Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

88' Nathan Tjoe-A-On выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

87' Тактическая замена. Кензо Гудмийн уходит с поля и его заменяет Nikolas Agrafiotis

86' Кензо Гудмийн сделал ключевой пас для гола!

85' Г О О О О Л - Кензо Гудмийн забивает с левой ноги!

85' Дриауех Каухайб из команды Эксельсиор своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

84' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на своей половине поля

84' Пири Кик нанес удар головой, но Ивор Пандур спокойно отбил мяч.

84' Кензо Гудмийн из команды Эксельсиор подал угловой слева.

82' Матч возобновлен

80' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

80' Redouan El Yaakoubi из команды Эксельсиор перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

77' Эксельсиор совершает вбрасывание на половине поля противника

76' Азаркан Маруан из команды Эксельсиор своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

76' Эксельсиор совершает вбрасывание на своей половине поля

75' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на своей половине поля

75' Эксельсиор совершает вбрасывание на своей половине поля

74' Эксельсиор совершает вбрасывание на половине поля противника

74' Stipe Radic из команды Фортуна Ситтард перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

73' Кензо Гудмийн сделал результативную передачу.

73' Кензо Гудмийн из команды Эксельсиор своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

73' Кензо Гудмийн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

72' Удар от ворот произведет Эксельсиор

72' Кокс Джордж решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

70' Пандур Ивор взял и забрал мяч на выходе

69' Дриауех Каухайб навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

68' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на своей половине поля

68' Матч возобновлен

68' Эксельсиор совершает вбрасывание на своей половине поля

66' Дуарте Дерой на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

66' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

65' Stipe Radic успешно блокирует удар.

64' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на половине поля противника

63' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на половине поля противника

63' Матч возобновлен

62' Кокс Джордж на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

62' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

59' Азаркан Маруан из команды Эксельсиор своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

58' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на половине поля противника

57' Дриауех Каухайб навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

57' Хорошую попытку сделал Кензо Гудмийн. Удар в створ, но вратарь начеку

56' Азаркан Маруан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

56' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на половине поля противника

55' Рефери не любит споров - именно за это Эмбало Умару сейчас получил желтую

55' Nathan Tjoe-A-On выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' Пеер Копмейнерс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' Хархаух Реда нанес удар головой, но Ивор Пандур спокойно отбил мяч.

52' Хореман Сибе из команды Эксельсиор своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

51' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Удар от ворот произведет Эксельсиор

46' Stipe Radic из команды Фортуна Ситтард перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

46' Эксельсиор совершает вбрасывание на половине поля противника