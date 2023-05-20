Тур: 33. Стадион: Энерга Гданьск. Главный судья: Марциняк Шимон
1:0
Конец матча
Ход матча
90'
1:0
12
Куцяк
Душан
23
Малоча
Марио
11
Dominik
Pila
99
Дурмуш
Илкай
29
Роуз
Линдси
13
Вшолек
Павел
28
Баку
Макана
99
Слиш
Бартош
27
Жозуэ
Филипе
20
Мучи
Эрнест
- Основной состав
-
12 Куцяк ДушанВратарь
- Защитник
-
23 Малоча МариоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Dominik PilaПолузащитник
- Полузащитник
-
99 Дурмуш ИлкайПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 КонрадоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: David Badia
- Основной состав
- Вратарь
-
29 Роуз ЛиндсиЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Вшолек ПавелЗащитник
-
28 Баку МаканаЗащитник
-
99 Слиш БартошПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Жозуэ ФилипеПолузащитник
- Нападающий
-
20 Мучи ЭрнестНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Пих РобертНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Руньяич Коста
История личных встреч
Лехия Гданьск
Легия
12 матчей
75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
58.3%
100%
7 побед 12 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
41.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед
29 матчей
10.3%
89.7%
0 побед 3 ничьи 26 побед
Первый тайм
34.5%
65.5%
0 побед 10 ничьих 12 побед
Второй тайм
17.2%
82.8%
0 побед 5 ничьих 22 победы
41 матч
22%
14.6%
63.4%
9 побед 6 ничьих 26 побед
Первый тайм
17.1%
53.7%
29.2%
7 побед 22 ничьи 12 побед
Второй тайм
22%
24.4%
53.6%
9 побед 10 ничьих 22 победы
История матчей
Голы
Всего голов
22
10
Голов в среднем за матч
1
0.53
Среднее время на гол
90
171
Всего голов
31
29
Голов в среднем за матч
1.63
1.32
Среднее время на гол
55
68
Всего голов
53
39
Голов в среднем за матч
1.29
0.95
Тотал матчей
2.5
36
Больше 88%
Меньше 12%
5
25
Больше 61%
Меньше 39%
16
19
Больше 46%
Меньше 54%
22
9
Больше 22%
Меньше 78%
32
3
Больше 7%
Меньше 93%
38
Среднее время на гол
69
94
Бомбардиры внутри турнира
Лехия Гданьск
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зволински Лукаш
|9 (2)
|0.27
|Пайшау Флавиу
|7 (3)
|0.21
|Гаёс Мацей
|4
|0.12
|Кубицки Ярослав
|2
|0.06
|Налепа Михал
|2
|0.06
|Дурмуш Илкай
|1
|0.03
|Малоча Марио
|1
|0.03
|Петшак Рафаль
|0
|0
|Калузиньски Якуб
|0
|0
|Bassekou Diabate
|0
|0
|Конрадо
|0
|0
|Кристерс Тоберс
|0
|0
Легия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жозуэ Филипе
|12 (7)
|0.36
|Вшолек Павел
|7 (1)
|0.21
|Младенович Филип
|6
|0.18
|Мучи Эрнест
|5
|0.15
|Пекхарт Томаш
|5
|0.15
|Навроцкий Майк
|4
|0.12
|Росолек Мацей
|4
|0.12
|Капустка Бартош
|2
|0.06
|Августиняк Рафал
|2
|0.06
|Карлитос Карлос
|1
|0.03
|Йоханссон Маттиас
|1
|0.03
|Роуз Линдси
|1
|0.03
|Рибейру Юри
|1
|0.03
|Крамер Блаж
|1
|0.03
|Слиш Бартош
|0
|0
|Пих Роберт
|0
|0
|Баку Макана
|0
|0
|Igor Strzalek
|0
|0
Карточки
Лехия Гданьск
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Налепа Михал
|8
|0
|Кубицки Ярослав
|7
|0
|Гаёс Мацей
|6
|0
|Де Кампс Юри
|5
|0
|Штек Давид
|5
|0
|Малоча Марио
|3
|1
|Зволински Лукаш
|4
|0
|Кастегрен Хенрик
|4
|0
|Куцяк Душан
|3
|0
|Конрадо
|3
|0
|Кристерс Тоберс
|3
|0
|Bassekou Diabate
|3
|0
|Клеменс Кристиан
|2
|0
|Фризенбихлер Кевин
|2
|0
|Дурмуш Илкай
|2
|0
|Абу-Ханна Джоэл
|2
|0
|Kacper Sezonienko
|2
|0
|Терраццино Марко
|1
|0
|Пайшау Флавиу
|1
|0
|Бухалик Михал
|1
|0
|Петшак Рафаль
|1
|0
|Dominik Pila
|1
|0
Легия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Енджейчик Артур
|10
|1
|Жозуэ Филипе
|9
|1
|Младенович Филип
|9
|0
|Капустка Бартош
|7
|0
|Слиш Бартош
|4
|1
|Навроцкий Майк
|4
|0
|Августиняк Рафал
|4
|0
|Ветеска Матеуш
|2
|1
|Роуз Линдси
|3
|0
|Пекхарт Томаш
|3
|0
|Вшолек Павел
|3
|0
|Рибейру Юри
|3
|0
|Росолек Мацей
|3
|0
|Карлитос Карлос
|2
|0
|Баку Макана
|2
|0
|Мучи Эрнест
|2
|0
|Йоханссон Маттиас
|1
|0
|Хладун Доминик
|1
|0
|Харатин Игорь
|1
|0
|Соколовски Патрик
|1
|0
|Кастрати Лирим
|1
|0
|Челхака Юрген
|1
|0
|Тобиаш Кацпер
|1
|0
Результаты матчей
Лехия Гданьск
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
53% (9)
47% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
Легия
100%
0 побед 11 поражений
Первый тайм
13% (2)
38% (6)
50% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
6% (1)
69% (11)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
1
4
Волевые поражения
9
5
Лехия Гданьск
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
56% (9)
25% (4)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
31% (5)
19% (3)
Легия
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (5)
53% (9)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
27
0
Волевые поражения
8
33
Лехия Гданьск
59.3%
40.7%
16 побед 11 поражений
Первый тайм
27% (9)
39% (13)
33% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (14)
33% (11)
24% (8)
Легия
29.2%
70.8%
7 побед 17 поражений
Первый тайм
21% (7)
45% (15)
33% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (8)
24% (8)
52% (17)
Сухие победы
10
4
Сухие поражения
6
10
Волевые победы
28
4
Волевые поражения
17
38
Голы по времени матча
Забито
18
19
3 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 7
21 Не забивали 22
0
0%
0
0%
1-15
2
11%
3
16%
16-30
1
6%
6
32%
31-45
3
17%
3
16%
46-60
3
17%
5
26%
61-75
9
50%
2
11%
76-90
Пропущено
19
20
10 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 11
3
16%
1
5%
1-15
3
16%
3
15%
16-30
4
21%
1
5%
31-45
4
21%
3
15%
46-60
3
16%
3
15%
61-75
2
11%
9
45%
76-90
Забито
14
33
5 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 20
5 Забивали первыми 11
24 Не забивали 17
2
14%
3
9%
1-15
2
14%
7
21%
16-30
1
7%
3
9%
31-45
2
14%
6
18%
46-60
3
21%
3
9%
61-75
4
29%
11
33%
76-90
Пропущено
30
18
14 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 10
3
10%
4
22%
1-15
4
13%
1
6%
16-30
7
23%
1
6%
31-45
2
7%
4
22%
46-60
3
10%
4
22%
61-75
11
37%
4
22%
76-90
Забито
32
52
8 В 1-м тайме 22
24 Во 2-м тайме 30
13 Забивали первыми 18
12 Не забивали 6
2
6%
3
6%
1-15
4
13%
10
19%
16-30
2
6%
9
17%
31-45
5
16%
9
17%
46-60
6
19%
8
15%
61-75
13
41%
13
25%
76-90
Пропущено
49
38
24 В 1-м тайме 11
25 Во 2-м тайме 27
16 Пропускали первыми 13
21 Не пропускали 21
6
12%
5
13%
1-15
7
14%
4
11%
16-30
11
22%
2
5%
31-45
6
12%
7
18%
46-60
6
12%
7
18%
61-75
13
27%
13
34%
76-90
Результаты последних матчей
Лехия Гданьск
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Сталь Мелец - Лехия Гданьск 0:0 Лехия Гданьск - Заглембе Любин 1:3 Ракув - Лехия Гданьск 4:0 Лехия Гданьск - Краковия 1:2
Лехия Гданьск - Погонь Щецин 0:1 Ягеллония - Лехия Гданьск 1:0 Лехия Гданьск - Шлёнск 0:0 Варта Познань - Лехия Гданьск 2:0 Лехия Гданьск - Медзь 4:0 Лех - Лехия Гданьск 5:0 Лехия Гданьск - Радомьяк Радом 1:3 Корона Кельце - Лехия Гданьск 1:0 Лехия Гданьск - Видзев Лодзь 0:0 Гурник Забже - Лехия Гданьск 1:1 Лехия Гданьск - Висла Плоцк 1:0 Лехия Гданьск - Градец Кралове 0:3 Лехия Гданьск - Црвена Звезда 1:3 Лехия Гданьск - Петролул Плоешти 0:2 Лехия Гданьск - Картузия 5:1 Лехия Гданьск - Гурник Забже 2:1
Легия
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Легия - Ягеллония 5:1 Погонь Щецин - Легия 2:1 Легия - Ракув 0:0 Легия - Висла Плоцк 2:0
Варта Познань - Легия 1:0 Легия - Лех 2:2 Медзь - Легия 2:2 ККС 1925 Калиш - Легия 0:1 Легия - Ракув 3:1 Легия - ГКС Катовице 3:0 Радомьяк Радом - Легия 0:2 Легия - Сталь Мелец 2:0 Гурник Забже - Легия 0:1 Лехия Зелена-Гура - Легия 0:3 Легия - Видзев Лодзь 2:2 Пяст - Легия 0:1 Легия - Краковия 2:2 Заглембе Любин - Легия 1:2 Легия - Корона Кельце 3:2 Легия - Магдебург 2:2
Результаты матчей
Лехия Гданьск
Легия
Точный счет
0:0
3 раза 18%
1:0
3 раза 18%
1:3
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
0:3
2 раза 12%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
2:0
4 раза 25%
2:2
4 раза 25%
1:0
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 41%
1
7 раз 41%
2
2 раза 12%
4
1 раз 6%
2
9 раз 56%
1
3 раза 19%
3
3 раза 19%
5
1 раз 6%
Точный счет
2:1
4 раза 25%
1:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
0:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 44%
1
7 раз 44%
3
2 раза 13%
0
6 раз 35%
1
6 раз 35%
2
4 раза 24%
5
1 раз 6%
Точный счет
2:1
5 раз 15%
1:0
5 раз 15%
0:0
4 раза 12%
0:1
3 раза 9%
0:3
3 раза 9%
1:3
3 раза 9%
4:0
2 раза 6%
1:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
2:2
5 раз 15%
2:0
4 раза 12%
1:0
4 раза 12%
0:1
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
0
14 раз 42%
1
14 раз 42%
2
2 раза 6%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
2
13 раз 39%
1
9 раз 27%
0
6 раз 18%
3
3 раза 9%
5
2 раза 6%
Тоталы голов в матче
Лехия Гданьск
Легия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
107
Больше Меньше
314
133
116
412
116
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
97
Больше Меньше
116
214
512
214
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1914
Больше Меньше
276
528
1815
330
528
132
231
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу
|Ягеллония
|Гуаль Марк
|16 (6)
|Ягеллония
|Имас Хесус
|14 (3)
|Погонь Щецин
|Гросицки Камил
|12 (5)
|Легия
|Жозуэ Филипе
|12 (5)
|Лех
|Исхак Микаэль
|11 (4)
|Шлёнск
|Вердаска Диогу
|1 11
|Радомьяк Радом
|Машаду Луиш
|12
|Легия
|Енджейчик Артур
|1 10
|Радомьяк Радом
|Бранко Рафаэл
|1 10
|Ягеллония
|Нене III
|1 10