Тур: 33. Стадион: Спарта. Главный судья: Мартенс Ричард
4:1
Конец матча
0'
0:0
9' Не забитый пенальтиРобертс Улдрикис
0:1
9' ГолТол Марко
1:1
30' ГолСаито Коки
36' Желтая карточкаБергсма Леон
2:1
38' ГолПинту Мика
3:1
42' ГолКитолано Джошуа
4:1
50' ГолНамли Юнес
62' Желтая карточкаПинту Мика
90'+1
Ход матча
9'
0:0
9'
0:1
30'
1:1
36'
38'
2:1
42'
3:1
50'
4:1
62'
Статистика матча
-
4 Голы 1
-
6 Удары по воротам 8
-
5 Удары в створ 4
-
4 Угловые 4
-
1 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
394 Количество передач 361
-
52 Владение мячом, % 48
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
1
Олай
Ник
10
Намли
Юнес
11
Саито
Коки
15
Тол
Марко
27
Sekou
Sylla
17
Ринстра
Бен
14
Брей
Майкл
19
Фор
Наварон
30
Remco
Balk
- Основной состав
-
1 Олай НикВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Намли ЮнесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Саито КокиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
14 Мейерс АронЗащитник
-
15 Мейссен РикЗащитник
-
12 Абелс ДиркЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
21 Dano Lourens
-
Главный тренер: Стейен Морис
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Тол МаркоЗащитник
- Защитник
-
27 Sekou SyllaЗащитник
- Полузащитник
-
17 Ринстра БенПолузащитник
-
14 Брей МайклПолузащитник
-
19 Фор НаваронПолузащитник
-
30 Remco BalkПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Руйтер РобинВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
33 Floris Smand
-
Главный тренер: Ульте Сьорс
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Спарта Роттердам
Камбюр
6 матчей
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
16.7%
6 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы
10 матчей
60%
20%
20%
6 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
60%
20%
20%
6 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
40%
40%
20%
4 победы 4 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
14
Голов в среднем за матч
1.5
2.33
Среднее время на гол
60
38
Всего голов
9
5
Голов в среднем за матч
1.5
1.25
Среднее время на гол
60
72
Всего голов
15
19
Голов в среднем за матч
1.5
1.9
Тотал матчей
2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
Среднее время на гол
60
47
Бомбардиры внутри турнира
Спарта Роттердам
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Леуритсен Тобиас
|11
|0.33
|Ван Крой Вито
|10 (3)
|0.3
|Версейрен Арно
|8
|0.24
|Саито Коки
|6
|0.18
|Китолано Джошуа
|4
|0.12
|Мейнанс Свен
|3
|0.09
|Пинту Мика
|3
|0.09
|Намли Юнес
|2
|0.06
|Самбо Шуранди
|2
|0.06
|Вриндс Барт
|2
|0.06
|Де Гузман Джонатан
|1
|0.03
|Энгельс Марио
|1
|0.03
|Абелс Дирк
|1
|0.03
|Олай Ник
|0
|0
|Эрдхёйзен Майк
|0
|0
Камбюр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йонсен Бьорн
|4 (1)
|0.12
|Худемакерс Меес
|3
|0.09
|Брей Майкл
|2
|0.06
|Паулиссен Митчелл
|2
|0.06
|Якобс Ями
|2
|0.06
|Фор Наварон
|1
|0.03
|Бангура Алекс
|1
|0.03
|Махи Мимаун
|1
|0.03
|Ван Кам Даниэль
|1
|0.03
|Ван Вермескеркен Саи
|1
|0.03
|Ван дер Ватер Силвестр
|1
|0.03
|Тол Марко
|1
|0.03
|Яспер тер Хейде
|1
|0.03
|Remco Balk
|1
|0.03
|Tom Boere
|0
|0
|Самбисса Давид
|0
|0
|Маулун Робин
|0
|0
|Мамбимби Феликс
|0
|0
|Milan Smit
|0
|0
Карточки
Спарта Роттердам
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Самбо Шуранди
|3
|2
|Версейрен Арно
|6
|0
|Эрдхёйзен Майк
|5
|0
|Де Гузман Джонатан
|4
|0
|Ван Крой Вито
|4
|0
|Леуритсен Тобиас
|4
|0
|Jeremy van Mullem
|3
|0
|Пинту Мика
|2
|0
|Вриндс Барт
|2
|0
|Абелс Дирк
|2
|0
|Китолано Джошуа
|2
|0
|Maurice Steijn
|2
|0
|Оассар Адиль
|0
|1
|Намли Юнес
|1
|0
|Энгельс Марио
|1
|0
|Rayvien Rosario
|1
|0
Камбюр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бангура Алекс
|5
|1
|Худемакерс Меес
|2
|2
|Шмидт Доке
|5
|0
|Паулиссен Митчелл
|5
|0
|Remco Balk
|5
|0
|Бергсма Леон
|4
|0
|Якобс Ями
|2
|1
|Робертс Улдрикис
|3
|0
|Ван дер Ватер Силвестр
|3
|0
|Фор Наварон
|2
|0
|Брей Майкл
|2
|0
|Henk de Jong
|0
|1
|Tom Boere
|1
|0
|Махи Мимаун
|1
|0
|Макинтош Келвин
|1
|0
|Ван Вермескеркен Саи
|1
|0
|Тол Марко
|1
|0
|Ван Кам Даниэль
|1
|0
|Виржиния Жоау
|1
|0
|Vincent Pichel
|1
|0
Результаты матчей
Спарта Роттердам
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
41% (7)
53% (9)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
29% (5)
24% (4)
Камбюр
87.5%
12.5%
14 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (8)
38% (6)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (12)
13% (2)
13% (2)
Сухие победы
4
11
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
6
1
Волевые поражения
4
9
Спарта Роттердам
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
Камбюр
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
0% (0)
53% (9)
47% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
35% (6)
47% (8)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
5
5
Волевые победы
12
31
Волевые поражения
21
7
Спарта Роттердам
56%
44%
14 побед 11 поражений
Первый тайм
30% (10)
52% (17)
18% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (13)
36% (12)
24% (8)
Камбюр
55.2%
44.8%
16 побед 13 поражений
Первый тайм
24% (8)
45% (15)
30% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (15)
24% (8)
30% (10)
Сухие победы
6
12
Сухие поражения
8
6
Волевые победы
18
32
Волевые поражения
25
16
Голы по времени матча
Забито
32
14
14 В 1-м тайме 5
18 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 5
20 Не забивали 25
6
19%
3
21%
1-15
3
9%
2
14%
16-30
5
16%
0
0%
31-45
5
16%
2
14%
46-60
5
16%
1
7%
61-75
8
25%
6
43%
76-90
Пропущено
18
34
6 В 1-м тайме 18
12 Во 2-м тайме 16
9 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 12
3
17%
4
12%
1-15
1
6%
4
12%
16-30
2
11%
10
29%
29%
31-45
3
17%
5
15%
46-60
6
33%
4
12%
61-75
3
17%
7
21%
76-90
Забито
23
11
9 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 5
22 Не забивали 27
2
9%
2
18%
1-15
2
9%
0
0%
16-30
5
22%
2
18%
31-45
5
22%
2
18%
46-60
4
17%
3
27%
61-75
5
22%
2
18%
76-90
Пропущено
19
32
10 В 1-м тайме 15
9 Во 2-м тайме 17
6 Пропускали первыми 11
8 Не пропускали 15
4
21%
4
13%
1-15
3
16%
6
19%
16-30
3
16%
5
16%
31-45
2
11%
2
6%
46-60
3
16%
7
22%
61-75
4
21%
8
25%
76-90
Забито
55
25
23 В 1-м тайме 9
32 Во 2-м тайме 16
14 Забивали первыми 10
9 Не забивали 19
8
15%
5
20%
1-15
5
9%
2
8%
16-30
10
18%
2
8%
31-45
10
18%
4
16%
46-60
9
16%
4
16%
61-75
13
24%
8
32%
76-90
Пропущено
37
66
16 В 1-м тайме 33
21 Во 2-м тайме 33
15 Пропускали первыми 19
20 Не пропускали 27
7
19%
8
12%
1-15
4
11%
10
15%
16-30
5
14%
15
23%
31-45
5
14%
7
11%
46-60
9
24%
11
17%
61-75
7
19%
15
23%
76-90
Результаты последних матчей
Спарта Роттердам
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Эксельсиор Масслёйс - Спарта Роттердам 3:2 Волендам - Спарта Роттердам 2:1 Конинклейке - Спарта Роттердам 1:0 Спарта Роттердам - ПСВ 0:1
Спарта Роттердам - Катвийк 5:3 Твенте - Спарта Роттердам 3:3 Харденберг - Спарта Роттердам 1:3 Спарта Роттердам - Херенвен 4:0 Спарта Роттердам - Рейнсбургс Бойз 0:3 АЗ Алкмаар - Спарта Роттердам 0:1 ТЕК - Спарта Роттердам 1:0 Спарта Роттердам - Фейеноорд 1:3 Спарта Роттердам - Эйсселмервогелс 1:3 Де Трефферс - Спарта Роттердам 1:3 Эммен - Спарта Роттердам 0:2 Спарта Роттердам - Витесс 3:1 Спарта Роттердам - Амстердамсхе 2:3 ОФК Остзаан - Спарта Роттердам 0:6 Эксельсиор - Спарта Роттердам 1:4 Спарта Роттердам - Квик Бойс 1:0
Камбюр
(20 матчей)
10%
10%
80%
2 победы 2 ничьи 16 поражений
Витесс - Камбюр 2:0 Камбюр - Утрехт 0:3 Волендам - Камбюр 2:0 Камбюр - Фейеноорд 0:3
Твенте - Камбюр 4:0 Камбюр - Эммен 1:2 Эксельсиор - Камбюр 4:1 ПСВ - Камбюр 5:2 Камбюр - Гоу Эхед Иглс 4:1 АЗ Алкмаар - Камбюр 2:1 Камбюр - Херенвен 1:2 НЕК Неймеген - Камбюр 0:0 Камбюр - Аякс 0:5 Камбюр - Фортуна Ситтард 1:2 Гронинген - Камбюр 0:1 Камбюр - Спарта Роттердам 0:3 Эммен - Камбюр 0:0 Де Трефферс - Камбюр 1:0 Камбюр - Волендам 0:3 Камбюр - Лилль 0:2
Результаты матчей
Спарта Роттердам
Камбюр
Точный счет
3:1
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
4:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
0:3
5 раз 31%
0:1
4 раза 25%
1:2
3 раза 19%
0:2
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
4 раза 24%
2
4 раза 24%
1
3 раза 18%
3
3 раза 18%
4
3 раза 18%
0
11 раз 69%
1
3 раза 19%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
0:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
0:0
4 раза 24%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
4:0
2 раза 12%
4:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
5 раз 31%
1
5 раз 31%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
0
9 раз 53%
1
6 раз 35%
2
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
0:0
4 раза 12%
3:1
4 раза 12%
0:1
4 раза 12%
2:1
3 раза 9%
4:0
3 раза 9%
0:3
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
3:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
0:1
5 раз 15%
0:3
5 раз 15%
0:0
4 раза 12%
1:2
3 раза 9%
4:1
3 раза 9%
2:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
Точное количество голов
0
9 раз 27%
1
8 раз 24%
2
6 раз 18%
3
5 раз 15%
4
5 раз 15%
0
20 раз 61%
1
9 раз 27%
4
2 раза 6%
2
1 раз 3%
3
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Спарта Роттердам
Камбюр
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
134
Больше Меньше
511
107
214
611
214
314
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
115
Больше Меньше
89
610
215
412
116
214
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
249
Больше Меньше
1320
1617
429
1023
330
528
231
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|Утрехт
|Дувикас Анастасиос
|18 (4)
|ПСВ
|Симонс Хави
|17 (8)
|Херенвен
|Ван Хойдонк Сидней
|16 (1)
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|15 (2)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|14 (3)
|Витесс
|Виттек Максимилиан
|1 9
|Твенте
|Проппер Робин
|10
|Аякс
|Альварес Эдсон
|10
|Гронинген
|Те Вирик Мик
|1 7
|НЕК Неймеген
|Таннан Уссама
|1 7