Тур: 33. Стадион: Мандемейкерс. Зрители: 6833 Главный судья: Маншот Ероен
0'
0:1
10' ГолСмал Гийс
30' Желтая карточкаГаари Жюрьен
0:2
34' ГолМанфред Угалде
49' Желтая карточкаКрамер Михил
0:3
50' ГолЗерруки Рамиз
60' Желтая карточкаЗерруки Рамиз
61' Желтая карточкаYassin Oukili
0:4
74' ГолСадилек Михал
0:5
86' ГолПлегесуэло Хулио
90'+3
Ход матча
10'
0:1
30'
34'
0:2
49'
50'
0:3
58'
60'
61'
74'
0:4
86'
0:5
Статистика матча
-
0 Голы 5
-
1 Удары по воротам 6
-
2 Удары в створ 12
-
5 Угловые 5
-
4 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 7
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
313 Количество передач 502
-
39 Владение мячом, % 61
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
23
Гаари
Жюрьен
29
Крамер
Михил
18
Влап
Михел
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Гаари ЖюрьенЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Крамер МихилНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Перейра ЖоэлВратарь
- Защитник
-
22 Бакари СаидЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Мёлдер ХансПолузащитник
-
35 Фелида КевинПолузащитник
- Нападающий
-
17 Кёйперс РойНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Joseph Oosting
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Влап МихелПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Стейн СемПолузащитник
-
21 Кьёлё МатиасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Даан Ротс
-
Главный тренер: Янс Рон
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
История личных встреч
Валвейк
Твенте
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед
13 матчей
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед
Первый тайм
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 9 побед
Второй тайм
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 7 побед
20 матчей
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 побед
Первый тайм
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 побед
Второй тайм
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
9
Голов в среднем за матч
1.33
0.82
Среднее время на гол
67
110
Всего голов
20
12
Голов в среднем за матч
1.82
1.33
Среднее время на гол
49
67
Всего голов
32
21
Голов в среднем за матч
1.6
1.05
Тотал матчей
2.5
18
Больше 90%
Меньше 10%
2
15
Больше 75%
Меньше 25%
5
11
Больше 55%
Меньше 45%
9
5
Больше 25%
Меньше 75%
15
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
Среднее время на гол
56
85
Бомбардиры внутри турнира
Валвейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Крамер Михил
|12 (2)
|0.36
|Йозефзон Флориан
|5
|0.15
|Бель-Хассани Иллиас
|5
|0.15
|Сёнтьенс Матс
|4
|0.12
|Лобете Хулен
|4
|0.12
|Yassin Oukili
|3
|0.09
|Ван ден Бёйс Дарио
|3 (2)
|0.09
|Баккали Закария
|3
|0.09
|Леливелд Юлиан
|2
|0.06
|Анита Вурнон
|2
|0.06
|Клемент Пелле
|2
|0.06
|Бирет Мика
|2
|0.06
|Лутонда Тьерри
|1
|0.03
|Адевойе Шоун
|1
|0.03
|Бакари Саид
|0
|0
|Вруг Патрик
|0
|0
|Кёйперс Рой
|0
|0
Твенте
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Черны Вацлав
|12
|0.36
|Ван Волфсвинкель Рикки
|9 (3)
|0.27
|Мисиджан Вирджил
|8
|0.24
|Бренет Джошуа
|7
|0.21
|Манфред Угалде
|7
|0.21
|Стейн Сем
|6
|0.18
|Влап Михел
|3
|0.09
|Смал Гийс
|2
|0.06
|Садилек Михал
|2
|0.06
|Зерруки Рамиз
|1
|0.03
|Проппер Робин
|1
|0.03
|Клеонизе Денильо
|1
|0.03
|Плегесуэло Хулио
|1
|0.03
|Цолис Христос
|1
|0.03
|Меес Хилгерс
|1
|0.03
|Кьёлё Матиас
|0
|0
Карточки
Валвейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гаари Жюрьен
|8
|0
|Yassin Oukili
|8
|0
|Адевойе Шоун
|7
|0
|Бель-Хассани Иллиас
|3
|2
|Крамер Михил
|6
|0
|Леливелд Юлиан
|4
|0
|Анита Вурнон
|3
|0
|Ван ден Бёйс Дарио
|3
|0
|Вассен Этьенн
|3
|0
|Августейнс Себбе
|2
|0
|Лобете Хулен
|2
|0
|Йозефзон Флориан
|1
|0
|Ньивпорт Ларс
|1
|0
|Клемент Пелле
|1
|0
|Кёйперс Рой
|1
|0
|Бирет Мика
|1
|0
Твенте
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Проппер Робин
|10
|0
|Зерруки Рамиз
|5
|0
|Ван Волфсвинкель Рикки
|4
|0
|Мисиджан Вирджил
|4
|0
|Меес Хилгерс
|4
|0
|Бренет Джошуа
|3
|0
|Влап Михел
|3
|0
|Черны Вацлав
|1
|1
|Плегесуэло Хулио
|1
|0
|Сампстед Альфонс
|1
|0
|Садилек Михал
|1
|0
|Смал Гийс
|1
|0
|Стейн Сем
|1
|0
|Салах-Эддин Анасс
|1
|0
|Манфред Угалде
|1
|0
|Цолис Христос
|1
|0
|Лука Эверинк
|1
|0
Результаты матчей
Валвейк
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
24% (4)
53% (9)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
29% (5)
24% (4)
Твенте
100%
0 побед 12 поражений
Первый тайм
13% (2)
13% (2)
75% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
13% (2)
69% (11)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
3
10
Волевые победы
9
0
Волевые поражения
6
7
Валвейк
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
31% (5)
56% (9)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
31% (5)
13% (2)
Твенте
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
12% (2)
65% (11)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
Сухие победы
4
5
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
27
0
Волевые поражения
10
43
Валвейк
72%
28%
18 побед 7 поражений
Первый тайм
27% (9)
55% (18)
18% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
52% (17)
30% (10)
18% (6)
Твенте
21.7%
78.3%
5 побед 18 поражений
Первый тайм
12% (4)
39% (13)
48% (16)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (8)
27% (9)
48% (16)
Сухие победы
6
5
Сухие поражения
3
14
Волевые победы
36
0
Волевые поражения
16
50
Голы по времени матча
Забито
33
20
13 В 1-м тайме 5
20 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 9
20 Не забивали 22
4
12%
3
15%
1-15
3
9%
0
0%
16-30
6
18%
2
10%
31-45
4
12%
3
15%
46-60
3
9%
6
30%
61-75
13
39%
6
30%
76-90
Пропущено
27
16
13 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 10
3
11%
2
13%
1-15
4
15%
2
13%
16-30
6
22%
3
19%
31-45
5
19%
3
19%
46-60
5
19%
5
31%
61-75
4
15%
1
6%
76-90
Забито
17
43
6 В 1-м тайме 24
11 Во 2-м тайме 19
6 Забивали первыми 15
24 Не забивали 17
2
12%
6
14%
1-15
2
12%
9
21%
16-30
2
12%
9
21%
31-45
2
12%
5
12%
46-60
5
29%
29%
7
16%
61-75
4
24%
7
16%
76-90
Пропущено
33
10
10 В 1-м тайме 3
23 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 1
13 Не пропускали 6
3
9%
0
0%
1-15
1
3%
1
10%
16-30
6
18%
2
20%
31-45
6
18%
2
20%
46-60
6
18%
2
20%
61-75
11
33%
3
30%
76-90
Забито
50
63
19 В 1-м тайме 29
31 Во 2-м тайме 34
13 Забивали первыми 24
11 Не забивали 6
6
12%
9
14%
1-15
5
10%
9
14%
16-30
8
16%
11
17%
31-45
6
12%
8
13%
46-60
8
16%
13
21%
61-75
17
34%
13
21%
76-90
Пропущено
60
26
23 В 1-м тайме 10
37 Во 2-м тайме 16
16 Пропускали первыми 7
27 Не пропускали 16
6
10%
2
8%
1-15
5
8%
3
12%
16-30
12
20%
5
19%
31-45
11
18%
5
19%
46-60
11
18%
7
27%
61-75
15
25%
4
15%
76-90
Результаты последних матчей
Валвейк
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Утрехт - Валвейк 2:0 Валвейк - Волендам 4:1 АЗ Алкмаар - Валвейк 3:0 Гоу Эхед Иглс - Валвейк 3:2
Валвейк - Гронинген 2:1 Фейеноорд - Валвейк 5:1 Валвейк - Витесс 1:0 Валвейк - НЕК Неймеген 1:3 Валвейк - ПСВ 0:1 Херенвен - Валвейк 1:4 Валвейк - Фортуна Ситтард 3:1 Аякс - Валвейк 3:1 Эксельсиор - Валвейк 0:0 Валвейк - Гоу Эхед Иглс 3:1 Валвейк - Эммен 2:0 Спарта Роттердам - Валвейк 0:0 Волендам - Валвейк 2:1 Валвейк - Херенвен 0:0 Рома - Валвейк 3:0 Валвейк - Ракув 2:2
Твенте
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Твенте - НЕК Неймеген 4:0 Эммен - Твенте 0:3 Твенте - Спарта Роттердам 3:3 Утрехт - Твенте 1:0
Твенте - Камбюр 4:0 Эксельсиор - Твенте 0:0 Твенте - АЗ Алкмаар 2:1 Фортуна Ситтард - Твенте 0:3 Твенте - Херенвен 3:3 ПСВ - Твенте 3:1 Гоу Эхед Иглс - Твенте 2:0 Твенте - Волендам 3:0 Твенте - Аякс 0:1 Гронинген - Твенте 1:1 Твенте - Фейеноорд 1:1 Витесс - Твенте 2:2 Твенте - Утрехт 2:0 Аякс - Твенте 0:0 Твенте - Телстар 3:1 Твенте - Эммен 2:0
Результаты матчей
Валвейк
Твенте
Точный счет
3:1
3 раза 18%
2:2
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
3:0
5 раз 31%
4:0
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:3
2 раза 13%
Точное количество голов
0
4 раза 24%
2
4 раза 24%
1
3 раза 18%
3
3 раза 18%
5
2 раза 12%
4
1 раз 6%
3
7 раз 44%
2
4 раза 25%
4
3 раза 19%
1
2 раза 13%
Точный счет
0:0
3 раза 19%
3:0
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
1:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
0:3
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:5
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 44%
1
5 раз 31%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
7 раз 41%
0
6 раз 35%
3
2 раза 12%
2
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Точный счет
0:0
4 раза 12%
3:1
4 раза 12%
2:2
3 раза 9%
1:0
2 раза 6%
1:4
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
5:1
2 раза 6%
1:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
1:1
5 раз 15%
3:0
5 раз 15%
2:0
4 раза 12%
2:1
3 раза 9%
4:0
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
3:3
2 раза 6%
0:5
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
Точное количество голов
0
11 раз 33%
1
8 раз 24%
2
6 раз 18%
3
4 раза 12%
4
2 раза 6%
5
2 раза 6%
1
9 раз 27%
3
9 раз 27%
0
6 раз 18%
2
5 раз 15%
4
3 раза 9%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Валвейк
Твенте
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
134
Больше Меньше
107
142
611
106
314
313
215
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
97
Больше Меньше
116
412
413
214
314
115
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2211
Больше Меньше
276
1419
1815
825
1320
429
429
231
132
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|Утрехт
|Дувикас Анастасиос
|18 (4)
|ПСВ
|Симонс Хави
|17 (8)
|Херенвен
|Ван Хойдонк Сидней
|16 (1)
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|15 (2)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|14 (3)
|Витесс
|Виттек Максимилиан
|1 9
|Твенте
|Проппер Робин
|10
|Аякс
|Альварес Эдсон
|10
|Гронинген
|Те Вирик Мик
|1 7
|НЕК Неймеген
|Таннан Уссама
|1 7