0'
1:0
4' ГолМанхуф Миллион
13' Желтая карточкаВан Гинкел Марко
45' Красная карточкаЛеувенбург Петер
2:0
45' ГолМёленстен Мелле
3:0
56' ГолМанхуф Миллион
Ход матча
4'
13'
45'
45'
56'
Статистика матча
-
3 Голы 0
-
9 Удары по воротам 4
-
7 Удары в створ 2
-
2 Угловые 0
-
2 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 4
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 1
-
0 Замены 1
-
259 Количество передач 183
-
58 Владение мячом, % 42
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
21
Беро
Матуш
14
Бялек
Бартош
18
Дубвик
Исак
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Беро МатушНападающий
-
14 Бялек БартошНападающий
- Запасные игроки
-
24 Хауэн ЙерунВратарь
- Вратарь
-
18 Гайек ТомашЗащитник
- Защитник
-
27 Япи РомарикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Коку Филлип
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Дубвик ИсакПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Де Бур ЯнВратарь
- Защитник
-
37 Халуш МатейЗащитник
-
31 Шер АймарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
43 Dirk Baron
-
-
-
Главный тренер: Dennis van der Ree
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Витесс
Гронинген
19 матчей
84.2%
15.8%
16 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
52.6%
26.3%
21.1%
10 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
73.7%
26.3%
14 побед 5 ничьих 0 побед
18 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 14 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 12 ничьих 10 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 12 побед
37 матчей
43.2%
18.9%
37.9%
16 побед 7 ничьих 14 побед
Первый тайм
27%
45.9%
27.1%
10 побед 17 ничьих 10 побед
Второй тайм
37.8%
29.7%
32.5%
14 побед 11 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
34
23
Голов в среднем за матч
1.89
1.21
Среднее время на гол
47
74
Всего голов
28
26
Голов в среднем за матч
1.47
1.44
Среднее время на гол
61
62
Всего голов
62
49
Голов в среднем за матч
1.68
1.32
Тотал матчей
2.5
35
Больше 95%
Меньше 5%
2
29
Больше 78%
Меньше 22%
8
23
Больше 62%
Меньше 38%
14
14
Больше 38%
Меньше 62%
23
7
Больше 19%
Меньше 81%
30
3
Больше 8%
Меньше 92%
34
Среднее время на гол
53
67
Бомбардиры внутри турнира
Витесс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Манхуф Миллион
|7
|0.21
|Беро Матуш
|5 (1)
|0.15
|Бялек Бартош
|5
|0.15
|Виттек Максимилиан
|3
|0.09
|Gabriel Vidovic
|3
|0.09
|Фламинго Райан
|3
|0.09
|Козловски Кацпер
|2
|0.06
|Санкох Мохамед
|2
|0.06
|Фредериксен Николай
|2
|0.06
|Аркус Карлан
|1
|0.03
|Мёленстен Мелле
|1
|0.03
|Ван Гинкел Марко
|1
|0.03
|Тронстад Сондре
|1
|0.03
|Ороз Алоис
|1
|0.03
|Ван Дейвенбооден Симон
|1
|0.03
Гронинген
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пепи Рикардо
|12 (1)
|0.36
|Крюгер Флориан
|4
|0.12
|Нгонж Сириль
|3
|0.09
|Хове Йохан
|2
|0.06
|Дуарте Ларос
|2
|0.06
|Антман Оливер
|2
|0.06
|Ларсен Йорген
|1
|0.03
|Суслов Томаш
|1
|0.03
|Пелюпесси Йоей
|1
|0.03
|Ван Гелдерен Лиам
|1
|0.03
|Балкер Радинио
|1
|0.03
|Ирандуст Далехо
|0
|0
|Данкерлёй Дамил
|0
|0
|Оратмангун Рагнар
|0
|0
|Мусампа Норден
|0
|0
|Дубвик Исак
|0
|0
|Касанвирджо Нерайшо
|0
|0
|Блокзайл Тиймен
|0
|0
Карточки
Витесс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Виттек Максимилиан
|9
|1
|Аркус Карлан
|3
|2
|Беро Матуш
|6
|0
|Тронстад Сондре
|4
|1
|Фламинго Райан
|4
|0
|Козловски Кацпер
|3
|0
|Ван Гинкел Марко
|2
|0
|Домджони Тони
|2
|0
|Ороз Алоис
|2
|0
|Milano Jonathans
|2
|0
|Схерпен Кьелл
|0
|1
|Ферру
|1
|0
|Исима-Мирен Николя
|1
|0
|Гайек Томаш
|1
|0
|Дейкс Митчелл
|1
|0
|Прёппер Дэви
|1
|0
|Япи Ромарик
|1
|0
|Райцигер Даан
|1
|0
|Санкох Мохамед
|1
|0
|Бялек Бартош
|1
|0
|Корнелисс Энцо
|1
|0
|Gabriel Vidovic
|1
|0
Гронинген
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Те Вирик Мик
|6
|1
|Суслов Томаш
|6
|0
|Дубвик Исак
|4
|1
|Ван Гелдерен Лиам
|4
|0
|Luciano Valente
|4
|0
|Балкер Радинио
|2
|1
|Пепи Рикардо
|3
|0
|Халуш Матей
|2
|0
|Соренсен Мадс Бек
|2
|0
|Сверко Марин
|2
|0
|Касанвирджо Нерайшо
|2
|0
|Каллей Яхья
|2
|0
|Леувенбург Петер
|0
|1
|Дуарте Ларос
|0
|1
|Пелюпесси Йоей
|1
|0
|Веррипс Михаэл
|1
|0
|Данкерлёй Дамил
|1
|0
|Лундквист Рамон-Паскаль
|1
|0
|Хове Йохан
|1
|0
|Ирандуст Далехо
|1
|0
|Оратмангун Рагнар
|1
|0
|Крюгер Флориан
|1
|0
|Мусампа Норден
|1
|0
|Thom van Bergen
|1
|0
|Jorg Schreuders
|1
|0
Результаты матчей
Витесс
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
13% (2)
50% (8)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)
Гронинген
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (10)
25% (4)
13% (2)
Сухие победы
3
5
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
9
10
Витесс
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
19% (3)
31% (5)
Гронинген
7.7%
92.3%
1 победа 12 поражений
Первый тайм
6% (1)
63% (10)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
38% (6)
56% (9)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
16
23
Волевые поражения
18
11
Витесс
54.5%
45.5%
12 побед 10 поражений
Первый тайм
25% (8)
44% (14)
31% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (14)
22% (7)
34% (11)
Гронинген
42.3%
57.7%
11 побед 15 поражений
Первый тайм
16% (5)
53% (17)
31% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (11)
31% (10)
34% (11)
Сухие победы
9
6
Сухие поражения
5
7
Волевые победы
17
23
Волевые поражения
27
21
Голы по времени матча
Забито
17
11
7 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 5
22 Не забивали 22
0
0%
2
18%
1-15
4
24%
0
0%
16-30
3
18%
2
18%
31-45
4
24%
1
9%
46-60
5
29%
29%
5
45%
61-75
1
6%
1
9%
76-90
Пропущено
26
35
11 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 25
7 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 14
2
8%
4
11%
1-15
2
8%
4
11%
16-30
7
27%
2
6%
31-45
3
12%
5
14%
46-60
8
31%
7
20%
61-75
4
15%
13
37%
76-90
Забито
20
19
10 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 6
22 Не забивали 22
1
5%
4
21%
1-15
5
25%
0
0%
16-30
4
20%
8
42%
31-45
2
10%
1
5%
46-60
2
10%
2
11%
61-75
6
30%
4
21%
76-90
Пропущено
25
30
12 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 16
11 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 15
5
20%
4
13%
1-15
4
16%
4
13%
16-30
3
12%
6
20%
31-45
2
8%
0
0%
46-60
4
16%
4
13%
61-75
7
28%
12
40%
76-90
Забито
37
30
17 В 1-м тайме 16
20 Во 2-м тайме 14
12 Забивали первыми 11
12 Не забивали 12
1
3%
6
20%
1-15
9
24%
0
0%
16-30
7
19%
10
33%
31-45
6
16%
2
7%
46-60
7
19%
7
23%
61-75
7
19%
5
17%
76-90
Пропущено
51
65
23 В 1-м тайме 24
28 Во 2-м тайме 41
18 Пропускали первыми 20
25 Не пропускали 29
7
14%
8
12%
1-15
6
12%
8
12%
16-30
10
20%
8
12%
31-45
5
10%
5
8%
46-60
12
24%
11
17%
61-75
11
22%
25
38%
76-90
Результаты последних матчей
Витесс
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Витесс - Дуанес 0:1 Салитас - Витесс 4:0 Витесс - Камбюр 2:0 Фортуна Ситтард - Витесс 2:0
Витесс - Мажестик 3:1 Реал дю Фасо - Витесс 0:0 Витесс - Эксельсиор 0:0 НЕК Неймеген - Витесс 1:4 Витесс - Полис Уагудугу 3:0 Витесс - Гоу Эхед Иглс 2:0 Валвейк - Витесс 1:0 Расинг Бобо Диулассо - Витесс 1:2 Херенвен - Витесс 1:1 Витесс - ПСВ 1:1 Витесс - Раимо 0:0 Спарта Роттердам - Витесс 3:1 АСЕК Кудугу - Витесс 1:0 Витесс - АЗ Алкмаар 0:1 Витесс - Аякс 1:2 Витесс - Фасо-Йенненга 3:2
Гронинген
(20 матчей)
5%
20%
75%
1 победа 4 ничьи 15 поражений
Гронинген - Аякс 2:3 Гоу Эхед Иглс - Гронинген 1:1 Гронинген - НЕК Неймеген 0:1 Валвейк - Гронинген 2:1
Гронинген - Утрехт 1:2 Фортуна Ситтард - Гронинген 3:1 Арминия - Гронинген 1:1 Гронинген - Херенвен 0:2 АЗ Алкмаар - Гронинген 1:0 Фейеноорд - Гронинген 1:0 Гронинген - Эксельсиор 3:0 Гронинген - Эммен 1:1 ПСВ - Гронинген 6:0 Гронинген - Твенте 1:1 Волендам - Гронинген 3:2 Гронинген - Камбюр 0:1 Херенвен - Гронинген 3:1 Гронинген - Фейеноорд 0:3 Гронинген - Спакенбург 2:3 Эксельсиор - Гронинген 1:0
Результаты матчей
Витесс
Гронинген
Точный счет
2:0
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:4
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
2:3
3 раза 19%
0:1
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
2
7 раз 44%
0
5 раз 31%
1
4 раза 25%
0
5 раз 31%
1
5 раз 31%
2
4 раза 25%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:0
3 раза 19%
2:2
3 раза 19%
2:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
1:0
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 38%
1
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
1
9 раз 56%
0
6 раз 38%
2
1 раз 6%
Точный счет
2:0
5 раз 16%
2:2
5 раз 16%
1:0
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
0:4
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
1:0
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
0:1
4 раза 13%
2:1
3 раза 9%
2:3
3 раза 9%
3:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
6:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
Точное количество голов
0
11 раз 34%
2
10 раз 31%
1
8 раз 25%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
1
14 раз 44%
0
11 раз 34%
2
5 раз 16%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Витесс
Гронинген
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
115
Больше Меньше
115
79
610
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
106
Больше Меньше
106
610
115
313
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2111
Больше Меньше
2111
1319
725
329
230
131
131
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|33
|24
|8
|1
|79 - 29
|80
|2.
|1:3
|33
|22
|5
|6
|85 - 39
|71
|3.
|1:1
|33
|19
|10
|4
|83 - 35
|67
|4.
|3:0
|33
|20
|7
|6
|67 - 33
|67
|5.
|3:0
|33
|17
|10
|6
|61 - 26
|61
|6.
|4:1
|33
|16
|8
|9
|55 - 37
|56
|7.
|1:1
|33
|14
|10
|9
|52 - 46
|52
|8.
|3:1
|33
|12
|9
|12
|42 - 48
|45
|9.
|0:3
|33
|11
|8
|14
|50 - 58
|41
|10.
|2:0
|33
|10
|10
|13
|45 - 54
|40
|11.
|0:3
|33
|8
|14
|11
|41 - 44
|38
|12.
|3:0
|33
|9
|10
|14
|41 - 50
|37
|13.
|0:0
|33
|10
|6
|17
|38 - 58
|36
|14.
|0:2
|33
|9
|6
|18
|39 - 68
|33
|15.
|0:0
|33
|8
|6
|19
|27 - 68
|30
|16.
|1:1
|33
|6
|11
|16
|31 - 60
|29
|17.
|0:3
|33
|4
|6
|23
|31 - 67
|18
|18.
|1:4
|33
|4
|4
|25
|22 - 69
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:3
|17
|14
|1
|2
|52 - 14
|43
|2.
|3:0
|16
|12
|4
|0
|43 - 10
|40
|3.
|1:1
|16
|12
|4
|0
|37 - 9
|40
|4.
|1:1
|17
|9
|6
|2
|45 - 14
|33
|5.
|3:0
|16
|9
|5
|2
|35 - 18
|32
|6.
|4:1
|17
|10
|2
|5
|32 - 18
|32
|7.
|0:3
|17
|9
|3
|5
|34 - 24
|30
|8.
|2:0
|17
|7
|6
|4
|27 - 23
|27
|9.
|1:1
|16
|7
|5
|4
|17 - 13
|26
|10.
|0:2
|16
|8
|1
|7
|26 - 30
|25
|11.
|0:0
|17
|7
|3
|7
|19 - 26
|24
|12.
|3:0
|17
|5
|6
|6
|21 - 25
|21
|13.
|1:1
|17
|3
|10
|4
|16 - 21
|19
|14.
|0:3
|17
|3
|9
|5
|28 - 28
|18
|15.
|0:0
|16
|5
|3
|8
|20 - 27
|18
|16.
|3:1
|16
|5
|3
|8
|19 - 26
|18
|17.
|0:3
|16
|3
|3
|10
|20 - 29
|12
|18.
|1:4
|16
|2
|0
|14
|10 - 33
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|17
|12
|4
|1
|42 - 20
|40
|2.
|3:0
|17
|11
|2
|4
|32 - 15
|35
|3.
|1:1
|16
|10
|4
|2
|38 - 21
|34
|4.
|1:3
|16
|8
|4
|4
|33 - 25
|28
|5.
|3:1
|17
|7
|6
|4
|23 - 22
|27
|6.
|1:1
|17
|7
|5
|5
|35 - 33
|26
|7.
|4:1
|16
|6
|6
|4
|23 - 19
|24
|8.
|3:0
|17
|5
|6
|6
|18 - 16
|21
|9.
|0:3
|16
|5
|5
|6
|13 - 16
|20
|10.
|0:0
|17
|5
|3
|9
|18 - 31
|18
|11.
|3:0
|16
|4
|4
|8
|20 - 25
|16
|12.
|2:0
|16
|3
|4
|9
|18 - 31
|13
|13.
|0:3
|16
|2
|5
|9
|16 - 34
|11
|14.
|1:1
|16
|3
|1
|12
|15 - 39
|10
|15.
|1:4
|17
|2
|4
|11
|12 - 36
|10
|16.
|0:2
|17
|1
|5
|11
|13 - 38
|8
|17.
|0:3
|17
|1
|3
|13
|11 - 38
|6
|18.
|0:0
|16
|1
|3
|12
|8 - 42
|6
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|Утрехт
|Дувикас Анастасиос
|17 (4)
|ПСВ
|Симонс Хави
|16 (8)
|Херенвен
|Ван Хойдонк Сидней
|16 (1)
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|15 (2)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|13 (4)
|Витесс
|Виттек Максимилиан
|1 9
|Твенте
|Проппер Робин
|10
|Аякс
|Альварес Эдсон
|10
|Гронинген
|Те Вирик Мик
|1 7
|НЕК Неймеген
|Таннан Уссама
|1 7