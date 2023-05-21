Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Франческо Антонуччи не смог попасть в створ ударом издали

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Филип Станкович взял и забрал мяч на выходе

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Филип Станкович взял и забрал мяч на выходе

Gaetano Oristanio создает голевую возможность для своего партнера по команде.

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Филип Станкович взял и забрал мяч на выходе

Первый тайм

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Виллюмссон Виллюм не смог попасть в створ ударом издали

48' Эйтинг Карел из команды Волендам своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Г О О О О Л - Лидберг Исак забивает ударом с левой ноги!

45' Филип Станкович ошибается в защите.

45' Матч возобновится спорным мячом

45' Ох, нехорошо это выглядит. Лидберг Исак получил травму и медбригада забирает его с поля.

44' Лидберг Исак на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

44' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

43' Удар от ворот произведет Волендам

43' Xander Blomme не смог попасть в створ ударом издали

43' Удар от ворот произведет Волендам

42' Ромменс Филипп навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

40' Верман Хенк создает голевую возможность для своего партнера по команде.

38' Josh Flint из команды Волендам перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

37' Рефери не любит споров - именно за это Эйтинг Карел сейчас получил желтую

37' Josh Flint успешно блокирует удар.

36' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

36' Матч возобновится спорным мячом

35' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

34' Эйтинг Карел не смог попасть в створ ударом издали

33' Волендам совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Филип Станкович взял и забрал мяч на выходе

32' Удар от ворот произведет Волендам

28' Волендам совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Эйтинг Карел из команды Волендам своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

26' Удар от ворот произведет Волендам

26' Матч возобновлен

24' Филип Станкович на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

24' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

24' Эдвардсен Оливер оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

24' Адеканье Бобби создает голевую возможность для своего партнера по команде.

24' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

23' Волендам совершает вбрасывание на своей половине поля

20' Волендам совершает вбрасывание на своей половине поля

19' Кюйперс Бас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

18' Кюйперс Бас навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

18' Josh Flint ослабляет давление, выбив мяч.

17' Верман Хенк оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

17' Xander Blomme успешно блокирует удар.

17' Gaetano Oristanio создает голевую возможность для своего партнера по команде.

16' Мбуямба Ксавьер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Удар от ворот произведет Волендам

14' Кюйперс Бас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Волендам идет вперед с потенциально опасной атакой.

12' Волендам совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Удар от ворот произведет Волендам

11' Удар от ворот произведет Волендам

10' Эдвардсен Оливер не смог попасть в створ ударом издали

10' Кюйперс Бас навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

8' Удар от ворот произведет Волендам

7' Удар от ворот произведет Волендам

5' Филип Станкович взял и забрал мяч на выходе

4' Филип Станкович взял и забрал мяч на выходе

3' Кюйперс Бас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

2' СПАСЕНО - Виллюмссон Виллюм пробил пенальти, но Филип Станкович отбивает!

2' ПЕНАЛЬТИ - Josh Flint из команды Волендам привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Эдвардсен Оливер

1' Josh Flint ослабляет давление, выбив мяч.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола