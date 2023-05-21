Хорошую попытку сделал Gabriel Vidovic. Удар в створ, но вратарь начеку

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Бартош Бялек не смог попасть в створ ударом издали

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

Хорошую попытку сделал Бартош Бялек. Удар в створ, но вратарь начеку

Gabriel Vidovic оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Г О О О О Л - Gabriel Vidovic записал гол на свой счет!

Gabriel Vidovic не смог попасть в створ ударом издали

Первый тайм

49' Это был отличный перфоманс от команды Витесс , есть о чем петь фанатам в перерыве.

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Г О О О О Л - Мёленстен Мелле записал гол на свой счет!

48' Удар от ворот произведет Гронинген

48' Виттек Максимилиан решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

46' Тактическая замена. Томаш Суслов уходит с поля и его заменяет Де Бур Ян

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

44' УДАЛЕНИЕ! - После фола последней надежды Леувенбург Петер удален с поля!

44' Витесс идет вперед с потенциально опасной атакой.

44' Ryan Flamingo ослабляет давление, выбив мяч.

44' Дубвик Исак из команды Гронинген своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

44' Удар от ворот произведет Гронинген

44' Бартош Бялек нанес удар, но тот был заблокирован.

43' Витесс совершает вбрасывание на своей половине поля

42' Витесс совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Антман Оливер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Витесс совершает вбрасывание на половине поля противника

41' Удар от ворот произведет Витесс

38' Гронинген идет вперед с потенциально опасной атакой.

38' Удар от ворот произведет Гронинген

37' Манхуф Миллион оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

36' Удар от ворот произведет Гронинген

36' Матч возобновлен

35' Томаш Суслов на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

35' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

35' Мёленстен Мелле оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

34' Манхуф Миллион из команды Витесс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

34' Удар от ворот произведет Витесс

33' Удар от ворот произведет Гронинген

33' Мёленстен Мелле не смог попасть в створ ударом издали

32' Мёленстен Мелле выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Дуарте Ларос выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Гронинген совершает вбрасывание на своей половине поля

32' Удар от ворот произведет Витесс

31' Дубвик Исак не смог попасть в створ ударом издали

29' Бартош Бялек навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

28' Витесс совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Удар от ворот произведет Витесс

26' Дуарте Ларос не смог попасть в створ ударом издали

25' Гронинген совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Ryan Flamingo успешно блокирует удар.

25' Антман Оливер из команды Гронинген своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

24' Игрок из команды Гронинген делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

22' Jorg Schreuders выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Витесс совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Гронинген совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Гронинген совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Удар от ворот произведет Гронинген

17' Виттек Максимилиан не смог попасть в створ ударом издали

15' Удар от ворот произведет Гронинген

15' Шанс! Бартош Бялек из команды Витесс пробил головой, но мимо

14' Виттек Максимилиан из команды Витесс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

12' Удар от ворот произведет Витесс

11' Ryan Flamingo пробует нанести удар издали, но Петер Леувенбург держит все под контролем

10' Удар от ворот произведет Витесс

10' Шанс! Рикардо Пепи из команды Гронинген пробил головой, но мимо

10' Томаш Суслов из команды Гронинген своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

9' Гронинген совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Оооо... вот это был удар! Рикардо Пепи должен был забить с этой позиции.

7' Хорошую попытку сделал Рикардо Пепи. Удар в створ, но вратарь начеку

6' Удар от ворот произведет Гронинген

6' Козловски Кацпер не смог попасть в створ ударом издали

5' Гронинген совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Г О О О О Л - Манхуф Миллион забивает с левой ноги!

4' Козловски Кацпер создает голевую возможность для своего партнера по команде.

4' Козловски Кацпер из команды Витесс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

1' Ван Гинкел Марко выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Гронинген совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Витесс начинает с центра поля