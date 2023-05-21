Тур: 33. Стадион: Van Donge and De Roo Stadion. Зрители: 4400 Главный судья: Ван ден Керкхоф Мартин
3:0
Конец матча
0'
49' Желтая карточкаАзаркан Маруан
55' Желтая карточкаЭмбало Умару
58' Желтая карточкаКокс Джордж
1:0
59' ГолПири Кик
2:0
73' ГолДриауех Каухайб
3:0
85' ГолГаудмейн Кензо
90'+5
Ход матча
49'
55'
58'
59'
1:0
73'
85'
Статистика матча
-
3 Голы 0
-
3 Удары по воротам 6
-
6 Удары в створ 3
-
6 Угловые 2
-
2 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 4
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
308 Количество передач 395
-
45 Владение мячом, % 55
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
3
Пири
Кик
12
Загре
Артур
33
Бас
Юлиан
31
Пандур
Ивор
12
Пинту
Иву
55
Stipe
Radic
14
Гут
Родриго
85
Эмбало
Умару
11
Гладон
Пол
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
3 Пири КикЗащитник
-
12 Загре АртурЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Бас ЮлианПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Дейкхёйзен Маринюс
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
-
31 Пандур ИворВратарь
-
12 Пинту ИвуЗащитник
-
55 Stipe RadicЗащитник
-
14 Гут РодригоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
85 Эмбало УмаруПолузащитник
-
11 Гладон ПолНападающий
- Запасные игроки
-
22 Хендрикс ТомВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
61 Вита РемиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Веласкес Хулио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Эксельсиор
Фортуна Ситтард
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
20%
5 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы
11 матчей
36.4%
27.3%
36.3%
4 победы 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
45.5%
18.2%
36.3%
5 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
36.4%
27.3%
36.3%
4 победы 3 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
12
7
Голов в среднем за матч
2.4
1.17
Среднее время на гол
37
77
Всего голов
14
2
Голов в среднем за матч
2.33
0.4
Среднее время на гол
38
225
Всего голов
26
9
Голов в среднем за матч
2.36
0.82
Тотал матчей
2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
Среднее время на гол
38
110
Бомбардиры внутри турнира
Эксельсиор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гаудмейн Кензо
|4
|0.12
|Азаркан Маруан
|3
|0.09
|Бас Юлиан
|3
|0.09
|Дриауех Каухайб
|3
|0.09
|Лампру Лазарос
|3
|0.09
|Хореман Сибе
|3
|0.09
|Эль-Яакуби Редуан
|3
|0.09
|Хархаух Реда
|2
|0.06
|Пири Кик
|1
|0.03
|Чу-А-Он Натан
|1
|0.03
|Аграфиотис Николас
|1
|0.03
|Сеймор Серано
|1
|0.03
Фортуна Ситтард
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йилмаз Бурак
|9 (6)
|0.27
|Гладон Пол
|6
|0.18
|Кордоба Иньиго
|5
|0.15
|Tijjani Noslin
|5
|0.15
|Эмбало Умару
|3
|0.09
|Озьякуп Огузхан
|3
|0.09
|Вита Реми
|2
|0.06
|Ферати Арианит
|1
|0.03
|Дуарте Дерой
|1
|0.03
|Сиовас Димитрис
|1
|0.03
|Бистрович Кристиян
|1
|0.03
|Гут Родриго
|1
|0.03
|Пинту Иву
|0
|0
|Сёнтьенс Матс
|0
|0
|Кокс Джордж
|0
|0
|Ташчи Тунахан
|0
|0
Карточки
Эксельсиор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эль-Яакуби Редуан
|4
|1
|Ван Дёйнен Майк
|4
|0
|Хореман Сибе
|4
|0
|Азаркан Маруан
|4
|0
|Бас Юлиан
|4
|0
|Дриауех Каухайб
|4
|0
|Аюб Яссин
|3
|0
|Хархаух Реда
|3
|0
|Файн Адриан
|2
|0
|Гаудмейн Кензо
|2
|0
|Маркело Натангело
|2
|0
|Аграфиотис Николас
|2
|0
|Эйгенрам Йосуа
|2
|0
|Ньивпорт Свен
|1
|0
|Лампру Лазарос
|1
|0
|Загре Артур
|1
|0
|Копмейнерс Пер
|1
|0
|Донкор Джеки
|1
|0
|Сеймор Серано
|1
|0
|Науйокс Ноа
|1
|0
Фортуна Ситтард
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Йилмаз Бурак
|8
|0
|Сёнтьенс Матс
|5
|1
|Эрдоган Доган
|3
|2
|Ферати Арианит
|5
|0
|Кокс Джордж
|5
|0
|Эмбало Умару
|4
|0
|Julio Velazquez
|2
|1
|Сиовас Димитрис
|3
|0
|Озьякуп Огузхан
|3
|0
|Кордоба Иньиго
|3
|0
|Дуарте Дерой
|3
|0
|Гут Родриго
|3
|0
|Tijjani Noslin
|3
|0
|Химо Наварро
|2
|0
|Бёйтинк Томас
|2
|0
|Пинту Иву
|1
|0
|Гладон Пол
|1
|0
|Тирпан Микаэль
|1
|0
|Бистрович Кристиян
|1
|0
|Пандур Ивор
|1
|0
|Ван Бейнен Мике
|1
|0
|Ташчи Тунахан
|1
|0
Результаты матчей
Эксельсиор
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
18% (3)
47% (8)
Фортуна Ситтард
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
7
5
Волевые поражения
4
9
Эксельсиор
92.3%
7.7%
12 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (8)
38% (6)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
44% (7)
0% (0)
Фортуна Ситтард
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
6% (1)
47% (8)
47% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
12% (2)
53% (9)
Сухие победы
8
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
41
23
Волевые поражения
3
12
Эксельсиор
71.4%
28.6%
20 побед 8 поражений
Первый тайм
36% (12)
39% (13)
24% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (15)
30% (10)
24% (8)
Фортуна Ситтард
46.4%
53.6%
13 побед 15 поражений
Первый тайм
12% (4)
48% (16)
39% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (13)
21% (7)
39% (13)
Сухие победы
11
5
Сухие поражения
5
8
Волевые победы
48
28
Волевые поражения
7
21
Голы по времени матча
Забито
21
19
10 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 6
22 Не забивали 20
3
14%
3
16%
1-15
3
14%
2
11%
16-30
4
19%
1
5%
31-45
2
10%
1
5%
46-60
5
24%
4
21%
61-75
4
19%
8
42%
76-90
Пропущено
27
33
12 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 19
8 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 16
4
15%
2
6%
1-15
3
11%
6
18%
16-30
5
19%
6
18%
31-45
8
30%
30%
8
24%
46-60
4
15%
2
6%
61-75
3
11%
9
27%
76-90
Забито
8
21
5 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 9
27 Не забивали 23
3
38%
4
19%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
4
19%
31-45
0
0%
3
14%
46-60
1
13%
1
5%
61-75
2
25%
9
43%
76-90
Пропущено
42
26
18 В 1-м тайме 6
24 Во 2-м тайме 20
11 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 10
7
17%
0
0%
1-15
5
12%
3
12%
16-30
6
14%
3
12%
31-45
7
17%
4
15%
46-60
7
17%
7
27%
61-75
10
24%
9
35%
76-90
Забито
29
40
15 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 26
10 Забивали первыми 15
16 Не забивали 10
6
21%
7
18%
1-15
3
10%
2
5%
16-30
6
21%
5
13%
31-45
2
7%
4
10%
46-60
6
21%
5
13%
61-75
6
21%
17
43%
76-90
Пропущено
69
59
30 В 1-м тайме 20
39 Во 2-м тайме 39
19 Пропускали первыми 16
26 Не пропускали 26
11
16%
2
3%
1-15
8
12%
9
15%
16-30
11
16%
9
15%
31-45
15
22%
12
20%
46-60
11
16%
9
15%
61-75
13
19%
18
31%
76-90
Результаты последних матчей
Эксельсиор
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Херенвен - Эксельсиор 0:0 Эксельсиор - Фейеноорд 0:2 Витесс - Эксельсиор 0:0 Эксельсиор - Гоу Эхед Иглс 2:1
ПСВ - Эксельсиор 4:0 Эксельсиор - Твенте 0:0 Эксельсиор - Камбюр 4:1 Эммен - Эксельсиор 2:0 Эксельсиор - Спарта Роттердам 1:4 Гронинген - Эксельсиор 3:0 Эксельсиор - НЕК Неймеген 0:3 АЗ Алкмаар - Эксельсиор 5:0 Эксельсиор - Валвейк 0:0 Эксельсиор - Аякс 1:4 Утрехт - Эксельсиор 1:0 Эксельсиор - Волендам 2:0 Спарта Роттердам - Эксельсиор 1:0 Эксельсиор - АЗ Алкмаар 1:4 Эксельсиор - Гронинген 1:0 Виллем II - Эксельсиор 3:1
Фортуна Ситтард
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
ПСВ - Фортуна Ситтард 2:1 Фортуна Ситтард - Витесс 2:0 Гоу Эхед Иглс - Фортуна Ситтард 2:0 Фортуна Ситтард - АЗ Алкмаар 0:3
Аякс - Фортуна Ситтард 4:0 Фортуна Ситтард - Гронинген 3:1 Волендам - Фортуна Ситтард 2:1 Фортуна Ситтард - Твенте 0:3 Утрехт - Фортуна Ситтард 1:2 Фортуна Ситтард - Фейеноорд 2:4 Валвейк - Фортуна Ситтард 3:1 Эммен - Фортуна Ситтард 0:1 Фортуна Ситтард - Спарта Роттердам 0:0 Камбюр - Фортуна Ситтард 1:2 Фортуна Ситтард - Херенвен 2:0 АЗ Алкмаар - Фортуна Ситтард 3:1 Фортуна Ситтард - ПСВ 2:2 Фортуна Ситтард - Гоу Эхед Иглс 0:2 Гронинген - Фортуна Ситтард 2:3 Фортуна Ситтард - Эммен 0:1
Результаты матчей
Эксельсиор
Фортуна Ситтард
Точный счет
2:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
1:4
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:6
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
2:0
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 35%
1
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%
0
6 раз 38%
2
6 раз 38%
1
2 раза 13%
3
2 раза 13%
Точный счет
1:0
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
7:1
1 раз 6%
1:2
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
3:1
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
10 раз 63%
1
4 раза 25%
2
2 раза 13%
1
9 раз 53%
0
4 раза 24%
2
3 раза 18%
3
1 раз 6%
Точный счет
0:0
4 раза 12%
1:0
4 раза 12%
2:1
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
1:4
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:6
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
7:1
1 раз 3%
2:0
4 раза 12%
3:1
4 раза 12%
2:1
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
0:0
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
Точное количество голов
0
16 раз 48%
1
8 раз 24%
2
6 раз 18%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
1
11 раз 33%
0
10 раз 30%
2
9 раз 27%
3
3 раза 9%
Тоталы голов в матче
Эксельсиор
Фортуна Ситтард
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
116
Больше Меньше
106
710
88
314
214
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
610
Больше Меньше
134
214
413
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1716
Больше Меньше
2310
924
1221
330
330
132
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|Утрехт
|Дувикас Анастасиос
|18 (4)
|ПСВ
|Симонс Хави
|17 (8)
|Херенвен
|Ван Хойдонк Сидней
|16 (1)
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|15 (2)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|14 (3)
|Витесс
|Виттек Максимилиан
|1 9
|Твенте
|Проппер Робин
|10
|Аякс
|Альварес Эдсон
|10
|Гронинген
|Те Вирик Мик
|1 7
|НЕК Неймеген
|Таннан Уссама
|1 7