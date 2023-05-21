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  4. Эредивизие 2022-2023

Нидерланды: Эредивизие
2022-2023

Тур: 33. Стадион: . Зрители: 54627 Главный судья: Нихуйс Бас
Аякс
3:1
Конец матча
Утрехт
0'
1:0
20' Гол
Бергвейн Стевен
1:1
49' Гол
Дувикас Анастасиос
2:1
68' Гол
Бробби Брайан
75' Желтая карточка
Дувикас Анастасиос
3:1
90' Гол
Классен Дэви
90'+8

Ход матча

20'
Бергвейн Стевен
(Вейндал Оуэн)
1:0
49'
1:1
Дувикас Анастасиос
(Бут Тейлор)
64'
 
Йенсен Виктор
Бауссайд Отман
64'
 
Тер Авест Хидде
Клейбер Шон
67'
Классен Дэви
Вейндал Оуэн
 
68'
Бробби Брайан
2:1
72'
 
Лабьяд Закария
Бут Тейлор
75'
 
Дувикас Анастасиос
79'
 
Клюйверт Рубен
Ван дер Хорн Майк
83'
Годс Мика
Бробби Брайан
 
90'
Классен Дэви
(Годс Мика)
3:1

Статистика матча

  • 3 Голы 1
  • 11 Удары по воротам 2
  • 9 Удары в створ 1
  • 8 Угловые 1
  • 1 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 4
  • 659 Количество передач 302
  • 62 Владение мячом, % 38

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
12
Рульи
Херонимо
15
Ренсх
Девайн
2
Тимбер
Юрриен
57
Хато
Йоррель
5
Вейндал
Оуэн
4
Альварес
Эдсон
8
Тейлор
Кеннет
20
Кудус
Мохаммед
7
Бергвейн
Стевен
10
Тадич
Душан
9
Бробби
Брайан
1
Баркас
Василис
17
Клейбер
Шон
33
Ван
дер
Хорн
Майк
24
Виргевер
Ник
2
Ван
дер
Марел
Марк
18
Тоорнстра
Йенс
6
Боздоган
Джан
26
Бауссайд
Отман
22
Ван
де
Стрек
Сандер
10
Бут
Тейлор
9
Дувикас
Анастасиос
Аякс
4-2-3-1
Утрехт
4-2-3-1

История личных встреч

Аякс
Утрехт

22 матча

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
18 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

63.6%
22.7%
13.7%
14 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

77.3%
9.1%
13.6%
17 побед 2 ничьи 0 побед

13 матчей

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

69.2%
30.8%
0 побед 9 ничьих 7 побед

Второй тайм

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 10 побед

35 матчей

51.4%
22.9%
25.7%
18 побед 8 ничьих 9 побед

Первый тайм

40%
40%
20%
14 побед 14 ничьих 7 побед

Второй тайм

48.6%
22.9%
28.5%
17 побед 8 ничьих 10 побед

История матчей

Э
0:2
Э
0:3
Э
0:1
Э
1:1
К
5:4
Э
0:3
ТМС
5:1
К
2:0
Э
4:0
Э
4:1
Э
1:3
Э
0:0
Э
1:2
Э
0:1
Э
3:2
Э
2:2
Э
1:0
Э
1:1
Э
3:1
Э
1:1
Э
3:0
Э
0:0
Э
1:1
К
0:3
Э
0:2
Э
6:4
Э
3:0
Э
1:2
Э
4:0
Э
2:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
К
2:0
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1

Голы

Всего голов

42
24

Голов в среднем за матч

2.33
1.41

Среднее время на гол

38
63

Всего голов

17
21

Голов в среднем за матч

1
1.17

Среднее время на гол

90
77

Всего голов

59
45

Голов в среднем за матч

1.69
1.29

Тотал матчей

2.5
33
Больше 94%
Меньше 6%
2
29
Больше 83%
Меньше 17%
6
17
Больше 49%
Меньше 51%
18
10
Больше 29%
Меньше 71%
25
5
Больше 14%
Меньше 86%
30
3
Больше 9%
Меньше 91%
32
2
Больше 6%
Меньше 94%
33
2
Больше 6%
Меньше 94%
33
2
Больше 6%
Меньше 94%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
34

Среднее время на гол

53
70

Бомбардиры внутри турнира

Аякс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бробби Брайан 13 0.39
Бергвейн Стевен 12 0.36
Кудус Мохаммед 11 0.33
Тадич Душан 10 (4) 0.3
Бергёйс Стивен 9 (1) 0.27
Классен Дэви 8 0.24
Тейлор Кеннет 8 0.24
Альварес Эдсон 3 0.09
Ренсх Девайн 3 0.09
Санчес Хорхе 2 0.06
Тимбер Юрриен 2 0.06
Лукка Лоренцо 2 0.06
Угелумба Кэлвин 1 0.03
Антони 1 0.03
Консейсау Франсишку 0 0
Блинд Дэйли 0 0
Вейндал Оуэн 0 0
Годс Мика 0 0
Утрехт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дувикас Анастасиос 18 (3) 0.55
Дост Бас 9 0.27
Ван де Стрек Сандер 9 0.27
Бауссайд Отман 3 0.09
Бут Тейлор 2 0.06
Боздоган Джан 1 0.03
Тоорнстра Йенс 1 0.03
Клейбер Шон 1 0.03
Силла Мусса 1 0.03
Йенсен Виктор 1 0.03
Виргевер Ник 1 0.03
Лабьяд Закария 1 0.03
Модибо Саньян 1 0.03
Редан Дайшон 1 0.03
Дескотт Антони 1 0.03
Юнес Амин 0 0
Ван дер Хорн Майк 0 0
Брауэрс Люк 0 0

Карточки

Аякс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Альварес Эдсон 10 0
Бергёйс Стивен 4 0
Тейлор Кеннет 4 0
Ренсх Девайн 2 1
Тадич Душан 3 0
Классен Дэви 3 0
Санчес Хорхе 3 0
Тимбер Юрриен 3 0
Консейсау Франсишку 3 0
Гриллич Флориан 2 0
Вейндал Оуэн 2 0
Блинд Дэйли 1 0
Рульи Херонимо 1 0
Кудус Мохаммед 1 0
Бробби Брайан 1 0
Лукка Лоренцо 1 0
Хато Йоррель 1 0
Утрехт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тоорнстра Йенс 7 0
Ван дер Марел Марк 5 0
Брауэрс Люк 5 0
Бут Тейлор 5 0
Ван де Стрек Сандер 4 0
Клейбер Шон 4 0
Ван дер Хорн Майк 3 0
Бауссайд Отман 3 0
Модибо Саньян 3 0
Боздоган Джан 3 0
Дост Бас 2 0
Клюйверт Рубен 2 0
Виргевер Ник 1 0
Лабьяд Закария 1 0
Дувикас Анастасиос 1 0
Редан Дайшон 1 0
Ван дер Кюст Джевенсио 1 0

Результаты матчей

Аякс
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
59% (10)
29% (5)
12% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
35% (6)
12% (2)
Утрехт
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
19% (3)
63% (10)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

5
5

Волевые поражения

7
15
Аякс
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
25% (4)
25% (4)
50% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)
Утрехт
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
12% (2)
41% (7)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

5
8

Волевые поражения

37
14
Аякс
50%
50%
12 побед 12 поражений
Первый тайм
42% (14)
27% (9)
30% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (12)
36% (12)
27% (9)
Утрехт
45.8%
54.2%
11 побед 13 поражений
Первый тайм
24% (8)
48% (16)
27% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (11)
27% (9)
39% (13)

Сухие победы

6
5

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

10
13

Волевые поражения

44
29

Голы по времени матча

Забито

47
34
21 В 1-м тайме 13
26 Во 2-м тайме 21
11 Забивали первыми 8
18 Не забивали 18
6
13%
4
12%
1-15
8
17%
2
6%
16-30
7
15%
7
21%
31-45
8
17%
2
6%
46-60
7
15%
9
26%
61-75
11
23%
10
29%
29%
76-90

Пропущено

14
36
5 В 1-м тайме 17
9 Во 2-м тайме 19
4 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 13
2
14%
5
14%
1-15
3
21%
3
8%
16-30
0
0%
9
25%
31-45
5
36%
4
11%
46-60
1
7%
5
14%
61-75
3
21%
10
28%
76-90

Забито

38
17
20 В 1-м тайме 5
18 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 10
19 Не забивали 21
5
13%
3
18%
1-15
8
21%
0
0%
16-30
7
18%
2
12%
31-45
5
13%
4
24%
46-60
7
18%
3
18%
61-75
6
16%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

21
13
11 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 8
3
14%
1
8%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
7
33%
5
38%
31-45
3
14%
1
8%
46-60
1
5%
2
15%
61-75
6
29%
4
31%
76-90

Забито

85
51
41 В 1-м тайме 18
44 Во 2-м тайме 33
21 Забивали первыми 18
4 Не забивали 6
11
13%
7
14%
1-15
16
19%
2
4%
16-30
14
16%
9
18%
31-45
13
15%
6
12%
46-60
14
16%
12
24%
61-75
17
20%
15
29%
29%
76-90

Пропущено

35
49
16 В 1-м тайме 23
19 Во 2-м тайме 26
9 Пропускали первыми 12
22 Не пропускали 21
5
14%
6
12%
1-15
4
11%
3
6%
16-30
7
20%
14
29%
31-45
8
23%
5
10%
46-60
2
6%
7
14%
61-75
9
26%
14
29%
76-90

Результаты последних матчей

Аякс
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Гронинген - Аякс 2:3 Аякс - АЗ Алкмаар 0:0 Аякс - ПСВ 1:1 ПСВ - Аякс 3:0
Аякс - Эммен 3:1 Аякс - Фортуна Ситтард 4:0 Фейеноорд - Аякс 1:2 Гоу Эхед Иглс - Аякс 0:0 Аякс - Фейеноорд 2:3 Херенвен - Аякс 2:4 Аякс - НЕК Неймеген 1:0 Де Графсхап - Аякс 0:3 Витесс - Аякс 1:2 Унион Берлин - Аякс 3:1 Аякс - Спарта Роттердам 4:0 Аякс - Унион Берлин 0:0 Аякс - Валвейк 3:1 Твенте - Аякс 0:1 Камбюр - Аякс 0:5 Эксельсиор - Аякс 1:4
Утрехт
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Утрехт - Валвейк 2:0 Камбюр - Утрехт 0:3 Фейеноорд - Утрехт 3:1 Утрехт - Твенте 1:0
Гронинген - Утрехт 1:2 Утрехт - Волендам 0:0 Утрехт - Гоу Эхед Иглс 1:2 НЕК Неймеген - Утрехт 2:2 Утрехт - Фортуна Ситтард 1:2 Утрехт - Спакенбург 1:4 Спарта Роттердам - Утрехт 0:3 Утрехт - ПСВ 2:2 Витесс - Утрехт 2:0 АЗ Алкмаар - Утрехт 1:2 Утрехт - Херенвен 1:0 АЗ Алкмаар - Утрехт 5:5 Утрехт - Эксельсиор 1:0 Твенте - Утрехт 2:0 Гоу Эхед Иглс - Утрехт 2:2 Блау Гел 1938 - Утрехт 1:3

Результаты матчей

Аякс
Утрехт

Точный счет

3:1
3 раза 18%
4:0
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
7:1
1 раз 6%
1:0
4 раза 25%
0:0
3 раза 19%
1:2
3 раза 19%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
4 раза 24%
3
3 раза 18%
4
3 раза 18%
0
2 раза 12%
2
2 раза 12%
5
1 раз 6%
6
1 раз 6%
7
1 раз 6%
1
8 раз 50%
0
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%

Точный счет

1:4
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
2:4
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
2:2
3 раза 18%
0:3
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
5:5
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
4 раза 25%
4
4 раза 25%
3
3 раза 19%
0
2 раза 13%
2
2 раза 13%
5
1 раз 6%
2
6 раз 35%
1
4 раза 24%
0
2 раза 12%
3
2 раза 12%
4
2 раза 12%
5
1 раз 6%

Точный счет

1:1
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
4:0
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
2:3
3 раза 9%
2:4
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:4
2 раза 6%
6:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
7:1
1 раз 3%
1:2
5 раз 15%
1:0
4 раза 12%
2:2
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
0:3
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
5:5
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
8 раз 24%
4
7 раз 21%
3
6 раз 18%
0
4 раза 12%
2
4 раза 12%
5
2 раза 6%
6
1 раз 3%
7
1 раз 3%
1
12 раз 36%
2
9 раз 27%
0
6 раз 18%
3
3 раза 9%
4
2 раза 6%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Аякс
Утрехт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
2
0.5
Больше Меньше
12
4
11
6
1.5
4
12
9
8
2.5
1
15
6
11
3.5
3
14
4.5
2
15
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
2
0.5
Больше Меньше
15
2
10
6
1.5
11
6
8
8
2.5
5
12
5
11
3.5
3
14
1
15
4.5
1
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
29
4
0.5
Больше Меньше
27
6
21
12
1.5
15
18
17
16
2.5
6
27
11
22
3.5
3
30
4
29
4.5
1
32
2
31
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фейеноорд
 33 25 7 1 81 - 29 82
2.
ПСВ
 33 22 6 5 87 - 39 72
3.
Аякс
 33 20 9 4 85 - 35 69
4.
АЗ Алкмаар
 33 20 7 6 67 - 33 67
5.
Твенте
 33 17 10 6 63 - 26 61
6.
Спарта Роттердам
 33 16 8 9 55 - 37 56
7.
Утрехт
 33 14 9 10 52 - 48 51
8.
Херенвен
 33 11 10 12 42 - 50 43
9.
Валвейк
 33 11 8 14 50 - 60 41
10.
Гоу Эхед Иглс
 33 10 10 13 46 - 54 40
11.
НЕК Неймеген
 33 8 14 11 41 - 44 38
12.
Витесс
 33 9 10 14 44 - 50 37
13.
Фортуна Ситтард
 33 10 5 18 38 - 61 35
14.
Волендам
 33 9 6 18 39 - 69 33
15.
Эксельсиор
 33 9 5 19 30 - 68 32
16.
Эммен
 33 6 10 17 31 - 62 28
17.
Гронинген
 33 4 6 23 31 - 70 18
18.
Камбюр
 33 4 4 25 22 - 69 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 17 14 2 1 54 - 14 44
2.
Твенте
 16 12 4 0 43 - 10 40
3.
Фейеноорд
 16 12 4 0 37 - 9 40
4.
Аякс
 17 10 5 2 47 - 14 35
5.
АЗ Алкмаар
 16 9 5 2 35 - 18 32
6.
Спарта Роттердам
 17 10 2 5 32 - 18 32
7.
Валвейк
 17 9 3 5 34 - 26 30
8.
Гоу Эхед Иглс
 17 7 6 4 28 - 23 27
9.
Утрехт
 16 7 5 4 17 - 13 26
10.
Эксельсиор
 17 8 2 7 22 - 26 26
11.
Волендам
 16 8 1 7 26 - 30 25
12.
Витесс
 17 5 6 6 24 - 25 21
13.
НЕК Неймеген
 17 3 9 5 28 - 28 18
14.
Фортуна Ситтард
 16 5 3 8 20 - 27 18
15.
Эммен
 17 3 9 5 16 - 23 18
16.
Херенвен
 16 5 3 8 19 - 26 18
17.
Гронинген
 16 3 3 10 20 - 29 12
18.
Камбюр
 16 2 0 14 10 - 33 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фейеноорд
 17 13 3 1 44 - 20 42
2.
АЗ Алкмаар
 17 11 2 4 32 - 15 35
3.
Аякс
 16 10 4 2 38 - 21 34
4.
ПСВ
 16 8 4 4 33 - 25 28
5.
Утрехт
 17 7 4 6 35 - 35 25
6.
Херенвен
 17 6 7 4 23 - 24 25
7.
Спарта Роттердам
 16 6 6 4 23 - 19 24
8.
Твенте
 17 5 6 6 20 - 16 21
9.
НЕК Неймеген
 16 5 5 6 13 - 16 20
10.
Фортуна Ситтард
 17 5 2 10 18 - 34 17
11.
Витесс
 16 4 4 8 20 - 25 16
12.
Гоу Эхед Иглс
 16 3 4 9 18 - 31 13
13.
Валвейк
 16 2 5 9 16 - 34 11
14.
Эммен
 16 3 1 12 15 - 39 10
15.
Камбюр
 17 2 4 11 12 - 36 10
16.
Волендам
 17 1 5 11 13 - 39 8
17.
Гронинген
 17 1 3 13 11 - 41 6
18.
Эксельсиор
 16 1 3 12 8 - 42 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Утрехт Дувикас Анастасиос 18 (4)
ПСВ Симонс Хави 17 (8)
Херенвен Ван Хойдонк Сидней 16 (1)
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 15 (2)
ПСВ Де Йонг Люк 14 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Витесс Виттек Максимилиан 1 9
Твенте Проппер Робин 10
Аякс Альварес Эдсон 10
Гронинген Те Вирик Мик 1 7
НЕК Неймеген Таннан Уссама 1 7
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 97'
    Аякс заслуженно побеждает в отличном матче
  • Свисток
    97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 97'
    Сегодняшная посещаемость составляет 54627 болельщиков
  • 97'
    Контроль мяча: Аякс: 62%, Утрехт: 38%.
  • 97'
    Тоорнстра Йенс ослабляет давление, выбив мяч.
  • Угловой
    97'
    Тадич Душан из команды Аякс разыграл угловой с правого угла.
  • 97'
    Ruben Kluivert ослабляет давление, выбив мяч.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 95'
      Контроль мяча: Аякс: 68%, Утрехт: 32%.
    • 95'
      Рульи Херонимо из команды Аякс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 94'
      Утрехт контролирует мяч.
    • 93'
      Кудус Мохаммед сделал ключевой пас для гола!
    • 93'
      Mika Godts сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      93'
      Г О О О О Л - Классен Дэви правой ногой классно пробил с лета. Отличный удар!
    • 93'
      Mika Godts создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 93'
      Кудус Мохаммед создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 93'
      Аякс начинает контратаку
    • 93'
      Рульи Херонимо из команды Аякс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.