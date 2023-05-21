Тур: 33. Стадион: Спарта. Главный судья: Мартенс Ричард
4:1
Второй тайм: 61'
0'
0:0
9' Не забитый пенальтиРобертс Улдрикис
0:1
9' ГолТол Марко
1:1
30' ГолСаито Коки
36' Желтая карточкаБергсма Леон
2:1
38' ГолПинту Мика
3:1
42' ГолКитолано Джошуа
4:1
50' ГолНамли Юнес
Ход матча
9'
0:0
9'
0:1
30'
1:1
36'
38'
2:1
42'
3:1
50'
4:1
Статистика матча
-
4 Голы 1
-
5 Удары по воротам 6
-
4 Удары в створ 3
-
1 Угловые 3
-
0 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 2
-
199 Количество передач 195
-
51 Владение мячом, % 49
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
1
Олай
Ник
10
Намли
Юнес
11
Саито
Коки
15
Тол
Марко
27
Sekou
Sylla
17
Ринстра
Бен
14
Брей
Майкл
19
Фор
Наварон
30
Remco
Balk
- Основной состав
-
1 Олай НикВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Намли ЮнесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Саито КокиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
14 Мейерс АронЗащитник
-
15 Мейссен РикЗащитник
-
12 Абелс ДиркЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
21 Dano Lourens
-
Главный тренер: Стейен Морис
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Тол МаркоЗащитник
- Защитник
-
27 Sekou SyllaЗащитник
- Полузащитник
-
17 Ринстра БенПолузащитник
-
14 Брей МайклПолузащитник
-
19 Фор НаваронПолузащитник
-
30 Remco BalkПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Руйтер РобинВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
33 Floris Smand
-
Главный тренер: Ульте Сьорс
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Спарта Роттердам
Камбюр
6 матчей
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
16.7%
6 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы
10 матчей
60%
20%
20%
6 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
60%
20%
20%
6 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
40%
40%
20%
4 победы 4 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
14
Голов в среднем за матч
1.5
2.33
Среднее время на гол
60
38
Всего голов
9
5
Голов в среднем за матч
1.5
1.25
Среднее время на гол
60
72
Всего голов
15
19
Голов в среднем за матч
1.5
1.9
Тотал матчей
2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
Среднее время на гол
60
47
Бомбардиры внутри турнира
Спарта Роттердам
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Леуритсен Тобиас
|11
|0.33
|Ван Крой Вито
|10 (3)
|0.3
|Версейрен Арно
|8
|0.24
|Саито Коки
|6
|0.18
|Китолано Джошуа
|4
|0.12
|Мейнанс Свен
|3
|0.09
|Пинту Мика
|3
|0.09
|Намли Юнес
|2
|0.06
|Самбо Шуранди
|2
|0.06
|Вриндс Барт
|2
|0.06
|Де Гузман Джонатан
|1
|0.03
|Энгельс Марио
|1
|0.03
|Абелс Дирк
|1
|0.03
|Олай Ник
|0
|0
|Эрдхёйзен Майк
|0
|0
Камбюр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йонсен Бьорн
|4 (1)
|0.12
|Худемакерс Меес
|3
|0.09
|Брей Майкл
|2
|0.06
|Паулиссен Митчелл
|2
|0.06
|Якобс Ями
|2
|0.06
|Фор Наварон
|1
|0.03
|Бангура Алекс
|1
|0.03
|Махи Мимаун
|1
|0.03
|Ван Кам Даниэль
|1
|0.03
|Ван Вермескеркен Саи
|1
|0.03
|Ван дер Ватер Силвестр
|1
|0.03
|Тол Марко
|1
|0.03
|Яспер тер Хейде
|1
|0.03
|Remco Balk
|1
|0.03
|Tom Boere
|0
|0
|Самбисса Давид
|0
|0
|Маулун Робин
|0
|0
|Мамбимби Феликс
|0
|0
|Milan Smit
|0
|0
Карточки
Спарта Роттердам
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Самбо Шуранди
|3
|2
|Версейрен Арно
|6
|0
|Эрдхёйзен Майк
|5
|0
|Де Гузман Джонатан
|4
|0
|Ван Крой Вито
|4
|0
|Леуритсен Тобиас
|4
|0
|Jeremy van Mullem
|3
|0
|Вриндс Барт
|2
|0
|Абелс Дирк
|2
|0
|Китолано Джошуа
|2
|0
|Maurice Steijn
|2
|0
|Оассар Адиль
|0
|1
|Намли Юнес
|1
|0
|Пинту Мика
|1
|0
|Энгельс Марио
|1
|0
|Rayvien Rosario
|1
|0
Камбюр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бангура Алекс
|5
|1
|Худемакерс Меес
|2
|2
|Шмидт Доке
|5
|0
|Паулиссен Митчелл
|5
|0
|Remco Balk
|5
|0
|Бергсма Леон
|4
|0
|Якобс Ями
|2
|1
|Робертс Улдрикис
|3
|0
|Ван дер Ватер Силвестр
|3
|0
|Фор Наварон
|2
|0
|Брей Майкл
|2
|0
|Henk de Jong
|0
|1
|Tom Boere
|1
|0
|Махи Мимаун
|1
|0
|Макинтош Келвин
|1
|0
|Ван Вермескеркен Саи
|1
|0
|Тол Марко
|1
|0
|Ван Кам Даниэль
|1
|0
|Виржиния Жоау
|1
|0
|Vincent Pichel
|1
|0
Результаты матчей
Спарта Роттердам
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (6)
56% (9)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
Камбюр
87.5%
12.5%
14 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (8)
38% (6)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (12)
13% (2)
13% (2)
Сухие победы
4
11
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
5
1
Волевые поражения
4
8
Спарта Роттердам
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
Камбюр
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
0% (0)
56% (9)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
5
5
Волевые победы
12
31
Волевые поражения
21
7
Спарта Роттердам
54.2%
45.8%
13 побед 11 поражений
Первый тайм
28% (9)
53% (17)
19% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (12)
38% (12)
25% (8)
Камбюр
57.1%
42.9%
16 побед 12 поражений
Первый тайм
25% (8)
47% (15)
28% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (15)
25% (8)
28% (9)
Сухие победы
6
12
Сухие поражения
8
6
Волевые победы
17
32
Волевые поражения
25
15
Голы по времени матча
Забито
28
13
11 В 1-м тайме 4
17 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 4
20 Не забивали 25
6
21%
2
15%
1-15
2
7%
2
15%
16-30
3
11%
0
0%
31-45
4
14%
2
15%
46-60
5
18%
1
8%
61-75
8
29%
6
46%
76-90
Пропущено
17
30
5 В 1-м тайме 15
12 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 11
2
12%
4
13%
1-15
1
6%
3
10%
16-30
2
12%
8
27%
31-45
3
18%
4
13%
46-60
6
35%
4
13%
61-75
3
18%
7
23%
76-90
Забито
23
11
9 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 5
21 Не забивали 26
2
9%
2
18%
1-15
2
9%
0
0%
16-30
5
22%
2
18%
31-45
5
22%
2
18%
46-60
4
17%
3
27%
61-75
5
22%
2
18%
76-90
Пропущено
19
32
10 В 1-м тайме 15
9 Во 2-м тайме 17
6 Пропускали первыми 11
8 Не пропускали 15
4
21%
4
13%
1-15
3
16%
6
19%
16-30
3
16%
5
16%
31-45
2
11%
2
6%
46-60
3
16%
7
22%
61-75
4
21%
8
25%
76-90
Забито
51
24
20 В 1-м тайме 8
31 Во 2-м тайме 16
14 Забивали первыми 9
9 Не забивали 19
8
16%
4
17%
1-15
4
8%
2
8%
16-30
8
16%
2
8%
31-45
9
18%
4
17%
46-60
9
18%
4
17%
61-75
13
25%
8
33%
76-90
Пропущено
36
62
15 В 1-м тайме 30
21 Во 2-м тайме 32
14 Пропускали первыми 19
19 Не пропускали 26
6
17%
8
13%
1-15
4
11%
9
15%
16-30
5
14%
13
21%
31-45
5
14%
6
10%
46-60
9
25%
11
18%
61-75
7
19%
15
24%
76-90
Результаты последних матчей
Спарта Роттердам
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Эксельсиор Масслёйс - Спарта Роттердам 3:2 Волендам - Спарта Роттердам 2:1 Конинклейке - Спарта Роттердам 1:0 Спарта Роттердам - ПСВ 0:1
Спарта Роттердам - Катвийк 5:3 Твенте - Спарта Роттердам 3:3 Харденберг - Спарта Роттердам 1:3 Спарта Роттердам - Херенвен 4:0 Спарта Роттердам - Рейнсбургс Бойз 0:3 АЗ Алкмаар - Спарта Роттердам 0:1 ТЕК - Спарта Роттердам 1:0 Спарта Роттердам - Фейеноорд 1:3 Спарта Роттердам - Эйсселмервогелс 1:3 Де Трефферс - Спарта Роттердам 1:3 Эммен - Спарта Роттердам 0:2 Спарта Роттердам - Витесс 3:1 Спарта Роттердам - Амстердамсхе 2:3 ОФК Остзаан - Спарта Роттердам 0:6 Эксельсиор - Спарта Роттердам 1:4 Спарта Роттердам - Квик Бойс 1:0
Камбюр
(20 матчей)
10%
10%
80%
2 победы 2 ничьи 16 поражений
Витесс - Камбюр 2:0 Камбюр - Утрехт 0:3 Волендам - Камбюр 2:0 Камбюр - Фейеноорд 0:3
Твенте - Камбюр 4:0 Камбюр - Эммен 1:2 Эксельсиор - Камбюр 4:1 ПСВ - Камбюр 5:2 Камбюр - Гоу Эхед Иглс 4:1 АЗ Алкмаар - Камбюр 2:1 Камбюр - Херенвен 1:2 НЕК Неймеген - Камбюр 0:0 Камбюр - Аякс 0:5 Камбюр - Фортуна Ситтард 1:2 Гронинген - Камбюр 0:1 Камбюр - Спарта Роттердам 0:3 Эммен - Камбюр 0:0 Де Трефферс - Камбюр 1:0 Камбюр - Волендам 0:3 Камбюр - Лилль 0:2
Результаты матчей
Спарта Роттердам
Камбюр
Точный счет
3:1
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
0:3
5 раз 31%
0:1
4 раза 25%
1:2
3 раза 19%
0:2
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
4 раза 25%
2
4 раза 25%
1
3 раза 19%
3
3 раза 19%
4
2 раза 13%
0
11 раз 69%
1
3 раза 19%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
0:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
0:0
4 раза 25%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
5 раз 31%
1
5 раз 31%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
0
9 раз 56%
1
5 раз 31%
2
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
0:0
4 раза 13%
0:1
4 раза 13%
3:1
4 раза 13%
2:1
3 раза 9%
4:0
3 раза 9%
1:1
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
1:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
0:1
5 раз 16%
0:3
5 раз 16%
0:0
4 раза 13%
1:2
3 раза 9%
2:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
Точное количество голов
0
9 раз 28%
1
8 раз 25%
2
6 раз 19%
3
5 раз 16%
4
4 раза 13%
0
20 раз 63%
1
8 раз 25%
4
2 раза 6%
2
1 раз 3%
3
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Спарта Роттердам
Камбюр
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
511
97
214
511
214
214
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
115
Больше Меньше
79
610
214
412
115
214
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
239
Больше Меньше
1220
1517
428
923
329
428
230
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|33
|24
|8
|1
|79 - 29
|80
|2.
|1:3
|33
|22
|5
|6
|85 - 39
|71
|3.
|1:1
|33
|19
|10
|4
|83 - 35
|67
|4.
|3:0
|33
|20
|7
|6
|67 - 33
|67
|5.
|3:0
|33
|17
|10
|6
|61 - 26
|61
|6.
|4:1
|33
|16
|8
|9
|55 - 37
|56
|7.
|1:1
|33
|14
|10
|9
|52 - 46
|52
|8.
|3:1
|33
|12
|9
|12
|42 - 48
|45
|9.
|0:3
|33
|11
|8
|14
|50 - 58
|41
|10.
|2:0
|33
|10
|10
|13
|45 - 54
|40
|11.
|0:3
|33
|8
|14
|11
|41 - 44
|38
|12.
|3:0
|33
|9
|10
|14
|41 - 50
|37
|13.
|0:0
|33
|10
|6
|17
|38 - 58
|36
|14.
|0:2
|33
|9
|6
|18
|39 - 68
|33
|15.
|0:0
|33
|8
|6
|19
|27 - 68
|30
|16.
|1:1
|33
|6
|11
|16
|31 - 60
|29
|17.
|0:3
|33
|4
|6
|23
|31 - 67
|18
|18.
|1:4
|33
|4
|4
|25
|22 - 69
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:3
|17
|14
|1
|2
|52 - 14
|43
|2.
|3:0
|16
|12
|4
|0
|43 - 10
|40
|3.
|1:1
|16
|12
|4
|0
|37 - 9
|40
|4.
|1:1
|17
|9
|6
|2
|45 - 14
|33
|5.
|3:0
|16
|9
|5
|2
|35 - 18
|32
|6.
|4:1
|17
|10
|2
|5
|32 - 18
|32
|7.
|0:3
|17
|9
|3
|5
|34 - 24
|30
|8.
|2:0
|17
|7
|6
|4
|27 - 23
|27
|9.
|1:1
|16
|7
|5
|4
|17 - 13
|26
|10.
|0:2
|16
|8
|1
|7
|26 - 30
|25
|11.
|0:0
|17
|7
|3
|7
|19 - 26
|24
|12.
|3:0
|17
|5
|6
|6
|21 - 25
|21
|13.
|1:1
|17
|3
|10
|4
|16 - 21
|19
|14.
|0:3
|17
|3
|9
|5
|28 - 28
|18
|15.
|0:0
|16
|5
|3
|8
|20 - 27
|18
|16.
|3:1
|16
|5
|3
|8
|19 - 26
|18
|17.
|0:3
|16
|3
|3
|10
|20 - 29
|12
|18.
|1:4
|16
|2
|0
|14
|10 - 33
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|17
|12
|4
|1
|42 - 20
|40
|2.
|3:0
|17
|11
|2
|4
|32 - 15
|35
|3.
|1:1
|16
|10
|4
|2
|38 - 21
|34
|4.
|1:3
|16
|8
|4
|4
|33 - 25
|28
|5.
|3:1
|17
|7
|6
|4
|23 - 22
|27
|6.
|1:1
|17
|7
|5
|5
|35 - 33
|26
|7.
|4:1
|16
|6
|6
|4
|23 - 19
|24
|8.
|3:0
|17
|5
|6
|6
|18 - 16
|21
|9.
|0:3
|16
|5
|5
|6
|13 - 16
|20
|10.
|0:0
|17
|5
|3
|9
|18 - 31
|18
|11.
|3:0
|16
|4
|4
|8
|20 - 25
|16
|12.
|2:0
|16
|3
|4
|9
|18 - 31
|13
|13.
|0:3
|16
|2
|5
|9
|16 - 34
|11
|14.
|1:1
|16
|3
|1
|12
|15 - 39
|10
|15.
|1:4
|17
|2
|4
|11
|12 - 36
|10
|16.
|0:2
|17
|1
|5
|11
|13 - 38
|8
|17.
|0:3
|17
|1
|3
|13
|11 - 38
|6
|18.
|0:0
|16
|1
|3
|12
|8 - 42
|6
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|Утрехт
|Дувикас Анастасиос
|17 (4)
|ПСВ
|Симонс Хави
|16 (8)
|Херенвен
|Ван Хойдонк Сидней
|16 (1)
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|15 (2)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|13 (4)
|Витесс
|Виттек Максимилиан
|1 9
|Твенте
|Проппер Робин
|10
|Аякс
|Альварес Эдсон
|10
|Гронинген
|Те Вирик Мик
|1 7
|НЕК Неймеген
|Таннан Уссама
|1 7