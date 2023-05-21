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  4. Эредивизие 2022-2023

Нидерланды: Эредивизие
2022-2023

Тур: 33. Стадион: . Главный судья: Мартенс Ричард
Спарта Роттердам
4:1
Конец матча
Камбюр
0'
0:0
9' Не забитый пенальти
Робертс Улдрикис
0:1
9' Гол
Тол Марко
1:1
30' Гол
Саито Коки
36' Желтая карточка
Бергсма Леон
2:1
38' Гол
Пинту Мика
3:1
42' Гол
Китолано Джошуа
4:1
50' Гол
Намли Юнес
62' Желтая карточка
Пинту Мика
90'+1

Ход матча

9'
0:0
Робертс Улдрикис
9'
0:1
Тол Марко
30'
Саито Коки
(Леуритсен Тобиас)
1:1
36'
 
Бергсма Леон
38'
Пинту Мика
2:1
42'
Китолано Джошуа
(Намли Юнес)
3:1
46'
Абелс Дирк
Самбо Шуранди
 
50'
Намли Юнес
(Абелс Дирк)
4:1
59'
 
Ван дер Ватер Силвестр
Remco Balk
59'
 
Самбисса Давид
Брей Майкл
62'
Пинту Мика
 
63'
Мейерс Арон
Пинту Мика
 
63'
Версейрен Арно
Де Гузман Джонатан
 
76'
 
Шмидт Доке
Ван Вермескеркен Саи
76'
 
Паулиссен Митчелл
Фор Наварон
76'
 
Худемакерс Меес
Ринстра Бен
79'
Алемань Педро
Намли Юнес
 
84'
Jeremy van Mullem
Китолано Джошуа
 

Статистика матча

  • 4 Голы 1
  • 6 Удары по воротам 8
  • 5 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 4
  • 1 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 394 Количество передач 361
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Олай
Ник
2
Самбо
Шуранди
3
Вриндс
Барт
4
Оассар
Адиль
5
Пинту
Мика
10
Намли
Юнес
6
Де
Гузман
Джонатан
8
Китолано
Джошуа
7
Ван
Крой
Вито
9
Леуритсен
Тобиас
11
Саито
Коки
31
Миннема
Бретт
24
Ван
Вермескеркен
Саи
15
Тол
Марко
4
Бергсма
Леон
27
Sekou
Sylla
21
Ван
Кам
Даниэль
17
Ринстра
Бен
14
Брей
Майкл
19
Фор
Наварон
30
Remco
Balk
28
Робертс
Улдрикис
Спарта Роттердам
4-3-3
Камбюр
4-2-3-1

История личных встреч

Спарта Роттердам
Камбюр

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
16.7%
6 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы

10 матчей

60%
20%
20%
6 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

60%
20%
20%
6 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

40%
40%
20%
4 победы 4 ничьи 2 победы

История матчей

Э
0:3
Э
1:1
Э
0:4
ПД
3:3
ПД
3:0
ТМК
0:1
ТМК
2:4
ПД
1:0
ПД
3:2
К
2:1

Голы

Всего голов

6
14

Голов в среднем за матч

1.5
2.33

Среднее время на гол

60
38

Всего голов

9
5

Голов в среднем за матч

1.5
1.25

Среднее время на гол

60
72

Всего голов

15
19

Голов в среднем за матч

1.5
1.9

Тотал матчей

2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
2
Больше 20%
Меньше 80%
8

Среднее время на гол

60
47

Бомбардиры внутри турнира

Спарта Роттердам
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Леуритсен Тобиас 11 0.33
Ван Крой Вито 10 (3) 0.3
Версейрен Арно 8 0.24
Саито Коки 6 0.18
Китолано Джошуа 4 0.12
Мейнанс Свен 3 0.09
Пинту Мика 3 0.09
Намли Юнес 2 0.06
Самбо Шуранди 2 0.06
Вриндс Барт 2 0.06
Де Гузман Джонатан 1 0.03
Энгельс Марио 1 0.03
Абелс Дирк 1 0.03
Олай Ник 0 0
Эрдхёйзен Майк 0 0
Камбюр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йонсен Бьорн 4 (1) 0.12
Худемакерс Меес 3 0.09
Брей Майкл 2 0.06
Паулиссен Митчелл 2 0.06
Якобс Ями 2 0.06
Фор Наварон 1 0.03
Бангура Алекс 1 0.03
Махи Мимаун 1 0.03
Ван Кам Даниэль 1 0.03
Ван Вермескеркен Саи 1 0.03
Ван дер Ватер Силвестр 1 0.03
Тол Марко 1 0.03
Яспер тер Хейде 1 0.03
Remco Balk 1 0.03
Tom Boere 0 0
Самбисса Давид 0 0
Маулун Робин 0 0
Мамбимби Феликс 0 0
Milan Smit 0 0

Карточки

Спарта Роттердам
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Самбо Шуранди 3 2
Версейрен Арно 6 0
Эрдхёйзен Майк 5 0
Де Гузман Джонатан 4 0
Ван Крой Вито 4 0
Леуритсен Тобиас 4 0
Jeremy van Mullem 3 0
Пинту Мика 2 0
Вриндс Барт 2 0
Абелс Дирк 2 0
Китолано Джошуа 2 0
Maurice Steijn 2 0
Оассар Адиль 0 1
Намли Юнес 1 0
Энгельс Марио 1 0
Rayvien Rosario 1 0
Камбюр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бангура Алекс 5 1
Худемакерс Меес 2 2
Шмидт Доке 5 0
Паулиссен Митчелл 5 0
Remco Balk 5 0
Бергсма Леон 4 0
Якобс Ями 2 1
Робертс Улдрикис 3 0
Ван дер Ватер Силвестр 3 0
Фор Наварон 2 0
Брей Майкл 2 0
Henk de Jong 0 1
Tom Boere 1 0
Махи Мимаун 1 0
Макинтош Келвин 1 0
Ван Вермескеркен Саи 1 0
Тол Марко 1 0
Ван Кам Даниэль 1 0
Виржиния Жоау 1 0
Vincent Pichel 1 0

Результаты матчей

Спарта Роттердам
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
41% (7)
53% (9)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
29% (5)
24% (4)
Камбюр
87.5%
12.5%
14 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (8)
38% (6)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (12)
13% (2)
13% (2)

Сухие победы

4
11

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

6
1

Волевые поражения

4
9
Спарта Роттердам
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
Камбюр
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
0% (0)
53% (9)
47% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
35% (6)
47% (8)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

5
5

Волевые победы

12
31

Волевые поражения

21
7
Спарта Роттердам
56%
44%
14 побед 11 поражений
Первый тайм
30% (10)
52% (17)
18% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (13)
36% (12)
24% (8)
Камбюр
55.2%
44.8%
16 побед 13 поражений
Первый тайм
24% (8)
45% (15)
30% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (15)
24% (8)
30% (10)

Сухие победы

6
12

Сухие поражения

8
6

Волевые победы

18
32

Волевые поражения

25
16

Голы по времени матча

Забито

32
14
14 В 1-м тайме 5
18 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 5
20 Не забивали 25
6
19%
3
21%
1-15
3
9%
2
14%
16-30
5
16%
0
0%
31-45
5
16%
2
14%
46-60
5
16%
1
7%
61-75
8
25%
6
43%
76-90

Пропущено

18
34
6 В 1-м тайме 18
12 Во 2-м тайме 16
9 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 12
3
17%
4
12%
1-15
1
6%
4
12%
16-30
2
11%
10
29%
29%
31-45
3
17%
5
15%
46-60
6
33%
4
12%
61-75
3
17%
7
21%
76-90

Забито

23
11
9 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 5
22 Не забивали 27
2
9%
2
18%
1-15
2
9%
0
0%
16-30
5
22%
2
18%
31-45
5
22%
2
18%
46-60
4
17%
3
27%
61-75
5
22%
2
18%
76-90

Пропущено

19
32
10 В 1-м тайме 15
9 Во 2-м тайме 17
6 Пропускали первыми 11
8 Не пропускали 15
4
21%
4
13%
1-15
3
16%
6
19%
16-30
3
16%
5
16%
31-45
2
11%
2
6%
46-60
3
16%
7
22%
61-75
4
21%
8
25%
76-90

Забито

55
25
23 В 1-м тайме 9
32 Во 2-м тайме 16
14 Забивали первыми 10
9 Не забивали 19
8
15%
5
20%
1-15
5
9%
2
8%
16-30
10
18%
2
8%
31-45
10
18%
4
16%
46-60
9
16%
4
16%
61-75
13
24%
8
32%
76-90

Пропущено

37
66
16 В 1-м тайме 33
21 Во 2-м тайме 33
15 Пропускали первыми 19
20 Не пропускали 27
7
19%
8
12%
1-15
4
11%
10
15%
16-30
5
14%
15
23%
31-45
5
14%
7
11%
46-60
9
24%
11
17%
61-75
7
19%
15
23%
76-90

Результаты последних матчей

Спарта Роттердам
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Эксельсиор Масслёйс - Спарта Роттердам 3:2 Волендам - Спарта Роттердам 2:1 Конинклейке - Спарта Роттердам 1:0 Спарта Роттердам - ПСВ 0:1
Спарта Роттердам - Катвийк 5:3 Твенте - Спарта Роттердам 3:3 Харденберг - Спарта Роттердам 1:3 Спарта Роттердам - Херенвен 4:0 Спарта Роттердам - Рейнсбургс Бойз 0:3 АЗ Алкмаар - Спарта Роттердам 0:1 ТЕК - Спарта Роттердам 1:0 Спарта Роттердам - Фейеноорд 1:3 Спарта Роттердам - Эйсселмервогелс 1:3 Де Трефферс - Спарта Роттердам 1:3 Эммен - Спарта Роттердам 0:2 Спарта Роттердам - Витесс 3:1 Спарта Роттердам - Амстердамсхе 2:3 ОФК Остзаан - Спарта Роттердам 0:6 Эксельсиор - Спарта Роттердам 1:4 Спарта Роттердам - Квик Бойс 1:0
Камбюр
(20 матчей)
10%
10%
80%
2 победы 2 ничьи 16 поражений
Витесс - Камбюр 2:0 Камбюр - Утрехт 0:3 Волендам - Камбюр 2:0 Камбюр - Фейеноорд 0:3
Твенте - Камбюр 4:0 Камбюр - Эммен 1:2 Эксельсиор - Камбюр 4:1 ПСВ - Камбюр 5:2 Камбюр - Гоу Эхед Иглс 4:1 АЗ Алкмаар - Камбюр 2:1 Камбюр - Херенвен 1:2 НЕК Неймеген - Камбюр 0:0 Камбюр - Аякс 0:5 Камбюр - Фортуна Ситтард 1:2 Гронинген - Камбюр 0:1 Камбюр - Спарта Роттердам 0:3 Эммен - Камбюр 0:0 Де Трефферс - Камбюр 1:0 Камбюр - Волендам 0:3 Камбюр - Лилль 0:2

Результаты матчей

Спарта Роттердам
Камбюр

Точный счет

3:1
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
4:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
0:3
5 раз 31%
0:1
4 раза 25%
1:2
3 раза 19%
0:2
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
4 раза 24%
2
4 раза 24%
1
3 раза 18%
3
3 раза 18%
4
3 раза 18%
0
11 раз 69%
1
3 раза 19%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

0:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
0:0
4 раза 24%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
4:0
2 раза 12%
4:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
5 раз 31%
1
5 раз 31%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
0
9 раз 53%
1
6 раз 35%
2
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

0:0
4 раза 12%
3:1
4 раза 12%
0:1
4 раза 12%
2:1
3 раза 9%
4:0
3 раза 9%
0:3
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
3:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
0:1
5 раз 15%
0:3
5 раз 15%
0:0
4 раза 12%
1:2
3 раза 9%
4:1
3 раза 9%
2:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%

Точное количество голов

0
9 раз 27%
1
8 раз 24%
2
6 раз 18%
3
5 раз 15%
4
5 раз 15%
0
20 раз 61%
1
9 раз 27%
4
2 раза 6%
2
1 раз 3%
3
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Спарта Роттердам
Камбюр

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
4
0.5
Больше Меньше
5
11
10
7
1.5
2
14
6
11
2.5
2
14
3
14
3.5
1
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
0.5
Больше Меньше
8
9
6
10
1.5
2
15
4
12
2.5
1
16
2
14
3.5
1
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
9
0.5
Больше Меньше
13
20
16
17
1.5
4
29
10
23
2.5
3
30
5
28
3.5
2
31
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фейеноорд
 33 25 7 1 81 - 29 82
2.
ПСВ
 33 22 6 5 87 - 39 72
3.
Аякс
 33 20 9 4 85 - 35 69
4.
АЗ Алкмаар
 33 20 7 6 67 - 33 67
5.
Твенте
 33 17 10 6 63 - 26 61
6.
Спарта Роттердам
 33 16 8 9 55 - 37 56
7.
Утрехт
 33 14 9 10 52 - 48 51
8.
Херенвен
 33 11 10 12 42 - 50 43
9.
Валвейк
 33 11 8 14 50 - 60 41
10.
Гоу Эхед Иглс
 33 10 10 13 46 - 54 40
11.
НЕК Неймеген
 33 8 14 11 41 - 44 38
12.
Витесс
 33 9 10 14 44 - 50 37
13.
Фортуна Ситтард
 33 10 5 18 38 - 61 35
14.
Волендам
 33 9 6 18 39 - 69 33
15.
Эксельсиор
 33 9 5 19 30 - 68 32
16.
Эммен
 33 6 10 17 31 - 62 28
17.
Гронинген
 33 4 6 23 31 - 70 18
18.
Камбюр
 33 4 4 25 22 - 69 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 17 14 2 1 54 - 14 44
2.
Твенте
 16 12 4 0 43 - 10 40
3.
Фейеноорд
 16 12 4 0 37 - 9 40
4.
Аякс
 17 10 5 2 47 - 14 35
5.
АЗ Алкмаар
 16 9 5 2 35 - 18 32
6.
Спарта Роттердам
 17 10 2 5 32 - 18 32
7.
Валвейк
 17 9 3 5 34 - 26 30
8.
Гоу Эхед Иглс
 17 7 6 4 28 - 23 27
9.
Утрехт
 16 7 5 4 17 - 13 26
10.
Эксельсиор
 17 8 2 7 22 - 26 26
11.
Волендам
 16 8 1 7 26 - 30 25
12.
Витесс
 17 5 6 6 24 - 25 21
13.
НЕК Неймеген
 17 3 9 5 28 - 28 18
14.
Фортуна Ситтард
 16 5 3 8 20 - 27 18
15.
Эммен
 17 3 9 5 16 - 23 18
16.
Херенвен
 16 5 3 8 19 - 26 18
17.
Гронинген
 16 3 3 10 20 - 29 12
18.
Камбюр
 16 2 0 14 10 - 33 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фейеноорд
 17 13 3 1 44 - 20 42
2.
АЗ Алкмаар
 17 11 2 4 32 - 15 35
3.
Аякс
 16 10 4 2 38 - 21 34
4.
ПСВ
 16 8 4 4 33 - 25 28
5.
Утрехт
 17 7 4 6 35 - 35 25
6.
Херенвен
 17 6 7 4 23 - 24 25
7.
Спарта Роттердам
 16 6 6 4 23 - 19 24
8.
Твенте
 17 5 6 6 20 - 16 21
9.
НЕК Неймеген
 16 5 5 6 13 - 16 20
10.
Фортуна Ситтард
 17 5 2 10 18 - 34 17
11.
Витесс
 16 4 4 8 20 - 25 16
12.
Гоу Эхед Иглс
 16 3 4 9 18 - 31 13
13.
Валвейк
 16 2 5 9 16 - 34 11
14.
Эммен
 16 3 1 12 15 - 39 10
15.
Камбюр
 17 2 4 11 12 - 36 10
16.
Волендам
 17 1 5 11 13 - 39 8
17.
Гронинген
 17 1 3 13 11 - 41 6
18.
Эксельсиор
 16 1 3 12 8 - 42 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Утрехт Дувикас Анастасиос 18 (4)
ПСВ Симонс Хави 17 (8)
Херенвен Ван Хойдонк Сидней 16 (1)
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 15 (2)
ПСВ Де Йонг Люк 14 (3)
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Топ нарушителей
Витесс Виттек Максимилиан 1 9
Твенте Проппер Робин 10
Аякс Альварес Эдсон 10
Гронинген Те Вирик Мик 1 7
НЕК Неймеген Таннан Уссама 1 7
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