Тур: 36. Стадион: Стад Франсис Ле Блё. Главный судья: Дешепи Бастьен
Ход матча
43'
45'
1:1
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
4 Удары по воротам 4
-
2 Удары в створ 1
-
3 Угловые 0
-
2 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
41 Владение мячом, % 59
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
40
Бизот
Марко
27
Лала
Кенни
15
Мунье
Стив
- Основной состав
-
40 Бизот МаркоВратарь
-
27 Лала КенниЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Мунье СтивНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Эрей КристофЗащитник
-
28 Локо БрэдлиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
45 Камара МахдиПолузащитник
- Нападающий
-
17 Элис АльбертНападающий
-
Главный тренер: Руа Эрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
40 Джоко УпаринВратарь
-
36 Сейду АлидуЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Гастьен ЙоанПолузащитник
- Полузащитник
-
70 Чам МухаммедПолузащитник
- Полузащитник
-
95 Киэ ГрежонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Ожье ФлоранЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Маурер АйманПолузащитник
-
91 Бела ЖеремиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Гастьен Паскаль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Брест
Клермон
11 матчей
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
54.5%
36.4%
9.1%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
72.7%
18.2%
9.1%
8 побед 2 ничьи 0 побед
9 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед
20 матчей
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 побед
Первый тайм
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 побед
Второй тайм
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
13
10
Голов в среднем за матч
1.3
1
Среднее время на гол
69
90
Всего голов
12
8
Голов в среднем за матч
1.2
0.8
Среднее время на гол
75
112
Всего голов
25
18
Голов в среднем за матч
1.25
0.9
Тотал матчей
2.5
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
15
Больше 75%
Меньше 25%
5
6
Больше 30%
Меньше 70%
14
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
Среднее время на гол
72
100
Бомбардиры внутри турнира
Брест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ле Дуарон Жереми
|10
|0.28
|Дель Кастильо Ромен
|6 (5)
|0.17
|Онора Франк
|5
|0.14
|Лис-Мелу Пьерр
|5
|0.14
|Мунье Стив
|5 (1)
|0.14
|Перейра-Лаже Матиаш
|2
|0.06
|Слимани Ислам
|1
|0.03
|Белькебла Арис
|1
|0.03
|Камара Махди
|1
|0.03
|Дари Ашраф
|1
|0.03
|Фадига Ноа
|1
|0.03
|Лала Кенни
|0
|0
|Белайли Юсеф
|0
|0
|Маньетти Уго
|0
|0
|Уронен Йере
|0
|0
Клермон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Киэ Грежон
|9 (4)
|0.25
|Чам Мухаммед
|7 (2)
|0.19
|Хауи Саиф-Эдин
|6
|0.17
|Андрич Комнен
|4 (1)
|0.11
|Гастьен Йоан
|3
|0.08
|Рашани Эльбасан
|3
|0.08
|Вивальдо Боргес до Сантос Нето
|3
|0.08
|Бела Жереми
|1
|0.03
|Аллевина Джим
|1
|0.03
|Гоналон Максим
|1
|0.03
|Доссу Жодель
|1
|0.03
|Ожье Флоран
|0
|0
|Зеффан Мехди
|0
|0
|Ветеска Матеуш
|0
|0
Карточки
Брест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лис-Мелу Пьерр
|9
|1
|Слимани Ислам
|5
|0
|Шардонне Брендан
|5
|0
|Камара Махди
|3
|1
|Бизот Марко
|4
|0
|Брассье Лилиан
|4
|0
|Лала Кенни
|3
|0
|Белькебла Арис
|3
|0
|Белайли Юсеф
|3
|0
|Эрей Кристоф
|2
|0
|Дель Кастильо Ромен
|2
|0
|Перейра-Лаже Матиаш
|2
|0
|Дюверн Жан-Кевин
|2
|0
|Фадига Ноа
|2
|0
|Мишель Тер-Закарян
|2
|0
|Мунье Стив
|1
|0
|Онора Франк
|1
|0
|Маньетти Уго
|1
|0
|Дари Ашраф
|1
|0
|Ле Дуарон Жереми
|1
|0
|Лемарешаль Феликс
|1
|0
Клермон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сейду Алиду
|9
|1
|Кофрие Максимилиано
|8
|1
|Ветеска Матеуш
|5
|1
|Вивальдо Боргес до Сантос Нето
|3
|2
|Гастьен Йоан
|6
|0
|Маньен Йоанн
|6
|0
|Ожье Флоран
|4
|0
|Хауи Саиф-Эдин
|4
|0
|Андрич Комнен
|4
|0
|Гоналон Максим
|3
|0
|Рашани Эльбасан
|3
|0
|Киэ Грежон
|3
|0
|Аллевина Джим
|2
|0
|Чам Мухаммед
|2
|0
|Pascal Gastien
|2
|0
|Cheick Oumar Konate
|2
|0
|Зеффан Мехди
|1
|0
Результаты матчей
Брест
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
18% (3)
59% (10)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)
Клермон
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
44% (8)
33% (6)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
33% (6)
33% (6)
Сухие победы
4
5
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
1
5
Волевые поражения
8
5
Брест
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (6)
33% (6)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
44% (8)
11% (2)
Клермон
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
29% (5)
24% (4)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
20
21
Волевые поражения
12
16
Брест
62.5%
37.5%
15 побед 9 поражений
Первый тайм
26% (9)
46% (16)
29% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (13)
46% (16)
17% (6)
Клермон
51.9%
48.1%
14 побед 13 поражений
Первый тайм
37% (13)
37% (13)
26% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (14)
31% (11)
29% (10)
Сухие победы
8
8
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
21
26
Волевые поражения
20
21
Голы по времени матча
Забито
22
20
10 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 8
22 Не забивали 23
3
14%
1
5%
1-15
3
14%
2
10%
16-30
4
18%
3
15%
31-45
4
18%
5
25%
46-60
4
18%
3
15%
61-75
4
18%
6
30%
76-90
Пропущено
22
18
14 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 12
4
18%
0
0%
1-15
4
18%
3
17%
16-30
6
27%
6
33%
31-45
2
9%
2
11%
46-60
3
14%
6
33%
61-75
3
14%
1
6%
76-90
Забито
18
18
9 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 6
23 Не забивали 23
4
22%
3
17%
1-15
3
17%
1
6%
16-30
2
11%
3
17%
31-45
2
11%
4
22%
46-60
6
33%
3
17%
61-75
1
6%
4
22%
76-90
Пропущено
27
28
9 В 1-м тайме 16
18 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 11
15 Не пропускали 14
1
4%
5
18%
1-15
3
11%
6
21%
16-30
5
19%
5
18%
31-45
6
22%
2
7%
46-60
5
19%
3
11%
61-75
7
26%
7
25%
76-90
Забито
40
38
19 В 1-м тайме 13
21 Во 2-м тайме 25
17 Забивали первыми 14
10 Не забивали 11
7
18%
4
11%
1-15
6
15%
3
8%
16-30
6
15%
6
16%
31-45
6
15%
9
24%
46-60
10
25%
6
16%
61-75
5
13%
10
26%
76-90
Пропущено
49
46
23 В 1-м тайме 25
26 Во 2-м тайме 21
14 Пропускали первыми 18
25 Не пропускали 26
5
10%
5
11%
1-15
7
14%
9
20%
16-30
11
22%
11
24%
31-45
8
16%
4
9%
46-60
8
16%
9
20%
61-75
10
20%
8
17%
76-90
Результаты последних матчей
Брест
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Брест - Осер 1:0 Лорьян - Брест 2:1 Брест - Нант 2:0 Аяччо - Брест 0:0
Брест - Ницца 1:0 Реймс - Брест 1:1 Брест - Тулуза 3:1 Труа - Брест 2:2 Брест - ПСЖ 1:2 Страсбург - Брест 0:1 Лилль - Брест 2:1 Брест - Монако 1:2 Монпелье - Брест 3:0 Брест - Ланс 1:1 Лион - Брест 0:0 Брест - Анже 4:0 Брест - Ланс 1:3 Тулуза - Брест 1:1 Брест - Лилль 0:0 Авранш - Брест 0:2
Клермон
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Клермон - Лион 2:1 Осер - Клермон 1:1 Клермон - Реймс 1:0 Ницца - Клермон 1:2
Клермон - Анже 2:1 Труа - Клермон 0:2 Клермон - Аяччо 2:1 Монпелье - Клермон 2:1 Клермон - Ланс 0:4 Тулуза - Клермон 0:1 Клермон - Страсбург 1:1 Ренн - Клермон 2:0 Клермон - Марсель 0:2 Клермон - Монако 0:2 Лилль - Клермон 0:0 Клермон - Нант 0:0 Анже - Клермон 1:2 Клермон - Ренн 2:1 Страсбург Кёнигсхоффен - Клермон 0:0 Лион - Клермон 0:1
Результаты матчей
Брест
Клермон
Точный счет
1:1
3 раза 18%
1:2
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:7
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
2:1
5 раз 28%
0:2
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 47%
0
4 раза 24%
2
3 раза 18%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
0
6 раз 33%
1
6 раз 33%
2
6 раз 33%
Точный счет
1:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
2:1
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 44%
0
6 раз 33%
2
2 раза 11%
3
2 раза 11%
1
8 раз 47%
0
4 раза 24%
2
3 раза 18%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:1
6 раз 17%
1:0
5 раз 14%
0:0
4 раза 11%
1:2
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:7
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
2:1
8 раз 23%
1:1
5 раз 14%
0:2
4 раза 11%
0:0
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
1:3
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
0:4
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
Точное количество голов
1
16 раз 46%
0
10 раз 29%
2
5 раз 14%
3
3 раза 9%
4
1 раз 3%
1
14 раз 40%
0
10 раз 29%
2
9 раз 26%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Брест
Клермон
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
134
Больше Меньше
126
512
612
215
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
126
Больше Меньше
134
414
512
216
215
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2510
Больше Меньше
2510
926
1124
431
233
134
134
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|35
|26
|3
|6
|84 - 35
|81
|2.
|Заявка
|35
|22
|9
|4
|59 - 27
|75
|3.
|Заявка
|36
|22
|7
|7
|66 - 37
|73
|4.
|Заявка
|36
|19
|8
|9
|69 - 54
|65
|5.
|Заявка
|36
|18
|9
|9
|62 - 42
|63
|6.
|Заявка
|36
|19
|5
|12
|65 - 38
|62
|7.
|Заявка
|36
|17
|8
|11
|61 - 44
|59
|8.
|1:1 Заявка
|36
|15
|9
|12
|40 - 46
|54
|9.
|1:0 Заявка
|36
|13
|14
|9
|43 - 37
|53
|10.
|0:0 Заявка
|36
|13
|13
|10
|42 - 34
|52
|11.
|Заявка
|35
|14
|10
|11
|49 - 47
|52
|12.
|Заявка
|36
|14
|5
|17
|60 - 58
|47
|13.
|0:0 Заявка
|36
|12
|8
|16
|48 - 55
|44
|14.
|1:0 Заявка
|36
|10
|11
|15
|49 - 55
|41
|15.
|1:1 Заявка
|36
|9
|12
|15
|40 - 51
|39
|16.
|Заявка
|35
|8
|10
|17
|32 - 57
|34
|17.
|Заявка
|36
|6
|15
|15
|35 - 53
|33
|18.
|Заявка
|36
|6
|5
|25
|22 - 71
|23
|19.
|0:1 Заявка
|36
|4
|10
|22
|42 - 78
|22
|20.
|0:1 Заявка
|36
|3
|5
|28
|29 - 78
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|16
|1
|1
|38 - 13
|49
|2.
|Заявка
|18
|14
|0
|4
|41 - 14
|42
|3.
|Заявка
|18
|13
|2
|3
|43 - 22
|41
|4.
|Заявка
|18
|12
|4
|2
|38 - 24
|40
|5.
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|34 - 22
|34
|6.
|Заявка
|18
|9
|5
|4
|32 - 19
|32
|7.
|1:0 Заявка
|18
|9
|5
|4
|26 - 18
|32
|8.
|Заявка
|18
|9
|3
|6
|36 - 31
|30
|9.
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|23 - 17
|28
|10.
|1:1 Заявка
|18
|8
|3
|7
|18 - 28
|27
|11.
|0:0 Заявка
|18
|6
|7
|5
|21 - 17
|25
|12.
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|27 - 26
|24
|13.
|1:1 Заявка
|18
|6
|6
|6
|22 - 24
|24
|14.
|0:0 Заявка
|18
|6
|5
|7
|26 - 26
|23
|15.
|Заявка
|17
|5
|7
|5
|16 - 23
|22
|16.
|1:0 Заявка
|18
|5
|6
|7
|24 - 25
|21
|17.
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|19 - 26
|20
|18.
|0:1 Заявка
|18
|1
|9
|8
|17 - 29
|12
|19.
|Заявка
|18
|3
|3
|12
|9 - 30
|12
|20.
|0:1 Заявка
|18
|2
|3
|13
|18 - 35
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|13
|1
|3
|41 - 13
|40
|2.
|Заявка
|18
|12
|3
|3
|32 - 15
|39
|3.
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|33 - 23
|35
|4.
|1:1 Заявка
|18
|7
|6
|5
|22 - 18
|27
|5.
|0:0 Заявка
|18
|7
|6
|5
|21 - 17
|27
|6.
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|29 - 25
|27
|7.
|Заявка
|17
|6
|8
|3
|21 - 14
|26
|8.
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|26 - 30
|24
|9.
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|24 - 18
|23
|10.
|Заявка
|18
|7
|2
|9
|33 - 32
|23
|11.
|1:0 Заявка
|18
|4
|9
|5
|17 - 19
|21
|12.
|0:0 Заявка
|18
|6
|3
|9
|22 - 29
|21
|13.
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|24 - 24
|20
|14.
|1:0 Заявка
|18
|5
|5
|8
|25 - 30
|20
|15.
|1:1 Заявка
|18
|3
|6
|9
|18 - 27
|15
|16.
|Заявка
|18
|2
|7
|9
|16 - 27
|13
|17.
|Заявка
|18
|3
|3
|12
|16 - 34
|12
|18.
|Заявка
|18
|3
|2
|13
|13 - 41
|11
|19.
|0:1 Заявка
|18
|3
|1
|14
|25 - 49
|10
|20.
|0:1 Заявка
|18
|1
|2
|15
|11 - 43
|5
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|Лион
|Ляказетт Александр
|26 (5)
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|26 (4)
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|22 (4)
|Страсбург
|Диалло Хабиб
|20 (1)
|Ланс
|Опенда Лои
|19 (3)
|Лилль
|Андре Бенжамин
|11
|ПСЖ
|Верратти Марко
|1 9
|Аяччо
|Диалло Исмаэль
|1 9
|Брест
|Лис-Мелу Пьерр
|1 9
|Клермон
|Сейду Алиду
|1 9
Бесплатные ставки (фрибеты)
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Брест 1:1 Клермон
Исход игры
Брест
52.1% (61)
Ничья
38.5% (45)
Клермон
9.4% (11)
Тотал 2.5
Больше
29.31% (34)
Меньше
70.69% (82)
Обе команды забьют
Да
65.52% (76)
Нет
34.48% (40)
Популярный счёт
1:1 Ничья
35.9% (42)
1:0 Брест
23.1% (27)
2:1 Брест
21.4% (25)
1:2 Клермон
6.8% (8)
2:0 Брест
6.8% (8)
0:1 Клермон
2.6% (3)
0:0 Ничья
1.7% (2)
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