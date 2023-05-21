Тур: 33. Стадион: Гоффертштадион. Главный судья: Sander van der Eijk
0:3
Второй тайм: 57'
0'
22' Желтая карточкаКрамер Йорис
0:1
28' ГолКарлссон Йеспер
35' Undefined phrase: football_event_Карлссон Йеспер
42' Желтая карточкаШоне Лассе
0:2
43' ГолКласи Йорди
0:3
50' ГолКарлссон Йеспер
Ход матча
22'
28'
35'
42'
43'
0:2
50'
Статистика матча
-
0 Голы 3
-
5 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 5
-
1 Угловые 2
-
0 Офсайды 5
-
5 Нарушения правил 6
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
185 Количество передач 273
-
38 Владение мячом, % 62
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
28
Ван
Рой
Барт
20
Шоне
Лассе
71
Пропер
Дирк
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Ван Рой БартЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Шоне ЛассеПолузащитник
-
71 Пропер ДиркПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
31 Rijk Janse
-
Главный тренер: Мейер Рогир
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
31 Бёкема СэмЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Мейнанс СвенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
54 Ден ДаниелВратарь
- Защитник
-
34 Де Вит МеесЗащитник
-
46 Гус ВаутерЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Де Вит ДаниПолузащитник
-
35 Мердинк МексНападающий
-
Главный тренер: Янсен Паскаль
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
НЕК Неймеген
АЗ Алкмаар
9 матчей
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
44.4%
77.8%
4 победы 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
55.6%
55.6%
5 побед 5 ничьих 0 побед
14 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 6 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 9 побед
23 матча
26.1%
30.4%
43.5%
6 побед 7 ничьих 10 побед
Первый тайм
17.4%
56.5%
26.1%
4 победы 13 ничьих 6 побед
Второй тайм
21.7%
39.1%
39.2%
5 побед 9 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
13
14
Голов в среднем за матч
1.3
1.08
Среднее время на гол
69
83
Всего голов
24
15
Голов в среднем за матч
1.85
1.5
Среднее время на гол
48
60
Всего голов
37
29
Голов в среднем за матч
1.61
1.26
Тотал матчей
2.5
22
Больше 96%
Меньше 4%
1
18
Больше 78%
Меньше 22%
5
11
Больше 48%
Меньше 52%
12
8
Больше 35%
Меньше 65%
15
4
Больше 17%
Меньше 83%
19
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
Среднее время на гол
55
71
Бомбардиры внутри турнира
НЕК Неймеген
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Димата Ландри
|9 (2)
|0.27
|Таннан Уссама
|6
|0.18
|Маркеш Педру
|5
|0.15
|Маттссон Магнус
|4
|0.12
|Тавшан Элаис
|3
|0.09
|Маркес Иван
|3
|0.09
|Эль-Каруани Суфьян
|2
|0.06
|Брюин Джорди
|2 (1)
|0.06
|Сиссоко Ибрагим I
|2
|0.06
|Дуэлунд Миккель
|1
|0.03
|Сандлер Филипп
|1
|0.03
|Шоне Лассе
|1
|0.03
|Пропер Дирк
|1
|0.03
|Мусаба Антони
|1
|0.03
|Вердонк Калвин
|0
|0
|Крамер Йорис
|0
|0
АЗ Алкмаар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Павлидис Вангелис
|12 (1)
|0.36
|Одгор Йенс
|9
|0.27
|Карлссон Йеспер III
|7
|0.21
|Де Вит Дани
|5
|0.15
|Рейндерс Тиджани
|4
|0.12
|Ван Бредероде Мирон
|4
|0.12
|Сугавара Юкинари
|3
|0.09
|Класи Йорди
|3
|0.09
|Керкез Милош
|3
|0.09
|Де Вит Меес
|2
|0.06
|Лахдо Майкель
|2
|0.06
|Михайлович Джордже
|1
|0.03
|Бёкема Сэм
|1
|0.03
|Бюрместер Зико
|1
|0.03
|Деккер Максим
|1
|0.03
|Гус Ваутер
|1
|0.03
|Хацидиакос Пантелис
|0
|0
|Витри Аслак Фонн
|0
|0
|Эвьен Хэкон
|0
|0
|Копмейнерс Пер
|0
|0
|Бараси Юсуф
|0
|0
Карточки
НЕК Неймеген
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Таннан Уссама
|7
|1
|Эль-Каруани Суфьян
|8
|0
|Маркес Иван
|5
|1
|Шоне Лассе
|4
|0
|Вердонк Калвин
|4
|0
|Сандлер Филипп
|3
|0
|Ван Рой Барт
|3
|0
|Пропер Дирк
|3
|0
|Бальдюрссон Андри-Фаннар
|2
|0
|Тавшан Элаис
|2
|0
|Дуэлунд Миккель
|1
|0
|Крамер Йорис
|1
|0
|Брюин Джорди
|1
|0
|Маркеш Педру
|1
|0
|Димата Ландри
|1
|0
|Маттссон Магнус
|1
|0
|Бронкхорст Илиас
|1
|0
АЗ Алкмаар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Класи Йорди
|6
|0
|Хацидиакос Пантелис
|5
|0
|Сугавара Юкинари
|5
|0
|Де Вит Дани
|3
|1
|Рейндерс Тиджани
|4
|0
|Карлссон Йеспер III
|4
|0
|Керкез Милош
|4
|0
|Павлидис Вангелис
|2
|0
|Михайлович Джордже
|2
|0
|Бёкема Сэм
|2
|0
|Де Вит Меес
|2
|0
|Инди Мартинс
|1
|0
|Базур Рихедли
|1
|0
|Одгор Йенс
|1
|0
|Эвьен Хэкон
|1
|0
|Ванхесден Зиньо
|1
|0
|Мейнанс Свен
|1
|0
|Лахдо Майкель
|1
|0
|Ван Бредероде Мирон
|1
|0
|Гус Ваутер
|1
|0
|Мердинк Мекс
|1
|0
Результаты матчей
НЕК Неймеген
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (2)
63% (10)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
АЗ Алкмаар
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
13% (2)
38% (6)
50% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
56% (9)
25% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
2
5
Волевые поражения
17
4
НЕК Неймеген
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
56% (9)
19% (3)
АЗ Алкмаар
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (8)
38% (6)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
38% (6)
13% (2)
Сухие победы
6
6
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
13
4
Волевые поражения
13
32
НЕК Неймеген
50%
50%
9 побед 9 поражений
Первый тайм
22% (7)
53% (17)
25% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (10)
47% (15)
22% (7)
АЗ Алкмаар
48%
52%
12 побед 13 поражений
Первый тайм
31% (10)
38% (12)
31% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (11)
47% (15)
19% (6)
Сухие победы
7
7
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
15
9
Волевые поражения
30
36
Голы по времени матча
Забито
29
28
7 В 1-м тайме 14
22 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 10
18 Не забивали 18
2
7%
2
7%
1-15
0
0%
6
21%
16-30
5
17%
6
21%
31-45
7
24%
4
14%
46-60
5
17%
4
14%
61-75
10
34%
6
21%
76-90
Пропущено
24
16
12 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 7
10 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 9
3
13%
4
25%
1-15
5
21%
1
6%
16-30
4
17%
4
25%
31-45
3
13%
1
6%
46-60
4
17%
1
6%
61-75
5
21%
5
31%
76-90
Забито
13
33
7 В 1-м тайме 22
6 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 11
26 Не забивали 18
0
0%
5
15%
1-15
4
31%
8
24%
16-30
3
23%
9
27%
31-45
1
8%
4
12%
46-60
1
8%
4
12%
61-75
4
31%
3
9%
76-90
Пропущено
16
20
8 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 12
3
19%
4
20%
1-15
2
13%
2
10%
16-30
3
19%
3
15%
31-45
3
19%
4
20%
46-60
2
13%
2
10%
61-75
3
19%
5
25%
76-90
Забито
42
61
14 В 1-м тайме 36
28 Во 2-м тайме 25
10 Забивали первыми 21
12 Не забивали 4
2
5%
7
11%
1-15
4
10%
14
23%
16-30
8
19%
15
25%
31-45
8
19%
8
13%
46-60
6
14%
8
13%
61-75
14
33%
9
15%
76-90
Пропущено
40
36
20 В 1-м тайме 18
20 Во 2-м тайме 18
17 Пропускали первыми 10
23 Не пропускали 21
6
15%
8
22%
1-15
7
18%
3
8%
16-30
7
18%
7
19%
31-45
6
15%
5
14%
46-60
6
15%
3
8%
61-75
8
20%
10
28%
76-90
Результаты последних матчей
НЕК Неймеген
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Твенте - НЕК Неймеген 4:0 НЕК Неймеген - Херенвен 2:3 Гронинген - НЕК Неймеген 0:1 НЕК Неймеген - Витесс 1:4
Эммен - НЕК Неймеген 0:0 НЕК Неймеген - ПСВ 2:4 Валвейк - НЕК Неймеген 1:3 НЕК Неймеген - Утрехт 2:2 Аякс - НЕК Неймеген 1:0 НЕК Неймеген - Волендам 3:0 Эксельсиор - НЕК Неймеген 0:3 НЕК Неймеген - Камбюр 0:0 Фейеноорд - НЕК Неймеген 4:4 Гоу Эхед Иглс - НЕК Неймеген 1:0 НЕК Неймеген - Спарта Роттердам 1:1 Фейеноорд - НЕК Неймеген 2:0 НЕК Неймеген - Эммен 3:1 Витесс - НЕК Неймеген 0:0 Алмере Сити - НЕК Неймеген 0:4 НЕК Неймеген - Аякс 1:1
АЗ Алкмаар
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
АЗ Алкмаар - Вест Хэм 0:1 АЗ Алкмаар - Эммен 5:1 Вест Хэм - АЗ Алкмаар 2:1 Аякс - АЗ Алкмаар 0:0
АЗ Алкмаар - Валвейк 3:0 АЗ Алкмаар - Андерлехт 2:0 Фортуна Ситтард - АЗ Алкмаар 0:3 Андерлехт - АЗ Алкмаар 2:0 АЗ Алкмаар - Спарта Роттердам 0:1 АЗ Алкмаар - Херенвен 1:1 Твенте - АЗ Алкмаар 2:1 АЗ Алкмаар - Лацио 2:1 АЗ Алкмаар - Гронинген 1:0 Лацио - АЗ Алкмаар 1:2 Витесс - АЗ Алкмаар 0:1 АЗ Алкмаар - Камбюр 2:1 Фейеноорд - АЗ Алкмаар 2:1 АЗ Алкмаар - Эксельсиор 5:0 АЗ Алкмаар - Утрехт 1:2 Волендам - АЗ Алкмаар 1:1
Результаты матчей
НЕК Неймеген
АЗ Алкмаар
Точный счет
1:1
6 раз 38%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
1:1
4 раза 25%
2:1
3 раза 19%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
5:5
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 44%
2
3 раза 19%
3
3 раза 19%
0
2 раза 13%
6
1 раз 6%
1
6 раз 38%
2
4 раза 25%
5
3 раза 19%
3
2 раза 13%
0
1 раз 6%
Точный счет
0:0
4 раза 25%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
0:1
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
0:3
2 раза 13%
1:4
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
10 раз 63%
1
3 раза 19%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
1
8 раз 50%
3
3 раза 19%
2
2 раза 13%
4
2 раза 13%
0
1 раз 6%
Точный счет
1:1
7 раз 22%
0:0
5 раз 16%
0:1
3 раза 9%
1:0
2 раза 6%
1:4
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
2:1
6 раз 19%
1:1
5 раз 16%
0:1
4 раза 13%
1:4
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
5:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
5:5
1 раз 3%
Точное количество голов
0
12 раз 38%
1
10 раз 31%
3
5 раз 16%
2
3 раза 9%
4
1 раз 3%
6
1 раз 3%
1
14 раз 44%
2
6 раз 19%
3
5 раз 16%
5
3 раза 9%
0
2 раза 6%
4
2 раза 6%
Тоталы голов в матче
НЕК Неймеген
АЗ Алкмаар
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
142
Больше Меньше
151
79
97
412
511
115
313
115
313
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
610
Больше Меньше
151
313
79
313
511
115
214
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2012
Больше Меньше
302
1022
1616
725
1022
230
527
131
329
131
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|33
|24
|8
|1
|79 - 29
|80
|2.
|1:3
|33
|22
|5
|6
|85 - 39
|71
|3.
|1:1
|33
|19
|10
|4
|83 - 35
|67
|4.
|3:0
|33
|20
|7
|6
|67 - 33
|67
|5.
|3:0
|33
|17
|10
|6
|61 - 26
|61
|6.
|4:1
|33
|16
|8
|9
|55 - 37
|56
|7.
|1:1
|33
|14
|10
|9
|52 - 46
|52
|8.
|3:1
|33
|12
|9
|12
|42 - 48
|45
|9.
|0:3
|33
|11
|8
|14
|50 - 58
|41
|10.
|2:0
|33
|10
|10
|13
|45 - 54
|40
|11.
|0:3
|33
|8
|14
|11
|41 - 44
|38
|12.
|3:0
|33
|9
|10
|14
|41 - 50
|37
|13.
|0:0
|33
|10
|6
|17
|38 - 58
|36
|14.
|0:2
|33
|9
|6
|18
|39 - 68
|33
|15.
|0:0
|33
|8
|6
|19
|27 - 68
|30
|16.
|1:1
|33
|6
|11
|16
|31 - 60
|29
|17.
|0:3
|33
|4
|6
|23
|31 - 67
|18
|18.
|1:4
|33
|4
|4
|25
|22 - 69
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:3
|17
|14
|1
|2
|52 - 14
|43
|2.
|3:0
|16
|12
|4
|0
|43 - 10
|40
|3.
|1:1
|16
|12
|4
|0
|37 - 9
|40
|4.
|1:1
|17
|9
|6
|2
|45 - 14
|33
|5.
|3:0
|16
|9
|5
|2
|35 - 18
|32
|6.
|4:1
|17
|10
|2
|5
|32 - 18
|32
|7.
|0:3
|17
|9
|3
|5
|34 - 24
|30
|8.
|2:0
|17
|7
|6
|4
|27 - 23
|27
|9.
|1:1
|16
|7
|5
|4
|17 - 13
|26
|10.
|0:2
|16
|8
|1
|7
|26 - 30
|25
|11.
|0:0
|17
|7
|3
|7
|19 - 26
|24
|12.
|3:0
|17
|5
|6
|6
|21 - 25
|21
|13.
|1:1
|17
|3
|10
|4
|16 - 21
|19
|14.
|0:3
|17
|3
|9
|5
|28 - 28
|18
|15.
|0:0
|16
|5
|3
|8
|20 - 27
|18
|16.
|3:1
|16
|5
|3
|8
|19 - 26
|18
|17.
|0:3
|16
|3
|3
|10
|20 - 29
|12
|18.
|1:4
|16
|2
|0
|14
|10 - 33
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|17
|12
|4
|1
|42 - 20
|40
|2.
|3:0
|17
|11
|2
|4
|32 - 15
|35
|3.
|1:1
|16
|10
|4
|2
|38 - 21
|34
|4.
|1:3
|16
|8
|4
|4
|33 - 25
|28
|5.
|3:1
|17
|7
|6
|4
|23 - 22
|27
|6.
|1:1
|17
|7
|5
|5
|35 - 33
|26
|7.
|4:1
|16
|6
|6
|4
|23 - 19
|24
|8.
|3:0
|17
|5
|6
|6
|18 - 16
|21
|9.
|0:3
|16
|5
|5
|6
|13 - 16
|20
|10.
|0:0
|17
|5
|3
|9
|18 - 31
|18
|11.
|3:0
|16
|4
|4
|8
|20 - 25
|16
|12.
|2:0
|16
|3
|4
|9
|18 - 31
|13
|13.
|0:3
|16
|2
|5
|9
|16 - 34
|11
|14.
|1:1
|16
|3
|1
|12
|15 - 39
|10
|15.
|1:4
|17
|2
|4
|11
|12 - 36
|10
|16.
|0:2
|17
|1
|5
|11
|13 - 38
|8
|17.
|0:3
|17
|1
|3
|13
|11 - 38
|6
|18.
|0:0
|16
|1
|3
|12
|8 - 42
|6
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|Утрехт
|Дувикас Анастасиос
|17 (4)
|ПСВ
|Симонс Хави
|16 (8)
|Херенвен
|Ван Хойдонк Сидней
|16 (1)
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|15 (2)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|13 (4)
|Витесс
|Виттек Максимилиан
|1 9
|Твенте
|Проппер Робин
|10
|Аякс
|Альварес Эдсон
|10
|Гронинген
|Те Вирик Мик
|1 7
|НЕК Неймеген
|Таннан Уссама
|1 7