Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

84' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на своей половине поля

84' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на половине поля противника

83' Матч возобновлен

83' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

83' Sekou Sylla из команды Камбюр перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

83' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на своей половине поля

82' Камбюр совершает вбрасывание на своей половине поля

82' Саито Коки навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

82' Спарта Роттердам идет вперед с потенциально опасной атакой.

80' Камбюр совершает вбрасывание на половине поля противника

80' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на половине поля противника

77' Sekou Sylla из команды Камбюр перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

77' Спарта Роттердам идет вперед с потенциально опасной атакой.

77' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на своей половине поля

77' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на своей половине поля

74' Ван Кам Даниэль оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

74' Камбюр идет вперед с потенциально опасной атакой.

73' Робертс Улдрикис не смог попасть в створ ударом издали

73' Камбюр идет вперед с потенциально опасной атакой.

73' Хорошую попытку сделал Леуритсен Тобиас . Удар в створ, но вратарь начеку

72' Спарта Роттердам идет вперед с потенциально опасной атакой.

72' Удар от ворот произведет Камбюр

71' Ван Крой Вито не смог попасть в створ ударом издали

71' Спарта Роттердам идет вперед с потенциально опасной атакой.

71' Спарта Роттердам идет вперед с потенциально опасной атакой.

69' Удар от ворот произведет Камбюр

67' Спарта Роттердам идет вперед с потенциально опасной атакой.

67' Камбюр идет вперед с потенциально опасной атакой.

67' Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.

65' Ван Кам Даниэль навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

65' Камбюр идет вперед с потенциально опасной атакой.

65' Олай Ник взял и забрал мяч на выходе

65' Камбюр идет вперед с потенциально опасной атакой.

62' Пинту Мика получил желтую карточку от судьи

62' Миннема Бретт взял и забрал мяч на выходе

61' Спарта Роттердам идет вперед с потенциально опасной атакой.

61' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на половине поля противника

59' Тактическая замена. Ремко Балк уходит с поля и его заменяет Ван дер Ватер Силвестр

59' Де Гузман Джонатан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

58' Камбюр идет вперед с потенциально опасной атакой.

58' Камбюр совершает вбрасывание на своей половине поля

58' Олай Ник взял и забрал мяч на выходе

58' Камбюр идет вперед с потенциально опасной атакой.

58' Камбюр идет вперед с потенциально опасной атакой.

56' Брей Майкл выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' Олай Ник взял и забрал мяч на выходе

54' Удар от ворот произведет Камбюр

54' Спарта Роттердам идет вперед с потенциально опасной атакой.

54' Хорошую попытку сделал Робертс Улдрикис . Удар в створ, но вратарь начеку

53' Камбюр идет вперед с потенциально опасной атакой.

52' Камбюр совершает вбрасывание на половине поля противника

52' Брей Майкл выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Спарта Роттердам идет вперед с потенциально опасной атакой.

50' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на своей половине поля

50' Оооо... вот это был удар! Робертс Улдрикис должен был забить с этой позиции.

50' Робертс Улдрикис оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

50' Sekou Sylla создает голевую возможность для своего партнера по команде.

50' Sekou Sylla из команды Камбюр своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

50' Камбюр идет вперед с потенциально опасной атакой.

49' Удар от ворот произведет Камбюр

49' Леуритсен Тобиас оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

49' Спарта Роттердам идет вперед с потенциально опасной атакой.

48' Де Гузман Джонатан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Камбюр идет вперед с потенциально опасной атакой.

48' Оассар Адиль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Камбюр идет вперед с потенциально опасной атакой.

47' Удар от ворот произведет Камбюр

47' Спарта Роттердам идет вперед с потенциально опасной атакой.

47' Саито Коки выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Спарта Роттердам идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Тактическая замена. Шуранди Самбо уходит с поля и его заменяет Абелс Дирк

46' Спарта Роттердам идет вперед с потенциально опасной атакой.