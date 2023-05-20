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  4. Экстракласса 2022-2023

Польша: Экстракласса
2022-2023

Тур: 33. Стадион: . Главный судья: Марциняк Шимон
Лехия Гданьск
1:0
Конец матча
Легия
0'
1:0
90' Гол
Гаёс Мацей
90'+9
12
Куцяк
Душан
5
Бартковски
Якуб
23
Малоча
Марио
4
Кристерс
Тоберс
2
Петшак
Рафаль
6
Кубицки
Ярослав
88
Калузиньски
Якуб
11
Dominik
Pila
28
Пайшау
Флавиу
99
Дурмуш
Илкай
24
Kacper
Sezonienko
1
Тобиаш
Кацпер
29
Роуз
Линдси
8
Августиняк
Рафал
17
Навроцкий
Майк
13
Вшолек
Павел
28
Баку
Макана
99
Слиш
Бартош
16
Челхака
Юрген
27
Жозуэ
Филипе
39
Росолек
Мацей
20
Мучи
Эрнест
Лехия Гданьск
4-2-3-1
Легия
3-4-1-2

История личных встреч

Лехия Гданьск
Легия

12 матчей

75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

58.3%
100%
7 побед 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
41.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

29 матчей

10.3%
89.7%
0 побед 3 ничьи 26 побед

Первый тайм

34.5%
65.5%
0 побед 10 ничьих 12 побед

Второй тайм

17.2%
82.8%
0 побед 5 ничьих 22 победы

41 матч

22%
14.6%
63.4%
9 побед 6 ничьих 26 побед

Первый тайм

17.1%
53.7%
29.2%
7 побед 22 ничьи 12 побед

Второй тайм

22%
24.4%
53.6%
9 побед 10 ничьих 22 победы

История матчей

К
2:2
Э
2:1
Э
2:1
Э
3:1
Э
0:1
Э
2:0
ЭГА
0:0
Э
0:2
Э
1:2
ЭГА
1:3
Э
0:0
Э
0:0
Э
1:3
Э
1:0
ЭГА
0:0
Э
1:2
Э
3:0
ЭГА
2:0
Э
1:1
Э
1:3
К
4:1
ЭГА
0:0
Э
1:0
Э
1:0
Э
0:1
Э
2:0
Э
0:1
Э
1:0
Э
1:2
Э
1:0
Э
3:0
Э
2:1
К
4:0
К
0:1
Э
0:3
Э
2:3
Э
2:0
OE
2:3
OE
3:0
К
0:1
К
1:0

Голы

Всего голов

22
10

Голов в среднем за матч

1
0.53

Среднее время на гол

90
171

Всего голов

31
29

Голов в среднем за матч

1.63
1.32

Среднее время на гол

55
68

Всего голов

53
39

Голов в среднем за матч

1.29
0.95

Тотал матчей

2.5
36
Больше 88%
Меньше 12%
5
25
Больше 61%
Меньше 39%
16
19
Больше 46%
Меньше 54%
22
9
Больше 22%
Меньше 78%
32
3
Больше 7%
Меньше 93%
38

Среднее время на гол

69
94

Бомбардиры внутри турнира

Лехия Гданьск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зволински Лукаш 9 (2) 0.27
Пайшау Флавиу 7 (3) 0.21
Гаёс Мацей 4 0.12
Кубицки Ярослав 2 0.06
Налепа Михал 2 0.06
Дурмуш Илкай 1 0.03
Малоча Марио 1 0.03
Петшак Рафаль 0 0
Калузиньски Якуб 0 0
Bassekou Diabate 0 0
Конрадо 0 0
Кристерс Тоберс 0 0
Легия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жозуэ Филипе 12 (7) 0.36
Вшолек Павел 7 (1) 0.21
Младенович Филип 6 0.18
Мучи Эрнест 5 0.15
Пекхарт Томаш 5 0.15
Навроцкий Майк 4 0.12
Росолек Мацей 4 0.12
Капустка Бартош 2 0.06
Августиняк Рафал 2 0.06
Карлитос Карлос 1 0.03
Йоханссон Маттиас 1 0.03
Роуз Линдси 1 0.03
Рибейру Юри 1 0.03
Крамер Блаж 1 0.03
Слиш Бартош 0 0
Пих Роберт 0 0
Баку Макана 0 0
Igor Strzalek 0 0

Карточки

Лехия Гданьск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Налепа Михал 8 0
Кубицки Ярослав 7 0
Гаёс Мацей 6 0
Де Кампс Юри 5 0
Штек Давид 5 0
Малоча Марио 3 1
Зволински Лукаш 4 0
Кастегрен Хенрик 4 0
Куцяк Душан 3 0
Конрадо 3 0
Кристерс Тоберс 3 0
Bassekou Diabate 3 0
Клеменс Кристиан 2 0
Фризенбихлер Кевин 2 0
Дурмуш Илкай 2 0
Абу-Ханна Джоэл 2 0
Kacper Sezonienko 2 0
Терраццино Марко 1 0
Пайшау Флавиу 1 0
Бухалик Михал 1 0
Петшак Рафаль 1 0
Dominik Pila 1 0
Легия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Енджейчик Артур 10 1
Жозуэ Филипе 9 1
Младенович Филип 9 0
Капустка Бартош 7 0
Слиш Бартош 4 1
Навроцкий Майк 4 0
Августиняк Рафал 4 0
Ветеска Матеуш 2 1
Роуз Линдси 3 0
Пекхарт Томаш 3 0
Вшолек Павел 3 0
Рибейру Юри 3 0
Росолек Мацей 3 0
Карлитос Карлос 2 0
Баку Макана 2 0
Мучи Эрнест 2 0
Йоханссон Маттиас 1 0
Хладун Доминик 1 0
Харатин Игорь 1 0
Соколовски Патрик 1 0
Кастрати Лирим 1 0
Челхака Юрген 1 0
Тобиаш Кацпер 1 0

Результаты матчей

Лехия Гданьск
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
53% (9)
47% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
Легия
100%
0 побед 11 поражений
Первый тайм
13% (2)
38% (6)
50% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
6% (1)
69% (11)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

1
4

Волевые поражения

9
5
Лехия Гданьск
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
56% (9)
25% (4)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
31% (5)
19% (3)
Легия
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (5)
53% (9)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

27
0

Волевые поражения

8
33
Лехия Гданьск
59.3%
40.7%
16 побед 11 поражений
Первый тайм
27% (9)
39% (13)
33% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (14)
33% (11)
24% (8)
Легия
29.2%
70.8%
7 побед 17 поражений
Первый тайм
21% (7)
45% (15)
33% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (8)
24% (8)
52% (17)

Сухие победы

10
4

Сухие поражения

6
10

Волевые победы

28
4

Волевые поражения

17
38

Голы по времени матча

Забито

18
19
3 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 7
21 Не забивали 22
0
0%
0
0%
1-15
2
11%
3
16%
16-30
1
6%
6
32%
31-45
3
17%
3
16%
46-60
3
17%
5
26%
61-75
9
50%
2
11%
76-90

Пропущено

19
20
10 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 11
3
16%
1
5%
1-15
3
16%
3
15%
16-30
4
21%
1
5%
31-45
4
21%
3
15%
46-60
3
16%
3
15%
61-75
2
11%
9
45%
76-90

Забито

14
33
5 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 20
5 Забивали первыми 11
24 Не забивали 17
2
14%
3
9%
1-15
2
14%
7
21%
16-30
1
7%
3
9%
31-45
2
14%
6
18%
46-60
3
21%
3
9%
61-75
4
29%
11
33%
76-90

Пропущено

30
18
14 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 10
3
10%
4
22%
1-15
4
13%
1
6%
16-30
7
23%
1
6%
31-45
2
7%
4
22%
46-60
3
10%
4
22%
61-75
11
37%
4
22%
76-90

Забито

32
52
8 В 1-м тайме 22
24 Во 2-м тайме 30
13 Забивали первыми 18
12 Не забивали 6
2
6%
3
6%
1-15
4
13%
10
19%
16-30
2
6%
9
17%
31-45
5
16%
9
17%
46-60
6
19%
8
15%
61-75
13
41%
13
25%
76-90

Пропущено

49
38
24 В 1-м тайме 11
25 Во 2-м тайме 27
16 Пропускали первыми 13
21 Не пропускали 21
6
12%
5
13%
1-15
7
14%
4
11%
16-30
11
22%
2
5%
31-45
6
12%
7
18%
46-60
6
12%
7
18%
61-75
13
27%
13
34%
76-90

Результаты последних матчей

Лехия Гданьск
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Сталь Мелец - Лехия Гданьск 0:0 Лехия Гданьск - Заглембе Любин 1:3 Ракув - Лехия Гданьск 4:0 Лехия Гданьск - Краковия 1:2
Лехия Гданьск - Погонь Щецин 0:1 Ягеллония - Лехия Гданьск 1:0 Лехия Гданьск - Шлёнск 0:0 Варта Познань - Лехия Гданьск 2:0 Лехия Гданьск - Медзь 4:0 Лех - Лехия Гданьск 5:0 Лехия Гданьск - Радомьяк Радом 1:3 Корона Кельце - Лехия Гданьск 1:0 Лехия Гданьск - Видзев Лодзь 0:0 Гурник Забже - Лехия Гданьск 1:1 Лехия Гданьск - Висла Плоцк 1:0 Лехия Гданьск - Градец Кралове 0:3 Лехия Гданьск - Црвена Звезда 1:3 Лехия Гданьск - Петролул Плоешти 0:2 Лехия Гданьск - Картузия 5:1 Лехия Гданьск - Гурник Забже 2:1
Легия
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Легия - Ягеллония 5:1 Погонь Щецин - Легия 2:1 Легия - Ракув 0:0 Легия - Висла Плоцк 2:0
Варта Познань - Легия 1:0 Легия - Лех 2:2 Медзь - Легия 2:2 ККС 1925 Калиш - Легия 0:1 Легия - Ракув 3:1 Легия - ГКС Катовице 3:0 Радомьяк Радом - Легия 0:2 Легия - Сталь Мелец 2:0 Гурник Забже - Легия 0:1 Лехия Зелена-Гура - Легия 0:3 Легия - Видзев Лодзь 2:2 Пяст - Легия 0:1 Легия - Краковия 2:2 Заглембе Любин - Легия 1:2 Легия - Корона Кельце 3:2 Легия - Магдебург 2:2

Результаты матчей

Лехия Гданьск
Легия

Точный счет

0:0
3 раза 18%
1:0
3 раза 18%
1:3
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
0:3
2 раза 12%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
2:0
4 раза 25%
2:2
4 раза 25%
1:0
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 41%
1
7 раз 41%
2
2 раза 12%
4
1 раз 6%
2
9 раз 56%
1
3 раза 19%
3
3 раза 19%
5
1 раз 6%

Точный счет

2:1
4 раза 25%
1:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
0:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 44%
1
7 раз 44%
3
2 раза 13%
0
6 раз 35%
1
6 раз 35%
2
4 раза 24%
5
1 раз 6%

Точный счет

2:1
5 раз 15%
1:0
5 раз 15%
0:0
4 раза 12%
0:1
3 раза 9%
0:3
3 раза 9%
1:3
3 раза 9%
4:0
2 раза 6%
1:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
2:2
5 раз 15%
2:0
4 раза 12%
1:0
4 раза 12%
0:1
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

0
14 раз 42%
1
14 раз 42%
2
2 раза 6%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
2
13 раз 39%
1
9 раз 27%
0
6 раз 18%
3
3 раза 9%
5
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

Лехия Гданьск
Легия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
7
0.5
Больше Меньше
3
14
1.5
13
3
1
16
2.5
4
12
1
16
3.5
1
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
7
0.5
Больше Меньше
11
6
2
14
1.5
5
12
2
14
2.5
1
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
14
0.5
Больше Меньше
27
6
5
28
1.5
18
15
3
30
2.5
5
28
1
32
3.5
2
31
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 32 22 5 5 60 - 22 71
2.
Легия
 33 18 9 6 54 - 36 63
3.
Лех
 33 16 10 7 49 - 29 58
4.
Погонь Щецин
 33 16 9 8 53 - 46 57
5.
Пяст
 32 14 7 11 36 - 30 49
6.
Гурник Забже
 33 13 8 12 45 - 43 47
7.
Варта Познань
 32 12 8 12 36 - 33 44
8.
Заглембе Любин
 33 12 8 13 34 - 43 44
9.
Краковия
 33 11 10 12 38 - 35 43
10.
Видзев Лодзь
 32 11 8 13 37 - 41 41
11.
Радомьяк Радом
 32 11 8 13 31 - 36 41
12.
Ягеллония
 33 9 14 10 48 - 47 41
13.
Сталь Мелец
 33 10 10 13 35 - 40 40
14.
Корона Кельце
 33 10 8 15 36 - 48 38
15.
Висла Плоцк
 32 10 7 15 40 - 45 37
16.
Шлёнск
 32 8 11 13 30 - 43 35
17.
Лехия Гданьск
 33 8 6 19 28 - 53 30
18.
Медзь
 32 4 10 18 31 - 51 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 16 14 1 1 40 - 9 43
2.
Легия
 16 11 5 0 35 - 16 38
3.
Погонь Щецин
 16 9 4 3 29 - 23 31
4.
Висла Плоцк
 16 8 4 4 22 - 14 28
5.
Ягеллония
 17 8 4 5 30 - 22 28
6.
Корона Кельце
 17 8 3 6 19 - 19 27
7.
Лех
 16 8 2 6 23 - 15 26
8.
Краковия
 16 7 5 4 20 - 10 26
9.
Гурник Забже
 17 6 5 6 23 - 23 23
10.
Пяст
 16 6 4 6 17 - 15 22
11.
Сталь Мелец
 16 5 7 4 17 - 14 22
12.
Варта Познань
 16 5 6 5 20 - 17 21
13.
Шлёнск
 16 5 6 5 19 - 21 21
14.
Лехия Гданьск
 17 5 4 8 15 - 22 19
15.
Видзев Лодзь
 16 5 3 8 22 - 25 18
16.
Заглембе Любин
 17 4 5 8 13 - 20 17
17.
Радомьяк Радом
 16 4 4 8 14 - 19 16
18.
Медзь
 16 3 6 7 16 - 23 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лех
 17 8 8 1 26 - 14 32
2.
Ракув
 16 8 4 4 20 - 13 28
3.
Пяст
 16 8 3 5 19 - 15 27
4.
Заглембе Любин
 16 8 3 5 21 - 23 27
5.
Погонь Щецин
 17 7 5 5 24 - 23 26
6.
Радомьяк Радом
 16 7 4 5 17 - 17 25
7.
Легия
 17 7 4 6 19 - 20 25
8.
Гурник Забже
 16 7 3 6 22 - 20 24
9.
Варта Познань
 16 7 2 7 16 - 16 23
10.
Видзев Лодзь
 16 6 5 5 15 - 16 23
11.
Сталь Мелец
 17 5 3 9 18 - 26 18
12.
Краковия
 17 4 5 8 18 - 25 17
13.
Шлёнск
 16 3 5 8 11 - 22 14
14.
Ягеллония
 16 1 10 5 18 - 25 13
15.
Лехия Гданьск
 16 3 2 11 13 - 31 11
16.
Корона Кельце
 16 2 5 9 17 - 29 11
17.
Висла Плоцк
 16 2 3 11 18 - 31 9
18.
Медзь
 16 1 4 11 15 - 28 7
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Ягеллония Гуаль Марк 16 (6)
Ягеллония Имас Хесус 14 (3)
Погонь Щецин Гросицки Камил 12 (5)
Легия Жозуэ Филипе 12 (5)
Лех Исхак Микаэль 11 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Шлёнск Вердаска Диогу 1 11
Радомьяк Радом Машаду Луиш 12
Легия Енджейчик Артур 1 10
Радомьяк Радом Бранко Рафаэл 1 10
Ягеллония Нене III 1 10
Весь список
  • Второй тайм
  • 67'
    Maciej Rosolek уходит с поля. Крамер Блаж выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 52'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 48'
    Пайшау Флавиу уходит с поля. Терраццино Марко выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Лехия Гданьск 1:0 Легия онлайн

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