Тур: 33. Стадион: Эсприт-Арена. Зрители: 34000
3:3
Конец матча
0'
0:1
12' ГолТойхерт Седрик
0:2
21' ГолШауб Луис
1:2
30' ГолКлаус Феликс
36' Желтая карточкаНильсен Ховард
2:2
52' ГолКлаус Феликс
54' Желтая карточкаБезушков Макс
67' Желтая карточкаКлаус Феликс
3:2
77' ГолГинчек Даниэль
83' Желтая карточкаКларер Кристоф
3:3
90' ГолБейер Максимилиан
90' Желтая карточкаХоффманн Андре
90'+5
Ход матча
12'
0:1
21'
0:2
30'
1:2
36'
52'
2:2
54'
67'
77'
3:2
83'
90'
90'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 7
-
10 Удары в створ 7
-
5 Угловые 4
-
2 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 10
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
497 Количество передач 372
-
55 Владение мячом, % 45
Прогноз на матч от Liveresult
15
Обердорф
Тим
46
Elione
Neto
11
Клаус
Феликс
21
Муроя
Сэй
20
Дем
Янник
18
Кён
Деррик
11
Шауб
Луис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Обердорф ТимПолузащитник
-
46 Elione NetoПолузащитник
-
11 Клаус ФеликсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Горка ДеннисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
39 Jona Niemiec
-
Главный тренер: Daniel Thioune
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Муроя СэйЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Дем ЯнникЗащитник
-
18 Кён ДеррикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Шауб ЛуисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Вейнкоф ЛеоВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
24 Antonio Foti
-
-
Главный тренер: Stefan Leitl
История личных встреч
Фортуна
Ганновер 96
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед
13 матчей
30.8%
23.1%
46.1%
4 победы 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
15.4%
38.5%
46.1%
2 победы 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
30.8%
30.8%
38.4%
4 победы 4 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
2
Голов в среднем за матч
2
0.25
Среднее время на гол
45
360
Всего голов
18
7
Голов в среднем за матч
2.25
1.4
Среднее время на гол
40
64
Всего голов
28
9
Голов в среднем за матч
2.15
0.69
Тотал матчей
2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
41
130
Бомбардиры внутри турнира
Фортуна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ковнацки Давид
|12 (3)
|0.36
|Аппелькамп Синта
|6
|0.18
|Клаус Феликс
|6
|0.18
|Хеннингс Роувен
|6 (2)
|0.18
|Петерсон Кристофер
|4
|0.12
|Ийоха Эммануэль
|4
|0.12
|Гинчек Даниэль
|3 (1)
|0.09
|Циммерман Маттиас
|3
|0.09
|Кларер Кристоф
|2
|0.06
|Обердорф Тим
|2
|0.06
|Хоффманн Андре
|2
|0.06
|Зоботка Марсель
|2
|0.06
|Карбовник Михал
|1
|0.03
|Николя Гавори
|1
|0.03
|Танака Ао
|1
|0.03
|Jona Niemiec
|1
|0.03
|Де Вейс Йорди
|1
|0.03
|Хендрикс Йоррит
|0
|0
Ганновер 96
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тойхерт Седрик
|14 (1)
|0.42
|Нильсен Ховард
|8
|0.24
|Бейер Максимилиан
|7 (1)
|0.21
|Кён Деррик
|5
|0.15
|Шауб Луис
|5
|0.15
|Муроя Сэй
|3
|0.09
|Вайдандт Хендрик
|2
|0.06
|Безушков Макс
|1
|0.03
|Бёрнер Юлиан
|1
|0.03
|Крайнц Лука
|1
|0.03
|Керк Себастьян
|1 (1)
|0.03
|Enzo Leopold
|0
|0
|Дем Янник
|0
|0
|Кунце Фабиан
|0
|0
|Antonio Foti
|0
|0
Карточки
Фортуна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ковнацки Давид
|8
|0
|Кларер Кристоф
|8
|0
|Де Вейс Йорди
|6
|1
|Зоботка Марсель
|6
|1
|Клаус Феликс
|6
|0
|Хеннингс Роувен
|5
|0
|Хоффманн Андре
|5
|0
|Хендрикс Йоррит
|5
|0
|Карбовник Михал
|5
|0
|Гинчек Даниэль
|3
|0
|Циммерман Маттиас
|3
|0
|Николя Гавори
|3
|0
|Петерсон Кристофер
|3
|0
|Обердорф Тим
|3
|0
|Ийоха Эммануэль
|2
|0
|Танака Ао
|2
|0
|Аппелькамп Синта
|1
|0
|Marcel Mansfeld
|1
|0
Ганновер 96
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кунце Фабиан
|13
|1
|Нойман Фил
|6
|2
|Кён Деррик
|7
|0
|Нильсен Ховард
|6
|0
|Бёрнер Юлиан
|6
|0
|Крайнц Лука
|5
|0
|Муроя Сэй
|5
|0
|Тойхерт Седрик
|4
|0
|Enzo Leopold
|4
|0
|Цилер Рон-Роберт
|3
|0
|Эрнст Себастьян
|3
|0
|Безушков Макс
|2
|0
|Monju Momuluh
|2
|0
|Yannik Luehrs
|0
|1
|Стефан Леитл
|1
|0
|Шауб Луис
|1
|0
|Керк Себастьян
|1
|0
|Ондуа Гаэль
|1
|0
|Дем Янник
|1
|0
|Вейнкоф Лео
|1
|0
|Вайдандт Хендрик
|1
|0
|Бейер Максимилиан
|1
|0
|Аррей-Мби Брайт
|1
|0
|Antonio Foti
|1
|0
Результаты матчей
Фортуна
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
47% (8)
41% (7)
12% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
41% (7)
18% (3)
Ганновер 96
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
13% (2)
56% (9)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
7
3
Волевые поражения
10
13
Фортуна
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
56% (9)
13% (2)
Ганновер 96
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
35% (6)
29% (5)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
53% (9)
29% (5)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
16
13
Волевые поражения
16
19
Фортуна
73.1%
26.9%
19 побед 7 поражений
Первый тайм
45% (15)
36% (12)
18% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (12)
48% (16)
15% (5)
Ганновер 96
36%
64%
9 побед 16 поражений
Первый тайм
24% (8)
42% (14)
33% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (7)
42% (14)
36% (12)
Сухие победы
10
3
Сухие поражения
3
8
Волевые победы
23
16
Волевые поражения
26
32
Голы по времени матча
Забито
40
24
19 В 1-м тайме 13
21 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 7
17 Не забивали 20
6
15%
5
21%
1-15
11
28%
3
13%
16-30
2
5%
5
21%
31-45
4
10%
4
17%
46-60
7
18%
2
8%
61-75
10
25%
5
21%
76-90
Пропущено
17
28
9 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 14
3
18%
4
14%
1-15
4
24%
5
18%
16-30
2
12%
3
11%
31-45
3
18%
5
18%
46-60
2
12%
5
18%
61-75
3
18%
6
21%
76-90
Забито
19
26
7 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 9
23 Не забивали 19
2
11%
6
23%
1-15
2
11%
1
4%
16-30
3
16%
6
23%
31-45
6
32%
3
12%
46-60
3
16%
5
19%
61-75
3
16%
5
19%
76-90
Пропущено
24
21
8 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 12
1
4%
3
14%
1-15
4
17%
1
5%
16-30
3
13%
5
24%
31-45
5
21%
3
14%
46-60
5
21%
4
19%
61-75
6
25%
5
24%
76-90
Забито
59
50
26 В 1-м тайме 26
33 Во 2-м тайме 24
15 Забивали первыми 16
7 Не забивали 6
8
14%
11
22%
1-15
13
22%
4
8%
16-30
5
8%
11
22%
31-45
10
17%
7
14%
46-60
10
17%
7
14%
61-75
13
22%
10
20%
76-90
Пропущено
41
49
17 В 1-м тайме 21
24 Во 2-м тайме 28
17 Пропускали первыми 16
24 Не пропускали 26
4
10%
7
14%
1-15
8
20%
6
12%
16-30
5
12%
8
16%
31-45
8
20%
8
16%
46-60
7
17%
9
18%
61-75
9
22%
11
22%
76-90
Результаты последних матчей
Фортуна
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Санкт-Паули - Фортуна 0:0 Фортуна - Хольштайн Киль 3:0 Фортуна - Карлсруэ 3:2 Нюрнберг - Фортуна 2:0
Фортуна - Дармштадт 1:0 Арминия - Фортуна 2:2 Фортуна - Гамбург 2:2 Ганза - Фортуна 2:5 Фортуна - Хайденхайм 1:1 Ян - Фортуна 0:1 Фортуна - Айнтрахт Бр 3:1 Гройтер Фюрт - Фортуна 2:1 Фортуна - Зандхаузен 2:0 Нюрнберг - Фортуна 1:1 Падерборн - Фортуна 4:1 Фортуна - Магдебург 3:2 Фортуна - Шварц-Вайсс Реден 1:0 Грасcхоппер - Фортуна 0:1 Боруссия Д - Фортуна 5:1 Фортуна - Меппен 4:3
Ганновер 96
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Ганновер 96 - Дармштадт 2:1 Карлсруэ - Ганновер 96 2:1 Ганновер 96 - Нюрнберг 3:0 Арминия - Ганновер 96 1:3
Ганновер 96 - Хайденхайм 0:3 Гамбург - Ганновер 96 6:1 Ганновер 96 - Зандхаузен 3:1 Санкт-Паули - Ганновер 96 2:0 Айнтрахт Бр - Ганновер 96 1:0 Ганновер 96 - Ганза 1:1 Гройтер Фюрт - Ганновер 96 1:1 Ганновер 96 - Магдебург 1:2 Ян - Ганновер 96 1:1 Ганновер 96 - Падерборн 3:4 Санкт-Паули - Ганновер 96 2:0 Ганновер 96 - Кайзерслаутерн 1:3 Ганновер 96 - Хольштайн Киль 2:1 Ганновер 96 - Лудогорец 2:1 Ганновер 96 - Дебрецен 1:2 Ганновер 96 - Цюрих 2:2
Результаты матчей
Фортуна
Ганновер 96
Точный счет
2:2
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
Точное количество голов
3
6 раз 35%
2
4 раза 24%
1
4 раза 24%
4
2 раза 12%
0
1 раз 6%
1
7 раз 44%
2
5 раз 31%
3
3 раза 19%
0
1 раз 6%
Точный счет
2:0
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:1
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 38%
2
5 раз 31%
1
4 раза 25%
5
1 раз 6%
1
8 раз 47%
0
4 раза 24%
3
3 раза 18%
2
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
2:0
4 раза 12%
1:0
4 раза 12%
2:2
4 раза 12%
1:2
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
2:1
5 раз 15%
1:1
5 раз 15%
1:0
4 раза 12%
2:0
3 раза 9%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
3:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
Точное количество голов
2
9 раз 27%
1
8 раз 24%
0
7 раз 21%
3
6 раз 18%
4
2 раза 6%
5
1 раз 3%
1
15 раз 45%
2
6 раз 18%
3
6 раз 18%
0
5 раз 15%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Фортуна
Ганновер 96
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
161
Больше Меньше
151
125
88
89
313
215
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
106
Больше Меньше
134
610
512
115
413
115
116
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
267
Больше Меньше
285
1815
1320
924
726
330
132
132
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|Хайденхайм
|Кляйндинст Тим
|24 (7)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|19 (3)
|Хольштайн Киль
|Скрибски Стивен
|15 (3)
|Ганновер 96
|Тойхерт Седрик
|14 (3)
|Кайзерслаутерн
|Бойд Терренс
|13 (2)
|Ганновер 96
|Кунце Фабиан
|1 13
|Ян
|Гимбер Бенедикт
|13
|Карлсруэ
|Франке Марсель
|1 11
|Ганза
|Ферхук Йон
|2 9
|Зандхаузен
|Эшвайн Александер
|1 10