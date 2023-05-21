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  4. Эредивизие 2022-2023

Нидерланды: Эредивизие
2022-2023

Тур: 33. Стадион: . Зрители: 6833 Главный судья: Маншот Ероен
Валвейк
0:5
Конец матча
Твенте
0'
0:1
10' Гол
Смал Гийс
30' Желтая карточка
Гаари Жюрьен
0:2
34' Гол
Манфред Угалде
49' Желтая карточка
Крамер Михил
0:3
50' Гол
Зерруки Рамиз
60' Желтая карточка
Зерруки Рамиз
61' Желтая карточка
Yassin Oukili
0:4
74' Гол
Садилек Михал
0:5
86' Гол
Плегесуэло Хулио
90'+3

Ход матча

10'
0:1
Смал Гийс
(Манфред Угалде)
30'
Гаари Жюрьен
 
34'
0:2
Манфред Угалде
(Садилек Михал)
46'
Лобете Хулен
Баккали Закария
 
46'
Сёнтьенс Матс
Йозефзон Флориан
 
49'
Крамер Михил
 
50'
0:3
Зерруки Рамиз
55'
Бакари Саид
Леливелд Юлиан
 
58'
 
Стейн Сем
Влап Михел
60'
 
Зерруки Рамиз
61'
Yassin Oukili
 
66'
 
Брама Вут
Меес Хилгерс
72'
Мёлдер Ханс
Клемент Пелле
 
74'
0:4
Садилек Михал
(Смал Гийс)
78'
 
Ван Волфсвинкель Рикки
Мисиджан Вирджил
78'
 
Даан Ротс
Черны Вацлав
78'
 
Кьёлё Матиас
Садилек Михал
84'
Фелида Кевин
Крамер Михил
 
86'
0:5
Плегесуэло Хулио
(Стейн Сем)

Статистика матча

  • 0 Голы 5
  • 1 Удары по воротам 6
  • 2 Удары в створ 12
  • 5 Угловые 5
  • 4 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 7
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 313 Количество передач 502
  • 39 Владение мячом, % 61

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Вассен
Этьенн
2
Леливелд
Юлиан
23
Гаари
Жюрьен
4
Адевойе
Шоун
5
Лутонда
Тьерри
33
Yassin
Oukili
6
Анита
Вурнон
10
Йозефзон
Флориан
14
Клемент
Пелле
19
Баккали
Закария
29
Крамер
Михил
1
Уннерсталл
Ларс
20
Бренет
Джошуа
2
Меес
Хилгерс
4
Плегесуэло
Хулио
5
Смал
Гийс
8
Зерруки
Рамиз
18
Влап
Михел
23
Садилек
Михал
7
Черны
Вацлав
27
Манфред
Угалде
10
Мисиджан
Вирджил
Валвейк
4-2-3-1
Твенте
4-3-3

История личных встреч

Валвейк
Твенте

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед

13 матчей

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед

Первый тайм

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Второй тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 7 побед

20 матчей

25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 побед

Первый тайм

25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 побед

Второй тайм

25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 побед

История матчей

Э
3:0
Э
1:2
Э
2:1
Э
2:1
Э
0:2
Э
3:0
Э
3:3
ПД
4:1
К
2:0
ПД
3:1
Э
1:1
Э
0:0
Э
0:0
Э
0:1
Э
0:1
Э
1:1
Э
5:0
Э
0:4
Э
0:1
Э
2:1

Голы

Всего голов

12
9

Голов в среднем за матч

1.33
0.82

Среднее время на гол

67
110

Всего голов

20
12

Голов в среднем за матч

1.82
1.33

Среднее время на гол

49
67

Всего голов

32
21

Голов в среднем за матч

1.6
1.05

Тотал матчей

2.5
18
Больше 90%
Меньше 10%
2
15
Больше 75%
Меньше 25%
5
11
Больше 55%
Меньше 45%
9
5
Больше 25%
Меньше 75%
15
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
19

Среднее время на гол

56
85

Бомбардиры внутри турнира

Валвейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крамер Михил 12 (2) 0.36
Йозефзон Флориан 5 0.15
Бель-Хассани Иллиас 5 0.15
Сёнтьенс Матс 4 0.12
Лобете Хулен 4 0.12
Yassin Oukili 3 0.09
Ван ден Бёйс Дарио 3 (2) 0.09
Баккали Закария 3 0.09
Леливелд Юлиан 2 0.06
Анита Вурнон 2 0.06
Клемент Пелле 2 0.06
Бирет Мика 2 0.06
Лутонда Тьерри 1 0.03
Адевойе Шоун 1 0.03
Бакари Саид 0 0
Вруг Патрик 0 0
Кёйперс Рой 0 0
Твенте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Черны Вацлав 12 0.36
Ван Волфсвинкель Рикки 9 (3) 0.27
Мисиджан Вирджил 8 0.24
Бренет Джошуа 7 0.21
Манфред Угалде 7 0.21
Стейн Сем 6 0.18
Влап Михел 3 0.09
Смал Гийс 2 0.06
Садилек Михал 2 0.06
Зерруки Рамиз 1 0.03
Проппер Робин 1 0.03
Клеонизе Денильо 1 0.03
Плегесуэло Хулио 1 0.03
Цолис Христос 1 0.03
Меес Хилгерс 1 0.03
Кьёлё Матиас 0 0

Карточки

Валвейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гаари Жюрьен 8 0
Yassin Oukili 8 0
Адевойе Шоун 7 0
Бель-Хассани Иллиас 3 2
Крамер Михил 6 0
Леливелд Юлиан 4 0
Анита Вурнон 3 0
Ван ден Бёйс Дарио 3 0
Вассен Этьенн 3 0
Августейнс Себбе 2 0
Лобете Хулен 2 0
Йозефзон Флориан 1 0
Ньивпорт Ларс 1 0
Клемент Пелле 1 0
Кёйперс Рой 1 0
Бирет Мика 1 0
Твенте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Проппер Робин 10 0
Зерруки Рамиз 5 0
Ван Волфсвинкель Рикки 4 0
Мисиджан Вирджил 4 0
Меес Хилгерс 4 0
Бренет Джошуа 3 0
Влап Михел 3 0
Черны Вацлав 1 1
Плегесуэло Хулио 1 0
Сампстед Альфонс 1 0
Садилек Михал 1 0
Смал Гийс 1 0
Стейн Сем 1 0
Салах-Эддин Анасс 1 0
Манфред Угалде 1 0
Цолис Христос 1 0
Лука Эверинк 1 0

Результаты матчей

Валвейк
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
24% (4)
53% (9)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
29% (5)
24% (4)
Твенте
100%
0 побед 12 поражений
Первый тайм
13% (2)
13% (2)
75% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
13% (2)
69% (11)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

3
10

Волевые победы

9
0

Волевые поражения

6
7
Валвейк
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
31% (5)
56% (9)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
31% (5)
13% (2)
Твенте
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
12% (2)
65% (11)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)

Сухие победы

4
5

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

27
0

Волевые поражения

10
43
Валвейк
72%
28%
18 побед 7 поражений
Первый тайм
27% (9)
55% (18)
18% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
52% (17)
30% (10)
18% (6)
Твенте
21.7%
78.3%
5 побед 18 поражений
Первый тайм
12% (4)
39% (13)
48% (16)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (8)
27% (9)
48% (16)

Сухие победы

6
5

Сухие поражения

3
14

Волевые победы

36
0

Волевые поражения

16
50

Голы по времени матча

Забито

33
20
13 В 1-м тайме 5
20 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 9
20 Не забивали 22
4
12%
3
15%
1-15
3
9%
0
0%
16-30
6
18%
2
10%
31-45
4
12%
3
15%
46-60
3
9%
6
30%
61-75
13
39%
6
30%
76-90

Пропущено

27
16
13 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 10
3
11%
2
13%
1-15
4
15%
2
13%
16-30
6
22%
3
19%
31-45
5
19%
3
19%
46-60
5
19%
5
31%
61-75
4
15%
1
6%
76-90

Забито

17
43
6 В 1-м тайме 24
11 Во 2-м тайме 19
6 Забивали первыми 15
24 Не забивали 17
2
12%
6
14%
1-15
2
12%
9
21%
16-30
2
12%
9
21%
31-45
2
12%
5
12%
46-60
5
29%
29%
7
16%
61-75
4
24%
7
16%
76-90

Пропущено

33
10
10 В 1-м тайме 3
23 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 1
13 Не пропускали 6
3
9%
0
0%
1-15
1
3%
1
10%
16-30
6
18%
2
20%
31-45
6
18%
2
20%
46-60
6
18%
2
20%
61-75
11
33%
3
30%
76-90

Забито

50
63
19 В 1-м тайме 29
31 Во 2-м тайме 34
13 Забивали первыми 24
11 Не забивали 6
6
12%
9
14%
1-15
5
10%
9
14%
16-30
8
16%
11
17%
31-45
6
12%
8
13%
46-60
8
16%
13
21%
61-75
17
34%
13
21%
76-90

Пропущено

60
26
23 В 1-м тайме 10
37 Во 2-м тайме 16
16 Пропускали первыми 7
27 Не пропускали 16
6
10%
2
8%
1-15
5
8%
3
12%
16-30
12
20%
5
19%
31-45
11
18%
5
19%
46-60
11
18%
7
27%
61-75
15
25%
4
15%
76-90

Результаты последних матчей

Валвейк
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Утрехт - Валвейк 2:0 Валвейк - Волендам 4:1 АЗ Алкмаар - Валвейк 3:0 Гоу Эхед Иглс - Валвейк 3:2
Валвейк - Гронинген 2:1 Фейеноорд - Валвейк 5:1 Валвейк - Витесс 1:0 Валвейк - НЕК Неймеген 1:3 Валвейк - ПСВ 0:1 Херенвен - Валвейк 1:4 Валвейк - Фортуна Ситтард 3:1 Аякс - Валвейк 3:1 Эксельсиор - Валвейк 0:0 Валвейк - Гоу Эхед Иглс 3:1 Валвейк - Эммен 2:0 Спарта Роттердам - Валвейк 0:0 Волендам - Валвейк 2:1 Валвейк - Херенвен 0:0 Рома - Валвейк 3:0 Валвейк - Ракув 2:2
Твенте
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Твенте - НЕК Неймеген 4:0 Эммен - Твенте 0:3 Твенте - Спарта Роттердам 3:3 Утрехт - Твенте 1:0
Твенте - Камбюр 4:0 Эксельсиор - Твенте 0:0 Твенте - АЗ Алкмаар 2:1 Фортуна Ситтард - Твенте 0:3 Твенте - Херенвен 3:3 ПСВ - Твенте 3:1 Гоу Эхед Иглс - Твенте 2:0 Твенте - Волендам 3:0 Твенте - Аякс 0:1 Гронинген - Твенте 1:1 Твенте - Фейеноорд 1:1 Витесс - Твенте 2:2 Твенте - Утрехт 2:0 Аякс - Твенте 0:0 Твенте - Телстар 3:1 Твенте - Эммен 2:0

Результаты матчей

Валвейк
Твенте

Точный счет

3:1
3 раза 18%
2:2
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
3:0
5 раз 31%
4:0
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:3
2 раза 13%

Точное количество голов

0
4 раза 24%
2
4 раза 24%
1
3 раза 18%
3
3 раза 18%
5
2 раза 12%
4
1 раз 6%
3
7 раз 44%
2
4 раза 25%
4
3 раза 19%
1
2 раза 13%

Точный счет

0:0
3 раза 19%
3:0
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
1:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
0:3
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:5
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 44%
1
5 раз 31%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
7 раз 41%
0
6 раз 35%
3
2 раза 12%
2
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Точный счет

0:0
4 раза 12%
3:1
4 раза 12%
2:2
3 раза 9%
1:0
2 раза 6%
1:4
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
5:1
2 раза 6%
1:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
1:1
5 раз 15%
3:0
5 раз 15%
2:0
4 раза 12%
2:1
3 раза 9%
4:0
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
3:3
2 раза 6%
0:5
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%

Точное количество голов

0
11 раз 33%
1
8 раз 24%
2
6 раз 18%
3
4 раза 12%
4
2 раза 6%
5
2 раза 6%
1
9 раз 27%
3
9 раз 27%
0
6 раз 18%
2
5 раз 15%
4
3 раза 9%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Валвейк
Твенте

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
4
0.5
Больше Меньше
10
7
1.5
14
2
6
11
2.5
10
6
3
14
3.5
3
13
2
15
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
7
0.5
Больше Меньше
11
6
4
12
1.5
4
13
2
14
2.5
3
14
1
15
3.5
1
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
11
0.5
Больше Меньше
27
6
14
19
1.5
18
15
8
25
2.5
13
20
4
29
3.5
4
29
2
31
4.5
1
32
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фейеноорд
 33 25 7 1 81 - 29 82
2.
ПСВ
 33 22 6 5 87 - 39 72
3.
Аякс
 33 20 9 4 85 - 35 69
4.
АЗ Алкмаар
 33 20 7 6 67 - 33 67
5.
Твенте
 33 17 10 6 63 - 26 61
6.
Спарта Роттердам
 33 16 8 9 55 - 37 56
7.
Утрехт
 33 14 9 10 52 - 48 51
8.
Херенвен
 33 11 10 12 42 - 50 43
9.
Валвейк
 33 11 8 14 50 - 60 41
10.
Гоу Эхед Иглс
 33 10 10 13 46 - 54 40
11.
НЕК Неймеген
 33 8 14 11 41 - 44 38
12.
Витесс
 33 9 10 14 44 - 50 37
13.
Фортуна Ситтард
 33 10 5 18 38 - 61 35
14.
Волендам
 33 9 6 18 39 - 69 33
15.
Эксельсиор
 33 9 5 19 30 - 68 32
16.
Эммен
 33 6 10 17 31 - 62 28
17.
Гронинген
 33 4 6 23 31 - 70 18
18.
Камбюр
 33 4 4 25 22 - 69 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 17 14 2 1 54 - 14 44
2.
Твенте
 16 12 4 0 43 - 10 40
3.
Фейеноорд
 16 12 4 0 37 - 9 40
4.
Аякс
 17 10 5 2 47 - 14 35
5.
АЗ Алкмаар
 16 9 5 2 35 - 18 32
6.
Спарта Роттердам
 17 10 2 5 32 - 18 32
7.
Валвейк
 17 9 3 5 34 - 26 30
8.
Гоу Эхед Иглс
 17 7 6 4 28 - 23 27
9.
Утрехт
 16 7 5 4 17 - 13 26
10.
Эксельсиор
 17 8 2 7 22 - 26 26
11.
Волендам
 16 8 1 7 26 - 30 25
12.
Витесс
 17 5 6 6 24 - 25 21
13.
НЕК Неймеген
 17 3 9 5 28 - 28 18
14.
Фортуна Ситтард
 16 5 3 8 20 - 27 18
15.
Эммен
 17 3 9 5 16 - 23 18
16.
Херенвен
 16 5 3 8 19 - 26 18
17.
Гронинген
 16 3 3 10 20 - 29 12
18.
Камбюр
 16 2 0 14 10 - 33 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фейеноорд
 17 13 3 1 44 - 20 42
2.
АЗ Алкмаар
 17 11 2 4 32 - 15 35
3.
Аякс
 16 10 4 2 38 - 21 34
4.
ПСВ
 16 8 4 4 33 - 25 28
5.
Утрехт
 17 7 4 6 35 - 35 25
6.
Херенвен
 17 6 7 4 23 - 24 25
7.
Спарта Роттердам
 16 6 6 4 23 - 19 24
8.
Твенте
 17 5 6 6 20 - 16 21
9.
НЕК Неймеген
 16 5 5 6 13 - 16 20
10.
Фортуна Ситтард
 17 5 2 10 18 - 34 17
11.
Витесс
 16 4 4 8 20 - 25 16
12.
Гоу Эхед Иглс
 16 3 4 9 18 - 31 13
13.
Валвейк
 16 2 5 9 16 - 34 11
14.
Эммен
 16 3 1 12 15 - 39 10
15.
Камбюр
 17 2 4 11 12 - 36 10
16.
Волендам
 17 1 5 11 13 - 39 8
17.
Гронинген
 17 1 3 13 11 - 41 6
18.
Эксельсиор
 16 1 3 12 8 - 42 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Утрехт Дувикас Анастасиос 18 (4)
ПСВ Симонс Хави 17 (8)
Херенвен Ван Хойдонк Сидней 16 (1)
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 15 (2)
ПСВ Де Йонг Люк 14 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Витесс Виттек Максимилиан 1 9
Твенте Проппер Робин 10
Аякс Альварес Эдсон 10
Гронинген Те Вирик Мик 1 7
НЕК Неймеген Таннан Уссама 1 7
Весь список
  • Второй тайм
  • 92'
    Твенте заслуженно побеждает в отличном матче
  • Свисток
    92'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 92'
    Контроль мяча: Валвейк: 39%, Твенте: 61%.
  • Офсайд
    92'
    Мёлдер Ханс из команды Валвейк в офсайде
  • 91'
    Валвейк пытается что-то создать.
  • 91'
    Валвейк совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
  • Бонусы букмекеров
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    • Описание гола
      86'
      Г О О О О Л - Плегесуэло Хулио забивает с правой ноги!
    • Угловой
      86'
      Стейн Сем из команды Твенте подал угловой справа.
    • 86'
      Адевойе Шоун ослабляет давление, выбив мяч.
    • 85'
      Зерруки Рамиз выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 85'
      Валвейк контролирует мяч.
    • 85'
      Валвейк идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 85'
      Фелида Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 85'
      Контроль мяча: Валвейк: 38%, Твенте: 62%.
    • 84'
      Валвейк совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 84'
      Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Mandemakers Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Валвейк 0:5 Твенте онлайн

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