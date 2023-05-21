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  4. Эредивизие 2022-2023

Нидерланды: Эредивизие
2022-2023

Тур: 33. Стадион: . Главный судья: Линдхут Аллард
ПСВ
3:3
Конец матча
Херенвен
0'
1:0
14' Гол
Сангаре Ибрахим
1:1
33' Гол
Ван Эвейк Милан
1:2
45' Гол
Колассен Антуан
1:3
58' Гол
Колассен Антуан
65' Желтая карточка
Мвене Филлипп
71' Желтая карточка
Кёлерт Матс
77' Желтая карточка
Рамальо Андре
2:3
79' Гол
Де Йонг Люк
85' Желтая карточка
Брума Джеффри
3:3
86' Пенальти
Симонс Хави
90' Желтая карточка
Азар Торган
90'+8

Ход матча

14'
Сангаре Ибрахим
(Брэнтуэйт Джерред)
1:0
33'
1:1
Ван Эвейк Милан
45'
1:2
Колассен Антуан
(Ван Эвейк Милан)
55'
Силва Фабио
Тиль Гус
 
55'
Азар Торган
Эль-Гази Анвар
 
58'
1:3
Колассен Антуан
(Тахири Анас)
61'
 
Халилович Тибор
Ольссон Симон
65'
Мвене Филлипп
 
69'
Бакайоко Жоан
Ван Анхольт Патрик
 
71'
 
Кёлерт Матс
74'
 
Ван Амерсфоорт Пелле
Колассен Антуан
77'
Рамальо Андре
 
79'
Де Йонг Люк
(Веерман Йоэй)
2:3
85'
 
Брума Джеффри
86'
Симонс Хави
3:3
90'
 
Daniel Seland Karlsbakk
Ван Хойдонк Сидней
90'
Азар Торган
 

Статистика матча

  • 3 Голы 3
  • 11 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 6
  • 9 Угловые 6
  • 0 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 11
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 526 Количество передач 348
  • 62 Владение мячом, % 38

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Бенитес
Вальтер
29
Мвене
Филлипп
5
Рамальо
Андре
22
Брэнтуэйт
Джерред
30
Ван
Анхольт
Патрик
23
Веерман
Йоэй
6
Сангаре
Ибрахим
21
Эль-Гази
Анвар
20
Тиль
Гус
7
Симонс
Хави
9
Де
Йонг
Люк
1
Маус
Ксавье
27
Ван
Эвейк
Милан
25
Брума
Джеффри
6
Ван
Оттеле
Сюб
7
Кёлерт
Матс
33
Хайе
Том
19
Ольссон
Симон
26
Тахири
Анас
29
Колассен
Антуан
17
Ван
Хойдонк
Сидней
20
Сахрауи
Осам
ПСВ
4-2-3-1
Херенвен
4-3-3

История личных встреч

ПСВ
Херенвен

19 матчей

68.4%
31.6%
13 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

63.2%
31.6%
5.2%
12 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

78.9%
21.1%
15 побед 4 ничьи 0 побед

13 матчей

53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 6 побед

Первый тайм

61.5%
38.5%
0 побед 8 ничьих 6 побед

Второй тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед

32 матча

40.6%
40.6%
18.8%
13 побед 13 ничьих 6 побед

Первый тайм

37.5%
43.8%
18.7%
12 побед 14 ничьих 6 побед

Второй тайм

46.9%
25%
28.1%
15 побед 8 ничьих 9 побед

История матчей

Э
0:1
Э
3:1
Э
1:1
Э
2:2
Э
2:2
Э
2:1
Э
2:2
Э
3:0
Э
2:2
Э
2:0
Э
4:3
Э
1:1
Э
1:1
Э
1:1
Э
4:1
Э
1:0
Э
3:0
Э
1:1
Э
2:1
Э
5:1
К
1:3
Э
5:1
Э
1:5
Э
2:2
Э
1:3
Э
2:2
К
1:3
Э
1:0
ПЛ
2:3
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1

Голы

Всего голов

38
28

Голов в среднем за матч

2.53
1.65

Среднее время на гол

35
54

Всего голов

25
20

Голов в среднем за матч

1.47
1.33

Среднее время на гол

61
67

Всего голов

63
48

Голов в среднем за матч

1.97
1.5

Тотал матчей

2.5
29
Больше 91%
Меньше 9%
3
22
Больше 69%
Меньше 31%
10
17
Больше 53%
Меньше 47%
15
6
Больше 19%
Меньше 81%
26
4
Больше 13%
Меньше 88%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
31

Среднее время на гол

45
60

Бомбардиры внутри турнира

ПСВ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Симонс Хави 17 (2) 0.52
Де Йонг Люк 14 (1) 0.42
Гакпо Коди 9 (2) 0.27
Тиль Гус 9 0.27
Эль-Гази Анвар 8 0.24
Бакайоко Жоан 5 0.15
Сангаре Ибрахим 5 0.15
Веерман Йоэй 4 0.12
Силва Фабио 4 (1) 0.12
Гутьеррес Эрик 2 0.06
Обиспо Армандо 2 0.06
Брэнтуэйт Джерред 2 0.06
Ван Анхольт Патрик 1 0.03
Азар Торган 1 0.03
Боскальи Оливье 1 0.03
Мадуэке Нони 1 0.03
Тезе Джордан 0 0
Савио III 0 0
Макс Филипп 0 0
Хувер Ки-Джана 0 0
Сайбари Исмаэль 0 0
Мвене Филлипп 0 0
Херенвен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван Хойдонк Сидней 16 (1) 0.48
Ван Эвейк Милан 6 0.18
Сарр Амин 5 0.15
Ван Амерсфоорт Пелле 3 0.09
Колассен Антуан 3 0.09
Хайе Том 2 0.06
Тахири Анас 1 0.03
Сахрауи Осам 1 0.03
Кёлерт Матс 1 0.03
Бохневич Павел 1 0.03
Кайб Рами 1 0.03
Ван Оттеле Сюб 1 0.03
Ольссон Симон 0 0
Нопперт Андрис 0 0
Хаяль Рами 0 0

Карточки

ПСВ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сангаре Ибрахим 5 0
Гутьеррес Эрик 4 0
Тиль Гус 4 0
Бакайоко Жоан 4 0
Де Йонг Люк 3 0
Силва Фабио 3 0
Макс Филипп 3 0
Обиспо Армандо 1 1
Ван Нистелрой Рууд 2 0
Рамальо Андре 2 0
Эль-Гази Анвар 2 0
Тезе Джордан 2 0
Брэнтуэйт Джерред 2 0
Мадуэке Нони 2 0
Жуниор Мауро 0 1
Ван Анхольт Патрик 1 0
Ватерман Бой 1 0
Азар Торган 1 0
Бенитес Вальтер 1 0
Мвене Филлипп 1 0
Симонс Хави 1 0
Херенвен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хайе Том 7 0
Ван Оттеле Сюб 5 0
Бохневич Павел 4 0
Тахири Анас 4 0
Колассен Антуан 4 0
Брума Джеффри 3 0
Кёлерт Матс 3 0
Нуннели Че 3 0
Халилович Тибор 1 1
Ван Бик Свен 2 0
Ван Акен Йост 2 0
Кайб Рами 2 0
Ольссон Симон 2 0
Ван Хойдонк Сидней 2 0
Ван Амерсфоорт Пелле 1 0
Нопперт Андрис 1 0
Сахрауи Осам 1 0
Ван Эвейк Милан 1 0
Сарр Амин 1 0
Daniel Seland Karlsbakk 1 0

Результаты матчей

ПСВ
93.3%
6.7%
14 побед 1 поражение
Первый тайм
53% (9)
35% (6)
12% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
82% (14)
18% (3)
0% (0)
Херенвен
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)

Сухие победы

7
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

12
4

Волевые поражения

3
8
ПСВ
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
25% (4)
25% (4)
50% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
Херенвен
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
24% (4)
65% (11)
12% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

10
21

Волевые поражения

31
11
ПСВ
66.7%
33.3%
18 побед 9 поражений
Первый тайм
39% (13)
30% (10)
30% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (19)
24% (8)
18% (6)
Херенвен
60.9%
39.1%
14 побед 9 поражений
Первый тайм
24% (8)
55% (18)
21% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (12)
36% (12)
27% (9)

Сухие победы

9
5

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

22
25

Волевые поражения

34
19

Голы по времени матча

Забито

52
23
19 В 1-м тайме 10
33 Во 2-м тайме 13
12 Забивали первыми 7
18 Не забивали 23
7
13%
2
9%
1-15
8
15%
4
17%
16-30
4
8%
4
17%
31-45
11
21%
4
17%
46-60
6
12%
3
13%
61-75
16
31%
6
26%
76-90

Пропущено

16
24
10 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 15
4 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 10
2
13%
3
13%
1-15
4
25%
2
8%
16-30
4
25%
4
17%
31-45
3
19%
6
25%
46-60
3
19%
4
17%
61-75
0
0%
5
21%
76-90

Забито

34
19
17 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 6
10 Забивали первыми 7
19 Не забивали 22
5
15%
2
11%
1-15
3
9%
4
21%
16-30
9
26%
7
37%
31-45
7
21%
1
5%
46-60
5
15%
1
5%
61-75
5
15%
4
21%
76-90

Пропущено

24
26
9 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 13
1
4%
3
12%
1-15
3
13%
4
15%
16-30
5
21%
6
23%
31-45
4
17%
4
15%
46-60
2
8%
5
19%
61-75
9
38%
4
15%
76-90

Забито

86
42
36 В 1-м тайме 23
50 Во 2-м тайме 19
22 Забивали первыми 14
4 Не забивали 12
12
14%
4
10%
1-15
11
13%
8
19%
16-30
13
15%
11
26%
31-45
18
21%
5
12%
46-60
11
13%
4
10%
61-75
21
24%
10
24%
76-90

Пропущено

40
50
19 В 1-м тайме 22
21 Во 2-м тайме 28
10 Пропускали первыми 13
21 Не пропускали 23
3
8%
6
12%
1-15
7
18%
6
12%
16-30
9
23%
10
20%
31-45
7
18%
10
20%
46-60
5
13%
9
18%
61-75
9
23%
9
18%
76-90

Результаты последних матчей

ПСВ
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
ПСВ - Фортуна Ситтард 2:1 Спарта Роттердам - ПСВ 0:1 Аякс - ПСВ 1:1 ПСВ - Аякс 3:0
Волендам - ПСВ 2:3 ПСВ - Эксельсиор 4:0 Спакенбург - ПСВ 1:2 НЕК Неймеген - ПСВ 2:4 Витесс - ПСВ 1:1 ПСВ - Камбюр 5:2 Валвейк - ПСВ 0:1 ПСВ - АДО Ден Хааг 3:1 ПСВ - Твенте 3:1 ПСВ - Севилья 2:0 Утрехт - ПСВ 2:2 Севилья - ПСВ 3:0 ПСВ - Гронинген 6:0 ПСВ - Эммен 3:1 Фейеноорд - ПСВ 2:2 ПСВ - Гоу Эхед Иглс 2:0
Херенвен
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Херенвен - Эксельсиор 0:0 НЕК Неймеген - Херенвен 2:3 Херенвен - Эммен 2:3 Спарта Роттердам - Херенвен 4:0
Херенвен - Волендам 2:1 АЗ Алкмаар - Херенвен 1:1 Херенвен - Витесс 1:1 Гронинген - Херенвен 0:2 Херенвен - Аякс 2:4 Твенте - Херенвен 3:3 Херенвен - Фейеноорд 0:1 Херенвен - Валвейк 1:4 Камбюр - Херенвен 1:2 Херенвен - Фейеноорд 1:2 НАК Бреда - Херенвен 1:2 Утрехт - Херенвен 1:0 Херенвен - Витесс 1:3 Фортуна Ситтард - Херенвен 2:0 Херенвен - Гронинген 3:1 Херенвен - АЗ Алкмаар 0:2

Результаты матчей

ПСВ
Херенвен

Точный счет

1:0
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
7:1
1 раз 6%
2:1
4 раза 25%
0:0
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

3
4 раза 24%
4
3 раза 18%
0
2 раза 12%
1
2 раза 12%
2
2 раза 12%
6
2 раза 12%
5
1 раз 6%
7
1 раз 6%
2
6 раз 38%
0
5 раз 31%
1
4 раза 25%
3
1 раз 6%

Точный счет

2:2
3 раза 19%
0:1
3 раза 19%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:6
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
0:0
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
3:3
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
5 раз 31%
2
5 раз 31%
0
2 раза 13%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
6
1 раз 6%
0
7 раз 41%
3
4 раза 24%
1
3 раза 18%
2
2 раза 12%
4
1 раз 6%

Точный счет

0:1
4 раза 12%
2:2
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
2:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:6
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
7:1
1 раз 3%
0:0
6 раз 18%
2:1
4 раза 12%
1:2
3 раза 9%
2:3
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
3:3
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
4:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
7 раз 21%
2
7 раз 21%
3
5 раз 15%
0
4 раза 12%
4
4 раза 12%
6
3 раза 9%
5
2 раза 6%
7
1 раз 3%
0
12 раз 36%
2
8 раз 24%
1
7 раз 21%
3
5 раз 15%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

ПСВ
Херенвен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
2
0.5
Больше Меньше
11
5
13
4
1.5
7
9
11
6
2.5
1
15
7
10
3.5
4
13
4.5
3
14
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
2
0.5
Больше Меньше
10
7
9
7
1.5
7
10
4
12
2.5
5
12
3
13
3.5
1
16
2
14
4.5
1
15
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
29
4
0.5
Больше Меньше
21
12
22
11
1.5
14
19
15
18
2.5
6
27
10
23
3.5
1
32
6
27
4.5
4
29
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фейеноорд
 33 25 7 1 81 - 29 82
2.
ПСВ
 33 22 6 5 87 - 39 72
3.
Аякс
 33 20 9 4 85 - 35 69
4.
АЗ Алкмаар
 33 20 7 6 67 - 33 67
5.
Твенте
 33 17 10 6 63 - 26 61
6.
Спарта Роттердам
 33 16 8 9 55 - 37 56
7.
Утрехт
 33 14 9 10 52 - 48 51
8.
Херенвен
 33 11 10 12 42 - 50 43
9.
Валвейк
 33 11 8 14 50 - 60 41
10.
Гоу Эхед Иглс
 33 10 10 13 46 - 54 40
11.
НЕК Неймеген
 33 8 14 11 41 - 44 38
12.
Витесс
 33 9 10 14 44 - 50 37
13.
Фортуна Ситтард
 33 10 5 18 38 - 61 35
14.
Волендам
 33 9 6 18 39 - 69 33
15.
Эксельсиор
 33 9 5 19 30 - 68 32
16.
Эммен
 33 6 10 17 31 - 62 28
17.
Гронинген
 33 4 6 23 31 - 70 18
18.
Камбюр
 33 4 4 25 22 - 69 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 17 14 2 1 54 - 14 44
2.
Твенте
 16 12 4 0 43 - 10 40
3.
Фейеноорд
 16 12 4 0 37 - 9 40
4.
Аякс
 17 10 5 2 47 - 14 35
5.
АЗ Алкмаар
 16 9 5 2 35 - 18 32
6.
Спарта Роттердам
 17 10 2 5 32 - 18 32
7.
Валвейк
 17 9 3 5 34 - 26 30
8.
Гоу Эхед Иглс
 17 7 6 4 28 - 23 27
9.
Утрехт
 16 7 5 4 17 - 13 26
10.
Эксельсиор
 17 8 2 7 22 - 26 26
11.
Волендам
 16 8 1 7 26 - 30 25
12.
Витесс
 17 5 6 6 24 - 25 21
13.
НЕК Неймеген
 17 3 9 5 28 - 28 18
14.
Фортуна Ситтард
 16 5 3 8 20 - 27 18
15.
Эммен
 17 3 9 5 16 - 23 18
16.
Херенвен
 16 5 3 8 19 - 26 18
17.
Гронинген
 16 3 3 10 20 - 29 12
18.
Камбюр
 16 2 0 14 10 - 33 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фейеноорд
 17 13 3 1 44 - 20 42
2.
АЗ Алкмаар
 17 11 2 4 32 - 15 35
3.
Аякс
 16 10 4 2 38 - 21 34
4.
ПСВ
 16 8 4 4 33 - 25 28
5.
Утрехт
 17 7 4 6 35 - 35 25
6.
Херенвен
 17 6 7 4 23 - 24 25
7.
Спарта Роттердам
 16 6 6 4 23 - 19 24
8.
Твенте
 17 5 6 6 20 - 16 21
9.
НЕК Неймеген
 16 5 5 6 13 - 16 20
10.
Фортуна Ситтард
 17 5 2 10 18 - 34 17
11.
Витесс
 16 4 4 8 20 - 25 16
12.
Гоу Эхед Иглс
 16 3 4 9 18 - 31 13
13.
Валвейк
 16 2 5 9 16 - 34 11
14.
Эммен
 16 3 1 12 15 - 39 10
15.
Камбюр
 17 2 4 11 12 - 36 10
16.
Волендам
 17 1 5 11 13 - 39 8
17.
Гронинген
 17 1 3 13 11 - 41 6
18.
Эксельсиор
 16 1 3 12 8 - 42 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Утрехт Дувикас Анастасиос 18 (4)
ПСВ Симонс Хави 17 (8)
Херенвен Ван Хойдонк Сидней 16 (1)
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 15 (2)
ПСВ Де Йонг Люк 14 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Витесс Виттек Максимилиан 1 9
Твенте Проппер Робин 10
Аякс Альварес Эдсон 10
Гронинген Те Вирик Мик 1 7
НЕК Неймеген Таннан Уссама 1 7
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Угловой
    97'
    Веерман Йоэй навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 97'
    Матч возобновлен
  • 97'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 96'
    Сиб ван Оттеле ослабляет давление, выбив мяч.
  • 96'
    Удар от ворот произведет Херенвен
  • 95'
    Контроль мяча: ПСВ: 61%, Херенвен: 39%.
  • 95'
    Брума Джеффри из команды Херенвен перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 95'
    ПСВ пытается что-то создать.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 95'
      Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 94'
      Хорошую попытку сделал Сахрауи Осам. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 94'
      Сахрауи Осам создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 94'
      Херенвен совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 94'
      Тактическая замена. Ван Хойдонк Сидней уходит с поля и его заменяет Daniel Seland Karlsbakk
    • 93'
      Ван Эвейк Милан из команды Херенвен перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 93'
      Матч возобновлен
    • 93'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • Фол, нарушение
      93'
      Сахрауи Осам задерживает мяч рукой
    • 92'
      ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 92'
      Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 92'
      Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 92'
      Рамальо Андре ослабляет давление, выбив мяч.
    • 91'
      Удар от ворот произведет Херенвен
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
    • 91'
      Брэнтуэйт Джерред из команды ПСВ наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
    • 91'
      Мвене Филлипп из команды ПСВ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 90'
      Сахрауи Осам ослабляет давление, выбив мяч.
    • 90'
      Контроль мяча: ПСВ: 61%, Херенвен: 39%.
    • 90'
      Маус Ксавье из команды Херенвен перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      90'
      Веерман Йоэй навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 90'
      Сиб ван Оттеле успешно блокирует удар.
    • 90'
      Бакайоко Жоан нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 89'
      Брума Джеффри ослабляет давление, выбив мяч.
    • 89'
      Удар от ворот произведет Херенвен
    • 89'
      Симонс Хави оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 89'
      Силва Фабио создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 88'
      Де Йонг Люк выиграл воздушное противоборство у Сиб ван Оттеле.
    • 88'
      Сиб ван Оттеле из команды Херенвен перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 88'
      Брума Джеффри из команды Херенвен перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 88'
      ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 87'
      ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 87'
      Брума Джеффри из команды Херенвен перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 87'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 87'
      Брума Джеффри выиграл воздушное противоборство у Де Йонг Люк.
    • 86'
      ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 86'
      Команда ПСВ сравняла счет! Игра продолжается!
    • Описание гола
      86'
      Г О О О О О Л - Симонс Хави из команды ПСВ забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Хавьер Мус прыгнул не в ту сторону.
    • 85'
      Контроль мяча: ПСВ: 60%, Херенвен: 40%.
    • Желтая карточка
      85'
      Брума Джеффри получил желтую карточку от судьи
    • Фол, нарушение
      85'
      ПЕНАЛЬТИ - Брума Джеффри из команды Херенвен привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Симонс Хави.
    • 84'
      После проверки VAR судья изменил решение - ПСВ пробьет пенальти!
    • 83'
      VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.
    • 83'
      Брума Джеффри выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 83'
      Де Йонг Люк выиграл воздушное противоборство у Сиб ван Оттеле.
    • 82'
      ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 82'
      Сиб ван Оттеле ослабляет давление, выбив мяч.
    • 82'
      ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 82'
      Тахири Анас ослабляет давление, выбив мяч.
    • 82'
      ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 82'
      Брума Джеффри из команды Херенвен перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      81'
      Судья сигнализирует, что Сиб ван Оттеле из команды Херенвен поставил подножку. Пострадал Азар Торган
    • 80'
      Контроль мяча: ПСВ: 60%, Херенвен: 40%.
    • 80'
      Маус Ксавье взял и забрал мяч на выходе
    • 80'
      Забив гол, ПСВ сокращает отставание в счете. Смогут ли сделать еще что-то?
    • 79'
      Веерман Йоэй сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      79'
      ГОООООЛ - Де Йонг Люк ПСВ забивает ударом головой
    • 79'
      Де Йонг Люк выиграл воздушное противоборство у Брума Джеффри.
    • Угловой
      79'
      Веерман Йоэй из команды ПСВ подал угловой слева.
    • 79'
      Сиб ван Оттеле успешно блокирует удар.
    • 79'
      Силва Фабио нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 78'
      Симонс Хави создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 78'
      ПСВ начинает контратаку
    • 78'
      Веерман Йоэй из команды ПСВ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 78'
      Матч возобновлен
    • 78'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • Желтая карточка
      77'
      Рамальо Андре совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
    • Фол, нарушение
      77'
      Безумный фол. Рамальо Андре грубо играет против соперника. Пострадал Сахрауи Осам
    • 77'
      Сиб ван Оттеле выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 77'
      Удар от ворот произведет ПСВ
    • 76'
      Ван Хойдонк Сидней не смог попасть в створ ударом издали
    • 76'
      Херенвен пытается что-то создать.
    • 76'
      Ван Эвейк Милан ослабляет давление, выбив мяч.
    • Фол, нарушение
      75'
      Халилович Тибор из команды Херенвен заходит слишком далеко, он валит Веерман Йоэй.
    • 75'
      Контроль мяча: ПСВ: 60%, Херенвен: 40%.
    • 75'
      Удар от ворот произведет Херенвен
    • 75'
      ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 74'
      Тактическая замена. Antoine Colassin уходит с поля и его заменяет Ван Амерсфоорт Пелле
    • 73'
      Бенитес Вальтер из команды ПСВ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 73'
      Брэнтуэйт Джерред ослабляет давление, выбив мяч.
    • 73'
      Херенвен идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 73'
      Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 72'
      Сиб ван Оттеле из команды Херенвен перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      72'
      Веерман Йоэй навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 71'
      Кёлерт Матс ослабляет давление, выбив мяч.
    • Желтая карточка
      71'
      Кёлерт Матс совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
    • Фол, нарушение
      71'
      Безумный фол. Кёлерт Матс грубо играет против соперника. Пострадал Бакайоко Жоан
    • 71'
      Веерман Йоэй выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 70'
      Контроль мяча: ПСВ: 60%, Херенвен: 40%.
    • 70'
      Маус Ксавье взял и забрал мяч на выходе
    • 70'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • Угловой
      69'
      Хайе Том из команды Херенвен разыграл угловой с правого угла.
    • 69'
      Матч возобновлен
    • 69'
      Ван Анхольт Патрик получил травму и заменен. Бакайоко Жоан выходит на поле.
    • Травма, повреждение
      68'
      Ван Анхольт Патрик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 68'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 67'
      Удар от ворот произведет Херенвен
    • 66'
      Брэнтуэйт Джерред не смог попасть в створ ударом издали
    • 66'
      ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 65'
      Контроль мяча: ПСВ: 61%, Херенвен: 39%.
    • 65'
      Ван Хойдонк Сидней пробует нанести удар издали, но Вальтер Бенитес держит все под контролем
    • Желтая карточка
      65'
      Мвене Филлипп тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку
    • Фол, нарушение
      65'
      Мвене Филлипп из команды ПСВ заходит слишком далеко, он валит Кёлерт Матс.
    • 64'
      Сангаре Ибрахим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 64'
      Ван Эвейк Милан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 63'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 63'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • Фол, нарушение
      62'
      Брума Джеффри наказан за толчок Де Йонг Люк
    • 62'
      Маус Ксавье из команды Херенвен перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 62'
      ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 61'
      Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 61'
      Тактическая замена. Ольссон Симон уходит с поля и его заменяет Халилович Тибор
    • 60'
      Брэнтуэйт Джерред ослабляет давление, выбив мяч.
    • 60'
      Игрок из команды Херенвен делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
    • 60'
      Сангаре Ибрахим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 60'
      Хайе Том выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 60'
      Контроль мяча: ПСВ: 61%, Херенвен: 39%.
    • 59'
      Отличная индивидуальная работа от Antoine Colassin, гол забит с изяществом.
    • 58'
      Тахири Анас сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      58'
      Г О О О О Л - Antoine Colassin из команды Херенвен правой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!
    • 57'
      Веерман Йоэй из команды ПСВ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 57'
      Antoine Colassin создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • Угловой
      57'
      Хайе Том навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 57'
      Сангаре Ибрахим из команды ПСВ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      57'
      Хайе Том навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 57'
      Сангаре Ибрахим успешно блокирует удар.
    • 57'
      Сахрауи Осам нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 57'
      Херенвен идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 57'
      Ван Эвейк Милан из команды Херенвен своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 56'
      ПСВ контролирует мяч.
    • 56'
      Удар от ворот произведет Херенвен
    • 55'
      Контроль мяча: ПСВ: 61%, Херенвен: 39%.
    • 55'
      Тактическая замена. Эль-Гази Анвар уходит с поля и его заменяет Азар Торган
    • 55'
      Тактическая замена. Тиль Гус уходит с поля и его заменяет Силва Фабио
    • Фол, нарушение
      55'
      Сахрауи Осам задерживает мяч рукой
    • Фол, нарушение
      54'
      Судья сигнализирует, что Мвене Филлипп из команды ПСВ поставил подножку. Пострадал Сахрауи Осам
    • Фол, нарушение
      54'
      Судья сигнализирует, что Ольссон Симон из команды Херенвен поставил подножку. Пострадал Сангаре Ибрахим
    • 54'
      Брума Джеффри выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 54'
      Удар от ворот произведет Херенвен
    • 54'
      Де Йонг Люк выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 53'
      Удар от ворот произведет Херенвен
    • Фол, нарушение
      53'
      Судья сигнализирует, что Ольссон Симон из команды Херенвен поставил подножку. Пострадал Сангаре Ибрахим
    • 53'
      ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 53'
      Сиб ван Оттеле из команды Херенвен перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      52'
      Тиль Гус наказан за толчок Кёлерт Матс
    • Фол, нарушение
      51'
      Antoine Colassin из команды Херенвен заходит слишком далеко, он валит Ван Анхольт Патрик.
    • 51'
      Брэнтуэйт Джерред из команды ПСВ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 50'
      Игрок из команды Херенвен делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
    • 50'
      Контроль мяча: ПСВ: 61%, Херенвен: 39%.
    • 50'
      Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 50'
      Брэнтуэйт Джерред из команды ПСВ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      50'
      Сахрауи Осам навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 49'
      Мвене Филлипп успешно блокирует удар.
    • 49'
      Сахрауи Осам нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 49'
      Херенвен пытается что-то создать.
    • 49'
      Херенвен совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 49'
      Удар от ворот произведет Херенвен
    • 49'
      Шанс! Эль-Гази Анвар из команды ПСВ пробил головой, но мимо
    • 48'
      Тиль Гус из команды ПСВ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 48'
      ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 48'
      Ван Эвейк Милан из команды Херенвен перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 48'
      ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 48'
      Брума Джеффри из команды Херенвен перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 47'
      Удар от ворот произведет Херенвен
    • 47'
      Тиль Гус не смог попасть в створ ударом издали
    • 47'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Команда ПСВ имела превосходство во владении мячом, но не смогла повести в счете перед перерывом.
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 47'
      Контроль мяча: ПСВ: 59%, Херенвен: 41%.
    • 46'
      Ван Эвейк Милан из команды Херенвен своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 46'
      Херенвен начинает контратаку
    • 46'
      Хайе Том из команды Херенвен перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
    • 46'
      Удар от ворот произведет ПСВ
    • 46'
      Хайе Том не смог попасть в створ ударом издали
    • 46'
      Ван Эвейк Милан сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      46'
      Г О О О О Л - Отличный черпачок правой ногой сделал Antoine Colassin из команды Херенвен.
    • Фол, нарушение
      45'
      Судья сигнализирует, что Веерман Йоэй из команды ПСВ поставил подножку. Пострадал Хайе Том
    • 45'
      Кёлерт Матс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 45'
      Контроль мяча: ПСВ: 61%, Херенвен: 39%.
    • 45'
      Бенитес Вальтер из команды ПСВ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 44'
      Херенвен пытается что-то создать.
    • 44'
      Хайе Том выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 44'
      Брума Джеффри из команды Херенвен перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 44'
      ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 44'
      Эль-Гази Анвар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 43'
      Херенвен пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      42'
      Рамальо Андре наказан за толчок Ван Хойдонк Сидней
    • 42'
      Удар от ворот произведет Херенвен
    • 41'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 41'
      Рамальо Андре выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 41'
      Хайе Том выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Фол, нарушение
      40'
      Судья сигнализирует, что Веерман Йоэй из команды ПСВ поставил подножку. Пострадал Ван Эвейк Милан
    • 40'
      Ван Эвейк Милан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 40'
      Контроль мяча: ПСВ: 62%, Херенвен: 38%.
    • 40'
      Эль-Гази Анвар выиграл воздушное противоборство у Ван Эвейк Милан.
    • 40'
      Мвене Филлипп из команды ПСВ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 39'
      ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 39'
      Сиб ван Оттеле из команды Херенвен перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 39'
      ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля
    • Фол, нарушение
      39'
      Симонс Хави наказан за толчок Сиб ван Оттеле
    • 38'
      Сиб ван Оттеле выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 38'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 37'
      ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 37'
      Херенвен совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 37'
      Удар от ворот произведет Херенвен
    • 37'
      Шанс! Брэнтуэйт Джерред из команды ПСВ пробил головой, но мимо
    • 37'
      Ван Анхольт Патрик из команды ПСВ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 36'
      Сиб ван Оттеле из команды Херенвен перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 36'
      Сиб ван Оттеле выиграл воздушное противоборство у Де Йонг Люк.
    • Угловой
      36'
      Веерман Йоэй навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 36'
      Antoine Colassin ослабляет давление, выбив мяч.
    • 36'
      Контроль мяча: ПСВ: 60%, Херенвен: 40%.
    • 35'
      Сиб ван Оттеле успешно блокирует удар.
    • 35'
      Де Йонг Люк нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 35'
      Сиб ван Оттеле из команды Херенвен перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 34'
      ПСВ контролирует мяч.
    • 33'
      Рамальо Андре плохо исполнил, что привело к голу для соперника.
    • Описание гола
      33'
      Г О О О О Л - Ван Эвейк Милан первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!
    • 33'
      Херенвен идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 33'
      Рамальо Андре ошибается в защите.
    • Фол, нарушение
      33'
      Тиль Гус из команды ПСВ заходит слишком далеко, он валит Кёлерт Матс.
    • 32'
      ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 32'
      Сиб ван Оттеле ослабляет давление, выбив мяч.
    • 32'
      ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 32'
      Херенвен контролирует мяч.
    • 31'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 31'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 31'
      Брума Джеффри из команды Херенвен перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 30'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 30'
      Контроль мяча: ПСВ: 61%, Херенвен: 39%.
    • 30'
      ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 29'
      Удар от ворот произведет ПСВ
    • 29'
      Шанс! Ван Хойдонк Сидней из команды Херенвен пробил головой, но мимо
    • 29'
      Кёлерт Матс из команды Херенвен своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 29'
      Сангаре Ибрахим ослабляет давление, выбив мяч.
    • 28'
      Херенвен совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 27'
      Удар от ворот произведет Херенвен
    • 27'
      Шанс! Брэнтуэйт Джерред из команды ПСВ пробил головой, но мимо
    • 27'
      Веерман Йоэй из команды ПСВ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • Фол, нарушение
      27'
      Сиб ван Оттеле из команды Херенвен заходит слишком далеко, он валит Тиль Гус.
    • 26'
      Херенвен совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 26'
      Де Йонг Люк выиграл воздушное противоборство у Сиб ван Оттеле.
    • 25'
      Ван Хойдонк Сидней выиграл воздушное противоборство у Сангаре Ибрахим.
    • 25'
      Удар от ворот произведет Херенвен
    • 25'
      Контроль мяча: ПСВ: 62%, Херенвен: 38%.
    • 25'
      Рамальо Андре из команды ПСВ наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
    • 24'
      Рамальо Андре выиграл воздушное противоборство у Брума Джеффри.
    • Угловой
      24'
      Веерман Йоэй из команды ПСВ подал угловой справа.
    • 24'
      Сиб ван Оттеле ослабляет давление, выбив мяч.
    • 24'
      ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 23'
      Удар от ворот произведет ПСВ
    • 22'
      Бенитес Вальтер взял и забрал мяч на выходе
    • 22'
      Сангаре Ибрахим успешно блокирует удар.
    • 22'
      Ван Хойдонк Сидней нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 22'
      Сангаре Ибрахим успешно блокирует удар.
    • 22'
      Antoine Colassin нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 22'
      Тахири Анас из команды Херенвен своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 21'
      Сангаре Ибрахим из команды ПСВ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      21'
      Тахири Анас навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 21'
      Antoine Colassin пробует нанести удар издали, но Вальтер Бенитес держит все под контролем
    • 20'
      Брума Джеффри выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 20'
      Контроль мяча: ПСВ: 72%, Херенвен: 28%.
    • 19'
      Хорошую попытку сделал Симонс Хави. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 19'
      Веерман Йоэй создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 19'
      Веерман Йоэй выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 19'
      Ван Хойдонк Сидней выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 18'
      Ольссон Симон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 18'
      Брума Джеффри из команды Херенвен перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 17'
      ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 17'
      Маус Ксавье ослабляет давление, выбив мяч.
    • 16'
      ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 16'
      Antoine Colassin выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 16'
      Удар от ворот произведет Херенвен
    • 15'
      Контроль мяча: ПСВ: 70%, Херенвен: 30%.
    • 15'
      Симонс Хави оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 15'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 14'
      Веерман Йоэй сделал ключевой пас для гола!
    • 14'
      Де Йонг Люк сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      14'
      Г О О О О О О Л - Сангаре Ибрахим из команды ПСВ с близкого расстояния головой расстреливает ворота.
    • 14'
      Де Йонг Люк создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • Угловой
      14'
      Веерман Йоэй из команды ПСВ подал угловой слева.
    • 13'
      Сиб ван Оттеле ослабляет давление, выбив мяч.
    • 13'
      Сангаре Ибрахим пробует нанести удар издали, но Хавьер Мус держит все под контролем
    • 13'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 13'
      Брэнтуэйт Джерред выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 13'
      Удар от ворот произведет Херенвен
    • 12'
      Эль-Гази Анвар оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 12'
      ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 12'
      Сангаре Ибрахим создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 12'
      Ван Анхольт Патрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 12'
      Сиб ван Оттеле из команды Херенвен перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 11'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 11'
      Херенвен совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 11'
      Брэнтуэйт Джерред выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 10'
      Контроль мяча: ПСВ: 69%, Херенвен: 31%.
    • 10'
      Де Йонг Люк выиграл воздушное противоборство у Хайе Том.
    • 9'
      Симонс Хави выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 9'
      Херенвен контролирует мяч.
    • 8'
      Тахири Анас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 8'
      Херенвен совершает вбрасывание на своей половине поля
    • Фол, нарушение
      7'
      Тиль Гус из команды ПСВ заходит слишком далеко, он валит Брума Джеффри.
    • 7'
      Брума Джеффри выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 7'
      Хайе Том успешно блокирует удар.
    • 7'
      Брэнтуэйт Джерред нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 7'
      Сиб ван Оттеле из команды Херенвен перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 6'
      Игрок из команды ПСВ делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
    • 6'
      Ван Хойдонк Сидней из команды Херенвен перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      6'
      Веерман Йоэй навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 6'
      Antoine Colassin из команды Херенвен перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 5'
      Брума Джеффри из команды Херенвен перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 5'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 5'
      Контроль мяча: ПСВ: 82%, Херенвен: 18%.