
5
20%
2
18%
61-75
8
32%
5
45%
76-90
Забито
48
37
23 В 1-м тайме 15
25 Во 2-м тайме 22
19 Забивали первыми 16
6 Не забивали 10
8
17%
4
11%
1-15
5
10%
6
16%
16-30
10
21%
5
14%
31-45
7
15%
6
16%
46-60
10
21%
7
19%
61-75
8
17%
9
24%
76-90
Пропущено
47
36
19 В 1-м тайме 14
28 Во 2-м тайме 22
13 Пропускали первыми 15
27 Не пропускали 23
5
11%
4
11%
1-15
6
13%
5
14%
16-30
8
17%
5
14%
31-45
6
13%
8
22%
46-60
10
21%
4
11%
61-75
12
26%
10
28%
76-90
Результаты последних матчей
Ягеллония
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Легия - Ягеллония 5:1 Ягеллония - Шлёнск 1:1 Ягеллония - Варта Познань 3:1 Висла Плоцк - Ягеллония 2:4
Корона Кельце - Ягеллония 2:1 Ягеллония - Лехия Гданьск 1:0 Сталь Мелец - Ягеллония 1:1 Ягеллония - Заглембе Любин 2:2 Ягеллония - Гурник Забже 2:1 Медзь - Ягеллония 1:1 Ягеллония - Ракув 1:2 Радомьяк Радом - Ягеллония 0:0 Ягеллония - Погонь Щецин 2:0 Видзев Лодзь - Ягеллония 1:1 Пяст - Ягеллония 1:1 Ягеллония - Лех 1:2 Краковия - Ягеллония 1:0 Ягеллония - Легия 2:5 Шлёнск - Ягеллония 2:2 Варта Познань - Ягеллония 2:0
Краковия
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Краковия - Заглембе Любин 0:1 Лех - Краковия 3:0 Краковия - Медзь 1:1 Лехия Гданьск - Краковия 1:2
Краковия - Радомьяк Радом 3:0 Погонь Щецин - Краковия 3:2 Краковия - Видзев Лодзь 1:1 Ракув - Краковия 4:1 Варта Познань - Краковия 0:0 Краковия - Шлёнск 1:1 Пяст - Краковия 2:1 Краковия - Сталь Мелец 2:1 Легия - Краковия 2:2 Корона Кельце - Краковия 2:1 Краковия - Гурник Забже 2:0 Баник Острава - Краковия 2:0 Сигма Оломоуц - Краковия 1:2 Краковия - Нюрнберг 0:0 Краковия - Ганза 0:6 Краковия - Татран Липтовски-Микулаш 4:1
Результаты матчей
Ягеллония
Краковия
Точный счет
1:1
3 раза 18%
1:2
3 раза 18%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:1
4 раза 25%
0:1
3 раза 19%
3:0
3 раза 19%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 41%
2
6 раз 35%
4
2 раза 12%
0
1 раз 6%
3
1 раз 6%
0
5 раз 31%
1
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
3 раза 19%
Точный счет
1:1
6 раз 38%
2:2
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
0:2
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 50%
0
4 раза 25%
2
3 раза 19%
4
1 раз 6%
2
6 раз 35%
1
6 раз 35%
0
5 раз 29%
Точный счет
1:1
9 раз 27%
2:2
4 раза 12%
1:0
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:1
7 раз 21%
0:2
4 раза 12%
2:0
4 раза 12%
3:0
4 раза 12%
0:1
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
15 раз 45%
2
9 раз 27%
0
5 раз 15%
4
3 раза 9%
3
1 раз 3%
1
11 раз 33%
0
10 раз 30%
2
9 раз 27%
3
3 раза 9%
Тоталы голов в матче
Ягеллония
Краковия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
161
Больше Меньше
115
98
610
314
313
215
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
125
412
611
115
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
285
Больше Меньше
2310
1320
1221
429
330
330
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|32
|22
|5
|5
|60 - 22
|71
|2.
|32
|18
|9
|5
|54 - 35
|63
|3.
|33
|16
|10
|7
|49 - 29
|58
|4.
|0:0
|33
|16
|10
|7
|52 - 44
|58
|5.
|32
|14
|7
|11
|36 - 30
|49
|6.
|0:0
|33
|12
|9
|12
|43 - 42
|45
|7.
|32
|12
|8
|12
|36 - 33
|44
|8.
|33
|12
|8
|13
|34 - 43
|44
|9.
|33
|11
|10
|12
|38 - 35
|43
|10.
|32
|11
|8
|13
|37 - 41
|41
|11.
|32
|11
|8
|13
|31 - 36
|41
|12.
|33
|9
|14
|10
|48 - 47
|41
|13.
|33
|10
|10
|13
|35 - 40
|40
|14.
|33
|10
|8
|15
|36 - 48
|38
|15.
|32
|10
|7
|15
|40 - 45
|37
|16.
|32
|8
|11
|13
|30 - 43
|35
|17.
|32
|7
|6
|19
|27 - 53
|27
|18.
|32
|4
|10
|18
|31 - 51
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|14
|1
|1
|40 - 9
|43
|2.
|16
|11
|5
|0
|35 - 16
|38
|3.
|0:0
|16
|9
|4
|3
|29 - 23
|31
|4.
|16
|8
|4
|4
|22 - 14
|28
|5.
|17
|8
|4
|5
|30 - 22
|28
|6.
|17
|8
|3
|6
|19 - 19
|27
|7.
|16
|8
|2
|6
|23 - 15
|26
|8.
|16
|7
|5
|4
|20 - 10
|26
|9.
|16
|6
|4
|6
|17 - 15
|22
|10.
|16
|5
|7
|4
|17 - 14
|22
|11.
|16
|5
|6
|5
|20 - 17
|21
|12.
|16
|5
|6
|5
|19 - 21
|21
|13.
|0:0
|17
|5
|6
|6
|21 - 22
|21
|14.
|16
|5
|3
|8
|22 - 25
|18
|15.
|17
|4
|5
|8
|13 - 20
|17
|16.
|16
|4
|4
|8
|14 - 19
|16
|17.
|16
|4
|4
|8
|14 - 22
|16
|18.
|16
|3
|6
|7
|16 - 23
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|8
|8
|1
|26 - 14
|32
|2.
|16
|8
|4
|4
|20 - 13
|28
|3.
|16
|8
|3
|5
|19 - 15
|27
|4.
|16
|8
|3
|5
|21 - 23
|27
|5.
|0:0
|17
|7
|6
|4
|23 - 21
|27
|6.
|16
|7
|4
|5
|17 - 17
|25
|7.
|16
|7
|4
|5
|19 - 19
|25
|8.
|0:0
|16
|7
|3
|6
|22 - 20
|24
|9.
|16
|7
|2
|7
|16 - 16
|23
|10.
|16
|6
|5
|5
|15 - 16
|23
|11.
|17
|5
|3
|9
|18 - 26
|18
|12.
|17
|4
|5
|8
|18 - 25
|17
|13.
|16
|3
|5
|8
|11 - 22
|14
|14.
|16
|1
|10
|5
|18 - 25
|13
|15.
|16
|3
|2
|11
|13 - 31
|11
|16.
|16
|2
|5
|9
|17 - 29
|11
|17.
|16
|2
|3
|11
|18 - 31
|9
|18.
|16
|1
|4
|11
|15 - 28
|7
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу
|Ягеллония
|Гуаль Марк
|16 (6)
|Ягеллония
|Имас Хесус
|14 (3)
|Погонь Щецин
|Гросицки Камил
|12 (5)
|Легия
|Жозуэ Филипе
|12 (5)
|Лех
|Исхак Микаэль
|11 (4)
|Шлёнск
|Вердаска Диогу
|1 11
|Радомьяк Радом
|Машаду Луиш
|12
|Легия
|Енджейчик Артур
|1 10
|Радомьяк Радом
|Бранко Рафаэл
|1 10
|Ягеллония
|Нене III
|1 10