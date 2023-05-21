Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

91' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на своей половине поля

90' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [8] минут(а)

90' Ван Рой Барт выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

89' Milos Kerkez не смог попасть в створ ударом издали

88' Таннан Уссама выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

88' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на половине поля противника

88' НЕК Неймеген идет вперед с потенциально опасной атакой.

88' Milos Kerkez ослабляет давление, выбив мяч.

86' Milos Kerkez из команды АЗ Алкмаар разыграл угловой с левого угла.

85' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на своей половине поля

85' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

84' Силлессен Яспер взял и забрал мяч на выходе

82' VAR - КАРТОЧКА ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, возможно карточка.

79' Ларте-Саннье Терри выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

78' Таннан Уссама навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

77' Силлессен Яспер взял и забрал мяч на выходе

76' Бёкема Сэм выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

75' Ларте-Саннье Терри выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

75' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на своей половине поля

74' Крамер Йорис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

73' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на половине поля противника

73' Milos Kerkez выиграл воздушное противоборство у Мусаба Антони

73' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на своей половине поля

73' Ван Рой Барт навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

72' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на половине поля противника

72' Milos Kerkez из команды АЗ Алкмаар перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

70' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

70' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на своей половине поля

69' Райан Мэттью взял и забрал мяч на выходе

67' Крамер Йорис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

67' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на половине поля противника

67' Матч возобновлен

67' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

66' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

65' Де Вит Дани выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

65' Маттссон Магнус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

64' Де Вит Дани выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

63' Класи Йорди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

62' Milos Kerkez возвращается на поле.

62' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на своей половине поля

62' Матч возобновлен

61' Ох, нехорошо это выглядит. Milos Kerkez получил травму и медбригада забирает его с поля.

61' Milos Kerkez на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

61' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

60' Milos Kerkez выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

59' Шоне Лассе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

58' Мейнанс Свен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

58' Райан Мэттью взял и забрал мяч на выходе

57' Оооо... вот это был удар! Маркеш Педру должен был забить с этой позиции.

57' Сандлер Филипп создает голевую возможность для своего партнера по команде.

55' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на своей половине поля

55' Класи Йорди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на половине поля противника

54' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на своей половине поля

54' Класи Йорди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Крамер Йорис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Г О О О О Л - Карлссон Йеспер III правой ногой классно пробил с лета. Отличный удар!

50' Сугавара Юкинари выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Класи Йорди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Milos Kerkez ослабляет давление, выбив мяч.

48' Силлессен Яспер взял и забрал мяч на выходе

47' Крамер Йорис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Матч возобновится спорным мячом

47' Ох, нехорошо это выглядит. Бёкема Сэм получил травму и медбригада забирает его с поля.

46' Бёкема Сэм на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

46' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

46' Райан Мэттью взял и забрал мяч на выходе

46' Хацидиакос Пантелис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Мейнанс Свен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.