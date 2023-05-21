0'
1:0
4' ГолМанхуф Миллион
13' Желтая карточкаВан Гинкел Марко
44' Красная карточкаЛеувенбург Петер
2:0
45' ГолМёленстен Мелле
3:0
56' ГолМанхуф Миллион
4:0
71' ГолGabriel Vidovic
5:0
74' ГолМанхуф Миллион
6:0
84' ГолТронстад Сондре
90'+3
Ход матча
4'
13'
44'
45'
56'
71'
74'
84'
Статистика матча
-
6 Голы 0
-
13 Удары по воротам 5
-
12 Удары в створ 1
-
2 Угловые 2
-
2 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 1
-
5 Замены 5
-
516 Количество передач 357
-
58 Владение мячом, % 42
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
21
Беро
Матуш
14
Бялек
Бартош
18
Дубвик
Исак
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Беро МатушНападающий
-
14 Бялек БартошНападающий
- Запасные игроки
-
24 Хауэн ЙерунВратарь
- Вратарь
-
18 Гайек ТомашЗащитник
- Защитник
-
27 Япи РомарикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Коку Филлип
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Дубвик ИсакПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Де Бур ЯнВратарь
- Защитник
-
37 Халуш МатейЗащитник
-
31 Шер АймарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
43 Dirk Baron
-
-
-
Главный тренер: Dennis van der Ree
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Витесс
Гронинген
19 матчей
84.2%
15.8%
16 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
52.6%
26.3%
21.1%
10 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
73.7%
26.3%
14 побед 5 ничьих 0 побед
18 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 14 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 12 ничьих 10 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 12 побед
37 матчей
43.2%
18.9%
37.9%
16 побед 7 ничьих 14 побед
Первый тайм
27%
45.9%
27.1%
10 побед 17 ничьих 10 побед
Второй тайм
37.8%
29.7%
32.5%
14 побед 11 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
34
23
Голов в среднем за матч
1.89
1.21
Среднее время на гол
47
74
Всего голов
28
26
Голов в среднем за матч
1.47
1.44
Среднее время на гол
61
62
Всего голов
62
49
Голов в среднем за матч
1.68
1.32
Тотал матчей
2.5
35
Больше 95%
Меньше 5%
2
29
Больше 78%
Меньше 22%
8
23
Больше 62%
Меньше 38%
14
14
Больше 38%
Меньше 62%
23
7
Больше 19%
Меньше 81%
30
3
Больше 8%
Меньше 92%
34
Среднее время на гол
53
67
Бомбардиры внутри турнира
Витесс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Манхуф Миллион
|9
|0.27
|Беро Матуш
|5 (1)
|0.15
|Бялек Бартош
|5
|0.15
|Gabriel Vidovic
|4
|0.12
|Виттек Максимилиан
|3
|0.09
|Фламинго Райан
|3
|0.09
|Козловски Кацпер
|2
|0.06
|Санкох Мохамед
|2
|0.06
|Тронстад Сондре
|2
|0.06
|Фредериксен Николай
|2
|0.06
|Аркус Карлан
|1
|0.03
|Мёленстен Мелле
|1
|0.03
|Ван Гинкел Марко
|1
|0.03
|Ороз Алоис
|1
|0.03
|Ван Дейвенбооден Симон
|1
|0.03
Гронинген
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пепи Рикардо
|12 (1)
|0.36
|Крюгер Флориан
|4
|0.12
|Нгонж Сириль
|3
|0.09
|Хове Йохан
|2
|0.06
|Дуарте Ларос
|2
|0.06
|Антман Оливер
|2
|0.06
|Ларсен Йорген
|1
|0.03
|Суслов Томаш
|1
|0.03
|Пелюпесси Йоей
|1
|0.03
|Ван Гелдерен Лиам
|1
|0.03
|Балкер Радинио
|1
|0.03
|Ирандуст Далехо
|0
|0
|Данкерлёй Дамил
|0
|0
|Оратмангун Рагнар
|0
|0
|Мусампа Норден
|0
|0
|Дубвик Исак
|0
|0
|Касанвирджо Нерайшо
|0
|0
|Блокзайл Тиймен
|0
|0
Карточки
Витесс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Виттек Максимилиан
|9
|1
|Аркус Карлан
|3
|2
|Беро Матуш
|6
|0
|Тронстад Сондре
|4
|1
|Фламинго Райан
|4
|0
|Козловски Кацпер
|3
|0
|Ван Гинкел Марко
|2
|0
|Домджони Тони
|2
|0
|Ороз Алоис
|2
|0
|Milano Jonathans
|2
|0
|Схерпен Кьелл
|0
|1
|Ферру
|1
|0
|Исима-Мирен Николя
|1
|0
|Гайек Томаш
|1
|0
|Дейкс Митчелл
|1
|0
|Прёппер Дэви
|1
|0
|Япи Ромарик
|1
|0
|Райцигер Даан
|1
|0
|Санкох Мохамед
|1
|0
|Бялек Бартош
|1
|0
|Корнелисс Энцо
|1
|0
|Gabriel Vidovic
|1
|0
Гронинген
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Те Вирик Мик
|6
|1
|Суслов Томаш
|6
|0
|Дубвик Исак
|4
|1
|Ван Гелдерен Лиам
|4
|0
|Luciano Valente
|4
|0
|Балкер Радинио
|2
|1
|Пепи Рикардо
|3
|0
|Халуш Матей
|2
|0
|Соренсен Мадс Бек
|2
|0
|Сверко Марин
|2
|0
|Касанвирджо Нерайшо
|2
|0
|Каллей Яхья
|2
|0
|Леувенбург Петер
|0
|1
|Дуарте Ларос
|0
|1
|Пелюпесси Йоей
|1
|0
|Веррипс Михаэл
|1
|0
|Данкерлёй Дамил
|1
|0
|Лундквист Рамон-Паскаль
|1
|0
|Хове Йохан
|1
|0
|Ирандуст Далехо
|1
|0
|Оратмангун Рагнар
|1
|0
|Крюгер Флориан
|1
|0
|Мусампа Норден
|1
|0
|Thom van Bergen
|1
|0
|Jorg Schreuders
|1
|0
Результаты матчей
Витесс
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
24% (4)
35% (6)
Гронинген
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (10)
25% (4)
13% (2)
Сухие победы
4
5
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
9
10
Витесс
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
19% (3)
31% (5)
Гронинген
7.1%
92.9%
1 победа 13 поражений
Первый тайм
6% (1)
59% (10)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
35% (6)
59% (10)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
16
23
Волевые поражения
18
11
Витесс
56.5%
43.5%
13 побед 10 поражений
Первый тайм
27% (9)
42% (14)
30% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (15)
21% (7)
33% (11)
Гронинген
40.7%
59.3%
11 побед 16 поражений
Первый тайм
15% (5)
52% (17)
33% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (11)
30% (10)
36% (12)
Сухие победы
10
6
Сухие поражения
5
8
Волевые победы
17
23
Волевые поражения
27
21
Голы по времени матча
Забито
23
11
9 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 5
22 Не забивали 23
1
4%
2
18%
1-15
4
17%
0
0%
16-30
4
17%
2
18%
31-45
5
22%
1
9%
46-60
7
30%
5
45%
61-75
2
9%
1
9%
76-90
Пропущено
26
41
11 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 29
7 Пропускали первыми 11
11 Не пропускали 15
2
8%
5
12%
1-15
2
8%
4
10%
16-30
7
27%
3
7%
31-45
3
12%
6
15%
46-60
8
31%
9
22%
61-75
4
15%
14
34%
76-90
Забито
20
19
10 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 6
23 Не забивали 23
1
5%
4
21%
1-15
5
25%
0
0%
16-30
4
20%
8
42%
31-45
2
10%
1
5%
46-60
2
10%
2
11%
61-75
6
30%
4
21%
76-90
Пропущено
25
30
12 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 16
11 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 15
5
20%
4
13%
1-15
4
16%
4
13%
16-30
3
12%
6
20%
31-45
2
8%
0
0%
46-60
4
16%
4
13%
61-75
7
28%
12
40%
76-90
Забито
43
30
19 В 1-м тайме 16
24 Во 2-м тайме 14
13 Забивали первыми 11
12 Не забивали 13
2
5%
6
20%
1-15
9
21%
0
0%
16-30
8
19%
10
33%
31-45
7
16%
2
7%
46-60
9
21%
7
23%
61-75
8
19%
5
17%
76-90
Пропущено
51
71
23 В 1-м тайме 26
28 Во 2-м тайме 45
18 Пропускали первыми 21
25 Не пропускали 30
7
14%
9
13%
1-15
6
12%
8
11%
16-30
10
20%
9
13%
31-45
5
10%
6
8%
46-60
12
24%
13
18%
61-75
11
22%
26
37%
76-90
Результаты последних матчей
Витесс
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Витесс - Дуанес 0:1 Салитас - Витесс 4:0 Витесс - Камбюр 2:0 Фортуна Ситтард - Витесс 2:0
Витесс - Мажестик 3:1 Реал дю Фасо - Витесс 0:0 Витесс - Эксельсиор 0:0 НЕК Неймеген - Витесс 1:4 Витесс - Полис Уагудугу 3:0 Витесс - Гоу Эхед Иглс 2:0 Валвейк - Витесс 1:0 Расинг Бобо Диулассо - Витесс 1:2 Херенвен - Витесс 1:1 Витесс - ПСВ 1:1 Витесс - Раимо 0:0 Спарта Роттердам - Витесс 3:1 АСЕК Кудугу - Витесс 1:0 Витесс - АЗ Алкмаар 0:1 Витесс - Аякс 1:2 Витесс - Фасо-Йенненга 3:2
Гронинген
(20 матчей)
5%
20%
75%
1 победа 4 ничьи 15 поражений
Гронинген - Аякс 2:3 Гоу Эхед Иглс - Гронинген 1:1 Гронинген - НЕК Неймеген 0:1 Валвейк - Гронинген 2:1
Гронинген - Утрехт 1:2 Фортуна Ситтард - Гронинген 3:1 Арминия - Гронинген 1:1 Гронинген - Херенвен 0:2 АЗ Алкмаар - Гронинген 1:0 Фейеноорд - Гронинген 1:0 Гронинген - Эксельсиор 3:0 Гронинген - Эммен 1:1 ПСВ - Гронинген 6:0 Гронинген - Твенте 1:1 Волендам - Гронинген 3:2 Гронинген - Камбюр 0:1 Херенвен - Гронинген 3:1 Гронинген - Фейеноорд 0:3 Гронинген - Спакенбург 2:3 Эксельсиор - Гронинген 1:0
Результаты матчей
Витесс
Гронинген
Точный счет
2:0
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:4
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
2:3
3 раза 19%
0:1
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
2
7 раз 41%
0
5 раз 29%
1
4 раза 24%
6
1 раз 6%
0
5 раз 31%
1
5 раз 31%
2
4 раза 25%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:0
3 раза 19%
2:2
3 раза 19%
2:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
1:0
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
6:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 38%
1
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
1
9 раз 53%
0
7 раз 41%
2
1 раз 6%
Точный счет
2:0
5 раз 15%
2:2
5 раз 15%
1:0
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
0:4
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
1:0
4 раза 12%
1:1
4 раза 12%
0:1
4 раза 12%
2:1
3 раза 9%
2:3
3 раза 9%
6:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
4:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
Точное количество голов
0
11 раз 33%
2
10 раз 30%
1
8 раз 24%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
6
1 раз 3%
1
14 раз 42%
0
12 раз 36%
2
5 раз 15%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Витесс
Гронинген
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
125
Больше Меньше
115
89
610
116
214
116
115
116
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
106
Больше Меньше
107
610
116
313
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2211
Больше Меньше
2112
1419
726
429
231
231
132
132
132
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|Утрехт
|Дувикас Анастасиос
|18 (4)
|ПСВ
|Симонс Хави
|17 (8)
|Херенвен
|Ван Хойдонк Сидней
|16 (1)
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|15 (2)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|14 (3)
|Витесс
|Виттек Максимилиан
|1 9
|Твенте
|Проппер Робин
|10
|Аякс
|Альварес Эдсон
|10
|Гронинген
|Те Вирик Мик
|1 7
|НЕК Неймеген
|Таннан Уссама
|1 7