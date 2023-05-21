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  4. Эредивизие 2022-2023

Нидерланды: Эредивизие
2022-2023

Тур: 33. Стадион: . Главный судья: Маккили Дэнни
Гоу Эхед Иглс
3:0
Конец матча
Волендам
0'
0:0
2' Не забитый пенальти
Виллюмссон Виллюм
37' Желтая карточка
Эйтинг Карел
1:0
45' Гол
Лидберг Исак
2:0
51' Гол
Эдвардсен Оливер
3:0
65' Гол
Dario Serra
70' Желтая карточка
Lequincio Zeefuik
90'+5

Ход матча

2'
Виллюмссон Виллюм
0:0
37'
 
Эйтинг Карел
45'
Лидберг Исак
1:0
51'
Эдвардсен Оливер
(Виллюмссон Виллюм)
2:0
57'
 
Walid Ould Chikh
Achraf Douiri
58'
 
Ван Мигем Дарил
Флинт Джош
58'
 
Lequincio Zeefuik
Верман Хенк
63'
Dario Serra
Эдвардсен Оливер
 
65'
Dario Serra
3:0
70'
 
Lequincio Zeefuik
75'
Со Силла
Лидберг Исак
 
75'
Льянсана Энрик
Xander Blomme
 
75'
 
Мюрен Роберт
Ористанио Гаэтано
84'
 
Джонсон Дариус
Твигт Калвин
85'
Авентисян Авентис
Кюйперс Бас
 
85'
Pim Saathof
Идзес Джей
 

Статистика матча

  • 3 Голы 0
  • 7 Удары по воротам 11
  • 6 Удары в створ 3
  • 8 Угловые 3
  • 0 Офсайды 2
  • 8 Нарушения правил 10
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 480 Количество передач 276
  • 63 Владение мячом, % 37

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Де
Ланге
Жеффри
2
Дейл
Матс
25
Амофа
Джамал
6
Идзес
Джей
5
Кюйперс
Бас
20
Xander
Blomme
10
Ромменс
Филипп
11
Адеканье
Бобби
18
Виллюмссон
Виллюм
23
Эдвардсен
Оливер
9
Лидберг
Исак
1
Филип
Станкович
31
Мбуямба
Ксавьер
4
Мирани
Деймон
28
Флинт
Джош
24
Achraf
Douiri
8
Эйтинг
Карел
17
Твигт
Калвин
5
Мёркин
Дерри
10
Ористанио
Гаэтано
9
Верман
Хенк
19
Антонуччи
Франческо
Гоу Эхед Иглс
4-2-3-1
Волендам
3-4-3

История личных встреч

Гоу Эхед Иглс
Волендам

12 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

83.3%
25%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
16.7%
8.3%
9 побед 2 ничьи 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 6 побед

22 матча

45.5%
22.7%
31.8%
10 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

45.5%
36.4%
18.1%
10 побед 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

40.9%
31.8%
27.3%
9 побед 7 ничьих 6 побед

История матчей

Э
2:3
ПД
1:3
ПД
0:0
ПД
2:2
ПД
3:0
ПД
0:1
ПД
3:0
ПД
4:3
ПД
1:1
ПД
3:2
ПД
1:0
Э
1:0
Э
3:0
ПД
3:1
ПД
4:3
ПД
5:0
ПД
2:2
ПД
4:3
ПД
2:1
ВД(GD
0:0
ВД(GD
2:6
ВД(GD
1:2

Голы

Всего голов

27
21

Голов в среднем за матч

2.45
1.91

Среднее время на гол

36
47

Всего голов

20
12

Голов в среднем за матч

1.82
1.09

Среднее время на гол

49
82

Всего голов

47
33

Голов в среднем за матч

2.14
1.5

Тотал матчей

2.5
20
Больше 91%
Меньше 9%
2
17
Больше 77%
Меньше 23%
5
16
Больше 73%
Меньше 27%
6
11
Больше 50%
Меньше 50%
11
7
Больше 32%
Меньше 68%
15
4
Больше 18%
Меньше 82%
18
4
Больше 18%
Меньше 82%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
21

Среднее время на гол

42
60

Бомбардиры внутри турнира

Гоу Эхед Иглс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Виллюмссон Виллюм 8 (2) 0.24
Лидберг Исак 7 0.21
Эдвардсен Оливер 7 0.21
Адеканье Бобби 6 0.18
Штоккерс Финн 3 0.09
Кюйперс Бас 3 0.09
Ромменс Филипп 3 0.09
Дейл Матс 2 0.06
Фонтан Хосе 1 0.03
Со Силла 1 0.03
Линторст Эверт 1 0.03
Идзес Джей 1 0.03
Xander Blomme 1 0.03
Dario Serra 1 0.03
Фернандес Рашаан 0 0
Льянсана Энрик 0 0
Амофа Джамал 0 0
Волендам
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван Мигем Дарил 7 0.21
Мбуямба Ксавьер 5 0.15
Мюрен Роберт 5 0.15
Верман Хенк 4 0.12
Эйтинг Карел 3 0.09
Мирани Деймон 3 0.09
Бенамар Бенаисса 2 0.06
Улд-Ших Биляль 2 0.06
Lequincio Zeefuik 2 0.06
Ористанио Гаэтано 1 0.03
Твигт Калвин 1 0.03
Антонуччи Франческо 1 0.03
Да Сильва Флоран 1 0.03
Walid Ould Chikh 1 0.03
Буур Оскар 1 0.03
Мёркин Дерри 0 0
Эль-Кадири Ибрахим 0 0
Флинт Джош 0 0

Карточки

Гоу Эхед Иглс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Адеканье Бобби 8 0
Амофа Джамал 7 0
Фонтан Хосе 4 0
Идзес Джей 4 0
Льянсана Энрик 3 0
Эдвардсен Оливер 3 0
Дейл Матс 1 1
Фернандес Рашаан 1 1
Теки Тесфальдет 2 0
Лидберг Исак 2 0
Ромменс Филипп 2 0
Линторст Эверт 2 0
Наубер Геррит 1 0
Штоккерс Финн 1 0
Кюйперс Бас 1 0
Де Ланге Жеффри 1 0
Виллюмссон Виллюм 1 0
Со Силла 1 0
Баккер Юстин 1 0
Волендам
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Плат Брайан 6 0
Ористанио Гаэтано 4 1
Бенамар Бенаисса 5 0
Мбуямба Ксавьер 3 1
Эйтинг Карел 4 0
Улд-Ших Биляль 2 1
Ван Мигем Дарил 3 0
Антонуччи Франческо 3 0
Филип Станкович 2 0
Мёркин Дерри 2 0
Флинт Джош 2 0
Lequincio Zeefuik 2 0
Achraf Douiri 2 0
Мюрен Роберт 1 0
Верман Хенк 1 0
Walid Ould Chikh 1 0

Результаты матчей

Гоу Эхед Иглс
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
47% (8)
29% (5)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
53% (9)
24% (4)
Волендам
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

12
13
Гоу Эхед Иглс
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (8)
38% (6)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
25% (4)
25% (4)
Волендам
8.3%
91.7%
1 победа 11 поражений
Первый тайм
18% (3)
24% (4)
59% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
35% (6)
47% (8)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

20
23

Волевые поражения

14
19
Гоу Эхед Иглс
69.6%
30.4%
16 побед 7 поражений
Первый тайм
48% (16)
33% (11)
18% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (12)
39% (13)
24% (8)
Волендам
29.6%
70.4%
8 побед 19 поражений
Первый тайм
24% (8)
33% (11)
42% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (7)
33% (11)
45% (15)

Сухие победы

10
3

Сухие поражения

2
9

Волевые победы

23
23

Волевые поражения

26
32

Голы по времени матча

Забито

28
16
17 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 6
19 Не забивали 22
7
25%
3
19%
1-15
5
18%
3
19%
16-30
5
18%
2
13%
31-45
3
11%
4
25%
46-60
2
7%
4
25%
61-75
6
21%
0
0%
76-90

Пропущено

23
36
11 В 1-м тайме 18
12 Во 2-м тайме 18
7 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 15
5
22%
5
14%
1-15
2
9%
5
14%
16-30
4
17%
8
22%
31-45
5
22%
6
17%
46-60
1
4%
6
17%
61-75
6
26%
6
17%
76-90

Забито

19
27
10 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 19
4 Забивали первыми 8
21 Не забивали 19
3
16%
2
7%
1-15
3
16%
1
4%
16-30
4
21%
5
19%
31-45
2
11%
4
15%
46-60
2
11%
6
22%
61-75
5
26%
9
33%
76-90

Пропущено

30
29
14 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 17
12 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 12
5
17%
2
7%
1-15
3
10%
6
21%
16-30
6
20%
4
14%
31-45
4
13%
2
7%
46-60
6
20%
5
17%
61-75
6
20%
10
34%
76-90

Забито

47
43
27 В 1-м тайме 16
20 Во 2-м тайме 27
12 Забивали первыми 14
7 Не забивали 8
10
21%
5
12%
1-15
8
17%
4
9%
16-30
9
19%
7
16%
31-45
5
11%
8
19%
46-60
4
9%
10
23%
61-75
11
23%
9
21%
76-90

Пропущено

53
65
25 В 1-м тайме 30
28 Во 2-м тайме 35
19 Пропускали первыми 18
24 Не пропускали 27
10
19%
7
11%
1-15
5
9%
11
17%
16-30
10
19%
12
18%
31-45
9
17%
8
12%
46-60
7
13%
11
17%
61-75
12
23%
16
25%
76-90

Результаты последних матчей

Гоу Эхед Иглс
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Фейеноорд - Гоу Эхед Иглс 3:0 Гоу Эхед Иглс - Гронинген 1:1 Гоу Эхед Иглс - Фортуна Ситтард 2:0 Гоу Эхед Иглс - Валвейк 3:2
Эксельсиор - Гоу Эхед Иглс 2:1 Витесс - Гоу Эхед Иглс 2:0 Гоу Эхед Иглс - Аякс 0:0 Утрехт - Гоу Эхед Иглс 1:2 Камбюр - Гоу Эхед Иглс 4:1 Эммен - Гоу Эхед Иглс 2:2 Гоу Эхед Иглс - Твенте 2:0 Спарта Роттердам - Гоу Эхед Иглс 2:1 АДО Ден Хааг - Гоу Эхед Иглс 1:0 Гоу Эхед Иглс - НЕК Неймеген 1:0 Валвейк - Гоу Эхед Иглс 3:1 ПСВ - Гоу Эхед Иглс 2:0 Гоу Эхед Иглс - АЗ Алкмаар 1:4 Гоу Эхед Иглс - Утрехт 2:2 Хераклес - Гоу Эхед Иглс 0:1 Фортуна Ситтард - Гоу Эхед Иглс 0:2
Волендам
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Волендам - Спарта Роттердам 2:1 Валвейк - Волендам 4:1 Волендам - Камбюр 2:0 Волендам - ПСВ 2:3
Херенвен - Волендам 2:1 Утрехт - Волендам 0:0 Волендам - Фортуна Ситтард 2:1 Фейеноорд - Волендам 2:1 Волендам - Эммен 3:1 НЕК Неймеген - Волендам 3:0 Волендам - Витесс 2:0 Твенте - Волендам 3:0 Волендам - АЗ Алкмаар 1:1 Волендам - Гронинген 3:2 Аякс - Волендам 1:1 Эксельсиор - Волендам 2:0 Волендам - Валвейк 2:1 Херенвен - Волендам 2:0 Камбюр - Волендам 0:3 Волендам - НАК Бреда 4:1

Результаты матчей

Гоу Эхед Иглс
Волендам

Точный счет

2:0
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
2:1
3 раза 19%
2:0
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

2
6 раз 35%
1
4 раза 24%
3
4 раза 24%
0
3 раза 18%
2
8 раз 50%
1
4 раза 25%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%

Точный счет

2:0
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:1
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
3:0
3 раза 18%
2:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
7:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
1
8 раз 47%
0
7 раз 41%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%

Точный счет

2:0
6 раз 18%
1:1
4 раза 12%
2:2
3 раза 9%
3:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
0:0
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:4
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
2:1
6 раз 18%
1:1
4 раза 12%
2:0
4 раза 12%
3:0
3 раза 9%
2:3
2 раза 6%
4:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
7:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
10 раз 30%
2
9 раз 27%
0
8 раз 24%
3
6 раз 18%
1
12 раз 36%
0
9 раз 27%
2
9 раз 27%
3
3 раза 9%

Тоталы голов в матче

Гоу Эхед Иглс
Волендам

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
3
0.5
Больше Меньше
14
2
10
7
1.5
10
6
4
13
2.5
2
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
0.5
Больше Меньше
10
7
5
11
1.5
2
15
2
14
2.5
1
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
8
0.5
Больше Меньше
24
9
15
18
1.5
12
21
6
27
2.5
3
30
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фейеноорд
 33 25 7 1 81 - 29 82
2.
ПСВ
 33 22 6 5 87 - 39 72
3.
Аякс
 33 20 9 4 85 - 35 69
4.
АЗ Алкмаар
 33 20 7 6 67 - 33 67
5.
Твенте
 33 17 10 6 63 - 26 61
6.
Спарта Роттердам
 33 16 8 9 55 - 37 56
7.
Утрехт
 33 14 9 10 52 - 48 51
8.
Херенвен
 33 11 10 12 42 - 50 43
9.
Валвейк
 33 11 8 14 50 - 60 41
10.
Гоу Эхед Иглс
 33 10 10 13 46 - 54 40
11.
НЕК Неймеген
 33 8 14 11 41 - 44 38
12.
Витесс
 33 9 10 14 44 - 50 37
13.
Фортуна Ситтард
 33 10 5 18 38 - 61 35
14.
Волендам
 33 9 6 18 39 - 69 33
15.
Эксельсиор
 33 9 5 19 30 - 68 32
16.
Эммен
 33 6 10 17 31 - 62 28
17.
Гронинген
 33 4 6 23 31 - 70 18
18.
Камбюр
 33 4 4 25 22 - 69 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 17 14 2 1 54 - 14 44
2.
Твенте
 16 12 4 0 43 - 10 40
3.
Фейеноорд
 16 12 4 0 37 - 9 40
4.
Аякс
 17 10 5 2 47 - 14 35
5.
АЗ Алкмаар
 16 9 5 2 35 - 18 32
6.
Спарта Роттердам
 17 10 2 5 32 - 18 32
7.
Валвейк
 17 9 3 5 34 - 26 30
8.
Гоу Эхед Иглс
 17 7 6 4 28 - 23 27
9.
Утрехт
 16 7 5 4 17 - 13 26
10.
Эксельсиор
 17 8 2 7 22 - 26 26
11.
Волендам
 16 8 1 7 26 - 30 25
12.
Витесс
 17 5 6 6 24 - 25 21
13.
НЕК Неймеген
 17 3 9 5 28 - 28 18
14.
Фортуна Ситтард
 16 5 3 8 20 - 27 18
15.
Эммен
 17 3 9 5 16 - 23 18
16.
Херенвен
 16 5 3 8 19 - 26 18
17.
Гронинген
 16 3 3 10 20 - 29 12
18.
Камбюр
 16 2 0 14 10 - 33 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фейеноорд
 17 13 3 1 44 - 20 42
2.
АЗ Алкмаар
 17 11 2 4 32 - 15 35
3.
Аякс
 16 10 4 2 38 - 21 34
4.
ПСВ
 16 8 4 4 33 - 25 28
5.
Утрехт
 17 7 4 6 35 - 35 25
6.
Херенвен
 17 6 7 4 23 - 24 25
7.
Спарта Роттердам
 16 6 6 4 23 - 19 24
8.
Твенте
 17 5 6 6 20 - 16 21
9.
НЕК Неймеген
 16 5 5 6 13 - 16 20
10.
Фортуна Ситтард
 17 5 2 10 18 - 34 17
11.
Витесс
 16 4 4 8 20 - 25 16
12.
Гоу Эхед Иглс
 16 3 4 9 18 - 31 13
13.
Валвейк
 16 2 5 9 16 - 34 11
14.
Эммен
 16 3 1 12 15 - 39 10
15.
Камбюр
 17 2 4 11 12 - 36 10
16.
Волендам
 17 1 5 11 13 - 39 8
17.
Гронинген
 17 1 3 13 11 - 41 6
18.
Эксельсиор
 16 1 3 12 8 - 42 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Утрехт Дувикас Анастасиос 18 (4)
ПСВ Симонс Хави 17 (8)
Херенвен Ван Хойдонк Сидней 16 (1)
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 15 (2)
ПСВ Де Йонг Люк 14 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Витесс Виттек Максимилиан 1 9
Твенте Проппер Робин 10
Аякс Альварес Эдсон 10
Гронинген Те Вирик Мик 1 7
НЕК Неймеген Таннан Уссама 1 7
Весь список
  • Второй тайм
  • 94'
    Aventis Aventisian из команды Гоу Эхед Иглс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 94'
    Гоу Эхед Иглс заслуженно побеждает в отличном матче
  • Свисток
    94'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 94'
    Контроль мяча: Гоу Эхед Иглс: 63%, Волендам: 37%.
  • 94'
    Мюрен Роберт оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • Угловой
    94'
    Эйтинг Карел из команды Волендам подал угловой справа.
  • 93'
    Волендам совершает вбрасывание на половине поля противника
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