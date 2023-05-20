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  4. Экстракласса 2022-2023

Польша: Экстракласса
2022-2023

Тур: 33. Стадион: . Зрители: 16251 Главный судья: Karol Arys
Ягеллония
1:1
Конец матча
Краковия
0'
1:0
14' Гол
Имас Хесус
1:1
58' Гол в свои ворота
Романчук Тарас
65' Желтая карточка
Паздан Михал
82' Желтая карточка
Хосконен Артту
90'+4
1
Аломерович
Златан
32
Milosz
Matysik
4
Пуэрто
Исраэль
2
Паздан
Михал
14
Пржикрыл
Томаш
5
Настич
Боян
16
Сачек
Михал
6
Романчук
Тарас
39
Нгиамба
Орельен
28
Гуаль
Марк
11
Имас
Хесус
31
Грошшо
Лукаш
2
Рыпэ
Корнел
24
Югас
Якуб
22
Хосконен
Артту
5
Гицэ
Вирджил
17
Бохнак
Матеуш
20
Karol
Knap
18
Takuto
Oshima
11
Ракочи
Михал
71
Patryk
Makuch
9
Кялльман
Беньямин
Ягеллония
3-4-1-2
Краковия
4-4-1-1

История личных встреч

Ягеллония
Краковия

18 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
14 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

38.9%
38.9%
22.2%
7 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
12 побед 6 ничьих 0 побед

16 матчей

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
0 побед 10 ничьих 10 побед

Второй тайм

43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 9 побед

34 матча

41.2%
26.5%
32.3%
14 побед 9 ничьих 11 побед

Первый тайм

20.6%
50%
29.4%
7 побед 17 ничьих 10 побед

Второй тайм

35.3%
38.2%
26.5%
12 побед 13 ничьих 9 побед

История матчей

Э
1:0
Э
0:0
Э
2:1
Э
2:1
Э
3:1
ЭГА
1:2
Э
0:1
Э
3:2
К
4:2
ЭГА
0:1
Э
1:0
Э
3:1
Э
1:0
Э
1:1
Э
0:0
Э
1:3
Э
2:2
Э
1:1
ТМС
2:1
Э
1:1
Э
2:1
Э
2:2
Э
1:0
Э
1:2
Э
0:0
Э
2:1
Э
3:0
Э
4:2
Э
0:1
Э
0:0
OE
2:0
OE
2:0
OE
0:2
КЛ
1:0

Голы

Всего голов

24
17

Голов в среднем за матч

1.6
0.89

Среднее время на гол

56
100

Всего голов

25
15

Голов в среднем за матч

1.32
1

Среднее время на гол

68
90

Всего голов

49
32

Голов в среднем за матч

1.44
0.94

Тотал матчей

2.5
30
Больше 88%
Меньше 12%
4
22
Больше 65%
Меньше 35%
12
16
Больше 47%
Меньше 53%
18
8
Больше 24%
Меньше 76%
26
3
Больше 9%
Меньше 91%
31
2
Больше 6%
Меньше 94%
32

Среднее время на гол

62
95

Бомбардиры внутри турнира

Ягеллония
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гуаль Марк 16 (3) 0.48
Имас Хесус 14 0.42
Нене III 5 0.15
Mateusz Kowalski 2 0.06
Пржикрыл Томаш 1 0.03
Черных Фёдор 1 (1) 0.03
Купиш Томаш 1 0.03
Jakub Lewicki 1 0.03
Паздан Михал 1 0.03
Романчук Тарас 1 0.03
Скшипчак Матеуш 1 0.03
Бортничук Мачей 1 0.03
Wojciech Laski 1 0.03
Вдовик Бартломей 0 0
Пуэрто Исраэль 0 0
Сачек Михал 0 0
Настич Боян 0 0
Andrzej Trubeha 0 0
Бида Бартош 0 0
Нгиамба Орельен 0 0
Войцеховский Оливье 0 0
Milosz Matysik 0 0
Краковия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ракочи Михал 7 0.21
Кялльман Беньямин 6 0.18
Patryk Makuch 5 (1) 0.15
Коноплянка Евгений 2 0.06
Мишор Якуб 2 0.06
Бохнак Матеуш 2 0.06
Гицэ Вирджил 2 0.06
Какабадзе Отар 1 0.03
Атанасов Яни 1 0.03
Takuto Oshima 1 0.03
Karol Knap 1 (1) 0.03
Югас Якуб 1 0.03
Хебо Матиас 1 0.03
Лосаж Флорьян 1 0.03
Хосконен Артту 1 0.03
Родин Матай 1 0.03
Яблонски Давид 1 0.03
Сиплак Михал 0 0
Ярошински Павел 0 0
Балай Филип 0 0

Карточки

Ягеллония
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нене III 10 1
Пуэрто Исраэль 10 0
Романчук Тарас 9 0
Цэру Богдан 8 0
Паздан Михал 5 1
Скшипчак Матеуш 4 1
Гуаль Марк 5 0
Имас Хесус 4 0
Milosz Matysik 4 0
Пржикрыл Томаш 3 0
Настич Боян 3 0
Нгиамба Орельен 3 0
Mateusz Kowalski 1 1
Черных Фёдор 2 0
Аломерович Златан 2 0
Поспишил Мартин 2 0
Сачек Михал 2 0
Стойинович Душан 2 0
Andrzej Trubeha 0 1
Купиш Томаш 1 0
Ольшевски Павел 1 0
Бортничук Мачей 1 0
Войцеховский Оливье 1 0
Wojciech Laski 1 0
Краковия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Яблонски Давид 7 1
Takuto Oshima 6 1
Какабадзе Отар 6 0
Ярошински Павел 6 0
Ракочи Михал 6 0
Югас Якуб 5 0
Сиплак Михал 5 0
Patryk Makuch 5 0
Рыпэ Корнел 4 0
Атанасов Яни 2 1
Лосаж Флорьян 3 0
Коноплянка Евгений 2 0
Хебо Матиас 2 0
Кялльман Беньямин 2 0
Гицэ Вирджил 2 0
Немчикски Карол 2 0
Karol Knap 2 0
Хосконен Артту 1 0
Родин Матай 1 0
Бохнак Матеуш 1 0
Мишор Якуб 1 0

Результаты матчей

Ягеллония
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
6% (1)
41% (7)
Краковия
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
19% (3)
56% (9)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

5
1

Волевые поражения

11
10
Ягеллония
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
19% (3)
56% (9)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
44% (7)
13% (2)
Краковия
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
41% (7)
41% (7)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

11
5

Волевые поражения

16
19
Ягеллония
68.4%
31.6%
13 побед 6 поражений
Первый тайм
27% (9)
45% (15)
27% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (16)
24% (8)
27% (9)
Краковия
34.8%
65.2%
8 побед 15 поражений
Первый тайм
24% (8)
42% (14)
33% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (7)
30% (10)
48% (16)

Сухие победы

7
7

Сухие поражения

1
10

Волевые победы

16
6

Волевые поражения

27
29

Голы по времени матча

Забито

30
18
14 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 8
11 Забивали первыми 10
17 Не забивали 21
4
13%
4
22%
1-15
3
10%
3
17%
16-30
7
23%
3
17%
31-45
4
13%
1
6%
46-60
6
20%
5
28%
61-75
6
20%
2
11%
76-90

Пропущено

22
25
12 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 13
1
5%
3
12%
1-15
4
18%
4
16%
16-30
7
32%
3
12%
31-45
1
5%
8
32%
46-60
5
23%
2
8%
61-75
4
18%
5
20%
76-90

Забито

18
19
9 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 6
22 Не забивали 22
4
22%
0
0%
1-15
2
11%
3
16%
16-30
3
17%
2
11%
31-45
3
17%
5
26%
46-60
4
22%
2
11%
61-75
2
11%
7
37%
76-90

Пропущено

25
11
7 В 1-м тайме 4
18 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 10
4
16%
1
9%
1-15
2
8%
1
9%
16-30
1
4%
2
18%
31-45
5
20%
0
0%
46-60
5
20%
2
18%
61-75
8
32%
5
45%
76-90

Забито

48
37
23 В 1-м тайме 15
25 Во 2-м тайме 22
19 Забивали первыми 16
6 Не забивали 10
8
17%
4
11%
1-15
5
10%
6
16%
16-30
10
21%
5
14%
31-45
7
15%
6
16%
46-60
10
21%
7
19%
61-75
8
17%
9
24%
76-90

Пропущено

47
36
19 В 1-м тайме 14
28 Во 2-м тайме 22
13 Пропускали первыми 15
27 Не пропускали 23
5
11%
4
11%
1-15
6
13%
5
14%
16-30
8
17%
5
14%
31-45
6
13%
8
22%
46-60
10
21%
4
11%
61-75
12
26%
10
28%
76-90

Результаты последних матчей

Ягеллония
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Легия - Ягеллония 5:1 Ягеллония - Шлёнск 1:1 Ягеллония - Варта Познань 3:1 Висла Плоцк - Ягеллония 2:4
Корона Кельце - Ягеллония 2:1 Ягеллония - Лехия Гданьск 1:0 Сталь Мелец - Ягеллония 1:1 Ягеллония - Заглембе Любин 2:2 Ягеллония - Гурник Забже 2:1 Медзь - Ягеллония 1:1 Ягеллония - Ракув 1:2 Радомьяк Радом - Ягеллония 0:0 Ягеллония - Погонь Щецин 2:0 Видзев Лодзь - Ягеллония 1:1 Пяст - Ягеллония 1:1 Ягеллония - Лех 1:2 Краковия - Ягеллония 1:0 Ягеллония - Легия 2:5 Шлёнск - Ягеллония 2:2 Варта Познань - Ягеллония 2:0
Краковия
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Краковия - Заглембе Любин 0:1 Лех - Краковия 3:0 Краковия - Медзь 1:1 Лехия Гданьск - Краковия 1:2
Краковия - Радомьяк Радом 3:0 Погонь Щецин - Краковия 3:2 Краковия - Видзев Лодзь 1:1 Ракув - Краковия 4:1 Варта Познань - Краковия 0:0 Краковия - Шлёнск 1:1 Пяст - Краковия 2:1 Краковия - Сталь Мелец 2:1 Легия - Краковия 2:2 Корона Кельце - Краковия 2:1 Краковия - Гурник Забже 2:0 Баник Острава - Краковия 2:0 Сигма Оломоуц - Краковия 1:2 Краковия - Нюрнберг 0:0 Краковия - Ганза 0:6 Краковия - Татран Липтовски-Микулаш 4:1

Результаты матчей

Ягеллония
Краковия

Точный счет

1:1
3 раза 18%
1:2
3 раза 18%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:1
4 раза 25%
0:1
3 раза 19%
3:0
3 раза 19%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 41%
2
6 раз 35%
4
2 раза 12%
0
1 раз 6%
3
1 раз 6%
0
5 раз 31%
1
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
3 раза 19%

Точный счет

1:1
6 раз 38%
2:2
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
0:2
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 50%
0
4 раза 25%
2
3 раза 19%
4
1 раз 6%
2
6 раз 35%
1
6 раз 35%
0
5 раз 29%

Точный счет

1:1
9 раз 27%
2:2
4 раза 12%
1:0
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:1
7 раз 21%
0:2
4 раза 12%
2:0
4 раза 12%
3:0
4 раза 12%
0:1
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
15 раз 45%
2
9 раз 27%
0
5 раз 15%
4
3 раза 9%
3
1 раз 3%
1
11 раз 33%
0
10 раз 30%
2
9 раз 27%
3
3 раза 9%

Тоталы голов в матче

Ягеллония
Краковия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
1
0.5
Больше Меньше
11
5
9
8
1.5
6
10
3
14
2.5
3
13
2
15
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
12
5
4
12
1.5
6
11
1
15
2.5
1
15
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
28
5
0.5
Больше Меньше
23
10
13
20
1.5
12
21
4
29
2.5
3
30
3
30
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 32 22 5 5 60 - 22 71
2.
Легия
 32 18 9 5 54 - 35 63
3.
Лех
 33 16 10 7 49 - 29 58
4.
Погонь Щецин
 0:0 33 16 10 7 52 - 44 58
5.
Пяст
 32 14 7 11 36 - 30 49
6.
Гурник Забже
 0:0 33 12 9 12 43 - 42 45
7.
Варта Познань
 32 12 8 12 36 - 33 44
8.
Заглембе Любин
 33 12 8 13 34 - 43 44
9.
Краковия
 33 11 10 12 38 - 35 43
10.
Видзев Лодзь
 32 11 8 13 37 - 41 41
11.
Радомьяк Радом
 32 11 8 13 31 - 36 41
12.
Ягеллония
 33 9 14 10 48 - 47 41
13.
Сталь Мелец
 33 10 10 13 35 - 40 40
14.
Корона Кельце
 33 10 8 15 36 - 48 38
15.
Висла Плоцк
 32 10 7 15 40 - 45 37
16.
Шлёнск
 32 8 11 13 30 - 43 35
17.
Лехия Гданьск
 32 7 6 19 27 - 53 27
18.
Медзь
 32 4 10 18 31 - 51 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 16 14 1 1 40 - 9 43
2.
Легия
 16 11 5 0 35 - 16 38
3.
Погонь Щецин
 0:0 16 9 4 3 29 - 23 31
4.
Висла Плоцк
 16 8 4 4 22 - 14 28
5.
Ягеллония
 17 8 4 5 30 - 22 28
6.
Корона Кельце
 17 8 3 6 19 - 19 27
7.
Лех
 16 8 2 6 23 - 15 26
8.
Краковия
 16 7 5 4 20 - 10 26
9.
Пяст
 16 6 4 6 17 - 15 22
10.
Сталь Мелец
 16 5 7 4 17 - 14 22
11.
Варта Познань
 16 5 6 5 20 - 17 21
12.
Шлёнск
 16 5 6 5 19 - 21 21
13.
Гурник Забже
 0:0 17 5 6 6 21 - 22 21
14.
Видзев Лодзь
 16 5 3 8 22 - 25 18
15.
Заглембе Любин
 17 4 5 8 13 - 20 17
16.
Радомьяк Радом
 16 4 4 8 14 - 19 16
17.
Лехия Гданьск
 16 4 4 8 14 - 22 16
18.
Медзь
 16 3 6 7 16 - 23 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лех
 17 8 8 1 26 - 14 32
2.
Ракув
 16 8 4 4 20 - 13 28
3.
Пяст
 16 8 3 5 19 - 15 27
4.
Заглембе Любин
 16 8 3 5 21 - 23 27
5.
Погонь Щецин
 0:0 17 7 6 4 23 - 21 27
6.
Радомьяк Радом
 16 7 4 5 17 - 17 25
7.
Легия
 16 7 4 5 19 - 19 25
8.
Гурник Забже
 0:0 16 7 3 6 22 - 20 24
9.
Варта Познань
 16 7 2 7 16 - 16 23
10.
Видзев Лодзь
 16 6 5 5 15 - 16 23
11.
Сталь Мелец
 17 5 3 9 18 - 26 18
12.
Краковия
 17 4 5 8 18 - 25 17
13.
Шлёнск
 16 3 5 8 11 - 22 14
14.
Ягеллония
 16 1 10 5 18 - 25 13
15.
Лехия Гданьск
 16 3 2 11 13 - 31 11
16.
Корона Кельце
 16 2 5 9 17 - 29 11
17.
Висла Плоцк
 16 2 3 11 18 - 31 9
18.
Медзь
 16 1 4 11 15 - 28 7
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Ягеллония Гуаль Марк 16 (6)
Ягеллония Имас Хесус 14 (3)
Погонь Щецин Гросицки Камил 12 (5)
Легия Жозуэ Филипе 12 (5)
Лех Исхак Микаэль 11 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Шлёнск Вердаска Диогу 1 11
Радомьяк Радом Машаду Луиш 12
Легия Енджейчик Артур 1 10
Радомьяк Радом Бранко Рафаэл 1 10
Ягеллония Нене III 1 10
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 40'
    Milosz Matysik уходит с поля. Скшипчак Матеуш выходит вместо него
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