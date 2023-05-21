Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Первый тайм

50' Команда Твенте играла лучше в этом тайме.

50' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

50' Сегодняшная посещаемость составляет 6833 болельщиков

50' Хорошую попытку сделал Леливелд Юлиан . Удар в створ, но вратарь начеку

50' Оооо... вот это был удар! Гаари Жюрьен должен был забить с этой позиции.

50' Леливелд Юлиан нанес удар головой, но Ларс Уннерсталль спокойно отбил мяч.

50' Йозефзон Флориан из команды Валвейк своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

49' Валвейк совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Матч возобновлен

48' Ох, нехорошо это выглядит. Зерруки Рамиз получил травму и медбригада забирает его с поля.

48' Зерруки Рамиз на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

47' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

46' Зерруки Рамиз навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

44' Манфред Угалде нанес удар головой, но Этьен Вассен спокойно отбил мяч.

44' Бренет Джошуа из команды Твенте своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

44' Твенте совершает вбрасывание на своей половине поля

43' Твенте совершает вбрасывание на своей половине поля

41' Валвейк совершает вбрасывание на половине поля противника

41' Матч возобновлен

41' Ох, нехорошо это выглядит. Черны Вацлав получил травму и медбригада забирает его с поля.

39' Черны Вацлав на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

39' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

39' Хорошую попытку сделал Крамер Михил . Удар в створ, но вратарь начеку

39' Баккали Закария из команды Валвейк своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

38' Анита Вурнон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Твенте совершает вбрасывание на своей половине поля

37' Баккали Закария выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Хорошую попытку сделал Влап Михел . Удар в створ, но вратарь начеку

35' Влап Михел выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Садилек Михал создает голевую возможность для своего партнера по команде.

34' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Твенте идет вперед с потенциально опасной атакой.

33' Твенте совершает вбрасывание на своей половине поля

31' Валвейк совершает вбрасывание на своей половине поля

31' Валвейк совершает вбрасывание на своей половине поля

30' Гаари Жюрьен получил желтую карточку от судьи

29' Валвейк идет вперед с потенциально опасной атакой.

29' Валвейк совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Баккали Закария из команды Валвейк своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

28' Валвейк идет вперед с потенциально опасной атакой.

28' Черны Вацлав пробует нанести удар издали, но Этьен Вассен держит все под контролем

27' Удар от ворот произведет Валвейк

27' Матч возобновлен

27' Ох, нехорошо это выглядит. Лутонда Тьерри получил травму и медбригада забирает его с поля.

26' Лутонда Тьерри на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

26' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

25' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Удар от ворот произведет Валвейк

24' Твенте идет вперед с потенциально опасной атакой.

24' Хорошую попытку сделал Мисиджан Вирджил . Удар в створ, но вратарь начеку

24' Леливелд Юлиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Влап Михел выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Валвейк совершает вбрасывание на своей половине поля

21' Удар от ворот произведет Валвейк

21' Зерруки Рамиз из команды Твенте своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

20' Удар от ворот произведет Валвейк

20' Манфред Угалде из команды Твенте не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

19' Твенте совершает вбрасывание на своей половине поля

19' Валвейк совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Уннерсталл Ларс взял и забрал мяч на выходе

16' Твенте совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Йозефзон Флориан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

14' Удар от ворот произведет Валвейк

11' Команда Твенте забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

10' Г О О О О Л - Смал Гийс забивает с левой ноги!

10' Мисиджан Вирджил пробует нанести удар издали, но Этьен Вассен держит все под контролем

10' Судья свистит. Яссин Оукили атаковал сзади соперника. Это Смал Гийс заработал своей команде штрафной

9' Влап Михел навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

8' Мисиджан Вирджил пробует нанести удар издали, но Этьен Вассен держит все под контролем

7' Удар от ворот произведет Валвейк

6' Валвейк совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Валвейк совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Матч возобновится спорным мячом

4' Ох, нехорошо это выглядит. Плегесуэло Хулио получил травму и медбригада забирает его с поля.

4' Плегесуэло Хулио на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

3' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

1' Твенте совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Валвейк совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Валвейк совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Валвейк начинает с центра поля