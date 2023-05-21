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  4. Лига 1 2022-2023

Франция: Лига 1
2022-2023

Тур: 36. Стадион: . Главный судья: Бастьен Бенуа
Осер
 
Позже
ПСЖ
Прогнозы 122
Осер 1.6% (2)
X 1.6% (2)
ПСЖ 96.7% (118)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Осер
Ничья
ПСЖ
8.20
5.65
8.20
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Ионуц
Андрей
Раду
97
Равелсон
Райан
4
Жубал
Мендес
95
Туре
Сулейман
13
Зедатка
Аким
80
Массенжо
Хан-Ноа
12
Туре
Бирама
14
Менса
Гидеон
17
Синайоко
Лассин
9
Да
Кошта
Нуну
7
Эн
Готье
99
Доннарумма
Джанлуиджи
5
Маркиньос
Маркос
4
Рамос
Серхио
15
Данилу
Перейра
33
Заир-Эмери
Уоррен
14
Бернат
Хуан
6
Верратти
Марко
8
Фабиан
Руис
30
Месси
Лионель
44
Экитике
Уго
7
Мбаппе
Килиан
Осер
3-4-3
ПСЖ
3-4-1-2

История личных встреч

Осер
ПСЖ

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
100%
2 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед

9 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 9 побед

Первый тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 7 побед

14 матчей

21.4%
14.3%
64.3%
3 победы 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

14.3%
50%
35.7%
2 победы 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

28.6%
21.4%
50%
4 победы 3 ничьи 7 побед

История матчей

Л1
5:0
К
0:1
Л1
1:1
Л1
3:2
Л1
1:0
Л1
2:3
Л1
1:1
К
0:0
Л1
1:0
Л1
1:2
Л1
1:2
Л1
3:1
КЛ
3:2
Л1
0:1

Голы

Всего голов

4
10

Голов в среднем за матч

0.57
1.43

Среднее время на гол

157
63

Всего голов

18
6

Голов в среднем за матч

2.57
0.86

Среднее время на гол

35
105

Всего голов

22
16

Голов в среднем за матч

1.57
1.14

Тотал матчей

2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
9
Больше 64%
Меньше 36%
5
7
Больше 50%
Меньше 50%
7
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
4
Больше 29%
Меньше 71%
10

Среднее время на гол

57
78

Бомбардиры внутри турнира

Осер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Да Кошта Нуну 5 0.14
Ньянг М'Байе 5 (3) 0.14
Жубал Мендес 3 (1) 0.09
Перрен Гаэтан 3 (1) 0.09
Отре Матиас 2 (1) 0.06
Туре Бирама 2 0.06
Эн Готье 2 0.06
Сахи Хамза 1 0.03
Равелсон Райан 1 0.03
Шарбонье Гаэтан 1 0.03
Жанвье Жульян 1 0.03
Туре Сулейман 1 0.03
Синайоко Лассин 0 0
Коэфф Александр 0 0
Дюжимон Реми 0 0
Бернар Кентин 0 0
ПСЖ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мбаппе Килиан 26 (2) 0.74
Месси Лионель 15 0.43
Неймар 13 (2) 0.37
Хакими Ашраф 5 0.14
Экитике Уго 3 0.09
Солер Карлос 3 0.09
Фабиан Руис 3 0.09
Витинья II 2 0.06
Маркиньос Маркос 2 0.06
Данилу Перейра 2 0.06
Саншеш Ренату 2 0.06
Заир-Эмери Уоррен 2 0.06
Мендеш Нуну 1 0.03
Бернат Хуан 1 0.03
Рамос Серхио 1 0.03
Мукиэле Норди 0 0
Паредес Леандро 0 0
Пембеле Тимоте 0 0

Карточки

Осер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жанвье Жульян 4 1
Да Кошта Нуну 4 1
Туре Сулейман 4 1
Ньянг М'Байе 2 2
Зедатка Аким 5 0
Менса Гидеон 5 0
Жубал Мендес 4 0
Туре Бирама 3 0
Синайоко Лассин 1 1
Jean-Marc Furlan 1 1
Массенжо Хан-Ноа 2 0
Жоли Поль 2 0
Шарбонье Гаэтан 1 0
Дюжимон Реми 1 0
М'Чангама Юссуф 1 0
Сахи Хамза 1 0
Перрен Гаэтан 1 0
Эн Готье 1 0
Дембеле Сирики 1 0
Камара Усман 1 0
Руис-Атиль Кайс 1 0
Кристоф Пелиссье 1 0
ПСЖ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Верратти Марко 9 1
Хакими Ашраф 6 2
Неймар 5 1
Мбаппе Килиан 5 0
Рамос Серхио 3 1
Маркиньос Маркос 4 0
Кимпембе Преснел 3 0
Доннарумма Джанлуиджи 3 0
Мендеш Нуну 2 0
Данилу Перейра 2 0
Витинья II 2 0
Битшиабу Эль-Шадай 2 0
Кристоф Гальтье 2 0
Сарабия Пабло 1 0
Бернат Хуан 1 0
Саншеш Ренату 1 0
Гарби Исмаэль 1 0
Заир-Эмери Уоррен 1 0

Результаты матчей

Осер
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)
ПСЖ
18.8%
81.2%
3 победы 13 поражений
Первый тайм
17% (3)
28% (5)
56% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
33% (6)
44% (8)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

2
6

Волевые поражения

7
2
Осер
80%
20%
12 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (8)
44% (8)
11% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
28% (5)
22% (4)
ПСЖ
81.3%
18.7%
13 побед 3 поражения
Первый тайм
65% (11)
24% (4)
12% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
59% (10)
24% (4)
18% (3)

Сухие победы

6
7

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

30
6

Волевые поражения

9
40
Осер
68%
32%
17 побед 8 поражений
Первый тайм
37% (13)
43% (15)
20% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (13)
31% (11)
31% (11)
ПСЖ
50%
50%
16 побед 16 поражений
Первый тайм
40% (14)
26% (9)
34% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (14)
29% (10)
31% (11)

Сухие победы

9
9

Сухие поражения

5
6

Волевые победы

32
12

Волевые поражения

16
42

Голы по времени матча

Забито

14
41
8 В 1-м тайме 21
6 Во 2-м тайме 20
7 Забивали первыми 13
23 Не забивали 20
3
21%
7
17%
1-15
2
14%
8
20%
16-30
3
21%
6
15%
31-45
3
21%
6
15%
46-60
2
14%
3
7%
61-75
1
7%
11
27%
76-90

Пропущено

25
13
13 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 9
4
16%
2
15%
1-15
2
8%
2
15%
16-30
7
28%
2
15%
31-45
3
12%
3
23%
46-60
4
16%
1
8%
61-75
5
20%
3
23%
76-90

Забито

16
41
7 В 1-м тайме 18
9 Во 2-м тайме 23
5 Забивали первыми 11
23 Не забивали 19
3
19%
5
12%
1-15
1
6%
6
15%
16-30
3
19%
7
17%
31-45
1
6%
10
24%
46-60
4
25%
4
10%
61-75
4
25%
9
22%
76-90

Пропущено

34
24
14 В 1-м тайме 11
20 Во 2-м тайме 13
13 Пропускали первыми 7
16 Не пропускали 13
6
18%
2
8%
1-15
4
12%
4
17%
16-30
4
12%
5
21%
31-45
6
18%
7
29%
29%
46-60
6
18%
2
8%
61-75
8
24%
4
17%
76-90

Забито

30
82
15 В 1-м тайме 39
15 Во 2-м тайме 43
12 Забивали первыми 24
11 Не забивали 4
6
20%
12
15%
1-15
3
10%
14
17%
16-30
6
20%
13
16%
31-45
4
13%
16
20%
46-60
6
20%
7
9%
61-75
5
17%
20
24%
76-90

Пропущено

59
37
27 В 1-м тайме 17
32 Во 2-м тайме 20
21 Пропускали первыми 10
28 Не пропускали 22
10
17%
4
11%
1-15
6
10%
6
16%
16-30
11
19%
7
19%
31-45
9
15%
10
27%
46-60
10
17%
3
8%
61-75
13
22%
7
19%
76-90

Результаты последних матчей

Осер
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Брест - Осер 1:0 Осер - Клермон 1:1 Марсель - Осер 2:1 Осер - Лилль 1:1
Осер - Нант 2:1 Аяччо - Осер 0:3 Осер - Труа 1:0 Страсбург - Осер 2:0 Осер - Ренн 0:0 Ницца - Осер 1:1 Лорьян - Осер 0:1 Осер - Лион 2:1 Анже - Осер 1:1 Осер - Родез 2:3 Осер - Реймс 0:0 Монако - Осер 3:2 Осер - Монпелье 0:2 Ньор - Осер 0:4 Ланс - Осер 1:0 Осер - Тулуза 0:5
ПСЖ
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
ПСЖ - Аяччо 5:0 Труа - ПСЖ 1:3 ПСЖ - Лорьян 1:3 Анже - ПСЖ 1:2
ПСЖ - Ланс 3:1 Ницца - ПСЖ 0:2 ПСЖ - Лион 0:1 ПСЖ - Ренн 0:2 Брест - ПСЖ 1:2 Бавария - ПСЖ 2:0 ПСЖ - Нант 4:2 Марсель - ПСЖ 0:3 ПСЖ - Лилль 4:3 ПСЖ - Бавария 0:1 Монако - ПСЖ 3:1 Марсель - ПСЖ 2:1 ПСЖ - Тулуза 2:1 Монпелье - ПСЖ 1:3 ПСЖ - Реймс 1:1 Пэйс де Кассель - ПСЖ 0:7

Результаты матчей

Осер
ПСЖ

Точный счет

1:1
4 раза 24%
1:0
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:5
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:1
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
4:3
2 раза 11%
5:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 47%
0
5 раз 29%
2
4 раза 24%
1
5 раз 28%
2
4 раза 22%
4
3 раза 17%
5
3 раза 17%
0
2 раза 11%
3
1 раз 6%

Точный счет

2:1
4 раза 22%
1:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
5:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
0:3
4 раза 24%
1:2
3 раза 18%
1:3
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:7
1 раз 6%

Точное количество голов

1
9 раз 50%
0
6 раз 33%
2
2 раза 11%
3
1 раз 6%
3
6 раз 35%
2
4 раза 24%
1
3 раза 18%
0
2 раза 12%
5
1 раз 6%
7
1 раз 6%

Точный счет

1:1
7 раз 20%
1:0
6 раз 17%
2:1
6 раз 17%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
5:0
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
0:3
4 раза 11%
1:3
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
5:0
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
4:3
2 раза 6%
4:2
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:7
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
17 раз 49%
0
11 раз 31%
2
6 раз 17%
3
1 раз 3%
1
8 раз 23%
2
8 раз 23%
3
7 раз 20%
0
4 раза 11%
5
4 раза 11%
4
3 раза 9%
7
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Осер
ПСЖ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
5
0.5
Больше Меньше
16
2
4
13
1.5
11
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
6
0.5
Больше Меньше
15
2
3
15
1.5
12
5
1
17
2.5
8
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
11
0.5
Больше Меньше
31
4
7
28
1.5
23
12
1
34
2.5
15
20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 35 26 3 6 84 - 35 81
2.
Ланс
 Заявка 36 23 9 4 62 - 28 78
3.
Марсель
 Заявка 36 22 7 7 66 - 37 73
4.
Монако
 Заявка 36 19 8 9 69 - 54 65
5.
Лилль
 Заявка 36 18 9 9 62 - 42 63
6.
Ренн
 Заявка 36 19 5 12 65 - 38 62
7.
Лион
 Заявка 36 17 8 11 61 - 44 59
8.
Клермон
 Заявка 36 15 8 13 40 - 47 53
9.
Ницца
 Заявка 36 13 13 10 42 - 34 52
10.
Лорьян
 Заявка 36 14 10 12 50 - 50 52
11.
Реймс
 Заявка 36 12 15 9 44 - 39 51
12.
Монпелье
 Заявка 36 14 5 17 60 - 58 47
13.
Тулуза
 Заявка 36 12 8 16 48 - 55 44
14.
Брест
 Заявка 36 10 11 15 41 - 51 41
15.
Страсбург
 Заявка 36 9 12 15 49 - 56 39
16.
Осер
 Заявка 35 8 10 17 32 - 57 34
17.
Нант
 Заявка 36 6 15 15 35 - 53 33
18.
Труа
 Заявка 36 4 11 21 43 - 78 23
19.
Аяччо
 Заявка 36 6 5 25 22 - 71 23
20.
Анже
 Заявка 36 3 6 27 31 - 79 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ланс
 Заявка 18 16 1 1 38 - 13 49
2.
Ренн
 Заявка 18 14 0 4 41 - 14 42
3.
ПСЖ
 Заявка 18 13 2 3 43 - 22 41
4.
Лилль
 Заявка 18 12 4 2 38 - 24 40
5.
Марсель
 Заявка 18 10 4 4 34 - 22 34
6.
Лион
 Заявка 18 9 5 4 32 - 19 32
7.
Реймс
 Заявка 18 8 6 4 27 - 20 30
8.
Монако
 Заявка 18 9 3 6 36 - 31 30
9.
Лорьян
 Заявка 18 8 4 6 24 - 20 28
10.
Клермон
 Заявка 18 8 3 7 18 - 28 27
11.
Брест
 Заявка 18 7 5 6 23 - 24 26
12.
Ницца
 Заявка 18 6 7 5 21 - 17 25
13.
Монпелье
 Заявка 18 7 3 8 27 - 26 24
14.
Тулуза
 Заявка 18 6 5 7 26 - 26 23
15.
Осер
 Заявка 17 5 7 5 16 - 23 22
16.
Страсбург
 Заявка 18 5 6 7 24 - 25 21
17.
Нант
 Заявка 18 4 8 6 19 - 26 20
18.
Труа
 Заявка 18 1 10 7 18 - 29 13
19.
Аяччо
 Заявка 18 3 3 12 9 - 30 12
20.
Анже
 Заявка 18 2 3 13 18 - 35 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 17 13 1 3 41 - 13 40
2.
Марсель
 Заявка 18 12 3 3 32 - 15 39
3.
Монако
 Заявка 18 10 5 3 33 - 23 35
4.
Ланс
 Заявка 18 7 8 3 24 - 15 29
5.
Ницца
 Заявка 18 7 6 5 21 - 17 27
6.
Лион
 Заявка 18 8 3 7 29 - 25 27
7.
Клермон
 Заявка 18 7 5 6 22 - 19 26
8.
Лорьян
 Заявка 18 6 6 6 26 - 30 24
9.
Лилль
 Заявка 18 6 5 7 24 - 18 23
10.
Монпелье
 Заявка 18 7 2 9 33 - 32 23
11.
Реймс
 Заявка 18 4 9 5 17 - 19 21
12.
Тулуза
 Заявка 18 6 3 9 22 - 29 21
13.
Ренн
 Заявка 18 5 5 8 24 - 24 20
14.
Страсбург
 Заявка 18 4 6 8 25 - 31 18
15.
Брест
 Заявка 18 3 6 9 18 - 27 15
16.
Нант
 Заявка 18 2 7 9 16 - 27 13
17.
Осер
 Заявка 18 3 3 12 16 - 34 12
18.
Аяччо
 Заявка 18 3 2 13 13 - 41 11
19.
Труа
 Заявка 18 3 1 14 25 - 49 10
20.
Анже
 Заявка 18 1 3 14 13 - 44 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой раунд Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
Лион Ляказетт Александр 26 (5)
ПСЖ Мбаппе Килиан 26 (4)
Лилль Дэвид Джонатан 22 (4)
Реймс Балогун Фоларин 20 (2)
Страсбург Диалло Хабиб 20 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Клермон Сейду Алиду 1 10
Лилль Андре Бенжамин 11
ПСЖ Верратти Марко 1 9
Аяччо Диалло Исмаэль 1 9
Клермон Кофрие Максимилиано 1 9
Весь список
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! В 36-м туре чемпионата Франции "ПСЖ" в гостевом матче встретится с "Осером". Текстовую трансляцию этой встречи на LiveResult.Ru проведёт Кирилл Иванцов.
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Осер - ПСЖ от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 мая 2023, осталось 6 минут.

    Главный судья: Бастьен Бенуа

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

Прогнозы 122
Осер 1.6% (2)
X 1.6% (2)
ПСЖ 96.7% (118)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Осер
Ничья
ПСЖ
8.20
5.65
8.20
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Осер - ПСЖ онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Осер - ПСЖ

Исход игры
Осер
1.6% (2)
Ничья
1.6% (2)
ПСЖ
96.7% (119)
Тотал 2.5
Больше
60.34% (70)
Меньше
39.66% (46)
Обе команды забьют
Да
51.72% (60)
Нет
48.28% (56)
Популярный счёт
0:2 ПСЖ
32.5% (40)
1:2 ПСЖ
27.6% (34)
1:3 ПСЖ
17.1% (21)
0:3 ПСЖ
9.8% (12)
0:1 ПСЖ
2.4% (3)
1:1 Ничья
1.6% (2)
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