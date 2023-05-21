Тур: 33. Стадион: Гоффертштадион. Главный судья: Sander van der Eijk
0:3
Конец матча
0'
22' Желтая карточкаКрамер Йорис
0:1
28' ГолКарлссон Йеспер
35' Undefined phrase: football_event_Карлссон Йеспер
42' Желтая карточкаШоне Лассе
0:2
43' ГолКласи Йорди
0:3
50' ГолКарлссон Йеспер
81' Undefined phrase: football_event_Пропер Дирк
83' Красная карточкаПропер Дирк
90'+9
Ход матча
22'
28'
35'
42'
43'
0:2
50'
81'
83'
Статистика матча
-
0 Голы 3
-
5 Удары по воротам 5
-
1 Удары в створ 6
-
3 Угловые 4
-
0 Офсайды 6
-
10 Нарушения правил 7
-
2 Жёлтые карточки 0
-
1 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
370 Количество передач 562
-
40 Владение мячом, % 60
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
28
Ван
Рой
Барт
20
Шоне
Лассе
71
Пропер
Дирк
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Ван Рой БартЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Шоне ЛассеПолузащитник
-
71 Пропер ДиркПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
31 Rijk Janse
-
Главный тренер: Мейер Рогир
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
31 Бёкема СэмЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Мейнанс СвенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
54 Ден ДаниелВратарь
- Защитник
-
34 Де Вит МеесЗащитник
-
46 Гус ВаутерЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Де Вит ДаниПолузащитник
-
35 Мердинк МексНападающий
-
Главный тренер: Янсен Паскаль
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
НЕК Неймеген
АЗ Алкмаар
9 матчей
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
44.4%
77.8%
4 победы 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
55.6%
55.6%
5 побед 5 ничьих 0 побед
14 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 6 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 9 побед
23 матча
26.1%
30.4%
43.5%
6 побед 7 ничьих 10 побед
Первый тайм
17.4%
56.5%
26.1%
4 победы 13 ничьих 6 побед
Второй тайм
21.7%
39.1%
39.2%
5 побед 9 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
13
14
Голов в среднем за матч
1.3
1.08
Среднее время на гол
69
83
Всего голов
24
15
Голов в среднем за матч
1.85
1.5
Среднее время на гол
48
60
Всего голов
37
29
Голов в среднем за матч
1.61
1.26
Тотал матчей
2.5
22
Больше 96%
Меньше 4%
1
18
Больше 78%
Меньше 22%
5
11
Больше 48%
Меньше 52%
12
8
Больше 35%
Меньше 65%
15
4
Больше 17%
Меньше 83%
19
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
Среднее время на гол
55
71
Бомбардиры внутри турнира
НЕК Неймеген
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Димата Ландри
|9 (2)
|0.27
|Таннан Уссама
|6
|0.18
|Маркеш Педру
|5
|0.15
|Маттссон Магнус
|4
|0.12
|Тавшан Элаис
|3
|0.09
|Маркес Иван
|3
|0.09
|Эль-Каруани Суфьян
|2
|0.06
|Брюин Джорди
|2 (1)
|0.06
|Сиссоко Ибрагим I
|2
|0.06
|Дуэлунд Миккель
|1
|0.03
|Сандлер Филипп
|1
|0.03
|Шоне Лассе
|1
|0.03
|Пропер Дирк
|1
|0.03
|Мусаба Антони
|1
|0.03
|Вердонк Калвин
|0
|0
|Крамер Йорис
|0
|0
АЗ Алкмаар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Павлидис Вангелис
|12 (1)
|0.36
|Одгор Йенс
|9
|0.27
|Карлссон Йеспер III
|8
|0.24
|Де Вит Дани
|5
|0.15
|Рейндерс Тиджани
|4
|0.12
|Ван Бредероде Мирон
|4
|0.12
|Сугавара Юкинари
|3
|0.09
|Класи Йорди
|3
|0.09
|Керкез Милош
|3
|0.09
|Де Вит Меес
|2
|0.06
|Лахдо Майкель
|2
|0.06
|Михайлович Джордже
|1
|0.03
|Бёкема Сэм
|1
|0.03
|Бюрместер Зико
|1
|0.03
|Деккер Максим
|1
|0.03
|Гус Ваутер
|1
|0.03
|Хацидиакос Пантелис
|0
|0
|Витри Аслак Фонн
|0
|0
|Эвьен Хэкон
|0
|0
|Копмейнерс Пер
|0
|0
|Бараси Юсуф
|0
|0
Карточки
НЕК Неймеген
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Таннан Уссама
|7
|1
|Эль-Каруани Суфьян
|8
|0
|Маркес Иван
|5
|1
|Пропер Дирк
|3
|1
|Шоне Лассе
|4
|0
|Вердонк Калвин
|4
|0
|Сандлер Филипп
|3
|0
|Ван Рой Барт
|3
|0
|Бальдюрссон Андри-Фаннар
|2
|0
|Тавшан Элаис
|2
|0
|Дуэлунд Миккель
|1
|0
|Крамер Йорис
|1
|0
|Брюин Джорди
|1
|0
|Маркеш Педру
|1
|0
|Димата Ландри
|1
|0
|Маттссон Магнус
|1
|0
|Бронкхорст Илиас
|1
|0
АЗ Алкмаар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Класи Йорди
|6
|0
|Хацидиакос Пантелис
|5
|0
|Сугавара Юкинари
|5
|0
|Де Вит Дани
|3
|1
|Рейндерс Тиджани
|4
|0
|Карлссон Йеспер III
|4
|0
|Керкез Милош
|4
|0
|Павлидис Вангелис
|2
|0
|Михайлович Джордже
|2
|0
|Бёкема Сэм
|2
|0
|Де Вит Меес
|2
|0
|Инди Мартинс
|1
|0
|Базур Рихедли
|1
|0
|Одгор Йенс
|1
|0
|Эвьен Хэкон
|1
|0
|Ванхесден Зиньо
|1
|0
|Мейнанс Свен
|1
|0
|Лахдо Майкель
|1
|0
|Ван Бредероде Мирон
|1
|0
|Гус Ваутер
|1
|0
|Мердинк Мекс
|1
|0
Результаты матчей
НЕК Неймеген
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
12% (2)
59% (10)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
АЗ Алкмаар
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
13% (2)
38% (6)
50% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
56% (9)
25% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
2
5
Волевые поражения
17
4
НЕК Неймеген
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
56% (9)
19% (3)
АЗ Алкмаар
73.3%
26.7%
11 побед 4 поражения
Первый тайм
53% (9)
35% (6)
12% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
35% (6)
12% (2)
Сухие победы
6
7
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
13
4
Волевые поражения
13
32
НЕК Неймеген
47.4%
52.6%
9 побед 10 поражений
Первый тайм
21% (7)
52% (17)
27% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (10)
45% (15)
24% (8)
АЗ Алкмаар
50%
50%
13 побед 13 поражений
Первый тайм
33% (11)
36% (12)
30% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (12)
45% (15)
18% (6)
Сухие победы
7
8
Сухие поражения
5
4
Волевые победы
15
9
Волевые поражения
30
36
Голы по времени матча
Забито
29
31
7 В 1-м тайме 16
22 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 11
19 Не забивали 18
2
7%
2
6%
1-15
0
0%
7
23%
16-30
5
17%
7
23%
31-45
7
24%
5
16%
46-60
5
17%
4
13%
61-75
10
34%
6
19%
76-90
Пропущено
27
16
14 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 7
11 Пропускали первыми 5
15 Не пропускали 9
3
11%
4
25%
1-15
6
22%
1
6%
16-30
5
19%
4
25%
31-45
4
15%
1
6%
46-60
4
15%
1
6%
61-75
5
19%
5
31%
76-90
Забито
13
33
7 В 1-м тайме 22
6 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 11
27 Не забивали 19
0
0%
5
15%
1-15
4
31%
8
24%
16-30
3
23%
9
27%
31-45
1
8%
4
12%
46-60
1
8%
4
12%
61-75
4
31%
3
9%
76-90
Пропущено
16
20
8 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 12
3
19%
4
20%
1-15
2
13%
2
10%
16-30
3
19%
3
15%
31-45
3
19%
4
20%
46-60
2
13%
2
10%
61-75
3
19%
5
25%
76-90
Забито
42
64
14 В 1-м тайме 38
28 Во 2-м тайме 26
10 Забивали первыми 22
13 Не забивали 4
2
5%
7
11%
1-15
4
10%
15
23%
16-30
8
19%
16
25%
31-45
8
19%
9
14%
46-60
6
14%
8
13%
61-75
14
33%
9
14%
76-90
Пропущено
43
36
22 В 1-м тайме 18
21 Во 2-м тайме 18
18 Пропускали первыми 10
24 Не пропускали 21
6
14%
8
22%
1-15
8
19%
3
8%
16-30
8
19%
7
19%
31-45
7
16%
5
14%
46-60
6
14%
3
8%
61-75
8
19%
10
28%
76-90
Результаты последних матчей
НЕК Неймеген
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Твенте - НЕК Неймеген 4:0 НЕК Неймеген - Херенвен 2:3 Гронинген - НЕК Неймеген 0:1 НЕК Неймеген - Витесс 1:4
Эммен - НЕК Неймеген 0:0 НЕК Неймеген - ПСВ 2:4 Валвейк - НЕК Неймеген 1:3 НЕК Неймеген - Утрехт 2:2 Аякс - НЕК Неймеген 1:0 НЕК Неймеген - Волендам 3:0 Эксельсиор - НЕК Неймеген 0:3 НЕК Неймеген - Камбюр 0:0 Фейеноорд - НЕК Неймеген 4:4 Гоу Эхед Иглс - НЕК Неймеген 1:0 НЕК Неймеген - Спарта Роттердам 1:1 Фейеноорд - НЕК Неймеген 2:0 НЕК Неймеген - Эммен 3:1 Витесс - НЕК Неймеген 0:0 Алмере Сити - НЕК Неймеген 0:4 НЕК Неймеген - Аякс 1:1
АЗ Алкмаар
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
АЗ Алкмаар - Вест Хэм 0:1 АЗ Алкмаар - Эммен 5:1 Вест Хэм - АЗ Алкмаар 2:1 Аякс - АЗ Алкмаар 0:0
АЗ Алкмаар - Валвейк 3:0 АЗ Алкмаар - Андерлехт 2:0 Фортуна Ситтард - АЗ Алкмаар 0:3 Андерлехт - АЗ Алкмаар 2:0 АЗ Алкмаар - Спарта Роттердам 0:1 АЗ Алкмаар - Херенвен 1:1 Твенте - АЗ Алкмаар 2:1 АЗ Алкмаар - Лацио 2:1 АЗ Алкмаар - Гронинген 1:0 Лацио - АЗ Алкмаар 1:2 Витесс - АЗ Алкмаар 0:1 АЗ Алкмаар - Камбюр 2:1 Фейеноорд - АЗ Алкмаар 2:1 АЗ Алкмаар - Эксельсиор 5:0 АЗ Алкмаар - Утрехт 1:2 Волендам - АЗ Алкмаар 1:1
Результаты матчей
НЕК Неймеген
АЗ Алкмаар
Точный счет
1:1
6 раз 35%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
1:1
4 раза 25%
2:1
3 раза 19%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
5:5
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 41%
0
3 раза 18%
2
3 раза 18%
3
3 раза 18%
6
1 раз 6%
1
6 раз 38%
2
4 раза 25%
5
3 раза 19%
3
2 раза 13%
0
1 раз 6%
Точный счет
0:0
4 раза 25%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
0:1
3 раза 18%
0:3
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
1:4
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
10 раз 63%
1
3 раза 19%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
1
8 раз 47%
3
4 раза 24%
2
2 раза 12%
4
2 раза 12%
0
1 раз 6%
Точный счет
1:1
7 раз 21%
0:0
5 раз 15%
0:1
3 раза 9%
0:3
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:4
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
2:1
6 раз 18%
1:1
5 раз 15%
0:1
4 раза 12%
0:3
3 раза 9%
1:4
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
5:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
5:5
1 раз 3%
Точное количество голов
0
13 раз 39%
1
10 раз 30%
3
5 раз 15%
2
3 раза 9%
4
1 раз 3%
6
1 раз 3%
1
14 раз 42%
2
6 раз 18%
3
6 раз 18%
5
3 раза 9%
0
2 раза 6%
4
2 раза 6%
Тоталы голов в матче
НЕК Неймеген
АЗ Алкмаар
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
143
Больше Меньше
151
710
97
413
511
116
313
116
313
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
610
Больше Меньше
161
313
89
313
611
115
215
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2013
Больше Меньше
312
1023
1716
726
1122
231
528
132
330
132
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|Утрехт
|Дувикас Анастасиос
|18 (4)
|ПСВ
|Симонс Хави
|17 (8)
|Херенвен
|Ван Хойдонк Сидней
|16 (1)
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|15 (2)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|14 (3)
|Витесс
|Виттек Максимилиан
|1 9
|Твенте
|Проппер Робин
|10
|Аякс
|Альварес Эдсон
|10
|Гронинген
|Те Вирик Мик
|1 7
|НЕК Неймеген
|Таннан Уссама
|1 7