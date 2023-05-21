Тур: 33. Стадион: Филипс. Главный судья: Линдхут Аллард
0'
1:0
14' ГолСангаре Ибрахим
1:1
33' ГолВан Эвейк Милан
1:2
45' ГолКолассен Антуан
1:3
58' ГолКолассен Антуан
65' Желтая карточкаМвене Филлипп
71' Желтая карточкаКёлерт Матс
77' Желтая карточкаРамальо Андре
2:3
79' ГолДе Йонг Люк
85' Желтая карточкаБрума Джеффри
3:3
86' ПенальтиСимонс Хави
90' Желтая карточкаАзар Торган
90'+8
Ход матча
14'
33'
1:1
45'
55'
58'
1:3
65'
71'
77'
79'
2:3
85'
86'
3:3
90'
Статистика матча
-
3 Голы 3
-
11 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 6
-
9 Угловые 6
-
0 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 11
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
526 Количество передач 348
-
62 Владение мячом, % 38
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
-
-
1.80 Обе забьют (да)
23
Веерман
Йоэй
20
Тиль
Гус
33
Хайе
Том
26
Тахири
Анас
20
Сахрауи
Осам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Веерман ЙоэйПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Тиль ГусПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Дроммел ЙоэлВратарь
-
24 Ватерман БойВратарь
- Защитник
- Защитник
-
10 Силва ФабиоПолузащитник
-
11 Азар ТорганПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Ван Нистелрой Руд
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Хайе ТомПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Тахири АнасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Сахрауи ОсамНападающий
- Запасные игроки
-
23 Беккема ЯнВратарь
- Вратарь
-
15 Али ХусейнЗащитник
-
13 Кайб РамиЗащитник
-
22 Хаяль РамиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Kees van Wonderen
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
ПСВ
Херенвен
19 матчей
68.4%
31.6%
13 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
63.2%
31.6%
5.2%
12 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
78.9%
21.1%
15 побед 4 ничьи 0 побед
13 матчей
53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 6 побед
Первый тайм
61.5%
38.5%
0 побед 8 ничьих 6 побед
Второй тайм
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед
32 матча
40.6%
40.6%
18.8%
13 побед 13 ничьих 6 побед
Первый тайм
37.5%
43.8%
18.7%
12 побед 14 ничьих 6 побед
Второй тайм
46.9%
25%
28.1%
15 побед 8 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
38
28
Голов в среднем за матч
2.53
1.65
Среднее время на гол
35
54
Всего голов
25
20
Голов в среднем за матч
1.47
1.33
Среднее время на гол
61
67
Всего голов
63
48
Голов в среднем за матч
1.97
1.5
Тотал матчей
2.5
29
Больше 91%
Меньше 9%
3
22
Больше 69%
Меньше 31%
10
17
Больше 53%
Меньше 47%
15
6
Больше 19%
Меньше 81%
26
4
Больше 13%
Меньше 88%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
31
Среднее время на гол
45
60
Бомбардиры внутри турнира
ПСВ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Симонс Хави
|17 (2)
|0.52
|Де Йонг Люк
|14 (1)
|0.42
|Гакпо Коди
|9 (2)
|0.27
|Тиль Гус
|9
|0.27
|Эль-Гази Анвар
|8
|0.24
|Бакайоко Жоан
|5
|0.15
|Сангаре Ибрахим
|5
|0.15
|Веерман Йоэй
|4
|0.12
|Силва Фабио
|4 (1)
|0.12
|Гутьеррес Эрик
|2
|0.06
|Обиспо Армандо
|2
|0.06
|Брэнтуэйт Джерред
|2
|0.06
|Ван Анхольт Патрик
|1
|0.03
|Азар Торган
|1
|0.03
|Боскальи Оливье
|1
|0.03
|Мадуэке Нони
|1
|0.03
|Тезе Джордан
|0
|0
|Савио III
|0
|0
|Макс Филипп
|0
|0
|Хувер Ки-Джана
|0
|0
|Сайбари Исмаэль
|0
|0
|Мвене Филлипп
|0
|0
Херенвен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ван Хойдонк Сидней
|16 (1)
|0.48
|Ван Эвейк Милан
|6
|0.18
|Сарр Амин
|5
|0.15
|Ван Амерсфоорт Пелле
|3
|0.09
|Колассен Антуан
|3
|0.09
|Хайе Том
|2
|0.06
|Тахири Анас
|1
|0.03
|Сахрауи Осам
|1
|0.03
|Кёлерт Матс
|1
|0.03
|Бохневич Павел
|1
|0.03
|Кайб Рами
|1
|0.03
|Ван Оттеле Сюб
|1
|0.03
|Ольссон Симон
|0
|0
|Нопперт Андрис
|0
|0
|Хаяль Рами
|0
|0
Карточки
ПСВ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сангаре Ибрахим
|5
|0
|Гутьеррес Эрик
|4
|0
|Тиль Гус
|4
|0
|Бакайоко Жоан
|4
|0
|Де Йонг Люк
|3
|0
|Силва Фабио
|3
|0
|Макс Филипп
|3
|0
|Обиспо Армандо
|1
|1
|Ван Нистелрой Рууд
|2
|0
|Рамальо Андре
|2
|0
|Эль-Гази Анвар
|2
|0
|Тезе Джордан
|2
|0
|Брэнтуэйт Джерред
|2
|0
|Мадуэке Нони
|2
|0
|Жуниор Мауро
|0
|1
|Ван Анхольт Патрик
|1
|0
|Ватерман Бой
|1
|0
|Азар Торган
|1
|0
|Бенитес Вальтер
|1
|0
|Мвене Филлипп
|1
|0
|Симонс Хави
|1
|0
Херенвен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хайе Том
|7
|0
|Ван Оттеле Сюб
|5
|0
|Бохневич Павел
|4
|0
|Тахири Анас
|4
|0
|Колассен Антуан
|4
|0
|Брума Джеффри
|3
|0
|Кёлерт Матс
|3
|0
|Нуннели Че
|3
|0
|Халилович Тибор
|1
|1
|Ван Бик Свен
|2
|0
|Ван Акен Йост
|2
|0
|Кайб Рами
|2
|0
|Ольссон Симон
|2
|0
|Ван Хойдонк Сидней
|2
|0
|Ван Амерсфоорт Пелле
|1
|0
|Нопперт Андрис
|1
|0
|Сахрауи Осам
|1
|0
|Ван Эвейк Милан
|1
|0
|Сарр Амин
|1
|0
|Daniel Seland Karlsbakk
|1
|0
Результаты матчей
ПСВ
93.3%
6.7%
14 побед 1 поражение
Первый тайм
53% (9)
35% (6)
12% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
82% (14)
18% (3)
0% (0)
Херенвен
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)
Сухие победы
7
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
12
4
Волевые поражения
3
8
ПСВ
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
25% (4)
25% (4)
50% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
Херенвен
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
24% (4)
65% (11)
12% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
10
21
Волевые поражения
31
11
ПСВ
66.7%
33.3%
18 побед 9 поражений
Первый тайм
39% (13)
30% (10)
30% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (19)
24% (8)
18% (6)
Херенвен
60.9%
39.1%
14 побед 9 поражений
Первый тайм
24% (8)
55% (18)
21% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (12)
36% (12)
27% (9)
Сухие победы
9
5
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
22
25
Волевые поражения
34
19
Голы по времени матча
Забито
52
23
19 В 1-м тайме 10
33 Во 2-м тайме 13
12 Забивали первыми 7
18 Не забивали 23
7
13%
2
9%
1-15
8
15%
4
17%
16-30
4
8%
4
17%
31-45
11
21%
4
17%
46-60
6
12%
3
13%
61-75
16
31%
6
26%
76-90
Пропущено
16
24
10 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 15
4 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 10
2
13%
3
13%
1-15
4
25%
2
8%
16-30
4
25%
4
17%
31-45
3
19%
6
25%
46-60
3
19%
4
17%
61-75
0
0%
5
21%
76-90
Забито
34
19
17 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 6
10 Забивали первыми 7
19 Не забивали 22
5
15%
2
11%
1-15
3
9%
4
21%
16-30
9
26%
7
37%
31-45
7
21%
1
5%
46-60
5
15%
1
5%
61-75
5
15%
4
21%
76-90
Пропущено
24
26
9 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 13
1
4%
3
12%
1-15
3
13%
4
15%
16-30
5
21%
6
23%
31-45
4
17%
4
15%
46-60
2
8%
5
19%
61-75
9
38%
4
15%
76-90
Забито
86
42
36 В 1-м тайме 23
50 Во 2-м тайме 19
22 Забивали первыми 14
4 Не забивали 12
12
14%
4
10%
1-15
11
13%
8
19%
16-30
13
15%
11
26%
31-45
18
21%
5
12%
46-60
11
13%
4
10%
61-75
21
24%
10
24%
76-90
Пропущено
40
50
19 В 1-м тайме 22
21 Во 2-м тайме 28
10 Пропускали первыми 13
21 Не пропускали 23
3
8%
6
12%
1-15
7
18%
6
12%
16-30
9
23%
10
20%
31-45
7
18%
10
20%
46-60
5
13%
9
18%
61-75
9
23%
9
18%
76-90
Результаты последних матчей
ПСВ
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
ПСВ - Фортуна Ситтард 2:1 Спарта Роттердам - ПСВ 0:1 Аякс - ПСВ 1:1 ПСВ - Аякс 3:0
Волендам - ПСВ 2:3 ПСВ - Эксельсиор 4:0 Спакенбург - ПСВ 1:2 НЕК Неймеген - ПСВ 2:4 Витесс - ПСВ 1:1 ПСВ - Камбюр 5:2 Валвейк - ПСВ 0:1 ПСВ - АДО Ден Хааг 3:1 ПСВ - Твенте 3:1 ПСВ - Севилья 2:0 Утрехт - ПСВ 2:2 Севилья - ПСВ 3:0 ПСВ - Гронинген 6:0 ПСВ - Эммен 3:1 Фейеноорд - ПСВ 2:2 ПСВ - Гоу Эхед Иглс 2:0
Херенвен
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Херенвен - Эксельсиор 0:0 НЕК Неймеген - Херенвен 2:3 Херенвен - Эммен 2:3 Спарта Роттердам - Херенвен 4:0
Херенвен - Волендам 2:1 АЗ Алкмаар - Херенвен 1:1 Херенвен - Витесс 1:1 Гронинген - Херенвен 0:2 Херенвен - Аякс 2:4 Твенте - Херенвен 3:3 Херенвен - Фейеноорд 0:1 Херенвен - Валвейк 1:4 Камбюр - Херенвен 1:2 Херенвен - Фейеноорд 1:2 НАК Бреда - Херенвен 1:2 Утрехт - Херенвен 1:0 Херенвен - Витесс 1:3 Фортуна Ситтард - Херенвен 2:0 Херенвен - Гронинген 3:1 Херенвен - АЗ Алкмаар 0:2
Результаты матчей
ПСВ
Херенвен
Точный счет
1:0
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
7:1
1 раз 6%
2:1
4 раза 25%
0:0
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
Точное количество голов
3
4 раза 24%
4
3 раза 18%
0
2 раза 12%
1
2 раза 12%
2
2 раза 12%
6
2 раза 12%
5
1 раз 6%
7
1 раз 6%
2
6 раз 38%
0
5 раз 31%
1
4 раза 25%
3
1 раз 6%
Точный счет
2:2
3 раза 19%
0:1
3 раза 19%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:6
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
0:0
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
3:3
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
5 раз 31%
2
5 раз 31%
0
2 раза 13%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
6
1 раз 6%
0
7 раз 41%
3
4 раза 24%
1
3 раза 18%
2
2 раза 12%
4
1 раз 6%
Точный счет
0:1
4 раза 12%
2:2
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
2:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:6
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
7:1
1 раз 3%
0:0
6 раз 18%
2:1
4 раза 12%
1:2
3 раза 9%
2:3
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
3:3
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
4:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
7 раз 21%
2
7 раз 21%
3
5 раз 15%
0
4 раза 12%
4
4 раза 12%
6
3 раза 9%
5
2 раза 6%
7
1 раз 3%
0
12 раз 36%
2
8 раз 24%
1
7 раз 21%
3
5 раз 15%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
ПСВ
Херенвен
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
152
Больше Меньше
115
134
79
116
115
710
413
314
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
142
Больше Меньше
107
97
710
412
512
313
116
214
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
294
Больше Меньше
2112
2211
1419
1518
627
1023
132
627
429
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|Утрехт
|Дувикас Анастасиос
|18 (4)
|ПСВ
|Симонс Хави
|17 (8)
|Херенвен
|Ван Хойдонк Сидней
|16 (1)
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|15 (2)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|14 (3)
|Витесс
|Виттек Максимилиан
|1 9
|Твенте
|Проппер Робин
|10
|Аякс
|Альварес Эдсон
|10
|Гронинген
|Те Вирик Мик
|1 7
|НЕК Неймеген
|Таннан Уссама
|1 7