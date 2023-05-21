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  4. Эредивизие 2022-2023

Нидерланды: Эредивизие
2022-2023

Тур: 33. Стадион: . Главный судья: Йоей Кой
Витесс
3:0
Второй тайм: 58'
Гронинген
0'
1:0
4' Гол
Манхуф Миллион
13' Желтая карточка
Ван Гинкел Марко
45' Красная карточка
Леувенбург Петер
2:0
45' Гол
Мёленстен Мелле
3:0
56' Гол
Манхуф Миллион

Ход матча

4'
Манхуф Миллион
(Козловски Кацпер)
1:0
13'
Ван Гинкел Марко
 
45'
 
Леувенбург Петер
45'
 
Де Бур Ян
Суслов Томаш
45'
Мёленстен Мелле
(Манхуф Миллион)
2:0
56'
Манхуф Миллион
(Ван Гинкел Марко)
3:0

Статистика матча

  • 3 Голы 0
  • 9 Удары по воротам 4
  • 7 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 0
  • 2 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 1
  • 0 Замены 1
  • 259 Количество передач 183
  • 58 Владение мячом, % 42

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Витесс
Ничья
Гронинген
7.20
7.50
75.00
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
16
Схерпен
Кьелл
6
Ороз
Алоис
3
Фламинго
Райан
29
Исима-Мирен
Николя
32
Виттек
Максимилиан
42
Манхуф
Миллион
20
Мёленстен
Мелле
15
Ван
Гинкел
Марко
17
Козловски
Кацпер
21
Беро
Матуш
14
Бялек
Бартош
1
Леувенбург
Петер
39
Jorg
Schreuders
12
Балкер
Радинио
29
Соренсен
Мадс
Бек
24
Мусампа
Норден
7
Суслов
Томаш
6
Дуарте
Ларос
21
Антман
Оливер
8
Хове
Йохан
18
Дубвик
Исак
9
Пепи
Рикардо
Витесс
4-4-2
Гронинген
4-2-3-1

История личных встреч

Витесс
Гронинген

19 матчей

84.2%
15.8%
16 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

52.6%
26.3%
21.1%
10 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

73.7%
26.3%
14 побед 5 ничьих 0 побед

18 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 14 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 12 ничьих 10 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 12 побед

37 матчей

43.2%
18.9%
37.9%
16 побед 7 ничьих 14 побед

Первый тайм

27%
45.9%
27.1%
10 побед 17 ничьих 10 побед

Второй тайм

37.8%
29.7%
32.5%
14 побед 11 ничьих 12 побед

История матчей

Э
0:1
Э
1:3
Э
0:1
Э
1:0
Э
1:1
Э
1:0
Э
1:2
Э
3:1
Э
2:1
Э
2:1
Э
5:1
Э
2:0
Э
4:2
Э
1:1
Э
2:1
Э
0:3
Э
5:0
Э
1:1
К
4:0
Э
1:1
Э
1:4
Э
1:0
Э
3:1
Э
2:2
Э
2:0
Э
0:3
Э
1:3
Э
0:0
Э
2:1
Э
4:1
Э
3:0
К
1:5
Э
1:0
ПЛ
2:3
ПЛ
0:4
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0

Голы

Всего голов

34
23

Голов в среднем за матч

1.89
1.21

Среднее время на гол

47
74

Всего голов

28
26

Голов в среднем за матч

1.47
1.44

Среднее время на гол

61
62

Всего голов

62
49

Голов в среднем за матч

1.68
1.32

Тотал матчей

2.5
35
Больше 95%
Меньше 5%
2
29
Больше 78%
Меньше 22%
8
23
Больше 62%
Меньше 38%
14
14
Больше 38%
Меньше 62%
23
7
Больше 19%
Меньше 81%
30
3
Больше 8%
Меньше 92%
34

Среднее время на гол

53
67

Бомбардиры внутри турнира

Витесс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Манхуф Миллион 7 0.21
Беро Матуш 5 (1) 0.15
Бялек Бартош 5 0.15
Виттек Максимилиан 3 0.09
Gabriel Vidovic 3 0.09
Фламинго Райан 3 0.09
Козловски Кацпер 2 0.06
Санкох Мохамед 2 0.06
Фредериксен Николай 2 0.06
Аркус Карлан 1 0.03
Мёленстен Мелле 1 0.03
Ван Гинкел Марко 1 0.03
Тронстад Сондре 1 0.03
Ороз Алоис 1 0.03
Ван Дейвенбооден Симон 1 0.03
Гронинген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пепи Рикардо 12 (1) 0.36
Крюгер Флориан 4 0.12
Нгонж Сириль 3 0.09
Хове Йохан 2 0.06
Дуарте Ларос 2 0.06
Антман Оливер 2 0.06
Ларсен Йорген 1 0.03
Суслов Томаш 1 0.03
Пелюпесси Йоей 1 0.03
Ван Гелдерен Лиам 1 0.03
Балкер Радинио 1 0.03
Ирандуст Далехо 0 0
Данкерлёй Дамил 0 0
Оратмангун Рагнар 0 0
Мусампа Норден 0 0
Дубвик Исак 0 0
Касанвирджо Нерайшо 0 0
Блокзайл Тиймен 0 0

Карточки

Витесс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Виттек Максимилиан 9 1
Аркус Карлан 3 2
Беро Матуш 6 0
Тронстад Сондре 4 1
Фламинго Райан 4 0
Козловски Кацпер 3 0
Ван Гинкел Марко 2 0
Домджони Тони 2 0
Ороз Алоис 2 0
Milano Jonathans 2 0
Схерпен Кьелл 0 1
Ферру 1 0
Исима-Мирен Николя 1 0
Гайек Томаш 1 0
Дейкс Митчелл 1 0
Прёппер Дэви 1 0
Япи Ромарик 1 0
Райцигер Даан 1 0
Санкох Мохамед 1 0
Бялек Бартош 1 0
Корнелисс Энцо 1 0
Gabriel Vidovic 1 0
Гронинген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Те Вирик Мик 6 1
Суслов Томаш 6 0
Дубвик Исак 4 1
Ван Гелдерен Лиам 4 0
Luciano Valente 4 0
Балкер Радинио 2 1
Пепи Рикардо 3 0
Халуш Матей 2 0
Соренсен Мадс Бек 2 0
Сверко Марин 2 0
Касанвирджо Нерайшо 2 0
Каллей Яхья 2 0
Леувенбург Петер 0 1
Дуарте Ларос 0 1
Пелюпесси Йоей 1 0
Веррипс Михаэл 1 0
Данкерлёй Дамил 1 0
Лундквист Рамон-Паскаль 1 0
Хове Йохан 1 0
Ирандуст Далехо 1 0
Оратмангун Рагнар 1 0
Крюгер Флориан 1 0
Мусампа Норден 1 0
Thom van Bergen 1 0
Jorg Schreuders 1 0

Результаты матчей

Витесс
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
13% (2)
50% (8)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)
Гронинген
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (10)
25% (4)
13% (2)

Сухие победы

3
5

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

9
10
Витесс
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
19% (3)
31% (5)
Гронинген
7.7%
92.3%
1 победа 12 поражений
Первый тайм
6% (1)
63% (10)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
38% (6)
56% (9)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

16
23

Волевые поражения

18
11
Витесс
54.5%
45.5%
12 побед 10 поражений
Первый тайм
25% (8)
44% (14)
31% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (14)
22% (7)
34% (11)
Гронинген
42.3%
57.7%
11 побед 15 поражений
Первый тайм
16% (5)
53% (17)
31% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (11)
31% (10)
34% (11)

Сухие победы

9
6

Сухие поражения

5
7

Волевые победы

17
23

Волевые поражения

27
21

Голы по времени матча

Забито

17
11
7 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 5
22 Не забивали 22
0
0%
2
18%
1-15
4
24%
0
0%
16-30
3
18%
2
18%
31-45
4
24%
1
9%
46-60
5
29%
29%
5
45%
61-75
1
6%
1
9%
76-90

Пропущено

26
35
11 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 25
7 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 14
2
8%
4
11%
1-15
2
8%
4
11%
16-30
7
27%
2
6%
31-45
3
12%
5
14%
46-60
8
31%
7
20%
61-75
4
15%
13
37%
76-90

Забито

20
19
10 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 6
22 Не забивали 22
1
5%
4
21%
1-15
5
25%
0
0%
16-30
4
20%
8
42%
31-45
2
10%
1
5%
46-60
2
10%
2
11%
61-75
6
30%
4
21%
76-90

Пропущено

25
30
12 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 16
11 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 15
5
20%
4
13%
1-15
4
16%
4
13%
16-30
3
12%
6
20%
31-45
2
8%
0
0%
46-60
4
16%
4
13%
61-75
7
28%
12
40%
76-90

Забито

37
30
17 В 1-м тайме 16
20 Во 2-м тайме 14
12 Забивали первыми 11
12 Не забивали 12
1
3%
6
20%
1-15
9
24%
0
0%
16-30
7
19%
10
33%
31-45
6
16%
2
7%
46-60
7
19%
7
23%
61-75
7
19%
5
17%
76-90

Пропущено

51
65
23 В 1-м тайме 24
28 Во 2-м тайме 41
18 Пропускали первыми 20
25 Не пропускали 29
7
14%
8
12%
1-15
6
12%
8
12%
16-30
10
20%
8
12%
31-45
5
10%
5
8%
46-60
12
24%
11
17%
61-75
11
22%
25
38%
76-90

Результаты последних матчей

Витесс
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Витесс - Дуанес 0:1 Салитас - Витесс 4:0 Витесс - Камбюр 2:0 Фортуна Ситтард - Витесс 2:0
Витесс - Мажестик 3:1 Реал дю Фасо - Витесс 0:0 Витесс - Эксельсиор 0:0 НЕК Неймеген - Витесс 1:4 Витесс - Полис Уагудугу 3:0 Витесс - Гоу Эхед Иглс 2:0 Валвейк - Витесс 1:0 Расинг Бобо Диулассо - Витесс 1:2 Херенвен - Витесс 1:1 Витесс - ПСВ 1:1 Витесс - Раимо 0:0 Спарта Роттердам - Витесс 3:1 АСЕК Кудугу - Витесс 1:0 Витесс - АЗ Алкмаар 0:1 Витесс - Аякс 1:2 Витесс - Фасо-Йенненга 3:2
Гронинген
(20 матчей)
5%
20%
75%
1 победа 4 ничьи 15 поражений
Гронинген - Аякс 2:3 Гоу Эхед Иглс - Гронинген 1:1 Гронинген - НЕК Неймеген 0:1 Валвейк - Гронинген 2:1
Гронинген - Утрехт 1:2 Фортуна Ситтард - Гронинген 3:1 Арминия - Гронинген 1:1 Гронинген - Херенвен 0:2 АЗ Алкмаар - Гронинген 1:0 Фейеноорд - Гронинген 1:0 Гронинген - Эксельсиор 3:0 Гронинген - Эммен 1:1 ПСВ - Гронинген 6:0 Гронинген - Твенте 1:1 Волендам - Гронинген 3:2 Гронинген - Камбюр 0:1 Херенвен - Гронинген 3:1 Гронинген - Фейеноорд 0:3 Гронинген - Спакенбург 2:3 Эксельсиор - Гронинген 1:0

Результаты матчей

Витесс
Гронинген

Точный счет

2:0
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:4
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
2:3
3 раза 19%
0:1
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

2
7 раз 44%
0
5 раз 31%
1
4 раза 25%
0
5 раз 31%
1
5 раз 31%
2
4 раза 25%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:0
3 раза 19%
2:2
3 раза 19%
2:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
1:0
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 38%
1
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
1
9 раз 56%
0
6 раз 38%
2
1 раз 6%

Точный счет

2:0
5 раз 16%
2:2
5 раз 16%
1:0
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
0:4
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
1:0
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
0:1
4 раза 13%
2:1
3 раза 9%
2:3
3 раза 9%
3:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
6:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%

Точное количество голов

0
11 раз 34%
2
10 раз 31%
1
8 раз 25%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
1
14 раз 44%
0
11 раз 34%
2
5 раз 16%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Витесс
Гронинген

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
0.5
Больше Меньше
11
5
7
9
1.5
6
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
6
0.5
Больше Меньше
10
6
6
10
1.5
1
15
3
13
2.5
1
15
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
11
0.5
Больше Меньше
21
11
13
19
1.5
7
25
3
29
2.5
2
30
1
31
3.5
1
31
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фейеноорд
 1:1 33 24 8 1 79 - 29 80
2.
ПСВ
 1:3 33 22 5 6 85 - 39 71
3.
Аякс
 1:1 33 19 10 4 83 - 35 67
4.
АЗ Алкмаар
 3:0 33 20 7 6 67 - 33 67
5.
Твенте
 3:0 33 17 10 6 61 - 26 61
6.
Спарта Роттердам
 4:1 33 16 8 9 55 - 37 56
7.
Утрехт
 1:1 33 14 10 9 52 - 46 52
8.
Херенвен
 3:1 33 12 9 12 42 - 48 45
9.
Валвейк
 0:3 33 11 8 14 50 - 58 41
10.
Гоу Эхед Иглс
 2:0 33 10 10 13 45 - 54 40
11.
НЕК Неймеген
 0:3 33 8 14 11 41 - 44 38
12.
Витесс
 3:0 33 9 10 14 41 - 50 37
13.
Фортуна Ситтард
 0:0 33 10 6 17 38 - 58 36
14.
Волендам
 0:2 33 9 6 18 39 - 68 33
15.
Эксельсиор
 0:0 33 8 6 19 27 - 68 30
16.
Эммен
 1:1 33 6 11 16 31 - 60 29
17.
Гронинген
 0:3 33 4 6 23 31 - 67 18
18.
Камбюр
 1:4 33 4 4 25 22 - 69 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 1:3 17 14 1 2 52 - 14 43
2.
Твенте
 3:0 16 12 4 0 43 - 10 40
3.
Фейеноорд
 1:1 16 12 4 0 37 - 9 40
4.
Аякс
 1:1 17 9 6 2 45 - 14 33
5.
АЗ Алкмаар
 3:0 16 9 5 2 35 - 18 32
6.
Спарта Роттердам
 4:1 17 10 2 5 32 - 18 32
7.
Валвейк
 0:3 17 9 3 5 34 - 24 30
8.
Гоу Эхед Иглс
 2:0 17 7 6 4 27 - 23 27
9.
Утрехт
 1:1 16 7 5 4 17 - 13 26
10.
Волендам
 0:2 16 8 1 7 26 - 30 25
11.
Эксельсиор
 0:0 17 7 3 7 19 - 26 24
12.
Витесс
 3:0 17 5 6 6 21 - 25 21
13.
Эммен
 1:1 17 3 10 4 16 - 21 19
14.
НЕК Неймеген
 0:3 17 3 9 5 28 - 28 18
15.
Фортуна Ситтард
 0:0 16 5 3 8 20 - 27 18
16.
Херенвен
 3:1 16 5 3 8 19 - 26 18
17.
Гронинген
 0:3 16 3 3 10 20 - 29 12
18.
Камбюр
 1:4 16 2 0 14 10 - 33 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фейеноорд
 1:1 17 12 4 1 42 - 20 40
2.
АЗ Алкмаар
 3:0 17 11 2 4 32 - 15 35
3.
Аякс
 1:1 16 10 4 2 38 - 21 34
4.
ПСВ
 1:3 16 8 4 4 33 - 25 28
5.
Херенвен
 3:1 17 7 6 4 23 - 22 27
6.
Утрехт
 1:1 17 7 5 5 35 - 33 26
7.
Спарта Роттердам
 4:1 16 6 6 4 23 - 19 24
8.
Твенте
 3:0 17 5 6 6 18 - 16 21
9.
НЕК Неймеген
 0:3 16 5 5 6 13 - 16 20
10.
Фортуна Ситтард
 0:0 17 5 3 9 18 - 31 18
11.
Витесс
 3:0 16 4 4 8 20 - 25 16
12.
Гоу Эхед Иглс
 2:0 16 3 4 9 18 - 31 13
13.
Валвейк
 0:3 16 2 5 9 16 - 34 11
14.
Эммен
 1:1 16 3 1 12 15 - 39 10
15.
Камбюр
 1:4 17 2 4 11 12 - 36 10
16.
Волендам
 0:2 17 1 5 11 13 - 38 8
17.
Гронинген
 0:3 17 1 3 13 11 - 38 6
18.
Эксельсиор
 0:0 16 1 3 12 8 - 42 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Утрехт Дувикас Анастасиос 17 (4)
ПСВ Симонс Хави 16 (8)
Херенвен Ван Хойдонк Сидней 16 (1)
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 15 (2)
ПСВ Де Йонг Люк 13 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Витесс Виттек Максимилиан 1 9
Твенте Проппер Робин 10
Аякс Альварес Эдсон 10
Гронинген Те Вирик Мик 1 7
НЕК Неймеген Таннан Уссама 1 7
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 52'
      Соренсен Мадс Бек из команды Гронинген перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 51'
      Витесс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 51'
      Дуарте Ларос успешно блокирует удар.
    • 51'
      Мёленстен Мелле нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 51'
      Витесс пытается что-то создать.
    • 50'
      Контроль мяча: Витесс: 58%, Гронинген: 42%.
    • 50'
      Удар от ворот произведет Витесс
    • 50'
      Антман Оливер пытается реализовать момент...
    • 49'
      Гронинген совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 49'
      Антман Оливер из команды Гронинген своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 48'
      Гронинген совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 48'
      Гронинген совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 48'
      Гронинген совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 48'
      Гронинген пытается что-то создать.
    • 47'
      Хорошую попытку сделал Козловски Кацпер. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 47'
      Витесс пытается что-то создать.
    • 47'
      Ван Гинкел Марко выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 47'
      Бартош Бялек нанес удар головой, но Ян де Бур спокойно отбил мяч.
    • 47'
      Манхуф Миллион из команды Витесс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 46'
      Витесс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gelredome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Витесс
    Ничья
    Гронинген
    7.20
    7.50
    75.00
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