Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Первый тайм

49' Команда Фейеноорд играла лучше в этом тайме.

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

49' Кекчю Оркун создает голевую возможность для своего партнера по команде.

48' Удар от ворот произведет Эммен

47' Гертрейда Лютсхарел из команды Фейеноорд не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

47' Quilindschy Hartman из команды Фейеноорд своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

47' Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

46' Бейло Юстин взял и забрал мяч на выходе

45' Виффер Матс тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

45' Ромени Оле выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

45' Матч возобновится спорным мячом

44' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

44' Кекчю Оркун навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

42' Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Димерс Марк выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Кекчю Оркун выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Бюрнет Лоренцо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Удар от ворот произведет Фейеноорд

40' Димерс Марк из команды Эммен своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

39' Эммен совершает вбрасывание на своей половине поля

38' Удар от ворот произведет Фейеноорд

38' Оооо... вот это был удар! Ромени Оле должен был забить с этой позиции.

38' Димерс Марк из команды Эммен своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

36' Живкович Рицхайро получает желтую карточку за неспортивное поведение

36' Хименес Сантьяго Томас - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

36' Веендорп Кезиа выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Хименес Сантьяго Томас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Бейло Юстин взял и забрал мяч на выходе

34' Фейеноорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

33' Хорошую попытку сделал Ромени Оле . Удар в створ, но вратарь начеку

33' Эммен идет вперед с потенциально опасной атакой.

33' Димерс Марк выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Отличная индивидуальная работа от Идрисси Уссама , гол забит с изяществом.

30' Quilindschy Hartman сделал результативную передачу.

30' Г О О О О Л - Идрисси Уссама забивает с правой ноги!

30' Фейеноорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

30' Матч возобновится спорным мячом

30' Ох, нехорошо это выглядит. Виффер Матс получил травму и медбригада забирает его с поля.

28' Виффер Матс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

28' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

28' Удар от ворот произведет Эммен

26' Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Кекчю Оркун навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

24' Удар от ворот произведет Эммен

24' Игра в одни ворота сейчас. Фейеноорд доминирует и владеет мячом

23' Ганцко Давид выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Живкович Рицхайро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Igor Paixao из команды Фейеноорд своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

22' Эммен совершает вбрасывание на своей половине поля

21' Кекчю Оркун выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Удар от ворот произведет Эммен

20' Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Эммен совершает вбрасывание на своей половине поля

19' Igor Paixao из команды Фейеноорд своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

19' Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Удар от ворот произведет Эммен

18' Quilindschy Hartman выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Удар от ворот произведет Фейеноорд

15' Команда Эммен забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

15' Г О О О О Л - Живкович Рицхайро забивает с правой ноги!

15' Веендорп Кезиа выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Фейеноорд совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Эммен совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Удар от ворот произведет Эммен

11' Матч возобновлен

11' Ох, нехорошо это выглядит. Кекчю Оркун получил травму и медбригада забирает его с поля.

10' Кекчю Оркун на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

10' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

10' Quilindschy Hartman из команды Фейеноорд своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

9' Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Эммен совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Шиманьски Себастьян пробует нанести удар издали, но Мики ван дер Харт держит все под контролем

4' Фейеноорд совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Фейеноорд совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Удар от ворот произведет Эммен

3' Кекчю Оркун из команды Фейеноорд своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

2' Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Сегодня футболисты играют на искусственном поле.

1' Фейеноорд начинает с центра поля