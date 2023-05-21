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  4. Эредивизие 2022-2023

Нидерланды: Эредивизие
2022-2023

Тур: 33. Стадион: . Главный судья: Sander van der Eijk
НЕК Неймеген
0:3
Конец матча
АЗ Алкмаар
0'
22' Желтая карточка
Крамер Йорис
0:1
28' Гол
Карлссон Йеспер
35' Undefined phrase: football_event_
Карлссон Йеспер
42' Желтая карточка
Шоне Лассе
0:2
43' Гол
Класи Йорди
0:3
50' Гол
Карлссон Йеспер
81' Undefined phrase: football_event_
Пропер Дирк
83' Красная карточка
Пропер Дирк
90'+9

Ход матча

22'
Крамер Йорис
 
28'
0:1
Карлссон Йеспер
(Павлидис Вангелис)
35'
 
Карлссон Йеспер
42'
Шоне Лассе
 
43'
0:2
Класи Йорди
(Павлидис Вангелис)
50'
0:3
Карлссон Йеспер
(Павлидис Вангелис)
64'
 
Де Вит Дани
Мейнанс Свен
64'
 
Лахдо Майкель
Ван Бредероде Мирон
67'
Брюин Джорди
Шоне Лассе
 
67'
Сиссоко Ибрагим I
Маттссон Магнус
 
75'
Ларте-Саннье Терри
Сандлер Филипп
 
80'
Димата Ландри
Мусаба Антони
 
81'
 
Ванхесден Зиньо
Сугавара Юкинари
81'
Пропер Дирк
 
83'
Пропер Дирк
 
84'
 
Михайлович Джордже
Карлссон Йеспер
85'
 
Базур Рихедли
Класи Йорди

Статистика матча

  • 0 Голы 3
  • 5 Удары по воротам 5
  • 1 Удары в створ 6
  • 3 Угловые 4
  • 0 Офсайды 6
  • 10 Нарушения правил 7
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 1 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 370 Количество передач 562
  • 40 Владение мячом, % 60

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
22
Силлессен
Яспер
28
Ван
Рой
Барт
3
Сандлер
Филипп
5
Крамер
Йорис
16
Эль-Каруани
Суфьян
20
Шоне
Лассе
71
Пропер
Дирк
77
Мусаба
Антони
14
Таннан
Уссама
11
Маттссон
Магнус
9
Маркеш
Педру
1
Райан
Мэттью
2
Сугавара
Юкинари
31
Бёкема
Сэм
3
Хацидиакос
Пантелис
5
Керкез
Милош
16
Мейнанс
Свен
8
Класи
Йорди
6
Рейндерс
Тиджани
19
Ван
Бредероде
Мирон
9
Павлидис
Вангелис
11
Карлссон
Йеспер
III
НЕК Неймеген
4-2-3-1
АЗ Алкмаар
4-3-3

История личных встреч

НЕК Неймеген
АЗ Алкмаар

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

44.4%
77.8%
4 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

55.6%
55.6%
5 побед 5 ничьих 0 побед

14 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 9 побед

23 матча

26.1%
30.4%
43.5%
6 побед 7 ничьих 10 побед

Первый тайм

17.4%
56.5%
26.1%
4 победы 13 ничьих 6 побед

Второй тайм

21.7%
39.1%
39.2%
5 побед 9 ничьих 9 побед

История матчей

Э
1:1
Э
1:3
Э
1:1
ТМК
4:1
Э
2:1
Э
2:0
Э
0:3
Э
2:4
К
2:1
Э
1:1
Э
3:2
Э
1:1
Э
0:2
Э
1:1
Э
4:0
Э
2:2
Э
0:1
Э
0:0
Э
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
5:2
ПЛ
4:0

Голы

Всего голов

13
14

Голов в среднем за матч

1.3
1.08

Среднее время на гол

69
83

Всего голов

24
15

Голов в среднем за матч

1.85
1.5

Среднее время на гол

48
60

Всего голов

37
29

Голов в среднем за матч

1.61
1.26

Тотал матчей

2.5
22
Больше 96%
Меньше 4%
1
18
Больше 78%
Меньше 22%
5
11
Больше 48%
Меньше 52%
12
8
Больше 35%
Меньше 65%
15
4
Больше 17%
Меньше 83%
19
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
22

Среднее время на гол

55
71

Бомбардиры внутри турнира

НЕК Неймеген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Димата Ландри 9 (2) 0.27
Таннан Уссама 6 0.18
Маркеш Педру 5 0.15
Маттссон Магнус 4 0.12
Тавшан Элаис 3 0.09
Маркес Иван 3 0.09
Эль-Каруани Суфьян 2 0.06
Брюин Джорди 2 (1) 0.06
Сиссоко Ибрагим I 2 0.06
Дуэлунд Миккель 1 0.03
Сандлер Филипп 1 0.03
Шоне Лассе 1 0.03
Пропер Дирк 1 0.03
Мусаба Антони 1 0.03
Вердонк Калвин 0 0
Крамер Йорис 0 0
АЗ Алкмаар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Павлидис Вангелис 12 (1) 0.36
Одгор Йенс 9 0.27
Карлссон Йеспер III 8 0.24
Де Вит Дани 5 0.15
Рейндерс Тиджани 4 0.12
Ван Бредероде Мирон 4 0.12
Сугавара Юкинари 3 0.09
Класи Йорди 3 0.09
Керкез Милош 3 0.09
Де Вит Меес 2 0.06
Лахдо Майкель 2 0.06
Михайлович Джордже 1 0.03
Бёкема Сэм 1 0.03
Бюрместер Зико 1 0.03
Деккер Максим 1 0.03
Гус Ваутер 1 0.03
Хацидиакос Пантелис 0 0
Витри Аслак Фонн 0 0
Эвьен Хэкон 0 0
Копмейнерс Пер 0 0
Бараси Юсуф 0 0

Карточки

НЕК Неймеген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Таннан Уссама 7 1
Эль-Каруани Суфьян 8 0
Маркес Иван 5 1
Пропер Дирк 3 1
Шоне Лассе 4 0
Вердонк Калвин 4 0
Сандлер Филипп 3 0
Ван Рой Барт 3 0
Бальдюрссон Андри-Фаннар 2 0
Тавшан Элаис 2 0
Дуэлунд Миккель 1 0
Крамер Йорис 1 0
Брюин Джорди 1 0
Маркеш Педру 1 0
Димата Ландри 1 0
Маттссон Магнус 1 0
Бронкхорст Илиас 1 0
АЗ Алкмаар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Класи Йорди 6 0
Хацидиакос Пантелис 5 0
Сугавара Юкинари 5 0
Де Вит Дани 3 1
Рейндерс Тиджани 4 0
Карлссон Йеспер III 4 0
Керкез Милош 4 0
Павлидис Вангелис 2 0
Михайлович Джордже 2 0
Бёкема Сэм 2 0
Де Вит Меес 2 0
Инди Мартинс 1 0
Базур Рихедли 1 0
Одгор Йенс 1 0
Эвьен Хэкон 1 0
Ванхесден Зиньо 1 0
Мейнанс Свен 1 0
Лахдо Майкель 1 0
Ван Бредероде Мирон 1 0
Гус Ваутер 1 0
Мердинк Мекс 1 0

Результаты матчей

НЕК Неймеген
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
12% (2)
59% (10)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
АЗ Алкмаар
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
13% (2)
38% (6)
50% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
56% (9)
25% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

2
5

Волевые поражения

17
4
НЕК Неймеген
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
56% (9)
19% (3)
АЗ Алкмаар
73.3%
26.7%
11 побед 4 поражения
Первый тайм
53% (9)
35% (6)
12% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
35% (6)
12% (2)

Сухие победы

6
7

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

13
4

Волевые поражения

13
32
НЕК Неймеген
47.4%
52.6%
9 побед 10 поражений
Первый тайм
21% (7)
52% (17)
27% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (10)
45% (15)
24% (8)
АЗ Алкмаар
50%
50%
13 побед 13 поражений
Первый тайм
33% (11)
36% (12)
30% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (12)
45% (15)
18% (6)

Сухие победы

7
8

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

15
9

Волевые поражения

30
36

Голы по времени матча

Забито

29
31
7 В 1-м тайме 16
22 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 11
19 Не забивали 18
2
7%
2
6%
1-15
0
0%
7
23%
16-30
5
17%
7
23%
31-45
7
24%
5
16%
46-60
5
17%
4
13%
61-75
10
34%
6
19%
76-90

Пропущено

27
16
14 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 7
11 Пропускали первыми 5
15 Не пропускали 9
3
11%
4
25%
1-15
6
22%
1
6%
16-30
5
19%
4
25%
31-45
4
15%
1
6%
46-60
4
15%
1
6%
61-75
5
19%
5
31%
76-90

Забито

13
33
7 В 1-м тайме 22
6 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 11
27 Не забивали 19
0
0%
5
15%
1-15
4
31%
8
24%
16-30
3
23%
9
27%
31-45
1
8%
4
12%
46-60
1
8%
4
12%
61-75
4
31%
3
9%
76-90

Пропущено

16
20
8 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 12
3
19%
4
20%
1-15
2
13%
2
10%
16-30
3
19%
3
15%
31-45
3
19%
4
20%
46-60
2
13%
2
10%
61-75
3
19%
5
25%
76-90

Забито

42
64
14 В 1-м тайме 38
28 Во 2-м тайме 26
10 Забивали первыми 22
13 Не забивали 4
2
5%
7
11%
1-15
4
10%
15
23%
16-30
8
19%
16
25%
31-45
8
19%
9
14%
46-60
6
14%
8
13%
61-75
14
33%
9
14%
76-90

Пропущено

43
36
22 В 1-м тайме 18
21 Во 2-м тайме 18
18 Пропускали первыми 10
24 Не пропускали 21
6
14%
8
22%
1-15
8
19%
3
8%
16-30
8
19%
7
19%
31-45
7
16%
5
14%
46-60
6
14%
3
8%
61-75
8
19%
10
28%
76-90

Результаты последних матчей

НЕК Неймеген
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Твенте - НЕК Неймеген 4:0 НЕК Неймеген - Херенвен 2:3 Гронинген - НЕК Неймеген 0:1 НЕК Неймеген - Витесс 1:4
Эммен - НЕК Неймеген 0:0 НЕК Неймеген - ПСВ 2:4 Валвейк - НЕК Неймеген 1:3 НЕК Неймеген - Утрехт 2:2 Аякс - НЕК Неймеген 1:0 НЕК Неймеген - Волендам 3:0 Эксельсиор - НЕК Неймеген 0:3 НЕК Неймеген - Камбюр 0:0 Фейеноорд - НЕК Неймеген 4:4 Гоу Эхед Иглс - НЕК Неймеген 1:0 НЕК Неймеген - Спарта Роттердам 1:1 Фейеноорд - НЕК Неймеген 2:0 НЕК Неймеген - Эммен 3:1 Витесс - НЕК Неймеген 0:0 Алмере Сити - НЕК Неймеген 0:4 НЕК Неймеген - Аякс 1:1
АЗ Алкмаар
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
АЗ Алкмаар - Вест Хэм 0:1 АЗ Алкмаар - Эммен 5:1 Вест Хэм - АЗ Алкмаар 2:1 Аякс - АЗ Алкмаар 0:0
АЗ Алкмаар - Валвейк 3:0 АЗ Алкмаар - Андерлехт 2:0 Фортуна Ситтард - АЗ Алкмаар 0:3 Андерлехт - АЗ Алкмаар 2:0 АЗ Алкмаар - Спарта Роттердам 0:1 АЗ Алкмаар - Херенвен 1:1 Твенте - АЗ Алкмаар 2:1 АЗ Алкмаар - Лацио 2:1 АЗ Алкмаар - Гронинген 1:0 Лацио - АЗ Алкмаар 1:2 Витесс - АЗ Алкмаар 0:1 АЗ Алкмаар - Камбюр 2:1 Фейеноорд - АЗ Алкмаар 2:1 АЗ Алкмаар - Эксельсиор 5:0 АЗ Алкмаар - Утрехт 1:2 Волендам - АЗ Алкмаар 1:1

Результаты матчей

НЕК Неймеген
АЗ Алкмаар

Точный счет

1:1
6 раз 35%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
1:1
4 раза 25%
2:1
3 раза 19%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
5:5
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 41%
0
3 раза 18%
2
3 раза 18%
3
3 раза 18%
6
1 раз 6%
1
6 раз 38%
2
4 раза 25%
5
3 раза 19%
3
2 раза 13%
0
1 раз 6%

Точный счет

0:0
4 раза 25%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
0:1
3 раза 18%
0:3
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
1:4
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
10 раз 63%
1
3 раза 19%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
1
8 раз 47%
3
4 раза 24%
2
2 раза 12%
4
2 раза 12%
0
1 раз 6%

Точный счет

1:1
7 раз 21%
0:0
5 раз 15%
0:1
3 раза 9%
0:3
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:4
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
2:1
6 раз 18%
1:1
5 раз 15%
0:1
4 раза 12%
0:3
3 раза 9%
1:4
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
5:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
5:5
1 раз 3%

Точное количество голов

0
13 раз 39%
1
10 раз 30%
3
5 раз 15%
2
3 раза 9%
4
1 раз 3%
6
1 раз 3%
1
14 раз 42%
2
6 раз 18%
3
6 раз 18%
5
3 раза 9%
0
2 раза 6%
4
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

НЕК Неймеген
АЗ Алкмаар

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
3
0.5
Больше Меньше
15
1
7
10
1.5
9
7
4
13
2.5
5
11
1
16
3.5
3
13
1
16
4.5
3
13
1
16
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
10
0.5
Больше Меньше
16
1
3
13
1.5
8
9
3
13
2.5
6
11
1
15
3.5
2
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
13
0.5
Больше Меньше
31
2
10
23
1.5
17
16
7
26
2.5
11
22
2
31
3.5
5
28
1
32
4.5
3
30
1
32
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фейеноорд
 33 25 7 1 81 - 29 82
2.
ПСВ
 33 22 6 5 87 - 39 72
3.
Аякс
 33 20 9 4 85 - 35 69
4.
АЗ Алкмаар
 33 20 7 6 67 - 33 67
5.
Твенте
 33 17 10 6 63 - 26 61
6.
Спарта Роттердам
 33 16 8 9 55 - 37 56
7.
Утрехт
 33 14 9 10 52 - 48 51
8.
Херенвен
 33 11 10 12 42 - 50 43
9.
Валвейк
 33 11 8 14 50 - 60 41
10.
Гоу Эхед Иглс
 33 10 10 13 46 - 54 40
11.
НЕК Неймеген
 33 8 14 11 41 - 44 38
12.
Витесс
 33 9 10 14 44 - 50 37
13.
Фортуна Ситтард
 33 10 5 18 38 - 61 35
14.
Волендам
 33 9 6 18 39 - 69 33
15.
Эксельсиор
 33 9 5 19 30 - 68 32
16.
Эммен
 33 6 10 17 31 - 62 28
17.
Гронинген
 33 4 6 23 31 - 70 18
18.
Камбюр
 33 4 4 25 22 - 69 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 17 14 2 1 54 - 14 44
2.
Твенте
 16 12 4 0 43 - 10 40
3.
Фейеноорд
 16 12 4 0 37 - 9 40
4.
Аякс
 17 10 5 2 47 - 14 35
5.
АЗ Алкмаар
 16 9 5 2 35 - 18 32
6.
Спарта Роттердам
 17 10 2 5 32 - 18 32
7.
Валвейк
 17 9 3 5 34 - 26 30
8.
Гоу Эхед Иглс
 17 7 6 4 28 - 23 27
9.
Утрехт
 16 7 5 4 17 - 13 26
10.
Эксельсиор
 17 8 2 7 22 - 26 26
11.
Волендам
 16 8 1 7 26 - 30 25
12.
Витесс
 17 5 6 6 24 - 25 21
13.
НЕК Неймеген
 17 3 9 5 28 - 28 18
14.
Фортуна Ситтард
 16 5 3 8 20 - 27 18
15.
Эммен
 17 3 9 5 16 - 23 18
16.
Херенвен
 16 5 3 8 19 - 26 18
17.
Гронинген
 16 3 3 10 20 - 29 12
18.
Камбюр
 16 2 0 14 10 - 33 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фейеноорд
 17 13 3 1 44 - 20 42
2.
АЗ Алкмаар
 17 11 2 4 32 - 15 35
3.
Аякс
 16 10 4 2 38 - 21 34
4.
ПСВ
 16 8 4 4 33 - 25 28
5.
Утрехт
 17 7 4 6 35 - 35 25
6.
Херенвен
 17 6 7 4 23 - 24 25
7.
Спарта Роттердам
 16 6 6 4 23 - 19 24
8.
Твенте
 17 5 6 6 20 - 16 21
9.
НЕК Неймеген
 16 5 5 6 13 - 16 20
10.
Фортуна Ситтард
 17 5 2 10 18 - 34 17
11.
Витесс
 16 4 4 8 20 - 25 16
12.
Гоу Эхед Иглс
 16 3 4 9 18 - 31 13
13.
Валвейк
 16 2 5 9 16 - 34 11
14.
Эммен
 16 3 1 12 15 - 39 10
15.
Камбюр
 17 2 4 11 12 - 36 10
16.
Волендам
 17 1 5 11 13 - 39 8
17.
Гронинген
 17 1 3 13 11 - 41 6
18.
Эксельсиор
 16 1 3 12 8 - 42 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Утрехт Дувикас Анастасиос 18 (4)
ПСВ Симонс Хави 17 (8)
Херенвен Ван Хойдонк Сидней 16 (1)
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 15 (2)
ПСВ Де Йонг Люк 14 (3)
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Топ нарушителей
Витесс Виттек Максимилиан 1 9
Твенте Проппер Робин 10
Аякс Альварес Эдсон 10
Гронинген Те Вирик Мик 1 7
НЕК Неймеген Таннан Уссама 1 7
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