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Германия: Бундеслига 2
2022-2023

Тур: 33. Стадион: . Зрители: 40000
Нюрнберг
0:0
Конец матча
Ганза
0'
10' Желтая карточка
Хинтерзеер Лукас
11' Желтая карточка
Мэлоун Райан
49' Желтая карточка
Анану Фредерик
73' Желтая карточка
Найдхарт Нико
90' Желтая карточка
Гайс Йоханнес
90' Желтая карточка
Шретер Моррис
90'+7

Ход матча

10'
 
Хинтерзеер Лукас
11'
 
Мэлоун Райан
30'
Нюрнбергер Фабиан
Лохкемпер Феликс
 
39'
 
Анану Фредерик
Мэлоун Райан
46'
Думан Тайлан
Дели Матс Мёллер
 
49'
 
Анану Фредерик
65'
 
Рейн Симон
Фролинг Нильс
65'
 
Ферхук Йон
Хинтерзеер Лукас
73'
 
Найдхарт Нико
78'
 
Шретер Моррис
Прёгер Кай
78'
 
Майсснер Томас
Найдхарт Нико
81'
Can Uzun
Кастроп Йенс
 
85'
Хандверкер Тим
Nathaniel Brown
 
85'
Гайс Йоханнес
Флик Флориан
 
90'
Гайс Йоханнес
 
90'
 
Шретер Моррис

Статистика матча

  • 14 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 1
  • 1 Офсайды 4
  • 6 Нарушения правил 17
  • 1 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 0
  • 529 Количество передач 186
  • 67 Владение мячом, % 33
Прогноз на матч от Liveresult
1
Клаус
Карл
17
Кастроп
Йенс
4
Лоуренс
Джеймс
38
Хорн
Яннес
35
Nathaniel
Brown
21
Флик
Флориан
6
Темпельман
Лино
36
Шлаймер
Лукас
10
Дели
Матс
Мёллер
23
Дуа
Квадво
7
Лохкемпер
Феликс
1
Кольке
Маркус
16
Мэлоун
Райан
5
Ван
Дронгелен
Рик
4
Россбах
Дамиан
7
Найдхарт
Нико
34
Лукас
Фрёде
6
Dennis
Dressel
13
Шумахер
Кевин
19
Прёгер
Кай
22
Хинтерзеер
Лукас
15
Фролинг
Нильс
Нюрнберг
4-1-2-1-2
Ганза
3-4-3

История личных встреч

Нюрнберг
Ганза

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

Б2
1:1
Б2
0:2
Б2
1:0
К
2:2
Б2
0:0
Б2
4:0
Б
1:1

Голы

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

2
1.25

Среднее время на гол

45
72

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

0.75
0.33

Среднее время на гол

120
270

Всего голов

9
6

Голов в среднем за матч

1.29
0.86

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
2
Больше 29%
Меньше 71%
5

Среднее время на гол

70
105

Бомбардиры внутри турнира

Нюрнберг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дуа Квадво 11 (2) 0.33
Лохкемпер Феликс 3 0.09
Дафернер Кристоф 3 0.09
Темпельман Лино 2 0.06
Кастроп Йенс 2 0.06
Валентини Энрико 2 0.06
Дели Матс Мёллер 1 0.03
Нюрнбергер Фабиан 1 0.03
Nathaniel Brown 1 0.03
Хюбнер Флориан 1 0.03
Гиамера Ян 1 0.03
Винтцаймер Мануэль 1 0.03
Шуранов Эрик 1 (1) 0.03
Гайс Йоханнес 0 0
Думан Тайлан 0 0
Кёпке Паскаль 0 0
Шлаймер Лукас 0 0
Ганза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Прёгер Кай 10 (1) 0.3
Лукас Фрёде 4 0.12
Фролинг Нильс 3 0.09
Ферхук Йон 2 0.06
Dennis Dressel 2 0.06
Хинтерзеер Лукас 2 0.06
Шумахер Кевин 2 0.06
Ингельссон Сванте 1 0.03
Мэлоун Райан 1 (1) 0.03
Россбах Дамиан 1 0.03
Ван Дронгелен Рик 1 0.03
Дулевич Харис 0 0
Рейн Симон 0 0
Ли Дон-Ген 0 0

Карточки

Нюрнберг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нюрнбергер Фабиан 7 0
Валентини Энрико 5 1
Гиамера Ян 6 0
Темпельман Лино 6 0
Кастроп Йенс 4 1
Гайс Йоханнес 5 0
Хюбнер Флориан 4 0
Векессер Эрик 4 0
Фофана Садик 4 0
Шиндлер Кристофер 3 0
Думан Тайлан 3 0
Дуа Квадво 3 0
Дафернер Кристоф 3 0
Хандверкер Тим 2 0
Флик Флориан 2 0
Шуранов Эрик 2 0
Лохкемпер Феликс 1 0
Матения Кристиан 1 0
Сёренсен Асгер 1 0
Дели Матс Мёллер 1 0
Виндаль-Йенсен Петер 1 0
Хорн Яннес 1 0
Шлаймер Лукас 1 0
Голлер Беньямин 1 0
Bryang Kayo 1 0
Louis Breunig 1 0
Jermain Nischalke 1 0
Ганза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ферхук Йон 9 2
Лукас Фрёде 9 0
Ингельссон Сванте 9 0
Шумахер Кевин 9 0
Мэлоун Райан 8 0
Россбах Дамиан 6 1
Найдхарт Нико 5 0
Ван Дронгелен Рик 4 0
Анану Фредерик 4 0
Dennis Dressel 4 0
Шерфф Лукас 1 1
Хинтерзеер Лукас 2 0
Прёгер Кай 2 0
Шретер Моррис 2 0
Лукоки Андерсон 2 0
Майсснер Томас 1 0
Кольке Маркус 1 0
Штраус Джон-Патрик 1 0
Тилль Себастьян 1 0
Ли Дон-Ген 1 0

Результаты матчей

Нюрнберг
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)
Ганза
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
50% (8)
25% (4)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)

Сухие победы

6
8

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

1
2

Волевые поражения

7
5
Нюрнберг
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
63% (10)
31% (5)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
19% (3)
38% (6)
Ганза
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
29% (5)
35% (6)

Сухие победы

6
5

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

26
21

Волевые поражения

9
12
Нюрнберг
66.7%
33.3%
16 побед 8 поражений
Первый тайм
45% (15)
36% (12)
18% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (14)
24% (8)
33% (11)
Ганза
57.1%
42.9%
16 побед 12 поражений
Первый тайм
36% (12)
30% (10)
33% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (11)
39% (13)
27% (9)

Сухие победы

12
13

Сухие поражения

5
9

Волевые победы

27
23

Волевые поражения

16
17

Голы по времени матча

Забито

18
13
7 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 7
10 Забивали первыми 7
22 Не забивали 23
3
17%
1
8%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
4
22%
3
23%
31-45
3
17%
3
23%
46-60
1
6%
1
8%
61-75
7
39%
3
23%
76-90

Пропущено

17
24
5 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 12
0
0%
2
8%
1-15
1
6%
7
29%
29%
16-30
4
24%
1
4%
31-45
2
12%
5
21%
46-60
4
24%
4
17%
61-75
6
35%
5
21%
76-90

Забито

14
16
4 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 6
25 Не забивали 25
2
14%
2
13%
1-15
1
7%
3
19%
16-30
1
7%
2
13%
31-45
5
36%
3
19%
46-60
1
7%
2
13%
61-75
4
29%
4
25%
76-90

Пропущено

31
24
18 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 13
3
10%
2
8%
1-15
7
23%
4
17%
16-30
8
26%
6
25%
31-45
3
10%
4
17%
46-60
3
10%
1
4%
61-75
7
23%
7
29%
29%
76-90

Забито

32
29
11 В 1-м тайме 13
21 Во 2-м тайме 16
14 Забивали первыми 13
14 Не забивали 15
5
16%
3
10%
1-15
1
3%
5
17%
16-30
5
16%
5
17%
31-45
8
25%
6
21%
46-60
2
6%
3
10%
61-75
11
34%
7
24%
76-90

Пропущено

48
48
23 В 1-м тайме 22
25 Во 2-м тайме 26
15 Пропускали первыми 19
21 Не пропускали 25
3
6%
4
8%
1-15
8
17%
11
23%
16-30
12
25%
7
15%
31-45
5
10%
9
19%
46-60
7
15%
5
10%
61-75
13
27%
12
25%
76-90

Результаты последних матчей

Нюрнберг
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Магдебург - Нюрнберг 2:2 Нюрнберг - Кайзерслаутерн 3:3 Ганновер 96 - Нюрнберг 3:0 Нюрнберг - Фортуна 2:0
Хольштайн Киль - Нюрнберг 2:1 Нюрнберг - Карлсруэ 1:1 Нюрнберг - Штутгарт 0:1 Нюрнберг - Дармштадт 0:1 Арминия - Нюрнберг 2:2 Нюрнберг - Айнтрахт Бр 2:0 Гамбург - Нюрнберг 3:0 Нюрнберг - Зандхаузен 1:0 Хайденхайм - Нюрнберг 5:0 Нюрнберг - Ян 1:0 Нюрнберг - Фортуна 1:1 Гройтер Фюрт - Нюрнберг 1:0 Нюрнберг - Санкт-Паули 0:1 Спарта Прага - Нюрнберг 3:1 Краковия - Нюрнберг 0:0 Шальке 04 - Нюрнберг 0:1
Ганза
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Зандхаузен - Ганза 1:2 Ганза - Ян 2:0 Кайзерслаутерн - Ганза 0:1 Ганза - Гройтер Фюрт 2:0
Падерборн - Ганза 3:0 Ганза - Хольштайн Киль 2:3 Магдебург - Ганза 3:0 Ганза - Фортуна 2:5 Ганновер 96 - Ганза 1:1 Ганза - Карлсруэ 0:2 Санкт-Паули - Ганза 1:0 Ганза - Дармштадт 0:1 Арминия - Ганза 0:1 Ганза - Гамбург 0:2 Хайденхайм - Ганза 2:0 Лех - Ганза 0:0 ЦСКА-1948 - Ганза 2:1 Ганза - Гройтер Фюрт 4:1 Краковия - Ганза 0:6 Унион Берлин - Ганза 2:0

Результаты матчей

Нюрнберг
Ганза

Точный счет

1:0
3 раза 18%
2:0
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
0:1
4 раза 25%
0:2
3 раза 19%
2:0
3 раза 19%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 35%
1
5 раз 29%
2
5 раз 29%
3
1 раз 6%
0
8 раз 50%
2
6 раз 38%
1
1 раз 6%
3
1 раз 6%

Точный счет

3:0
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
0:1
4 раза 24%
1:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
8 раз 50%
2
5 раз 31%
1
3 раза 19%
0
7 раз 41%
1
7 раз 41%
2
2 раза 12%
3
1 раз 6%

Точный счет

0:0
4 раза 12%
1:0
4 раза 12%
2:0
4 раза 12%
0:1
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
1:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
0:1
8 раз 24%
2:0
5 раз 15%
0:2
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
0:3
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%

Точное количество голов

0
14 раз 42%
2
10 раз 30%
1
8 раз 24%
3
1 раз 3%
0
15 раз 45%
1
8 раз 24%
2
8 раз 24%
3
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

Нюрнберг
Ганза

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
6
0.5
Больше Меньше
8
8
6
11
1.5
7
9
1
16
2.5
1
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
8
0.5
Больше Меньше
10
7
5
11
1.5
3
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
14
0.5
Больше Меньше
18
15
11
22
1.5
10
23
1
32
2.5
2
31
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дармштадт
 33 20 7 6 50 - 29 67
2.
Хайденхайм
 33 18 10 5 64 - 34 64
3.
Гамбург
 33 19 6 8 69 - 45 63
4.
Санкт-Паули
 33 16 9 8 54 - 38 57
5.
Падерборн
 33 16 7 10 68 - 43 55
6.
Фортуна
 33 16 7 10 57 - 43 55
7.
Карлсруэ
 33 13 6 14 55 - 52 45
8.
Кайзерслаутерн
 33 11 12 10 47 - 45 45
9.
Ганновер 96
 33 12 8 13 49 - 50 44
10.
Хольштайн Киль
 33 11 10 12 53 - 60 43
11.
Магдебург
 33 11 7 15 44 - 55 40
12.
Гройтер Фюрт
 33 9 11 13 43 - 50 38
13.
Ганза
 33 11 5 17 30 - 47 38
14.
Нюрнберг
 33 9 9 15 31 - 49 36
15.
Айнтрахт Бр
 33 9 9 15 41 - 57 36
16.
Арминия
 33 9 7 17 50 - 58 34
17.
Ян
 33 8 7 18 32 - 55 31
18.
Зандхаузен
 33 7 7 19 35 - 62 28
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хайденхайм
 17 12 4 1 41 - 16 40
2.
Дармштадт
 17 11 5 1 27 - 13 38
3.
Фортуна
 17 11 4 2 38 - 19 37
4.
Падерборн
 16 12 0 4 46 - 19 36
5.
Гамбург
 17 11 3 3 38 - 20 36
6.
Санкт-Паули
 16 9 6 1 23 - 10 33
7.
Карлсруэ
 17 9 3 5 32 - 25 30
8.
Гройтер Фюрт
 16 7 7 2 24 - 19 28
9.
Ганновер 96
 16 8 3 5 26 - 21 27
10.
Нюрнберг
 17 7 4 6 18 - 17 25
11.
Айнтрахт Бр
 17 7 3 7 23 - 22 24
12.
Кайзерслаутерн
 16 6 6 4 26 - 23 24
13.
Хольштайн Киль
 17 6 4 7 29 - 29 22
14.
Арминия
 17 5 4 8 28 - 29 19
15.
Магдебург
 16 5 4 7 19 - 22 19
16.
Ян
 16 4 7 5 15 - 25 19
17.
Ганза
 16 5 1 10 16 - 24 16
18.
Зандхаузен
 16 4 4 8 18 - 32 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дармштадт
 16 9 2 5 23 - 16 29
2.
Гамбург
 16 8 3 5 31 - 25 27
3.
Хайденхайм
 16 6 6 4 23 - 18 24
4.
Санкт-Паули
 17 7 3 7 31 - 28 24
5.
Ганза
 17 6 4 7 14 - 23 22
6.
Кайзерслаутерн
 17 5 6 6 21 - 22 21
7.
Хольштайн Киль
 16 5 6 5 24 - 31 21
8.
Магдебург
 17 6 3 8 25 - 33 21
9.
Падерборн
 17 4 7 6 22 - 24 19
10.
Фортуна
 16 5 3 8 19 - 24 18
11.
Ганновер 96
 17 4 5 8 23 - 29 17
12.
Карлсруэ
 16 4 3 9 23 - 27 15
13.
Арминия
 16 4 3 9 22 - 29 15
14.
Ян
 17 4 0 13 17 - 30 12
15.
Зандхаузен
 17 3 3 11 17 - 30 12
16.
Айнтрахт Бр
 16 2 6 8 18 - 35 12
17.
Нюрнберг
 16 2 5 9 13 - 32 11
18.
Гройтер Фюрт
 17 2 4 11 19 - 31 10
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в стыковые матчи за право играть в Бундеслиге
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге 2
  • — Вылет в Бундеслигу 3

Топ бомбардиров
Хайденхайм Кляйндинст Тим 24 (7)
Гамбург Глацель Роберт 19 (3)
Хольштайн Киль Скрибски Стивен 15 (3)
Ганновер 96 Тойхерт Седрик 14 (3)
Кайзерслаутерн Бойд Терренс 13 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Ганновер 96 Кунце Фабиан 1 13
Ян Гимбер Бенедикт 13
Карлсруэ Франке Марсель 1 11
Ганза Ферхук Йон 2 9
Зандхаузен Эшвайн Александер 1 10
Весь список
  • Первый тайм
  • 52'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    50'
    Г О О О О Л - Россбах Дамиан бьет в цель!
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