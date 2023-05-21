  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2022-2023

Нидерланды: Эредивизие
2022-2023

Тур: 33. Стадион: . Главный судья: Нихуйс Бас
Аякс
1:1
Второй тайм: 59'
Утрехт

Ход матча

20'
Бергвейн Стевен
(Вейндал Оуэн)
1:0
49'
1:1
Дувикас Анастасиос
(Бут Тейлор)

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 11 Удары по воротам 1
  • 5 Удары в створ 1
  • 6 Угловые 1
  • 1 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 357 Количество передач 156
  • 71 Владение мячом, % 29

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Аякс
Ничья
Утрехт
9.90
6.90
9.20
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
12
Рульи
Херонимо
15
Ренсх
Девайн
2
Тимбер
Юрриен
57
Хато
Йоррель
5
Вейндал
Оуэн
4
Альварес
Эдсон
8
Тейлор
Кеннет
20
Кудус
Мохаммед
7
Бергвейн
Стевен
10
Тадич
Душан
9
Бробби
Брайан
1
Баркас
Василис
17
Клейбер
Шон
33
Ван
дер
Хорн
Майк
24
Виргевер
Ник
2
Ван
дер
Марел
Марк
18
Тоорнстра
Йенс
6
Боздоган
Джан
26
Бауссайд
Отман
22
Ван
де
Стрек
Сандер
10
Бут
Тейлор
9
Дувикас
Анастасиос
Аякс
4-2-3-1
Утрехт
4-2-3-1

История личных встреч

Аякс
Утрехт

22 матча

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
18 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

63.6%
22.7%
13.7%
14 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

77.3%
9.1%
13.6%
17 побед 2 ничьи 0 побед

13 матчей

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

69.2%
30.8%
0 побед 9 ничьих 7 побед

Второй тайм

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 10 побед

35 матчей

51.4%
22.9%
25.7%
18 побед 8 ничьих 9 побед

Первый тайм

40%
40%
20%
14 побед 14 ничьих 7 побед

Второй тайм

48.6%
22.9%
28.5%
17 побед 8 ничьих 10 побед

История матчей

Э
0:2
Э
0:3
Э
0:1
Э
1:1
К
5:4
Э
0:3
ТМС
5:1
К
2:0
Э
4:0
Э
4:1
Э
1:3
Э
0:0
Э
1:2
Э
0:1
Э
3:2
Э
2:2
Э
1:0
Э
1:1
Э
3:1
Э
1:1
Э
3:0
Э
0:0
Э
1:1
К
0:3
Э
0:2
Э
6:4
Э
3:0
Э
1:2
Э
4:0
Э
2:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
К
2:0
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1

Голы

Всего голов

42
24

Голов в среднем за матч

2.33
1.41

Среднее время на гол

38
63

Всего голов

17
21

Голов в среднем за матч

1
1.17

Среднее время на гол

90
77

Всего голов

59
45

Голов в среднем за матч

1.69
1.29

Тотал матчей

2.5
33
Больше 94%
Меньше 6%
2
29
Больше 83%
Меньше 17%
6
17
Больше 49%
Меньше 51%
18
10
Больше 29%
Меньше 71%
25
5
Больше 14%
Меньше 86%
30
3
Больше 9%
Меньше 91%
32
2
Больше 6%
Меньше 94%
33
2
Больше 6%
Меньше 94%
33
2
Больше 6%
Меньше 94%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
34

Среднее время на гол

53
70

Бомбардиры внутри турнира

Аякс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бергвейн Стевен 12 0.36
Бробби Брайан 12 0.36
Кудус Мохаммед 11 0.33
Тадич Душан 10 (4) 0.3
Бергёйс Стивен 9 (1) 0.27
Тейлор Кеннет 8 0.24
Классен Дэви 7 0.21
Альварес Эдсон 3 0.09
Ренсх Девайн 3 0.09
Санчес Хорхе 2 0.06
Тимбер Юрриен 2 0.06
Лукка Лоренцо 2 0.06
Угелумба Кэлвин 1 0.03
Антони 1 0.03
Консейсау Франсишку 0 0
Блинд Дэйли 0 0
Вейндал Оуэн 0 0
Утрехт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дувикас Анастасиос 18 (3) 0.55
Дост Бас 9 0.27
Ван де Стрек Сандер 9 0.27
Бауссайд Отман 3 0.09
Бут Тейлор 2 0.06
Боздоган Джан 1 0.03
Тоорнстра Йенс 1 0.03
Клейбер Шон 1 0.03
Силла Мусса 1 0.03
Йенсен Виктор 1 0.03
Виргевер Ник 1 0.03
Лабьяд Закария 1 0.03
Модибо Саньян 1 0.03
Редан Дайшон 1 0.03
Дескотт Антони 1 0.03
Юнес Амин 0 0
Ван дер Хорн Майк 0 0
Брауэрс Люк 0 0

Карточки

Аякс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Альварес Эдсон 10 0
Бергёйс Стивен 4 0
Тейлор Кеннет 4 0
Ренсх Девайн 2 1
Тадич Душан 3 0
Классен Дэви 3 0
Санчес Хорхе 3 0
Тимбер Юрриен 3 0
Консейсау Франсишку 3 0
Гриллич Флориан 2 0
Вейндал Оуэн 2 0
Блинд Дэйли 1 0
Рульи Херонимо 1 0
Кудус Мохаммед 1 0
Бробби Брайан 1 0
Лукка Лоренцо 1 0
Хато Йоррель 1 0
Утрехт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тоорнстра Йенс 7 0
Ван дер Марел Марк 5 0
Брауэрс Люк 5 0
Бут Тейлор 5 0
Ван де Стрек Сандер 4 0
Клейбер Шон 4 0
Ван дер Хорн Майк 3 0
Бауссайд Отман 3 0
Модибо Саньян 3 0
Боздоган Джан 3 0
Дост Бас 2 0
Клюйверт Рубен 2 0
Виргевер Ник 1 0
Лабьяд Закария 1 0
Редан Дайшон 1 0
Ван дер Кюст Джевенсио 1 0

Результаты матчей

Аякс
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
56% (9)
31% (5)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
38% (6)
13% (2)
Утрехт
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
19% (3)
63% (10)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

4
5

Волевые поражения

7
14
Аякс
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
25% (4)
25% (4)
50% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)
Утрехт
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
13% (2)
38% (6)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

5
8

Волевые поражения

37
14
Аякс
47.8%
52.2%
11 побед 12 поражений
Первый тайм
41% (13)
28% (9)
31% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (11)
38% (12)
28% (9)
Утрехт
47.8%
52.2%
11 побед 12 поражений
Первый тайм
25% (8)
50% (16)
25% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (11)
28% (9)
38% (12)

Сухие победы

6
5

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

9
13

Волевые поражения

44
28

Голы по времени матча

Забито

44
33
20 В 1-м тайме 13
24 Во 2-м тайме 20
10 Забивали первыми 8
18 Не забивали 18
6
14%
4
12%
1-15
7
16%
2
6%
16-30
7
16%
7
21%
31-45
8
18%
1
3%
46-60
6
14%
9
27%
61-75
10
23%
10
30%
76-90

Пропущено

13
33
5 В 1-м тайме 16
8 Во 2-м тайме 17
4 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 12
2
15%
5
15%
1-15
3
23%
2
6%
16-30
0
0%
9
27%
31-45
4
31%
4
12%
46-60
1
8%
4
12%
61-75
3
23%
9
27%
76-90

Забито

38
17
20 В 1-м тайме 5
18 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 10
18 Не забивали 20
5
13%
3
18%
1-15
8
21%
0
0%
16-30
7
18%
2
12%
31-45
5
13%
4
24%
46-60
7
18%
3
18%
61-75
6
16%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

21
13
11 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 8
3
14%
1
8%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
7
33%
5
38%
31-45
3
14%
1
8%
46-60
1
5%
2
15%
61-75
6
29%
4
31%
76-90

Забито

82
50
40 В 1-м тайме 18
42 Во 2-м тайме 32
20 Забивали первыми 18
4 Не забивали 6
11
13%
7
14%
1-15
15
18%
2
4%
16-30
14
17%
9
18%
31-45
13
16%
5
10%
46-60
13
16%
12
24%
61-75
16
20%
15
30%
76-90

Пропущено

34
46
16 В 1-м тайме 22
18 Во 2-м тайме 24
9 Пропускали первыми 11
21 Не пропускали 20
5
15%
6
13%
1-15
4
12%
2
4%
16-30
7
21%
14
30%
31-45
7
21%
5
11%
46-60
2
6%
6
13%
61-75
9
26%
13
28%
76-90

Результаты последних матчей

Аякс
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Гронинген - Аякс 2:3 Аякс - АЗ Алкмаар 0:0 Аякс - ПСВ 1:1 ПСВ - Аякс 3:0
Аякс - Эммен 3:1 Аякс - Фортуна Ситтард 4:0 Фейеноорд - Аякс 1:2 Гоу Эхед Иглс - Аякс 0:0 Аякс - Фейеноорд 2:3 Херенвен - Аякс 2:4 Аякс - НЕК Неймеген 1:0 Де Графсхап - Аякс 0:3 Витесс - Аякс 1:2 Унион Берлин - Аякс 3:1 Аякс - Спарта Роттердам 4:0 Аякс - Унион Берлин 0:0 Аякс - Валвейк 3:1 Твенте - Аякс 0:1 Камбюр - Аякс 0:5 Эксельсиор - Аякс 1:4
Утрехт
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Утрехт - Валвейк 2:0 Камбюр - Утрехт 0:3 Фейеноорд - Утрехт 3:1 Утрехт - Твенте 1:0
Гронинген - Утрехт 1:2 Утрехт - Волендам 0:0 Утрехт - Гоу Эхед Иглс 1:2 НЕК Неймеген - Утрехт 2:2 Утрехт - Фортуна Ситтард 1:2 Утрехт - Спакенбург 1:4 Спарта Роттердам - Утрехт 0:3 Утрехт - ПСВ 2:2 Витесс - Утрехт 2:0 АЗ Алкмаар - Утрехт 1:2 Утрехт - Херенвен 1:0 АЗ Алкмаар - Утрехт 5:5 Утрехт - Эксельсиор 1:0 Твенте - Утрехт 2:0 Гоу Эхед Иглс - Утрехт 2:2 Блау Гел 1938 - Утрехт 1:3

Результаты матчей

Аякс
Утрехт

Точный счет

4:0
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
7:1
1 раз 6%
1:0
4 раза 25%
0:0
3 раза 19%
1:2
3 раза 19%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
4 раза 25%
4
3 раза 19%
0
2 раза 13%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
5
1 раз 6%
6
1 раз 6%
7
1 раз 6%
1
8 раз 50%
0
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%

Точный счет

1:4
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
2:4
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
2:2
3 раза 19%
0:3
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
5:5
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
4 раза 25%
4
4 раза 25%
3
3 раза 19%
0
2 раза 13%
2
2 раза 13%
5
1 раз 6%
2
6 раз 38%
1
3 раза 19%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
5
1 раз 6%

Точный счет

1:1
4 раза 13%
0:0
3 раза 9%
4:0
3 раза 9%
2:3
3 раза 9%
2:4
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:4
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
6:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
7:1
1 раз 3%
1:2
5 раз 16%
1:0
4 раза 13%
2:2
4 раза 13%
0:0
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
0:3
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
5:5
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
8 раз 25%
4
7 раз 22%
3
5 раз 16%
0
4 раза 13%
2
4 раза 13%
5
2 раза 6%
6
1 раз 3%
7
1 раз 3%
1
11 раз 34%
2
9 раз 28%
0
6 раз 19%
3
3 раза 9%
4
2 раза 6%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Аякс
Утрехт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
2
0.5
Больше Меньше
12
4
10
6
1.5
4
12
8
8
2.5
1
15
6
10
3.5
3
13
4.5
2
14
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
2
0.5
Больше Меньше
14
2
10
6
1.5
11
5
8
8
2.5
5
11
5
11
3.5
3
13
1
15
4.5
1
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
28
4
0.5
Больше Меньше
26
6
20
12
1.5
15
17
16
16
2.5
6
26
11
21
3.5
3
29
4
28
4.5
1
31
2
30
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фейеноорд
 1:1 33 24 8 1 79 - 29 80
2.
ПСВ
 1:3 33 22 5 6 85 - 39 71
3.
Аякс
 1:1 33 19 10 4 83 - 35 67
4.
АЗ Алкмаар
 3:0 33 20 7 6 67 - 33 67
5.
Твенте
 3:0 33 17 10 6 61 - 26 61
6.
Спарта Роттердам
 4:1 33 16 8 9 55 - 37 56
7.
Утрехт
 1:1 33 14 10 9 52 - 46 52
8.
Херенвен
 3:1 33 12 9 12 42 - 48 45
9.
Валвейк
 0:3 33 11 8 14 50 - 58 41
10.
Гоу Эхед Иглс
 2:0 33 10 10 13 45 - 54 40
11.
НЕК Неймеген
 0:3 33 8 14 11 41 - 44 38
12.
Витесс
 3:0 33 9 10 14 41 - 50 37
13.
Фортуна Ситтард
 0:0 33 10 6 17 38 - 58 36
14.
Волендам
 0:2 33 9 6 18 39 - 68 33
15.
Эксельсиор
 0:0 33 8 6 19 27 - 68 30
16.
Эммен
 1:1 33 6 11 16 31 - 60 29
17.
Гронинген
 0:3 33 4 6 23 31 - 67 18
18.
Камбюр
 1:4 33 4 4 25 22 - 69 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 1:3 17 14 1 2 52 - 14 43
2.
Твенте
 3:0 16 12 4 0 43 - 10 40
3.
Фейеноорд
 1:1 16 12 4 0 37 - 9 40
4.
Аякс
 1:1 17 9 6 2 45 - 14 33
5.
АЗ Алкмаар
 3:0 16 9 5 2 35 - 18 32
6.
Спарта Роттердам
 4:1 17 10 2 5 32 - 18 32
7.
Валвейк
 0:3 17 9 3 5 34 - 24 30
8.
Гоу Эхед Иглс
 2:0 17 7 6 4 27 - 23 27
9.
Утрехт
 1:1 16 7 5 4 17 - 13 26
10.
Волендам
 0:2 16 8 1 7 26 - 30 25
11.
Эксельсиор
 0:0 17 7 3 7 19 - 26 24
12.
Витесс
 3:0 17 5 6 6 21 - 25 21
13.
Эммен
 1:1 17 3 10 4 16 - 21 19
14.
НЕК Неймеген
 0:3 17 3 9 5 28 - 28 18
15.
Фортуна Ситтард
 0:0 16 5 3 8 20 - 27 18
16.
Херенвен
 3:1 16 5 3 8 19 - 26 18
17.
Гронинген
 0:3 16 3 3 10 20 - 29 12
18.
Камбюр
 1:4 16 2 0 14 10 - 33 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фейеноорд
 1:1 17 12 4 1 42 - 20 40
2.
АЗ Алкмаар
 3:0 17 11 2 4 32 - 15 35
3.
Аякс
 1:1 16 10 4 2 38 - 21 34
4.
ПСВ
 1:3 16 8 4 4 33 - 25 28
5.
Херенвен
 3:1 17 7 6 4 23 - 22 27
6.
Утрехт
 1:1 17 7 5 5 35 - 33 26
7.
Спарта Роттердам
 4:1 16 6 6 4 23 - 19 24
8.
Твенте
 3:0 17 5 6 6 18 - 16 21
9.
НЕК Неймеген
 0:3 16 5 5 6 13 - 16 20
10.
Фортуна Ситтард
 0:0 17 5 3 9 18 - 31 18
11.
Витесс
 3:0 16 4 4 8 20 - 25 16
12.
Гоу Эхед Иглс
 2:0 16 3 4 9 18 - 31 13
13.
Валвейк
 0:3 16 2 5 9 16 - 34 11
14.
Эммен
 1:1 16 3 1 12 15 - 39 10
15.
Камбюр
 1:4 17 2 4 11 12 - 36 10
16.
Волендам
 0:2 17 1 5 11 13 - 38 8
17.
Гронинген
 0:3 17 1 3 13 11 - 38 6
18.
Эксельсиор
 0:0 16 1 3 12 8 - 42 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Утрехт Дувикас Анастасиос 17 (4)
ПСВ Симонс Хави 16 (8)
Херенвен Ван Хойдонк Сидней 16 (1)
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 15 (2)
ПСВ Де Йонг Люк 13 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Витесс Виттек Максимилиан 1 9
Твенте Проппер Робин 10
Аякс Альварес Эдсон 10
Гронинген Те Вирик Мик 1 7
НЕК Неймеген Таннан Уссама 1 7
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 57'
      Бробби Брайан создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 57'
      Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 56'
      Ван де Стрек Сандер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 56'
      Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 56'
      Клейбер Шон ослабляет давление, выбив мяч.
    • 56'
      Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 56'
      Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 56'
      Виргевер Ник ослабляет давление, выбив мяч.
    • 56'
      Аякс начинает контратаку
    • 55'
      Девайн Ренш ослабляет давление, выбив мяч.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Johan Cruijff ArenA. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Аякс
    Ничья
    Утрехт
    9.90
    6.90
    9.20
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Аякс 1:1 Утрехт онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Аякс
    Утрехт
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!
    1000 рублей - бесплатная ставка






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     