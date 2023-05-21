Тур: 33. Стадион: Йохан Кройф Арена. Зрители: 54627 Главный судья: Нихуйс Бас
0'
1:0
20' ГолБергвейн Стевен
1:1
49' ГолДувикас Анастасиос
2:1
68' ГолБробби Брайан
75' Желтая карточкаДувикас Анастасиос
3:1
90' ГолКлассен Дэви
90'+8
Ход матча
20'
1:0
49'
1:1
68'
2:1
90'
3:1
Статистика матча
-
3 Голы 1
-
11 Удары по воротам 2
-
9 Удары в створ 1
-
8 Угловые 1
-
1 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 4
-
659 Количество передач 302
-
62 Владение мячом, % 38
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.50 Тотал больше 3.5
-
15
Ренсх
Девайн
57
Хато
Йоррель
10
Тадич
Душан
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Ренсх ДевайнЗащитник
- Защитник
-
57 Хато ЙоррельЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Тадич ДушанПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Пасвер РемкоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Бас ЮриЗащитник
-
26 Регер ЮриЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
41 Вос СилваноПолузащитник
- Нападающий
-
39 Годс МикаНападающий
-
Главный тренер: Хейтинга Джонни
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Клейбер ШонЗащитник
- Защитник
-
24 Виргевер НикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Бут ТейлорПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
30 Маэда НаокиНападающий
-
Главный тренер: Michael Silberbauer
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Аякс
Утрехт
22 матча
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
18 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
63.6%
22.7%
13.7%
14 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
77.3%
9.1%
13.6%
17 побед 2 ничьи 0 побед
13 матчей
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед
Первый тайм
69.2%
30.8%
0 побед 9 ничьих 7 побед
Второй тайм
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 10 побед
35 матчей
51.4%
22.9%
25.7%
18 побед 8 ничьих 9 побед
Первый тайм
40%
40%
20%
14 побед 14 ничьих 7 побед
Второй тайм
48.6%
22.9%
28.5%
17 побед 8 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
42
24
Голов в среднем за матч
2.33
1.41
Среднее время на гол
38
63
Всего голов
17
21
Голов в среднем за матч
1
1.17
Среднее время на гол
90
77
Всего голов
59
45
Голов в среднем за матч
1.69
1.29
Тотал матчей
2.5
33
Больше 94%
Меньше 6%
2
29
Больше 83%
Меньше 17%
6
17
Больше 49%
Меньше 51%
18
10
Больше 29%
Меньше 71%
25
5
Больше 14%
Меньше 86%
30
3
Больше 9%
Меньше 91%
32
2
Больше 6%
Меньше 94%
33
2
Больше 6%
Меньше 94%
33
2
Больше 6%
Меньше 94%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
34
Среднее время на гол
53
70
Бомбардиры внутри турнира
Аякс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бробби Брайан
|13
|0.39
|Бергвейн Стевен
|12
|0.36
|Кудус Мохаммед
|11
|0.33
|Тадич Душан
|10 (4)
|0.3
|Бергёйс Стивен
|9 (1)
|0.27
|Классен Дэви
|8
|0.24
|Тейлор Кеннет
|8
|0.24
|Альварес Эдсон
|3
|0.09
|Ренсх Девайн
|3
|0.09
|Санчес Хорхе
|2
|0.06
|Тимбер Юрриен
|2
|0.06
|Лукка Лоренцо
|2
|0.06
|Угелумба Кэлвин
|1
|0.03
|Антони
|1
|0.03
|Консейсау Франсишку
|0
|0
|Блинд Дэйли
|0
|0
|Вейндал Оуэн
|0
|0
|Годс Мика
|0
|0
Утрехт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дувикас Анастасиос
|18 (3)
|0.55
|Дост Бас
|9
|0.27
|Ван де Стрек Сандер
|9
|0.27
|Бауссайд Отман
|3
|0.09
|Бут Тейлор
|2
|0.06
|Боздоган Джан
|1
|0.03
|Тоорнстра Йенс
|1
|0.03
|Клейбер Шон
|1
|0.03
|Силла Мусса
|1
|0.03
|Йенсен Виктор
|1
|0.03
|Виргевер Ник
|1
|0.03
|Лабьяд Закария
|1
|0.03
|Модибо Саньян
|1
|0.03
|Редан Дайшон
|1
|0.03
|Дескотт Антони
|1
|0.03
|Юнес Амин
|0
|0
|Ван дер Хорн Майк
|0
|0
|Брауэрс Люк
|0
|0
Карточки
Аякс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Альварес Эдсон
|10
|0
|Бергёйс Стивен
|4
|0
|Тейлор Кеннет
|4
|0
|Ренсх Девайн
|2
|1
|Тадич Душан
|3
|0
|Классен Дэви
|3
|0
|Санчес Хорхе
|3
|0
|Тимбер Юрриен
|3
|0
|Консейсау Франсишку
|3
|0
|Гриллич Флориан
|2
|0
|Вейндал Оуэн
|2
|0
|Блинд Дэйли
|1
|0
|Рульи Херонимо
|1
|0
|Кудус Мохаммед
|1
|0
|Бробби Брайан
|1
|0
|Лукка Лоренцо
|1
|0
|Хато Йоррель
|1
|0
Утрехт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тоорнстра Йенс
|7
|0
|Ван дер Марел Марк
|5
|0
|Брауэрс Люк
|5
|0
|Бут Тейлор
|5
|0
|Ван де Стрек Сандер
|4
|0
|Клейбер Шон
|4
|0
|Ван дер Хорн Майк
|3
|0
|Бауссайд Отман
|3
|0
|Модибо Саньян
|3
|0
|Боздоган Джан
|3
|0
|Дост Бас
|2
|0
|Клюйверт Рубен
|2
|0
|Виргевер Ник
|1
|0
|Лабьяд Закария
|1
|0
|Дувикас Анастасиос
|1
|0
|Редан Дайшон
|1
|0
|Ван дер Кюст Джевенсио
|1
|0
Результаты матчей
Аякс
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
59% (10)
29% (5)
12% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
35% (6)
12% (2)
Утрехт
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
19% (3)
63% (10)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
5
5
Волевые поражения
7
15
Аякс
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
25% (4)
25% (4)
50% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)
Утрехт
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
12% (2)
41% (7)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
5
8
Волевые поражения
37
14
Аякс
50%
50%
12 побед 12 поражений
Первый тайм
42% (14)
27% (9)
30% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (12)
36% (12)
27% (9)
Утрехт
45.8%
54.2%
11 побед 13 поражений
Первый тайм
24% (8)
48% (16)
27% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (11)
27% (9)
39% (13)
Сухие победы
6
5
Сухие поражения
3
7
Волевые победы
10
13
Волевые поражения
44
29
Голы по времени матча
Забито
47
34
21 В 1-м тайме 13
26 Во 2-м тайме 21
11 Забивали первыми 8
18 Не забивали 18
6
13%
4
12%
1-15
8
17%
2
6%
16-30
7
15%
7
21%
31-45
8
17%
2
6%
46-60
7
15%
9
26%
61-75
11
23%
10
29%
29%
76-90
Пропущено
14
36
5 В 1-м тайме 17
9 Во 2-м тайме 19
4 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 13
2
14%
5
14%
1-15
3
21%
3
8%
16-30
0
0%
9
25%
31-45
5
36%
4
11%
46-60
1
7%
5
14%
61-75
3
21%
10
28%
76-90
Забито
38
17
20 В 1-м тайме 5
18 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 10
19 Не забивали 21
5
13%
3
18%
1-15
8
21%
0
0%
16-30
7
18%
2
12%
31-45
5
13%
4
24%
46-60
7
18%
3
18%
61-75
6
16%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
21
13
11 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 8
3
14%
1
8%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
7
33%
5
38%
31-45
3
14%
1
8%
46-60
1
5%
2
15%
61-75
6
29%
4
31%
76-90
Забито
85
51
41 В 1-м тайме 18
44 Во 2-м тайме 33
21 Забивали первыми 18
4 Не забивали 6
11
13%
7
14%
1-15
16
19%
2
4%
16-30
14
16%
9
18%
31-45
13
15%
6
12%
46-60
14
16%
12
24%
61-75
17
20%
15
29%
29%
76-90
Пропущено
35
49
16 В 1-м тайме 23
19 Во 2-м тайме 26
9 Пропускали первыми 12
22 Не пропускали 21
5
14%
6
12%
1-15
4
11%
3
6%
16-30
7
20%
14
29%
31-45
8
23%
5
10%
46-60
2
6%
7
14%
61-75
9
26%
14
29%
76-90
Результаты последних матчей
Аякс
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Гронинген - Аякс 2:3 Аякс - АЗ Алкмаар 0:0 Аякс - ПСВ 1:1 ПСВ - Аякс 3:0
Аякс - Эммен 3:1 Аякс - Фортуна Ситтард 4:0 Фейеноорд - Аякс 1:2 Гоу Эхед Иглс - Аякс 0:0 Аякс - Фейеноорд 2:3 Херенвен - Аякс 2:4 Аякс - НЕК Неймеген 1:0 Де Графсхап - Аякс 0:3 Витесс - Аякс 1:2 Унион Берлин - Аякс 3:1 Аякс - Спарта Роттердам 4:0 Аякс - Унион Берлин 0:0 Аякс - Валвейк 3:1 Твенте - Аякс 0:1 Камбюр - Аякс 0:5 Эксельсиор - Аякс 1:4
Утрехт
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Утрехт - Валвейк 2:0 Камбюр - Утрехт 0:3 Фейеноорд - Утрехт 3:1 Утрехт - Твенте 1:0
Гронинген - Утрехт 1:2 Утрехт - Волендам 0:0 Утрехт - Гоу Эхед Иглс 1:2 НЕК Неймеген - Утрехт 2:2 Утрехт - Фортуна Ситтард 1:2 Утрехт - Спакенбург 1:4 Спарта Роттердам - Утрехт 0:3 Утрехт - ПСВ 2:2 Витесс - Утрехт 2:0 АЗ Алкмаар - Утрехт 1:2 Утрехт - Херенвен 1:0 АЗ Алкмаар - Утрехт 5:5 Утрехт - Эксельсиор 1:0 Твенте - Утрехт 2:0 Гоу Эхед Иглс - Утрехт 2:2 Блау Гел 1938 - Утрехт 1:3
Результаты матчей
Аякс
Утрехт
Точный счет
3:1
3 раза 18%
4:0
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
7:1
1 раз 6%
1:0
4 раза 25%
0:0
3 раза 19%
1:2
3 раза 19%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
4 раза 24%
3
3 раза 18%
4
3 раза 18%
0
2 раза 12%
2
2 раза 12%
5
1 раз 6%
6
1 раз 6%
7
1 раз 6%
1
8 раз 50%
0
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
Точный счет
1:4
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
2:4
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
2:2
3 раза 18%
0:3
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
5:5
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
4 раза 25%
4
4 раза 25%
3
3 раза 19%
0
2 раза 13%
2
2 раза 13%
5
1 раз 6%
2
6 раз 35%
1
4 раза 24%
0
2 раза 12%
3
2 раза 12%
4
2 раза 12%
5
1 раз 6%
Точный счет
1:1
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
4:0
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
2:3
3 раза 9%
2:4
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:4
2 раза 6%
6:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
7:1
1 раз 3%
1:2
5 раз 15%
1:0
4 раза 12%
2:2
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
0:3
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
5:5
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
8 раз 24%
4
7 раз 21%
3
6 раз 18%
0
4 раза 12%
2
4 раза 12%
5
2 раза 6%
6
1 раз 3%
7
1 раз 3%
1
12 раз 36%
2
9 раз 27%
0
6 раз 18%
3
3 раза 9%
4
2 раза 6%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Аякс
Утрехт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
152
Больше Меньше
124
116
412
98
115
611
314
215
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
142
Больше Меньше
152
106
116
88
512
511
314
115
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
294
Больше Меньше
276
2112
1518
1716
627
1122
330
429
132
231
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|Утрехт
|Дувикас Анастасиос
|18 (4)
|ПСВ
|Симонс Хави
|17 (8)
|Херенвен
|Ван Хойдонк Сидней
|16 (1)
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|15 (2)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|14 (3)
|Витесс
|Виттек Максимилиан
|1 9
|Твенте
|Проппер Робин
|10
|Аякс
|Альварес Эдсон
|10
|Гронинген
|Те Вирик Мик
|1 7
|НЕК Неймеген
|Таннан Уссама
|1 7