Тур: 36. Стадион: Аббе-Дешам. Главный судья: Бастьен Бенуа
Прогноз на матч от Liveresult
13
Зедатка
Аким
12
Туре
Бирама
14
Менса
Гидеон
7
Эн
Готье
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Зедатка АкимПолузащитник
- Полузащитник
-
12 Туре БирамаПолузащитник
-
14 Менса ГидеонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
7 Эн ГотьеНападающий
- Запасные игроки
-
16 Леон ДонованВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Сахи ХамзаПолузащитник
-
29 Отре МатиасПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Дюжимон РемиНападающий
- Нападающий
-
11 Ньянг М'БайеНападающий
-
19 Аблин МаттисНападающий
-
Главный тренер: Пелиссье Кристоф
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Бернат ХуанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
44 Экитике УгоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Рико СерхиоВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
34 Нхага СерифЗащитник
-
17 ВитиньяПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Солер КарлосПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Галтье Кристоф
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Осер
ПСЖ
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
100%
2 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед
9 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 9 побед
Первый тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 7 побед
14 матчей
21.4%
14.3%
64.3%
3 победы 2 ничьи 9 побед
Первый тайм
14.3%
50%
35.7%
2 победы 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
28.6%
21.4%
50%
4 победы 3 ничьи 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
10
Голов в среднем за матч
0.57
1.43
Среднее время на гол
157
63
Всего голов
18
6
Голов в среднем за матч
2.57
0.86
Среднее время на гол
35
105
Всего голов
22
16
Голов в среднем за матч
1.57
1.14
Тотал матчей
2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
9
Больше 64%
Меньше 36%
5
7
Больше 50%
Меньше 50%
7
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
Среднее время на гол
57
78
Бомбардиры внутри турнира
Осер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Да Кошта Нуну
|5
|0.14
|Ньянг М'Байе
|5 (3)
|0.14
|Жубал Мендес
|3 (1)
|0.09
|Перрен Гаэтан
|3 (1)
|0.09
|Отре Матиас
|2 (1)
|0.06
|Туре Бирама
|2
|0.06
|Эн Готье
|2
|0.06
|Сахи Хамза
|1
|0.03
|Равелсон Райан
|1
|0.03
|Шарбонье Гаэтан
|1
|0.03
|Жанвье Жульян
|1
|0.03
|Туре Сулейман
|1
|0.03
|Синайоко Лассин
|0
|0
|Коэфф Александр
|0
|0
|Дюжимон Реми
|0
|0
|Бернар Кентин
|0
|0
ПСЖ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мбаппе Килиан
|26 (2)
|0.74
|Месси Лионель
|15
|0.43
|Неймар
|13 (2)
|0.37
|Хакими Ашраф
|5
|0.14
|Экитике Уго
|3
|0.09
|Солер Карлос
|3
|0.09
|Фабиан Руис
|3
|0.09
|Витинья II
|2
|0.06
|Маркиньос Маркос
|2
|0.06
|Данилу Перейра
|2
|0.06
|Саншеш Ренату
|2
|0.06
|Заир-Эмери Уоррен
|2
|0.06
|Мендеш Нуну
|1
|0.03
|Бернат Хуан
|1
|0.03
|Рамос Серхио
|1
|0.03
|Мукиэле Норди
|0
|0
|Паредес Леандро
|0
|0
|Пембеле Тимоте
|0
|0
Карточки
Осер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жанвье Жульян
|4
|1
|Да Кошта Нуну
|4
|1
|Туре Сулейман
|4
|1
|Ньянг М'Байе
|2
|2
|Зедатка Аким
|5
|0
|Менса Гидеон
|5
|0
|Жубал Мендес
|4
|0
|Туре Бирама
|3
|0
|Синайоко Лассин
|1
|1
|Jean-Marc Furlan
|1
|1
|Массенжо Хан-Ноа
|2
|0
|Жоли Поль
|2
|0
|Шарбонье Гаэтан
|1
|0
|Дюжимон Реми
|1
|0
|М'Чангама Юссуф
|1
|0
|Сахи Хамза
|1
|0
|Перрен Гаэтан
|1
|0
|Эн Готье
|1
|0
|Дембеле Сирики
|1
|0
|Камара Усман
|1
|0
|Руис-Атиль Кайс
|1
|0
|Кристоф Пелиссье
|1
|0
ПСЖ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Верратти Марко
|9
|1
|Хакими Ашраф
|6
|2
|Неймар
|5
|1
|Мбаппе Килиан
|5
|0
|Рамос Серхио
|3
|1
|Маркиньос Маркос
|4
|0
|Кимпембе Преснел
|3
|0
|Доннарумма Джанлуиджи
|3
|0
|Мендеш Нуну
|2
|0
|Данилу Перейра
|2
|0
|Витинья II
|2
|0
|Битшиабу Эль-Шадай
|2
|0
|Кристоф Гальтье
|2
|0
|Сарабия Пабло
|1
|0
|Бернат Хуан
|1
|0
|Саншеш Ренату
|1
|0
|Гарби Исмаэль
|1
|0
|Заир-Эмери Уоррен
|1
|0
Результаты матчей
Осер
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)
ПСЖ
18.8%
81.2%
3 победы 13 поражений
Первый тайм
17% (3)
28% (5)
56% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
33% (6)
44% (8)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
2
6
Волевые поражения
7
2
Осер
80%
20%
12 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (8)
44% (8)
11% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
28% (5)
22% (4)
ПСЖ
81.3%
18.7%
13 побед 3 поражения
Первый тайм
65% (11)
24% (4)
12% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
59% (10)
24% (4)
18% (3)
Сухие победы
6
7
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
30
6
Волевые поражения
9
40
Осер
68%
32%
17 побед 8 поражений
Первый тайм
37% (13)
43% (15)
20% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (13)
31% (11)
31% (11)
ПСЖ
50%
50%
16 побед 16 поражений
Первый тайм
40% (14)
26% (9)
34% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (14)
29% (10)
31% (11)
Сухие победы
9
9
Сухие поражения
5
6
Волевые победы
32
12
Волевые поражения
16
42
Голы по времени матча
Забито
14
41
8 В 1-м тайме 21
6 Во 2-м тайме 20
7 Забивали первыми 13
23 Не забивали 20
3
21%
7
17%
1-15
2
14%
8
20%
16-30
3
21%
6
15%
31-45
3
21%
6
15%
46-60
2
14%
3
7%
61-75
1
7%
11
27%
76-90
Пропущено
25
13
13 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 9
4
16%
2
15%
1-15
2
8%
2
15%
16-30
7
28%
2
15%
31-45
3
12%
3
23%
46-60
4
16%
1
8%
61-75
5
20%
3
23%
76-90
Забито
16
41
7 В 1-м тайме 18
9 Во 2-м тайме 23
5 Забивали первыми 11
23 Не забивали 19
3
19%
5
12%
1-15
1
6%
6
15%
16-30
3
19%
7
17%
31-45
1
6%
10
24%
46-60
4
25%
4
10%
61-75
4
25%
9
22%
76-90
Пропущено
34
24
14 В 1-м тайме 11
20 Во 2-м тайме 13
13 Пропускали первыми 7
16 Не пропускали 13
6
18%
2
8%
1-15
4
12%
4
17%
16-30
4
12%
5
21%
31-45
6
18%
7
29%
29%
46-60
6
18%
2
8%
61-75
8
24%
4
17%
76-90
Забито
30
82
15 В 1-м тайме 39
15 Во 2-м тайме 43
12 Забивали первыми 24
11 Не забивали 4
6
20%
12
15%
1-15
3
10%
14
17%
16-30
6
20%
13
16%
31-45
4
13%
16
20%
46-60
6
20%
7
9%
61-75
5
17%
20
24%
76-90
Пропущено
59
37
27 В 1-м тайме 17
32 Во 2-м тайме 20
21 Пропускали первыми 10
28 Не пропускали 22
10
17%
4
11%
1-15
6
10%
6
16%
16-30
11
19%
7
19%
31-45
9
15%
10
27%
46-60
10
17%
3
8%
61-75
13
22%
7
19%
76-90
Результаты последних матчей
Осер
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Брест - Осер 1:0 Осер - Клермон 1:1 Марсель - Осер 2:1 Осер - Лилль 1:1
Осер - Нант 2:1 Аяччо - Осер 0:3 Осер - Труа 1:0 Страсбург - Осер 2:0 Осер - Ренн 0:0 Ницца - Осер 1:1 Лорьян - Осер 0:1 Осер - Лион 2:1 Анже - Осер 1:1 Осер - Родез 2:3 Осер - Реймс 0:0 Монако - Осер 3:2 Осер - Монпелье 0:2 Ньор - Осер 0:4 Ланс - Осер 1:0 Осер - Тулуза 0:5
ПСЖ
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
ПСЖ - Аяччо 5:0 Труа - ПСЖ 1:3 ПСЖ - Лорьян 1:3 Анже - ПСЖ 1:2
ПСЖ - Ланс 3:1 Ницца - ПСЖ 0:2 ПСЖ - Лион 0:1 ПСЖ - Ренн 0:2 Брест - ПСЖ 1:2 Бавария - ПСЖ 2:0 ПСЖ - Нант 4:2 Марсель - ПСЖ 0:3 ПСЖ - Лилль 4:3 ПСЖ - Бавария 0:1 Монако - ПСЖ 3:1 Марсель - ПСЖ 2:1 ПСЖ - Тулуза 2:1 Монпелье - ПСЖ 1:3 ПСЖ - Реймс 1:1 Пэйс де Кассель - ПСЖ 0:7
Результаты матчей
Осер
ПСЖ
Точный счет
1:1
4 раза 24%
1:0
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:5
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:1
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
4:3
2 раза 11%
5:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 47%
0
5 раз 29%
2
4 раза 24%
1
5 раз 28%
2
4 раза 22%
4
3 раза 17%
5
3 раза 17%
0
2 раза 11%
3
1 раз 6%
Точный счет
2:1
4 раза 22%
1:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
5:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
0:3
4 раза 24%
1:2
3 раза 18%
1:3
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:7
1 раз 6%
Точное количество голов
1
9 раз 50%
0
6 раз 33%
2
2 раза 11%
3
1 раз 6%
3
6 раз 35%
2
4 раза 24%
1
3 раза 18%
0
2 раза 12%
5
1 раз 6%
7
1 раз 6%
Точный счет
1:1
7 раз 20%
1:0
6 раз 17%
2:1
6 раз 17%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
5:0
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
0:3
4 раза 11%
1:3
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
5:0
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
4:3
2 раза 6%
4:2
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:7
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
17 раз 49%
0
11 раз 31%
2
6 раз 17%
3
1 раз 3%
1
8 раз 23%
2
8 раз 23%
3
7 раз 20%
0
4 раза 11%
5
4 раза 11%
4
3 раза 9%
7
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Осер
ПСЖ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
125
Больше Меньше
162
413
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
126
Больше Меньше
152
315
125
117
89
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2411
Больше Меньше
314
728
2312
134
1520
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|35
|26
|3
|6
|84 - 35
|81
|2.
|Заявка
|36
|23
|9
|4
|62 - 28
|78
|3.
|Заявка
|36
|22
|7
|7
|66 - 37
|73
|4.
|Заявка
|36
|19
|8
|9
|69 - 54
|65
|5.
|Заявка
|36
|18
|9
|9
|62 - 42
|63
|6.
|Заявка
|36
|19
|5
|12
|65 - 38
|62
|7.
|Заявка
|36
|17
|8
|11
|61 - 44
|59
|8.
|Заявка
|36
|15
|8
|13
|40 - 47
|53
|9.
|Заявка
|36
|13
|13
|10
|42 - 34
|52
|10.
|Заявка
|36
|14
|10
|12
|50 - 50
|52
|11.
|Заявка
|36
|12
|15
|9
|44 - 39
|51
|12.
|Заявка
|36
|14
|5
|17
|60 - 58
|47
|13.
|Заявка
|36
|12
|8
|16
|48 - 55
|44
|14.
|Заявка
|36
|10
|11
|15
|41 - 51
|41
|15.
|Заявка
|36
|9
|12
|15
|49 - 56
|39
|16.
|Заявка
|35
|8
|10
|17
|32 - 57
|34
|17.
|Заявка
|36
|6
|15
|15
|35 - 53
|33
|18.
|Заявка
|36
|4
|11
|21
|43 - 78
|23
|19.
|Заявка
|36
|6
|5
|25
|22 - 71
|23
|20.
|Заявка
|36
|3
|6
|27
|31 - 79
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|16
|1
|1
|38 - 13
|49
|2.
|Заявка
|18
|14
|0
|4
|41 - 14
|42
|3.
|Заявка
|18
|13
|2
|3
|43 - 22
|41
|4.
|Заявка
|18
|12
|4
|2
|38 - 24
|40
|5.
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|34 - 22
|34
|6.
|Заявка
|18
|9
|5
|4
|32 - 19
|32
|7.
|Заявка
|18
|8
|6
|4
|27 - 20
|30
|8.
|Заявка
|18
|9
|3
|6
|36 - 31
|30
|9.
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|24 - 20
|28
|10.
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|18 - 28
|27
|11.
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|23 - 24
|26
|12.
|Заявка
|18
|6
|7
|5
|21 - 17
|25
|13.
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|27 - 26
|24
|14.
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|26 - 26
|23
|15.
|Заявка
|17
|5
|7
|5
|16 - 23
|22
|16.
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|24 - 25
|21
|17.
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|19 - 26
|20
|18.
|Заявка
|18
|1
|10
|7
|18 - 29
|13
|19.
|Заявка
|18
|3
|3
|12
|9 - 30
|12
|20.
|Заявка
|18
|2
|3
|13
|18 - 35
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|13
|1
|3
|41 - 13
|40
|2.
|Заявка
|18
|12
|3
|3
|32 - 15
|39
|3.
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|33 - 23
|35
|4.
|Заявка
|18
|7
|8
|3
|24 - 15
|29
|5.
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|21 - 17
|27
|6.
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|29 - 25
|27
|7.
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|22 - 19
|26
|8.
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|26 - 30
|24
|9.
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|24 - 18
|23
|10.
|Заявка
|18
|7
|2
|9
|33 - 32
|23
|11.
|Заявка
|18
|4
|9
|5
|17 - 19
|21
|12.
|Заявка
|18
|6
|3
|9
|22 - 29
|21
|13.
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|24 - 24
|20
|14.
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|25 - 31
|18
|15.
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|18 - 27
|15
|16.
|Заявка
|18
|2
|7
|9
|16 - 27
|13
|17.
|Заявка
|18
|3
|3
|12
|16 - 34
|12
|18.
|Заявка
|18
|3
|2
|13
|13 - 41
|11
|19.
|Заявка
|18
|3
|1
|14
|25 - 49
|10
|20.
|Заявка
|18
|1
|3
|14
|13 - 44
|6
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
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- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Лигу 2
|Лион
|Ляказетт Александр
|26 (5)
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|26 (4)
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|22 (4)
|Реймс
|Балогун Фоларин
|20 (2)
|Страсбург
|Диалло Хабиб
|20 (1)
|Клермон
|Сейду Алиду
|1 10
|Лилль
|Андре Бенжамин
|11
|ПСЖ
|Верратти Марко
|1 9
|Аяччо
|Диалло Исмаэль
|1 9
|Клермон
|Кофрие Максимилиано
|1 9
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Осер - ПСЖ
Исход игры
Осер
1.6% (2)
Ничья
1.6% (2)
ПСЖ
96.7% (119)
Тотал 2.5
Больше
60.34% (70)
Меньше
39.66% (46)
Обе команды забьют
Да
51.72% (60)
Нет
48.28% (56)
Популярный счёт
0:2 ПСЖ
32.5% (40)
1:2 ПСЖ
27.6% (34)
1:3 ПСЖ
17.1% (21)
0:3 ПСЖ
9.8% (12)
0:1 ПСЖ
2.4% (3)
1:1 Ничья
1.6% (2)
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