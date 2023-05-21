Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Mika Godts создает голевую возможность для своего партнера по команде.

92' Утрехт совершает вбрасывание на своей половине поля

92' Утрехт совершает вбрасывание на половине поля противника

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

90' Утрехт совершает вбрасывание на половине поля противника

90' Матч возобновлен

90' Ох, нехорошо это выглядит. Бергвейн Стевен получил травму и медбригада забирает его с поля.

89' Бергвейн Стевен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

89' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

89' Классен Дэви выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

88' Дувикас Анастасиос создает голевую возможность для своего партнера по команде.

88' Тадич Душан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

88' Mika Godts создает голевую возможность для своего партнера по команде.

86' Утрехт совершает вбрасывание на половине поля противника

86' Дувикас Анастасиос создает голевую возможность для своего партнера по команде.

85' Команды играют дружелюбно, и судья почти незаметен.

83' Удар от ворот произведет Аякс

83' Тактическая замена. Бробби Брайан уходит с поля и его заменяет Mika Godts

82' Ruben Kluivert ослабляет давление, выбив мяч.

82' Рульи Херонимо взял и забрал мяч на выходе

80' Тер Авест Хидде выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

80' Утрехт совершает вбрасывание на своей половине поля

79' Тактическая замена. Ван дер Хорн Майк уходит с поля и его заменяет Ruben Kluivert

76' Матч возобновлен

76' Ох, нехорошо это выглядит. Ван дер Хорн Майк получил травму и медбригада забирает его с поля.

76' Ох, нехорошо это выглядит. Бробби Брайан получил травму и медбригада забирает его с поля.

76' Ван дер Хорн Майк на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

76' Бробби Брайан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

75' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

75' Дувикас Анастасиос - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

75' Тейлор Кеннет выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

74' Боздоган Джан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

74' Аякс совершает вбрасывание на своей половине поля

74' Тоорнстра Йенс из команды Утрехт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

73' Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника

73' Аякс совершает вбрасывание на своей половине поля

72' Тимбер Юрриен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

72' Тоорнстра Йенс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

71' Утрехт совершает вбрасывание на своей половине поля

68' Г О О О О Л - Бробби Брайан первый реагирует на отскок и посылает его в ворота левой ногой!

68' Кудус Мохаммед создает голевую возможность для своего партнера по команде.

68' Кудус Мохаммед нанес удар головой, но Василиос Баркас спокойно отбил мяч.

68' Матч возобновится спорным мячом

68' Хато Йоррель из команды Аякс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

67' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

67' Оооо... вот это был удар! Кудус Мохаммед должен был забить с этой позиции.

67' Хорошую попытку сделал Кудус Мохаммед . Удар в створ, но вратарь начеку

67' Альварес Эдсон из команды Аякс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

67' Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника

66' Тейлор Кеннет выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

66' Аякс совершает вбрасывание на своей половине поля

66' Матч возобновлен

65' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

64' Утрехт совершает вбрасывание на половине поля противника

63' Тадич Душан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

62' Бергвейн Стевен создает голевую возможность для своего партнера по команде.

61' Тейлор Кеннет выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

61' Бауссайд Отман выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

59' Утрехт совершает вбрасывание на своей половине поля

59' Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника

59' Тадич Душан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

59' Бергвейн Стевен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

57' Аякс совершает вбрасывание на своей половине поля

57' Хорошую попытку сделал Бергвейн Стевен . Удар в створ, но вратарь начеку

57' Бробби Брайан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

57' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

56' Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника

56' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

56' Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника

55' Девайн Ренш ослабляет давление, выбив мяч.

55' Хорошую попытку сделал Кудус Мохаммед . Удар в створ, но вратарь начеку

54' Тадич Душан из команды Аякс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

53' Удар от ворот произведет Утрехт

53' Кудус Мохаммед оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

52' Удар от ворот произведет Утрехт

51' Тейлор Кеннет выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Утрехт совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Г О О О О Л - Дувикас Анастасиос забивает с левой ноги!

49' Бут Тейлор из команды Утрехт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

49' Тоорнстра Йенс создает голевую возможность для своего партнера по команде.

49' Команда Утрехт забила мяч, хотя лучше играли соперники

49' Тимбер Юрриен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Девайн Ренш нанес удар, но тот был заблокирован.

46' Кудус Мохаммед выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Бут Тейлор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.