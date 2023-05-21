Тур: 33. Стадион: De Oude Meerdijk. Зрители: 8309 Главный судья: Ван Букель Пол
0'
1:0
15' ГолЖивкович Рицхайро
1:1
30' ГолИдрисси Уссама
36' Желтая карточкаХименес Сантьяго Томас
36' Желтая карточкаЖивкович Рицхайро
45' Желтая карточкаВиффер Матс
1:2
80' ГолПерейра Данило
1:3
86' ГолПерейра Данило
90'+2
Ход матча
15'
30'
45'
80'
86'
Статистика матча
-
1 Голы 3
-
2 Удары по воротам 8
-
2 Удары в створ 8
-
3 Угловые 8
-
1 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
193 Количество передач 529
-
32 Владение мячом, % 68
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.53 Победа «Фейеноорда»
-
17
Те
Вирик
Мик
77
Ромени
Оле
10
Димерс
Марк
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Те Вирик МикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Ромени ОлеПолузащитник
-
10 Димерс МаркПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
14 Вос ДеннисЗащитник
-
13 Хейлен МайклЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Влак ЯриПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Шолте БенПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Люккин Дик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
20 Виффер МатсЗащитник
-
33 Ганцко ДавидЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Кекчю ОркунПолузащитник
-
14 Пайшао ИгорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
15 Лопес МаркосЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Слот Арне
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Эммен
Фейеноорд
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
200%
0 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
150%
50%
3 победы 1 ничья 0 побед
9 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
Первый тайм
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 6 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 7 побед
11 матчей
9.1%
18.2%
72.7%
1 победа 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
27.3%
9.1%
63.6%
3 победы 1 ничья 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
6
3
Голов в среднем за матч
1.2
0.43
Среднее время на гол
75
210
Всего голов
19
12
Голов в среднем за матч
3.17
3
Среднее время на гол
28
30
Всего голов
25
15
Голов в среднем за матч
2.27
1.36
Тотал матчей
2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
39
66
Бомбардиры внутри турнира
Эммен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ромени Оле
|10
|0.3
|Живкович Рицхайро
|5
|0.15
|Велдмате Йерун
|3 (1)
|0.09
|Бернаду Лукас
|2
|0.06
|Эль-Мессауди Ахмед
|2
|0.06
|Димерс Марк
|1
|0.03
|Rui Mendes
|1
|0.03
|Ассехнун Джасин-Амин
|1
|0.03
|Бушуари Мохамед
|1
|0.03
|Антониссе Джереми
|1
|0.03
|Араухо Мигель
|1
|0.03
|Влак Яри
|1
|0.03
|Веендорп Кезиа
|0
|0
Фейеноорд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хименес Сантьяго Томас
|15
|0.45
|Перейра Данило II
|10 (1)
|0.3
|Шиманьски Себастьян
|9
|0.27
|Кекчю Оркун
|8 (2)
|0.24
|Пайшао Игор
|7
|0.21
|Джаханбахш Алиреза
|5
|0.15
|Дилросун Джавайро
|5
|0.15
|Идрисси Уссама
|4
|0.12
|Гертрейда Лютсхарел
|3
|0.09
|Ганцко Давид
|2
|0.06
|Хартман Квилиндси
|2
|0.06
|Тимбер Квинтен
|2
|0.06
|Волемарк Патрик
|2
|0.06
|Виффер Матс
|1
|0.03
|Педерсен Маркус Гольмгрен
|1
|0.03
|Расмуссен Якоб
|1
|0.03
|Тоорнстра Йенс
|1
|0.03
|Лопес Маркос IV
|0
|0
|Бульяуде Эсекиэль
|0
|0
Карточки
Эммен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Живкович Рицхайро
|7
|0
|Араухо Мигель
|4
|1
|Те Вирик Мик
|3
|1
|Влак Яри
|4
|0
|Ассехнун Джасин-Амин
|4
|0
|Веендорп Кезиа
|3
|0
|Бернаду Лукас
|3
|0
|Димерс Марк
|2
|0
|Rui Mendes
|2
|0
|Ромени Оле
|2
|0
|Бушуари Мохамед
|2
|0
|Велдмате Йерун
|1
|0
|Бюрнет Лоренцо
|1
|0
|Хейлен Майкл
|1
|0
|Дирксен Юлиюс
|1
|0
|Dick Lukkien
|1
|0
Фейеноорд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кекчю Оркун
|6
|0
|Идрисси Уссама
|5
|0
|Виффер Матс
|5
|0
|Хартман Квилиндси
|5
|0
|Траунер Гернот
|4
|0
|Шиманьски Себастьян
|3
|0
|Педерсен Маркус Гольмгрен
|3
|0
|Хименес Сантьяго Томас
|3
|0
|Джаханбахш Алиреза
|2
|0
|Ганцко Давид
|2
|0
|Тимбер Квинтен
|2
|0
|Пайшао Игор
|2
|0
|Бейло Юстин
|1
|0
|Дилросун Джавайро
|1
|0
|Лопес Маркос IV
|1
|0
|Гертрейда Лютсхарел
|1
|0
|Волемарк Патрик
|1
|0
Результаты матчей
Эммен
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
6% (1)
65% (11)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
53% (9)
24% (4)
Фейеноорд
100%
0 побед 12 поражений
Первый тайм
19% (3)
25% (4)
56% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
19% (3)
75% (12)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
4
7
Волевые победы
2
14
Волевые поражения
9
6
Эммен
80%
20%
12 побед 3 поражения
Первый тайм
63% (10)
31% (5)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)
Фейеноорд
92.9%
7.1%
13 побед 1 поражение
Первый тайм
47% (8)
41% (7)
12% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
65% (11)
12% (2)
24% (4)
Сухие победы
4
5
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
35
0
Волевые поражения
7
36
Эммен
65.2%
34.8%
15 побед 8 поражений
Первый тайм
33% (11)
48% (16)
18% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (11)
39% (13)
27% (9)
Фейеноорд
50%
50%
13 побед 13 поражений
Первый тайм
33% (11)
33% (11)
33% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (12)
15% (5)
48% (16)
Сухие победы
6
5
Сухие поражения
5
7
Волевые победы
37
14
Волевые поражения
16
42
Голы по времени матча
Забито
15
43
6 В 1-м тайме 23
9 Во 2-м тайме 20
5 Забивали первыми 12
24 Не забивали 16
2
13%
5
12%
1-15
2
13%
9
21%
16-30
2
13%
9
21%
31-45
3
20%
4
9%
46-60
3
20%
8
19%
61-75
3
20%
8
19%
76-90
Пропущено
24
21
13 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 13
3
13%
4
19%
1-15
5
21%
5
24%
16-30
5
21%
3
14%
31-45
0
0%
3
14%
46-60
4
17%
3
14%
61-75
7
29%
29%
3
14%
76-90
Забито
15
36
4 В 1-м тайме 16
11 Во 2-м тайме 20
2 Забивали первыми 10
22 Не забивали 18
1
7%
6
17%
1-15
1
7%
3
8%
16-30
2
13%
7
19%
31-45
5
33%
7
19%
46-60
3
20%
4
11%
61-75
3
20%
9
25%
76-90
Пропущено
39
10
20 В 1-м тайме 5
19 Во 2-м тайме 5
14 Пропускали первыми 5
15 Не пропускали 7
7
18%
4
40%
1-15
7
18%
1
10%
16-30
6
15%
0
0%
31-45
6
15%
0
0%
46-60
4
10%
4
40%
61-75
9
23%
1
10%
76-90
Забито
30
79
10 В 1-м тайме 39
20 Во 2-м тайме 40
7 Забивали первыми 22
13 Не забивали 1
3
10%
11
14%
1-15
3
10%
12
15%
16-30
4
13%
16
20%
31-45
8
27%
11
14%
46-60
6
20%
12
15%
61-75
6
20%
17
22%
76-90
Пропущено
63
31
33 В 1-м тайме 17
30 Во 2-м тайме 14
22 Пропускали первыми 10
26 Не пропускали 20
10
16%
8
26%
1-15
12
19%
6
19%
16-30
11
17%
3
10%
31-45
6
10%
3
10%
46-60
8
13%
7
23%
61-75
16
25%
4
13%
76-90
Результаты последних матчей
Эммен
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
АЗ Алкмаар - Эммен 5:1 Эммен - Твенте 0:3 Херенвен - Эммен 2:3 Аякс - Эммен 3:1
Эммен - НЕК Неймеген 0:0 Камбюр - Эммен 1:2 Эммен - ПЕК Зволле 1:1 Эммен - Спарта Роттердам 0:2 Эммен - Эксельсиор 2:0 Волендам - Эммен 3:1 Эммен - Гоу Эхед Иглс 2:2 Гронинген - Эммен 1:1 Эммен - Фортуна Ситтард 0:1 ПСВ - Эммен 3:1 Эммен - Витесс 2:2 Валвейк - Эммен 2:0 Эммен - ПСВ 1:0 НЕК Неймеген - Эммен 3:1 Эммен - Камбюр 0:0 ВВВ-Венло - Эммен 2:3
Фейеноорд
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Фейеноорд - Гоу Эхед Иглс 3:0 Эксельсиор - Фейеноорд 0:2 Фейеноорд - Утрехт 3:1 Рома - Фейеноорд 4:1
Камбюр - Фейеноорд 0:3 Фейеноорд - Рома 1:0 Фейеноорд - Валвейк 5:1 Фейеноорд - Аякс 1:2 Спарта Роттердам - Фейеноорд 1:3 Аякс - Фейеноорд 2:3 Фейеноорд - Шахтёр Донецк 7:1 Фейеноорд - Волендам 2:1 Шахтёр Донецк - Фейеноорд 1:1 Фейеноорд - Гронинген 1:0 Херенвен - Фейеноорд 0:1 Фортуна Ситтард - Фейеноорд 2:4 Фейеноорд - АЗ Алкмаар 2:1 Херенвен - Фейеноорд 1:2 Фейеноорд - НЕК Неймеген 4:4 Фейеноорд - ПСВ 2:2
Результаты матчей
Эммен
Фейеноорд
Точный счет
0:0
4 раза 24%
0:3
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
5:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
8 раз 47%
1
4 раза 24%
2
3 раза 18%
3
2 раза 12%
2
5 раз 31%
1
4 раза 25%
3
3 раза 19%
5
2 раза 13%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
3:1
4 раза 25%
2:0
3 раза 19%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:1
3 раза 18%
1:3
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
0:3
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
10 раз 63%
0
4 раза 25%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
3
7 раз 41%
1
4 раза 24%
2
3 раза 18%
4
2 раза 12%
5
1 раз 6%
Точный счет
0:0
4 раза 12%
2:0
4 раза 12%
3:1
4 раза 12%
1:1
3 раза 9%
2:2
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:1
5 раз 15%
1:3
3 раза 9%
5:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
4:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
14 раз 42%
0
12 раз 36%
2
4 раза 12%
3
3 раза 9%
3
10 раз 30%
1
8 раз 24%
2
8 раз 24%
4
3 раза 9%
5
3 раза 9%
0
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Эммен
Фейеноорд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
98
Больше Меньше
151
512
115
215
610
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
214
134
115
107
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2112
Больше Меньше
321
726
249
330
1617
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|Утрехт
|Дувикас Анастасиос
|18 (4)
|ПСВ
|Симонс Хави
|17 (8)
|Херенвен
|Ван Хойдонк Сидней
|16 (1)
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|15 (2)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|14 (3)
|Витесс
|Виттек Максимилиан
|1 9
|Твенте
|Проппер Робин
|10
|Аякс
|Альварес Эдсон
|10
|Гронинген
|Те Вирик Мик
|1 7
|НЕК Неймеген
|Таннан Уссама
|1 7