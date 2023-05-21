Тур: 33. Стадион: Филипс. Главный судья: Линдхут Аллард
0'
1:0
14' ГолСангаре Ибрахим
1:1
33' ГолВан Эвейк Милан
1:2
45' ГолКолассен Антуан
1:3
58' ГолКолассен Антуан
Ход матча
14'
1:0
33'
1:1
45'
55'
58'
1:3
Статистика матча
-
1 Голы 3
-
8 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 4
-
5 Угловые 3
-
0 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 1
-
289 Количество передач 208
-
61 Владение мячом, % 39
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
23
Веерман
Йоэй
20
Тиль
Гус
33
Хайе
Том
26
Тахири
Анас
20
Сахрауи
Осам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Веерман ЙоэйПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Тиль ГусПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Дроммел ЙоэлВратарь
-
24 Ватерман БойВратарь
- Защитник
- Защитник
-
10 Силва ФабиоПолузащитник
-
11 Азар ТорганПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Ван Нистелрой Руд
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Хайе ТомПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Тахири АнасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Сахрауи ОсамНападающий
- Запасные игроки
-
23 Беккема ЯнВратарь
- Вратарь
-
15 Али ХусейнЗащитник
-
13 Кайб РамиЗащитник
-
22 Хаяль РамиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Kees van Wonderen
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
ПСВ
Херенвен
19 матчей
68.4%
31.6%
13 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
63.2%
31.6%
5.2%
12 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
78.9%
21.1%
15 побед 4 ничьи 0 побед
13 матчей
53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 6 побед
Первый тайм
61.5%
38.5%
0 побед 8 ничьих 6 побед
Второй тайм
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед
32 матча
40.6%
40.6%
18.8%
13 побед 13 ничьих 6 побед
Первый тайм
37.5%
43.8%
18.7%
12 побед 14 ничьих 6 побед
Второй тайм
46.9%
25%
28.1%
15 побед 8 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
38
28
Голов в среднем за матч
2.53
1.65
Среднее время на гол
35
54
Всего голов
25
20
Голов в среднем за матч
1.47
1.33
Среднее время на гол
61
67
Всего голов
63
48
Голов в среднем за матч
1.97
1.5
Тотал матчей
2.5
29
Больше 91%
Меньше 9%
3
22
Больше 69%
Меньше 31%
10
17
Больше 53%
Меньше 47%
15
6
Больше 19%
Меньше 81%
26
4
Больше 13%
Меньше 88%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
31
Среднее время на гол
45
60
Бомбардиры внутри турнира
ПСВ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Симонс Хави
|16 (1)
|0.48
|Де Йонг Люк
|13 (1)
|0.39
|Гакпо Коди
|9 (2)
|0.27
|Тиль Гус
|9
|0.27
|Эль-Гази Анвар
|8
|0.24
|Бакайоко Жоан
|5
|0.15
|Сангаре Ибрахим
|5
|0.15
|Веерман Йоэй
|4
|0.12
|Силва Фабио
|4 (1)
|0.12
|Гутьеррес Эрик
|2
|0.06
|Обиспо Армандо
|2
|0.06
|Брэнтуэйт Джерред
|2
|0.06
|Ван Анхольт Патрик
|1
|0.03
|Азар Торган
|1
|0.03
|Боскальи Оливье
|1
|0.03
|Мадуэке Нони
|1
|0.03
|Тезе Джордан
|0
|0
|Савио III
|0
|0
|Макс Филипп
|0
|0
|Хувер Ки-Джана
|0
|0
|Сайбари Исмаэль
|0
|0
|Мвене Филлипп
|0
|0
Херенвен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ван Хойдонк Сидней
|16 (1)
|0.48
|Ван Эвейк Милан
|6
|0.18
|Сарр Амин
|5
|0.15
|Ван Амерсфоорт Пелле
|3
|0.09
|Хайе Том
|2
|0.06
|Колассен Антуан
|2
|0.06
|Тахири Анас
|1
|0.03
|Сахрауи Осам
|1
|0.03
|Кёлерт Матс
|1
|0.03
|Бохневич Павел
|1
|0.03
|Кайб Рами
|1
|0.03
|Ван Оттеле Сюб
|1
|0.03
|Ольссон Симон
|0
|0
|Нопперт Андрис
|0
|0
|Хаяль Рами
|0
|0
Карточки
ПСВ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сангаре Ибрахим
|5
|0
|Гутьеррес Эрик
|4
|0
|Тиль Гус
|4
|0
|Бакайоко Жоан
|4
|0
|Де Йонг Люк
|3
|0
|Силва Фабио
|3
|0
|Макс Филипп
|3
|0
|Обиспо Армандо
|1
|1
|Ван Нистелрой Рууд
|2
|0
|Эль-Гази Анвар
|2
|0
|Тезе Джордан
|2
|0
|Брэнтуэйт Джерред
|2
|0
|Мадуэке Нони
|2
|0
|Жуниор Мауро
|0
|1
|Ван Анхольт Патрик
|1
|0
|Ватерман Бой
|1
|0
|Бенитес Вальтер
|1
|0
|Рамальо Андре
|1
|0
|Симонс Хави
|1
|0
Херенвен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хайе Том
|7
|0
|Ван Оттеле Сюб
|5
|0
|Бохневич Павел
|4
|0
|Тахири Анас
|4
|0
|Колассен Антуан
|4
|0
|Нуннели Че
|3
|0
|Халилович Тибор
|1
|1
|Брума Джеффри
|2
|0
|Ван Бик Свен
|2
|0
|Ван Акен Йост
|2
|0
|Кёлерт Матс
|2
|0
|Кайб Рами
|2
|0
|Ольссон Симон
|2
|0
|Ван Хойдонк Сидней
|2
|0
|Ван Амерсфоорт Пелле
|1
|0
|Нопперт Андрис
|1
|0
|Сахрауи Осам
|1
|0
|Ван Эвейк Милан
|1
|0
|Сарр Амин
|1
|0
|Daniel Seland Karlsbakk
|1
|0
Результаты матчей
ПСВ
93.3%
6.7%
14 побед 1 поражение
Первый тайм
56% (9)
38% (6)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
81% (13)
19% (3)
0% (0)
Херенвен
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)
Сухие победы
7
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
12
4
Волевые поражения
0
5
ПСВ
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
25% (4)
25% (4)
50% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
Херенвен
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
19% (3)
69% (11)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
10
21
Волевые поражения
31
11
ПСВ
66.7%
33.3%
18 побед 9 поражений
Первый тайм
41% (13)
31% (10)
28% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (18)
25% (8)
19% (6)
Херенвен
60.9%
39.1%
14 побед 9 поражений
Первый тайм
22% (7)
56% (18)
22% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (12)
38% (12)
25% (8)
Сухие победы
9
5
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
22
25
Волевые поражения
31
16
Голы по времени матча
Забито
49
20
18 В 1-м тайме 8
31 Во 2-м тайме 12
11 Забивали первыми 7
18 Не забивали 23
6
12%
2
10%
1-15
8
16%
4
20%
16-30
4
8%
2
10%
31-45
11
22%
3
15%
46-60
6
12%
3
15%
61-75
14
29%
6
30%
76-90
Пропущено
13
21
8 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
2
15%
2
10%
1-15
4
31%
2
10%
16-30
2
15%
4
19%
31-45
2
15%
6
29%
46-60
3
23%
4
19%
61-75
0
0%
3
14%
76-90
Забито
34
19
17 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 6
10 Забивали первыми 7
18 Не забивали 21
5
15%
2
11%
1-15
3
9%
4
21%
16-30
9
26%
7
37%
31-45
7
21%
1
5%
46-60
5
15%
1
5%
61-75
5
15%
4
21%
76-90
Пропущено
24
26
9 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 13
1
4%
3
12%
1-15
3
13%
4
15%
16-30
5
21%
6
23%
31-45
4
17%
4
15%
46-60
2
8%
5
19%
61-75
9
38%
4
15%
76-90
Забито
83
39
35 В 1-м тайме 21
48 Во 2-м тайме 18
21 Забивали первыми 14
4 Не забивали 12
11
13%
4
10%
1-15
11
13%
8
21%
16-30
13
16%
9
23%
31-45
18
22%
4
10%
46-60
11
13%
4
10%
61-75
19
23%
10
26%
76-90
Пропущено
37
47
17 В 1-м тайме 21
20 Во 2-м тайме 26
10 Пропускали первыми 12
20 Не пропускали 22
3
8%
5
11%
1-15
7
19%
6
13%
16-30
7
19%
10
21%
31-45
6
16%
10
21%
46-60
5
14%
9
19%
61-75
9
24%
7
15%
76-90
Результаты последних матчей
ПСВ
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
ПСВ - Фортуна Ситтард 2:1 Спарта Роттердам - ПСВ 0:1 Аякс - ПСВ 1:1 ПСВ - Аякс 3:0
Волендам - ПСВ 2:3 ПСВ - Эксельсиор 4:0 Спакенбург - ПСВ 1:2 НЕК Неймеген - ПСВ 2:4 Витесс - ПСВ 1:1 ПСВ - Камбюр 5:2 Валвейк - ПСВ 0:1 ПСВ - АДО Ден Хааг 3:1 ПСВ - Твенте 3:1 ПСВ - Севилья 2:0 Утрехт - ПСВ 2:2 Севилья - ПСВ 3:0 ПСВ - Гронинген 6:0 ПСВ - Эммен 3:1 Фейеноорд - ПСВ 2:2 ПСВ - Гоу Эхед Иглс 2:0
Херенвен
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Херенвен - Эксельсиор 0:0 НЕК Неймеген - Херенвен 2:3 Херенвен - Эммен 2:3 Спарта Роттердам - Херенвен 4:0
Херенвен - Волендам 2:1 АЗ Алкмаар - Херенвен 1:1 Херенвен - Витесс 1:1 Гронинген - Херенвен 0:2 Херенвен - Аякс 2:4 Твенте - Херенвен 3:3 Херенвен - Фейеноорд 0:1 Херенвен - Валвейк 1:4 Камбюр - Херенвен 1:2 Херенвен - Фейеноорд 1:2 НАК Бреда - Херенвен 1:2 Утрехт - Херенвен 1:0 Херенвен - Витесс 1:3 Фортуна Ситтард - Херенвен 2:0 Херенвен - Гронинген 3:1 Херенвен - АЗ Алкмаар 0:2
Результаты матчей
ПСВ
Херенвен
Точный счет
1:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
7:1
1 раз 6%
2:1
4 раза 25%
0:0
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
Точное количество голов
3
3 раза 19%
4
3 раза 19%
0
2 раза 13%
1
2 раза 13%
2
2 раза 13%
6
2 раза 13%
5
1 раз 6%
7
1 раз 6%
2
6 раз 38%
0
5 раз 31%
1
4 раза 25%
3
1 раз 6%
Точный счет
2:2
3 раза 19%
0:1
3 раза 19%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:6
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
0:0
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
5 раз 31%
2
5 раз 31%
0
2 раза 13%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
6
1 раз 6%
0
7 раз 44%
1
3 раза 19%
3
3 раза 19%
2
2 раза 13%
4
1 раз 6%
Точный счет
0:1
4 раза 13%
2:2
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
2:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:6
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
7:1
1 раз 3%
0:0
6 раз 19%
2:1
4 раза 13%
1:2
3 раза 9%
2:3
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
4:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
7 раз 22%
2
7 раз 22%
0
4 раза 13%
3
4 раза 13%
4
4 раза 13%
6
3 раза 9%
5
2 раза 6%
7
1 раз 3%
0
12 раз 38%
2
8 раз 25%
1
7 раз 22%
3
4 раза 13%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
ПСВ
Херенвен
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
142
Больше Меньше
115
124
79
106
115
79
412
313
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
142
Больше Меньше
97
97
610
412
412
313
115
214
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
284
Больше Меньше
2012
2111
1319
1418
527
1022
131
626
428
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|33
|24
|8
|1
|79 - 29
|80
|2.
|1:3
|33
|22
|5
|6
|85 - 39
|71
|3.
|1:1
|33
|19
|10
|4
|83 - 35
|67
|4.
|3:0
|33
|20
|7
|6
|67 - 33
|67
|5.
|3:0
|33
|17
|10
|6
|61 - 26
|61
|6.
|4:1
|33
|16
|8
|9
|55 - 37
|56
|7.
|1:1
|33
|14
|10
|9
|52 - 46
|52
|8.
|3:1
|33
|12
|9
|12
|42 - 48
|45
|9.
|0:3
|33
|11
|8
|14
|50 - 58
|41
|10.
|2:0
|33
|10
|10
|13
|45 - 54
|40
|11.
|0:3
|33
|8
|14
|11
|41 - 44
|38
|12.
|3:0
|33
|9
|10
|14
|41 - 50
|37
|13.
|0:0
|33
|10
|6
|17
|38 - 58
|36
|14.
|0:2
|33
|9
|6
|18
|39 - 68
|33
|15.
|0:0
|33
|8
|6
|19
|27 - 68
|30
|16.
|1:1
|33
|6
|11
|16
|31 - 60
|29
|17.
|0:3
|33
|4
|6
|23
|31 - 67
|18
|18.
|1:4
|33
|4
|4
|25
|22 - 69
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:3
|17
|14
|1
|2
|52 - 14
|43
|2.
|3:0
|16
|12
|4
|0
|43 - 10
|40
|3.
|1:1
|16
|12
|4
|0
|37 - 9
|40
|4.
|1:1
|17
|9
|6
|2
|45 - 14
|33
|5.
|3:0
|16
|9
|5
|2
|35 - 18
|32
|6.
|4:1
|17
|10
|2
|5
|32 - 18
|32
|7.
|0:3
|17
|9
|3
|5
|34 - 24
|30
|8.
|2:0
|17
|7
|6
|4
|27 - 23
|27
|9.
|1:1
|16
|7
|5
|4
|17 - 13
|26
|10.
|0:2
|16
|8
|1
|7
|26 - 30
|25
|11.
|0:0
|17
|7
|3
|7
|19 - 26
|24
|12.
|3:0
|17
|5
|6
|6
|21 - 25
|21
|13.
|1:1
|17
|3
|10
|4
|16 - 21
|19
|14.
|0:3
|17
|3
|9
|5
|28 - 28
|18
|15.
|0:0
|16
|5
|3
|8
|20 - 27
|18
|16.
|3:1
|16
|5
|3
|8
|19 - 26
|18
|17.
|0:3
|16
|3
|3
|10
|20 - 29
|12
|18.
|1:4
|16
|2
|0
|14
|10 - 33
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|17
|12
|4
|1
|42 - 20
|40
|2.
|3:0
|17
|11
|2
|4
|32 - 15
|35
|3.
|1:1
|16
|10
|4
|2
|38 - 21
|34
|4.
|1:3
|16
|8
|4
|4
|33 - 25
|28
|5.
|3:1
|17
|7
|6
|4
|23 - 22
|27
|6.
|1:1
|17
|7
|5
|5
|35 - 33
|26
|7.
|4:1
|16
|6
|6
|4
|23 - 19
|24
|8.
|3:0
|17
|5
|6
|6
|18 - 16
|21
|9.
|0:3
|16
|5
|5
|6
|13 - 16
|20
|10.
|0:0
|17
|5
|3
|9
|18 - 31
|18
|11.
|3:0
|16
|4
|4
|8
|20 - 25
|16
|12.
|2:0
|16
|3
|4
|9
|18 - 31
|13
|13.
|0:3
|16
|2
|5
|9
|16 - 34
|11
|14.
|1:1
|16
|3
|1
|12
|15 - 39
|10
|15.
|1:4
|17
|2
|4
|11
|12 - 36
|10
|16.
|0:2
|17
|1
|5
|11
|13 - 38
|8
|17.
|0:3
|17
|1
|3
|13
|11 - 38
|6
|18.
|0:0
|16
|1
|3
|12
|8 - 42
|6
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|Утрехт
|Дувикас Анастасиос
|17 (4)
|ПСВ
|Симонс Хави
|16 (8)
|Херенвен
|Ван Хойдонк Сидней
|16 (1)
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|15 (2)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|13 (4)
|Витесс
|Виттек Максимилиан
|1 9
|Твенте
|Проппер Робин
|10
|Аякс
|Альварес Эдсон
|10
|Гронинген
|Те Вирик Мик
|1 7
|НЕК Неймеген
|Таннан Уссама
|1 7