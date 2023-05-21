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  4. Эредивизие 2022-2023

Нидерланды: Эредивизие
2022-2023

Тур: 33. Стадион: . Зрители: 4400 Главный судья: Ван ден Керкхоф Мартин
Эксельсиор
3:0
Конец матча
Фортуна Ситтард
0'
49' Желтая карточка
Азаркан Маруан
55' Желтая карточка
Эмбало Умару
58' Желтая карточка
Кокс Джордж
1:0
59' Гол
Пири Кик
2:0
73' Гол
Дриауех Каухайб
3:0
85' Гол
Гаудмейн Кензо
90'+5

Ход матча

11'
Чу-А-Он Натан
Загре Артур
 
46'
Хархаух Реда
Лампру Лазарос
 
49'
Азаркан Маруан
 
55'
 
Эмбало Умару
58'
 
Кокс Джордж
59'
Пири Кик
(Азаркан Маруан)
1:0
68'
 
Вита Реми
Дуарте Дерой
68'
 
Канджано Джанмарко
Эмбало Умару
72'
 
Ферати Арианит
Кордоба Иньиго
73'
Дриауех Каухайб
(Гаудмейн Кензо)
2:0
79'
 
Ташчи Тунахан
Кокс Джордж
83'
Ван Дёйнен Майк
Азаркан Маруан
 
85'
Гаудмейн Кензо
(Дриауех Каухайб)
3:0
87'
Аграфиотис Николас
Гаудмейн Кензо
 
88'
Ньивпорт Свен
Дриауех Каухайб
 

Статистика матча

  • 3 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 6
  • 6 Удары в створ 3
  • 6 Угловые 2
  • 2 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 308 Количество передач 395
  • 45 Владение мячом, % 55

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Ван
Гассел
Стейн
2
Хореман
Сибе
4
Эль-Яакуби
Редуан
3
Пири
Кик
12
Загре
Артур
8
Гаудмейн
Кензо
23
Копмейнерс
Пер
33
Бас
Юлиан
10
Азаркан
Маруан
22
Лампру
Лазарос
14
Дриауех
Каухайб
31
Пандур
Ивор
12
Пинту
Иву
55
Stipe
Radic
14
Гут
Родриго
5
Кокс
Джордж
6
Дуарте
Дерой
21
Эрдоган
Доган
77
Tijjani
Noslin
7
Кордоба
Иньиго
85
Эмбало
Умару
11
Гладон
Пол
Эксельсиор
4-3-3
Фортуна Ситтард
4-2-3-1

История личных встреч

Эксельсиор
Фортуна Ситтард

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
20%
5 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы

11 матчей

36.4%
27.3%
36.3%
4 победы 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

45.5%
18.2%
36.3%
5 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

36.4%
27.3%
36.3%
4 победы 3 ничьи 4 победы

История матчей

Э
1:0
Э
4:1
Э
1:1
ПД
2:2
ПД
2:0
ПД
4:2
ПД
3:0
ВД(GD
2:1
ВД(GD
1:0
ВД(GD
1:1
ВД(GD
5:1

Голы

Всего голов

12
7

Голов в среднем за матч

2.4
1.17

Среднее время на гол

37
77

Всего голов

14
2

Голов в среднем за матч

2.33
0.4

Среднее время на гол

38
225

Всего голов

26
9

Голов в среднем за матч

2.36
0.82

Тотал матчей

2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
2
Больше 18%
Меньше 82%
9

Среднее время на гол

38
110

Бомбардиры внутри турнира

Эксельсиор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гаудмейн Кензо 4 0.12
Азаркан Маруан 3 0.09
Бас Юлиан 3 0.09
Дриауех Каухайб 3 0.09
Лампру Лазарос 3 0.09
Хореман Сибе 3 0.09
Эль-Яакуби Редуан 3 0.09
Хархаух Реда 2 0.06
Пири Кик 1 0.03
Чу-А-Он Натан 1 0.03
Аграфиотис Николас 1 0.03
Сеймор Серано 1 0.03
Фортуна Ситтард
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йилмаз Бурак 9 (6) 0.27
Гладон Пол 6 0.18
Кордоба Иньиго 5 0.15
Tijjani Noslin 5 0.15
Эмбало Умару 3 0.09
Озьякуп Огузхан 3 0.09
Вита Реми 2 0.06
Ферати Арианит 1 0.03
Дуарте Дерой 1 0.03
Сиовас Димитрис 1 0.03
Бистрович Кристиян 1 0.03
Гут Родриго 1 0.03
Пинту Иву 0 0
Сёнтьенс Матс 0 0
Кокс Джордж 0 0
Ташчи Тунахан 0 0

Карточки

Эксельсиор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эль-Яакуби Редуан 4 1
Ван Дёйнен Майк 4 0
Хореман Сибе 4 0
Азаркан Маруан 4 0
Бас Юлиан 4 0
Дриауех Каухайб 4 0
Аюб Яссин 3 0
Хархаух Реда 3 0
Файн Адриан 2 0
Гаудмейн Кензо 2 0
Маркело Натангело 2 0
Аграфиотис Николас 2 0
Эйгенрам Йосуа 2 0
Ньивпорт Свен 1 0
Лампру Лазарос 1 0
Загре Артур 1 0
Копмейнерс Пер 1 0
Донкор Джеки 1 0
Сеймор Серано 1 0
Науйокс Ноа 1 0
Фортуна Ситтард
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Йилмаз Бурак 8 0
Сёнтьенс Матс 5 1
Эрдоган Доган 3 2
Ферати Арианит 5 0
Кокс Джордж 5 0
Эмбало Умару 4 0
Julio Velazquez 2 1
Сиовас Димитрис 3 0
Озьякуп Огузхан 3 0
Кордоба Иньиго 3 0
Дуарте Дерой 3 0
Гут Родриго 3 0
Tijjani Noslin 3 0
Химо Наварро 2 0
Бёйтинк Томас 2 0
Пинту Иву 1 0
Гладон Пол 1 0
Тирпан Микаэль 1 0
Бистрович Кристиян 1 0
Пандур Ивор 1 0
Ван Бейнен Мике 1 0
Ташчи Тунахан 1 0

Результаты матчей

Эксельсиор
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
18% (3)
47% (8)
Фортуна Ситтард
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

7
5

Волевые поражения

4
9
Эксельсиор
92.3%
7.7%
12 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (8)
38% (6)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
44% (7)
0% (0)
Фортуна Ситтард
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
6% (1)
47% (8)
47% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
12% (2)
53% (9)

Сухие победы

8
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

41
23

Волевые поражения

3
12
Эксельсиор
71.4%
28.6%
20 побед 8 поражений
Первый тайм
36% (12)
39% (13)
24% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (15)
30% (10)
24% (8)
Фортуна Ситтард
46.4%
53.6%
13 побед 15 поражений
Первый тайм
12% (4)
48% (16)
39% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (13)
21% (7)
39% (13)

Сухие победы

11
5

Сухие поражения

5
8

Волевые победы

48
28

Волевые поражения

7
21

Голы по времени матча

Забито

21
19
10 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 6
22 Не забивали 20
3
14%
3
16%
1-15
3
14%
2
11%
16-30
4
19%
1
5%
31-45
2
10%
1
5%
46-60
5
24%
4
21%
61-75
4
19%
8
42%
76-90

Пропущено

27
33
12 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 19
8 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 16
4
15%
2
6%
1-15
3
11%
6
18%
16-30
5
19%
6
18%
31-45
8
30%
30%
8
24%
46-60
4
15%
2
6%
61-75
3
11%
9
27%
76-90

Забито

8
21
5 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 9
27 Не забивали 23
3
38%
4
19%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
4
19%
31-45
0
0%
3
14%
46-60
1
13%
1
5%
61-75
2
25%
9
43%
76-90

Пропущено

42
26
18 В 1-м тайме 6
24 Во 2-м тайме 20
11 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 10
7
17%
0
0%
1-15
5
12%
3
12%
16-30
6
14%
3
12%
31-45
7
17%
4
15%
46-60
7
17%
7
27%
61-75
10
24%
9
35%
76-90

Забито

29
40
15 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 26
10 Забивали первыми 15
16 Не забивали 10
6
21%
7
18%
1-15
3
10%
2
5%
16-30
6
21%
5
13%
31-45
2
7%
4
10%
46-60
6
21%
5
13%
61-75
6
21%
17
43%
76-90

Пропущено

69
59
30 В 1-м тайме 20
39 Во 2-м тайме 39
19 Пропускали первыми 16
26 Не пропускали 26
11
16%
2
3%
1-15
8
12%
9
15%
16-30
11
16%
9
15%
31-45
15
22%
12
20%
46-60
11
16%
9
15%
61-75
13
19%
18
31%
76-90

Результаты последних матчей

Эксельсиор
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Херенвен - Эксельсиор 0:0 Эксельсиор - Фейеноорд 0:2 Витесс - Эксельсиор 0:0 Эксельсиор - Гоу Эхед Иглс 2:1
ПСВ - Эксельсиор 4:0 Эксельсиор - Твенте 0:0 Эксельсиор - Камбюр 4:1 Эммен - Эксельсиор 2:0 Эксельсиор - Спарта Роттердам 1:4 Гронинген - Эксельсиор 3:0 Эксельсиор - НЕК Неймеген 0:3 АЗ Алкмаар - Эксельсиор 5:0 Эксельсиор - Валвейк 0:0 Эксельсиор - Аякс 1:4 Утрехт - Эксельсиор 1:0 Эксельсиор - Волендам 2:0 Спарта Роттердам - Эксельсиор 1:0 Эксельсиор - АЗ Алкмаар 1:4 Эксельсиор - Гронинген 1:0 Виллем II - Эксельсиор 3:1
Фортуна Ситтард
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
ПСВ - Фортуна Ситтард 2:1 Фортуна Ситтард - Витесс 2:0 Гоу Эхед Иглс - Фортуна Ситтард 2:0 Фортуна Ситтард - АЗ Алкмаар 0:3
Аякс - Фортуна Ситтард 4:0 Фортуна Ситтард - Гронинген 3:1 Волендам - Фортуна Ситтард 2:1 Фортуна Ситтард - Твенте 0:3 Утрехт - Фортуна Ситтард 1:2 Фортуна Ситтард - Фейеноорд 2:4 Валвейк - Фортуна Ситтард 3:1 Эммен - Фортуна Ситтард 0:1 Фортуна Ситтард - Спарта Роттердам 0:0 Камбюр - Фортуна Ситтард 1:2 Фортуна Ситтард - Херенвен 2:0 АЗ Алкмаар - Фортуна Ситтард 3:1 Фортуна Ситтард - ПСВ 2:2 Фортуна Ситтард - Гоу Эхед Иглс 0:2 Гронинген - Фортуна Ситтард 2:3 Фортуна Ситтард - Эммен 0:1

Результаты матчей

Эксельсиор
Фортуна Ситтард

Точный счет

2:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
1:4
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:6
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
2:0
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 35%
1
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%
0
6 раз 38%
2
6 раз 38%
1
2 раза 13%
3
2 раза 13%

Точный счет

1:0
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
7:1
1 раз 6%
1:2
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
3:1
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
10 раз 63%
1
4 раза 25%
2
2 раза 13%
1
9 раз 53%
0
4 раза 24%
2
3 раза 18%
3
1 раз 6%

Точный счет

0:0
4 раза 12%
1:0
4 раза 12%
2:1
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
1:4
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:6
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
7:1
1 раз 3%
2:0
4 раза 12%
3:1
4 раза 12%
2:1
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
0:0
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%

Точное количество голов

0
16 раз 48%
1
8 раз 24%
2
6 раз 18%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
1
11 раз 33%
0
10 раз 30%
2
9 раз 27%
3
3 раза 9%

Тоталы голов в матче

Эксельсиор
Фортуна Ситтард

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
6
0.5
Больше Меньше
10
6
7
10
1.5
8
8
3
14
2.5
2
14
1
16
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
10
0.5
Больше Меньше
13
4
2
14
1.5
4
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
16
0.5
Больше Меньше
23
10
9
24
1.5
12
21
3
30
2.5
3
30
1
32
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фейеноорд
 33 25 7 1 81 - 29 82
2.
ПСВ
 33 22 6 5 87 - 39 72
3.
Аякс
 33 20 9 4 85 - 35 69
4.
АЗ Алкмаар
 33 20 7 6 67 - 33 67
5.
Твенте
 33 17 10 6 63 - 26 61
6.
Спарта Роттердам
 33 16 8 9 55 - 37 56
7.
Утрехт
 33 14 9 10 52 - 48 51
8.
Херенвен
 33 11 10 12 42 - 50 43
9.
Валвейк
 33 11 8 14 50 - 60 41
10.
Гоу Эхед Иглс
 33 10 10 13 46 - 54 40
11.
НЕК Неймеген
 33 8 14 11 41 - 44 38
12.
Витесс
 33 9 10 14 44 - 50 37
13.
Фортуна Ситтард
 33 10 5 18 38 - 61 35
14.
Волендам
 33 9 6 18 39 - 69 33
15.
Эксельсиор
 33 9 5 19 30 - 68 32
16.
Эммен
 33 6 10 17 31 - 62 28
17.
Гронинген
 33 4 6 23 31 - 70 18
18.
Камбюр
 33 4 4 25 22 - 69 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 17 14 2 1 54 - 14 44
2.
Твенте
 16 12 4 0 43 - 10 40
3.
Фейеноорд
 16 12 4 0 37 - 9 40
4.
Аякс
 17 10 5 2 47 - 14 35
5.
АЗ Алкмаар
 16 9 5 2 35 - 18 32
6.
Спарта Роттердам
 17 10 2 5 32 - 18 32
7.
Валвейк
 17 9 3 5 34 - 26 30
8.
Гоу Эхед Иглс
 17 7 6 4 28 - 23 27
9.
Утрехт
 16 7 5 4 17 - 13 26
10.
Эксельсиор
 17 8 2 7 22 - 26 26
11.
Волендам
 16 8 1 7 26 - 30 25
12.
Витесс
 17 5 6 6 24 - 25 21
13.
НЕК Неймеген
 17 3 9 5 28 - 28 18
14.
Фортуна Ситтард
 16 5 3 8 20 - 27 18
15.
Эммен
 17 3 9 5 16 - 23 18
16.
Херенвен
 16 5 3 8 19 - 26 18
17.
Гронинген
 16 3 3 10 20 - 29 12
18.
Камбюр
 16 2 0 14 10 - 33 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фейеноорд
 17 13 3 1 44 - 20 42
2.
АЗ Алкмаар
 17 11 2 4 32 - 15 35
3.
Аякс
 16 10 4 2 38 - 21 34
4.
ПСВ
 16 8 4 4 33 - 25 28
5.
Утрехт
 17 7 4 6 35 - 35 25
6.
Херенвен
 17 6 7 4 23 - 24 25
7.
Спарта Роттердам
 16 6 6 4 23 - 19 24
8.
Твенте
 17 5 6 6 20 - 16 21
9.
НЕК Неймеген
 16 5 5 6 13 - 16 20
10.
Фортуна Ситтард
 17 5 2 10 18 - 34 17
11.
Витесс
 16 4 4 8 20 - 25 16
12.
Гоу Эхед Иглс
 16 3 4 9 18 - 31 13
13.
Валвейк
 16 2 5 9 16 - 34 11
14.
Эммен
 16 3 1 12 15 - 39 10
15.
Камбюр
 17 2 4 11 12 - 36 10
16.
Волендам
 17 1 5 11 13 - 39 8
17.
Гронинген
 17 1 3 13 11 - 41 6
18.
Эксельсиор
 16 1 3 12 8 - 42 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Утрехт Дувикас Анастасиос 18 (4)
ПСВ Симонс Хави 17 (8)
Херенвен Ван Хойдонк Сидней 16 (1)
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 15 (2)
ПСВ Де Йонг Люк 14 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Витесс Виттек Максимилиан 1 9
Твенте Проппер Робин 10
Аякс Альварес Эдсон 10
Гронинген Те Вирик Мик 1 7
НЕК Неймеген Таннан Уссама 1 7
Весь список
  • Второй тайм
  • 95'
    Эксельсиор заслуженно побеждает в отличном матче
  • Свисток
    95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Сегодняшная посещаемость составляет 4400 болельщиков
  • 95'
    Контроль мяча: Эксельсиор: 45%, Фортуна Ситтард: 55%.
  • 95'
    Канджано Джанмарко оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 94'
    Вита Реми выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 94'
    Ван Гассел Стейн из команды Эксельсиор перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
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    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Van Donge and De Roo Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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