Тур: 33. Стадион: Макс-Морлок-Стадион. Зрители: 40000
0'
10' Желтая карточкаХинтерзеер Лукас
11' Желтая карточкаМэлоун Райан
49' Желтая карточкаАнану Фредерик
73' Желтая карточкаНайдхарт Нико
90' Желтая карточкаГайс Йоханнес
90' Желтая карточкаШретер Моррис
90'+7
Ход матча
10'
11'
49'
73'
81'
90'
90'
Статистика матча
-
14 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 2
-
5 Угловые 1
-
1 Офсайды 4
-
6 Нарушения правил 17
-
1 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 0
-
529 Количество передач 186
-
67 Владение мячом, % 33
Прогноз на матч от Liveresult
17
Кастроп
Йенс
38
Хорн
Яннес
21
Флик
Флориан
23
Дуа
Квадво
16
Мэлоун
Райан
34
Лукас
Фрёде
19
Прёгер
Кай
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Кастроп ЙенсЗащитник
- Защитник
-
38 Хорн ЯннесЗащитник
- Защитник
-
21 Флик ФлорианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Дуа КвадвоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Рейхерт ЯнВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
42 Can Uzun
-
Главный тренер: Хеккинг Дитер
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Мэлоун РайанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
34 Лукас ФрёдеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Прёгер КайНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
20 Шерфф ЛукасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Ферхук ЙонНападающий
-
-
Главный тренер: Шварц Алоис
История личных встреч
Нюрнберг
Ганза
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
6
5
Голов в среднем за матч
2
1.25
Среднее время на гол
45
72
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
0.75
0.33
Среднее время на гол
120
270
Всего голов
9
6
Голов в среднем за матч
1.29
0.86
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
Среднее время на гол
70
105
Бомбардиры внутри турнира
Нюрнберг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дуа Квадво
|11 (2)
|0.33
|Лохкемпер Феликс
|3
|0.09
|Дафернер Кристоф
|3
|0.09
|Темпельман Лино
|2
|0.06
|Кастроп Йенс
|2
|0.06
|Валентини Энрико
|2
|0.06
|Дели Матс Мёллер
|1
|0.03
|Нюрнбергер Фабиан
|1
|0.03
|Nathaniel Brown
|1
|0.03
|Хюбнер Флориан
|1
|0.03
|Гиамера Ян
|1
|0.03
|Винтцаймер Мануэль
|1
|0.03
|Шуранов Эрик
|1 (1)
|0.03
|Гайс Йоханнес
|0
|0
|Думан Тайлан
|0
|0
|Кёпке Паскаль
|0
|0
|Шлаймер Лукас
|0
|0
Ганза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Прёгер Кай
|10 (1)
|0.3
|Лукас Фрёде
|4
|0.12
|Фролинг Нильс
|3
|0.09
|Ферхук Йон
|2
|0.06
|Dennis Dressel
|2
|0.06
|Хинтерзеер Лукас
|2
|0.06
|Шумахер Кевин
|2
|0.06
|Ингельссон Сванте
|1
|0.03
|Мэлоун Райан
|1 (1)
|0.03
|Россбах Дамиан
|1
|0.03
|Ван Дронгелен Рик
|1
|0.03
|Дулевич Харис
|0
|0
|Рейн Симон
|0
|0
|Ли Дон-Ген
|0
|0
Карточки
Нюрнберг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нюрнбергер Фабиан
|7
|0
|Валентини Энрико
|5
|1
|Гиамера Ян
|6
|0
|Темпельман Лино
|6
|0
|Кастроп Йенс
|4
|1
|Гайс Йоханнес
|5
|0
|Хюбнер Флориан
|4
|0
|Векессер Эрик
|4
|0
|Фофана Садик
|4
|0
|Шиндлер Кристофер
|3
|0
|Думан Тайлан
|3
|0
|Дуа Квадво
|3
|0
|Дафернер Кристоф
|3
|0
|Хандверкер Тим
|2
|0
|Флик Флориан
|2
|0
|Шуранов Эрик
|2
|0
|Лохкемпер Феликс
|1
|0
|Матения Кристиан
|1
|0
|Сёренсен Асгер
|1
|0
|Дели Матс Мёллер
|1
|0
|Виндаль-Йенсен Петер
|1
|0
|Хорн Яннес
|1
|0
|Шлаймер Лукас
|1
|0
|Голлер Беньямин
|1
|0
|Bryang Kayo
|1
|0
|Louis Breunig
|1
|0
|Jermain Nischalke
|1
|0
Ганза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ферхук Йон
|9
|2
|Лукас Фрёде
|9
|0
|Ингельссон Сванте
|9
|0
|Шумахер Кевин
|9
|0
|Мэлоун Райан
|8
|0
|Россбах Дамиан
|6
|1
|Найдхарт Нико
|5
|0
|Ван Дронгелен Рик
|4
|0
|Анану Фредерик
|4
|0
|Dennis Dressel
|4
|0
|Шерфф Лукас
|1
|1
|Хинтерзеер Лукас
|2
|0
|Прёгер Кай
|2
|0
|Шретер Моррис
|2
|0
|Лукоки Андерсон
|2
|0
|Майсснер Томас
|1
|0
|Кольке Маркус
|1
|0
|Штраус Джон-Патрик
|1
|0
|Тилль Себастьян
|1
|0
|Ли Дон-Ген
|1
|0
Результаты матчей
Нюрнберг
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)
Ганза
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
50% (8)
25% (4)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
Сухие победы
6
8
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
1
2
Волевые поражения
7
5
Нюрнберг
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
63% (10)
31% (5)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
19% (3)
38% (6)
Ганза
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
29% (5)
35% (6)
Сухие победы
6
5
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
26
21
Волевые поражения
9
12
Нюрнберг
66.7%
33.3%
16 побед 8 поражений
Первый тайм
45% (15)
36% (12)
18% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (14)
24% (8)
33% (11)
Ганза
57.1%
42.9%
16 побед 12 поражений
Первый тайм
36% (12)
30% (10)
33% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (11)
39% (13)
27% (9)
Сухие победы
12
13
Сухие поражения
5
9
Волевые победы
27
23
Волевые поражения
16
17
Голы по времени матча
Забито
18
13
7 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 7
10 Забивали первыми 7
22 Не забивали 23
3
17%
1
8%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
4
22%
3
23%
31-45
3
17%
3
23%
46-60
1
6%
1
8%
61-75
7
39%
3
23%
76-90
Пропущено
17
24
5 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 12
0
0%
2
8%
1-15
1
6%
7
29%
29%
16-30
4
24%
1
4%
31-45
2
12%
5
21%
46-60
4
24%
4
17%
61-75
6
35%
5
21%
76-90
Забито
14
16
4 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 6
25 Не забивали 25
2
14%
2
13%
1-15
1
7%
3
19%
16-30
1
7%
2
13%
31-45
5
36%
3
19%
46-60
1
7%
2
13%
61-75
4
29%
4
25%
76-90
Пропущено
31
24
18 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 13
3
10%
2
8%
1-15
7
23%
4
17%
16-30
8
26%
6
25%
31-45
3
10%
4
17%
46-60
3
10%
1
4%
61-75
7
23%
7
29%
29%
76-90
Забито
32
29
11 В 1-м тайме 13
21 Во 2-м тайме 16
14 Забивали первыми 13
14 Не забивали 15
5
16%
3
10%
1-15
1
3%
5
17%
16-30
5
16%
5
17%
31-45
8
25%
6
21%
46-60
2
6%
3
10%
61-75
11
34%
7
24%
76-90
Пропущено
48
48
23 В 1-м тайме 22
25 Во 2-м тайме 26
15 Пропускали первыми 19
21 Не пропускали 25
3
6%
4
8%
1-15
8
17%
11
23%
16-30
12
25%
7
15%
31-45
5
10%
9
19%
46-60
7
15%
5
10%
61-75
13
27%
12
25%
76-90
Результаты последних матчей
Нюрнберг
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Магдебург - Нюрнберг 2:2 Нюрнберг - Кайзерслаутерн 3:3 Ганновер 96 - Нюрнберг 3:0 Нюрнберг - Фортуна 2:0
Хольштайн Киль - Нюрнберг 2:1 Нюрнберг - Карлсруэ 1:1 Нюрнберг - Штутгарт 0:1 Нюрнберг - Дармштадт 0:1 Арминия - Нюрнберг 2:2 Нюрнберг - Айнтрахт Бр 2:0 Гамбург - Нюрнберг 3:0 Нюрнберг - Зандхаузен 1:0 Хайденхайм - Нюрнберг 5:0 Нюрнберг - Ян 1:0 Нюрнберг - Фортуна 1:1 Гройтер Фюрт - Нюрнберг 1:0 Нюрнберг - Санкт-Паули 0:1 Спарта Прага - Нюрнберг 3:1 Краковия - Нюрнберг 0:0 Шальке 04 - Нюрнберг 0:1
Ганза
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Зандхаузен - Ганза 1:2 Ганза - Ян 2:0 Кайзерслаутерн - Ганза 0:1 Ганза - Гройтер Фюрт 2:0
Падерборн - Ганза 3:0 Ганза - Хольштайн Киль 2:3 Магдебург - Ганза 3:0 Ганза - Фортуна 2:5 Ганновер 96 - Ганза 1:1 Ганза - Карлсруэ 0:2 Санкт-Паули - Ганза 1:0 Ганза - Дармштадт 0:1 Арминия - Ганза 0:1 Ганза - Гамбург 0:2 Хайденхайм - Ганза 2:0 Лех - Ганза 0:0 ЦСКА-1948 - Ганза 2:1 Ганза - Гройтер Фюрт 4:1 Краковия - Ганза 0:6 Унион Берлин - Ганза 2:0
Результаты матчей
Нюрнберг
Ганза
Точный счет
1:0
3 раза 18%
2:0
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
0:1
4 раза 25%
0:2
3 раза 19%
2:0
3 раза 19%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 35%
1
5 раз 29%
2
5 раз 29%
3
1 раз 6%
0
8 раз 50%
2
6 раз 38%
1
1 раз 6%
3
1 раз 6%
Точный счет
3:0
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
0:1
4 раза 24%
1:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
8 раз 50%
2
5 раз 31%
1
3 раза 19%
0
7 раз 41%
1
7 раз 41%
2
2 раза 12%
3
1 раз 6%
Точный счет
0:0
4 раза 12%
1:0
4 раза 12%
2:0
4 раза 12%
0:1
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
1:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
0:1
8 раз 24%
2:0
5 раз 15%
0:2
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
0:3
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
Точное количество голов
0
14 раз 42%
2
10 раз 30%
1
8 раз 24%
3
1 раз 3%
0
15 раз 45%
1
8 раз 24%
2
8 раз 24%
3
2 раза 6%
Тоталы голов в матче
Нюрнберг
Ганза
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
116
Больше Меньше
88
611
79
116
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
88
Больше Меньше
107
511
314
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1914
Больше Меньше
1815
1122
1023
132
231
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в стыковые матчи за право играть в Бундеслиге
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге 2
- — Вылет в Бундеслигу 3
|Хайденхайм
|Кляйндинст Тим
|24 (7)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|19 (3)
|Хольштайн Киль
|Скрибски Стивен
|15 (3)
|Ганновер 96
|Тойхерт Седрик
|14 (3)
|Кайзерслаутерн
|Бойд Терренс
|13 (2)
|Ганновер 96
|Кунце Фабиан
|1 13
|Ян
|Гимбер Бенедикт
|13
|Карлсруэ
|Франке Марсель
|1 11
|Ганза
|Ферхук Йон
|2 9
|Зандхаузен
|Эшвайн Александер
|1 10