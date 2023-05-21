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  4. Лига 1 2022-2023

Франция: Лига 1
2022-2023

Тур: 36. Стадион: . Главный судья: Дешепи Бастьен
Брест
1:1
Перерыв
Клермон

Ход матча

43'
0:1
Вивальдо Боргес до Сантос Нето
(Чам Мухаммед)
45'
Онора Франк
(Лис-Мелу Пьерр)
1:1

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 0
  • 2 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 41 Владение мячом, % 59

Владение мячом

Прогнозы 117
Брест 52.1% (61)
X 38.5% (45)
Клермон 9.4% (11)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Брест
Ничья
Клермон
2.45
3.64
3.85
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
40
Бизот
Марко
27
Лала
Кенни
5
Шардонне
Брендан
3
Брассье
Лилиан
2
Дюверн
Жан-Кевин
20
Лис-Мелу
Пьерр
9
Онора
Франк
7
Белькебла
Арис
10
Дель
Кастильо
Ромен
22
Ле
Дуарон
Жереми
15
Мунье
Стив
40
Джоко
Упарин
36
Сейду
Алиду
4
Ветеска
Матеуш
5
Кофрие
Максимилиано
11
Аллевина
Джим
3
Вивальдо
Боргес
до
Сантос
Нето
25
Гастьен
Йоан
7
Маньен
Йоанн
70
Чам
Мухаммед
18
Рашани
Эльбасан
95
Киэ
Грежон
Брест
4-1-4-1
Клермон
3-4-2-1

История личных встреч

Брест
Клермон

11 матчей

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

54.5%
36.4%
9.1%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

72.7%
18.2%
9.1%
8 побед 2 ничьи 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед

20 матчей

40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 побед

Первый тайм

30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 побед

Второй тайм

40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 побед

История матчей

Л1
1:3
Л1
2:0
Л1
1:1
Л2
0:0
Л2
2:2
Л2
1:0
Л2
1:2
Л2
1:1
Л2
0:2
Л2
2:0
Л2
1:2
Л2
1:0
Л2
2:1
Л2
2:0
Л2
1:0
Л2
0:1
Л2
2:0
Л2
2:0
Л2
2:2
Л2
1:1

Голы

Всего голов

13
10

Голов в среднем за матч

1.3
1

Среднее время на гол

69
90

Всего голов

12
8

Голов в среднем за матч

1.2
0.8

Среднее время на гол

75
112

Всего голов

25
18

Голов в среднем за матч

1.25
0.9

Тотал матчей

2.5
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
15
Больше 75%
Меньше 25%
5
6
Больше 30%
Меньше 70%
14
3
Больше 15%
Меньше 85%
17

Среднее время на гол

72
100

Бомбардиры внутри турнира

Брест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ле Дуарон Жереми 10 0.28
Дель Кастильо Ромен 6 (5) 0.17
Онора Франк 5 0.14
Лис-Мелу Пьерр 5 0.14
Мунье Стив 5 (1) 0.14
Перейра-Лаже Матиаш 2 0.06
Слимани Ислам 1 0.03
Белькебла Арис 1 0.03
Камара Махди 1 0.03
Дари Ашраф 1 0.03
Фадига Ноа 1 0.03
Лала Кенни 0 0
Белайли Юсеф 0 0
Маньетти Уго 0 0
Уронен Йере 0 0
Клермон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Киэ Грежон 9 (4) 0.25
Чам Мухаммед 7 (2) 0.19
Хауи Саиф-Эдин 6 0.17
Андрич Комнен 4 (1) 0.11
Гастьен Йоан 3 0.08
Рашани Эльбасан 3 0.08
Вивальдо Боргес до Сантос Нето 3 0.08
Бела Жереми 1 0.03
Аллевина Джим 1 0.03
Гоналон Максим 1 0.03
Доссу Жодель 1 0.03
Ожье Флоран 0 0
Зеффан Мехди 0 0
Ветеска Матеуш 0 0

Карточки

Брест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лис-Мелу Пьерр 9 1
Слимани Ислам 5 0
Шардонне Брендан 5 0
Камара Махди 3 1
Бизот Марко 4 0
Брассье Лилиан 4 0
Лала Кенни 3 0
Белькебла Арис 3 0
Белайли Юсеф 3 0
Эрей Кристоф 2 0
Дель Кастильо Ромен 2 0
Перейра-Лаже Матиаш 2 0
Дюверн Жан-Кевин 2 0
Фадига Ноа 2 0
Мишель Тер-Закарян 2 0
Мунье Стив 1 0
Онора Франк 1 0
Маньетти Уго 1 0
Дари Ашраф 1 0
Ле Дуарон Жереми 1 0
Лемарешаль Феликс 1 0
Клермон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сейду Алиду 9 1
Кофрие Максимилиано 8 1
Ветеска Матеуш 5 1
Вивальдо Боргес до Сантос Нето 3 2
Гастьен Йоан 6 0
Маньен Йоанн 6 0
Ожье Флоран 4 0
Хауи Саиф-Эдин 4 0
Андрич Комнен 4 0
Гоналон Максим 3 0
Рашани Эльбасан 3 0
Киэ Грежон 3 0
Аллевина Джим 2 0
Чам Мухаммед 2 0
Pascal Gastien 2 0
Cheick Oumar Konate 2 0
Зеффан Мехди 1 0

Результаты матчей

Брест
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
18% (3)
59% (10)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)
Клермон
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
44% (8)
33% (6)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
33% (6)
33% (6)

Сухие победы

4
5

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

1
5

Волевые поражения

8
5
Брест
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (6)
33% (6)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
44% (8)
11% (2)
Клермон
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
29% (5)
24% (4)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

20
21

Волевые поражения

12
16
Брест
62.5%
37.5%
15 побед 9 поражений
Первый тайм
26% (9)
46% (16)
29% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (13)
46% (16)
17% (6)
Клермон
51.9%
48.1%
14 побед 13 поражений
Первый тайм
37% (13)
37% (13)
26% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (14)
31% (11)
29% (10)

Сухие победы

8
8

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

21
26

Волевые поражения

20
21

Голы по времени матча

Забито

22
20
10 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 8
22 Не забивали 23
3
14%
1
5%
1-15
3
14%
2
10%
16-30
4
18%
3
15%
31-45
4
18%
5
25%
46-60
4
18%
3
15%
61-75
4
18%
6
30%
76-90

Пропущено

22
18
14 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 12
4
18%
0
0%
1-15
4
18%
3
17%
16-30
6
27%
6
33%
31-45
2
9%
2
11%
46-60
3
14%
6
33%
61-75
3
14%
1
6%
76-90

Забито

18
18
9 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 6
23 Не забивали 23
4
22%
3
17%
1-15
3
17%
1
6%
16-30
2
11%
3
17%
31-45
2
11%
4
22%
46-60
6
33%
3
17%
61-75
1
6%
4
22%
76-90

Пропущено

27
28
9 В 1-м тайме 16
18 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 11
15 Не пропускали 14
1
4%
5
18%
1-15
3
11%
6
21%
16-30
5
19%
5
18%
31-45
6
22%
2
7%
46-60
5
19%
3
11%
61-75
7
26%
7
25%
76-90

Забито

40
38
19 В 1-м тайме 13
21 Во 2-м тайме 25
17 Забивали первыми 14
10 Не забивали 11
7
18%
4
11%
1-15
6
15%
3
8%
16-30
6
15%
6
16%
31-45
6
15%
9
24%
46-60
10
25%
6
16%
61-75
5
13%
10
26%
76-90

Пропущено

49
46
23 В 1-м тайме 25
26 Во 2-м тайме 21
14 Пропускали первыми 18
25 Не пропускали 26
5
10%
5
11%
1-15
7
14%
9
20%
16-30
11
22%
11
24%
31-45
8
16%
4
9%
46-60
8
16%
9
20%
61-75
10
20%
8
17%
76-90

Результаты последних матчей

Брест
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Брест - Осер 1:0 Лорьян - Брест 2:1 Брест - Нант 2:0 Аяччо - Брест 0:0
Брест - Ницца 1:0 Реймс - Брест 1:1 Брест - Тулуза 3:1 Труа - Брест 2:2 Брест - ПСЖ 1:2 Страсбург - Брест 0:1 Лилль - Брест 2:1 Брест - Монако 1:2 Монпелье - Брест 3:0 Брест - Ланс 1:1 Лион - Брест 0:0 Брест - Анже 4:0 Брест - Ланс 1:3 Тулуза - Брест 1:1 Брест - Лилль 0:0 Авранш - Брест 0:2
Клермон
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Клермон - Лион 2:1 Осер - Клермон 1:1 Клермон - Реймс 1:0 Ницца - Клермон 1:2
Клермон - Анже 2:1 Труа - Клермон 0:2 Клермон - Аяччо 2:1 Монпелье - Клермон 2:1 Клермон - Ланс 0:4 Тулуза - Клермон 0:1 Клермон - Страсбург 1:1 Ренн - Клермон 2:0 Клермон - Марсель 0:2 Клермон - Монако 0:2 Лилль - Клермон 0:0 Клермон - Нант 0:0 Анже - Клермон 1:2 Клермон - Ренн 2:1 Страсбург Кёнигсхоффен - Клермон 0:0 Лион - Клермон 0:1

Результаты матчей

Брест
Клермон

Точный счет

1:1
3 раза 18%
1:2
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:7
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
2:1
5 раз 28%
0:2
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 47%
0
4 раза 24%
2
3 раза 18%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
0
6 раз 33%
1
6 раз 33%
2
6 раз 33%

Точный счет

1:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
2:1
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 44%
0
6 раз 33%
2
2 раза 11%
3
2 раза 11%
1
8 раз 47%
0
4 раза 24%
2
3 раза 18%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:1
6 раз 17%
1:0
5 раз 14%
0:0
4 раза 11%
1:2
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:7
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
2:1
8 раз 23%
1:1
5 раз 14%
0:2
4 раза 11%
0:0
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
1:3
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
0:4
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%

Точное количество голов

1
16 раз 46%
0
10 раз 29%
2
5 раз 14%
3
3 раза 9%
4
1 раз 3%
1
14 раз 40%
0
10 раз 29%
2
9 раз 26%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Брест
Клермон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
4
0.5
Больше Меньше
12
6
5
12
1.5
6
12
2
15
2.5
1
16
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
6
0.5
Больше Меньше
13
4
4
14
1.5
5
12
2
16
2.5
2
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
10
0.5
Больше Меньше
25
10
9
26
1.5
11
24
4
31
2.5
2
33
1
34
3.5
1
34
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 35 26 3 6 84 - 35 81
2.
Ланс
 Заявка 35 22 9 4 59 - 27 75
3.
Марсель
 Заявка 36 22 7 7 66 - 37 73
4.
Монако
 Заявка 36 19 8 9 69 - 54 65
5.
Лилль
 Заявка 36 18 9 9 62 - 42 63
6.
Ренн
 Заявка 36 19 5 12 65 - 38 62
7.
Лион
 Заявка 36 17 8 11 61 - 44 59
8.
Клермон
 1:1 Заявка 36 15 9 12 40 - 46 54
9.
Реймс
 1:0 Заявка 36 13 14 9 43 - 37 53
10.
Ницца
 0:0 Заявка 36 13 13 10 42 - 34 52
11.
Лорьян
 Заявка 35 14 10 11 49 - 47 52
12.
Монпелье
 Заявка 36 14 5 17 60 - 58 47
13.
Тулуза
 0:0 Заявка 36 12 8 16 48 - 55 44
14.
Страсбург
 1:0 Заявка 36 10 11 15 49 - 55 41
15.
Брест
 1:1 Заявка 36 9 12 15 40 - 51 39
16.
Осер
 Заявка 35 8 10 17 32 - 57 34
17.
Нант
 Заявка 36 6 15 15 35 - 53 33
18.
Аяччо
 Заявка 36 6 5 25 22 - 71 23
19.
Труа
 0:1 Заявка 36 4 10 22 42 - 78 22
20.
Анже
 0:1 Заявка 36 3 5 28 29 - 78 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ланс
 Заявка 18 16 1 1 38 - 13 49
2.
Ренн
 Заявка 18 14 0 4 41 - 14 42
3.
ПСЖ
 Заявка 18 13 2 3 43 - 22 41
4.
Лилль
 Заявка 18 12 4 2 38 - 24 40
5.
Марсель
 Заявка 18 10 4 4 34 - 22 34
6.
Лион
 Заявка 18 9 5 4 32 - 19 32
7.
Реймс
 1:0 Заявка 18 9 5 4 26 - 18 32
8.
Монако
 Заявка 18 9 3 6 36 - 31 30
9.
Лорьян
 Заявка 17 8 4 5 23 - 17 28
10.
Клермон
 1:1 Заявка 18 8 3 7 18 - 28 27
11.
Ницца
 0:0 Заявка 18 6 7 5 21 - 17 25
12.
Монпелье
 Заявка 18 7 3 8 27 - 26 24
13.
Брест
 1:1 Заявка 18 6 6 6 22 - 24 24
14.
Тулуза
 0:0 Заявка 18 6 5 7 26 - 26 23
15.
Осер
 Заявка 17 5 7 5 16 - 23 22
16.
Страсбург
 1:0 Заявка 18 5 6 7 24 - 25 21
17.
Нант
 Заявка 18 4 8 6 19 - 26 20
18.
Труа
 0:1 Заявка 18 1 9 8 17 - 29 12
19.
Аяччо
 Заявка 18 3 3 12 9 - 30 12
20.
Анже
 0:1 Заявка 18 2 3 13 18 - 35 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 17 13 1 3 41 - 13 40
2.
Марсель
 Заявка 18 12 3 3 32 - 15 39
3.
Монако
 Заявка 18 10 5 3 33 - 23 35
4.
Клермон
 1:1 Заявка 18 7 6 5 22 - 18 27
5.
Ницца
 0:0 Заявка 18 7 6 5 21 - 17 27
6.
Лион
 Заявка 18 8 3 7 29 - 25 27
7.
Ланс
 Заявка 17 6 8 3 21 - 14 26
8.
Лорьян
 Заявка 18 6 6 6 26 - 30 24
9.
Лилль
 Заявка 18 6 5 7 24 - 18 23
10.
Монпелье
 Заявка 18 7 2 9 33 - 32 23
11.
Реймс
 1:0 Заявка 18 4 9 5 17 - 19 21
12.
Тулуза
 0:0 Заявка 18 6 3 9 22 - 29 21
13.
Ренн
 Заявка 18 5 5 8 24 - 24 20
14.
Страсбург
 1:0 Заявка 18 5 5 8 25 - 30 20
15.
Брест
 1:1 Заявка 18 3 6 9 18 - 27 15
16.
Нант
 Заявка 18 2 7 9 16 - 27 13
17.
Осер
 Заявка 18 3 3 12 16 - 34 12
18.
Аяччо
 Заявка 18 3 2 13 13 - 41 11
19.
Труа
 0:1 Заявка 18 3 1 14 25 - 49 10
20.
Анже
 0:1 Заявка 18 1 2 15 11 - 43 5
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  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
Лион Ляказетт Александр 26 (5)
ПСЖ Мбаппе Килиан 26 (4)
Лилль Дэвид Джонатан 22 (4)
Страсбург Диалло Хабиб 20 (1)
Ланс Опенда Лои 19 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Лилль Андре Бенжамин 11
ПСЖ Верратти Марко 1 9
Аяччо Диалло Исмаэль 1 9
Брест Лис-Мелу Пьерр 1 9
Клермон Сейду Алиду 1 9
Весь список
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 47'
    Контроль мяча: Брест: 41%, Клермон: 59%.
  • 46'
    Ветеска Матеуш выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 46'
    Брест пытается что-то создать.
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
  • 46'
    Брест совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 46'
    Клермон контролирует мяч.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Francis le Ble. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • 82 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    Прогнозы 117
    Брест 52.1% (61)
    X 38.5% (45)
    Клермон 9.4% (11)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Брест
    Ничья
    Клермон
    2.45
    3.64
    3.85
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Брест 1:1 Клермон онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Брест 1:1 Клермон

    Исход игры
    Брест
    52.1% (61)
    Ничья
    38.5% (45)
    Клермон
    9.4% (11)
    Тотал 2.5
    Больше
    29.31% (34)
    Меньше
    70.69% (82)
    Обе команды забьют
    Да
    65.52% (76)
    Нет
    34.48% (40)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    35.9% (42)
    1:0 Брест
    23.1% (27)
    2:1 Брест
    21.4% (25)
    1:2 Клермон
    6.8% (8)
    2:0 Брест
    6.8% (8)
    0:1 Клермон
    2.6% (3)
    0:0 Ничья
    1.7% (2)
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