Antoine Colassin создает голевую возможность для своего партнера по команде.

Отличная индивидуальная работа от Antoine Colassin, гол забит с изяществом.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Первый тайм

48' Команда ПСВ имела превосходство во владении мячом, но не смогла повести в счете перед перерывом.

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

46' Удар от ворот произведет ПСВ

46' Хайе Том не смог попасть в створ ударом издали

46' Г О О О О Л - Отличный черпачок правой ногой сделал Antoine Colassin из команды Херенвен

45' Кёлерт Матс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

44' Хайе Том выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

44' ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.

44' Эль-Гази Анвар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Удар от ворот произведет Херенвен

41' Рамальо Андре выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Хайе Том выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Ван Эвейк Милан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Мвене Филлипп из команды ПСВ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

39' ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Сиб ван Оттеле из команды Херенвен перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

39' ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля

39' Симонс Хави наказан за толчок Сиб ван Оттеле

38' Сиб ван Оттеле выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля

37' Херенвен совершает вбрасывание на своей половине поля

37' Удар от ворот произведет Херенвен

36' Сиб ван Оттеле из команды Херенвен перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

36' Сиб ван Оттеле выиграл воздушное противоборство у Де Йонг Люк

36' Веерман Йоэй навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

36' Antoine Colassin ослабляет давление, выбив мяч.

35' Сиб ван Оттеле успешно блокирует удар.

35' Сиб ван Оттеле из команды Херенвен перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

33' Рамальо Андре плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

33' Г О О О О Л - Ван Эвейк Милан первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!

33' Херенвен идет вперед с потенциально опасной атакой.

32' ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Сиб ван Оттеле ослабляет давление, выбив мяч.

32' ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.

31' Матч возобновится спорным мячом

31' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

30' ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля

29' Удар от ворот произведет ПСВ

29' Кёлерт Матс из команды Херенвен своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

28' Херенвен совершает вбрасывание на своей половине поля

27' Удар от ворот произведет Херенвен

27' Веерман Йоэй из команды ПСВ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

26' Херенвен совершает вбрасывание на своей половине поля

25' Удар от ворот произведет Херенвен

24' Сиб ван Оттеле ослабляет давление, выбив мяч.

24' ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Удар от ворот произведет ПСВ

22' Бенитес Вальтер взял и забрал мяч на выходе

22' Antoine Colassin нанес удар, но тот был заблокирован.

22' Тахири Анас из команды Херенвен своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

21' Тахири Анас навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

21' Antoine Colassin пробует нанести удар издали, но Вальтер Бенитес держит все под контролем

20' Брума Джеффри выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Хорошую попытку сделал Симонс Хави . Удар в створ, но вратарь начеку

19' Веерман Йоэй создает голевую возможность для своего партнера по команде.

19' Веерман Йоэй выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Ван Хойдонк Сидней выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Ольссон Симон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника

16' ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Antoine Colassin выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Удар от ворот произведет Херенвен

15' Симонс Хави оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

14' Г О О О О О О Л - Сангаре Ибрахим из команды ПСВ с близкого расстояния головой расстреливает ворота.

14' Де Йонг Люк создает голевую возможность для своего партнера по команде.

13' Сиб ван Оттеле ослабляет давление, выбив мяч.

13' Сангаре Ибрахим пробует нанести удар издали, но Хавьер Мус держит все под контролем

13' Брэнтуэйт Джерред выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Удар от ворот произведет Херенвен

12' Эль-Гази Анвар оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

12' ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.

12' Сангаре Ибрахим создает голевую возможность для своего партнера по команде.

12' Ван Анхольт Патрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Сиб ван Оттеле из команды Херенвен перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

11' Херенвен совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Брэнтуэйт Джерред выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Симонс Хави выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Тахири Анас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Херенвен совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Брума Джеффри выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Сиб ван Оттеле из команды Херенвен перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

6' Игрок из команды ПСВ делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

6' Веерман Йоэй навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

6' Antoine Colassin из команды Херенвен перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

4' Сангаре Ибрахим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Ольссон Симон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Удар от ворот произведет Херенвен

3' Оооо... вот это был удар! Эль-Гази Анвар должен был забить с этой позиции.

2' Сиб ван Оттеле из команды Херенвен перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

1' ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' ПСВ начинает с центра поля