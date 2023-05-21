Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Хорошую попытку сделал Кензо Гудмийн. Удар в створ, но вратарь начеку

Nathan Tjoe-A-On выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Пеер Копмейнерс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Первый тайм

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Пеер Копмейнерс нанес удар, но тот был заблокирован.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

46' Удар от ворот произведет Эксельсиор

45' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на половине поля противника

44' Эксельсиор совершает вбрасывание на своей половине поля

44' Эксельсиор совершает вбрасывание на своей половине поля

43' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на своей половине поля

43' Эксельсиор совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Эксельсиор совершает вбрасывание на своей половине поля

41' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на половине поля противника

41' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Азаркан Маруан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

39' Nathan Tjoe-A-On ослабляет давление, выбив мяч.

38' Удар от ворот произведет Эксельсиор

37' Redouan El Yaakoubi наказан за толчок Гладон Пол

35' Удар от ворот произведет Эксельсиор

35' Кордоба Иньиго не смог попасть в створ ударом издали

35' Удар от ворот произведет Эксельсиор

35' Дуарте Дерой не смог попасть в створ ударом издали

33' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на своей половине поля

33' Эксельсиор совершает вбрасывание на своей половине поля

32' Эксельсиор совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Эксельсиор совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Азаркан Маруан из команды Эксельсиор своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

30' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Redouan El Yaakoubi из команды Эксельсиор перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

29' Кокс Джордж выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Бас Юлиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Бас Юлиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Дуарте Дерой выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Stipe Radic из команды Фортуна Ситтард перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

25' Кензо Гудмийн из команды Эксельсиор своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

24' Бас Юлиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на своей половине поля

24' Эксельсиор совершает вбрасывание на своей половине поля

23' Хорошую попытку сделал Эмбало Умару . Удар в створ, но вратарь начеку

23' Гладон Пол создает голевую возможность для своего партнера по команде.

22' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Redouan El Yaakoubi создает голевую возможность для своего партнера по команде.

20' Пеер Копмейнерс из команды Эксельсиор подал угловой слева.

19' Stipe Radic ослабляет давление, выбив мяч.

19' Кензо Гудмийн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на своей половине поля

17' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Эксельсиор совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Stipe Radic ослабляет давление, выбив мяч.

14' Кокс Джордж нанес удар головой, но Stijn van Gassel спокойно отбил мяч.

13' Гут Родриго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Матч возобновлен

12' Эксельсиор совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Загре Артур получил травму и заменен. Nathan Tjoe-A-On выходит на поле.

11' Ох, нехорошо это выглядит. Загре Артур получил травму и медбригада забирает его с поля.

10' Загре Артур на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

10' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

9' Удар от ворот произведет Эксельсиор

8' Гладон Пол выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Лампру Лазарос выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Эксельсиор совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Гладон Пол выиграл воздушное противоборство у Redouan El Yaakoubi.

5' Stipe Radic из команды Фортуна Ситтард перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

5' Удар от ворот произведет Эксельсиор

5' Эксельсиор совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Хореман Сибе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Эмбало Умару выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Эксельсиор совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Матч возобновлен

3' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

2' Кокс Джордж выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.

1' Идеальный солнечный день для футбола