Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

89' Удар от ворот произведет Брест

88' Дюверн Жан-Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

86' Клермон совершает вбрасывание на половине поля противника

86' Удар от ворот произведет Клермон

85' Онора Франк получил травму и заменен. Феликс Лемарешаль выходит на поле.

85' Оооо... вот это был удар! Камара Махди должен был забить с этой позиции.

85' Онора Франк из команды Брест своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

85' Брест идет вперед с потенциально опасной атакой.

85' Дюверн Жан-Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

84' Матч возобновится спорным мячом

84' Матч остановлен

84' Матч возобновлен

83' Ох, нехорошо это выглядит. Онора Франк получил травму и медбригада забирает его с поля.

82' Онора Франк на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

82' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

81' Удар от ворот произведет Клермон

81' Жереми Ле Дуарон нанес удар, но тот был заблокирован.

80' Онора Франк из команды Брест своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

80' Брест совершает вбрасывание на половине поля противника

80' Клермон совершает вбрасывание на своей половине поля

79' Гастьен Йоан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

79' Клермон идет вперед с потенциально опасной атакой.

79' Белькебла Арис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

78' Гастьен Йоан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

78' Камара Махди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

76' Рашани Эльбасан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

76' Клермон совершает вбрасывание на своей половине поля

75' Бизот Марко взял и забрал мяч на выходе

75' Шардонне Брендан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

75' Клермон идет вперед с потенциально опасной атакой.

75' Матч возобновлен

75' Ох, нехорошо это выглядит. Кофрие Максимилиано получил травму и медбригада забирает его с поля.

73' Ветеска Матеуш на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

73' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

72' Мунье Стив выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

72' Сейду Алиду выиграл воздушное противоборство у Жереми Ле Дуарон.

72' Брест совершает вбрасывание на своей половине поля

71' Дюверн Жан-Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

71' Гоналон Максим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

71' Дюверн Жан-Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

70' Сейду Алиду выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

70' Клермон идет вперед с потенциально опасной атакой.

69' Удар от ворот произведет Клермон

69' Сейду Алиду выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

69' Брест совершает вбрасывание на своей половине поля

69' Клермон совершает вбрасывание на половине поля противника

66' Киэ Грежон создает голевую возможность для своего партнера по команде.

66' Клермон идет вперед с потенциально опасной атакой.

66' Лала Кенни выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

65' Удар от ворот произведет Клермон

65' Сейду Алиду выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

65' Брест идет вперед с потенциально опасной атакой.

64' Брест совершает вбрасывание на своей половине поля

64' Ветеска Матеуш выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

64' Онора Франк выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

63' Сейду Алиду выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

63' Удар от ворот произведет Брест

63' Чам Мухаммед оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

63' Клермон идет вперед с потенциально опасной атакой.

62' Джоко Упарин взял и забрал мяч на выходе

62' Шардонне Брендан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

62' Удар от ворот произведет Клермон

62' Онора Франк создает голевую возможность для своего партнера по команде.

62' Брест идет вперед с потенциально опасной атакой.

60' Бизот Марко взял и забрал мяч на выходе

60' Клермон совершает вбрасывание на своей половине поля

60' Онора Франк навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

59' Онора Франк навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

59' Лис-Мелу Пьерр выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

58' Клермон совершает вбрасывание на своей половине поля

58' Удар от ворот произведет Клермон

58' Сейду Алиду выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

57' Сейду Алиду - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

57' Брест совершает вбрасывание на своей половине поля

57' Удар от ворот произведет Клермон

57' Дель Кастильо Ромен навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

56' Брест совершает вбрасывание на половине поля противника

55' Брест идет вперед с потенциально опасной атакой.

55' Брест совершает вбрасывание на половине поля противника

54' Белькебла Арис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' Клермон совершает вбрасывание на половине поля противника

52' Клермон совершает вбрасывание на половине поля противника

52' Клермон совершает вбрасывание на своей половине поля

52' Удар от ворот произведет Клермон

51' Матч возобновлен

51' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

50' Сейду Алиду выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Клермон идет вперед с потенциально опасной атакой.

50' Клермон совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Г О О О О Л - Мунье Стив забивает с правой ноги!

48' Брест идет вперед с потенциально опасной атакой.

48' Сейду Алиду выиграл воздушное противоборство у Жереми Ле Дуарон.

47' Клермон совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Сейду Алиду выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Брест идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Брест совершает вбрасывание на половине поля противника