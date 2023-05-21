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  4. Эредивизие 2022-2023

Нидерланды: Эредивизие
2022-2023

Тур: 33. Стадион: . Главный судья: Ван Букель Пол
Эммен
1:1
Второй тайм: 59'
Фейеноорд
0'
1:0
15' Гол
Живкович Рицхайро
1:1
30' Гол
Идрисси Уссама
36' Желтая карточка
Хименес Сантьяго Томас
36' Желтая карточка
Живкович Рицхайро
45' Желтая карточка
Виффер Матс

Ход матча

15'
Живкович Рицхайро
(Веендорп Кезиа)
1:0
30'
1:1
Идрисси Уссама
(Хартман Квилиндси)
36'
 
Хименес Сантьяго Томас
36'
Живкович Рицхайро
 
45'
 
Виффер Матс
46'
Влак Яри
Веендорп Кезиа
 
46'
Бернаду Лукас
Эль-Мессауди Ахмед
 
58'
 
Джаханбахш Алиреза
Пайшао Игор
58'
 
Дилросун Джавайро
Гертрейда Лютсхарел
58'
 
Касанвирджо Нерайшо
Тимбер Квинтен

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 4
  • 0 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 3
  • 122 Количество передач 319
  • 30 Владение мячом, % 70

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Эммен
Ничья
Фейеноорд
6.14
5.00
5.85
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
32
Ван
дер
Харт
Микки
17
Те
Вирик
Мик
5
Араухо
Мигель
4
Велдмате
Йерун
18
Бюрнет
Лоренцо
2
Веендорп
Кезиа
23
Эль-Мессауди
Ахмед
77
Ромени
Оле
10
Димерс
Марк
57
Антониссе
Джереми
9
Живкович
Рицхайро
1
Бейло
Юстин
4
Гертрейда
Лютсхарел
20
Виффер
Матс
33
Ганцко
Давид
5
Хартман
Квилиндси
8
Тимбер
Квинтен
10
Кекчю
Оркун
14
Пайшао
Игор
17
Шиманьски
Себастьян
26
Идрисси
Уссама
29
Хименес
Сантьяго
Томас
Эммен
4-2-3-1
Фейеноорд
4-2-3-1

История личных встреч

Эммен
Фейеноорд

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

150%
50%
3 победы 1 ничья 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 6 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

11 матчей

9.1%
18.2%
72.7%
1 победа 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

27.3%
9.1%
63.6%
3 победы 1 ничья 7 побед

История матчей

ТМК
5:0
Э
4:0
ТМК
0:1
Э
1:1
Э
2:3
Э
3:0
Э
3:3
Э
4:0
Э
1:4
ТМК
2:1
ТМС
0:2

Голы

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

1.2
0.43

Среднее время на гол

75
210

Всего голов

19
12

Голов в среднем за матч

3.17
3

Среднее время на гол

28
30

Всего голов

25
15

Голов в среднем за матч

2.27
1.36

Тотал матчей

2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

39
66

Бомбардиры внутри турнира

Эммен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ромени Оле 10 0.3
Живкович Рицхайро 5 0.15
Велдмате Йерун 3 (1) 0.09
Бернаду Лукас 2 0.06
Эль-Мессауди Ахмед 2 0.06
Димерс Марк 1 0.03
Rui Mendes 1 0.03
Ассехнун Джасин-Амин 1 0.03
Бушуари Мохамед 1 0.03
Антониссе Джереми 1 0.03
Араухо Мигель 1 0.03
Влак Яри 1 0.03
Веендорп Кезиа 0 0
Фейеноорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хименес Сантьяго Томас 15 0.45
Шиманьски Себастьян 9 0.27
Перейра Данило II 8 (1) 0.24
Кекчю Оркун 8 (2) 0.24
Пайшао Игор 7 0.21
Джаханбахш Алиреза 5 0.15
Дилросун Джавайро 5 0.15
Идрисси Уссама 4 0.12
Гертрейда Лютсхарел 3 0.09
Ганцко Давид 2 0.06
Хартман Квилиндси 2 0.06
Тимбер Квинтен 2 0.06
Волемарк Патрик 2 0.06
Виффер Матс 1 0.03
Педерсен Маркус Гольмгрен 1 0.03
Расмуссен Якоб 1 0.03
Тоорнстра Йенс 1 0.03
Лопес Маркос IV 0 0
Бульяуде Эсекиэль 0 0

Карточки

Эммен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Живкович Рицхайро 7 0
Араухо Мигель 4 1
Те Вирик Мик 3 1
Влак Яри 4 0
Ассехнун Джасин-Амин 4 0
Веендорп Кезиа 3 0
Бернаду Лукас 3 0
Димерс Марк 2 0
Rui Mendes 2 0
Ромени Оле 2 0
Бушуари Мохамед 2 0
Велдмате Йерун 1 0
Бюрнет Лоренцо 1 0
Хейлен Майкл 1 0
Дирксен Юлиюс 1 0
Dick Lukkien 1 0
Фейеноорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кекчю Оркун 6 0
Идрисси Уссама 5 0
Виффер Матс 5 0
Хартман Квилиндси 5 0
Траунер Гернот 4 0
Шиманьски Себастьян 3 0
Педерсен Маркус Гольмгрен 3 0
Хименес Сантьяго Томас 3 0
Джаханбахш Алиреза 2 0
Ганцко Давид 2 0
Тимбер Квинтен 2 0
Пайшао Игор 2 0
Бейло Юстин 1 0
Дилросун Джавайро 1 0
Лопес Маркос IV 1 0
Гертрейда Лютсхарел 1 0
Волемарк Патрик 1 0

Результаты матчей

Эммен
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
6% (1)
63% (10)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
56% (9)
19% (3)
Фейеноорд
100%
0 побед 12 поражений
Первый тайм
19% (3)
25% (4)
56% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
19% (3)
75% (12)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

4
7

Волевые победы

2
13

Волевые поражения

8
6
Эммен
80%
20%
12 побед 3 поражения
Первый тайм
63% (10)
31% (5)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)
Фейеноорд
92.3%
7.7%
12 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (8)
38% (6)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (10)
13% (2)
25% (4)

Сухие победы

4
5

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

35
0

Волевые поражения

7
36
Эммен
68.2%
31.8%
15 побед 7 поражений
Первый тайм
34% (11)
47% (15)
19% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (11)
41% (13)
25% (8)
Фейеноорд
48%
52%
12 побед 13 поражений
Первый тайм
34% (11)
31% (10)
34% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (11)
16% (5)
50% (16)

Сухие победы

6
5

Сухие поражения

5
7

Волевые победы

37
13

Волевые поражения

15
42

Голы по времени матча

Забито

14
40
5 В 1-м тайме 22
9 Во 2-м тайме 18
4 Забивали первыми 12
24 Не забивали 16
1
7%
5
13%
1-15
2
14%
8
20%
16-30
2
14%
9
23%
31-45
3
21%
4
10%
46-60
3
21%
8
20%
61-75
3
21%
6
15%
76-90

Пропущено

21
20
12 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 12
3
14%
3
15%
1-15
4
19%
5
25%
16-30
5
24%
3
15%
31-45
0
0%
3
15%
46-60
4
19%
3
15%
61-75
5
24%
3
15%
76-90

Забито

15
36
4 В 1-м тайме 16
11 Во 2-м тайме 20
2 Забивали первыми 10
21 Не забивали 17
1
7%
6
17%
1-15
1
7%
3
8%
16-30
2
13%
7
19%
31-45
5
33%
7
19%
46-60
3
20%
4
11%
61-75
3
20%
9
25%
76-90

Пропущено

39
10
20 В 1-м тайме 5
19 Во 2-м тайме 5
14 Пропускали первыми 5
15 Не пропускали 7
7
18%
4
40%
1-15
7
18%
1
10%
16-30
6
15%
0
0%
31-45
6
15%
0
0%
46-60
4
10%
4
40%
61-75
9
23%
1
10%
76-90

Забито

29
76
9 В 1-м тайме 38
20 Во 2-м тайме 38
6 Забивали первыми 22
13 Не забивали 1
2
7%
11
14%
1-15
3
10%
11
14%
16-30
4
14%
16
21%
31-45
8
28%
11
14%
46-60
6
21%
12
16%
61-75
6
21%
15
20%
76-90

Пропущено

60
30
32 В 1-м тайме 16
28 Во 2-м тайме 14
22 Пропускали первыми 9
25 Не пропускали 19
10
17%
7
23%
1-15
11
18%
6
20%
16-30
11
18%
3
10%
31-45
6
10%
3
10%
46-60
8
13%
7
23%
61-75
14
23%
4
13%
76-90

Результаты последних матчей

Эммен
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
АЗ Алкмаар - Эммен 5:1 Эммен - Твенте 0:3 Херенвен - Эммен 2:3 Аякс - Эммен 3:1
Эммен - НЕК Неймеген 0:0 Камбюр - Эммен 1:2 Эммен - ПЕК Зволле 1:1 Эммен - Спарта Роттердам 0:2 Эммен - Эксельсиор 2:0 Волендам - Эммен 3:1 Эммен - Гоу Эхед Иглс 2:2 Гронинген - Эммен 1:1 Эммен - Фортуна Ситтард 0:1 ПСВ - Эммен 3:1 Эммен - Витесс 2:2 Валвейк - Эммен 2:0 Эммен - ПСВ 1:0 НЕК Неймеген - Эммен 3:1 Эммен - Камбюр 0:0 ВВВ-Венло - Эммен 2:3
Фейеноорд
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Фейеноорд - Гоу Эхед Иглс 3:0 Эксельсиор - Фейеноорд 0:2 Фейеноорд - Утрехт 3:1 Рома - Фейеноорд 4:1
Камбюр - Фейеноорд 0:3 Фейеноорд - Рома 1:0 Фейеноорд - Валвейк 5:1 Фейеноорд - Аякс 1:2 Спарта Роттердам - Фейеноорд 1:3 Аякс - Фейеноорд 2:3 Фейеноорд - Шахтёр Донецк 7:1 Фейеноорд - Волендам 2:1 Шахтёр Донецк - Фейеноорд 1:1 Фейеноорд - Гронинген 1:0 Херенвен - Фейеноорд 0:1 Фортуна Ситтард - Фейеноорд 2:4 Фейеноорд - АЗ Алкмаар 2:1 Херенвен - Фейеноорд 1:2 Фейеноорд - НЕК Неймеген 4:4 Фейеноорд - ПСВ 2:2

Результаты матчей

Эммен
Фейеноорд

Точный счет

0:0
4 раза 25%
0:3
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
5:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
8 раз 50%
1
3 раза 19%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
2
5 раз 31%
1
4 раза 25%
3
3 раза 19%
5
2 раза 13%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

3:1
4 раза 25%
2:0
3 раза 19%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:1
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
10 раз 63%
0
4 раза 25%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
3
6 раз 38%
1
4 раза 25%
2
3 раза 19%
4
2 раза 13%
5
1 раз 6%

Точный счет

0:0
4 раза 13%
2:0
4 раза 13%
3:1
4 раза 13%
1:1
3 раза 9%
2:2
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
1:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:1
5 раз 16%
5:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
4:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
13 раз 41%
0
12 раз 38%
2
4 раза 13%
3
3 раза 9%
3
9 раз 28%
1
8 раз 25%
2
8 раз 25%
4
3 раза 9%
5
3 раза 9%
0
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Эммен
Фейеноорд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
8
0.5
Больше Меньше
15
1
5
11
1.5
11
5
2
14
2.5
6
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
2
14
1.5
12
4
1
15
2.5
9
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
12
0.5
Больше Меньше
31
1
7
25
1.5
23
9
3
29
2.5
15
17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фейеноорд
 1:1 33 24 8 1 79 - 29 80
2.
ПСВ
 1:3 33 22 5 6 85 - 39 71
3.
Аякс
 1:1 33 19 10 4 83 - 35 67
4.
АЗ Алкмаар
 3:0 33 20 7 6 67 - 33 67
5.
Твенте
 3:0 33 17 10 6 61 - 26 61
6.
Спарта Роттердам
 4:1 33 16 8 9 55 - 37 56
7.
Утрехт
 1:1 33 14 10 9 52 - 46 52
8.
Херенвен
 3:1 33 12 9 12 42 - 48 45
9.
Валвейк
 0:3 33 11 8 14 50 - 58 41
10.
Гоу Эхед Иглс
 2:0 33 10 10 13 45 - 54 40
11.
НЕК Неймеген
 0:3 33 8 14 11 41 - 44 38
12.
Витесс
 3:0 33 9 10 14 41 - 50 37
13.
Фортуна Ситтард
 0:0 33 10 6 17 38 - 58 36
14.
Волендам
 0:2 33 9 6 18 39 - 68 33
15.
Эксельсиор
 0:0 33 8 6 19 27 - 68 30
16.
Эммен
 1:1 33 6 11 16 31 - 60 29
17.
Гронинген
 0:3 33 4 6 23 31 - 67 18
18.
Камбюр
 1:4 33 4 4 25 22 - 69 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 1:3 17 14 1 2 52 - 14 43
2.
Твенте
 3:0 16 12 4 0 43 - 10 40
3.
Фейеноорд
 1:1 16 12 4 0 37 - 9 40
4.
Аякс
 1:1 17 9 6 2 45 - 14 33
5.
АЗ Алкмаар
 3:0 16 9 5 2 35 - 18 32
6.
Спарта Роттердам
 4:1 17 10 2 5 32 - 18 32
7.
Валвейк
 0:3 17 9 3 5 34 - 24 30
8.
Гоу Эхед Иглс
 2:0 17 7 6 4 27 - 23 27
9.
Утрехт
 1:1 16 7 5 4 17 - 13 26
10.
Волендам
 0:2 16 8 1 7 26 - 30 25
11.
Эксельсиор
 0:0 17 7 3 7 19 - 26 24
12.
Витесс
 3:0 17 5 6 6 21 - 25 21
13.
Эммен
 1:1 17 3 10 4 16 - 21 19
14.
НЕК Неймеген
 0:3 17 3 9 5 28 - 28 18
15.
Фортуна Ситтард
 0:0 16 5 3 8 20 - 27 18
16.
Херенвен
 3:1 16 5 3 8 19 - 26 18
17.
Гронинген
 0:3 16 3 3 10 20 - 29 12
18.
Камбюр
 1:4 16 2 0 14 10 - 33 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фейеноорд
 1:1 17 12 4 1 42 - 20 40
2.
АЗ Алкмаар
 3:0 17 11 2 4 32 - 15 35
3.
Аякс
 1:1 16 10 4 2 38 - 21 34
4.
ПСВ
 1:3 16 8 4 4 33 - 25 28
5.
Херенвен
 3:1 17 7 6 4 23 - 22 27
6.
Утрехт
 1:1 17 7 5 5 35 - 33 26
7.
Спарта Роттердам
 4:1 16 6 6 4 23 - 19 24
8.
Твенте
 3:0 17 5 6 6 18 - 16 21
9.
НЕК Неймеген
 0:3 16 5 5 6 13 - 16 20
10.
Фортуна Ситтард
 0:0 17 5 3 9 18 - 31 18
11.
Витесс
 3:0 16 4 4 8 20 - 25 16
12.
Гоу Эхед Иглс
 2:0 16 3 4 9 18 - 31 13
13.
Валвейк
 0:3 16 2 5 9 16 - 34 11
14.
Эммен
 1:1 16 3 1 12 15 - 39 10
15.
Камбюр
 1:4 17 2 4 11 12 - 36 10
16.
Волендам
 0:2 17 1 5 11 13 - 38 8
17.
Гронинген
 0:3 17 1 3 13 11 - 38 6
18.
Эксельсиор
 0:0 16 1 3 12 8 - 42 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Утрехт Дувикас Анастасиос 17 (4)
ПСВ Симонс Хави 16 (8)
Херенвен Ван Хойдонк Сидней 16 (1)
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 15 (2)
ПСВ Де Йонг Люк 13 (4)
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Топ нарушителей
Витесс Виттек Максимилиан 1 9
Твенте Проппер Робин 10
Аякс Альварес Эдсон 10
Гронинген Те Вирик Мик 1 7
НЕК Неймеген Таннан Уссама 1 7
Весь список
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    Лучшие коэффициенты
    Эммен
    Ничья
    Фейеноорд
    6.14
    5.00
    5.85
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