Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

92' Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника

92' Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника

91' Удар от ворот произведет Херенвен

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

91' Мвене Филлипп из команды ПСВ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

90' Веерман Йоэй навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

90' Сиб ван Оттеле успешно блокирует удар.

89' Удар от ворот произведет Херенвен

89' Симонс Хави оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

89' Силва Фабио создает голевую возможность для своего партнера по команде.

88' Сиб ван Оттеле из команды Херенвен перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

88' ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника

87' ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника

86' ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля

86' Команда ПСВ сравняла счет! Игра продолжается!

86' Г О О О О О Л - Симонс Хави из команды ПСВ забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Хавьер Мус прыгнул не в ту сторону.

85' Брума Джеффри получил желтую карточку от судьи

84' После проверки VAR судья изменил решение - ПСВ пробьет пенальти!

83' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

83' Брума Джеффри выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

82' ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля

82' Сиб ван Оттеле ослабляет давление, выбив мяч.

82' ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника

82' ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.

80' Маус Ксавье взял и забрал мяч на выходе

80' Забив гол, ПСВ сокращает отставание в счете. Смогут ли сделать еще что-то?

79' Сиб ван Оттеле успешно блокирует удар.

78' Симонс Хави создает голевую возможность для своего партнера по команде.

78' Матч возобновлен

78' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

77' Рамальо Андре совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

77' Сиб ван Оттеле выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

77' Удар от ворот произведет ПСВ

76' Ван Хойдонк Сидней не смог попасть в створ ударом издали

75' Удар от ворот произведет Херенвен

75' ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника

74' Тактическая замена. Antoine Colassin уходит с поля и его заменяет Ван Амерсфоорт Пелле

73' Херенвен идет вперед с потенциально опасной атакой.

73' Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника

72' Сиб ван Оттеле из команды Херенвен перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

72' Веерман Йоэй навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

71' Кёлерт Матс совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

71' Веерман Йоэй выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

70' Маус Ксавье взял и забрал мяч на выходе

69' Матч возобновлен

68' Ван Анхольт Патрик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

68' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

67' Удар от ворот произведет Херенвен

66' Брэнтуэйт Джерред не смог попасть в створ ударом издали

66' ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника

65' Ван Хойдонк Сидней пробует нанести удар издали, но Вальтер Бенитес держит все под контролем

65' Мвене Филлипп тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

64' Сангаре Ибрахим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

64' Ван Эвейк Милан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

63' Матч возобновится спорным мячом

63' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

62' ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника

61' Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника

60' Игрок из команды Херенвен делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

60' Сангаре Ибрахим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

60' Хайе Том выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

59' Отличная индивидуальная работа от Antoine Colassin, гол забит с изяществом.

58' Г О О О О Л - Antoine Colassin из команды Херенвен правой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!

57' Antoine Colassin создает голевую возможность для своего партнера по команде.

57' Хайе Том навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

57' Хайе Том навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

57' Херенвен идет вперед с потенциально опасной атакой.

56' Удар от ворот произведет Херенвен

54' Брума Джеффри выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

54' Удар от ворот произведет Херенвен

54' Де Йонг Люк выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' Удар от ворот произведет Херенвен

53' ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Сиб ван Оттеле из команды Херенвен перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

50' Игрок из команды Херенвен делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

50' Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Сахрауи Осам навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

49' Херенвен совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Удар от ворот произведет Херенвен

48' Тиль Гус из команды ПСВ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

48' ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника

48' ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Удар от ворот произведет Херенвен

47' Тиль Гус не смог попасть в створ ударом издали