Тур: 33. Стадион: Де Аделарсхорст. Главный судья: Маккили Дэнни
3:0
Конец матча
0'
0:0
2' Не забитый пенальтиВиллюмссон Виллюм
37' Желтая карточкаЭйтинг Карел
1:0
45' ГолЛидберг Исак
2:0
51' ГолЭдвардсен Оливер
3:0
65' ГолDario Serra
70' Желтая карточкаLequincio Zeefuik
90'+5
Ход матча
2'
37'
45'
1:0
51'
65'
3:0
75'
Статистика матча
-
3 Голы 0
-
7 Удары по воротам 11
-
6 Удары в створ 3
-
8 Угловые 3
-
0 Офсайды 2
-
8 Нарушения правил 10
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
480 Количество передач 276
-
63 Владение мячом, % 37
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
25
Амофа
Джамал
28
Флинт
Джош
17
Твигт
Калвин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Амофа ДжамалЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Плогман ЛукаВратарь
-
22 Малдер ЭрвинВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Со СиллаНападающий
-
17 Dario Serra
-
28 Pim Saathof
-
30 Jorn Smits
-
Главный тренер: Хаке Рене
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Флинт ДжошЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Твигт КалвинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Лауэрс БарриВратарь
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Мюрен РобертНападающий
- Нападающий
-
-
16 Imran Nazih
-
-
-
-
Главный тренер: Wim Jonk
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Гоу Эхед Иглс
Волендам
12 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
83.3%
25%
10 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
16.7%
8.3%
9 побед 2 ничьи 0 побед
10 матчей
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 6 побед
22 матча
45.5%
22.7%
31.8%
10 побед 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
45.5%
36.4%
18.1%
10 побед 8 ничьих 4 победы
Второй тайм
40.9%
31.8%
27.3%
9 побед 7 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
27
21
Голов в среднем за матч
2.45
1.91
Среднее время на гол
36
47
Всего голов
20
12
Голов в среднем за матч
1.82
1.09
Среднее время на гол
49
82
Всего голов
47
33
Голов в среднем за матч
2.14
1.5
Тотал матчей
2.5
20
Больше 91%
Меньше 9%
2
17
Больше 77%
Меньше 23%
5
16
Больше 73%
Меньше 27%
6
11
Больше 50%
Меньше 50%
11
7
Больше 32%
Меньше 68%
15
4
Больше 18%
Меньше 82%
18
4
Больше 18%
Меньше 82%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
Среднее время на гол
42
60
Бомбардиры внутри турнира
Гоу Эхед Иглс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Виллюмссон Виллюм
|8 (2)
|0.24
|Лидберг Исак
|7
|0.21
|Эдвардсен Оливер
|7
|0.21
|Адеканье Бобби
|6
|0.18
|Штоккерс Финн
|3
|0.09
|Кюйперс Бас
|3
|0.09
|Ромменс Филипп
|3
|0.09
|Дейл Матс
|2
|0.06
|Фонтан Хосе
|1
|0.03
|Со Силла
|1
|0.03
|Линторст Эверт
|1
|0.03
|Идзес Джей
|1
|0.03
|Xander Blomme
|1
|0.03
|Dario Serra
|1
|0.03
|Фернандес Рашаан
|0
|0
|Льянсана Энрик
|0
|0
|Амофа Джамал
|0
|0
Волендам
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ван Мигем Дарил
|7
|0.21
|Мбуямба Ксавьер
|5
|0.15
|Мюрен Роберт
|5
|0.15
|Верман Хенк
|4
|0.12
|Эйтинг Карел
|3
|0.09
|Мирани Деймон
|3
|0.09
|Бенамар Бенаисса
|2
|0.06
|Улд-Ших Биляль
|2
|0.06
|Lequincio Zeefuik
|2
|0.06
|Ористанио Гаэтано
|1
|0.03
|Твигт Калвин
|1
|0.03
|Антонуччи Франческо
|1
|0.03
|Да Сильва Флоран
|1
|0.03
|Walid Ould Chikh
|1
|0.03
|Буур Оскар
|1
|0.03
|Мёркин Дерри
|0
|0
|Эль-Кадири Ибрахим
|0
|0
|Флинт Джош
|0
|0
Карточки
Гоу Эхед Иглс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Адеканье Бобби
|8
|0
|Амофа Джамал
|7
|0
|Фонтан Хосе
|4
|0
|Идзес Джей
|4
|0
|Льянсана Энрик
|3
|0
|Эдвардсен Оливер
|3
|0
|Дейл Матс
|1
|1
|Фернандес Рашаан
|1
|1
|Теки Тесфальдет
|2
|0
|Лидберг Исак
|2
|0
|Ромменс Филипп
|2
|0
|Линторст Эверт
|2
|0
|Наубер Геррит
|1
|0
|Штоккерс Финн
|1
|0
|Кюйперс Бас
|1
|0
|Де Ланге Жеффри
|1
|0
|Виллюмссон Виллюм
|1
|0
|Со Силла
|1
|0
|Баккер Юстин
|1
|0
Волендам
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Плат Брайан
|6
|0
|Ористанио Гаэтано
|4
|1
|Бенамар Бенаисса
|5
|0
|Мбуямба Ксавьер
|3
|1
|Эйтинг Карел
|4
|0
|Улд-Ших Биляль
|2
|1
|Ван Мигем Дарил
|3
|0
|Антонуччи Франческо
|3
|0
|Филип Станкович
|2
|0
|Мёркин Дерри
|2
|0
|Флинт Джош
|2
|0
|Lequincio Zeefuik
|2
|0
|Achraf Douiri
|2
|0
|Мюрен Роберт
|1
|0
|Верман Хенк
|1
|0
|Walid Ould Chikh
|1
|0
Результаты матчей
Гоу Эхед Иглс
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
47% (8)
29% (5)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
53% (9)
24% (4)
Волендам
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
12
13
Гоу Эхед Иглс
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (8)
38% (6)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
25% (4)
25% (4)
Волендам
8.3%
91.7%
1 победа 11 поражений
Первый тайм
18% (3)
24% (4)
59% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
35% (6)
47% (8)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
20
23
Волевые поражения
14
19
Гоу Эхед Иглс
69.6%
30.4%
16 побед 7 поражений
Первый тайм
48% (16)
33% (11)
18% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (12)
39% (13)
24% (8)
Волендам
29.6%
70.4%
8 побед 19 поражений
Первый тайм
24% (8)
33% (11)
42% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (7)
33% (11)
45% (15)
Сухие победы
10
3
Сухие поражения
2
9
Волевые победы
23
23
Волевые поражения
26
32
Голы по времени матча
Забито
28
16
17 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 6
19 Не забивали 22
7
25%
3
19%
1-15
5
18%
3
19%
16-30
5
18%
2
13%
31-45
3
11%
4
25%
46-60
2
7%
4
25%
61-75
6
21%
0
0%
76-90
Пропущено
23
36
11 В 1-м тайме 18
12 Во 2-м тайме 18
7 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 15
5
22%
5
14%
1-15
2
9%
5
14%
16-30
4
17%
8
22%
31-45
5
22%
6
17%
46-60
1
4%
6
17%
61-75
6
26%
6
17%
76-90
Забито
19
27
10 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 19
4 Забивали первыми 8
21 Не забивали 19
3
16%
2
7%
1-15
3
16%
1
4%
16-30
4
21%
5
19%
31-45
2
11%
4
15%
46-60
2
11%
6
22%
61-75
5
26%
9
33%
76-90
Пропущено
30
29
14 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 17
12 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 12
5
17%
2
7%
1-15
3
10%
6
21%
16-30
6
20%
4
14%
31-45
4
13%
2
7%
46-60
6
20%
5
17%
61-75
6
20%
10
34%
76-90
Забито
47
43
27 В 1-м тайме 16
20 Во 2-м тайме 27
12 Забивали первыми 14
7 Не забивали 8
10
21%
5
12%
1-15
8
17%
4
9%
16-30
9
19%
7
16%
31-45
5
11%
8
19%
46-60
4
9%
10
23%
61-75
11
23%
9
21%
76-90
Пропущено
53
65
25 В 1-м тайме 30
28 Во 2-м тайме 35
19 Пропускали первыми 18
24 Не пропускали 27
10
19%
7
11%
1-15
5
9%
11
17%
16-30
10
19%
12
18%
31-45
9
17%
8
12%
46-60
7
13%
11
17%
61-75
12
23%
16
25%
76-90
Результаты последних матчей
Гоу Эхед Иглс
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Фейеноорд - Гоу Эхед Иглс 3:0 Гоу Эхед Иглс - Гронинген 1:1 Гоу Эхед Иглс - Фортуна Ситтард 2:0 Гоу Эхед Иглс - Валвейк 3:2
Эксельсиор - Гоу Эхед Иглс 2:1 Витесс - Гоу Эхед Иглс 2:0 Гоу Эхед Иглс - Аякс 0:0 Утрехт - Гоу Эхед Иглс 1:2 Камбюр - Гоу Эхед Иглс 4:1 Эммен - Гоу Эхед Иглс 2:2 Гоу Эхед Иглс - Твенте 2:0 Спарта Роттердам - Гоу Эхед Иглс 2:1 АДО Ден Хааг - Гоу Эхед Иглс 1:0 Гоу Эхед Иглс - НЕК Неймеген 1:0 Валвейк - Гоу Эхед Иглс 3:1 ПСВ - Гоу Эхед Иглс 2:0 Гоу Эхед Иглс - АЗ Алкмаар 1:4 Гоу Эхед Иглс - Утрехт 2:2 Хераклес - Гоу Эхед Иглс 0:1 Фортуна Ситтард - Гоу Эхед Иглс 0:2
Волендам
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Волендам - Спарта Роттердам 2:1 Валвейк - Волендам 4:1 Волендам - Камбюр 2:0 Волендам - ПСВ 2:3
Херенвен - Волендам 2:1 Утрехт - Волендам 0:0 Волендам - Фортуна Ситтард 2:1 Фейеноорд - Волендам 2:1 Волендам - Эммен 3:1 НЕК Неймеген - Волендам 3:0 Волендам - Витесс 2:0 Твенте - Волендам 3:0 Волендам - АЗ Алкмаар 1:1 Волендам - Гронинген 3:2 Аякс - Волендам 1:1 Эксельсиор - Волендам 2:0 Волендам - Валвейк 2:1 Херенвен - Волендам 2:0 Камбюр - Волендам 0:3 Волендам - НАК Бреда 4:1
Результаты матчей
Гоу Эхед Иглс
Волендам
Точный счет
2:0
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
2:1
3 раза 19%
2:0
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
2
6 раз 35%
1
4 раза 24%
3
4 раза 24%
0
3 раза 18%
2
8 раз 50%
1
4 раза 25%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
Точный счет
2:0
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:1
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
3:0
3 раза 18%
2:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
7:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
1
8 раз 47%
0
7 раз 41%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
Точный счет
2:0
6 раз 18%
1:1
4 раза 12%
2:2
3 раза 9%
3:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
0:0
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:4
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
2:1
6 раз 18%
1:1
4 раза 12%
2:0
4 раза 12%
3:0
3 раза 9%
2:3
2 раза 6%
4:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
7:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
10 раз 30%
2
9 раз 27%
0
8 раз 24%
3
6 раз 18%
1
12 раз 36%
0
9 раз 27%
2
9 раз 27%
3
3 раза 9%
Тоталы голов в матче
Гоу Эхед Иглс
Волендам
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
143
Больше Меньше
142
107
106
413
214
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
115
Больше Меньше
107
511
215
214
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
258
Больше Меньше
249
1518
1221
627
330
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|Утрехт
|Дувикас Анастасиос
|18 (4)
|ПСВ
|Симонс Хави
|17 (8)
|Херенвен
|Ван Хойдонк Сидней
|16 (1)
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|15 (2)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|14 (3)
|Витесс
|Виттек Максимилиан
|1 9
|Твенте
|Проппер Робин
|10
|Аякс
|Альварес Эдсон
|10
|Гронинген
|Те Вирик Мик
|1 7
|НЕК Неймеген
|Таннан Уссама
|1 7