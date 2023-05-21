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  4. Бундеслига 2 2022-2023

Германия: Бундеслига 2
2022-2023

Тур: 33. Стадион: . Зрители: 34000
Фортуна
3:3
Конец матча
Ганновер 96
0'
0:1
12' Гол
Тойхерт Седрик
0:2
21' Гол
Шауб Луис
1:2
30' Гол
Клаус Феликс
36' Желтая карточка
Нильсен Ховард
2:2
52' Гол
Клаус Феликс
54' Желтая карточка
Безушков Макс
67' Желтая карточка
Клаус Феликс
3:2
77' Гол
Гинчек Даниэль
83' Желтая карточка
Кларер Кристоф
3:3
90' Гол
Бейер Максимилиан
90' Желтая карточка
Хоффманн Андре
90'+5

Ход матча

12'
0:1
Тойхерт Седрик
(Кён Деррик)
21'
0:2
Шауб Луис
(Тойхерт Седрик)
30'
Клаус Феликс
1:2
36'
 
Нильсен Ховард
52'
Клаус Феликс
(Николя Гавори)
2:2
54'
 
Безушков Макс
67'
Клаус Феликс
 
67'
Гинчек Даниэль
Обердорф Тим
 
68'
Карбовник Михал
Elione Neto
 
68'
 
Бейер Максимилиан
Тойхерт Седрик
74'
Хеннингс Роувен
Ийоха Эммануэль
 
77'
Гинчек Даниэль
(Клаус Феликс)
3:2
78'
 
Вайдандт Хендрик
Шауб Луис
81'
Де Вейс Йорди
Клаус Феликс
 
81'
Петерсон Кристофер
Ковнацки Давид
 
83'
Кларер Кристоф
 
87'
 
Antonio Foti
Нильсен Ховард
87'
 
Эрнст Себастьян
Безушков Макс
90'
3:3
Бейер Максимилиан
90'
Хоффманн Андре
 

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 7
  • 10 Удары в створ 7
  • 5 Угловые 4
  • 2 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 10
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 497 Количество передач 372
  • 55 Владение мячом, % 45
Прогноз на матч от Liveresult
33
Кастенмайер
Флориан
25
Циммерман
Маттиас
3
Хоффманн
Андре
5
Кларер
Кристоф
34
Николя
Гавори
15
Обердорф
Тим
46
Elione
Neto
11
Клаус
Феликс
23
Аппелькамп
Синта
19
Ийоха
Эммануэль
9
Ковнацки
Давид
1
Цилер
Рон-Роберт
21
Муроя
Сэй
34
Yannik
Luehrs
4
Аррей-Мби
Брайт
20
Дем
Янник
18
Кён
Деррик
7
Безушков
Макс
6
Кунце
Фабиан
11
Шауб
Луис
16
Нильсен
Ховард
36
Тойхерт
Седрик
Фортуна
4-2-3-1
Ганновер 96
3-4-1-2

История личных встреч

Фортуна
Ганновер 96

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед

13 матчей

30.8%
23.1%
46.1%
4 победы 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

15.4%
38.5%
46.1%
2 победы 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

30.8%
30.8%
38.4%
4 победы 4 ничьи 5 побед

История матчей

Б2
2:0
Б2
0:0
Б2
1:1
К
3:0
Б2
3:2
Б2
3:0
Б
2:1
Б
0:1
Б2
1:0
Б2
2:2
К
6:1
Б
3:0
Б
2:1

Голы

Всего голов

10
2

Голов в среднем за матч

2
0.25

Среднее время на гол

45
360

Всего голов

18
7

Голов в среднем за матч

2.25
1.4

Среднее время на гол

40
64

Всего голов

28
9

Голов в среднем за матч

2.15
0.69

Тотал матчей

2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

41
130

Бомбардиры внутри турнира

Фортуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ковнацки Давид 12 (3) 0.36
Аппелькамп Синта 6 0.18
Клаус Феликс 6 0.18
Хеннингс Роувен 6 (2) 0.18
Петерсон Кристофер 4 0.12
Ийоха Эммануэль 4 0.12
Гинчек Даниэль 3 (1) 0.09
Циммерман Маттиас 3 0.09
Кларер Кристоф 2 0.06
Обердорф Тим 2 0.06
Хоффманн Андре 2 0.06
Зоботка Марсель 2 0.06
Карбовник Михал 1 0.03
Николя Гавори 1 0.03
Танака Ао 1 0.03
Jona Niemiec 1 0.03
Де Вейс Йорди 1 0.03
Хендрикс Йоррит 0 0
Ганновер 96
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тойхерт Седрик 14 (1) 0.42
Нильсен Ховард 8 0.24
Бейер Максимилиан 7 (1) 0.21
Кён Деррик 5 0.15
Шауб Луис 5 0.15
Муроя Сэй 3 0.09
Вайдандт Хендрик 2 0.06
Безушков Макс 1 0.03
Бёрнер Юлиан 1 0.03
Крайнц Лука 1 0.03
Керк Себастьян 1 (1) 0.03
Enzo Leopold 0 0
Дем Янник 0 0
Кунце Фабиан 0 0
Antonio Foti 0 0

Карточки

Фортуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ковнацки Давид 8 0
Кларер Кристоф 8 0
Де Вейс Йорди 6 1
Зоботка Марсель 6 1
Клаус Феликс 6 0
Хеннингс Роувен 5 0
Хоффманн Андре 5 0
Хендрикс Йоррит 5 0
Карбовник Михал 5 0
Гинчек Даниэль 3 0
Циммерман Маттиас 3 0
Николя Гавори 3 0
Петерсон Кристофер 3 0
Обердорф Тим 3 0
Ийоха Эммануэль 2 0
Танака Ао 2 0
Аппелькамп Синта 1 0
Marcel Mansfeld 1 0
Ганновер 96
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кунце Фабиан 13 1
Нойман Фил 6 2
Кён Деррик 7 0
Нильсен Ховард 6 0
Бёрнер Юлиан 6 0
Крайнц Лука 5 0
Муроя Сэй 5 0
Тойхерт Седрик 4 0
Enzo Leopold 4 0
Цилер Рон-Роберт 3 0
Эрнст Себастьян 3 0
Безушков Макс 2 0
Monju Momuluh 2 0
Yannik Luehrs 0 1
Стефан Леитл 1 0
Шауб Луис 1 0
Керк Себастьян 1 0
Ондуа Гаэль 1 0
Дем Янник 1 0
Вейнкоф Лео 1 0
Вайдандт Хендрик 1 0
Бейер Максимилиан 1 0
Аррей-Мби Брайт 1 0
Antonio Foti 1 0

Результаты матчей

Фортуна
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
47% (8)
41% (7)
12% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
41% (7)
18% (3)
Ганновер 96
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
13% (2)
56% (9)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

7
3

Волевые поражения

10
13
Фортуна
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
56% (9)
13% (2)
Ганновер 96
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
35% (6)
29% (5)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
53% (9)
29% (5)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

16
13

Волевые поражения

16
19
Фортуна
73.1%
26.9%
19 побед 7 поражений
Первый тайм
45% (15)
36% (12)
18% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (12)
48% (16)
15% (5)
Ганновер 96
36%
64%
9 побед 16 поражений
Первый тайм
24% (8)
42% (14)
33% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (7)
42% (14)
36% (12)

Сухие победы

10
3

Сухие поражения

3
8

Волевые победы

23
16

Волевые поражения

26
32

Голы по времени матча

Забито

40
24
19 В 1-м тайме 13
21 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 7
17 Не забивали 20
6
15%
5
21%
1-15
11
28%
3
13%
16-30
2
5%
5
21%
31-45
4
10%
4
17%
46-60
7
18%
2
8%
61-75
10
25%
5
21%
76-90

Пропущено

17
28
9 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 14
3
18%
4
14%
1-15
4
24%
5
18%
16-30
2
12%
3
11%
31-45
3
18%
5
18%
46-60
2
12%
5
18%
61-75
3
18%
6
21%
76-90

Забито

19
26
7 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 9
23 Не забивали 19
2
11%
6
23%
1-15
2
11%
1
4%
16-30
3
16%
6
23%
31-45
6
32%
3
12%
46-60
3
16%
5
19%
61-75
3
16%
5
19%
76-90

Пропущено

24
21
8 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 12
1
4%
3
14%
1-15
4
17%
1
5%
16-30
3
13%
5
24%
31-45
5
21%
3
14%
46-60
5
21%
4
19%
61-75
6
25%
5
24%
76-90

Забито

59
50
26 В 1-м тайме 26
33 Во 2-м тайме 24
15 Забивали первыми 16
7 Не забивали 6
8
14%
11
22%
1-15
13
22%
4
8%
16-30
5
8%
11
22%
31-45
10
17%
7
14%
46-60
10
17%
7
14%
61-75
13
22%
10
20%
76-90

Пропущено

41
49
17 В 1-м тайме 21
24 Во 2-м тайме 28
17 Пропускали первыми 16
24 Не пропускали 26
4
10%
7
14%
1-15
8
20%
6
12%
16-30
5
12%
8
16%
31-45
8
20%
8
16%
46-60
7
17%
9
18%
61-75
9
22%
11
22%
76-90

Результаты последних матчей

Фортуна
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Санкт-Паули - Фортуна 0:0 Фортуна - Хольштайн Киль 3:0 Фортуна - Карлсруэ 3:2 Нюрнберг - Фортуна 2:0
Фортуна - Дармштадт 1:0 Арминия - Фортуна 2:2 Фортуна - Гамбург 2:2 Ганза - Фортуна 2:5 Фортуна - Хайденхайм 1:1 Ян - Фортуна 0:1 Фортуна - Айнтрахт Бр 3:1 Гройтер Фюрт - Фортуна 2:1 Фортуна - Зандхаузен 2:0 Нюрнберг - Фортуна 1:1 Падерборн - Фортуна 4:1 Фортуна - Магдебург 3:2 Фортуна - Шварц-Вайсс Реден 1:0 Грасcхоппер - Фортуна 0:1 Боруссия Д - Фортуна 5:1 Фортуна - Меппен 4:3
Ганновер 96
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Ганновер 96 - Дармштадт 2:1 Карлсруэ - Ганновер 96 2:1 Ганновер 96 - Нюрнберг 3:0 Арминия - Ганновер 96 1:3
Ганновер 96 - Хайденхайм 0:3 Гамбург - Ганновер 96 6:1 Ганновер 96 - Зандхаузен 3:1 Санкт-Паули - Ганновер 96 2:0 Айнтрахт Бр - Ганновер 96 1:0 Ганновер 96 - Ганза 1:1 Гройтер Фюрт - Ганновер 96 1:1 Ганновер 96 - Магдебург 1:2 Ян - Ганновер 96 1:1 Ганновер 96 - Падерборн 3:4 Санкт-Паули - Ганновер 96 2:0 Ганновер 96 - Кайзерслаутерн 1:3 Ганновер 96 - Хольштайн Киль 2:1 Ганновер 96 - Лудогорец 2:1 Ганновер 96 - Дебрецен 1:2 Ганновер 96 - Цюрих 2:2

Результаты матчей

Фортуна
Ганновер 96

Точный счет

2:2
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%

Точное количество голов

3
6 раз 35%
2
4 раза 24%
1
4 раза 24%
4
2 раза 12%
0
1 раз 6%
1
7 раз 44%
2
5 раз 31%
3
3 раза 19%
0
1 раз 6%

Точный счет

2:0
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:1
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 38%
2
5 раз 31%
1
4 раза 25%
5
1 раз 6%
1
8 раз 47%
0
4 раза 24%
3
3 раза 18%
2
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

2:0
4 раза 12%
1:0
4 раза 12%
2:2
4 раза 12%
1:2
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
2:1
5 раз 15%
1:1
5 раз 15%
1:0
4 раза 12%
2:0
3 раза 9%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
3:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%

Точное количество голов

2
9 раз 27%
1
8 раз 24%
0
7 раз 21%
3
6 раз 18%
4
2 раза 6%
5
1 раз 3%
1
15 раз 45%
2
6 раз 18%
3
6 раз 18%
0
5 раз 15%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Фортуна
Ганновер 96

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
1
0.5
Больше Меньше
15
1
12
5
1.5
8
8
8
9
2.5
3
13
2
15
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
6
0.5
Больше Меньше
13
4
6
10
1.5
5
12
1
15
2.5
4
13
1
15
3.5
1
16
1
15
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
26
7
0.5
Больше Меньше
28
5
18
15
1.5
13
20
9
24
2.5
7
26
3
30
3.5
1
32
1
32
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дармштадт
 33 20 7 6 50 - 29 67
2.
Хайденхайм
 33 18 10 5 64 - 34 64
3.
Гамбург
 33 19 6 8 69 - 45 63
4.
Санкт-Паули
 33 16 9 8 54 - 38 57
5.
Падерборн
 33 16 7 10 68 - 43 55
6.
Фортуна
 33 16 7 10 57 - 43 55
7.
Карлсруэ
 33 13 6 14 55 - 52 45
8.
Кайзерслаутерн
 33 11 12 10 47 - 45 45
9.
Ганновер 96
 33 12 8 13 49 - 50 44
10.
Хольштайн Киль
 33 11 10 12 53 - 60 43
11.
Магдебург
 33 11 7 15 44 - 55 40
12.
Гройтер Фюрт
 33 9 11 13 43 - 50 38
13.
Ганза
 33 11 5 17 30 - 47 38
14.
Нюрнберг
 33 9 9 15 31 - 49 36
15.
Айнтрахт Бр
 33 9 9 15 41 - 57 36
16.
Арминия
 33 9 7 17 50 - 58 34
17.
Ян
 33 8 7 18 32 - 55 31
18.
Зандхаузен
 33 7 7 19 35 - 62 28
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хайденхайм
 17 12 4 1 41 - 16 40
2.
Дармштадт
 17 11 5 1 27 - 13 38
3.
Фортуна
 17 11 4 2 38 - 19 37
4.
Падерборн
 16 12 0 4 46 - 19 36
5.
Гамбург
 17 11 3 3 38 - 20 36
6.
Санкт-Паули
 16 9 6 1 23 - 10 33
7.
Карлсруэ
 17 9 3 5 32 - 25 30
8.
Гройтер Фюрт
 16 7 7 2 24 - 19 28
9.
Ганновер 96
 16 8 3 5 26 - 21 27
10.
Нюрнберг
 17 7 4 6 18 - 17 25
11.
Айнтрахт Бр
 17 7 3 7 23 - 22 24
12.
Кайзерслаутерн
 16 6 6 4 26 - 23 24
13.
Хольштайн Киль
 17 6 4 7 29 - 29 22
14.
Арминия
 17 5 4 8 28 - 29 19
15.
Магдебург
 16 5 4 7 19 - 22 19
16.
Ян
 16 4 7 5 15 - 25 19
17.
Ганза
 16 5 1 10 16 - 24 16
18.
Зандхаузен
 16 4 4 8 18 - 32 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дармштадт
 16 9 2 5 23 - 16 29
2.
Гамбург
 16 8 3 5 31 - 25 27
3.
Хайденхайм
 16 6 6 4 23 - 18 24
4.
Санкт-Паули
 17 7 3 7 31 - 28 24
5.
Ганза
 17 6 4 7 14 - 23 22
6.
Кайзерслаутерн
 17 5 6 6 21 - 22 21
7.
Хольштайн Киль
 16 5 6 5 24 - 31 21
8.
Магдебург
 17 6 3 8 25 - 33 21
9.
Падерборн
 17 4 7 6 22 - 24 19
10.
Фортуна
 16 5 3 8 19 - 24 18
11.
Ганновер 96
 17 4 5 8 23 - 29 17
12.
Карлсруэ
 16 4 3 9 23 - 27 15
13.
Арминия
 16 4 3 9 22 - 29 15
14.
Ян
 17 4 0 13 17 - 30 12
15.
Зандхаузен
 17 3 3 11 17 - 30 12
16.
Айнтрахт Бр
 16 2 6 8 18 - 35 12
17.
Нюрнберг
 16 2 5 9 13 - 32 11
18.
Гройтер Фюрт
 17 2 4 11 19 - 31 10
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в стыковые матчи за право играть в Бундеслиге
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге 2
  • — Вылет в Бундеслигу 3

Топ бомбардиров
Хайденхайм Кляйндинст Тим 24 (7)
Гамбург Глацель Роберт 19 (3)
Хольштайн Киль Скрибски Стивен 15 (3)
Ганновер 96 Тойхерт Седрик 14 (3)
Кайзерслаутерн Бойд Терренс 13 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Ганновер 96 Кунце Фабиан 1 13
Ян Гимбер Бенедикт 13
Карлсруэ Франке Марсель 1 11
Ганза Ферхук Йон 2 9
Зандхаузен Эшвайн Александер 1 10
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    • Желтая карточка
      54'
      Безушков Макс получил желтую карточку от судьи
    • 52'
      Николя Гавори сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      52'
      Г О О О О Л - Клаус Феликс бьет в цель!
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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