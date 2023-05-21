Тур: 33. Стадион: Мандемейкерс. Зрители: 6833 Главный судья: Маншот Ероен
0'
0:1
10' ГолСмал Гийс
30' Желтая карточкаГаари Жюрьен
0:2
34' ГолМанфред Угалде
49' Желтая карточкаКрамер Михил
0:3
50' ГолЗерруки Рамиз
Ход матча
10'
0:1
30'
34'
0:2
49'
50'
0:3
Статистика матча
-
0 Голы 3
-
0 Удары по воротам 5
-
2 Удары в створ 9
-
1 Угловые 4
-
1 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 6
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 0
-
155 Количество передач 275
-
36 Владение мячом, % 64
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
23
Гаари
Жюрьен
29
Крамер
Михил
18
Влап
Михел
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Гаари ЖюрьенЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Крамер МихилНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Перейра ЖоэлВратарь
- Защитник
-
22 Бакари СаидЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Мёлдер ХансПолузащитник
-
35 Фелида КевинПолузащитник
- Нападающий
-
17 Кёйперс РойНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Joseph Oosting
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Влап МихелПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Стейн СемПолузащитник
-
21 Кьёлё МатиасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Даан Ротс
-
Главный тренер: Янс Рон
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
История личных встреч
Валвейк
Твенте
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед
13 матчей
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед
Первый тайм
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 9 побед
Второй тайм
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 7 побед
20 матчей
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 побед
Первый тайм
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 побед
Второй тайм
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
9
Голов в среднем за матч
1.33
0.82
Среднее время на гол
67
110
Всего голов
20
12
Голов в среднем за матч
1.82
1.33
Среднее время на гол
49
67
Всего голов
32
21
Голов в среднем за матч
1.6
1.05
Тотал матчей
2.5
18
Больше 90%
Меньше 10%
2
15
Больше 75%
Меньше 25%
5
11
Больше 55%
Меньше 45%
9
5
Больше 25%
Меньше 75%
15
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
Среднее время на гол
56
85
Бомбардиры внутри турнира
Валвейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Крамер Михил
|12 (2)
|0.36
|Йозефзон Флориан
|5
|0.15
|Бель-Хассани Иллиас
|5
|0.15
|Сёнтьенс Матс
|4
|0.12
|Лобете Хулен
|4
|0.12
|Yassin Oukili
|3
|0.09
|Ван ден Бёйс Дарио
|3 (2)
|0.09
|Баккали Закария
|3
|0.09
|Леливелд Юлиан
|2
|0.06
|Анита Вурнон
|2
|0.06
|Клемент Пелле
|2
|0.06
|Бирет Мика
|2
|0.06
|Лутонда Тьерри
|1
|0.03
|Адевойе Шоун
|1
|0.03
|Бакари Саид
|0
|0
|Вруг Патрик
|0
|0
|Кёйперс Рой
|0
|0
Твенте
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Черны Вацлав
|12
|0.36
|Ван Волфсвинкель Рикки
|9 (3)
|0.27
|Мисиджан Вирджил
|8
|0.24
|Бренет Джошуа
|7
|0.21
|Манфред Угалде
|7
|0.21
|Стейн Сем
|6
|0.18
|Влап Михел
|3
|0.09
|Смал Гийс
|2
|0.06
|Проппер Робин
|1
|0.03
|Садилек Михал
|1
|0.03
|Клеонизе Денильо
|1
|0.03
|Цолис Христос
|1
|0.03
|Меес Хилгерс
|1
|0.03
|Зерруки Рамиз
|0
|0
|Кьёлё Матиас
|0
|0
Карточки
Валвейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гаари Жюрьен
|8
|0
|Адевойе Шоун
|7
|0
|Yassin Oukili
|7
|0
|Бель-Хассани Иллиас
|3
|2
|Крамер Михил
|5
|0
|Леливелд Юлиан
|4
|0
|Анита Вурнон
|3
|0
|Ван ден Бёйс Дарио
|3
|0
|Вассен Этьенн
|3
|0
|Августейнс Себбе
|2
|0
|Лобете Хулен
|2
|0
|Йозефзон Флориан
|1
|0
|Ньивпорт Ларс
|1
|0
|Клемент Пелле
|1
|0
|Кёйперс Рой
|1
|0
|Бирет Мика
|1
|0
Твенте
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Проппер Робин
|10
|0
|Ван Волфсвинкель Рикки
|4
|0
|Мисиджан Вирджил
|4
|0
|Зерруки Рамиз
|4
|0
|Меес Хилгерс
|4
|0
|Бренет Джошуа
|3
|0
|Влап Михел
|3
|0
|Черны Вацлав
|1
|1
|Плегесуэло Хулио
|1
|0
|Сампстед Альфонс
|1
|0
|Садилек Михал
|1
|0
|Смал Гийс
|1
|0
|Стейн Сем
|1
|0
|Салах-Эддин Анасс
|1
|0
|Манфред Угалде
|1
|0
|Цолис Христос
|1
|0
|Лука Эверинк
|1
|0
Результаты матчей
Валвейк
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (4)
56% (9)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
31% (5)
19% (3)
Твенте
100%
0 побед 12 поражений
Первый тайм
13% (2)
13% (2)
75% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
13% (2)
69% (11)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
10
Волевые победы
9
0
Волевые поражения
6
7
Валвейк
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
31% (5)
56% (9)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
31% (5)
13% (2)
Твенте
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
6% (1)
69% (11)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
27
0
Волевые поражения
10
43
Валвейк
75%
25%
18 побед 6 поражений
Первый тайм
28% (9)
56% (18)
16% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (17)
31% (10)
16% (5)
Твенте
18.2%
81.8%
4 победы 18 поражений
Первый тайм
9% (3)
41% (13)
50% (16)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (7)
28% (9)
50% (16)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
2
14
Волевые победы
36
0
Волевые поражения
16
50
Голы по времени матча
Забито
33
15
13 В 1-м тайме 3
20 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 8
19 Не забивали 22
4
12%
2
13%
1-15
3
9%
0
0%
16-30
6
18%
1
7%
31-45
4
12%
2
13%
46-60
3
9%
5
33%
61-75
13
39%
5
33%
76-90
Пропущено
22
16
11 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 10
2
9%
2
13%
1-15
4
18%
2
13%
16-30
5
23%
3
19%
31-45
4
18%
3
19%
46-60
4
18%
5
31%
61-75
3
14%
1
6%
76-90
Забито
17
43
6 В 1-м тайме 24
11 Во 2-м тайме 19
6 Забивали первыми 15
23 Не забивали 16
2
12%
6
14%
1-15
2
12%
9
21%
16-30
2
12%
9
21%
31-45
2
12%
5
12%
46-60
5
29%
29%
7
16%
61-75
4
24%
7
16%
76-90
Пропущено
33
10
10 В 1-м тайме 3
23 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 1
13 Не пропускали 6
3
9%
0
0%
1-15
1
3%
1
10%
16-30
6
18%
2
20%
31-45
6
18%
2
20%
46-60
6
18%
2
20%
61-75
11
33%
3
30%
76-90
Забито
50
58
19 В 1-м тайме 27
31 Во 2-м тайме 31
13 Забивали первыми 23
10 Не забивали 6
6
12%
8
14%
1-15
5
10%
9
16%
16-30
8
16%
10
17%
31-45
6
12%
7
12%
46-60
8
16%
12
21%
61-75
17
34%
12
21%
76-90
Пропущено
55
26
21 В 1-м тайме 10
34 Во 2-м тайме 16
15 Пропускали первыми 7
26 Не пропускали 16
5
9%
2
8%
1-15
5
9%
3
12%
16-30
11
20%
5
19%
31-45
10
18%
5
19%
46-60
10
18%
7
27%
61-75
14
25%
4
15%
76-90
Результаты последних матчей
Валвейк
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Утрехт - Валвейк 2:0 Валвейк - Волендам 4:1 АЗ Алкмаар - Валвейк 3:0 Гоу Эхед Иглс - Валвейк 3:2
Валвейк - Гронинген 2:1 Фейеноорд - Валвейк 5:1 Валвейк - Витесс 1:0 Валвейк - НЕК Неймеген 1:3 Валвейк - ПСВ 0:1 Херенвен - Валвейк 1:4 Валвейк - Фортуна Ситтард 3:1 Аякс - Валвейк 3:1 Эксельсиор - Валвейк 0:0 Валвейк - Гоу Эхед Иглс 3:1 Валвейк - Эммен 2:0 Спарта Роттердам - Валвейк 0:0 Волендам - Валвейк 2:1 Валвейк - Херенвен 0:0 Рома - Валвейк 3:0 Валвейк - Ракув 2:2
Твенте
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Твенте - НЕК Неймеген 4:0 Эммен - Твенте 0:3 Твенте - Спарта Роттердам 3:3 Утрехт - Твенте 1:0
Твенте - Камбюр 4:0 Эксельсиор - Твенте 0:0 Твенте - АЗ Алкмаар 2:1 Фортуна Ситтард - Твенте 0:3 Твенте - Херенвен 3:3 ПСВ - Твенте 3:1 Гоу Эхед Иглс - Твенте 2:0 Твенте - Волендам 3:0 Твенте - Аякс 0:1 Гронинген - Твенте 1:1 Твенте - Фейеноорд 1:1 Витесс - Твенте 2:2 Твенте - Утрехт 2:0 Аякс - Твенте 0:0 Твенте - Телстар 3:1 Твенте - Эммен 2:0
Результаты матчей
Валвейк
Твенте
Точный счет
3:1
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
3:0
5 раз 31%
4:0
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:3
2 раза 13%
Точное количество голов
2
4 раза 25%
0
3 раза 19%
1
3 раза 19%
3
3 раза 19%
5
2 раза 13%
4
1 раз 6%
3
7 раз 44%
2
4 раза 25%
4
3 раза 19%
1
2 раза 13%
Точный счет
0:0
3 раза 19%
3:0
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
1:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 44%
1
5 раз 31%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
7 раз 44%
0
6 раз 38%
3
2 раза 13%
2
1 раз 6%
Точный счет
0:0
4 раза 13%
3:1
4 раза 13%
2:2
3 раза 9%
1:4
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
5:1
2 раза 6%
1:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
3:0
5 раз 16%
1:1
5 раз 16%
2:0
4 раза 13%
2:1
3 раза 9%
4:0
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
3:3
2 раза 6%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
Точное количество голов
0
10 раз 31%
1
8 раз 25%
2
6 раз 19%
3
4 раза 13%
4
2 раза 6%
5
2 раза 6%
1
9 раз 28%
3
9 раз 28%
0
6 раз 19%
2
5 раз 16%
4
3 раза 9%
Тоталы голов в матче
Валвейк
Твенте
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
106
142
610
106
313
313
214
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
97
Больше Меньше
106
412
313
214
214
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2210
Больше Меньше
266
1418
1715
824
1220
428
329
230
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|33
|24
|8
|1
|79 - 29
|80
|2.
|1:3
|33
|22
|5
|6
|85 - 39
|71
|3.
|1:1
|33
|19
|10
|4
|83 - 35
|67
|4.
|3:0
|33
|20
|7
|6
|67 - 33
|67
|5.
|3:0
|33
|17
|10
|6
|61 - 26
|61
|6.
|4:1
|33
|16
|8
|9
|55 - 37
|56
|7.
|1:1
|33
|14
|10
|9
|52 - 46
|52
|8.
|3:1
|33
|12
|9
|12
|42 - 48
|45
|9.
|0:3
|33
|11
|8
|14
|50 - 58
|41
|10.
|2:0
|33
|10
|10
|13
|45 - 54
|40
|11.
|0:3
|33
|8
|14
|11
|41 - 44
|38
|12.
|3:0
|33
|9
|10
|14
|41 - 50
|37
|13.
|0:0
|33
|10
|6
|17
|38 - 58
|36
|14.
|0:2
|33
|9
|6
|18
|39 - 68
|33
|15.
|0:0
|33
|8
|6
|19
|27 - 68
|30
|16.
|1:1
|33
|6
|11
|16
|31 - 60
|29
|17.
|0:3
|33
|4
|6
|23
|31 - 67
|18
|18.
|1:4
|33
|4
|4
|25
|22 - 69
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:3
|17
|14
|1
|2
|52 - 14
|43
|2.
|3:0
|16
|12
|4
|0
|43 - 10
|40
|3.
|1:1
|16
|12
|4
|0
|37 - 9
|40
|4.
|1:1
|17
|9
|6
|2
|45 - 14
|33
|5.
|3:0
|16
|9
|5
|2
|35 - 18
|32
|6.
|4:1
|17
|10
|2
|5
|32 - 18
|32
|7.
|0:3
|17
|9
|3
|5
|34 - 24
|30
|8.
|2:0
|17
|7
|6
|4
|27 - 23
|27
|9.
|1:1
|16
|7
|5
|4
|17 - 13
|26
|10.
|0:2
|16
|8
|1
|7
|26 - 30
|25
|11.
|0:0
|17
|7
|3
|7
|19 - 26
|24
|12.
|3:0
|17
|5
|6
|6
|21 - 25
|21
|13.
|1:1
|17
|3
|10
|4
|16 - 21
|19
|14.
|0:3
|17
|3
|9
|5
|28 - 28
|18
|15.
|0:0
|16
|5
|3
|8
|20 - 27
|18
|16.
|3:1
|16
|5
|3
|8
|19 - 26
|18
|17.
|0:3
|16
|3
|3
|10
|20 - 29
|12
|18.
|1:4
|16
|2
|0
|14
|10 - 33
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|17
|12
|4
|1
|42 - 20
|40
|2.
|3:0
|17
|11
|2
|4
|32 - 15
|35
|3.
|1:1
|16
|10
|4
|2
|38 - 21
|34
|4.
|1:3
|16
|8
|4
|4
|33 - 25
|28
|5.
|3:1
|17
|7
|6
|4
|23 - 22
|27
|6.
|1:1
|17
|7
|5
|5
|35 - 33
|26
|7.
|4:1
|16
|6
|6
|4
|23 - 19
|24
|8.
|3:0
|17
|5
|6
|6
|18 - 16
|21
|9.
|0:3
|16
|5
|5
|6
|13 - 16
|20
|10.
|0:0
|17
|5
|3
|9
|18 - 31
|18
|11.
|3:0
|16
|4
|4
|8
|20 - 25
|16
|12.
|2:0
|16
|3
|4
|9
|18 - 31
|13
|13.
|0:3
|16
|2
|5
|9
|16 - 34
|11
|14.
|1:1
|16
|3
|1
|12
|15 - 39
|10
|15.
|1:4
|17
|2
|4
|11
|12 - 36
|10
|16.
|0:2
|17
|1
|5
|11
|13 - 38
|8
|17.
|0:3
|17
|1
|3
|13
|11 - 38
|6
|18.
|0:0
|16
|1
|3
|12
|8 - 42
|6
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|Утрехт
|Дувикас Анастасиос
|17 (4)
|ПСВ
|Симонс Хави
|16 (8)
|Херенвен
|Ван Хойдонк Сидней
|16 (1)
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|15 (2)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|13 (4)
|Витесс
|Виттек Максимилиан
|1 9
|Твенте
|Проппер Робин
|10
|Аякс
|Альварес Эдсон
|10
|Гронинген
|Те Вирик Мик
|1 7
|НЕК Неймеген
|Таннан Уссама
|1 7