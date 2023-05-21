Тур: 36. Стадион: Стад Франсис Ле Блё. Главный судья: Дешепи Бастьен
0'
0:1
43' ГолВивальдо Боргес до Сантос Нето
1:1
45' ГолОнора Франк
2:1
48' ГолМунье Стив
57' Желтая карточкаСейду Алиду
90' Желтая карточкаГастьен Йоан
90' Желтая карточкаКамара Махди
90' Желтая карточкаБрассье Лилиан
90' Желтая карточкаКофрие Максимилиано
90' Желтая карточкаВетеска Матеуш
90' Желтая карточкаМунье Стив
90'+6
Ход матча
43'
45'
1:1
48'
2:1
57'
90'
90'
90'
90'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
5 Удары по воротам 5
-
3 Удары в створ 1
-
7 Угловые 1
-
2 Офсайды 0
-
14 Нарушения правил 12
-
3 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 5
-
330 Количество передач 487
-
41 Владение мячом, % 59
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
-
-
1.83 Обе команды забьют
-
40
Бизот
Марко
27
Лала
Кенни
15
Мунье
Стив
- Основной состав
-
40 Бизот МаркоВратарь
-
27 Лала КенниЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Мунье СтивНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Эрей КристофЗащитник
-
28 Локо БрэдлиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
45 Камара МахдиПолузащитник
- Нападающий
-
17 Элис АльбертНападающий
-
Главный тренер: Руа Эрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
40 Джоко УпаринВратарь
-
36 Сейду АлидуЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Гастьен ЙоанПолузащитник
- Полузащитник
-
70 Чам МухаммедПолузащитник
- Полузащитник
-
95 Киэ ГрежонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Ожье ФлоранЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Маурер АйманПолузащитник
-
91 Бела ЖеремиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Гастьен Паскаль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Брест
Клермон
11 матчей
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
54.5%
36.4%
9.1%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
72.7%
18.2%
9.1%
8 побед 2 ничьи 0 побед
9 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед
20 матчей
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 побед
Первый тайм
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 побед
Второй тайм
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
13
10
Голов в среднем за матч
1.3
1
Среднее время на гол
69
90
Всего голов
12
8
Голов в среднем за матч
1.2
0.8
Среднее время на гол
75
112
Всего голов
25
18
Голов в среднем за матч
1.25
0.9
Тотал матчей
2.5
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
15
Больше 75%
Меньше 25%
5
6
Больше 30%
Меньше 70%
14
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
Среднее время на гол
72
100
Бомбардиры внутри турнира
Брест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ле Дуарон Жереми
|10
|0.28
|Дель Кастильо Ромен
|6 (5)
|0.17
|Онора Франк
|6
|0.17
|Мунье Стив
|6 (1)
|0.17
|Лис-Мелу Пьерр
|5
|0.14
|Перейра-Лаже Матиаш
|2
|0.06
|Слимани Ислам
|1
|0.03
|Белькебла Арис
|1
|0.03
|Камара Махди
|1
|0.03
|Дари Ашраф
|1
|0.03
|Фадига Ноа
|1
|0.03
|Лала Кенни
|0
|0
|Белайли Юсеф
|0
|0
|Маньетти Уго
|0
|0
|Уронен Йере
|0
|0
Клермон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Киэ Грежон
|9 (4)
|0.25
|Чам Мухаммед
|7 (2)
|0.19
|Хауи Саиф-Эдин
|6
|0.17
|Андрич Комнен
|4 (1)
|0.11
|Гастьен Йоан
|3
|0.08
|Рашани Эльбасан
|3
|0.08
|Вивальдо Боргес до Сантос Нето
|3
|0.08
|Бела Жереми
|1
|0.03
|Аллевина Джим
|1
|0.03
|Гоналон Максим
|1
|0.03
|Доссу Жодель
|1
|0.03
|Ожье Флоран
|0
|0
|Зеффан Мехди
|0
|0
|Ветеска Матеуш
|0
|0
Карточки
Брест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лис-Мелу Пьерр
|9
|1
|Камара Махди
|4
|1
|Слимани Ислам
|5
|0
|Шардонне Брендан
|5
|0
|Брассье Лилиан
|5
|0
|Бизот Марко
|4
|0
|Лала Кенни
|3
|0
|Белькебла Арис
|3
|0
|Белайли Юсеф
|3
|0
|Эрей Кристоф
|2
|0
|Мунье Стив
|2
|0
|Дель Кастильо Ромен
|2
|0
|Перейра-Лаже Матиаш
|2
|0
|Дюверн Жан-Кевин
|2
|0
|Фадига Ноа
|2
|0
|Мишель Тер-Закарян
|2
|0
|Онора Франк
|1
|0
|Маньетти Уго
|1
|0
|Дари Ашраф
|1
|0
|Ле Дуарон Жереми
|1
|0
|Лемарешаль Феликс
|1
|0
Клермон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сейду Алиду
|10
|1
|Кофрие Максимилиано
|9
|1
|Ветеска Матеуш
|6
|1
|Гастьен Йоан
|7
|0
|Вивальдо Боргес до Сантос Нето
|3
|2
|Маньен Йоанн
|6
|0
|Ожье Флоран
|4
|0
|Хауи Саиф-Эдин
|4
|0
|Андрич Комнен
|4
|0
|Гоналон Максим
|3
|0
|Рашани Эльбасан
|3
|0
|Киэ Грежон
|3
|0
|Аллевина Джим
|2
|0
|Чам Мухаммед
|2
|0
|Pascal Gastien
|2
|0
|Cheick Oumar Konate
|2
|0
|Зеффан Мехди
|1
|0
Результаты матчей
Брест
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
17% (3)
61% (11)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
44% (8)
22% (4)
Клермон
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
44% (8)
33% (6)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
33% (6)
33% (6)
Сухие победы
4
5
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
2
5
Волевые поражения
8
6
Брест
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (6)
33% (6)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
44% (8)
11% (2)
Клермон
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
28% (5)
28% (5)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
20
21
Волевые поражения
12
16
Брест
64%
36%
16 побед 9 поражений
Первый тайм
25% (9)
47% (17)
28% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (14)
44% (16)
17% (6)
Клермон
50%
50%
14 побед 14 поражений
Первый тайм
36% (13)
39% (14)
25% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (14)
31% (11)
31% (11)
Сухие победы
8
8
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
22
26
Волевые поражения
20
22
Голы по времени матча
Забито
24
21
11 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 9
22 Не забивали 23
3
13%
1
5%
1-15
3
13%
2
10%
16-30
5
21%
4
19%
31-45
5
21%
5
24%
46-60
4
17%
3
14%
61-75
4
17%
6
29%
76-90
Пропущено
23
20
15 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 13
4
17%
0
0%
1-15
4
17%
3
15%
16-30
7
30%
7
35%
31-45
2
9%
3
15%
46-60
3
13%
6
30%
61-75
3
13%
1
5%
76-90
Забито
18
18
9 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 6
24 Не забивали 24
4
22%
3
17%
1-15
3
17%
1
6%
16-30
2
11%
3
17%
31-45
2
11%
4
22%
46-60
6
33%
3
17%
61-75
1
6%
4
22%
76-90
Пропущено
27
28
9 В 1-м тайме 16
18 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 11
15 Не пропускали 14
1
4%
5
18%
1-15
3
11%
6
21%
16-30
5
19%
5
18%
31-45
6
22%
2
7%
46-60
5
19%
3
11%
61-75
7
26%
7
25%
76-90
Забито
42
39
20 В 1-м тайме 14
22 Во 2-м тайме 25
17 Забивали первыми 15
10 Не забивали 11
7
17%
4
10%
1-15
6
14%
3
8%
16-30
7
17%
7
18%
31-45
7
17%
9
23%
46-60
10
24%
6
15%
61-75
5
12%
10
26%
76-90
Пропущено
50
48
24 В 1-м тайме 26
26 Во 2-м тайме 22
15 Пропускали первыми 18
26 Не пропускали 27
5
10%
5
10%
1-15
7
14%
9
19%
16-30
12
24%
12
25%
31-45
8
16%
5
10%
46-60
8
16%
9
19%
61-75
10
20%
8
17%
76-90
Результаты последних матчей
Брест
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Брест - Осер 1:0 Лорьян - Брест 2:1 Брест - Нант 2:0 Аяччо - Брест 0:0
Брест - Ницца 1:0 Реймс - Брест 1:1 Брест - Тулуза 3:1 Труа - Брест 2:2 Брест - ПСЖ 1:2 Страсбург - Брест 0:1 Лилль - Брест 2:1 Брест - Монако 1:2 Монпелье - Брест 3:0 Брест - Ланс 1:1 Лион - Брест 0:0 Брест - Анже 4:0 Брест - Ланс 1:3 Тулуза - Брест 1:1 Брест - Лилль 0:0 Авранш - Брест 0:2
Клермон
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Клермон - Лион 2:1 Осер - Клермон 1:1 Клермон - Реймс 1:0 Ницца - Клермон 1:2
Клермон - Анже 2:1 Труа - Клермон 0:2 Клермон - Аяччо 2:1 Монпелье - Клермон 2:1 Клермон - Ланс 0:4 Тулуза - Клермон 0:1 Клермон - Страсбург 1:1 Ренн - Клермон 2:0 Клермон - Марсель 0:2 Клермон - Монако 0:2 Лилль - Клермон 0:0 Клермон - Нант 0:0 Анже - Клермон 1:2 Клермон - Ренн 2:1 Страсбург Кёнигсхоффен - Клермон 0:0 Лион - Клермон 0:1
Результаты матчей
Брест
Клермон
Точный счет
1:1
3 раза 17%
1:2
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:7
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
2:1
5 раз 28%
0:2
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 44%
0
4 раза 22%
2
4 раза 22%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
0
6 раз 33%
1
6 раз 33%
2
6 раз 33%
Точный счет
1:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
2:1
4 раза 22%
1:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 44%
0
6 раз 33%
2
2 раза 11%
3
2 раза 11%
1
9 раз 50%
0
4 раза 22%
2
3 раза 17%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:1
6 раз 17%
1:0
5 раз 14%
0:0
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
1:2
3 раза 8%
0:1
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:7
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
2:1
9 раз 25%
1:1
5 раз 14%
0:2
4 раза 11%
0:0
3 раза 8%
1:0
3 раза 8%
1:3
3 раза 8%
0:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
0:4
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
Точное количество голов
1
16 раз 44%
0
10 раз 28%
2
6 раз 17%
3
3 раза 8%
4
1 раз 3%
1
15 раз 42%
0
10 раз 28%
2
9 раз 25%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Брест
Клермон
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
144
Больше Меньше
126
612
612
216
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
126
Больше Меньше
144
414
513
216
216
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2610
Больше Меньше
2610
1026
1125
432
234
135
135
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|35
|26
|3
|6
|84 - 35
|81
|2.
|2:1 Заявка
|36
|23
|9
|4
|61 - 28
|78
|3.
|Заявка
|36
|22
|7
|7
|66 - 37
|73
|4.
|Заявка
|36
|19
|8
|9
|69 - 54
|65
|5.
|Заявка
|36
|18
|9
|9
|62 - 42
|63
|6.
|Заявка
|36
|19
|5
|12
|65 - 38
|62
|7.
|Заявка
|36
|17
|8
|11
|61 - 44
|59
|8.
|Заявка
|36
|15
|8
|13
|40 - 47
|53
|9.
|Заявка
|36
|13
|13
|10
|42 - 34
|52
|10.
|1:2 Заявка
|36
|14
|10
|12
|50 - 49
|52
|11.
|Заявка
|36
|12
|15
|9
|44 - 39
|51
|12.
|Заявка
|36
|14
|5
|17
|60 - 58
|47
|13.
|Заявка
|36
|12
|8
|16
|48 - 55
|44
|14.
|Заявка
|36
|10
|11
|15
|41 - 51
|41
|15.
|Заявка
|36
|9
|12
|15
|49 - 56
|39
|16.
|Заявка
|35
|8
|10
|17
|32 - 57
|34
|17.
|Заявка
|36
|6
|15
|15
|35 - 53
|33
|18.
|Заявка
|36
|4
|11
|21
|43 - 78
|23
|19.
|Заявка
|36
|6
|5
|25
|22 - 71
|23
|20.
|Заявка
|36
|3
|6
|27
|31 - 79
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1 Заявка
|18
|16
|1
|1
|38 - 13
|49
|2.
|Заявка
|18
|14
|0
|4
|41 - 14
|42
|3.
|Заявка
|18
|13
|2
|3
|43 - 22
|41
|4.
|Заявка
|18
|12
|4
|2
|38 - 24
|40
|5.
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|34 - 22
|34
|6.
|Заявка
|18
|9
|5
|4
|32 - 19
|32
|7.
|Заявка
|18
|8
|6
|4
|27 - 20
|30
|8.
|Заявка
|18
|9
|3
|6
|36 - 31
|30
|9.
|1:2 Заявка
|18
|8
|4
|6
|24 - 19
|28
|10.
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|18 - 28
|27
|11.
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|23 - 24
|26
|12.
|Заявка
|18
|6
|7
|5
|21 - 17
|25
|13.
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|27 - 26
|24
|14.
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|26 - 26
|23
|15.
|Заявка
|17
|5
|7
|5
|16 - 23
|22
|16.
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|24 - 25
|21
|17.
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|19 - 26
|20
|18.
|Заявка
|18
|1
|10
|7
|18 - 29
|13
|19.
|Заявка
|18
|3
|3
|12
|9 - 30
|12
|20.
|Заявка
|18
|2
|3
|13
|18 - 35
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|13
|1
|3
|41 - 13
|40
|2.
|Заявка
|18
|12
|3
|3
|32 - 15
|39
|3.
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|33 - 23
|35
|4.
|2:1 Заявка
|18
|7
|8
|3
|23 - 15
|29
|5.
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|21 - 17
|27
|6.
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|29 - 25
|27
|7.
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|22 - 19
|26
|8.
|1:2 Заявка
|18
|6
|6
|6
|26 - 30
|24
|9.
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|24 - 18
|23
|10.
|Заявка
|18
|7
|2
|9
|33 - 32
|23
|11.
|Заявка
|18
|4
|9
|5
|17 - 19
|21
|12.
|Заявка
|18
|6
|3
|9
|22 - 29
|21
|13.
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|24 - 24
|20
|14.
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|25 - 31
|18
|15.
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|18 - 27
|15
|16.
|Заявка
|18
|2
|7
|9
|16 - 27
|13
|17.
|Заявка
|18
|3
|3
|12
|16 - 34
|12
|18.
|Заявка
|18
|3
|2
|13
|13 - 41
|11
|19.
|Заявка
|18
|3
|1
|14
|25 - 49
|10
|20.
|Заявка
|18
|1
|3
|14
|13 - 44
|6
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в групповой раунд Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Лигу 2
|Лион
|Ляказетт Александр
|26 (5)
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|26 (4)
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|22 (4)
|Реймс
|Балогун Фоларин
|20 (2)
|Страсбург
|Диалло Хабиб
|20 (1)
|Клермон
|Сейду Алиду
|1 10
|Лилль
|Андре Бенжамин
|11
|ПСЖ
|Верратти Марко
|1 9
|Аяччо
|Диалло Исмаэль
|1 9
|Клермон
|Кофрие Максимилиано
|1 9